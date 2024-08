Jak wyznaczać skuteczne cele sprzedażowe (z 5 przykładami) 2024

Dla większości firm typowy cel sprzedażowy skupia się na tym, by sprzedać jak najwięcej.

Ale to nie są najlepsze rodzaje cele sprzedażowe .

To tak, jakby powiedzieć, że celem wakacyjnym jest "dobra zabawa".

Ale czym jest zabawa?

Całodzienne pluskanie się w basenie czy nurkowanie?

Podobnie w sprzedaży, musisz zdefiniować zabawy, aby sformułować dobrze sformułowane cele.

W tym artykule omówimy, czym są cele sprzedażowe, ich rodzaje, pięć przykładów i jak ustawić doskonałe cele sprzedażowe . Powiemy ci również, jak osiągnąć swoje cele sprzedażowe i odpowiemy na kilka powiązanych FAQ.

gotowy na deszcz? 💸 Do dzieła!

Czym są cele sprzedażowe?

Cele sprzedażowe to wymierne wyniki dla zespołu sprzedaży, które są zazwyczaj udokumentowane w planie sprzedaży.

Niektóre realistyczne cele mogą być następujące:

Zwiększenie przychodów o 20% każdego roku

Poprawa współczynnika konwersji o 5% w drugim kwartaleZwiększenie retencji niestandardowych klientów _? Albo miesięczny cel generowania leadów?

Jako lider lub menedżer zespołu sprzedaży musisz ustawić odpowiednie cele sprzedażowe w oparciu o cele biznesowe.

Na przykład, aby zmierzyć powodzenie swojej firmy, można ustawić cel dotyczący przychodów.

Ale jeśli chcesz poprawić wydajność, bardziej sensowne może być dążenie do wyższego wskaźnika wygranych (wskaźnika, w którym zespół sprzedaży przekształca potencjalnych klientów w niestandardowych).

Najważniejsze jest połączenie każdego ustawionego celu sprzedażowego z intencją biznesową.

Krok 2: Uczyń swoje cele sprzedażowe SMART

Nie, nie ubierzesz ich w garnitur i krawat. 👔

Zamiast tego, Cele sprzedażowe SMART są:

S pecyficzne: ustawienie celów, które jasno określają, co chcesz osiągnąć

pecyficzne: ustawienie celów, które jasno określają, co chcesz osiągnąć Wymierne: upewnij się, że twoje cele są wymierne, abyś mógłśledzenie postępów w raportowaniu sprzedaży* A**chievable: ustaw realistyczne cele sprzedażowe, które są osiągalne, ale nie oznacza to, że nie mogą być one wyzwaniem

A**chievable: ustaw realistyczne cele sprzedażowe, które są osiągalne, ale nie oznacza to, że nie mogą być one wyzwaniem R elewantne: cele sprzedażowe powinny być zgodne z celami biznesowymi, zespołowymi i indywidualnymi

elewantne: cele sprzedażowe powinny być zgodne z celami biznesowymi, zespołowymi i indywidualnymi **Oparte na czasie: ustaw konkretną oś czasu, aby osiągnąć swój cel

Wykorzystaj te czynniki jako listę kontrolną, aby każdy cel był SMART i prowadził Twój biznes do powodzenia.

Krok 3: ustawienie rozciągniętego celu

Teraz możesz skupić się na celach, które dadzą Twojemu zespołowi sprzedażowemu dodatkowe wyzwanie.

Upewnij się jednak, że nie jest to niemożliwe, jak na przykład policzenie, ile pestek arbuza zjadłeś.

Ale też nie zbyt łatwe, jak pocenie się w połowie lipca.

Zamiast tego, kiedy ustawisz cel, spójrz na dane sprzedażowe z przeszłości i zobacz, jak prawdopodobne jest, że twoi przedstawiciele go osiągną. Pomoże ci to znaleźć równowagę między stawianiem wyzwań i osiągalnością.

Krok 4: określenie zachęt

Zachęty w świecie sprzedaży są tak powszechne jak kwiatowe nadruki i klapki na plażach.

**Ale do zrobienia - jak zaprojektować system motywacyjny?

Zacznij od uzyskania opinii od pracowników sprzedaży lub Teams na temat zasad programu motywacyjnego, nagród i innych aspektów. W ten sposób można stworzyć system, który działa dla wszystkich.

I pamiętaj, że sprzedawca, który osiągnie rozciągnięty cel, powinien otrzymać lepszą zachętę niż ktoś, kto osiągnie indywidualny cel.

