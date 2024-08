Wskaźniki KPI a metryki: Czym są i jak je śledzić

chcesz dowiedzieć się więcej o metrykach KPI?

Trafiłeś we właściwe miejsce!

wyjaśnijmy sobie jednak jedną rzecz na samym początku:_

Chociaż zarówno metryki, jak i KPI pomagają mierzyć wydajność biznesową, nie są one tym samym

pomyśl o tym w ten sposób:_

Gdyby metryki były programami telewizyjnymi, to kluczowe wskaźniki wydajności byłyby sitcomami.

Wskaźniki KPI to zasadniczo rodzaje wskaźników, które pomogą Ci śledzić wydajność Twojej firmy na przestrzeni lat klucz cele .

Ale nie martw się.

Nie zostawimy cię z tylko tym!

Ten artykuł będzie _głębokim zanurzeniem w tym, czym są wskaźniki KPI i metryki oraz czym się różnią. Podkreślimy również, w jaki sposób można skonfigurować skuteczne KPI dla swojej firmy do pomiaru wydajności.

A kto lepiej nam pomoże niż ulubiona rodzina sitcomów - Simpsonowie!

#

Zaczynajmy!

#

Co to jest kluczowy wskaźnik wydajności KPI?

Kluczowy wskaźnik wydajności to wymierna miara, która pozwala Twojej firmie wiedzieć, jak dobrze osiąga kluczowe cele biznesowe. Głównym słowem operacyjnym jest tutaj "kluczowy", ponieważ wskaźniki te są ukierunkowane wyłącznie na główne cele i zadania biznesowe.

Dodatkowo, większość wskaźników KPI jest zazwyczaj specyficzna i mierzalna, dzięki czemu można łatwo zmierzyć wydajność firmy.

Na przykład, jeśli Bart chciałby być lepszym uczniem, dobrym KPI byłoby coś takiego jak "liczba zatrzymań" zamiast czegoś niejasnego jak "ilość kłopotów."

dlaczego?

"Liczba zatrzymań" jest bardziej konkretna i łatwiejsza do zmierzenia niż "ilość kłopotów!"

Chcesz bardziej konkretnych i mniej "barty'owskich" przykładów? Nie martw się, za chwilę podamy ci wiele przykładów KPI!

Dlaczego wskaźniki KPI są ważne?

Wskaźniki KPI pomagają ocenić wydajność firmy, podkreślając, jak dobrze osiągasz swoje podstawowe cele biznesowe.

Ponieważ te wskaźniki wydajności podkreślają, jak dobrze osiągasz swoje kluczowe cele biznesowe, możesz łatwo monitorować wydajność swojej organizacji i zespołu w osiąganiu tych kluczowych celów.

Śledź wskaźniki KPI z_ Oprogramowanie KPI !

Jakie są typowe przykłady KPI?

Na przykład OKR kluczowe wskaźniki wydajności pomagają organizacjom śledzić, jak radzą sobie z realizacją własnych celów i zadań, mogą się one różnić w zależności od firmy.

Pamiętaj, że różne firmy mogą używać różnych wskaźników wydajności do śledzenia swoich postępów w osiąganiu celów KPI.

Załóżmy na przykład, że Smithers jest odpowiedzialny za upewnienie się, że firma pana Burnsa zarabia więcej pieniędzy.

Smithers ma jednak pewien problem:

czego używa do śledzenia tego?

czego używa jako wskaźnika wydajności?

Czy powinien używać wskaźników takich jak marża zysku netto?

A może lepszym wskaźnikiem jest całkowity przychód?

Podobnie, różne firmy wybiorą różne kluczowe wskaźniki wydajności, nawet jeśli koncentrują się na wydajności w stosunku do tych samych _celów KPI jak zarabianie większej ilości pieniędzy!

