Raportowanie KPI: Jak tworzyć przydatne raporty, aby napędzać wzrost

Wszyscy znamy używanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do monitorowania postępów w realizacji celów w czasie. Twój przełożony może monitorować Twoje KPI lub możesz być odpowiedzialny za ich ustawienie dla swojego zespołu.

Po co jednak te wszystkie dane, jeśli nic z nimi nie zrobisz?

Właśnie w tym miejscu pojawiają się raporty KPI. W tym przewodniku szczegółowo omówimy, czym jest raportowanie KPI, dlaczego jest ważne, które wskaźniki należy śledzić i nie tylko. Zanurzmy się i poznajmy wszystko, co trzeba wiedzieć o tworzeniu raportów KPI i zarządzaniu nimi. 🙌

Co to jest raportowanie KPI?

Raport KPI to fizyczny lub cyfrowy plik, który zestawia dane dotyczące wydajności wszystkich aktualnie śledzonych wskaźników KPI. Zasadniczo jest to miejsce, w którym wszystkie dane KPI są skonsolidowane - zwykle w postaci Pulpit KPI -aby łatwiej było ci zrozumieć dane i ocenić kluczowe wskaźniki wydajności.

Raporty KPI są zazwyczaj bardzo wizualne, dzięki czemu Ty i członkowie Twojego zespołu możecie szybko interpretować dane, aby zidentyfikować trendy lub wyzwania w ramach celów biznesowych.

Twórz szczegółowe pulpity KPI w ClickUp, aby analizować, wizualizować i ustalać priorytety swojej pracy

Wiele Teams używa pulpitu KPI jako wizualnego interfejsu do monitorowania wskaźników KPI, a same raportowania oferują dodatkowe dane i informacje.

Dlaczego raportowanie KPI jest ważne?

Raportowanie wskaźników KPI umożliwia zrozumienie wyników w odniesieniu do wszystkich najcenniejszych wskaźników KPI w jednym miejscu. Już samo to sprawia, że jest ono cenne, ale inwestowanie w sposób monitorowania kluczowych wskaźników wydajności przynosi dodatkowe korzyści.

Najlepsze raportowanie KPI pozwala na:

Wizualne śledzenie najważniejszych wskaźników (ponownie, zazwyczaj z wizualnych pulpitów KPI)

Śledzenie danych historycznych i ustawienie punktów odniesienia i celów na przyszłość

Niestandardowe i identyfikowalne wskaźniki, trendy i wzorce raportowania KPI

Identyfikowanie wąskich gardeł, problemów iograniczenia projektu* Zademonstrowanie wartości lub postępów interesariuszom

Dostęp do szczegółowych informacji i danych dotyczących wydajności w celu podejmowania decyzji biznesowych

Użyj drążenia w ClickUp Dashboards, aby zmienić lub zaktualizować zadania na wykresie w celu płynnej edycji

Raporty KPI to nie tylko lepsza opcja wizualizacji danych - prowadzą one do celów, monitorują postępy i pokazują dotychczasowe powodzenie. 🏆

Metryki a wskaźniki KPI: Co je różni?

Choć wskaźniki KPI i metryki biznesowe wydają się podobne, istnieje jedna kluczowa różnica. Oto jak odróżnić KPI od metryk biznesowych:

Jeśli metryka śledzi wydajność w odniesieniu do kluczacele biznesowejest to kluczowy wskaźnik wydajności

Jeśli wskaźnik śledzi wydajność w odniesieniu do dowolnego (podstawowego/niepodstawowego) celu biznesowego, jest to wskaźnik biznesowy

Pomyśl o KPI jako podzbiorze wskaźników biznesowych, które koncentrują się tylko na tym, co jest najważniejsze dla Twojego biznesu.

Na przykład kluczowym wskaźnikiem wydajności w zespole sprzedaży może być całkowita sprzedaż. Są to punkty danych, które cały zespół może mierzyć i monitorować w czasie. Ponadto te punkty danych wpływają na inne obszary działalności - na przykład marketingowe KPI.

Powiązanym wskaźnikiem biznesowym może być turnover rate, który jest czynnikiem, na który wpływa liczba lub wielkość sprzedaży, ale ma znacznie szerszy zasięg. ✅

Metryki, które prawdopodobnie będziesz chciał uwzględnić w raportowaniu KPI

Chociaż wskaźniki KPI i metryki różnią się od siebie, oba mają swoje miejsce w pulpicie wskaźników KPI. Podczas raportowania postępów w odniesieniu do poszczególnych wskaźników KPI, warto wizualizować je w odniesieniu do ogólnych wskaźników biznesowych - liczb, które określają powodzenie w realizacji celów.

