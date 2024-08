10 bezpłatnych szablonów kwartalnego przeglądu biznesowego (QBR) na 2024 r

Organizacje rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek, a coraz więcej osób, działów i technologii łączy się, aby osiągnąć duże, ambitne cele. QBR zapewniają zorganizowane forum dla zespołów, aby dostosowywać się do celów , rozliczać się, współpracować i dążyć do ciągłego doskonalenia.

Przeprowadzając regularne QBR, organizacje mogą poprawić swoją wydajność , skupiają się na swoich celach i zapewniają, że dostarczają wartość swoim klientom i interesariuszom.

Czym jest szablon QBR?

Szablon kwartalnego przeglądu biznesowego to ustrukturyzowany dokument, pulpit nawigacyjny lub prezentacja, które są sformatowane tak, aby firmy mogły je łatwo przeglądać wyniki biznesowe w minionym kwartale i plan na nadchodzący kwartał. Jako minimum, typowy szablon QBR będzie zawierał przegląd kluczowe wskaźniki , postęp w realizacji celów , aktualizacje głównych inicjatyw oraz wszelkie kwestie lub wyzwania, którymi należy się zająć.

Zasadniczo tego typu szablon został zaprojektowany tak, aby kwartalne spotkania dotyczące przeglądu biznesowego były jak najbardziej produktywne. Dokument powinien ułatwiać dyskusję między kluczowymi interesariuszami, takimi jak kadra kierownicza, kierownicy działów i liderzy zespołów.

Pod koniec każdego kwartalnego spotkania wszyscy powinni być na tej samej stronie i mieć jasne zrozumienie tego, jak działa firma i co należy zrobić, aby poprawić się w następnym kwartale.

Co składa się na dobry szablon kwartalnego przeglądu biznesowego?

Dobry szablon QBR jest jak karta raportu dla firmy, oferująca jasną ocenę wyników firmy. Jednak w przeciwieństwie do karty raportowej, szablon QBR ma na celu destylację wyników z ostatnich trzech miesięcy w plan działania, który należy wykonać, aby poprawić wyniki w ciągu najbliższych trzech miesięcy.

Oprócz monitorowania wydajności i planowanie konta w celu poprawy, najlepsze szablony QBR łączą firmę, gromadząc kadrę kierowniczą, kierowników działów i liderów zespołów wokół wspólnych celów.

Komunikuj się ze swoim zespołem bezpośrednio w zadaniu, udostępniaj inne zadania i przesyłaj pliki za pomocą komentarzy w ClickUp!

Niezależnie od tego, czy organizujesz swoją pierwszą prezentację QBR, czy setną, solidny szablon sprawi, że rozmowa, planowanie i realizacja QBR będą regularną wartością dodaną dla firmy. Rozważ poniższe elementy, które są podstawowymi składnikami, jakie powinien zawierać każdy dobry szablon QBR.

Odpowiednie wskaźniki: Szablon powinien zawierać odpowiednie wskaźniki, które pomogą śledzić wyniki firmy. Ważne jest, aby wybrać wskaźniki, które są zgodne z celami firmy. Na przykład, jeśli zarządzasz QBR sprzedaży, szablon powinien zawierać metryki związane z przychodami, generowanymi leadami i współczynnikami konwersji.

Przejrzystość: QBR zawierają mnóstwo danych i informacji, więc szablon musi sprawić, że cała ta złożoność będzie łatwa do odczytania i zrozumienia. Możliwość dołączania wykresów i grafów znacznie ułatwi ci życie, gdy będziesz starał się, aby informacje były bardziej atrakcyjne wizualnie i łatwiejsze do przyswojenia.

Wgląd w działania: Szablon QBR powinien nie tylko zapewniać przegląd wyników firmy, ale także podkreślać kluczowe spostrzeżenia i praktyczne zalecenia dotyczące ulepszeń.

Elastyczność: Priorytety i strategie zmieniają się z kwartału na kwartał, a często nawet częściej. Szablon powinien być na tyle elastyczny, aby uwzględnić regularne zmiany bez konieczności całkowitego przeprojektowania sposobu opracowywania raportu kwartalnego.

