10 najlepszych narzędzi do wizualizacji danych dla projektów na rok 2024

Analizowanie danych jest jak próba nauczenia się innego języka. Każdy zestaw danych ma swoje własne symbole, znaczenia i relacje.

Nie obawiaj się, ponieważ narzędzia do wizualizacji danych są tutaj, aby służyć jako osobisty tłumacz, wypełniając lukę między kryptycznymi zestawami danych a zrozumieniem Twojego zespołu przekształcając tajemnicze dane w przejrzyste, proste wykresy, grafy i obrazy.

Przekształcając surowe dane w atrakcyjne wizualnie historie, narzędzia te pomagają przekazywać złożone spostrzeżenia w języku, który rezonuje ze wszystkimi, niezależnie od ich umiejętności korzystania z danych.

Wybraliśmy najlepsze narzędzia do wizualizacji danych, które pomogą Ci rozszyfrować wnioski i trendy ukryte w Twoich danych. Omówimy zalety i wady każdego narzędzia, dostarczając ci informacji potrzebnych do wybrania idealnego tłumacza dla unikalnych wymagań twojego zespołu.

Przełammy razem bariery językowe!

Czym są narzędzia do wizualizacji danych?

Narzędzia do wizualizacji danych to aplikacje, które umożliwiają użytkownikom tworzenie wizualnych reprezentacji danych i informacji. Narzędzia te pozwalają użytkownikom prezentować złożone dane w łatwy do zrozumienia i atrakcyjny wizualnie sposób.

Głównym celem narzędzi do wizualizacji danych jest ułatwienie użytkownikom interpretowania danych i wyciągania z nich znaczących wniosków.

Czego należy szukać w narzędziach do wizualizacji danych?

Potrzebujesz narzędzia do wizualizacji danych, które rozumie język Twojego zespołu, łączy się z odbiorcami i dokładnie przekazuje historię ukrytą w danych. Aby pomóc w podjęciu właściwej decyzji, przygotowaliśmy listę kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie narzędzi do wizualizacji danych:

Łatwość użycia: Poszukaj narzędzia, które ułatwia użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętności tworzenie wizualnie angażujących i pouczających reprezentacji danych. Przyjazne dla użytkownika narzędzie przekształca zespół w narratorów danych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej.

Poszukaj narzędzia, które ułatwia użytkownikom na wszystkich poziomach umiejętności tworzenie wizualnie angażujących i pouczających reprezentacji danych. Przyjazne dla użytkownika narzędzie przekształca zespół w narratorów danych bez konieczności posiadania rozległej wiedzy technicznej. Dostosowanie: Narzędzie do analizy danych powinno umożliwiać dostosowanie wizualizacji do tożsamości marki, preferencji odbiorców i konkretnych celów komunikacyjnych. Możliwość dopracowania wizualizacji zapewni, że będą one zarówno skuteczne, jak i atrakcyjne wizualnie.

Narzędzie do analizy danych powinno umożliwiać dostosowanie wizualizacji do tożsamości marki, preferencji odbiorców i konkretnych celów komunikacyjnych. Możliwość dopracowania wizualizacji zapewni, że będą one zarówno skuteczne, jak i atrakcyjne wizualnie. Integracja: Niezbędna jest płynna integracja z istniejącymi źródłami danych i platformami. Wszechstronne narzędzie do analizy danych powinno być w stanie łączyć się z różnymi formatami danych, takimi jak CSV, Excel lub SQLbazy danychi integrować się z popularne platformy mediów społecznościowych i aplikacjami biznesowymi, takimi jak Salesforce lub Google Analytics.

Niezbędna jest płynna integracja z istniejącymi źródłami danych i platformami. Wszechstronne narzędzie do analizy danych powinno być w stanie łączyć się z różnymi formatami danych, takimi jak CSV, Excel lub SQLbazy danychi integrować się z popularne platformy mediów społecznościowych i aplikacjami biznesowymi, takimi jak Salesforce lub Google Analytics. Współpraca: Wydajne narzędzia do wizualizacji danych powinny pozwalać wielu użytkownikom na współpracę w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia płynnościrealizację projektu. Funkcje takie jak komentowanie, udostępnianie i kontrola wersji poprawiają wydajność pracy zespołu i prowadzą do bardziej wnikliwych wyników.

