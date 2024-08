11 darmowych szablonów skutecznych map podróży klienta

Stworzenie skutecznej ścieżki klienta jest niezbędne dla sukcesu każdej firmy.

Wymaga starannego planowania i rozważenia, a także dogłębnego zrozumienia potrzeb i preferencji klienta. Ale nie musi to być trudne. Dzięki odpowiednim narzędziom i szablonom możesz stworzyć wyjątkową obsługę klienta, która sprawi, że wrócą po więcej.

Jednym z takich narzędzi są szablony customer journey, które zapewniają firmom ustrukturyzowane podejście do tworzenia podróży kupujących.

W tym artykule zbadamy, czym są szablony podróży klienta i co sprawia, że szablon jest dobry. Następnie przyjrzymy się 11 przykładom świetnych szablonów podróży klienta, abyś mógł z pierwszej ręki zobaczyć, jak narzędzia pomagają tworzyć wspaniałe doświadczenia dla klientów przez cały cykl ich życia.

Czym jest szablon mapy podróży klienta?

Mapa podróży klienta wizualnie przedstawia doświadczenie klienta od początku do końca. Jest podobna do narzędzie do zarządzania projektami z wyjątkiem tego, że pomaga firmom zrozumieć, w jaki sposób różne części ich podróży klienta przyczyniają się do satysfakcji i lojalności kupujących. Szablony map podróży klienta są wstępnie zaprojektowanymi wersjami tych osi czasu, które dają użytkownikom solidne miejsce do rozpoczęcia.

Zazwyczaj szablon mapy podróży klienta będzie zawierał kluczowe kroki w cyklu życia klienta, takie jak onboarding i follow-up. Będzie również zawierał kluczowe wskaźniki, takie jak zadowolenie klienta i wynik promotora netto, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji, jeśli chodzi o udoskonalanie obsługi klienta.

Używając szablonu jako części standardowe procedury operacyjne aby zaplanować podróż klienta, można szybko uzyskać wgląd w to, jak działają różne punkty styku i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Można to następnie wykorzystać do kształtowania nawyki pracy wokół zapewniania wyjątkowej obsługi klienta.

Ponadto szablony stanowią punkt wyjścia dla firm, które nie mają zasobów lub umiejętności wewnętrznych do zaprojektowania własnej mapy podróży klienta od podstaw.

Bonus:_ **Oprogramowanie_SOP !

Co składa się na dobry szablon mapowania podróży klienta?

Jeśli chcesz stworzyć fantastyczną podróż klienta, kluczem jest posiadanie dobrego szablonu. Gwiezdna podróż klienta powinna być zarówno przyjemna, jak i pouczająca, pozwalając klientom czuć się kompetentnymi i wzmocnionymi podczas całego procesu.

Podobnie, dobry szablon podróży klienta powinien być łatwy do naśladowania i wykorzystania, oferując strukturę, która ma sens zarówno dla Ciebie, jak i Twoich klientów.

**Ma jasno zdefiniowane etapy: Dobry szablon customer journey powinien mieć jasne i wyraźne etapy, które reprezentują różne punkty styku lub interakcje klienta z Twoją firmą.

Pokazuje perspektywę klienta : Szablon powinien być zaprojektowany z perspektywy klienta, podkreślając jego potrzeby, oczekiwania i punkty bólu na każdym etapie podróży.

: Szablon powinien być zaprojektowany z perspektywy klienta, podkreślając jego potrzeby, oczekiwania i punkty bólu na każdym etapie podróży. Przedstawia graficznie: Szablon powinien być atrakcyjny wizualnie i łatwy do zrozumienia. Wizualna reprezentacja podróży może pomóc zidentyfikować obszary, w których doświadczenie klienta można poprawić.

Szablon powinien być atrakcyjny wizualnie i łatwy do zrozumienia. Wizualna reprezentacja podróży może pomóc zidentyfikować obszary, w których doświadczenie klienta można poprawić. Jest elastyczny i konfigurowalny: Dobry szablon podróży klienta powinien być elastyczny i konfigurowalny, aby uwzględnić różne rodzaje podróży klientów w różnych branżach lub firmach.

