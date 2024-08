10 darmowych szablonów planowania strategicznego w ClickUp, Word i Excel

Planowanie strategiczne jest jednym z najważniejszych procesów w każdym biznesie. Buduje mapę drogową na przyszłość, tworząc ramy, w oparciu o które można podejmować i rozważać każdą ważną decyzję biznesową.

Ale jego znaczenie wykracza również poza to. Każdy rodzaj planowania biznesowego, począwszy od planów działania do plany sprintów i planowanie zasobów ostatecznie wynika z większego planu strategicznego. Oznacza to przede wszystkim jedno: proces planowania strategicznego musi być prawidłowy.

Aby to osiągnąć, trzeba gdzieś zacząć. Wiele zasobów związanych z planowaniem to świetny początek. Ale jeszcze bardziej potrzebujesz szablonu, który pomoże ci podłączyć informacje, przetrawić je i opracować plan, którego wszyscy w organizacji będą mogli przestrzegać.

To, jak dokładnie wygląda ten idealny szablon, zależy od potrzeb i istniejącego oprogramowania. Dlatego w tym przewodniku udostępniamy 10 naszych ulubionych darmowych szablonów do planowania strategicznego, z których można zacząć korzystać (prawie) natychmiast.

Czym jest szablon planowania strategicznego?

Szablon do planowania strategicznego to mapa drogowa dla twojego biznesowego planu działania. Dostarcza on dostawcom dokładnych kroków potrzebnych do stworzenia planu, który może nakreślić krótko- i długoterminową przyszłość biznesu.

W najlepszym przypadku szablon jest wymiernym narzędziem, którego mogą przestrzegać wszyscy zaangażowani w proces planowania. Pomaga określić, gdzie się znajdujemy i dokąd chcemy zmierzać.

I, co równie ważne, pomaga skonsolidować te informacje w wykonalny, mierzalny i łatwy w przetwarzaniu plan strategiczny, z którego mogą korzystać wszyscy w organizacji.

Wizualizacja i zarządzanie mapą drogową produktu w widoku osi czasu ClickUp

Oczywiście nie ma prostego, najlepszego szablonu strategii biznesowej. Podobnie jak w przypadku plan projektu może różnić się od mapa drogowa produktu będziesz potrzebował szablonu, który będzie pasował do sposobu, w jaki pracujesz i rodzaju planu, który wykonujesz.

Dlatego w tym przewodniku wyróżniono nie jeden, ale 10 darmowych szablonów do planowania, które zaspokoją różne potrzeby.

Co składa się na dobry szablon do planowania strategicznego?

Dobry szablon do planowania strategicznego realizuje kilka kluczowych celów:

Ustanawia jasną oś czasu dla procesu planowania

Określa cele planu strategicznego i wyprowadza wszelkie działania i strategie z tych celów

Jasno nakreśla poszczególne taktyki i ogólną strategię biznesową leżącą u podstaw tych celów

Ustanawia sposób mierzenia postępu i wyników planu strategicznegowdrażania planu* Określa jasny zakres odpowiedzialności za poszczególne zadania związane z procesem planu

Dostawcapunkty kontrolne i możliwości przeglądu przez Teams i dostosowania w razie potrzeby

Jest wystarczająco konfigurowalny, aby wprowadzić poprawki, które mogą sprawić, że plan będzie bardziej odpowiedni dla Twojej organizacji i procesu planowania biznesowego

Co jednak najważniejsze, szablon planu strategicznego usprawnia cały proces. Podczas gdy w procesach takich jak planowanie obciążenia szczegóły mają znaczenie przede wszystkim, planowanie strategii biznesowej powinno koncentrować się na szerszym punkcie widzenia, który pomaga każdemu zaangażowanemu interesariuszowi szybko uzyskać przegląd planu i jego połączenia z biznesem.

10 szablonów planowania strategicznego do wykorzystania przez Teams

Jeśli każdy plan strategiczny ma te same cele, można by pomyśleć, że większość z nich jest prawie identyczna. Zdziwiłbyś się.

Podobnie jak planowanie projektu różne szablony mogą prowadzić do bardzo różnych rezultatów. Dlatego najlepiej jest rozważyć kilka darmowych szablonów planowania strategicznego, zanim wybierzesz ten, który najlepiej pasuje do Twojego biznesu i sytuacji. Aby pomóc ci zacząć, oto 10 naszych ulubionych szablonów do wykorzystania w następnym planie strategicznym.

