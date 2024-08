7 darmowych szablonów planowania kont sprzedaży

Klienci są siłą napędową naszej działalności. Dlatego ważne jest, aby zapewnić im obsługę na światowym poziomie. Aby to zrobić, musisz zrozumieć ich potrzeby i problemy oraz dołożyć wszelkich starań, aby im sprostać.

Skutecznym sposobem na zapewnienie satysfakcji klienta jest korzystanie z szablonów planowania konta. Pozwalają one menedżerom ds. klientów strategicznych na szybkie gromadzenie cennych informacji i umożliwiają tworzenie dostosowanych strategii pielęgnowania istniejących i nawiązywania nowych relacji partnerskich.

Sprawdź naszą listę siedmiu najlepszych szablonów dla poprawy komunikacji z klientem i potencjał przychodów!

Czym jest szablon planowania konta?

Planowanie konta to strategia, która pozwala lepiej zrozumieć potencjalnych i obecnych klientów i klientów, poprawić interakcje i wspierać relacje. Szablon planowania konta to wstępnie zbudowana struktura usprawniająca ten proces, głównie poprzez pomoc w uporządkowaniu ważnych informacji. Wyposażony w dobrze zaprojektowany szablon, planowanie konta jest bardziej skoncentrowane i wydajne.

Szablony te pomagają kluczowym menedżerom kont, marketerom i zespołom sprzedaży w zadaniach takich jak: Ustawianie wskaźników KPI, mierzenie sukcesu i optymalizacja przyszłych wysiłków na rzecz strategicznego planowania kontaWdrażanie nowych klientów oraz zrozumienie ich celów i wyzwań

Badanie branż klientów, trendów i krajobrazu konkurencyjnego

Opracowywanie strategii współpracy w celu maksymalizacji dostarczanej wartości

Co składa się na dobry szablon planowania konta?

Oto kluczowe cechy szablonu planu konta, który spełnia wszystkie wymagania:

Kompleksowa struktura : Zawiera sekcje optymalizujące najważniejsze etapy procesu. Obejmują one przegląd konta, cele, spostrzeżenia, budżet i ocenę

: Zawiera sekcje optymalizujące najważniejsze etapy procesu. Obejmują one przegląd konta, cele, spostrzeżenia, budżet i ocenę Intuicyjny design : Łatwy w nawigacji i zrozumieniu, odpowiedni dla wszystkich poziomów umiejętności i działów

: Łatwy w nawigacji i zrozumieniu, odpowiedni dla wszystkich poziomów umiejętności i działów Konfigurowalny i skalowalny: Wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do różnych typów klientów i ich planu kluczowych klientów

Wystarczająco elastyczny, aby dostosować się do różnych typów klientów i ich planu kluczowych klientów Integracja z ulubionymi narzędziami : Łatwy do włączenia do istniejącego przepływu pracy

: Łatwy do włączenia do istniejącego przepływu pracy Możliwość działania: Umożliwia przekształcenie celów i planów w konkretne zadania i terminy

7 szablonów planowania kont do wykorzystania w 2024 roku

Jeśli potrzebujesz solidnych podstaw i wskazówek, aby zrewolucjonizować sposób interakcji z klientami, skorzystaj z poniższych szablonów planowania kont, aby scentralizować informacje, zarządzać relacjami i procesami, alokować zasoby i tworzyć doskonałe plany biznesowe - Twoi klienci będą Ci wdzięczni!

1. Szablon planowania konta ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon Szablon planowania konta ClickUp to proste, ale potężne narzędzie do strategicznego zarządzania kontami. Jest przyjazny dla początkujących, dzięki czemu każdy może go szybko opanować. Pomimo swojej prostoty, oferuje wiele widoków i funkcji, które podnoszą poziom relacji z klientami.

Widok listy kont zapewnia krystalicznie czysty przegląd wszystkich klientów wraz z ich podstawowymi informacjami. Konta są domyślnie pogrupowane według ich statusu, ale można je sortować na podstawie ich etapu, priorytetu lub innych kluczowych szczegółów planowania konta.

Jeśli matematyka nie jest twoją najmocniejszą stroną, z przyjemnością dowiesz się, że ten szablon może nawet wykonywać operacje matematyczne. Jeśli chcesz obliczyć sumę lub średnią, powiedzmy, zarobków z określonego konta, najedź kursorem myszy poniżej kolumny i wybierz opcję Oblicz. Pobierz ten szablon

Szablon planowania konta ClickUp Gantt

Pobierz ten szablon

Widok Gantta szablonu przenosi planowanie konta o krok dalej, pomagając w wizualizacji wszystkich działań związanych z klientem. W przeciwieństwie do typowego kalendarza, jest to dwuwymiarowy wykres pokazujący oś czasu zadania i jego zależności. Użyj go do zarządzania zadaniami i tworzenia dokładnych plany projektu dla Twoich kont.