Oto niektóre z nich typowych przykładów KPI dla różnych rodzajów celów KPI:

A. KPI sprzedaży Przykłady

Sprzedaż wzrost: procent wzrostu sprzedaży w określonym okresie Długość cyklu sprzedaży średnia długość czasu pomiędzy pierwszym kontaktem a zamknięciem sprzedaży przez przedstawiciela handlowego

Współczynnik konwersji leadów na klientów: procent przekonwertowanych leadów

Metryki e-commerce: metryki związane ze sprzedażą internetową działania e-commerce

B. Marketingowy KPI Przykłady

Organic web traffic: ilość ruchu przyciąganego przez twoją stronę internetową

Koszt pozyskania klienta: całkowity koszt pozyskania klienta

Współczynnik otwarć wiadomości e-mail: procent otwartych wiadomości e-mail w porównaniu z całkowitą liczbą wysłanych wiadomości e-mail w danym miesiącu email marketing kampanie

Wskaźniki KPI w mediach społecznościowych: różne wskaźniki dotyczące media społecznościowe interakcje

C. Finansowy KPI Przykłady

Wolne przepływy pieniężne: kwota pieniędzy pozostała po wydatkach kapitałowych

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego: stosunek całkowitych zobowiązań spółki do kapitału własnego akcjonariuszy

Koszt dobra sprzedanego: koszt wytworzenia produktów sprzedawanych przez firmę

D. HR KPI Przykłady

Wskaźnik rotacji pracowników: procent pracowników, którzy odeszli w stosunku do całkowitej liczby pracowników

Przychód na pracownika: średni przychód, który przynosi każdy pracownik

Koszt zatrudnienia: całkowity koszt zatrudnienia każdego pracownika

E. Przykłady SEO KPI Współczynnik odrzuceń: Procent odwiedzających, którzy opuszczają witrynę bez podejmowania żadnych działań Uwaga: Każdy Raportowanie SEO KPI mierzy współczynnik odrzuceń.

Współczynnik zaangażowania: stosunek zaangażowanych sesji na stronie do wszystkich sesji

Strony na sesję: średnia liczba stron odwiedzanych przez użytkowników w sesji

Moglibyśmy kontynuować... ale masz pomysł!

Jeśli chcesz uzyskać obszerną listę wskaźników KPI dla swojej firmy, zapoznaj się z naszym artykułem na temat ważnych wskaźników biznesowych!

Czym różnią się kluczowe wskaźniki wydajności i cele biznesowe?

KPI i cele mogą wydawać się podobne, ale tak nie jest.

Cel jest środkiem do osiągnięcia celu, podczas gdy KPI służy do pomiaru jak osiągasz swój cel cele i zadania .

Pomyśl o tym w ten sposób:

Jeśli celem Barta było stanie się lepszym uczniem, "zmniejszenie liczby zatrzymań o 50%" jest celem, który musi osiągnąć, aby osiągnąć swój cel

Wskaźnikiem KPI jest tutaj "liczba zatrzymań", ponieważ jest to metryka, której używasz do pomiaru jego postępów w osiąganiu tego celu

#

Czym są wskaźniki?

| Metryki to wymierne miary, które pomagają określić, jak działa Twoja firma; są one jednak wykorzystywane w każdym aspekcie wydajności biznesowej i w przeciwieństwie do wskaźników KPI nie dotyczą tylko celów biznesowych. |

Masz wskaźniki obejmujące każdy aspekt wydajności Twojej firmy!

A ponieważ metryki obejmują wszystko, podczas oceny metryk i KPI, spójrz na KPI jako na hiper-koncentrujący się zbiór wskaźniki biznesowe .

Jakie są przykłady wskaźników?

Wszystkie wskaźniki KPI wymieniliśmy wcześniej mogą być używane jako metryki przez Twoją firmę!

Pamiętaj, że jedyną realną różnicą między wskaźnikami a KPI jest:

Jeśli metryka jest ukierunkowana na główny cel biznesowy lub cel, jest to KPI

cel biznesowy lub cel, jest to KPI Jeśli miernik nie jest ukierunkowany na główny cel - nazywany jest po prostu miernikiem

Czy nadal warto śledzić metryki, skoro nie śledzą one kluczowych celów?

To tak, jakby zapytać Homera, czy trzydniowy pączek jest nadal wart zjedzenia - nawet jeśli nie jest tak świeży!

Oczywiście metryki są wciąż wartościowe!

Chociaż wskaźniki biznesowe mogą nie być ukierunkowane na kluczowe cele biznesowe, nadal są bardzo ważne dla Twojej firmy.

Załóżmy na przykład, że Klaun Krusty chciał rozwinąć swój biznes online, a jednym z jego kluczowych wskaźników efektywności była "liczba przychodzących potencjalnych klientów"

Ale w miarę upływu czasu i śledzenia swoich KPI odkrył, że jego przychodzące leady spadały - pokazując mu, że jest problem.

