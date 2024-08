Najlepsze praktyki komunikacji z klientem w celu poprawy relacji

Komunikacja ma kluczowe znaczenie, niezależnie od tego, czy nawiązujesz powiązania biznesowe z nowym klientem lub współpraca z powracającym klientem. Dobra komunikacja kładzie podwaliny pod efektywne projekty i usługi, a także zdrową wymianę informacji, która napędza biznes na nowe wyżyny.

Ale dobra komunikacja jest łatwiejsza do powiedzenia niż zrobienia, szczególnie jeśli ty i klient nie macie tego samego stylu komunikacji lub procesu. 👀

Klient prosi o rekonfigurację usługi, ale nie mówi, co chce zmienić. Być może w ogóle nie odpowiada na prośby o informacje zwrotne. Być może oferuje niejasne prośby bez wyjaśnienia swoich oczekiwań.

Na szczęście istnieją proste sposoby na stworzenie lepszej komunikacji z klientem. 🙌

W tym przewodniku wyjaśnimy, dlaczego dobra strategia komunikacji z klientem jest ważna i udostępnimy najlepsze praktyki dotyczące procesów. Ponadto przedstawimy studium przypadku, które pokazuje, w jaki sposób te techniki zwiększają efektywność firmy.

Czym jest komunikacja z klientem?

Komunikacja z klientem to każda interakcja między firmą a klientem. Obejmuje ona komunikację werbalną i pisemną, od e-maili po rozmowy telefoniczne.

Raportowanie, faktury i umowy prawne to tylko niektóre przykłady krytycznej komunikacji z klientem. Jednak kluczowymi przykładami są również wymiany interpersonalne, takie jak lunche biznesowe i spotkania kwartalne. Komunikacja z klientem zaczyna się od momentu, w którym zaczynasz zbliżać się do potencjalnego klienta.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Dobra komunikacja z klientem opiera się na doskonałych umiejętnościach interpersonalnych, organizacyjnych, samoświadomości i zdolności adaptacyjnych. Umiejętności te są niezbędne do budowania dobrych relacji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. ✨

Dlaczego skuteczna komunikacja z klientem jest ważna dla powiązań biznesowych?

Jako profesjonalista mający kontakt z klientem, dobra komunikacja jest niezbędna. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się sprzedażą i odpowiadasz za zamknięcie transakcji, czy jesteś account managerem obsługującym szanowanego klienta, wiedza o tym, jak się komunikować, może przyczynić się do osiągnięcia lub zniweczenia twoich celów. 🏆

Oto kilka powodów, dla których komunikacja z klientem jest tak ważna:

Limit nieporozumień : Zmniejsza ryzyko słabej komunikacji z klientem i nieporozumień, które mogą wykoleić projekt

: Zmniejsza ryzyko słabej komunikacji z klientem i nieporozumień, które mogą wykoleić projekt Buduje zaufanie : Skuteczna komunikacja tworzy relację i zapewnia klienta, że masz na uwadze jego odsetki

: Skuteczna komunikacja tworzy relację i zapewnia klienta, że masz na uwadze jego odsetki Ustala oczekiwania : Jednym zgłównych powodów niepowodzenia projektów jest brak wyczyszczonych oczekiwań. Dobra komunikacja sprawia, że wszyscy znają cel i wiedzą, co jest potrzebne, aby go osiągnąć

: Jednym zgłównych powodów niepowodzenia projektów jest brak wyczyszczonych oczekiwań. Dobra komunikacja sprawia, że wszyscy znają cel i wiedzą, co jest potrzebne, aby go osiągnąć Utrzymuje projekty na właściwym torze : Dezorganizacja i blokady również wpływają negatywnie na harmonogram projektu. Utrzymanie wszystkich na tej samej stronie dzięki dobrej komunikacji, która pozwala również na dostosowanie się, gdy klucz zostanie wrzucony do planów

