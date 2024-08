10 darmowych szablonów raportów sprzedaży w ClickUp i Excel

Jeśli dokonasz świetnej sprzedaży i nikt o niej nie wie, to czy w ogóle do niej doszło? 👀

Oczywiście, że tak! Ale nadal lepiej dla przedstawicieli handlowych i wszystkich zaangażowanych, jeśli masz odpowiedni mechanizm śledzenia sprzedaż w regularnych odstępach czasu. Nie tylko dlatego, że pomaga to w śledzeniu cele sprzedażowe ale także dlatego, że pomaga dostrzec i odkryć trendy w sprzedaży i zachowaniach klientów, które można wykorzystać do optymalizacji strategii wzrostu przychodów.

Innymi słowy, potrzebujesz świetnego sposobu nie tylko na raportowania wskaźników KPI sprzedaży ale także do korzystania z tych raportów w celu uzyskania wglądu w głębsze informacje wskaźniki potoku sprzedaży . I potrzebujesz sposobu, aby ten proces był jak najbardziej powtarzalny i usprawniony.

Wszystko zaczyna się od odpowiedniego szablonu raportu sprzedaży. Przyjrzyjmy się tej koncepcji i temu, jak wpisuje się ona w szerszy kontekst proces zarządzania projektami sprzedażowymi przed udostępnieniem kilku naszych ulubionych szablonów do bezpłatnego użytku.

Co to jest szablon raportu sprzedaży?

Szablon raportu sprzedaży to wstępnie utworzony raport, który pomaga zespołom i menedżerom przechowywać i przeglądać dane dotyczące sprzedaży w celu analizy i wglądu. Ponieważ format wysokiej jakości szablonu raportu sprzedaży jest konfigurowalny, elastyczny i zawiera formuły do szybkich obliczeń, możesz monitorować kluczowe wskaźniki i KPI sprzedaży lub udostępniać je interesariuszom bez większego wysiłku.

Przeciągaj i upuszczaj zadania w widoku tabeli w ClickUp w celu łatwej organizacji w strukturze przypominającej arkusz kalkulacyjny

Elementy najlepszych szablonów raportów sprzedaży

Szablony raportów sprzedaży są świetne narzędzia sprzedażowe ponieważ usprawniają one czasochłonny wysiłek ręcznego pobierania i analizowania danych. Ale to prawda tylko wtedy, gdy znajdziesz właściwy szablon, co oznacza, że powinien on mieć zdolność do:

Śledzenie celów sprzedażowych poprzez integrację z innymi narzędziami pracy iszablony wyznaczania celów aby połączyć strategię z realizacją

poprzez integrację z innymi narzędziami pracy iszablony wyznaczania celów aby połączyć strategię z realizacją Pracuj w rytmie odpowiednim dla Twojej firmy . Anszablon raportu rocznego jest świetny, ale może nie pomóc, jeśli chcesz generować codzienne raporty sprzedaży

. Anszablon raportu rocznego jest świetny, ale może nie pomóc, jeśli chcesz generować codzienne raporty sprzedaży Utwórz automatyzacja przepływu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o przekształcanie surowych liczb w spostrzeżenia, czy też przypisywanie zautomatyzowanych zadań następczych, raport jest tak dobry, jak czas, który oszczędza w porównaniu do wykonywania go ręcznie

automatyzacja przepływu pracy. Niezależnie od tego, czy chodzi o przekształcanie surowych liczb w spostrzeżenia, czy też przypisywanie zautomatyzowanych zadań następczych, raport jest tak dobry, jak czas, który oszczędza w porównaniu do wykonywania go ręcznie Dostęp dla interesariuszy. Wykresy są lepsze niż surowe liczby, a kolory mogą pomóc zrozumieć trendy i koncepcje na pierwszy rzut oka

Wiele raportów sprzedaży ma formę Arkusz kalkulacyjny Excel lub skoroszyt, ale właściwy darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami będzie oferować porównywalny widok projektu - a najlepiej dodatkowe widoki pracy - aby osiągnąć lepsze wyniki. Podobnie jak w przypadku wyjścia poza zarządzanie projektami w arkuszu kalkulacyjnym możesz być zaskoczony, jak wiele czasu zaoszczędzisz, gdy wykorzystasz zwiększoną interaktywność i możliwości automatyzacji narzędzia takiego jak ClickUp.

Wizualizuj swoje zadania za pomocą ponad 15 widoków w ClickUp, w tym listy, tablicy i kalendarza

10 szablonów raportów sprzedaży

Niestety, istnieje zbyt wiele szablonów raportów sprzedaży, aby testować je w typowym procesie prób i błędów. Zamiast tego zawęź swoją listę, zaczynając od najlepszych szablonów dla ClickUp i Excel.