Krok 5: wyjaśnij cele z zespołem

wiesz, co nie jest motywujące?

Niewiedza dlaczego w ogóle zajmujesz się tym celem!

Omów i wyjaśnij swoje cele sprzedażowe z zespołem, aby wiedzieli, czego się od nich oczekuje.

Na przykład, powiedzmy, że chcesz, aby Twoi przedstawiciele zwiększyli generowanie leadów .

Ale musisz dać im powód do zrobienia tego, na przykład jak pomoże to zwiększyć przychody, rozwinąć firmę lub uzyskać zachęty.

To zmotywuje ich do osiągnięcia celu sprzedażowego!

Krok 6: ustawienie systemu śledzenia sprzedaży

Powinieneś być w stanie śledzić postępy każdego specjalisty ds. sprzedaży w firmie. Użyj szablony ustawienia celów do śledzenia postępów zespołu.

System śledzenia mówi ci, na czym stoisz i informuje cię, czy jesteś na dobrej drodze, czy nie.

W przeciwnym razie ustawienie celów może być tak bezcelowe, jak używanie kremu z filtrem przeciwsłonecznym podczas oglądania Netflixa w domu.

Jak osiągnąć cele sprzedażowe

Gdy masz już strategię sprzedaży, oto jak możesz osiągnąć swoje cele sprzedażowe:

1. Regularnie ustalaj priorytety celów

Określ które cele generują najwyższą wartość lub mają ogromny wpływ.

Takie zadania zazwyczaj pomagają przedstawicielowi handlowemu w realizacji jego celów zawodowych i przyczyniają się do zwiększenia wartości firmy. Priorytety zależą również od tego, kiedy chcesz osiągnąć dany cel.

Zachęcaj swoich przedstawicieli do skupienia swojej energii na tych celach. Pomoże im to wykorzystać swój czas w najlepszy możliwy sposób.

2. Zbieraj na żywo dane dotyczące aktywności sprzedażowej

Dzięki danym na żywo na temat każdej aktywności sprzedażowej, Twój zespół może wizualizować swoje wysiłki i powodzenie.

Pomoże to nie tylko utrzymać wszystkich na tej samej stronie, ale może również zmotywować przedstawicieli, gdy zobaczą, jak ich wysiłki przekładają się na przychody. A zmotywowani przedstawiciele handlowi mogą konsekwentnie przekraczać limity i generować większe przychody.

Dane sprzedażowe na żywo pomagają również Teams rozpoznawać osiągnięcia swoich kolegów.

W końcu odrobina publicznego uznania może wiele zdziałać.

bonus:_ *Szablony cytatów* _dla sprzedaży!**_

3. Plan na wypadek niepowodzenia

Żaden menedżer sprzedaży nie nastawia się na porażkę.

Jednak w biznesie przeszkody są czasem nieuniknione. Jak przechodzenie obok dzieci (lub dorosłych) bawiących się balonami z wodą bez oberwania. #JustSumerThings

co można zrobić?

Nosić płaszcz przeciwdeszczowy lub parasol, aby ich unikać! 😝

Zasadniczo przygotuj się z wyprzedzeniem.

Opracuj proaktywny plan radzenia sobie z blokadami drogowymi, aby mieć lepszą pozycję do ich szybkiego pokonania.

Oto jak możesz zacząć:

Określ, czy twój zespół ma odpowiednie umiejętności i systemy, aby osiągnąć swoje cele

Zbadaj swój rynek, popyt i konkurencję

Rozpoznanie potencjalnych barier i ustawienie strategii radzenia sobie z nimi

Bonus:_ Narzędzia wspierające sprzedaż !

4. Opracowanie wsparcia i struktury

Oprócz ustawienia celów i ich monitorowania, zespół potrzebuje odpowiedniego wsparcia.

A jaki jest lepszy system wsparcia niż menedżer sprzedaży lub lider zespołu, prawda?

Mogą oni wspierać przedstawicieli handlowych w skupieniu się na sprawach osobistych i zawodowych, popychając ich do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy. Może się to odbywać podczas cotygodniowych spotkań, które dają zespołowi siłę do osiągania wyznaczonych celów.

Dodatkowo, warto zapytać Teams:

Czy czują się pewnie do zrobienia wyznaczonych celów?

Czy przewidują jakieś wyzwania?

Do zrobienia czego potrzebują wsparcia?

Powinieneś także zainwestować w właściwe oprogramowanie, takie jak CRM lub narzędzie do zarządzania projektami w celu ułatwienia sprzedaży zarządzanie procesami . Pomaga to liderowi sprzedaży i przedstawicielowi handlowemu usprawnić procesy i z łatwością śledzić wydajność.