Priorytety i strategie zmieniają się z kwartału na kwartał, a często nawet częściej. Szablon powinien być na tyle elastyczny, aby uwzględnić regularne zmiany bez konieczności całkowitego przeprojektowania sposobu opracowywania raportu kwartalnego. **Wreszcie, szablon QBR powinien być dostosowany do konkretnych odbiorców, którzy będą go przeglądać. Dotyczy to również elastyczności. Idealnie byłoby, gdybyś nie musiał tworzyć innego raportu QBR dla każdego interesariusza, ale raczej po prostu filtrować i oprawiać te same informacje na różne sposoby dla każdego, kto je przegląda.

Bonus:_ 30-60-90-dniowe szablony !

Dlaczego QBR są ważne dla Twojej firmy

Kwartalne przeglądy biznesowe są jak coroczne badanie lekarskie. Podobnie jak lekarz przeprowadza standardowe testy, aby sprawdzić ogólny stan zdrowia lub wcześniej zidentyfikować potencjalne obawy, QBR ocenia podstawowe wskaźniki operacyjne i wydajnościowe, aby uzyskać regularny puls na temat działalności.

Dobry proces QBR pomaga firmie osiągnąć pięć rzeczy:

Przegląd wydajności Dążenie do ciągłego doskonalenia poprzez regularne analizowanie wyników, identyfikowanie obszarów wzrostu i rozwoju oraz ustanawianie planów działania mających na celu poprawę wyników.

10 szablonów kwartalnych przeglądów biznesowych

Dostępnych jest wiele różnych rodzajów szablonów QBR. W zależności od konkretnych potrzeb i celów, niektóre szablony koncentrują się na wynikach finansowych, podczas gdy inne mogą opierać się na bardziej jakościowych miarach - np. satysfakcji klienta lub wydajności zaangażowanie pracowników .

Twój szablon QBR powinien być dostosowany do Twoich potrzeb i celów, a także powinien być regularnie przeglądany i aktualizowany, aby nadal był skuteczny. Oto nasza lista 10 szablonów QBR, które musisz wypróbować już teraz:

1. Szablon ClickUp QBR

Szablon ClickUp QBR

Aby zapewnić widoczność i skoordynowane działania na wielu ruchomych elementach, szablon Szablon ClickUp QBR łączy wszystkie istotne wskaźniki wydajności biznesowej, statusy zadań i procesy w jednym miejscu. Ponieważ szablon jest wbudowany w ClickUp, oferuje różne widoki, filtry i wizualizacje, dzięki czemu informacje QBR można dostosować do potrzeb każdego interesariusza i zespołu.

Stworzony z myślą o elastyczności i spójności, szablon organizuje działania QBR w pięciu podstawowych polach niestandardowych: Status, Dział, Typ, Kategoria i Wskaźnik ukończenia.

W przypadku Statusu działania są oznaczone jako "Do zrobienia", "W toku" lub "Ukończone", co daje wszystkim przeglądającym prezentację QBR szybki wgląd w to, na jakim etapie znajduje się każde działanie. Pole Departament pozwala jasno określić, która funkcja, taka jak zespół ds. sprzedaży, obsługi klienta, marketingu itp. jest właścicielem i jest odpowiedzialna za wykonanie i raportowanie działania.

W ramach kategorii każde działanie QBR jest zorganizowane według "Ludzi", "Procesu" lub "Technologii", dzięki czemu organizacje mogą łatwo zidentyfikować duże grupy wiader, do których śledzą każde działanie i dział. W ramach każdej kategorii zadania są oznaczone "typem QBR", który wyjaśnia, czy zadanie wymaga przeglądu, powoduje problem, reprezentuje nowe cele lub musi stać się elementem działania na przyszły kwartał.