Ważne jest, aby pamiętać, że żaden z poniższych szablonów nie jest z natury lepszy od innych na tej liście. Zamiast tego chodzi o znalezienie najlepszego szablonu dla swoich potrzeb i sytuacji. Dodatkowo, wszystkie są darmowe! Nie bój się więc wypróbować kilku szablonów, zanim wybierzesz ten, który będzie dla Ciebie najbardziej odpowiedni.

1. Szablon raportu sprzedaży od ClickUp

Szablon raportu sprzedaży od ClickUp

Szablon Szablon raportu sprzedaży ClickUp zawiera szczegółowy przewodnik po Obszar roboczy w formie dynamicznej listy. Jest to doskonałe źródło do oceny wysiłków sprzedażowych poprzez ustanowienie zestawienia rocznej, kwartalnej i miesięcznej sprzedaży - pozwala nawet porównywać ze sobą różne lata.

Śledź rzeczywistą sprzedaż w porównaniu z prognozami lub podziel sprzedaż według rodzaju usługi. Śledź sezonowość za pomocą zmiennej miesiąca sprzedaży lub porównuj wyniki różnych regionów.

Ten przyjazny dla początkujących szablon jest również wyposażony w dwa niestandardowe statusy i pięć typów widoków do wizualizacji poszczególnych zadań sprzedażowych i postępów z wysokiego poziomu, ale Pola niestandardowe to miejsce, w którym ten szablon naprawdę błyszczy. Dzięki 10 polom niestandardowym identyfikującym powód sprzedaży, osiągnięcie, rok, prognozę i inne, możesz szybko sortować, filtrować i uzyskiwać dostęp do informacji bezpośrednio z listy zadań. Pobierz ten szablon

2. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży od ClickUp

Szablon tygodniowego raportu sprzedaży od ClickUp

Gotowy do dalszego podziału? Zwłaszcza w biznesie z wieloma mniejszymi sprzedażami, roczny przegląd prawdopodobnie nie wystarczy, ale Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp umożliwia szybkie i łatwe zapoznanie się z najnowszymi tygodniowymi raportami sprzedaży i danymi.

Sprawdź takie wskaźniki, jak łączna liczba zimnych połączeń w ciągu tygodnia, liczba umówionych spotkań, wizyt bezpośrednich, połączeń uzupełniających i faktycznie sprzedanych produktów. Przeanalizuj nawet inne zmienne wydajności, takie jak konwersje połączeń.

Jest to pomocne źródło do śledzenia postępów w realizacji celu dochodowego, rzeczywistego dochodu i tego, jak te dwa wskaźniki odbiegają od siebie. Pobierz ten szablon

3. Szablon dziennego raportu sprzedaży od ClickUp

Szablon dziennego raportu sprzedaży od ClickUp

Tak, możesz uzyskać jeszcze bardziej szczegółowy widok niż tygodniowy! W tym Szablon dziennego raportu sprzedaży ClickUp możesz przeglądać wyniki swojego zespołu sprzedaży każdego dnia tygodnia.

Szablon ten jest łatwiejszy do uzupełnienia i zintegrowania z istniejącymi procesami sprzedaży, ponieważ ma być aktualizowany każdego dnia. Zamiast szeregu widoków, pól niestandardowych i zadań do śledzenia, szablon ten stosuje sformatowane ClickUp Doc do pracy. Rozbij swoją dzienną sprzedaż na ogólny opis ogólnej wydajności zespołu i szczegółową listę produktów, które osiągnęły najlepsze wyniki w danym dniu.

Największą zaletą tego szablonu jest to, że dokumentuje on główne wnioski z każdego dnia roboczego w celu określenia potencjalnych trendów. Ze względu na swoją prostotę jest to idealny szablon raportu dla początkujących. Nie uzyskasz szczegółowych informacji generowanych automatycznie, ale jeśli szukasz szybkiego podsumowania dziennej sprzedaży? Nie szukaj dalej. Pobierz ten szablon

4. Szablon miesięcznego raportu sprzedaży od ClickUp

Szablon miesięcznego raportu sprzedaży od ClickUp

Zwłaszcza w operacjach sprzedaży, które w dużej mierze opierają się na zimnych i dalszych połączeniach, miesięczne raporty połączeń mają kluczowe znaczenie. Pomagają one odpowiednim interesariuszom firmy szybko zrozumieć aktywność związaną z połączeniami i jej wpływ na limit sprzedaży. To Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp upraszcza ten proces dla wszystkich zaangażowanych.

Kolejny szablon specjalnie dla ClickUp Docs, ten raport pomaga organizacjom przechowywać listę wszystkich połączeń w ciągu miesiąca wraz z ich wynikami. Gdy jest używany konsekwentnie, działa jako oficjalny zapis wszystkich połączeń wykonanych przez poszczególnych członków zespołu sprzedaży w danym miesiącu.