Wydajne narzędzia do wizualizacji danych powinny pozwalać wielu użytkownikom na współpracę w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia płynnościrealizację projektu. Funkcje takie jak komentowanie, udostępnianie i kontrola wersji poprawiają wydajność pracy zespołu i prowadzą do bardziej wnikliwych wyników. Skalowalność: Wraz z rozwojem firmy, rosną również dane. Wybierz narzędzia do wizualizacji danych, które skalują się wraz z Twoimi potrzebami, obsługując większe zbiory danych i bardziej złożone wizualizacje danych bez uszczerbku dla wydajności lub funkcjonalności.

Wraz z rozwojem firmy, rosną również dane. Wybierz narzędzia do wizualizacji danych, które skalują się wraz z Twoimi potrzebami, obsługując większe zbiory danych i bardziej złożone wizualizacje danych bez uszczerbku dla wydajności lub funkcjonalności. Wsparcie i zasoby: Obszerna biblioteka zasobów, takich jak samouczki, webinaria i wsparcie klienta, jest nieoceniona podczas opanowania nowych narzędzi do wizualizacji danych. Upewnij się, że wybrane rozwiązanie oferuje niezbędne wsparcie, aby pomóc zespołowi w korzystaniu z narzędzia i uwolnieniu jego pełnego potencjału.

Pamiętaj o tych kryteriach, gdy będziemy zagłębiać się w nasze 10 najlepszych narzędzi do wizualizacji danych, a będziesz o krok bliżej do przełożenia złożonych danych na oszałamiające wizualnie, łatwo przyswajalne spostrzeżenia.

10 najlepszych narzędzi do wizualizacji danych w 2024 roku

Każde narzędzie ma swoje unikalne mocne i słabe strony, zaspokajając różne potrzeby i preferencje. W tej sekcji przedstawimy przegląd tych narzędzi i podkreślimy ich kluczowe funkcje, zalety i wady, aby pomóc Ci zidentyfikować idealne dopasowanie do Twojego zespołu.

1. ClickUp Najlepsze narzędzie do wizualizacji danych w zarządzaniu projektami

Zbierz całą swoją pracę w jednym miejscu dzięki pulpitom nawigacyjnym

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie produktywności zaprojektowane w celu usprawnienia współpracy, organizacji i komunikację między interesariuszami . Oprócz wszechstronnego zestawu funkcji, ClickUp oferuje potężne możliwości wizualizacji danych, które mogą podnieść analizę danych na wyższy poziom.

ClickUp umożliwia użytkownikom tworzenie atrakcyjnych wizualnie i bogatych w informacje wykresów, grafów oraz raporty planowania strategicznego dzięki intuicyjnemu interfejsowi i konfigurowalny pulpit nawigacyjny . Jego bezproblemowa integracja z różnymi źródłami danych i popularnymi aplikacjami biznesowymi prowadzi do płynnego i wydajnego przepływu pracy, podczas gdy współpraca w czasie rzeczywistym funkcje wspierają pracę zespołową i utrzymują wszystkich w synchronizacji.

Dzięki ClickUp będziesz cieszyć się ujednoliconą platformą do zarządzania projektami i prezentowania danych, umożliwiając zespołowi podejmowanie świadomych decyzji i osiąganie sukcesów.

Bonus:_ Oprogramowanie do planowania strategicznego !