Ale to wszystko. To wszystko, co jego wskaźniki KPI mogą mu powiedzieć.

Mogą one pokazać jak ma do czynienia z kluczowym problemem - ale nie dlaczego tak się stało.

W tym miejscu pojawiają się inne wskaźniki biznesowe.

Pamiętaj, że spadek ten mógł nastąpić z wielu powodów, takich jak:

Wadliwe strony docelowe

Niedziałające linki

Wolny czas ładowania strony

I wiele więcej!

Aby dotrzeć do głównej przyczyny tego stanu rzeczy, Krusty prawdopodobnie będzie musiał zalogować się do Google Analytics i przejrzeć wskaźniki biznesowe, takie jak:

Konwersje kliknięć

Współczynnik odrzuceń

Czas spędzony na stronie

Liczba sesji

W ten sposób wskaźniki i KPI łączą się, aby dać Twojej firmie dokładny obraz tego, jak się sprawy mają i co możesz zrobić, aby wszystko działało płynnie!

#

3 kroki do ustawienia i śledzenia efektywnych wskaźników KPI

Ok, więc jasne jest, że wskaźniki KPI są tak ważne dla firm, jak pączki dla Homera.

ale jak zabrać się za ich tworzenie i śledzenie?

W końcu muszą to być szczegółowe, policzalne miary, prawda?

prawdopodobnie będziesz potrzebował eksperta do zarządzania nimi!

Nie.

Definiowanie wskaźników KPI dla firmy to nie fizyka jądrowa!

Wszystko, co musisz zrobić, to wykonać te proste kroki:

Krok 1. Ustaw odpowiedni rodzaj wskaźników KPI

Wszystkie skuteczne wskaźniki KPI zawierają trzy wspólne elementy.

Są to:

Konkretne

Mierzalne

Istotne

czy to brzmi znajomo dla proces wyznaczania celów SMART ?_

To dlatego, że tak jest!

Jednak ustawianie wskaźników KPI to nieco inny proces.

Ale nie martw się.

Tworzenie wskaźników KPI, które zawierają wszystkie te trzy elementy, to bułka z masłem!

Poniżej przyjrzymy się bliżej każdemu z tych elementów i ich znaczeniu:

A. Twoje KPI powinny być konkretne

Wskaźniki KPI mają być dokładnymi wskaźnikami wydajności w realizacji określonych celów i zadań. A ponieważ mają one pomóc ci łatwo określić, jak sobie radzisz, muszą być dobrze zdefiniowane

Wróćmy do naszego przykładu Barta, który chciał stać się lepszym studentem, gdzie miał dwie opcje ustawienia wskaźnika KPI:

Liczba zatrzymań Ilość kłopotów

**Opcja pierwsza jest świetna, ponieważ jest bardzo skoncentrowana

Daje Bartowi jasny obraz tego, co musi śledzić, aby określić, czy stał się lepszym uczniem, czy nie.

**Problem z opcją drugą polega na tym, że jest bardzo niejasna

co stanowi problem?

jakie działania pod to podpadają?

Ponieważ Bart nie ma łatwych sposobów na udzielenie odpowiedzi na te pytania, będzie miał trudności z określeniem, czy faktycznie staje się lepszym uczniem!

B. Twoje KPI muszą być mierzalne

Pamiętaj, że wskaźniki KPI pomagają śledzić Twoją wydajność.

A żeby śledzić cokolwiek, musi być do tego dołączona jakaś kwantyfikowalna miara.

pomyśl o tym

Czy mierzenie liczby zatrzymań jest łatwe? Tak.

Czy można łatwo zmierzyć "ilość kłopotów, w które się pakujesz"? Nie bardzo.

Każdy ustalony KPI musi być mierzalny aby ułatwić śledzenie postępów i sprawdzanie, czy wszystko jest na dobrej drodze.

C. Twoje KPI muszą być istotne

Jest to prawdopodobnie najważniejszy element każdego dobrego wskaźnika KPI.

Ponieważ używasz wskaźników KPI do śledzenia, jak dobrze sobie radzisz, wskaźnik KPI musi być odpowiedni do tego, co robisz.

Na przykład, "liczba zatrzymań" jest odpowiednim wskaźnikiem wydajności dla kogoś, kto chce być lepszy w szkole.