Wreszcie, każde zadanie ma powiązany wskaźnik ukończenia, dzięki czemu współpracownicy i widzowie mogą z lotu ptaka zobaczyć, ile pracy należy wykonać, aby zamknąć działanie. Pobierz ten szablon

2. Szablon tablicy ClickUp QBR Lane (widok tablicy)

Szablon tablicy pasów ruchu ClickUp QBR (widok tablicy)

Priorytety biznesowe zmieniają się regularnie, dlatego ważne jest, aby zespoły wiedziały, które wymagania są nadal w toku, które uległy zmianie, a które zostały całkowicie wstrzymane. Bez jasnego uzgodnienia obecnych i przyszłych celów, zespoły mogą łatwo poświęcić czas na niewłaściwą pracę.

Każda agenda QBR powinna zawierać wystarczająco dużo czasu na przegląd kluczowych wskaźników wydajności z poprzednich kwartałów i tego, jak te KPI mogą wpłynąć na zmiany celów i priorytetów na nadchodzący kwartał.

Aby włączyć rozmowy o zmianach do spotkań QBR, Szablon tablicy QBR Lane Board firmy ClickUp organizuje zadania w cztery kategorie opisowe: " Start", "Stop", "Kontynuuj" i "Zmień" ." Szablon używa Tablica Kanban aby stworzyć przejrzysty, pionowy widok każdej kategorii, dzięki czemu decydenci nie muszą zgadywać podczas prezentacji QBR.

Elementy na tablicy Kanban można łatwo przeciągać i upuszczać na różne tory w miarę zmiany priorytetów biznesowych, co ułatwia zespołom śledzenie kolejnych kroków. Pobierz ten szablon

3. Szablon ClickUp QBR według kategorii (widok listy)

ClickUp QBR według szablonu kategorii (widok listy)

Dobry przegląd QBR musi przedstawiać krytyczne informacje w sposób umożliwiający decydentom szybki przegląd i reakcję. Liderzy muszą wiedzieć, czy dane działanie może mieć wpływ na wyniki sprzedaży, produktywność pracowników, a nawet działalność ważnego klienta.

Gdy prezentacja QBR zawiera tylko garść danych, zadań i informacji, trudno jest odkryć szerszy obraz. The Szablon ClickUp QBR według kategorii umieszcza każde działanie w szerszym kontekście priorytetów biznesowych, organizując zadania według "Ludzi", "Procesów" lub "Technologii"

Widząc, jak każde działanie wpływa na jeden z trzech podstawowych elementów działalności, można lepiej odpowiedzieć na kluczowe pytania, takie jak: Czy musimy bardziej skupić się na pracownikach i kulturze? Czy istnieje ryzyko w naszych operacjach organizacyjnych? Czy istnieją luki w naszym stosie technologicznym lub infrastrukturze? Pobierz ten szablon

4. Kwartalny przegląd biznesowy ClickUp z szablonem działań (widok listy)

Kwartalny przegląd biznesowy ClickUp z szablonem pozycji działań (widok listy)

Skuteczne spotkanie QBR powinno nie tylko zapewnić przegląd kluczowych wskaźników wydajności firmy, ale także odkryć kluczowe spostrzeżenia i działania, które należy podjąć przed następnym spotkaniem QBR.

W rzeczywistości, Kwartalny przegląd biznesowy ClickUp z szablonem działań właśnie to robi. W oparciu o pole niestandardowe "Typ OKR" szablon wyróżnia tylko te elementy ze spotkania QBR, które są określone jako "Elementy działań" Te elementy działań są następnie organizowane w widoku listy według ich odpowiednich statusów: "Do zrobienia", "W toku" lub "Zakończone"

W ramach łatwego do zeskanowania Lista elementów akcji W widoku tym osoby decyzyjne mogą zobaczyć czynnik napędzający działanie, który zespół jest odpowiedzialny za działanie oraz wskaźnik ukończenia każdego działania. Ten widok elementów działań z lotu ptaka ułatwia liderom ocenę, które działania wymagają uwagi i z kim należy współpracować, aby upewnić się, że działania zostaną podjęte. Pobierz ten szablon

5. Szablon raportu kwartalnego ClickUp

Szablon raportu kwartalnego ClickUp

Kluczową częścią spotkań QBR jest ocena finansów firmy, w tym wydatków, przychodów i przepływów pieniężnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku QBR sprzedaży, QBR sukcesu klienta oraz QBR marketingu i HR. Poprzez kompilację i przeglądając informacje finansowe liderzy biznesowi mogą ocenić kondycję finansową firmy, patrząc na jej kluczowe wskaźniki finansowe.

