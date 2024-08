10 Bezpłatne oprogramowanie KPI do śledzenia kluczowych wskaźników wydajności

Oprogramowanie do kluczowych wskaźników wydajności (KPI) stało się niezbędnym narzędziem dla firm. Jeśli śledzisz wydajność w różnych obszarach, potrzebujesz takiego oprogramowania.

W erze dużych zbiorów danych firmy polegają na wskaźnikach KPI w celu monitorowania postępów, podejmowania świadomych decyzji i napędzania inicjatyw strategicznych. Oprogramowanie KPI zapewnia platformę, która upraszcza proces wizualizacji i pomiaru kluczowych wskaźników, przenosząc je wszystkie do jednej scentralizowanej lokalizacji.

Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu KPI można wizualizować złożone dane, śledzić wskaźniki KPI i uzyskiwać istotne informacje z szerokiej gamy źródeł danych. W tym artykule omówimy najpopularniejsze opcje i na co należy zwrócić uwagę przy zakupie Raportowanie KPI oprogramowanie.

Czego należy szukać w oprogramowaniu KPI?

Szukając najlepszego oprogramowania KPI, znalezienie produktu, który pasuje do obecnych i przyszłych celów, może wymagać pewnego wysiłku. Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas oceny dostępnych opcji i podejmowania decyzji:

Łatwość obsługi : Trudna krzywa uczenia się zmniejszy wydajność i może ograniczyć liczbę funkcji, z których można korzystać

: Trudna krzywa uczenia się zmniejszy wydajność i może ograniczyć liczbę funkcji, z których można korzystać Elastyczność : Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie pulpitów nawigacyjnych, które śledzą wskaźniki KPI ważne dla konkretnej branży i przypadku użycia

: Wybrane oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie pulpitów nawigacyjnych, które śledzą wskaźniki KPI ważne dla konkretnej branży i przypadku użycia Możliwości integracji : Oprogramowanie musi integrować się ze wszystkimi używanymi źródłami danych, aby zapewnić dostęp do wszystkich istotnych danych biznesowych

: Oprogramowanie musi integrować się ze wszystkimi używanymi źródłami danych, aby zapewnić dostęp do wszystkich istotnych danych biznesowych Alerty i powiadomienia: Oprogramowanie, które umożliwia konfigurowanie alertów i powiadomień, może pomóc w proaktywnym rozwiązywaniu problemów i możliwości

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

Raportowanie i analityka : Zaawansowane funkcje analityczne, takie jak analiza trendów i prognozowanie, mogą zapewnić najbardziej wnikliwe raporty

: Zaawansowane funkcje analityczne, takie jak analiza trendów i prognozowanie, mogą zapewnić najbardziej wnikliwe raporty Współpraca i udostępnianie : Jeśli wiele osób będzie pracować razem, poszukaj funkcji, które ułatwią ten proces

: Jeśli wiele osób będzie pracować razem, poszukaj funkcji, które ułatwią ten proces Wsparcie i szkolenia: Upewnij się, że produkt oferuje niezawodne wsparcie klienta, dokumentację i zasoby szkoleniowe

10 najlepszych programów do śledzenia KPI w 2024 roku

Poniżej znajduje się lista 10 najlepszych KPI oprogramowanie pulpitu nawigacyjnego narzędzi dostępnych obecnie na rynku wraz z kluczowymi cechami i wadami każdego z nich.

1. ClickUp - Najlepszy do śledzenia KPI

Ustalanie mierzalnych celów dla zadań i projektów z automatycznym postępem, aby skuteczniej osiągać cele z określonymi ramami czasowymi i wymiernymi celami

ClickUp to platforma do zarządzania projektami i produktywności, która obejmuje również solidne możliwości śledzenia KPI. Oferuje szeroki zakres funkcji zarządzania projektami i współpracy.

Dzięki ClickUp możesz definiować i śledzić KPI, zarządzać zadaniami i monitorować postępy w wielu zespołach. Jego wyznaczanie celów funkcje utrzymają cię na dobrej drodze do spełnienia oczekiwań dotyczących wydajności. Wysoce konfigurowalny interfejs zawiera wiele szablonów obejmujących śledzenie KPI , mapowanie procesów , raportowanie kwartalne zarządzanie projektami i wiele więcej.

Opcje takie jak listy, tablice, kalendarze i wykresy Gantta pozwalają użytkownikom zarządzać ich projektami i zadaniami w sposób, który ma największy sens dla nich i ich projektów.