Najlepsze funkcje ClickUp:

Clickup wyróżnia się w tworzeniu automatyzacja prosta w konfiguracji, oszczędzająca czas i wysiłek użytkowników. Jego wszechstronna funkcjonalność i możliwości integracji usprawniają zarządzanie pracą, zapewniając jednocześnie dostęp zarówno do gotowych, jak i niestandardowych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Przyjazny dla użytkownika interfejs w czasie rzeczywistym pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, dzięki czemu można proaktywne zarządzanie projektami w celu uniknięcia pełzania zakresu . ClickUp's dokumentacja projektu funkcje umożliwiają zespołom dodawanie do repozytorium wiedzy po każdym sprincie post-mortem .

Ograniczenia ClickUp

ClickUp może być wyzwaniem dla niektórych ze względu na jego złożone dostosowania i funkcje. Nie wszystkie widoki są dostępne na urządzeniach mobilnych (jeszcze), co może nie być idealne dla analityków danych, którzy chcą pracować w podróży.

Ceny ClickUp:

Free Forever

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Biznes Plus : $19/miesiąc na użytkownika

: $19/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (6,670+ opinii)

Capterra: 4.7/5 (3,640+ opinii)

2. Google Looker Studio

Najlepsze narzędzie do wizualizacji danych pod względem elastyczności

Via Google Google Looker Studio to najnowocześniejsza platforma do wizualizacji i analizy danych, która pomaga firmom badać i analizować dane z niezrównaną elastycznością. Zaprojektowane, aby dostosować się do unikalnych potrzeb zespołu, to narzędzie Google oferuje szeroki zakres opcji dostosowywania, umożliwiając tworzenie dostosowanych wizualizacji, które przekazują historię ukrytą w danych za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Zespoły mogą tworzyć interaktywne wykresy, pulpity nawigacyjne i raporty, które ożywiają ich dane. Aplikacja bez trudu dostosowuje się również do potrzeb użytkownika, bez uszczerbku dla funkcjonalności.

Najlepsze funkcje Google Looker Studio:

Looker Studio to oparte na chmurze narzędzie do analizy biznesowej od Google, do którego można uzyskać dostęp zdalnie, co czyni go wygodnym dla analityków danych w podróży. Automatycznie generuje wizualizacje danych i pozwala użytkownikom na tworzenie własnych wizualizacji i interaktywne pulpity nawigacyjne. Platforma upraszcza planowanie raportów, ułatwiając komunikację z klientami na temat ważnych punktów danych.

Ograniczenia Google Looker Studio

Z drugiej strony, niektórzy recenzenci twierdzą, że czas ładowania raportów jest powolny, a narzędzie oferuje ograniczoną elastyczność w zakresie złożonych zapytań i analiz. Inni recenzenci twierdzą, że dostarczona dokumentacja jest niewystarczająca, a narzędziu brakuje zaawansowanych funkcji tworzenia wykresów w porównaniu z innymi narzędziami BI.

Cennik Google Looker Studio:

Creators and Report Viewers : Bezpłatnie

: Bezpłatnie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Google Looker Studio:

G2: 4.4/5 (370+ opinii)

Capterra: 4.5/5 (193+ opinii)

3. Microsoft Power BI

Najlepsze narzędzie do wizualizacji danych dla Business Intelligence

Przez Microsoft Power BI

Dzięki szerokiej gamie interaktywnych opcji wizualizacji, Microsoft Power BI umożliwia użytkownikom tworzenie oszałamiających, łatwych do zrozumienia raportów i pulpitów nawigacyjnych, które napędzają podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Jako jedno z najlepszych narzędzi do wizualizacji danych dla analityki biznesowej, Power BI wyróżnia się integracją z szeroką gamą źródeł danych, ułatwiając konsolidację i analizę danych z całej organizacji.

Przyjazny dla użytkownika interfejs Power BI i płynna integracja z innymi aplikacjami Microsoft sprawiają, że jest to idealny wybór dla firm, które chcą wykorzystać moc swoich danych.

Najlepsze funkcje Microsoft Power BI:

Microsoft Power BI łączy się z szeroką gamą źródeł danych, takich jak Google Analytics, Facebook, SQL, pliki danych i pliki w chmurze. Oferuje imponujący wybór typów wykresów i posiada przyjazny dla użytkownika interfejs "przeciągnij i upuść" do tworzenia interaktywnych raportów i pulpitów nawigacyjnych.