Po lewej stronie widoku znajduje się lista klientów i powiązanych z nimi zadań. Lista ta wyświetla również szczegóły, takie jak priorytet, status, cesjonariusz i inne wybrane informacje. Po prawej stronie ekranu znajduje się wykres słupkowy, którego długość symbolizuje szacowany czas trwania zadań. Słupki są pokolorowane w oparciu o ich pilność, aby ułatwić ustalanie priorytetów.

Teraz, gdy znasz już jego podstawowe elementy, korzystanie z wykresu Gantta będzie dziecinnie proste! Klikaj i przeciągaj, aby przesuwać zadania lub rozszerzaj i skracaj je, pociągając za krawędzie.

Możesz także dodawać zależności, aby zablokować zadania razem. Po wprowadzeniu zmian w którymkolwiek z dwóch lub więcej zadań, pozostałe zostaną automatycznie przesunięte, aby utrzymać relację.

Załóżmy na przykład, że zaplanowałeś spotkanie z klientem w celu omówienia kolejnych kroków współpracy, ale musisz przełożyć je na następny tydzień. Nie musisz zmieniać harmonogramu całego przepływu pracy zadanie po zadaniu. Możesz przesunąć tylko spotkanie, a zależne zadania pójdą w jego ślady. Pobierz ten szablon

Szablon planowania konta na osi czasu ClickUp

Skorzystaj z szablonu planowania konta ClickUp w widoku osi czasu, aby uzyskać szybki przegląd wszystkich zadań związanych z planowaniem konta

Szablon Widok osi czasu jest podobny do widoku Gantta pod względem ułatwiania zarządzanie czasem ale istnieją pewne kluczowe różnice, o których należy pamiętać w przypadku menedżerów kont.

Podczas gdy wykres Gantta przedstawia złożoność zadań, widok osi czasu jest prostszy i zawiera pojedynczą chronologiczną linię wydarzeń. Daje on widok z lotu ptaka na nadchodzące prace.

Jest to narzędzie do wizualizacji, które zapewnia szybki przegląd zadań, ich nazw, przydziałów, czasu trwania i zależności. Możesz go użyć, aby zobaczyć, co będzie dalej, ustawić kamienie milowe i stworzyć mapy drogowe projektu. Wszystko to pomaga skutecznie przydzielać zasoby , zwiększyć odpowiedzialność i wzbudzić zaufanie interesariuszy.

Wybierz kryteria, według których chcesz grupować i filtrować zadania. Podobnie jak w przypadku wykresów Gantta, możesz zmienić harmonogram i czas trwania elementów za pomocą kilku kliknięć. Kliknięcie zadania spowoduje wyświetlenie wszystkich informacji potrzebnych do jego wykonania. Pobierz ten szablon

Szablon planowania konta ClickUp Board

Użyj widoku tablicy szablonu planowania konta ClickUp, aby zwizualizować całą pracę związaną z klientem

Jeśli widok listy jest dla Ciebie zbyt przytłaczający, nie obawiaj się. ClickUp Account Planning Template posiada również uproszczoną tablicę w stylu Kanban dla lepszej wizualizacji i zarządzania kontami i powiązanymi zadaniami.

Klienci są reprezentowani za pomocą kart, które można przesuwać, przeciągając i upuszczając między kolumnami. Nie ma nic prostszego niż to!

Domyślnym kryterium grupowania jest etap konta, ale można wybrać inne, takie jak priorytet lub złożoność. Jeśli włączysz swimlanes, możesz wprowadzić drugi wymiar, aby jeszcze bardziej spersonalizować proces planowania kluczowych klientów.

Karty zawierają takie informacje, jak cesjonariusz, czas trwania, stan konta, procent ukończenia i miesięczne przychody. Jak zwykle można dostosować ich wygląd i kliknąć zadanie, aby wyświetlić więcej informacji, dodać komentarze i śledzić czas. Pobierz ten szablon

2. Szablon zarządzania kontem ClickUp

Pobierz ten szablon

Planowanie i zarządzanie kontem są ze sobą ściśle powiązane. Podczas gdy planowanie koncentruje się na badaniu potrzeb klientów i tworzeniu strategii, zarządzanie kontem zajmuje się codziennym wykonywaniem pracy związanej z klientem. Są jak zamek i klucz - jeden jest bezużyteczny bez drugiego!