Bonus:_ Szablony planów sprzedaży !

5. Nagradzaj swój Teams

Powiedzmy, że zakończyłeś bieg, mimo że na zewnątrz jest milion stopni, a następnie chwyciłeś świeżo wyciśnięty sok z arbuza. 🍉

Zasłużona nagroda!

Premia i zachęty oparte na wynikach sprzedaży są oczywiste, jeśli chcesz przynieść najlepsze wyniki swojemu zespołowi. Ale nie zawsze musi to być sok arbuzowy lub pieniądze.

Pomyśl o sposobach na uznanie mniejszych celów, takich jak upsells i retention. Powinno to zainspirować twój zespół do konsekwentnej poprawy wyników

Najlepsze oprogramowanie do celów sprzedażowych

chcesz rozwiązania, które pozwoli ci ustawić, śledzić i zarządzać celami sprzedaży?

Enter

ClickUp

.

ClickUp jest jednym z największych na świecie

najwyżej ocenianych

zarządzanie projektami sprzedażowymi

i

CRM

narzędzia używane przez

kilka teamów w małych i dużych Businessach

.

Oto jak ClickUp sprawia, że zarządzanie celami sprzedażowymi jest przyjemne jak letnia bryza:

1. Ustaw cele sprzedażowe

Z Cele ClickUp'a możesz z łatwością ustawić swoje cele sprzedażowe.

Możesz ustawić cele z jasnymi ośmioma czasu, OKR (Cele i kluczowe wyniki) i automatycznie śledzić swoje postępy.

Cele to cele wysokiego poziomu, które można podzielić na mniejsze Cele w celu łatwego zarządzania.

Cele to mierzalne cele które można powiązać z:

Zakończone zadania

Pieniądze

Wartości numeryczne

Proste pola prawda/fałsz

Jak twój zespoły sprzedażowe zakończone te cele , można wizualizować postęp w kierunku osiągnięcia celu.

Ustawienie celów i widok postępów w funkcji Cele w ClickUp

2. Analizuj aktywność sprzedażową i potencjalne wąskie gardła za pomocą Pulpity Pulpity nawigacyjne to najlepszy sposób na widok wszystkiego, co dzieje się w twojej aplikacji

Obszary robocze w ClickUp.

Można je niestandardowo budować za pomocą Widżetów, które pomagają w wizualizacji kPI sprzedaży które chcesz śledzić.

Jako instancja, możesz użyć Sprint Widżetów takich jak Skumulowany przepływ , Burnup , Burndown oraz Wykresy prędkości aby zmierzyć, jak dobrze wykonałeś swoją pracę.

Otrzymujesz również kilka innych widżetów, takich jak:

3. Automatyzacja procesów sprzedaży

Z Automatyzacja ClickUp'a , możesz usprawnić monotonne działania sprzedażowe, aby Twój zespół mógł skupić swój wysiłek na realizacji celów sprzedażowych.

Na przykład, ClickUp pozwala na:

Automatycznie przypisywać leady do przedstawicieli handlowych

Zmieniać leadyPriorytetylub przenieś je do nowej sekcjiListapo zmianie ich statusu

Tworzenie zadania dla każdego zaplanowanego połączenia (przezCalendly) itd.

Wszystko, co musisz zrobić, to ustawienie:

Wyzwalacz : który powinien się zdarzyć, aby rozpocząć automatyzację

Warunek : powinien być prawdziwy, aby kontynuować automatyzację

Akcja : co dzieje się po wyzwalaczu automatyzacji

Ustawienie automatyzacji w ClickUp

Zacznij miażdżyć swoje cele sprzedażowe z ClickUp

Ustawienie celów sprzedażowych pomaga osiągnąć cele firmowe i indywidualne.

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy je ustawisz i śledzisz.

Ale do zrobienia tego ręcznie?

Nie ma mowy! Chyba że chcesz się pocić, chrupiąc liczby i tworząc wykresy zamiast prowadzić sprzedaż.

Nie martw się.

Masz przecież ClickUp, pamiętasz?

Możesz używać tego potężnego oprogramowania do zarządzania celami sprzedaży, prowadzenia planów sprzedaży, stworzyć system CRM , automatyzacja procesów sprzedaży i wiele więcej.

Dołącz do ClickUp za darmo

i zmień swoją sprzedażową przyszłość w jasną jak letni dzień. 🌞