1. Szablon strategicznej listy drogowej ClickUp

Szablon listy strategicznej mapy drogowej ClickUp

Jest to podstawowy szablon z potencjałem. Szablon listy strategicznej mapy drogowej ClickUp pomaga wizualizować, w jaki sposób organizacja może przejść przez swój strategiczny plan, z niestandardowymi polami w zakresie od czasu trwania poszczególnych zadań do postępu tych zadań, ich wpływu i łatwości wdrożenia.

W ClickUp będziesz mógł zobaczyć swoją strategiczną mapę drogową w postaci widoku postępu. Jednak po przypisaniu zadań i terminów do poszczególnych zadań, będziesz mógł również zobaczyć oś czasu, a nawet widok obciążenia pracą, aby zapewnić ciągły postęp. Chociaż jest to szablon oparty głównie na listach, szczególnie podoba nam się wykres Gantta jako sposób na sprawdzenie, w jaki sposób poszczególne zadania oddziałują na siebie nawzajem w odniesieniu do większej osi czasu.

2. Szablon osi czasu strategicznej mapy drogowej ClickUp

Szablon osi czasu strategicznej mapy drogowej ClickUp

Jeśli myślisz o plan strategiczny jako zasadniczo wypełnienie luki między teraźniejszością firmy a pożądanym stanem w przyszłości, jest to szablon dla Ciebie. Jest on bardziej złożony niż szablon oparty na liście wzmiankowanej powyżej, zapewniając dostawcy bardziej zniuansowaną strategiczną mapę drogową po jej zbudowaniu. Szablon osi czasu strategicznej mapy drogowej ClickUp domyślnie zawiera wykres Gantta z sekcjami dla poszczególnych działów. Z tego miejsca można wyświetlić tablicę postępów i nakreślić aktualne obciążenie. Tymczasem szereg niestandardowych pól pomaga lepiej planować każdy z tych wysiłków:

Zakończone %

Wysiłek

Oczekiwany wynik

Wpływ

Postęp strategii

Członkowie Teams

Szablon ten może nie być odpowiedni dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z planowaniem strategicznym. Ale dla doświadczonych liderów, którzy chcą przenieść proces planowania na wyższy poziom, jest to odpowiedni zarys.

3. Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp

Szablon matrycy ClickUp Grand Strategy Matrix

Jest prosty, ale piękny. Szablon matrycy wielkiej strategii ClickUp pozwala na zbudowanie czterokwadrantowego widoku strategicznego środowiska otaczającego Twoją organizację, z ramami zaprojektowanymi, aby pomóc Ci zrozumieć, jak może wyglądać ścieżka do przyszłości Twojej organizacji.

Sposób dotarcia do tej ścieżki zależy oczywiście od Ciebie. Kwadranty mogą być wykorzystywane do prostej analizy SWOT lub do bardziej złożonych procesów planowania, takich jak znajdowanie nisz rynkowych i możliwości rozwoju w napiętym środowisku konkurencyjnym. Niektóre z tych opcji są wstępnie wbudowane w szablon, podczas gdy inne można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb dokładnego planu marketingowego lub cokolwiek innego, czego potrzebujesz do procesu planowania strategicznego.

4. Szablon tablicy planu strategicznego ClickUp

Szablon tablicy planu strategicznego ClickUp

Dla myślicieli wizualnych wśród nas, ten Szablon tablicy planu strategicznego ClickUp to doskonały wybór. Przede wszystkim jest to wizualna mapa drogowa, która z łatwością pokazuje nie tylko, jakie kroki są niezbędne do planowania strategicznego, ale także, w jaki sposób te kroki mogą (i powinny) płynąć do siebie w kontekście większego projektu.

Oczywiście nadal można przypisać różne zadania i sceny poszczególnym członkom zespołu, aby zachować nienaruszony i oczywisty zakres odpowiedzialności. Szablon ma jednak charakter schematu blokowego i sprawia wrażenie tablicy, dzięki czemu można płynnie dostosowywać proces w zależności od potrzeb.

Kodowanie kolorami wykresu zapewnia, że każdy, kto nad nim pracuje, ma jasny przegląd tego, co jest potrzebne i kiedy.

5. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Plan strategiczny ma znaczenie nie tylko dla całej organizacji. Solidna strategia biznesowa jest równie ważna dla poszczególnych jednostek, a ten szablon pokazuje, jak te różnice mogą się objawiać.