Aby pomóc w wysiłkach związanych z planowaniem konta, stworzyliśmy narzędzie Szablon zarządzania kontem ClickUp . Służy jako centralna baza danych dla wszystkich informacji i działań związanych z kontem. Użyj go do śledzenia zadań i terminów oraz usprawnienia komunikacji.

Szablon ma formę folderu i zawiera dedykowane listy dla kluczowych planów kont i poprzednich klientów. Zawierają one istotne informacje, takie jak dane kontaktowe, wybrany plan cenowy i szacowane możliwości uzyskania przychodów.

Widok główny oferuje aż sześć niestandardowych widoków:

At Risk: Lista istniejących relacji z niskim zaangażowaniem i prawdopodobieństwem rezygnacji Zaangażowanie: Lista wszystkich klientów pogrupowanych na podstawie ich poziomu zaangażowania Konta priorytetowe: Zwinna tablica, która klasyfikuje konta według ich priorytetów Gantt: Tablica umożliwiająca śledzenie harmonogramu zadań Księga Sukcesu Klienta: Dokument do rejestrowania krytycznych procesów Formularz rejestracji: Formularz, który potencjalni klienci mogą wypełnić i połączyć się z dedykowanymi menedżerami ds. kluczowych klientów Pobierz ten szablon ### 3. Szablon procesu zarządzania dużymi kontami ClickUp

Pobierz ten szablon

Pomimo najlepszych starań i pomocy poręcznego szablonu, zarządzanie kluczowymi klientami jest nadal złożone i pracochłonne. Najlepszym sposobem na jego usprawnienie i zapewnienie spójności jest dokumentowanie każdego etapu procesu.

The Szablon procesu zarządzania dużym kontem od ClickUp idealnie nadaje się do planowania na wysokim poziomie. Pomaga w opracowaniu wydajnego przepływu pracy związanego z zarządzaniem kontem i scentralizowaniu krytycznych informacji związanych z kontem.

Ma postać listy i zawiera wiele widoków. Użyj ProcessOverviewList, aby zanotować wszystkie etapy i zadania procesu zarządzania kontem. Wystarczy kilka kliknięć, aby

Przypisywać zadania członkom zespołu Zdefiniować ich priorytet i złożoność Aktualizowanie statusu

Dodaj własne specyficzne pola i baw się filtrowaniem, sortowaniem i grupowaniem, aby uzyskać przegląd, którego potrzebujesz.

Po zdefiniowaniu zadań użyj widoków Gantta i osi czasu, aby je zaplanować i zwizualizować. Pomaga to zidentyfikować ścieżka krytyczna zadania, śledzić postępy i przydzielać zasoby do zoptymalizować produktywność . Pobierz ten szablon

4. Szablon planowania zasobów ClickUp

Pobierz ten szablon

Zarządzanie kontem zazwyczaj wymaga poważnej żonglerki między życzeniami klienta a Twoimi możliwościami. Chcesz zapewnić jak największą wartość bez przepracowania pracowników lub maksymalnego wykorzystania zasobów. Chodzi o osiągnięcie idealnej równowagi.

Na szczęście to właśnie tutaj Szablon planowania zasobów przez ClickUp wkracza do akcji. To jak posiadanie osobistego zarządzanie zasobami asystent, który jest dostępny 24/7. Jest to kompleksowy system przeznaczony dla firm każdej wielkości, w szczególności tych zajmujących się ograniczeniami zasobów i luki w możliwościach.

Szablon ma postać listy i zawiera wiele widoków:

Lista klientów

Tablica koordynatorów projektów

Obciążenie pracą koordynatorów projektu

Obciążenie pracą zespołu

Gantt aktywności

Oś czasu

Zachęcamy do dodawania niestandardowych widoków w celu dostosowania szablonu do przepływu pracy. Można na przykład utworzyć nowy widok listy poświęcony wyłącznie budżetowaniu lub wyposażeniu.

Szablon zawiera również wiele narzędzi do zarządzania czasem. W widoku obciążenia pracą można szybko ocenić dostępność i możliwości członków zespołu. Zadania można rozdzielać, przeciągając je z prawego paska bocznego na wykres. Pracownicy mogą również śledzić czas w aplikacji, co pomaga zapewnić dokładne rozliczenia. Pobierz ten szablon

5. Szablon biznesplanu ClickUp

Pobierz ten szablon

To Szablon biznesplanu ClickUp jest przełomowym narzędziem dla początkujących firm i tych, którzy chcą przenieść swoje istniejące operacje na nowy poziom. Jest to przyjazne dla użytkownika narzędzie, które zapewnia ustrukturyzowane ramy do określania celów, strategii i planów działania.