: Dezorganizacja i blokady również wpływają negatywnie na harmonogram projektu. Utrzymanie wszystkich na tej samej stronie dzięki dobrej komunikacji, która pozwala również na dostosowanie się, gdy klucz zostanie wrzucony do planów Usprawnia niestandardowe utrzymanie klienta: Klienci, którzy czują się wysłuchani, są zazwyczaj szczęśliwsi. Dobra komunikacja z klientami daje im znać, że słyszysz ich frustracje, rozumiesz ich cele i wdrażasz procesy, aby je zrealizować

niestandardowe utrzymanie klienta: Klienci, którzy czują się wysłuchani, są zazwyczaj szczęśliwsi. Dobra komunikacja z klientami daje im znać, że słyszysz ich frustracje, rozumiesz ich cele i wdrażasz procesy, aby je zrealizować Prowadzi do lepszej zdolności adaptacji: Lepiej komunikując się z klientami, szybciej dostosowujesz się do zmieniających się warunków niż konkurencja. Klienci informują cię, jakich funkcji oczekują i wskazują obszary wymagające poprawy, dzięki czemu nie marnujesz czasu i zasobów na niechciane wysiłki

9 prostych wskazówek dotyczących komunikacji z klientem, o których warto pamiętać

Tutaj podzielimy się kilkoma najlepszymi sposobami na poprawę komunikacji z klientem. Od osobistych spotkań po regularne aktualizacje cyfrowe - wykorzystaj je, aby budować lepsze relacje z klientami i rozwijać swój biznes. 🎯

1. Wzmocnij zaangażowanie klienta dzięki dostosowanemu planowi komunikacji

Dzięki narzędziom do komunikacji z klientem istnieje mniejsza szansa na nieporozumienia i lepsze dostosowanie od początku do końca. Klient plan komunikacji pozwala zidentyfikować kluczowych interesariuszy , zdecyduj, co przekazać każdemu z nich i określ, jak często będziesz udostępniać im aktualizacje.

Oddelegowanie ról niestandardowych do innych ról opartych na administratorze lub klientach zewnętrznych w ClickUp, aby zachować prywatny charakter określonej pracy

Zacznij od ustanowienia cele komunikacyjne i identyfikacja klientów. Następnie zdecyduj, z jakich kanałów i metod będziesz korzystać: aktualizacje w mediach społecznościowych, wiadomości tekstowe, rozmowy telefoniczne lub spotkania osobiste, w zależności od preferencji klienta.

Na koniec należy monitorować plan komunikacji i wprowadzaj zmiany w razie potrzeby. Pamiętaj, aby słuchać opinii klientów i wprowadzać zmiany, jeśli chcą, aby komunikacja była dostarczana w inny sposób.

Doskonałe oprogramowanie do komunikacji z klientami pozwala na segmentację różnych klientów w oparciu o to, w jaki sposób wolą otrzymywać aktualizacje i jak często trzeba ich informować.

Skorzystaj z wielu narzędzi ClickUp do formatowania, aby uporządkować cele komunikacji, oś czasu i interesariuszy

Z szablonem Szablon planu komunikacji ClickUp , możesz stworzyć hierarchię interesariuszy i określić sposób szybkiego udostępniania informacji. Zbuduj strategię komunikacji projektu z klientami i określ niestandardowe role, dostęp i uprawnienia oraz wszystko inne, co może wymagać publicznego lub prywatnego charakteru.

2. Zdefiniuj mierzalne cele, które są zgodne z potrzebami klienta i Twoimi celami biznesowymi

Komunikacja powinna mieć wyczyszczone cele . Niezależnie od tego, czy chodzi o informowanie klienta o zmianach po drodze, czy o uzyskanie wglądu w celu opracowania lepszych produktów, od samego początku należy ustawić jasne cele. ✍️

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia celów swoich i swoich klientów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Użycie Cele ClickUp aby ustawić mierzalne cele, śledzić kamienie milowe i trzymać się jasnych oś czasu. Twórz pola niestandardowe dla różnych strategii komunikacji z klientem i przypisuj statusy, aby śledzić postępy dla każdej z nich.

Ustaw priorytety, aby wyróżnić najpilniejsze komunikaty i skonfiguruj powiadomienia, aby nigdy nie przegapić ważnej aktualizacji.