Ograniczenia Microsoft Power BI:

Niektórzy twierdzą, że interfejs użytkownika jest niezgrabny, a konfiguracja modelu danych nie jest zbyt intuicyjna. Użytkownicy są również ograniczeni przez brak możliwości korzystania z wielu zestawów danych jako źródeł, brak opcji źródła danych i ograniczone możliwości dostosowywania wizualizacji.

Cennik Microsoft Power BI:

Power BI Pro : 10 USD/miesiąc za użytkownika

: 10 USD/miesiąc za użytkownika Power BI Premium : 20 USD/miesiąc na użytkownika

: 20 USD/miesiąc na użytkownika Power BI Premium Per Capacity: Od $4,995/miesiąc

Oceny i recenzje Microsoft Power BI:

G2: 4,4/5 (920+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1 380 recenzji)

4. Tableau

Najlepsze narzędzie do wizualizacji danych dla przedsiębiorstw

Via Tableau Tableau to renomowana platforma do wizualizacji i analizy danych, która zaspokaja unikalne potrzeby dużych przedsiębiorstw. Dzięki solidnej inteligencji biznesowej i możliwościom obsługi danych, Tableau doskonale radzi sobie z przetwarzaniem i analizowaniem ogromnych ilości danych, umożliwiając organizacjom odkrywanie cennych spostrzeżeń i trendów.

Platforma oferuje szeroki zakres sposobów wizualizacji danych, umożliwiając użytkownikom tworzenie atrakcyjnych, interaktywnych wizualizacji, które można łatwo udostępniać i eksplorować. Nacisk kładziony przez Tableau na bezpieczeństwo i skalowalność sprawia, że jest to najlepszy wybór dla dużych przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć narzędzia do wizualizacji danych, które mogą rozwijać się wraz z ich działalnością.

Jeśli jesteś częścią dużej organizacji poszukującej potężnego narzędzia do analizy danych klasy korporacyjnej, które może obsługiwać ogromne ilości danych i zapewniać zaawansowane wizualizacje, Tableau powinno znaleźć się wysoko na liście rozważań.

Najlepsze funkcje Tableau:

Tableau umożliwia niezwykle łatwe tworzenie złożonych wizualizacji danych przy minimalnym wysiłku, dzięki interfejsowi "przeciągnij i upuść". Posiada przyjazny dla użytkownika interfejs i może łączyć się z różnymi źródłami danych. Ponadto oferuje interaktywne pulpity nawigacyjne dla lepszego doświadczenia użytkownika.

Ograniczenia Tableau

Główne wady Tableau wynikają z recenzji wspominających o wysokich kosztach dla małych firm lub użytkowników indywidualnych, ograniczonych opcjach dostosowywania oraz braku wbudowanych narzędzi do czyszczenia i przygotowywania danych w celu usprawnienia procesu analizy danych.

Ceny Tableau:

Indywidualny : 70 USD/miesiąc

: 70 USD/miesiąc Duo : 140 USD/miesiąc dla dwóch twórców

: 140 USD/miesiąc dla dwóch twórców Dostosuj: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Tableau:

G2: 4.3/5 (1,590+ opinii)

Capterra: 4,5/5 (ponad 2 100 recenzji)

5. Klipfolio

Najlepsze narzędzie do wizualizacji danych dla złożonych formuł

Via Klipfolio Klipfolio umożliwia użytkownikom manipulowanie i przekształcanie danych za pomocą zaawansowanych formuł, co czyni go doskonałym wyborem dla zespołów wymagających dogłębnej analizy danych. Dzięki różnorodnym opcjom wizualizacji i intuicyjnemu interfejsowi, Klipfolio pozwala użytkownikom tworzyć atrakcyjne wizualnie i bogate w informacje raporty, które można udostępniać i osadzać na różnych platformach.