Pozwala również pójść dalej. Sekcja Top Sales Performers zapewnia łatwy przewodnik po liście przedstawicieli handlowych, którzy zasługują na uznanie w danym miesiącu, zwiększając zaangażowanie i morale w tym procesie. 🙂 Pobierz ten szablon

5. Szablon arkusza prowizji od sprzedaży od ClickUp

Szablon arkusza prowizji od sprzedaży od ClickUp

Śledzenie prowizji zarobionych przez Twoich zespół sprzedaży jest ważne przy obliczaniu zarówno przychodów firmy i nagród zespołowych. The Szablon arkusza prowizji od sprzedaży ClickUp został zaprojektowany tak, aby automatycznie obliczać prowizję, niezależnie od struktury przyjętej w organizacji.

Szablon jest w dużej mierze kompletny po zastosowaniu go na platformie - wymaga jedynie kilku konkretnych danych wejściowych dotyczących sprzedaży, w tym całkowitej sprzedaży, zarobionych prowizji i premii. Stamtąd wykorzystuje te informacje do obliczania całkowitych prowizji wraz z innymi wskaźnikami i KPI, takimi jak ROI i koszt każdej dokonanej sprzedaży.

Istnieje również wiele sposobów sortowania zadań w aplikacji raport arkusza cen . Sprawdź prowizje według zespołu sprzedaży, statusu lub obszaru funkcjonalnego. W ten sposób zawsze będziesz mieć wgląd w to, czego potrzebujesz, od planowania po wypłaty. Brzmi prosto, ale ten szablon jest również niezwykle szczegółowy i zawiera wiele zasobów, które pomogą Ci odnieść sukces podczas korzystania z niego:

Dwa niestandardowe statusy

Dziewięć pól niestandardowych

Trzy widoki projektu

Dodatkowo, wiele Dokumenty pomocy i wskazówki dotyczące korzystania z tego szablonu w najbardziej produktywny sposób. Pobierz ten szablon

6. Szablon śledzenia prowizji od sprzedaży od ClickUp

Szablon śledzenia prowizji przez ClickUp

Dla bardziej bezpośrednich użytkowników i menedżerów sprzedaży śledzenie prowizji może wymagać większej liczby zmiennych. Dobra wiadomość jest taka, że Szablon śledzenia prowizji od sprzedaży ClickUp to właśnie to, co zalecił lekarz, aby pomóc Ci śledzić i optymalizować każdą zmienną zaangażowaną w ten proces.

Podobnie jak w poprzednim szablonie, musisz podłączyć kilka zmiennych do istniejącej struktury szablonu, takich jak rzeczywista wartość, data zamknięcia i procent prowizji za sprzedaż. Stamtąd możesz obserwować wszystko, od zarobionych prowizji po status płatności, status faktury, typ płatności i inne w jednym zorganizowanym folderze.

Ponadto każdą zmienną wejściową i wyjściową można posortować i umieścić w raporcie. Wyświetl swoje prowizje w widoku listy lub osi czasu, lub utwórz kolorową tabelę, aby uzyskać szerszy przegląd. Pobierz ten szablon

7. Szablon CRM sprzedaży od ClickUp

Szablon CRM sprzedaży od ClickUp

Twoi klienci muszą wiedzieć, że jesteś tam dla nich - nie tylko po to, aby wiedzieli o statusie sprzedaży i tym, co robią, ale także po to, aby spełnić i przekroczyć ich oczekiwania. Strategia zarządzania relacjami z klientami (CRM) stała się tak popularna w branży sprzedaży właśnie z powodu tej potrzeby.

Zasadniczo CRM jest narzędziem, którego można używać do śledzenia relacji z potencjalnymi i obecnymi klientami. Zawiera wszystko, od podstawowych danych demograficznych użytkowników po punkty styku ze sprzedażą i gdzie w lejku znajduje się obecnie każdy członek Twojej bazy danych.

Ale tego typu baza danych nie tworzy się sama. Zamiast tego należy oprzeć się na wyznaczonym Szablon CRM który może pomóc w dokładnym śledzeniu zmiennych i łączy się z innymi szablonami CRM narzędziami do planowania aby je przenieść podróż klienta . The Szablon CRM sprzedaży od ClickUp to przyjazne dla użytkownika, a jednocześnie kompleksowe narzędzie do tworzenia idealnego CRM.

CRM jest wyjątkowym przypadkiem, ponieważ jest o wiele bardziej złożony niż raport sprzedaży. Ale jednocześnie każda dyskusja na temat szablonów raportów sprzedaży byłaby bez niego niekompletna. W tym szablonie będziesz mieć zorganizowaną przestrzeń na swojej platformie z 20 gotowymi niestandardowymi statusami, sześcioma ClickApps , pięć niestandardowych widoków i automatyzacje przepływu pracy, aby kierować procesem rozwoju CRM. Pobierz ten szablon

8. Szablon KPI sprzedaży od ClickUp

Szablon KPI sprzedaży od ClickUp

Żadna operacja sprzedaży nie może odnieść sukcesu bez silnego zestawu wskaźników KPI, które każdy może osiągnąć i śledzić. Dzięki Szablon KPI sprzedaży od ClickUp możesz śledzić dowolną liczbę wskaźników KPI sprzedaży w łatwym przeglądzie.