Dobry szablon podróży klienta powinien być elastyczny i konfigurowalny, aby uwzględnić różne rodzaje podróży klientów w różnych branżach lub firmach. Zawiera wskaźniki i informacje zwrotne: Szablon powinien zawierać metryki biznesowe które mierzą sukces każdego etapu podróży, a także mechanizmy informacji zwrotnej, które przechwytują opinie klientów i sugestie dotyczące ulepszeń.

Szablon powinien zawierać metryki biznesowe które mierzą sukces każdego etapu podróży, a także mechanizmy informacji zwrotnej, które przechwytują opinie klientów i sugestie dotyczące ulepszeń. Ułatwia współpracę: Szablon powinien ułatwiać współpracę między różnymi działami w organizacji, aby zapewnić spójne i płynne doświadczenie we wszystkich punktach kontaktu z klientem.

Dzięki solidnemu szablonowi i narzędzie do mapowania podróży klienta można stworzyć podróż klienta, która nie tylko spełni, ale i przekroczy oczekiwania klientów. A posiadanie ustalonej mapy drogowej sprawi, że proces ten będzie łatwiejszy i bardziej wydajny niż kiedykolwiek wcześniej.

11 darmowych szablonów map podróży klienta Podróż klienta są potężnym narzędziem do mapowania podróży klienta, ponieważ zapewniają zwięzłą wizualną reprezentację punktów styku klienta z firmą. Szablony te mogą pomóc firmom lepiej zrozumieć doświadczenia klientów i podejmować decyzje oparte na danych w celu ich poprawy.

Ponieważ podróż klienta każdej firmy będzie wyglądać nieco inaczej, zebraliśmy 11 naszych ulubionych szablonów podróży dla różnych przypadków użycia.

1. Szablon mapy podróży klienta ClickUp

mapa podróży klienta daje swobodę tworzenia notatek na tablicy dotyczących świadomości, rozważań i konwersji

Jeśli próbujesz zdecydować, od czego zacząć mapowanie podróży klienta, dlaczego nie zachować prostoty dzięki Szablon mapy podróży klienta ClickUp ?

To whiteboard-style szablon przedstawia cykl życia klienta od początku do końca. Oferuje podpowiedzi dotyczące działań klienta, punktów styku, doświadczeń i rozwiązań oraz dzieli podróż na trzy główne etapy:

Świadomość: Etap 1 podróży klienta, w którym klienci dowiadują się o firmie i jej produktach lub usługach.

Etap 1 podróży klienta, w którym klienci dowiadują się o firmie i jej produktach lub usługach. Rozważanie: Drugi etap podróży klienta, w którym klienci zaczynają rozważać firmę jako potencjalne rozwiązanie ich potrzeb. Na tym etapie klienci mogą zacząć badać firmę i jej produkty lub usługi, porównywać ją z innymi opcjami oraz oceniać jej cechy i korzyści.

Drugi etap podróży klienta, w którym klienci zaczynają rozważać firmę jako potencjalne rozwiązanie ich potrzeb. Na tym etapie klienci mogą zacząć badać firmę i jej produkty lub usługi, porównywać ją z innymi opcjami oraz oceniać jej cechy i korzyści. Konwersja: Ostatni etap podróży klienta, w którym klienci podejmują decyzję o zakupie i stają się płacącymi klientami.

Każdy etap ma pod sobą 6 wstępnie załadowanych karteczek samoprzylepnych obszar roboczy tablicy umożliwia również dodawanie dodatkowych karteczek samoprzylepnych, rysowanie odręczne, dodawanie kształtów, strzałek i tekstu oraz dołączanie linków do dokumentów, stron internetowych, plików Figma i aplikacji Google Workspace.

Ogólnie rzecz biorąc, szablon ten zapewnia kompleksową mapę drogową podróży klienta i pomaga firmom w burzy mózgów na temat możliwości ulepszeń.

2. ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

Bądź na bieżąco z potrzebami klientów i zwiększaj ich zadowolenie dzięki temu konfigurowalnemu szablonowi od ZenPilot i ClickUp

Wyprzedzaj potrzeby swoich klientów i zwiększaj ich satysfakcję dzięki szablonowi ClickUp Agency Client Health Tracker od ZenPilot . Ten konfigurowalny szablon umożliwia śledzenie kondycji relacji z klientami, zarządzanie szczegółami konta i nie tylko - wszystko w jednym wygodnym miejscu.

Szablon ten pozwala łatwo wizualizować podróż klienta od początku do końca. Konfigurowalne pola, przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje śledzenia ułatwiają zarządzanie relacjami z klientami i wyprzedzanie ich potrzeb.

ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot zawiera:

8 wstępnie skonfigurowanych widoków

14 niestandardowych pól

Wbudowane funkcje śledzenia aktywności

3. Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp

szablon mapowania historii pomaga budować persony klientów i tworzyć unikalne historie klientów dla każdej persony

Mapowanie podróży klienta dzieli podróż użytkownika od świadomości, rozważenia i konwersji na mniejsze części i etapy, a następnie przedstawia je na mapie wizualnej. Proces ten umożliwia firmom lepsze zrozumienie perspektywy klienta i zidentyfikowanie obszarów wymagających poprawy w zakresie doświadczenia użytkownika.

Jeśli jest to coś, czego potrzebuje Twoja firma, Szablon mapowania historii użytkownika ClickUp jest dla Ciebie!

Podczas procesu mapowania historii użytkownika, wielofunkcyjne zespoły współpracują ze sobą, aby zidentyfikować różne etapy podróży użytkownika. Może to obejmować identyfikację person kupujących, działań użytkownika, kroków użytkownika i nie tylko.

Nasz szablon wykorzystuje te same funkcje tablicy, co nasz Customer Journey Mapping Template, tylko z innym układem i wstępnie wypełnionymi polami specyficznymi dla mapowania historii.

Funkcjonalność: Cała elastyczność naszego zwykłego obszaru roboczego tablicy. Możliwość dodawania lub usuwania karteczek samoprzylepnych, linkowania do dokumentów i stron internetowych, dodawania zdjęć, kształtów, strzałek i tekstu, a nawet rysowania odręcznego.

Cała elastyczność naszego zwykłego obszaru roboczego tablicy. Możliwość dodawania lub usuwania karteczek samoprzylepnych, linkowania do dokumentów i stron internetowych, dodawania zdjęć, kształtów, strzałek i tekstu, a nawet rysowania odręcznego. Podręcznik użytkownika: Kroki po lewej stronie pokazują, jak korzystać z szablonu, a gotowe sekcje dotyczą aktywności użytkownika, kroków użytkownika, wydań i person klientów.

Tworząc wspólne zrozumienie podróży użytkownika, firmy mogą opracowywać bardziej efektywne rozwiązania i produkty, które lepiej spełniają potrzeby klientów.

4. Szablon tablicy mapy empatii ClickUp

szablon mapy empatii pomaga lepiej zrozumieć bolączki, potrzeby i uczucia klienta

Mapowanie empatii umożliwia zespołom głębsze zrozumienie swoich nabywców. Na przykład persona użytkownika , mapy empatii reprezentują określony segment lub profil klienta. Zostały one zaprojektowane, aby pomóc zespołom rozwijać empatię i identyfikować się z potrzebami, uczuciami, myślami i motywacjami klientów. Szablon tablicy mapy empatii ClickUp pozwala członkom zespołu dzielić się spostrzeżeniami i obserwacjami na temat zachowań, doświadczeń i wyzwań klientów. Korzystając z szablon persony użytkownika tworząc wizualną reprezentację perspektyw swoich klientów, zespoły mogą lepiej zrozumieć ich stany emocjonalne i psychologiczne, co ostatecznie prowadzi do rozwiązań bardziej skoncentrowanych na kliencie.