Wskaźnik Szablon raportu kwartalnego ClickUp tworzy kwartalny obraz finansów firmy, dzieląc zyski i straty (P&L) na cztery kategorie: Koszty pośrednie, przychody, rachunki i przepływy pieniężne.

Pracując z danymi finansowymi, będziesz musiał wykonać wiele obliczeń matematycznych. Szablon zawiera wskazówki dotyczące kluczowych formuł, dzięki czemu można łatwo zautomatyzować ważne obliczenia, takie jak średnie roczne, tempo i to, czy rachunek zysków i strat jest na dobrej drodze.

Tworzenie przejrzystości finansowej między funkcjami biznesowymi jest kluczem do budowania silnych relacji między kierownikami działów a zespołem finansowym. Przegląd kwartalnych finansów pomaga liderom funkcjonalnym lepiej prognozować wydatki ich zespołu i ułatwia im uzyskanie zgody na nowe inwestycje i budżety. Pobierz ten szablon

6. Kwartalny szablon oceny wyników ClickUp

Kwartalny szablon oceny wyników ClickUp

Przeglądy kwartalne oferują możliwość budowania relacji w całej organizacji i w każdym zespole. Odbywa się to poprzez dogłębne przeglądy wyników pracowników. Powiązanie wyników pracowników z celami biznesowymi zapewnia, że wszyscy dążą do tych samych celów.

Na przykład organizacje niestrudzenie starają się tworzyć wartość dla klienta, więc sensowne jest, aby wyniki menedżerów sukcesu klienta i menedżerów sprzedaży były powiązane z tym celem. Cele te mogą być dowolne, począwszy od nadania priorytetu najlepszym transakcjom od nowych klientów, opracowania programu szkoleniowego w celu budowania silniejszych relacji z klientami lub po prostu poprawy sprzedaży.

Niezależnie od tego, na podstawie czego pracownik jest oceniany, powiązanie go z nadrzędnymi celami firmy ułatwia przekazywanie namacalnych informacji zwrotnych i tworzy poczucie odpowiedzialności ze strony pracowników, ponieważ widzą oni, w jaki sposób ich praca wspiera biznes.

The Kwartalny szablon oceny wyników ClickUp ułatwia powiązanie wyników pracowników z wynikami biznesowymi. Szablon skupia się na czterech kategoriach oceny: Przegląd wyników, osiąganie celów, doskonalenie procesów i etyka pracy. Każda sekcja zawiera wstępnie sformatowane komponenty do oceny wyników od "doskonałych" do "słabych", a także sekcję dla menedżerów, aby dołączyć szczegółowe, wypunktowane informacje zwrotne wyjaśniające ocenę.

W dolnej części szablonu oceny wyników znajduje się sekcja potwierdzenia, w której zarówno pracownik, jak i menedżer zawierają swoje ogólne komentarze, a także podpis potwierdzający, że przeczytali i zaakceptowali ocenę. Pobierz ten szablon

7. Szablon kwartalnej mapy drogowej ClickUp

Kwartalny szablon planu działania ClickUp

Skuteczne spotkania QBR przekształcą się w solidne plany działania na nadchodzący kwartał. Aby upewnić się, że działania te zostaną zrealizowane do następnego QBR, zespoły potrzebują jasnej mapy drogowej.

Plan Kwartalny szablon mapy drogowej ClickUp wykorzystuje widok osi czasu, który grupuje niezbędne przyszłe działania w standardowe kategorie inicjatyw i miesiące, w których mają zostać ukończone. Na przykład, jeśli nadchodzące funkcje muszą zostać wydane w określonym czasie na następne QBR dotyczące sukcesu klienta, można je uwzględnić w szablonie w sekcji "Badania" i "Oprogramowanie" i ustawić na wdrożenie na miesiąc przed następnym spotkaniem QBR.