Chociaż szablon jest kompleksowy, można go łatwo dostosować do różnych scenariuszy i celów. Najlepsze jest to, że pozwala na łatwe skalowanie, gdy firma się rozkręci.

Szablon jest dostępny w wielu widokach, w tym:

Tematy : Lista tematów do poruszenia podczas omawiania startu nowego biznesu

: Lista tematów do poruszenia podczas omawiania startu nowego biznesu Status : Widok tablicy tematów, tj. zadań, pogrupowanych według statusu

: Widok tablicy tematów, tj. zadań, pogrupowanych według statusu Gantt : Wykres pomagający w planowaniu i trzymaniu się osi czasu

: Wykres pomagający w planowaniu i trzymaniu się osi czasu Biznesplan: Dokument, w którym możesz opisać swoją firmę i wizję, nakreślić działania marketingowe icele sprzedażoweorazdefiniowanie wskaźników i kamienie milowe Pobierz ten szablon ### 6. Szablon strategicznego planu sprzedaży według Template.net

przez Template.net

Jeśli chcesz zoptymalizować swoje wysiłki sprzedażowe i dostosować je do potrzeb i celów klienta, zapoznaj się z tym szablonem strategicznego planowania sprzedaży dla konta od Template.net. Dzięki wszystkim kluczowym informacjom w jednym dokumencie możesz stworzyć zwycięską strategię wzrostu sprzedaży i zbudować długotrwałą, wzajemnie korzystną relację ze swoim klientem.

W szablonie znajdziesz sekcje obejmujące wszystkie krytyczne aspekty planowania konta sprzedaży. Na początek należy przedstawić streszczenie, cele i szczegóły dotyczące konta. W następnej sekcji wykonaj analizę SWOT dla klienta i jego konkurenta, a następnie porównaj wyniki, aby uzyskać cenne spostrzeżenia.

Ostatnia sekcja, czyli plan działania, definiuje kroki potrzebne do osiągnięcia pożądanych celów. Uzupełnij go kluczowymi wskaźnikami wydajności i raportowanie sprzedaży harmonogram, a będziesz miał doskonałą mapę drogową do sukcesu.

Ten szablon działa w Dokumentach Google, Wordzie, czytnikach PDF i Apple Pages. Aby pobrać dokument, musisz zasubskrybować Template.net, ale możesz go edytować bezpośrednio na stronie za darmo. Pobierz ten szablon

7. Szablon biznesplanu w Dokumentach Google

przez Dokumenty Google

Ten szablon biznesplanu w Dokumentach Google może być nieocenionym źródłem informacji dla wszystkich nowicjuszy w świecie biznesu. Nazwanie go kompleksowym byłoby ogromnym niedopowiedzeniem - ma 45 stron!

Dokument obejmuje wszystko - od umowy o zachowaniu poufności i streszczenia po wydatki i załączniki. Zawiera tabele, wykresy i listy ułatwiające czytanie.

Konfiguracja i korzystanie z szablonu jest bardzo proste. Po otwarciu dokumentu utwórz jego kopię, aby móc go edytować. Następnie, sekcja po sekcji, zastąp tekst wabika własnym, postępując zgodnie z dostarczonymi wskazówkami, aby uzyskać optymalne wyniki. Pobierz ten szablon

Rodzaje szablonów planowania kont

Szablony planowania konta występują w różnych formach, z których każda została zaprojektowana w celu zaspokojenia różnych aspektów zarządzania kontem. Oto kilka typowych rodzajów szablonów planowania konta, które można napotkać:

Szablon planu konta strategicznego: Ten typ szablonu koncentruje się na długoterminowej strategii i celach dla konkretnego kluczowego konta. Zazwyczaj zawiera sekcje dotyczące wyznaczania celów, zrozumienia działalności i potrzeb klienta, identyfikacji możliwości rozwoju oraz nakreślenia strategicznego planu działania.

Szablon planu konta sprzedaży: Szablon planu konta sprzedaży jest przeznaczony dla zespołów sprzedaży. Często zawiera sekcje dotyczące identyfikacji kluczowych decydentów, analizy konkurencji, śledzenia celów sprzedażowych i nakreślania strategii zwiększania sprzedaży na koncie.