Niektóre firmy uważają, że metryki to tylko najważniejsze informacje, podczas gdy inne używają metryk i KPI znacznie bardziej zamiennie. The Wskaźniki KPI które mają dla Ciebie znaczenie, zależą od Twojej branży i roli, ale typowe wskaźniki, które można znaleźć w raportowaniu KPI, obejmują:

Całkowita sprzedaż

Niestandardowe utrzymanie klienta

Zadowolenie klientów

Udział w rynku

Zadowolenie pracowników

Koszt pozyskania klienta

Dożywotnia wartość klienta

Zwrot z inwestycji

Wskaźnik rezygnacji

Marża zysku netto

Wzrost przychodów

Wskaźnik konwersji

Przepływy pieniężne

Śledź swoje cele aż do najważniejszych wskaźników KPI i automatycznie uzyskaj szczegółowy widok swoich postępów dzięki funkcji ClickUp Goals

Zastanów się, które wskaźniki biznesowe i Przykłady KPI ściśle dopasować do swojej roli i obowiązków, a następnie uwzględnić je w procesie raportowania wskaźników KPI. Dzięki temu zyskasz lepszy widok na to, jak poszczególne wskaźniki KPI są połączone z powodzeniami na większą skalę.

3 rodzaje raportowania KPI, które warto znać

Większość raportów KPI dla biznesu jest niezwykle wszechstronna i jest w stanie obsłużyć wszystkie rodzaje danych dotyczących wydajności.

Istnieją jednak trzy różne rodzaje raportów, które są wykorzystywane do różnych celów:

1. Raportowanie operacyjne

Raporty operacyjne koncentrują się na rzeczywistej wydajności w codziennej działalności firmy. Punkty danych w raportach operacyjnych są regularnie monitorowane w celu oceny rzeczywistej wydajności w codziennych, powtarzalnych działaniach i celach biznesowych. 💰

Przykłady raportowania operacyjnego obejmują:

Sprzedaż (miesięczna, kwartalna lub roczna)

Przepływ środków pieniężnych

Dłużnicy lub wierzyciele

Regularne śledzenie tych wskaźników i KPI daje wgląd w wydajność i stwarza możliwość dostosowania się do potencjalnych przeszkód, wyzwań lub możliwości. Teams, które regularnie monitorują swoją sprzedaż lub przepływy pieniężne, mają szansę na szybsze podejmowanie działań, co prowadzi do mniejszej liczby problemów i większego wzrostu.

2. Raportowanie analityczne

Raporty te koncentrują się na zapewnieniu szczegółowego wglądu analitycznego w kluczowe wskaźniki wydajności. Zazwyczaj podkreślają trendy wskaźników wydajności, które pokazują, czy podążasz we właściwym kierunku. 🌻

Przykłady raportów analitycznych obejmują:

Wzrost sprzedaży rok do roku lub kwartalnie

Wskaźniki utrzymania niestandardowych klientów

Wyniki satysfakcji klientów

Zobacz pracę swoich zespołów na pierwszy rzut oka, śledząc lub kategoryzując ogólny postęp w ClickUp Dashboards

Raporty analityczne służą jako użyteczny punkt odniesienia dla tego, gdzie jesteś teraz, gdzie byłeś i jak może wyglądać Twoja przyszłość. Użyj tych raportów, aby zastanowić się nad tym, co działało dobrze i zidentyfikować obszary, które wymagają zmian lub ulepszeń, zanim staną się problemem w przyszłości.

3. Raportowanie strategiczne

Raporty strategiczne koncentrują się na zapewnieniu szczegółowego wglądu w aktualny status strategii biznesowej, kondycję Business i kierunek rozwoju. Decydenci korzystają z tych raportów, aby uzyskać praktyczny wgląd w swój dalszy rozwój. 📈

Przykłady raportów strategicznych obejmują:

Procent sprzedaży określonego produktu, kampanii marketingowej lub regionu

Udział w rynku w czasie

Nadchodzące projekty

Szybciej wykrywaj wąskie gardła i dziel zadania według statusów dzięki śledzeniu postępów w ClickUp Dashboards

Te strategiczne raporty dostarczają decydentom i interesariuszom cennych danych, dzięki czemu mogą oni podejmować najbardziej świadome decyzje. Zidentyfikowanie gwałtownego wzrostu trendów w jednej kampanii marketingowej oznacza, że możesz ustalić priorytety wydatków i dostosować inne kampanie, aby wywrzeć największy wpływ.