Jego zdolność do obsługi złożonych obliczeń i integracji z wieloma źródłami danych wyróżnia Klipfolio na tle konkurencji. Jeśli twój zespół potrzebuje narzędzi do wizualizacji danych, które doskonale radzą sobie z zarządzaniem skomplikowanymi formułami i oferują elastyczność umożliwiającą zagłębianie się w dane, Klipfolio jest najlepszym kandydatem do rozważenia.

Najlepsze cechy Klipfolio:

Użytkownicy Klipfolio mogą korzystać z niestandardowych Szablony ROI mierniki i łatwość dodawania popularnych źródeł danych, takich jak ATS, CRM i Google Analytics, dzięki czemu integracja danych jest dziecinnie prosta.

Ograniczenia Klipfolio:

Niektóre opinie mówią, że brak wbudowanych alertów utrudnia formatowanie poza predefiniowanymi raportami wizualizacji danych. Ponadto użytkownik baza wiedzy nie jest dobrze zorganizowana, co może wprowadzać w błąd nowych użytkowników.

Ceny Klipfolio:

Darmowy : $0/miesiąc dla dwóch redaktorów

: $0/miesiąc dla dwóch redaktorów Go : $49/miesiąc dla czterech redaktorów

: $49/miesiąc dla czterech redaktorów Pro : $229/miesiąc dla 10 redaktorów

: $229/miesiąc dla 10 redaktorów Business: Od 799 USD/miesiąc w zależności od liczby redaktorów

Oceny i recenzje Klipfolio:

G2: 4.5/5 (240+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 180 recenzji)

6. Infogram

Najlepsze narzędzie do kreatywnej wizualizacji danych

Przykład wykresów słupkowych w Infogram Infogram to dynamiczna platforma do wizualizacji danych, która umożliwia użytkownikom tworzenie efektownych wizualnie i pomysłowych wizualizacji. Dzięki obszernej bibliotece szablonów, ikon, grafik i wykresów kołowych, użytkownicy mogą tworzyć unikalne, angażujące wizualizacje, które przyciągają uwagę odbiorców.

Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i edytor typu "przeciągnij i upuść" ułatwiają projektowanie i dostosowywanie wizualizacji, nawet dla osób z minimalnym doświadczeniem w projektowaniu. Z pomocą Infogramu można tworzyć wciągające, interaktywne wizualizacje, które wyróżniają się na tle innych wymienionych tutaj narzędzi do wizualizacji danych. Jest to idealny wybór dla zespołów poszukujących kreatywnej przewagi w opowiadaniu historii danych.

Najlepsze cechy Infogramu:

Infogram doskonale sprawdza się w tworzeniu interaktywnych wykresów i infografik, a także w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie raportów wizualizacji danych, one-pagerów i infografik, które przyciągają uwagę czytelnika.

Ograniczenia Infogramu:

Niektóre opinie mówią, że narzędzie to nie jest zalecane dla firm na poziomie korporacyjnym. Użytkownicy mogą mieć trudności z integracją niestandardowych czcionek i baz danych, utrzymaniem tożsamości korporacyjnej i ograniczoną liczbą licencji dostępnych dla wersji Enterprise.

Infogram ceny:

Basic : $0/miesiąc za 10 projektów

: $0/miesiąc za 10 projektów Pro : $19/miesiąc za 100 projektów

: $19/miesiąc za 100 projektów Business : $67/miesiąc za 1000 projektów

: $67/miesiąc za 1000 projektów Team : 149 USD/miesiąc za 3 000 projektów

: 149 USD/miesiąc za 3 000 projektów Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje infogramów:

G2: 4.7/5 (160+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (60+ opinii)

7. Datawrapper

Najlepsze narzędzie do wizualizacji danych w newsroomie

Via Datawrapper Datawrapper został zaprojektowany specjalnie z myślą o potrzebach newsroomów i dziennikarzy. Platforma umożliwia użytkownikom tworzenie przejrzystych, profesjonalnie wyglądających wizualizacji, które można łatwo osadzać w artykułach i publikacjach online.