Szablon zawiera 15 pól niestandardowych, które obejmują najpopularniejsze KPI sprzedaży, w tym:

Próby sprzedaży

Koszt produktu

Przychody ze sprzedaży powtarzalnej

Zysk netto

Liczba nowych potencjalnych klientów

Całkowity przychód ze sprzedaży

Współczynnik sukcesu sprzedaży dodatkowej

Przychody z nowej sprzedaży

I jeszcze więcej! Z tego miejsca możesz śledzić każdy KPI, na którym chcesz się skupić, w raporcie tygodniowym lub miesięcznym. Ale ten szablon nie kończy się na tym - korzystając z widoku tablicy, możesz wizualizować swoje miesięczne przychody na dynamicznej tablicy Kanban. Pobierz ten szablon

9. Szablon śledzenia sprzedaży od ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży od ClickUp

Porozmawiajmy o kompleksowym przeglądzie. Dzięki temu Szablon śledzenia sprzedaży przez ClickUp , możesz łatwo śledzić i analizować każdy ruchomy element całego procesu sprzedaży. Uzyskane spostrzeżenia będą nieocenione w optymalizacji i usprawnianiu strategii w miarę upływu czasu.

Pola niestandardowe pokazują, jak wszechstronny jest ten szablon śledzenia sprzedaży. Możesz wprowadzić wszystko, od kosztów wysyłki i kosztów jednostkowych po opłaty, liczbę zwrotów i nie tylko. Dodaj docelowy zysk i koszty jednostkowe wraz z jednostkami, które mają zostać sprzedane, a następnie oblicz wszystko, od marży zysku po rzeczywiste przychody.

Pole statusu pozwala sprawdzić, czy cele zostały osiągnięte, a kategorie miesięczne pomagają zrozumieć trendy w czasie. Przejdź ze swojego narzędzia do śledzenia sprzedaży do widoków listy Wolumen sprzedaży na miesiąc i Stan sprzedaży na miesiąc, aby uzyskać jeszcze głębszą analizę i wgląd. Pobierz ten szablon

10. Szablon raportu zespołu sprzedaży dla programu Excel

Szablon raportu sprzedaży dla programu Excel za pośrednictwem Microsoft365

W tym szablonie Microsoft Excel można wprowadzić różne produkty wraz z kwartalnymi danymi sprzedaży. Następnie szablon przekształca dane sprzedaży w nowoczesny wykres słupkowy, który jest łatwiejszy do przeglądania i analizowania.

Szablon raportu zawiera konfigurowalne kolumny, które dodają poszczególne wpisy do jednej ostatecznej sumy. Pomaga również w wyciąganiu konkretnych raportów sprzedaży dla każdego z wprowadzonych produktów.

To proste, ale potencjalnie skuteczne narzędzie. Ponadto można łatwo zintegrować wszystkie animacje i przejścia programu Excel, a także grafikę, aby uczynić raport bardziej interesującym do przejrzenia. Raport można udostępnić interesariuszom, przełożonym i innym członkom zespołu, eksportując go w dowolnym momencie jako plik Excel lub PDF. Pobierz ten szablon

Usprawnij swoje raporty sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy - zarządzanie zespołem sprzedaży przy jednoczesnym śledzeniu jego wyników może wydawać się żonglerką. Jest to jednak niezbędny krok, jeśli naprawdę chcesz zoptymalizować swoje operacje w celu uzyskania maksymalnych przychodów.

Oznacza to generowanie skutecznych raportów sprzedaży, które dokładnie pokazują, w jaki sposób zespół sprzedaży osiągnął sukces, gdzie wzrosły koszty i jakie obszary wymagają poprawy. Jest to pierwszy logiczny krok w zarządzaniu całym procesem sprzedaży w bardziej efektywny i oparty na danych sposób.

I tu właśnie wkracza ClickUp. ClickUp to jedyna platforma produktywności, która jest wystarczająco wydajna, aby zapewnić pracować razem w różnych aplikacjach w jedną platformę współpracy. Dzięki ogromnej Biblioteka szablonów , ponad 1 000 integracji oraz setki funkcji zarządzania projektami clickUp jest najlepszym źródłem informacji dla zespołów sprzedażowych w zakresie zarządzać całym lejkiem sprzedaży .

Zacznij automatyzować procesy sprzedaży i nawiązywać silniejsze relacje z klientami, gdy wybierz ClickUp już dziś .