Monitorowanie listy przychodzących projektów daje pewność, że cykl pracy jest stabilny lub motywuje do zawierania nowych umów.

Jak stworzyć zależny i wnikliwy raport KPI

Rozumiesz swoje ogólne wskaźniki Business i KPI. Mamy nadzieję, że dostrzegasz wartość pulpitu lub raportu KPI, aby naprawdę odblokować wnikliwe punkty danych.

Teraz pokażemy ci, jak zbudować własny raport KPI, aby lepiej planować, budować i udostępniać swoje metryki z pomocą Oprogramowanie KPI .

1. Zdefiniuj swoje cele

Zdecyduj, co chcesz osiągnąć za pomocą raportów KPI. Potwierdź cel raportu, sposób jego wykorzystania, głównych odbiorców i sposób udostępniania.

Twórz cele wysokiego poziomu za pomocą ClickUp, a następnie podziel je na mniejsze cele, aby śledzić swoje postępy

Kryteria te nie tylko pozwalają lepiej zrozumieć własne cele strategiczne, ale także informują o sposobie podejścia do projektowania i funkcji samego raportowania. 🎯

2. Zdecyduj, które konkretne wskaźniki KPI śledzić

Istnieją setki przykładów raportowania KPI, które można monitorować, ale nie trzeba uwzględniać ich wszystkich. Zdecyduj, które wskaźniki KPI są najbardziej wartościowe zgodnie z Twoimi celami i przygotuj dane tak, aby były gotowe do wyświetlenia.

Zapoznaj się z wewnętrznymi rejestrami, aby sprawdzić, czy już śledzisz ten wskaźnik KPI, czy też musisz ustawić nowy system. Zastanów się, czy źródło danych jest dokładne, kto jest odpowiedzialny za ich aktualizację i jakie kroki musisz podjąć, zanim będziesz mógł wykorzystać je w swoim raporcie.

Wskaźniki KPI nie zawsze muszą odnosić się do wartości pieniężnych lub wydajności. Niektóre wskaźniki KPI, które warto rozważyć, dotyczą zarządzania czasem.

Automatycznie aktualizuj i dostosowuj zakresy czasowe w przychodzących zgłoszeniach lub biletach za pomocą Rolling Time Period w ClickUp Dashboards

Właśnie dlatego funkcja czasu kroczącego w ClickUp w ramach Pulpity nawigacyjne to świetny wybór dla śledzenie zadań w różnych przestrzeniach i w określonych ramach czasowych.

3. Wybierz sposób wizualizacji wskaźników KPI

Surowe wskaźniki KPI często mają formę liczb lub zestawień i nie są łatwe do zrozumienia na pierwszy rzut oka. Aby raporty KPI były użyteczne, musisz użyć wizualizacji danych, aby przekazać wyniki swojego biznesu w bardziej znaczący sposób.

Zdecyduj, jaki jest najlepszy sposób prezentacji danych, a następnie zaprojektuj wykresy, grafy i diagramy za pomocą narzędzie do wizualizacji danych . Zachowaj prostotę prezentacji.

Celem jest szybkie przekazanie spostrzeżeń i trendów. Interesariusze i menedżerowie zawsze mogą zagłębić się w przykłady raportowania KPI, jeśli chcą uzyskać więcej szczegółów. 📊

4. Wykorzystanie oprogramowania do tworzenia raportów KPI

Ręczne tworzenie własnych raportów KPI jest czasochłonne i może powodować błędy. Istnieje znacznie lepszy sposób na tworzenie i monitorowanie raportów KPI - a jest nim oprogramowanie Cele ClickUp .

ClickUp Goals wprowadza nowy sposób dla Twojego zespołu na śledzenie celów i kluczowych wyników (OKR) i cele. Nasza wysoce wizualna platforma umożliwia członkom zespołu pozostanie na dobrej drodze dzięki jasnym celom, przyjaznym dla użytkownika osiom czasu i automatycznemu śledzeniu postępów.