ClickUp najlepsze cechy

Łatwe śledzenie wskaźników KPI z aktualizacjami postępów w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Goals* ClickUp Brain do analizy danych zadań, aby pomóc Ci zidentyfikować konkretne cele i rezultaty przy użyciu sztucznej inteligencji

ClickUp Brain do analizy danych zadań, aby pomóc Ci zidentyfikować konkretne cele i rezultaty przy użyciu sztucznej inteligencji Uzyskaj wysokopoziomowy, wizualny przegląd swoich wskaźników KPI za pomocą dostosowywanych widżetów na pulpicie nawigacyjnym

Poprawazarządzanie projektami z raportowaniem i analizą wydajności zespołu

Konfiguracja jest szybka dziękiSzablon KPI ClickUp który umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi śledzenie wskaźników sukcesu, które pomogą Ci osiągnąć cele Twojego zespołu.

Śledź wskaźniki sukcesu, które pomogą Ci osiągnąć cele i kluczowe wyniki Twojego zespołu (OKR) dzięki szablonowi KPI ClickUp

Ograniczenia ClickUp

Oprogramowanie czasami doświadcza opóźnień

Może być przytłaczające, jeśli potrzebujesz tylko prostego oprogramowania do wizualizacji danych

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Przedsiębiorstwo : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Klipfolio - najlepsze do tworzenia pulpitów nawigacyjnych KPI

Via Klipfolio Klipfolio to oparty na chmurze Pulpit nawigacyjny KPI platforma oprogramowania. Zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi do integracji, wizualizacji i raportowania danych.

Jedną z jej kluczowych cech jest możliwość łączenia się z niemal każdym źródłem danych. Dzięki ponad 100 wbudowanym konektorom danych, Klipfolio umożliwia firmom płynną integrację danych z dowolnego miejsca. Obejmuje to zewnętrzne magazyny danych, takie jak Google Analytics i Salesforce, a także własne źródła, takie jak arkusze kalkulacyjne Excel lub bazy danych MySQL.

Klipfolio zapewnia również potężne narzędzia do wizualizacji. Dzięki szerokiej gamie konfigurowalnych opcji wizualizacji, użytkownicy mogą tworzyć pulpity nawigacyjne, które odpowiadają ich potrzebom. Interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia każdemu projektowanie interaktywnych pulpitów nawigacyjnych do analizy danych biznesowych bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Najlepsze cechy Klipfolio

Łatwe importowanie i analizowanie danych z różnych źródeł

Uproszczenie złożonych formatów plików dzięki funkcji modelowania danych

Śledzenie danych za pomocą konfigurowalnych pulpitów nawigacyjnych i raportów

Udostępnianie raportów w formacie PDF w czasie rzeczywistym lub za pomocą zaplanowanych wiadomości e-mail

Ograniczenia Klipfolio

Materiały instruktażowe są czasami nieaktualne w narzędziu pulpitu nawigacyjnego KPI

Poza gotowymi narzędziami, potrzebna jest pewna wiedza techniczna

Ceny Klipfolio

Darmowy na zawsze

Go : $90/miesiąc

: $90/miesiąc Pro : 225 USD/miesiąc

: 225 USD/miesiąc Business: $800/miesiąc

Oceny i recenzje Klipfolio

G2 : 4.5/5 (250+ recenzji)

: 4.5/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (100+ recenzji)

3. Tableau - najlepsze do analizy danych KPI

Via Tableau Tableau to wiodąca platforma do wizualizacji danych i analizy biznesowej (BI). Zawiera pakiet narzędzi i funkcji do wizualizacji danych, analizy danych i interaktywnego raportowania. Umożliwia importowanie danych za pomocą wielu konektorów, w tym baz danych i arkuszy kalkulacyjnych, a także popularnych usług w chmurze i platform Big Data.

Interfejs użytkownika Tableau typu "przeciągnij i upuść" oraz bogaty zestaw elementów wizualnych sprawiają, że jest to przystępna opcja dla osób na wszystkich poziomach umiejętności. Z poziomu tych niestandardowych pulpitów nawigacyjnych użytkownicy mogą wykonywać zaawansowane funkcje analityczne na złożonych danych w celu pomiaru kluczowych wskaźników wydajności. Będą mieli dostęp do analizy statystycznej, łączenia danych i narzędzi do modelowania predykcyjnego.