Koncentrując się na prostocie i dokładności, Datawrapper zapewnia, że wizualizacje przekazują wiadomość w sposób jasny i skuteczny. Przyjazny dla użytkownika interfejs platformy i szeroki zakres typów wykresów - od wykresów rozproszonych po mapy geograficzne -ułatwiają dziennikarzom tworzenie atrakcyjnych wizualizacji, które wzbogacają ich historie.

Najlepsze cechy Datawrapper:

Datawrapper pozwala osobom nietechnicznym w zespole tworzyć wizualizacje danych bez konieczności pisania kodu. Dzięki temu więcej osób z zespołu może szybko podejmować świadome decyzje.

Ograniczenia Datawrapper

Recenzje mówią, że prostota Datawrapper wiąże się z kosztami interaktywnych wizualizacji danych. Użytkownicy zgłaszają, że aplikacja nie posiada zaawansowanych narzędzi, których potrzebują profesjonalni analitycy, co utrudnia jej pełne dostosowanie.

Ceny Datawrapper:

Darmowa : $0/miesiąc dla jednego użytkownika

: $0/miesiąc dla jednego użytkownika Custom : 599 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

: 599 USD/miesiąc dla 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Datawrapper:

G2: 4.3/5 (2+ recenzji)

Capterra: 5/5 (3+ recenzji)

8. Databox

Najlepsze narzędzia do interaktywnej wizualizacji danych dla pulpitów nawigacyjnych KPI

Via Databox Databox to potężne oprogramowanie do wizualizacji danych zaprojektowane i wyspecjalizowane do tworzenia kompleksowych pulpitów nawigacyjnych KPI dla firm.

Dzięki obszernej bibliotece gotowych szablonów i płynnej integracji z popularnymi źródłami danych, Databox umożliwia użytkownikom szybkie tworzenie i dostosowywanie pulpitów nawigacyjnych KPI, zapewniając, że kluczowe wskaźniki są zawsze na wyciągnięcie ręki. Analizowanie danych za pomocą wykresów słupkowych, wykresów punktowych, wykresów liniowych i innych wizualnych wykresów analitycznych jest proste.

Aktualizacje danych w czasie rzeczywistym i dostępność mobilna platformy ułatwiają zespołom monitorowanie wydajności i podejmowanie świadomych decyzji w podróży.

Najlepsze cechy Databox:

Databox oferuje pełną konfigurowalną kontrolę nad kluczowymi pulpitami wskaźników, zapewniając codzienne migawki wydajności. Użytkownicy mogą zaplanować wysyłanie migawek na Slack, e-mail i inne platformy, a funkcja celów pomaga umieścić analizę danych i wskaźniki w kontekście.

Ograniczenia Databox:

Niektórzy twierdzą, że integracje w Databox są niewystarczające w porównaniu z innymi narzędziami do wizualizacji danych, co może prowadzić do potencjalnie niedokładnych lub nieaktualnych danych. W rezultacie nie może być używany jako niekwestionowane źródło prawdy do raportowania.

Ceny Databox:

Free Forever Plan : $0/miesiąc dla jednego użytkownika

: $0/miesiąc dla jednego użytkownika Starter : $72/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $72/miesiąc dla pięciu użytkowników Professional : 135 USD/miesiąc dla 25 użytkowników

: 135 USD/miesiąc dla 25 użytkowników Performer: 231 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Oceny i recenzje Databox:

G2: 4.4/5 (180+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (180+ recenzji)

9. Whatagraph

Najlepsze narzędzie do analizy danych do wizualizacji marketingowych

Via Whatagraph Whatagraph to rozwiązanie do wizualizacji danych zaprojektowane specjalnie dla zespołów marketingowych, oferujące szeroką gamę narzędzi do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i bogatych w informacje raportów marketingowych.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i konfigurowalnym szablonom, Whatagraph umożliwia użytkownikom łatwe prezentowanie wyników marketingowych i ROI za pomocą angażujących wizualizacji.