3. Komunikuj się często i przejrzyście, aby informować i angażować klienta

Jednym z kluczy do zadowolenia klienta jest przejrzystość i jasne oczekiwania. Od momentu wdrożenia do końcowej fazy projektu, bądź szczery w kwestiach takich jak ceny i oferty.

Pozwala to budować zaufanie i wcześnie ustawić oczekiwania klienta. Wyraźnie wyjaśnij swój cykl pracy i sposób, w jaki Twoje produkty lub usługi będą służyć klientowi.

Odpowiadaj na pytania klientów jasno i szczerze. To nie jest czas na przesadne przewidywania lub obietnice.

Użyj ClickUp Docs, aby utrzymać klientów i członków zespołu w pętli dzięki natychmiastowym powiadomieniom

Korzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp aby komunikować się z klientami i informować ich o przebiegu procesu.

Komentarze i wzmianki ClickUp wysyłają natychmiastowe powiadomienia, gdy udostępniane są nowe dyskusje lub gdy użytkownik oznaczy je w zadaniu.

4. Ćwicz aktywne słuchanie, aby prowadzić konstruktywne rozmowy

Jedną z najlepszych umiejętności komunikacyjnych jest aktywne słuchanie, co oznacza, że nie tylko słyszysz, co mówi klient. Zamiast tego zwracasz uwagę na mowę ciała i sygnały społeczne oraz koncentrujesz się na celu znalezienia rozwiązań i poprawy sytuacji niestandardowa podróż klienta .

Oznacza to słuchanie perspektywy klienta i wsłuchiwanie się w jego potrzeby. Do zrobienia tego należy zadawać otwarte pytania, aby klient mógł dostarczyć jak najwięcej szczegółów.

Skup się na dotarciu do źródła problemu i tego, jak czuje się klient. Podczas dyskusji bądź obecny - wyłącz wszystkie potencjalne czynniki rozpraszające - zwracaj uwagę na sygnały niewerbalne i powtarzaj to, co udostępniał klient, aby upewnić się, że rozumiesz, co mówi. 💡

5. Wdrożenie szkolenia zespołu w celu zapewnienia spójnego doświadczenia klienta

Komunikacja z klientem jest skuteczna tylko wtedy, gdy jest praktykowana w całej Tablicy. Od rozwoju oprogramowania i obsługi klienta po zarządzanie kontem, należy wdrożyć wyraźne strategie komunikacji w procedurach szkoleniowych i wdrożeniowych. 🛠️

Zapewnij szkolenia dla wszystkich członków zespołu i stwórz jasne plany komunikacji dla każdego dostawcy usług w Twojej firmie. Pamiętaj, aby dwukrotnie sprawdzić swoje procesy i uzyskać informacje zwrotne od pracowników i klientów w celu ulepszenia procedur.

Oto kilka pomysłów na szkolenie z zakresu komunikacji z klientem:

Praktykuj odgrywanie ról : Niech członkowie zespołu na zmianę wcielają się w rolę klienta i pracują nad rzeczywistą sytuacją. Omów typowe problemy, takie jak klienci, którzy zadają mnóstwo pytań lub sytuacja, w której klient jest niezadowolony z wyników pracy

: Niech członkowie zespołu na zmianę wcielają się w rolę klienta i pracują nad rzeczywistą sytuacją. Omów typowe problemy, takie jak klienci, którzy zadają mnóstwo pytań lub sytuacja, w której klient jest niezadowolony z wyników pracy Stosuj metodę LAST : Akronim ten oznacza "Listen, Acknowledge, Solve, and Thanks", metodę, która szkoli pracowników, jak krok po kroku radzić sobie z niezadowolonym klientem

: Akronim ten oznacza "Listen, Acknowledge, Solve, and Thanks", metodę, która szkoli pracowników, jak krok po kroku radzić sobie z niezadowolonym klientem Budowanie programów mentorskich: Dla nowych pracowników radzenie sobie z trudną sytuacją może być onieśmielające. Połącz pracownika w parę z mentorem lub kolegą, który pomoże mu przejść przez ten proces

Twórz drzewa decyzyjne w Tablicach ClickUp, aby przeprowadzić członków zespołu przez kolejne kroki komunikacji z klientem

6. Zarządzanie oczekiwaniami i budowanie połączeń w celu pielęgnowania trwałych relacji

W biznesie mamy tendencję do utrzymywania profesjonalizmu, ale możesz przegapić lepszą komunikację, jeśli nie nawiążesz emocjonalnego połączenia z klientami. Zamiast tego użyj kluczowych metod komunikacji, aby głębiej połączyć się z klientami.