Customer Success Account Plan Template: Ten szablon został zaprojektowany, aby pomóc zespołom ds. sukcesu klienta w skutecznym zarządzaniu kontami. Zwykle zawiera sekcje dotyczące zrozumienia podróży klienta, identyfikacji punktów bólu klienta, ustalania celów satysfakcji klienta i planowania inicjatyw mających na celu poprawę sukcesu klienta.

Szablon planu zarządzania kontem: Szablon planu zarządzania kontem to kompleksowe narzędzie do zarządzania kontem na wszystkich frontach. Może zawierać sekcje dotyczące ustalania celów, identyfikacji kluczowych interesariuszy, analizy SWOT, opracowywania planu działania i śledzenia postępów.

Szablon planu dla kluczowych klientów: Ten typ szablonu jest używany do zarządzania głównymi klientami, którzy stanowią znaczną część przychodów firmy. Zwykle zawiera sekcje dotyczące zrozumienia strategicznych celów klienta, identyfikacji możliwości sprzedaży dodatkowej lub krzyżowej oraz tworzenia dostosowanego planu usług.

Szablon planu rozwoju konta: Szablon planu rozwoju konta jest używany, gdy celem jest rozwój konta. Często zawiera sekcje służące do identyfikacji możliwości rozwoju, ustalania celów wzrostu, nakreślania strategii sprzedaży i śledzenia postępów w rozwoju.

Jak korzystać z szablonu planowania konta

Szablon planowania konta jest cennym narzędziem usprawniającym strategie sprzedaży i poprawiającym relacje z klientami. Ale jak dokładnie z niego korzystać? Poniżej przedstawiamy kroki, które należy wykonać, aby skutecznie wykorzystać szablon planowania konta.

Zrozumienie szablonu: Każdy szablon planowania konta może różnić się wyglądem i strukturą, ale zazwyczaj zawiera sekcje dotyczące ustalania celów, analizy SWOT, kluczowych interesariuszy, planów działania i śledzenia postępów. Zapoznaj się z tymi sekcjami, aby zrozumieć, jakie informacje są wymagane. Wyznacz jasne cele: Zacznij od ustalenia jasnych celów dla swojego konta. Co chcesz osiągnąć? Może to być rozszerzenie działalności w ramach konta, poprawa zadowolenia klientów lub zwiększenie rentowności konta. Zapisz te cele w wyznaczonej sekcji szablonu. Przeprowadzenie analizy SWOT: Sekcja analizy SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pomaga zrozumieć obecny stan konta. Zidentyfikuj swoje mocne i słabe strony w ramach konta, a także wszelkie możliwości rozwoju lub potencjalne zagrożenia, które mogą utrudniać postęp. Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy: Każde konto będzie miało kluczowych interesariuszy lub decydentów. Ważne jest, aby zidentyfikować te osoby, zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania oraz udokumentować te informacje w szablonie. Opracowanie planu działania: Po ustaleniu celów i przeprowadzeniu analizy SWOT, opracuj strategiczny plan działania. Plan ten powinien nakreślać kroki, które podejmiesz, aby osiągnąć swoje cele, z jasnymi działaniami, odpowiedzialnymi stronami i harmonogramami. Śledzenie postępów: Większość szablonów zawiera sekcję do śledzenia postępów w realizacji celów. Regularnie aktualizuj tę sekcję, aby śledzić swoje osiągnięcia i dostosowywać strategie w razie potrzeby. Regularnie przeglądaj i aktualizuj: Plan konta nie jest dokumentem, który można ustawić i zapomnieć. Powinien to być żywy dokument, który należy regularnie przeglądać i aktualizować. Dzięki temu plan pozostanie aktualny i dostosowany do wszelkich zmian na koncie lub strategii biznesowej.

Pamiętaj, że szablon planowania konta jest narzędziem do kierowania strategią i działaniami. Nie chodzi o perfekcyjne wypełnienie każdej sekcji; chodzi o wykorzystanie go jako ramy do pogłębienia zrozumienia konta, dostosowania zespołu i prowadzenia strategicznych działań w kierunku realizacji celów.

Przegląd najlepszych szablonów planowania konta

Spójrz na poniższą tabelę, aby porównać szablony z naszej listy i ich zalety:

Ulepsz planowanie konta dzięki szablonom ClickUp

Dzięki swojej elastyczności i łatwości obsługi szablony te z pewnością przeniosą planowanie konta na wyższy poziom. Skorzystaj z nich, aby wzmocnić relacje z klientami i w efekcie napędzić wzrost i przynieść obopólne korzyści. Rozpocznij bezpłatny ClickUp Workspace już dziś!