Dla prawdziwej wizualizacji danych, zdolność tego narzędzia do integracji z popularnymi platformami marketingowymi zapewnia usprawniony przepływ pracy i dokładną reprezentację danych.

Najlepsze cechy Whatagraph:

Whatagraph jest niezwykle łatwy w konfiguracji do raportowania, z szybką integracją cyfrowych narzędzi marketingowych. Funkcja Smart Builder może generować całe raporty w oparciu o żądane platformy i specyfikacje raportowania w ciągu zaledwie kilku minut.

Ograniczenia Whatagraph:

Recenzje Whatagraph wspominają o powolnym pobieraniu danych, co może być frustrujące dla użytkowników. Ponadto od czasu do czasu rozłącza się ze źródłami danych, potencjalnie powodując luki w raportowaniu lub nieścisłości.

Ceny Whatagraph:

Professional : 223 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

: 223 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników Premium : $335/miesiąc dla 10 użytkowników

: $335/miesiąc dla 10 użytkowników Niestandardowe: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Whatagraph:

G2: 4.5/5 (220 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (80+ recenzji)

10. Salesforce Marketing Cloud Intelligence

Najlepsze narzędzia do wizualizacji danych dla prostych wykresów

Via Salesforce Salesforce Marketing Cloud Intelligence (dawniej Datorama) znajduje się na tej liście przyjaznych dla użytkownika narzędzi do wizualizacji danych, które wyróżniają się tworzeniem prostych, ale skutecznych wykresów dla firm. Dzięki prostemu interfejsowi i szeregowi łatwych w użyciu typów wykresów, jest to jedno z najlepszych narzędzi do wizualizacji danych, ponieważ pozwala użytkownikom szybko przekształcić swoje dane w przejrzyste, pouczające wizualizacje.

Koncentracja platformy na prostocie i łatwości użytkowania sprawia, że jest ona doskonałym wyborem dla zespołów poszukujących prostego rozwiązania do tworzenia wizualizacji danych. Jeśli priorytetem jest tworzenie przejrzystych, zwięzłych wykresów bez złożoności zaawansowanych funkcji, Datorama jest głównym kandydatem do zestawu narzędzi do wizualizacji danych.

Najlepsze funkcje Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Marketing Cloud Intelligence wyróżnia się narzędziami do importu, wizualizacji i raportowania danych, które są niezbędne dla wielu firm. Jego zdolność do pobierania różnych źródeł danych poprzez integrację API sprawia, że jest wszechstronny i można go dostosować do unikalnych potrzeb w zakresie danych.

Ograniczenia Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Pomimo swoich mocnych stron, niektórzy użytkownicy zgłaszają złożony i czasochłonny proces konfiguracji tego narzędzia do wizualizacji. Użytkownicy mogą zainwestować znaczny wysiłek w konfigurację platformy, zanim będą mogli w pełni wykorzystać jej funkcje.

Ceny Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

Starter : 3000 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

: 3000 USD/miesiąc dla 10 użytkowników Growth : $10,000/miesiąc dla 20 użytkowników

: $10,000/miesiąc dla 20 użytkowników Plus: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Salesforce Marketing Cloud Intelligence:

G2: 4.2/5 (110+ recenzji)

Capterra: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

Opowiedz całą historię w skrócie dzięki ClickUp Dashboards

Narzędzia do wizualizacji danych odgrywają kluczową rolę w upraszczaniu złożonych informacji i podejmowaniu decyzji opartych na danych. Odpowiednie narzędzie dla Twojego zespołu z łatwością centralizuje wszystkie strumienie danych i umieszcza najważniejsze informacje na wyciągnięcie ręki.

Dowiedz się, w jaki sposób pulpity nawigacyjne ClickUp wykorzystują konfigurowalne widżety, usprawnione zarządzanie zasobami i ujednolicony obszar roboczy, aby ułatwić zarządzanie projektami z jednego okna.