Buduj połączenia z klientami, stawiając się w ich sytuacji. Wyobraź sobie, czego od ciebie oczekują i dostarczaj wyniki, które spełniają ich konkretne potrzeby. Buduj relacje, sprawdzając i mając lekkie chwile, gdy jest to właściwe. 🤝

Kluczowym elementem połączeń emocjonalnych jest samoświadomość i zrozumienie swoich reakcji. Jeśli klient przekazuje ostrą informację zwrotną, zastanów się nad swoim tonem głosu i dostosuj mimikę twarzy, która może eskalować rozmowę.

Inteligencja emocjonalna pomaga również reagować na niezadowolonego klienta. Rozwijaj umiejętności komunikacji z klientem, które rozładują napiętą sytuację i usprawnią zarządzanie klientem .

Related: Jak profesjonalnie poprosić klienta o zapłatę

7. Dbaj o czas klienta, działając sprawnie i szybko

Wszystko zależy od czasu, jeśli chodzi o komunikację z klientem. Na początku klient może chcieć częstych aktualizacji, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Inni długoterminowi klienci lub zapracowani profesjonaliści mogą chcieć rzadszych aktualizacji.

Porozmawiaj z klientem, aby określić, jak często chciałby się komunikować i zdecydować o najlepszych kanałach komunikacji. Komunikacja werbalna, taka jak rozmowy telefoniczne, może być bardziej inwazyjna dla niektórych klientów niż zautomatyzowana komunikacja e-mail. 📧

Ustaw powtarzające się zadania dla komunikacji z klientem, aby zorganizować i usprawnić komunikację

Innym wygodnym sposobem na usprawnienie komunikacji z klientem jest użycie Zadania ClickUp . Ustaw powtarzające się zadania, które powiadomią Cię, gdy nadejdzie czas na wysłanie wiadomości do klienta

ClickUp umożliwia również wyzwalacz powiadomień po zakończeniu zadania. W ten sposób klient otrzyma e-mail po osiągnięciu ważnego kamienia milowego.

8. Gromadzenie i organizowanie danych klientów w CRM

Komunikacja z klientem często szwankuje, ponieważ dane kontaktowe nie są aktualizowane lub przechowywane w jednym łatwym miejscu. Usprawnij cykl pracy za pomocą arkusze kalkulacyjne w ClickUp do przechowywania wszystkich ważnych informacji kontaktowych dla każdego klienta.

Dodaj arkusz kalkulacyjny z informacjami o kliencie do dowolnego dokumentu ClickUp za pomocą widoku tabeli, aby nie przegapić żadnego zdarzenia

Pamiętaj, aby podać numery telefonów, adresy e-mail i preferowaną metodę kontaktu z klientem. Udostępniaj arkusz nowym pracownikom i przechowuj go w przestrzeniach projektu, aby był dostępny dla członków zespołu, którzy go potrzebują.

9. Automatyzacja elementów działań w celu śledzenia opinii i próśb klientów

Nie wystarczy tylko położyć podwaliny pod skuteczną komunikację z klientem. Musisz także zbudować proces kolejnych kroków w celu wdrożenia otrzymanych informacji zwrotnych.

Planuj przyszłość poprzez automatyczne tworzenie zadań w celu monitorowania opinii klientów i wdrażania nowych rozwiązań.

Ulepsz praktyki komunikacji z klientem i cykl pracy swojego zespołu dzięki automatyzacji ClickUp

Może nie być jasnej drogi naprzód, dlatego ważne jest, aby wdrożyć procesy burzy mózgów. Mapy myśli ClickUp pomagają pracownikom organizować swoje pomysły i opracowywać rozwiązania problemów klientów.