Skorzystaj z funkcji śledzenia celów ClickUp, aby pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiom czasu, mierzalnym celom i zautomatyzowanemu śledzeniu postępów

Dodawaj własne cele, zadania lub wskaźniki KPI i niestandardowo je zakończ. Śledzenie postępów za pomocą celów liczbowych, pieniężnych, prawdziwych/fałszywych lub zadań. Wizualizuj te dane w wysoce wizualnym pulpicie raportowania KPI, który pozwala zobaczyć postępy w odniesieniu do wielu wskaźników KPI jednocześnie.

Tworzenie własnych raportów KPI jest łatwe dzięki ClickUp Goals, ale jeśli szukasz jeszcze łatwiejszej drogi, mamy dla Ciebie rozwiązanie. The Szablon KPI od ClickUp jest ustawiony i gotowy z wszystkim, czego potrzebujesz do monitorowania swoich wskaźników i KPI - wszystko, co musisz zrobić, to dodać je do szablonu.

5. Udostępnianie raportów KPI

Po utworzeniu i przygotowaniu raportu KPI można rozpocząć udostępnianie go interesariuszom, liderom decyzyjnym, członkom zespołu i wszystkim innym osobom, które są zainteresowane postępami.

Jeśli używasz ClickUp do raportowania KPI, łatwo jest udostępniać raporty każdemu w dowolnym momencie. Współpraca i komunikacja zawsze usprawnią Twój proces, dzięki czemu uzyskasz najbardziej powodzenie strategię raportowania KPI.

Skorzystaj z preferencji prywatności i udostępniania, aby niestandardowo określić, kto ma dostęp do których celów, i oznacz członków zespołu, aby mogli monitorować swój indywidualny wpływ na określone cele. 💬

9 przykładów raportowania KPI i szablonów upraszczających proces

Raport KPI można zbudować na podstawie dowolnego wskaźnika lub wskaźnika KPI w dowolnym zespole, niezależnie od tego, czy jest to sprzedaż, operacje, HR czy marketing. Zainspiruj się tymi przykładami raportów KPI, aby odkryć nowy sposób monitorowania i prezentowania danych przy użyciu naszych ulubionych wskaźników KPI oprogramowanie do raportowania i aplikacja do śledzenia celów , ClickUp.

1. Szablon Tablicy Zrównoważonej Karty Wyników ClickUp

Niezależnie od tego, czy śledzisz postępy poszczególnych osób, czy mierzysz rozwój organizacji, szablon Zrównoważonej Karty Wyników ClickUp pomoże Ci nad tym wszystkim zapanować

Szablon Szablon zrównoważonej karty wyników ClickUp to jeden z najbardziej wizualnych sposobów śledzenia danych i obserwowania postępów w zakresie wielu wskaźników KPI, w tym operacyjnych wskaźników KPI, marketingowych wskaźników KPI i finansowych wskaźników KPI.

Zaproś członków zespołu do analizy danych, zrozumienia niestandardowych potrzeb klientów, ustawienia celów i śledzenia postępów w różnych KPI za pomocą tego szablonu do współpracy.

2. Szablon OKR i celów dla firmy ClickUp

Zbuduj hierarchię celów zespołu, działu i firmy za pomocą szablonu OKR i celów firmy

Każda firma ma OKR, cele i zadania, które chce śledzić. Szablon Szablon OKR i celów dla firm od ClickUp przedstawia łatwy sposób do zrobienia tego wewnątrz najlepszego Oprogramowanie OKR dostępne już dziś.

To szablon ustawienia celów pozwala nadać priorytet konkretnym celom i dostosować członków zespołu do tych samych celów.

3. Szablon projektu kształcenia i rozwoju ClickUp

Niezależnie od tego, czy jest to jednorazowy projekt, czy stała inicjatywa, szablon projektu ClickUp ma wszystkie narzędzia potrzebne do zapewnienia powodzenia

Dla wielu organizacji śledzenie uczenia się i rozwoju pracowników stało się cennym wskaźnikiem KPI. Skorzystaj z szablonu Szablon projektu uczenia się i rozwoju firmy ClickUp aby ustawić cel dla następnego projektu edukacyjnego, a następnie śledzić postępy KPI przez cały czas, aby móc skuteczniej raportować jego wpływ.