Najlepsze funkcje Tableau

Umożliwia rozpoczęcie pracy w ciągu kilku minut dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

Automatycznie odświeża dane ze zintegrowanych aplikacji

Łatwy dostęp do danych dla zewnętrznych interesariuszy

Oferuje szeroką kontrolę nad uprawnieniami użytkowników w całym narzędziu pulpitu nawigacyjnego KPI

Ograniczenia Tableau

Ograniczone niestandardowe opcje formatowania w porównaniu z alternatywami

Brak automatycznego odświeżania raportów

Ceny Tableau

Tableau Viewer: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Tableau Explorer : $42/miesiąc za użytkownika

: $42/miesiąc za użytkownika Tableau Creator: $70/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Tableau

G2 : 4.3/5 (1,750+ recenzji)

: 4.3/5 (1,750+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2,000+ recenzji)

4. Scoro - najlepsze rozwiązanie do zarządzania firmą

Via Scoro Scoro jest kompletnym oprogramowanie do zarządzania biznesem rozwiązanie. Łączy funkcje zarządzania projektami, CRM, fakturowania i raportowania w jednej scentralizowanej platformie. Daje to przewagę w zakresie śledzenia KPI, ponieważ staje się głównym źródłem danych dla wielu aspektów działalności firmy.

Może jednak również integrować się z narzędziami innych firm, takimi jak Google Analytics, aby przechwytywać wszystkie dane. Scoro posiada rozbudowane funkcje raportowania i analizy. Zawiera gotowe raporty i konfigurowalne pulpity nawigacyjne KPI, które pozwalają użytkownikom uzyskać wgląd w kluczowe metryki i wskaźniki wydajności.

Funkcje te są bardziej dostępne dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi oprogramowania i opcjom dostosowywania.

Najlepsze funkcje Scoro

Narzędzia do nadzorowania każdego aspektu wydajności firmy

Rozbudowane widżety i wskaźniki ułatwiają śledzenie każdego KPI

Natywna integracja z wieloma popularnymi programami biznesowymi

Uprawnienia dla poszczególnych użytkowników zapewniające precyzyjną kontrolę nad dostępem

Ograniczenia Scoro

Ograniczone funkcje na niższych poziomach sprawiają, że produkt jest kosztowny

Trudna krzywa uczenia się, jeśli chcesz w pełni wykorzystać oprogramowanie

Ceny Scoro

Essential : $26/miesiąc za użytkownika

: $26/miesiąc za użytkownika Standard : $37/miesiąc na użytkownika

: $37/miesiąc na użytkownika Pro : $63/miesiąc na użytkownika

: $63/miesiąc na użytkownika Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Scoro

G2 : 4.5/5 (300+ recenzji)

: 4.5/5 (300+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

5. Datapine - najlepsze rozwiązanie do analizy KPI

Via Datapine Datapine to oparte na chmurze oprogramowanie BI, które zapewnia potężne możliwości analizy i wizualizacji danych. Analizując dane za pomocą Datapine, można uzyskać przydatne informacje do podejmowania decyzji biznesowych.

Może pobierać dane z wielu źródeł, takich jak bazy danych, arkusze kalkulacyjne (takie jak Microsoft Excel) i usługi w chmurze (takie jak Google Analytics).

Datapine oferuje zaawansowane funkcje analityczne, takie jak eksploracja danych, analiza statystyczna i modelowanie predykcyjne. Korzystając z tych funkcji, można wykonywać złożone obliczenia i tworzyć niestandardowe metryki, aby uzyskać jeszcze bardziej wnikliwe dane.

Najlepsze funkcje Datapine

Rozbudowany zestaw natywnych integracji danych

Łatwy w użyciu interfejs "przeciągnij i upuść" do podstawowych i zaawansowanych wizualizacji

Wbudowane funkcje analizy predykcyjnej i prognozowania

Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym z alertami i powiadomieniami

Ograniczenia Datapine

Okres próbny nie daje wystarczająco dużo czasu na wypróbowanie wszystkich funkcji

Niektóre funkcje wymagają wiedzy technicznej, aby efektywnie z nich korzystać

Ceny Datapine

Podstawowy : 249 USD/miesiąc

: 249 USD/miesiąc Professional : $449/miesiąc

: $449/miesiąc Premium : $799/miesiąc

: $799/miesiąc Branding & Embedded: $1,099/miesiąc

Oceny i recenzje Datapine

G2 : 4.6/5 (20+ recenzji)

: 4.6/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (20+ recenzji)

6. Smartsheet - najlepszy do tworzenia pulpitów KPI w arkuszach kalkulacyjnych

Via Smartsheet Smartsheet to oparta na chmurze platforma do zarządzania pracą i współpracy, która zawiera narzędzia do zarządzania wskaźnikami KPI. Łatwość użytkowania wynika z prostego, podobnego do arkusza kalkulacyjnego formatu, który zapewnia znajomy interfejs dla złożonych danych. Funkcje współpracy pozwalają wielu użytkownikom pracować nad arkuszem w tym samym czasie.