Pomyśl o tym Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp jako bardziej praktyczna możliwość planowania wysiłków marketingowych. Domyślny widok listy jest posortowany według metody Celów i Kluczowych Wyników (OKR), sortując zadania według zdefiniowanych celów nadrzędnych dla większego wysiłku marketingowego.

Ale to dopiero początek. Pola niestandardowe pozwalają zdefiniować kanały, za pośrednictwem których będziesz podchodzić do realizacji planu, a widok osi czasu pomaga śledzić postępy. I oczywiście Tablica Postępu pozwala zobaczyć, w jaki sposób zdefiniowane sceny ostatecznie prowadzą do osiągnięcia celów strategicznych.

6. Szablon planu strategicznego wydarzenia ClickUp

Szablon planu strategicznego wydarzenia ClickUp

Planowanie wydarzenia to ciężka praca, a niezliczone zadania będą musiały zostać wykonane, aby zapewnić jego powodzenie. Z drugiej strony szablon planu strategicznego dla tego wydarzenia pozwala zachować przejrzysty przegląd potrzebnych i zrealizowanych zadań oraz tego, jak wszystko łączy się, aby osiągnąć główne cele. Szablon planu strategicznego wydarzenia ClickUp osiąga to dzięki szerokiemu zakresowi pól niestandardowych, od kanału po budżet, hashtagi, używany głos i wiele innych. Został zaprojektowany do planowania wielu wydarzeń jednocześnie, wszystkie nakładają się na siebie, tworząc strategię opartą na wydarzeniach, która pomaga podnieść poziom biznesu lub strategii marketingowej.

Ze względu na złożoność, szczególnie podoba nam się widok statusu wydarzenia oparty na Tablicy. Ten szablon planu strategicznego zawiera prosty przegląd tego, na jakim etapie znajdują się wszystkie wydarzenia i co należy jeszcze zrobić.

Oczywiście widoki oparte na listach i kalendarzach mogą być również pomocne, aby zagłębić się w głębsze niuanse planowania wydarzeń.

7. Szablon planu działania ClickUp

Szablon planu działania ClickUp

Planowanie strategiczne nie jest powszechnie lubiane, częściowo dlatego, że ma tendencję do teoretyzowania. Cele i zadania mają tendencję do bycia wzniosłymi dla prawdziwej strategii biznesowej, koncentrując się na widoku z perspektywy 30 000 stóp, a nie na rzeczywistych potrzebach organizacji lub partnerów biznesowych.

To główny powód, dla którego uwielbiamy Szablon planu działania ClickUp . Jest to system oparty na notatkach, który składa wszystkie zadania niezbędne do realizacji planu strategicznego w trzech sekcjach:

Do zrobienia

Do zrobienia

Zrobione

W ramach tej struktury zadania są podzielone na dzienne, tygodniowe, miesięczne i kwartalne przeglądy do rozliczenia ze względu na ich różną złożoność i oś czasu. Wynikiem jest prosty przegląd wszystkiego, co należy zrobić, który również świetnie podkreśla istniejące powodzenia i zrobione zadania, aby cały zespół mógł je zobaczyć i świętować. To jest właśnie plan strategiczny.

8. Szablon programu Word do planowania strategicznego ProjectManager

Przez ProjectManager

Co by było, gdybyśmy powiedzieli ci, że możesz stworzyć plan strategiczny w całości w MS Word? Właśnie to stara się osiągnąć ten szablon, dzięki łatwym do przyswojenia sekcjom, które mają na celu maksymalne usprawnienie strategii biznesowej:

Streszczenie, które przedstawia kontekst i tło planu strategicznego.

Miejsce na wizję i misję, aby zakotwiczyć plan w rdzeniu organizacji.

Analiza SWOT, aby uczciwie spojrzeć na organizację i jej otoczenie (npdeklaracja wizji)* Cele biznesowe, aby dokładnie określić, co plan strategiczny powinien osiągnąć

Plan marketingowy, który nakreśla promocyjną stronę strategii biznesowej, aby osiągnąć te cele

Plan operacyjny, który służy jako mapa drogowa do osiągnięcia celów

Projektów finansowych na przyszłość wraz z celami strategii biznesowej (i rozwoju biznesu)

Teams, który będzie odpowiedzialny za realizację celów strategicznych, marketingowych i promocyjnychplanu operacyjnego Należy pamiętać, że plan ten można dostosować do własnych potrzeb. Wymaga nieco więcej ręcznej pracy niż niektóre inne przykłady udostępniane w tym przewodniku, ale może zapewnić dobry przegląd budowanego planu.