Szablon zawiera 6 sekcji zaprojektowanych w celu ułatwienia zrozumienia podróży klienta:

Myśl i czuj: Obawy i aspiracje klienta, to, co robi dla niego różnicę oraz to, co ujawnia jego sposób myślenia i charakter

Obawy i aspiracje klienta, to, co robi dla niego różnicę oraz to, co ujawnia jego sposób myślenia i charakter Zobacz: środowisko, rynek i preferencje kulturowe klienta

środowisko, rynek i preferencje kulturowe klienta Usłyszeć: To, co influencerzy, przyjaciele/rodzina i szef/znajomi/współpracownicy mówią do klienta

To, co influencerzy, przyjaciele/rodzina i szef/znajomi/współpracownicy mówią do klienta Mów i rób: zachowanie klienta wobec innych, postawa publiczna i wygląd zewnętrzny

zachowanie klienta wobec innych, postawa publiczna i wygląd zewnętrzny Ból: obawy i frustracje klienta

obawy i frustracje klienta Zysk: pragnienia, potrzeby i miary sukcesu klienta

Szablon Whiteboard Empathy Map jest niezbędnym narzędziem dla każdego zespołu, który chce lepiej zrozumieć swoich klientów. Ale może być również używany wewnętrznie przez zespoły HR, które chcą lepiej zrozumieć swoich pracowników. Rozważ wdrożenie mapowania empatii do swojego Oprogramowanie HR lub uczynić mapowanie pracowników jednym z Celów HR .

5. Szablon planu sukcesu klienta ClickUp

skorzystaj z szablonu planu sukcesu klienta, aby szybko zwizualizować miejsce każdego klienta w pipeline

Sukces klienta jest istotnym aspektem utrzymania i rozwoju bazy lojalnych klientów dla każdej firmy. A plan sukcesu klienta jest krytycznym narzędziem które może pomóc w zapewnieniu wyjątkowego doświadczenia klienta, prowadząc do długoterminowej satysfakcji i lojalności klientów. Szablon planu sukcesu klienta ClickUp to łatwy sposób na wizualizację krytycznych informacji o klientach w jednym miejscu w celu usprawnienia wydajności i szybszej obsługi klienta.

Filtruj według statusu: Szybko wyświetlaj wszystkie informacje o klientach w zależności od tego, na jakim etapie procesu się znajdują - "onboarding", "ongoing", "retention", "on hold", "complete" lub "inactive"

Szybko wyświetlaj wszystkie informacje o klientach w zależności od tego, na jakim etapie procesu się znajdują - "onboarding", "ongoing", "retention", "on hold", "complete" lub "inactive" Ważny szybki podgląd informacje o kliencie Nazwa klienta, numer telefonu, adres e-mail, lokalizacja, typ usługi, uzgodniona cena, procentowy pasek postępu i załącznik do umowy

informacje o kliencie Nazwa klienta, numer telefonu, adres e-mail, lokalizacja, typ usługi, uzgodniona cena, procentowy pasek postępu i załącznik do umowy Dodaj podzadania: Dodaj niestandardowe podzadania do karty klienta i wizualnie sprawdź, ile zadań zostało ukończonych tuż pod nazwą klienta.

Korzystanie z tego szablonu pozwala zobaczyć z lotu ptaka, na jakim etapie cyklu życia znajduje się każdy klient i jakie zadania należy jeszcze wykonać, aby przejść do następnego etapu. Zapewnia to odpowiedzialność i nadzór w jednym widoku.

6. Szablon głosu klienta ClickUp

szablon Voice of the Customer zapewnia lepsze zrozumienie frustracji klientów, dzięki czemu można znaleźć rozwiązania

W dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie biznesowym zapewnienie najwyższej jakości obsługi klienta jest ważne dla sukcesu każdej organizacji. Aby to osiągnąć, należy dogłębnie zrozumieć potrzeby, oczekiwania i preferencje klientów. W tym miejscu Szablon głosu klienta ClickUp jest dostępny.