Pulpit nawigacyjny KPI może pobierać dane biznesowe z wielu popularnych źródeł, takich jak Google Analytics, i łączyć się z innymi aplikacjami narzędziami zwiększającymi produktywność, takimi jak Microsoft Office , Google Workspace i Jira.

Umożliwia to wizualizację trendów historycznych, śledzenie ważnych punktów danych i tworzenie wnikliwych raportów w celu podejmowania decyzji opartych na danych.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Integracja z innym oprogramowaniem KPI i BI

Łatwa współpraca z członkami zespołu nad danym zadaniem

ZorganizowanyPulpit nawigacyjny karty wyników KPI daje przegląd wszystkich kluczowych informacji

Automatyczne alerty przypominające członkom zespołu o zadaniach i terminach

Ograniczenia Smartsheet

Integracje są trudniejsze niż w przypadku innych opcji

Wydajność jest czasami powolna

Ceny Smartsheet

Darmowy na zawsze

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Smartsheet

G2 : 4.4/5 (12,000+ recenzji)

: 4.4/5 (12,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2500+ recenzji)

7. Databox - najlepszy do importowania wskaźników KPI

Via Databox Databox to oprogramowanie do zarządzania wskaźnikami KPI, które zapewnia scentralizowaną lokalizację do śledzenia Wskaźniki KPI . Oferuje import danych dla szerokiej gamy źródeł danych, w tym arkuszy kalkulacyjnych Excel, Google Analytics i oprogramowania marketingowego, takiego jak HubSpot.

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne KPI zapewniają wygodny sposób tworzenia wizualnych analiz dla wszystkich najważniejszych punktów danych. Dzięki szerokiej gamie opcji wizualizacji i dostosowywania, zarówno początkujący, jak i techniczni użytkownicy mogą łatwo tworzyć atrakcyjne interaktywne wykresy do przeglądania i analizy danych. Narzędzia do współpracy ułatwiają udostępnianie raportów pulpitu nawigacyjnego KPI i innych danych.

Najlepsze cechy Databox

Łatwe do zbudowania pulpity nawigacyjne i 300 wbudowanych szablonów dla dalszej oszczędności czasu

Ponad 70 integracji pulpitów nawigacyjnych

Zautomatyzowaneraportowanie klientów dla agencji* Alerty i powiadomienia dla wybranych wskaźników KPI

Ograniczenia Databox

Brak możliwości dostosowania opcji wizualizacji danych

Ograniczony zestaw domyślnych wskaźników

Ceny Databox

Darmowy na zawsze

Starter : $47/miesiąc

: $47/miesiąc Professional : $135/miesiąc

: $135/miesiąc Growth : $319/miesiąc

: $319/miesiąc Premium: $799/miesiąc

Oceny i recenzje Databox

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

8. SimpleKPI - najlepsze rozwiązanie dla pulpitów nawigacyjnych KPI w czasie rzeczywistym

Via SimpleKPI SimpleKPI to oprogramowanie do tworzenia pulpitów KPI i rozwiązanie analityczne, które umożliwia tworzenie pulpitów biznesowych w czasie rzeczywistym za pomocą intuicyjnego i łatwego w użyciu interfejsu. Może automatycznie gromadzić dane z różnych źródeł, takich jak Google Analytics, Microsoft Excel i bazy danych SQL. Po połączeniu zespoły mogą wspólnie pracować nad danymi.

Podobnie jak ClickUP, SimpleKPI pozwala na ustalać cele zawodowe i śledzić postępy w ich realizacji. Użytkownicy mogą tworzyć kamienie milowe, przypisywać obowiązki i monitorować osiąganie celów. Pozwala to na łatwiejsze działanie w oparciu o spostrzeżenia uzyskane z danych.