9. Szablon do planowania strategicznego w programie PowerPoint

Przez Slide Teams

Jeśli część procesu planowania strategicznego obejmuje prezentacje dla interesariuszy (a w przypadku większości organizacji tak jest), dlaczego nie przejść bezpośrednio do oprogramowania, w którym te prezentacje zostaną ostatecznie przeprowadzone?

Ten szablon jest w swej istocie osią czasu mapy drogowej, podobną do innych, które omówiliśmy powyżej. Ten szablon strategii biznesowej koncentruje się na poszczególnych kamieniach milowych potrzebnych do przejścia od ustawienia celu aż do jego realizacji. Został on jednak zaprojektowany specjalnie dla programu PowerPoint, z niestandardowymi opcjami, które ułatwiają wprowadzanie zmian.

Pobieranie jest łatwe i bezpłatne, a niestandardowe ustawienia wymagają jedynie podstawowych umiejętności obsługi programu PowerPoint. Oś czasu jest domyślnie ustawiona na jeden rok, więc może być konieczne wprowadzenie pewnych zmian, jeśli twój plan strategiczny obejmuje wiele lat.

10. Szablon planu strategicznego w programie Excel

Przez Eloquens

MS Excel nie zawsze jest przyjazny dla użytkownika, ale jego budowa oparta na komórkach ma ogromny potencjał niestandardowy. Nic więc dziwnego, że nasz ostatni szablon w Excelu jest również jedną z najbardziej wszechstronnych opcji w tym przewodniku dla potrzeb strategii biznesowej.

Sam arkusz dzieli się na trzy obszary lub zakładki:

Identyfikacja celów, aby zidentyfikować kluczowe elementy, takie jak cele dla organizacji, poprzez skoncentrowaną burzę mózgów.

Ustawienie celów, przy użyciu szablonu strategii biznesowej SMART (konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i terminowe) dla celów biznesowych.

Planowanie działań, przekształcanie tych celów w taktyki i śledzenie postępu tych taktyk w trakcie osiągania celów.

Należy pamiętać, że ze względu na swój charakter MS Excel, jest to w dużej mierze wewnętrzny dokument do planowania i nie jest przeznaczony do prezentacji na zewnątrz. Jednak w tym kontekście kluczowe elementy tego szablonu strategii biznesowej mogą być niezwykle pomocne w rozpoczęciu i utrzymaniu planowania strategicznego na właściwym torze.

Kto korzysta na planowaniu strategicznym?

Organizacje: Niezależnie od tego, czy jest to organizacja non-profit, start-up czy międzynarodowa korporacja, organizacje na całym świecie odnoszą korzyści z planowania strategicznego. Taki plan oferuje jasne ramy dla podejmowania decyzji, zapewnia mapę drogową dla rozwoju, identyfikuje potencjalne możliwości i zagrożenia oraz ułatwia lepszą komunikację w całej organizacji.

Leadership Teams: Kierownictwo każdej organizacji czerpie ogromne korzyści z planowania strategicznego, ponieważ daje im ono widok z lotu ptaka na istniejący stan organizacji, a także wizję tego, gdzie zamierzają się znaleźć. Pomaga zidentyfikować kluczowe cele i zadania i ustawienie punktów odniesienia do śledzenia postępów.

Doładuj swój plan strategiczny dzięki ClickUp

Niemożliwe jest stworzenie planu strategicznego w izolacji. Niezależnie od organizacji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to wysiłek zespołowy. Dlaczego więc nie rozszerzyć tego zespołu o odpowiednie narzędzia?

To nie jest przesada: odpowiedni szablon do planowania strategicznego może usprawnić lub zepsuć cały proces. Niezależnie od tego, czy próbujesz osiągnąć cele biznesowe, uruchomić analizę konkurencji lub przeprowadzić analizę SWOT, jasny zarys pozwala łatwo zbudować plan, za którym może podążać cała organizacja.

A jeśli szablon jest Free? Tym lepiej.

A oto najlepsza część: oprogramowanie zasilające większość szablonów, które udostępnialiśmy powyżej, ClickUp, jest również darmowe. Jest to oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzie do zwiększania wydajności stworzone dla teamów, co sprawdza się idealnie, jeśli tym projektem jest kolejny plan stworzenia ogólnej strategii biznesowej.

Gotowy do rozpoczęcia? Wypróbuj ClickUp za darmo dzisiaj.

Twoja przeglądarka nie ma wsparcia dla etykiety wideo.