Szablon ten pomaga uzyskać wgląd w doświadczenia klientów i poprawić ich ogólną satysfakcję. Przechwytuje opinie klientów za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak ankiety, studia przypadków, media społecznościowe, interakcje z obsługą klienta i recenzje online, a następnie pomaga w znalezieniu rozwiązania.

Głos klienta: Pozwala to na umieszczenie fragmentu recenzji lub opinii klienta (np. "Ten produkt jest zbyt trudny w użyciu")

Pozwala to na umieszczenie fragmentu recenzji lub opinii klienta (np. "Ten produkt jest zbyt trudny w użyciu") Potrzeba klienta: Miejsce na interpretację tego, czego klient szuka, a czego nie otrzymuje na podstawie skargi (np. "Klient potrzebuje instrukcji, które są łatwiejsze do zrozumienia")

Miejsce na interpretację tego, czego klient szuka, a czego nie otrzymuje na podstawie skargi (np. "Klient potrzebuje instrukcji, które są łatwiejsze do zrozumienia") Rozwiązanie: Miejsce na określenie, w jaki sposób zaspokoisz potrzeby klienta (np. "zapewnij alternatywne instrukcje za pomocą wideo i nagrań online")

Ten format "problem-potrzeba-rozwiązanie" może pomóc w poprawie satysfakcji klienta i zwiększeniu jego lojalności. Gdy klienci czują się wysłuchani i widzą, że ich opinie są brane pod uwagę, istnieje większe prawdopodobieństwo, że staną się lojalni wobec Twojej marki i polecą Twoją firmę innym.

7. Szablon oświadczenia o problemie klienta ClickUp

skorzystaj z szablonu opisu problemu, aby zidentyfikować wyzwania klienta i_ stworzyć plan aby pomóc im je przezwyciężyć

Istnieje wiele powodów, dla których produkt lub usługa mogą nie spełniać oczekiwań klientów. Dlatego tak ważne jest, aby poświęcić czas na zrozumienie wyzwań i problemów klienta. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie Szablon opisu problemu klienta ClickUp aby uchwycić problemy klientów i stworzyć strategie ich rozwiązania.

Klient szablon oświadczenia o problemie zawiera 5 sekcji:

Profil klienta: , w którym należy umieścić opis klienta i informacje osobiste, aby pomóc w identyfikacji segmentów, do których pasuje ten klient.

, w którym należy umieścić opis klienta i informacje osobiste, aby pomóc w identyfikacji segmentów, do których pasuje ten klient. Cele klienta: Gdzie napiszesz, co twój klient ma nadzieję osiągnąć dzięki twojemu produktowi lub usłudze.

Gdzie napiszesz, co twój klient ma nadzieję osiągnąć dzięki twojemu produktowi lub usłudze. Blokady klienta **W tym miejscu należy wymienić wszelkie bariery stojące na drodze klienta do osiągnięcia jego celów.

**W tym miejscu należy wymienić wszelkie bariery stojące na drodze klienta do osiągnięcia jego celów. Główna przyczyna bariery **W tym miejscu zidentyfikujesz głębszą przyczynę blokad.

**W tym miejscu zidentyfikujesz głębszą przyczynę blokad. Emocjonalny wpływ: Gdzie napiszesz swój plan, aby wycelować w punkty bólu i pomóc im osiągnąć ich cele.

Ten szablon pomoże ci wyjaśnić frustracje i bolączki klientów, aby lepiej ich zrozumieć, ulepszyć operacje biznesowe i produkty, aby zaspokoić potrzeby klientów, a także edukować swój zespół, aby mogli stać się bardziej empatycznymi rzecznikami klientów.

8. Szablon wdrażania klienta ClickUp

szablon wdrażania klienta pomaga śledzić zadania, które należy wykonać, aby w pełni skonfigurować każdego nowego klienta w firmie

Zorganizowane wdrażanie klientów jest niezbędne dla sukcesu zarówno nowych klientów, jak i firmy.