Najlepsze cechy SimpleKPI

Jedna z najniższych krzywych uczenia się spośród wszystkich produktów do obsługi pulpitu nawigacyjnego KPI

Wysoce konfigurowalny pulpit nawigacyjny z wykresami, tabelami i widżetami do szybkiego przeglądania danych

Możliwość łatwego drążenia danych w górę lub w dół w celu uzyskania mniej lub bardziej szczegółowego widoku wskaźników

Ograniczenia SimpleKPI

Uniwersalne ceny mogą nie odpowiadać wszystkim potrzebom i budżetom

Produkt nie ma wielu recenzji

Ceny SimpleKPI

99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje SimpleKPI

G2: 5 (1 opinia)

9. Geckoboard - Najlepszy dla zespołów nietechnicznych

Via Geckoboard Geckoboard to oprogramowanie do wizualizacji danych i pulpitu nawigacyjnego KPI do monitorowania w czasie rzeczywistym kluczowych metryk i wskaźników wydajności. Dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym możesz mieć pewność, że Twoi użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych informacji przez cały czas. Pobiera dane z wielu źródeł, takich jak Google Analytics, Salesforce i Zendesk.

Geckoboard oferuje wiele funkcji współpracy. Użytkownicy mogą ograniczyć dostęp do określonych pulpitów nawigacyjnych i poszczególnych widżetów w ich obrębie. Daje to członkom zespołu, interesariuszom i klientom łatwy dostęp tylko do potrzebnych informacji.

Aby uprościć to dla wszystkich nietechnicznych członków tych grup ludzi, Geckoboard priorytetowo traktuje łatwy w użyciu i intuicyjny projekt.

Najlepsze cechy Geckoboard

Natywna integracja z wieloma produktami oraz możliwość pobierania danych z arkuszy kalkulacyjnych, Zapier lub niestandardowych interfejsów API

Możliwość dodawania widżetów KPI do ekranów głównych systemów iOS i Android

Automatyczny transfer danych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Slack z funkcją planowania

Szczegółowe zarządzanie użytkownikami w celu precyzyjnej kontroli nad tym, kto co widzi

Ograniczenia Geckoboard

Droższe niż inne opcje z podobnymi funkcjami

Ograniczona funkcjonalność w niektórych integracjach

Ceny Geckoboard

Essential : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Pro : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Scale: $559/miesiąc

Oceny i recenzje Geckoboard

G2 : 4.3/5 (47 recenzji)

: 4.3/5 (47 recenzji) Capterra: 4.6 (99 recenzji)

10. Datapad - najlepszy dla użytkowników mobilnych

Via Datapad Datapad to nowa oferta dla małych firm do śledzenia ich wskaźników KPI. Produkt ma na celu uczynienie wszystkiego tak łatwym, że "nawet babcie mogą z niego korzystać"

Czyni to poprzez usunięcie funkcji BI, których małe firmy raczej nie potrzebują i usprawnienie przepływu pracy tego, co pozostało. Produkt oferuje integrację danych jednym kliknięciem z najpopularniejszymi źródłami danych oraz możliwość łatwego wdrożenia całego zespołu.

Skupienie się na projekcie mobilnym zapewnia natychmiastowy dostęp do wskaźników w dowolnym momencie. Prosty zarządzanie zadaniami rozwiązania uzupełniają produkt.

Najlepsze cechy Datapad

Integracja jednym kliknięciem z popularnymi źródłami danych w celu automatycznego importowania danych

Wysoce konfigurowalne pulpity nawigacyjne

aplikacje iOS i Android do śledzenia danych w podróży

Ograniczenia Datapad

Jako nowy produkt, Datapad nie ma tak udokumentowanego doświadczenia jak inne platformy

Datapad pomija wiele zaawansowanych funkcji BI na rzecz prostoty

Ceny Datapad

Darmowy dla pierwszych użytkowników

Oceny i recenzje Datapad

Brak recenzji

Osiągaj lepsze wyniki dzięki oprogramowaniu do śledzenia KPI, które jest właśnie dla Ciebie

Wskaźniki KPI są kluczem do utrzymania firmy na właściwym torze, więc potrzebujesz oprogramowania KPI, które robi wszystko, czego chcesz. ClickUp to świetne rozwiązanie dla zespołów, które chcą elastyczności dostosowywania i wygody dostępu do wskaźników KPI Wskaźniki KPI w systemie zarządzania projektami .