Jednak "liczba zjedzonych cukierków" nie jest!

Podobnie, biznesowe wskaźniki KPI muszą być adekwatne do śledzonych celów biznesowych. Nie możesz oczekiwać, że użyjesz wskaźników marketingowych do oceny procesów HR, prawda?

Krok 2: Użyj odpowiedniego pulpitu nawigacyjnego KPI

teraz już wiesz, jak ustawić odpowiedni rodzaj wskaźników

Ale to tylko połowa sukcesu!

Teraz musisz je śledzić, aby zobaczyć, jak sobie radzisz.

I chociaż używanie długopisu i papieru do zapisywania wskaźników KPI jest nadal opcją, nie jest to właściwa opcja

dlaczego?

Ponieważ jest to nieefektywne, ryzykowne i może zmusić cię do cięższej pracy niż faktycznie potrzebujesz!

to trochę jak zatrudnianie Homera w elektrowni atomowej!

Jeśli naprawdę chcesz efektywnie śledzić swoje KPI, będziesz potrzebować wyspecjalizowanej aplikacji Pulpit nawigacyjny KPI .

Na szczęście ClickUp ma dla Ciebie idealne dashboardy KPI!

**Co to jest ClickUp?

ClickUp jest numerem 1 na świecie narzędzie do zarządzania projektami .

Firmy i studenci uwielbiają używać ClickUp jako pulpit nawigacyjny KPI i centrum odpowiedzialności śledzenia celów!

Oto bliższe spojrzenie na to, jak ClickUp może pomóc w śledzeniu kluczowych wskaźników wydajności:

A. Cele Cele ClickUp to jeden z najprostszych sposobów na śledzenie swoich KPI i postępów.

W rzeczywistości jest to tak proste, że jesteśmy pewni, że nawet Barney by sobie z tym poradził!

W ClickUp cele są kontenerami wysokiego poziomu, które są podzielone na mniejsze cele. Te cele zasadniczo funkcjonują jako cele biznesowe i wypełniasz je, aby osiągnąć swój ogólny cel.

W miarę realizacji Celów, ogólny postęp będzie aktualizowany w czasie rzeczywistym!

Najlepszą rzeczą w ClickUp jest to, że możesz dostosować metryki, które wybierzesz do pomiaru tych celów, takich jak:

Liczby: liczby numeryczne, takie jak procenty i wyniki

Waluta: dla wskaźników takich jak zyski i wskaźnik rezygnacji

Zadania: do śledzenia wydajności na podstawie ukończonych zadań

Oto jak cały ten proces składa się w całość:

Utwórz cel

(na przykład "zwiększyć przychody firmy o $500,000")

Przypisz zestaw celów (Targets), które pomogą ci osiągnąć ten cel

(na przykład "osiągnięcie 250.000$ sprzedaży Shiny Widgets")

Zdefiniuj zestaw kluczowych wskaźników, których będziesz używać do mierzenia postępów w realizacji celu

(używając metryki waluty w Celach ClickUp)

Zacznij śledzić swoje postępy, aż osiągniesz sukces!

Korzystanie z tego przepływu pracy jest szczególnie przydatne, jeśli prowadzisz zespół zdalny i musisz skuteczniej komunikować się z członkami zespołu pracującymi z domu.

B. Dashboardy

ClickUp's Pulpity nawigacyjne są idealnym centrum dowodzenia do zarządzania wszystkimi wskaźnikami KPI. Dają one wysokopoziomowy przegląd wszystkich rodzajów wskaźników KPI w sposób, w jaki chcesz je śledzić!

Każdy Dashboard może zawierać różne Niestandardowe widżety

Każdy z nich monitoruje wybraną metrykę w wybranym stylu.

Oto lista wszystkich widżetów dostępnych w ClickUp:

Wykres liniowy

Wykres słupkowy

Wykres kołowy

Wykres baterii

Obliczenia (do obliczania sum, średnich i innych danych liczbowych)

Źródło: https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets W ten sposób możesz wizualnie śledzić wszystkie kluczowe wskaźniki w sposób, w jaki chcesz!

Nie ma znaczenia, czy są to wskaźniki sprzedaży, wskaźniki finansowe, wskaźniki pączków - możesz śledzić wszystkie rodzaje wskaźników KPI w ClickUp!