Używaj Map Myśli do burzy mózgów i twórz cykle pracy w oparciu o swoje pomysły. Automatycznie przydzielaj zadania odpowiednim członkom zespołu i pamiętaj o uwzględnieniu kroku aktualizacji klienta. 👨🏽‍💻

Pomocny przykład komunikacji z klientem w celu usprawnienia procesów

Techniki te wydają się proste, ale jak sprawdzają się w praktyce?

Oto przykład komunikacji z klientem, który pokazuje te elementy w akcji. Przyjrzymy się temu, jak agencja marketingowa Firma V4 używany narzędzia do zarządzania klientami w ClickUp, aby poprawić swoje relacje z klientami. 🌱

Problem

V4 to firma marketingowa, która współpracuje z klientami, aby pomóc im sprzedawać produkty online. Z ponad 5000 klientów w 200 biurach, komunikacja ma kluczowe znaczenie dla powodzenia.

Komunikacja zaczęła jednak szwankować w miarę powodzenia ich biznesu z takimi klientami jak Spotify i XP Inc.

Twórz niestandardowe automatyzacje, które uruchamiają się na podstawie wyzwalaczy i warunków wybranych przez Ciebie w ClickUp

Problem polegał nie tylko na tym, że komunikacja była pomijana. Firma musiała również wielokrotnie wysyłać te same informacje, marnując czas i zasoby na pracochłonną pracę.

Rozwiązania

Właśnie wtedy zespół V4 zwrócił się do ClickUp. Wykorzystali oni następujące rozwiązania Automatyzacja ClickUp aby przyspieszyć korespondencję z klientem i zmniejszyć ilość zajętej pracy poprzez wyzwalacz cotygodniowych aktualizacji dla różnych klientów w oparciu o status projektu.

Zdecydowali się również na udostępnianie Wykresy Gantta za pośrednictwem WhatsApp co tydzień, aby zespół klienta mógł sprawdzić, czy jakikolwiek rezultaty i śledzenie postępów. Oznaczało to lepsze doświadczenie klienta i większą odpowiedzialność z góry.

Przekształć swoje najważniejsze zadania w kamienie milowe, aby stworzyć wykres Gantta pokazujący postępy w projektach

V4 spodobało się również to, że mogą przyznać dostęp do plany projektów mogli decydować, co klienci mogą zobaczyć i nad czym mogą współpracować, dzięki czemu monitorowanie stało się łatwiejsze przejrzysty proces dla swojej bazy niestandardowych klientów.

V4 wykorzystało również Szablony ClickUp'a aby usprawnić komunikację i uczynić ją bardziej wydajną. Firma V4 wykorzystała matryce komunikacyjne do zidentyfikowania największych interesariuszy. W ten sposób mogli ustalić priorytety, kogo i jak często należy aktualizować.

Wykorzystali również szablony planów komunikacji, aby śledzić dziesiątki wiadomości od klientów. Ułatwiło to sprawdzenie, którzy klienci wymagają częstszych aktualizacji i zapewniło, że nigdy nie przegapili krytycznej komunikacji.💡

Buduj skuteczną komunikację z klientem za pomocą ClickUp

Niezależnie od tego, czy przekazujesz złe wiadomości, czy udostępniasz ekscytujące aktualizacje dotyczące projektu, komunikacja z klientem jest kluczem do powodzenia. Dzięki tym najlepszym praktykom możesz usprawnić cykl pracy i pomóc swoim pracownikom w skutecznej komunikacji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij budować lepsze relacje z klientami. Zacznij od stworzenia planu komunikacji z jasno określonymi celami, a następnie zdecyduj, w jaki sposób chcesz na bieżąco informować każdego klienta. 🤩

Korzystaj z szablonów, aby przygotowywać cykliczne aktualizacje i ustaw automatyzacje, aby usprawnić cykl pracy. Ustaw zadania, aby informować klientów o najnowszych wydarzeniach i dodawaj pola niestandardowe dzięki czemu widzą potrzebne informacje.

Dzięki ClickUp komunikacja z klientem jest łatwiejsza i skuteczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.