Organizując kwartalne cele w mapę drogową, organizacje mogą nadal budować silne relacje między funkcjami poprzez rozwijanie wspólnego języka i oś czasu wokół kiedy i co muszą dostarczyć . Pobierz ten szablon

8. Kwartalny szablon raportu finansowego ClickUp

Kwartalny szablon raportu finansowego ClickUp

Poruszyliśmy temat sprawozdawczości finansowej w szablonie nr 5 powyżej, ale Kwartalny raport finansowy ClickUp to bardzo dogłębna analiza wyników finansowych firmy.

To poważna sprawa. Kwartalny raport finansowy (QFR) to zestawienie niezaudytowanych danych finansowych, takich jak bilanse i rachunki zysków i strat, które są publikowane przez firmy co trzy miesiące. Raporty te mogą również zawierać wyniki od początku roku i wyniki porównawcze, takie jak porównanie tego samego kwartału z poprzedniego roku z bieżącym kwartałem.

Szablon Kwartalnego Raportu Finansowego ClickUp zapewnia szybki wgląd w przychody i wydatki w ujęciu kwartalnym. Na przykład przychody są podzielone na kategorie, takie jak "Opłaty za usługi", "Sprzedaż produktów", "Zysk z odsetek" itp., z sekcjami dotyczącymi sum od początku roku, a także wskaźnikami wzrostu i spadku.

Kontekst jest zawsze ważny, gdy mamy do czynienia z danymi finansowymi. Szablon zawiera również sekcję zawierającą najważniejsze i najmniej ważne dane dotyczące sprzedaży, produktywności i perspektywy budżetowej . Pomaga to upewnić się, że prezentacja QBR zapewnia wystarczający kontekst dla decydentów, aby nadać sens danym. Pobierz ten szablon

9. Szablon SlideTeam PowerPoint QBR

Przez SlideTeam

Jeśli PowerPoint jest nadal preferowaną metodą zarządzania kwartalnymi przeglądami biznesowymi, ten szablon prezentacji od Slide Team jest dla Ciebie. Ten szablon zawiera 80 gotowych slajdów PPT, które umożliwiają podłączenie i odtwarzanie najważniejszych wydarzeń kwartalnych, kluczowych wydarzeń, podsumowania finansowego, rachunków przepływów pieniężnych i wielu innych.

Szablon prezentacji zawiera również przykładowe slajdy umożliwiające włączenie powiązanych tematów do spotkania QBR, takich jak mapa drogowa produktu , Analiza SWOT , wykresy organizacji i inne tematy, które wprowadzają istotne, ale nie powtarzające się informacje do spotkania . Pobierz ten szablon

10. Template.net Szablon Microsoft Word QBR

Przez Template.net

Jeśli jesteś Microsoft Office lojalny, możesz zacząć od tego szablonu Template.net Microsoft Word QBR. Przyjmuje on perspektywę QBR z perspektywy 30 000 stóp, koncentrując się na ocenianiu kluczowych wskaźników wydajności, takich jak realizacja zysków, dostosowanie strategiczne rozwój i zarządzanie zasobami.

Szablon zawiera również sekcję komentarzy dla recenzentów, którzy mogą przedstawić zalecenia dotyczące tego, co należy zrobić w oparciu o powyższą ocenę KPI. Pobierz ten szablon

Zacznij od odpowiedniego szablonu, aby rozpocząć następny QBR

Spotkania QBR przybierają różne kształty i rozmiary. Ale cel zawsze będzie ten sam - zidentyfikować obawy i wnioski z wyników poprzedniego kwartału oraz opracować świadomy plan działania na następny kwartał.

Znalezienie odpowiedniego szablonu do następnej prezentacji QBR może mieć ogromne znaczenie dla dostosowania zespołu i osiągnięcia celów.