4. Szablon miesięcznego raportu o statusie firmy ClickUp

Od raportowania sprzedaży po analizę opinii klientów, ten wszechstronny szablon pomoże Ci być na bieżąco - wszystko w jednym miejscu!

Jeśli jesteś zobowiązany do comiesięcznej aktualizacji lub raportowanie statusu projektu dla Twojego zespołu lub działu, plik Szablon miesięcznego raportowania statusu Business od ClickUp to skuteczny przykład raportu KPI dla Ciebie.

Ten raport w stylu notatki pozwala śledzić i wizualizować wskaźniki wydajności oraz dodawać do nich podsumowania i kontekst w formie raportu.

5. Szablon ClickUp OKR Framework

Nasz szablon OKR Framework Template sprawi, że wszyscy będą na tej samej stronie i upewni się, że Twoje projekty pozostaną na właściwym torze

Monitorowanie OKR w całej firmie może stać się przytłaczające, jeśli nie masz systemu, który działa. Użyj szablonu Szablon OKR Framework by ClickUp aby wprowadzić bardziej niezawodny proces, który umożliwia ustawienie Cele SMART i śledzenie ich postępów w czasie rzeczywistym.

6. Szablon kwartalnego przeglądu biznesowego ClickUp

Zbuduj silniejsze relacje z kluczowymi klientami i przygotuj się, aby zaimponować podczas kolejnego Kwartalnego Przeglądu Businessu dzięki naszemu szablonowi QBR z możliwością personalizacji

Sprawdzanie swoich postępów co kwartał stało się użytecznym nawykiem dla większości organizacji. Użyj szablonu Szablon Kwartalnego Przeglądu Businessu od ClickUp aby usprawnić ten proces i przedstawić postępy w zakresie KPI w bardziej wizualny sposób.

7. Szablon pulpitu KPI sprzedaży ClickUp

Dzięki szablonowi KPI sprzedaży ClickUp możesz łatwo mierzyć i poprawiać powodzenie swojego procesu sprzedaży - wszystko w jednym miejscu

Wskaźniki KPI sprzedaży są niezbędne dla każdego skutecznego zespołu sprzedaży. Użyj szablonu Szablon KPI sprzedaży od ClickUp aby zmotywować swój zespół do osiągania wspólnych celów, dzięki projektowi, który pozwala każdemu zobaczyć, jakie są najbardziej wartościowe wskaźniki KPI i jak wygląda dotychczasowy postęp.

8. Szablon pulpitu KPI dla magazynu ClickUp

Szablon KPI dla magazynu ClickUp pomaga monitorować, analizować i optymalizować operacje magazynowe

Podobnie jak zespoły sprzedażowe, zespoły magazynowe są silnie napędzane przez swoje KPI. W tym przypadku Szablon KPI dla magazynu od ClickUp został zaprojektowany specjalnie na potrzeby zespołów magazynowych, oferując śledzenie wskaźników KPI, wizualizacje danych w czasie rzeczywistym i kluczowe informacje operacyjne.

9. Szablon tygodniowego raportu o statusie ClickUp

Szablon tygodniowego raportu statusu ClickUp daje Twojemu zespołowi narzędzia potrzebne do szybkiego tworzenia znaczących raportów, w tym konfigurowalnego pulpitu

Jeśli raportujesz wskaźniki, które zmieniają się codziennie, cotygodniowy raport dla Twojego zespołu to świetny sposób na informowanie wszystkich i motywowanie ich do osiągania wspólnych celów. Użyj Szablon cotygodniowego raportowania statusu firmy ClickUp aby informować o postępach z tygodnia na tydzień, dzięki czemu można monitorować postępy i szybko podejmować działania.

Ułatw sobie raportowanie KPI dzięki ClickUp

Korzystanie ze wskaźników KPI jest jednym z najłatwiejszych sposobów, aby być na bieżąco z kluczowymi celami i zadaniami biznesowymi. Pamiętaj jednak, że wybór wskaźników KPI to tylko jedna część procesu: Potrzebujesz również sposobu na ich śledzenie.

Nie ma na to łatwiejszego sposobu niż zaawansowane narzędzie do raportowania biznesowego, takie jak ClickUp. Nasza kompleksowa platforma ma wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia postępów w zakresie KPI i mierzenia wydajności. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś i poznaj lepszy sposób podejścia do raportowania KPI. ✨