Dodatkowo można dostosować prawa dostępu do tych pulpitów nawigacyjnych. W ten sposób można udostępniać wskaźniki wydajności KPI różnym członkom zespołu i interesariuszom projektu !

C. Raportowanie zespołowe Wskaźniki KPI nie ograniczają się tylko do procesów biznesowych.

Możesz ocenić wydajność swojego zespołu za pomocą Raport KPI też!

Na szczęście ClickUp oferuje mnóstwo szczegółowych raportów do pomiaru wydajności zespołu, takich jak:

Zakończone : użyj liczby ukończonych zadań, aby zmierzyć wydajność każdego członka zespołu w raporcie KPI

: użyj liczby ukończonych zadań, aby zmierzyć wydajność każdego członka zespołu w raporcie KPI Opracowano : użyj danych o tym, kto pracował nad największą liczbą zadań jako KPI

: użyj danych o tym, kto pracował nad największą liczbą zadań jako KPI Śledzony czas : użyj czasu jako wskaźnika KPI, aby określić, kto był najbardziej zaangażowany

: użyj czasu jako wskaźnika KPI, aby określić, kto był najbardziej zaangażowany Punkty w obszarze roboczym : przypisywanie punktów do działań projektowych i wykorzystywanie ich jako wskaźników KPI do oceny wydajności zespołu

: przypisywanie punktów do działań projektowych i wykorzystywanie ich jako wskaźników KPI do oceny wydajności zespołu I mnóstwo innych raportów dla różnych typów KPI!

Wszystkie te elementy są bardzo przydatne podczas zarządzania członkami zespołu pracującymi zdalnie.

Ale pomoc w śledzeniu kluczowych wskaźników wydajności KPI to nie wszystko, co potrafi ClickUp!

Otrzymujesz również przydatne funkcje, takie jak:

Krok 3: Zawsze oceniaj i odpowiednio dostosowuj swoje KPI

znalazłeś już zestaw wskaźników wydajności i wiesz, jak je śledzić

Zadanie wykonane, prawda?

niezupełnie

Ważne jest, aby regularnie przeglądać raport KPI i odpowiednio dostosowywać wskaźniki KPI.

dlaczego?

Nie wszystkie wskaźniki wydajności są skuteczne.

Czasami możesz wybrać wskaźnik KPI, który wydaje się istotny dla twojego celu, ale nie dokładnie odzwierciedla twoje postępy.

wróćmy do przykładu Krusty'ego, o którym wspomnieliśmy wcześniej

Krusty chciał rozwinąć swój biznes online i użył "liczby przychodzących leadów" jako swojego KPI. Chociaż jest to konkretny, mierzalny i odpowiedni wskaźnik KPI, wciąż może być mylący.

Na przykład może on pozyskiwać więcej przychodzących potencjalnych klientów, ale jego współczynnik konwersji może spadać, a koszt pozyskania klienta może rosnąć.

Prawdopodobnie doprowadzi to do zmniejszenia przychodów - nawet jeśli ma więcej leadów przychodzących!

Dlatego ważne jest, aby regularnie przyglądać się danym KPI i sprawdzać, czy dokładnie śledzą one postępy.

Ponadto, jeśli zmieniają się cele biznesowe i procesy, konieczna jest również zmiana wskaźników wydajności.

Pamiętaj, że celem kluczowego wskaźnika wydajności jest śledzenie wydajności w odniesieniu do określonych celów i zadań. Jeśli kluczowe wskaźniki nie są dostosowane do tych celów, nie będą pomocne!

#

Wnioski

Zarówno metryki, jak i wskaźniki KPI odgrywają dużą rolę w ocenie wydajności firmy. Pomogą ci łatwo monitorować rzeczy, aby upewnić się, że wszystko jest na dobrej drodze.

Nie można jednak ustawić i monitorować tych metryk bez odpowiedniego pulpitu KPI lub centrum odpowiedzialności śledzenia celów

Na szczęście ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz do śledzenia swoich wskaźników KPI, aby wszystko działało płynnie. Niezależnie od tego, czy chodzi o dostosowanie rodzaju używanych wskaźników, czy też wizualnych wykresów, za pomocą których można je śledzić, ClickUp pomoże Ci na każdym kroku! Zarejestruj się w ClickUp już dziś i niech stanie się Twoim nieodłącznym towarzyszem KPI - tak jak Lisa i jej saksofon!