Dobrze wdrażanie klientów może prowadzić do poprawy satysfakcji klienta, jego zatrzymania, możliwości sprzedaży dodatkowej i krzyżowej oraz długoterminowej lojalności wobec marki. Z drugiej strony, negatywne doświadczenia mogą prowadzić do frustracji i rezygnacji klientów. Użycie Szablon wdrażania klienta ClickUp aby upewnić się, że Twoja firma czerpie korzyści - i unika pułapek.

Szablon oferuje 4 wstępnie ustawione etapy wdrażania (choć można je edytować w celu dostosowania do własnych potrzeb):

Prezent powitalny: Pierwszy etap obejmuje wysłanie powitalnej wiadomości e-mail, prezentu i dodatkowych informacji do nowego klienta.

Pierwszy etap obejmuje wysłanie powitalnej wiadomości e-mail, prezentu i dodatkowych informacji do nowego klienta. Przydzielenie zespołu: Drugi etap obejmuje przydzielenie osoby lub zespołu do zarządzania i wspierania nowego klienta.

Drugi etap obejmuje przydzielenie osoby lub zespołu do zarządzania i wspierania nowego klienta. Kwestionariusz wdrożeniowy: Trzeci etap obejmuje wysłanie serii pytań do nowego klienta, otrzymanie odpowiedzi zwrotnej i sprawdzenie odpowiedzi.

Trzeci etap obejmuje wysłanie serii pytań do nowego klienta, otrzymanie odpowiedzi zwrotnej i sprawdzenie odpowiedzi. Rozmowa wdrożeniowa: Czwarty etap obejmuje zaplanowanie i przeprowadzenie spotkania wdrożeniowego z nowym klientem.

Każdy etap oferuje pola na nazwę nowego klienta, przypisanie, poziom priorytetu, informacje kontaktowe klienta, data rozmowy onboardingowej , usługi i typ klienta, a także podzadania w ramach każdego etapu. Należy pamiętać, że ten szablon jest specyficzny dla wdrażania klienta - ale mamy wiele świetnych zasobów na temat wdrażanie pracowników i powitanie nowych pracowników również!

9. Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp

_Użyj tego szablonu do śledzenia i zarządzania wszystkimi zapytaniami i prośbami dotyczącymi obsługi klienta

Zapewnienie doskonałą obsługę klienta może wyróżnić firmę na tle konkurencji i stworzyć bazę lojalnych klientów. Jednak nawet najlepsze zespoły obsługi klienta mogą napotkać trudne sytuacje, które wymagają eskalacji do wyższych szczebli zarządzania. W tym miejscu Szablon eskalacji obsługi klienta ClickUp wchodzi w skład.

Szablon ten umożliwia wyświetlanie wszystkich zgłoszeń obsługi klienta w jednym widoku, a także dodatkowych widoków dla poziomów wsparcia i pojemności zespołu. Zgłoszenia są uporządkowane według nowych zgłoszeń, warstwy 1, warstwy 2 i innych, w zależności od potrzeb klienta.

Każda sekcja pomocy technicznej ma następujące pole, aby zapewnić zespołowi pomocy technicznej cały kontekst potrzebny do rozwiązywania problemów klientów.

Nazwa zadania: Temat danej sprawy lub żądania (np. "Zapytanie o demo produktu" lub "Status zwrotu pieniędzy").

Temat danej sprawy lub żądania (np. "Zapytanie o demo produktu" lub "Status zwrotu pieniędzy"). Identyfikator zadania niestandardowego: Aby łatwo kategoryzować, identyfikować i śledzić zgłoszenia do pomocy technicznej.

Aby łatwo kategoryzować, identyfikować i śledzić zgłoszenia do pomocy technicznej. Odbiorca: Aby przypisać konkretnego pracownika pomocy technicznej do zgłoszenia. Dane osoby przypisanej mogą zostać pobrane później, aby pomóc w obsłudze personeluprzeglądy wydajności.

Aby przypisać konkretnego pracownika pomocy technicznej do zgłoszenia. Dane osoby przypisanej mogą zostać pobrane później, aby pomóc w obsłudze personeluprzeglądy wydajności. Informacje o kliencie: W tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, identyfikator zamówienia i wiadomość z prośbą o wsparcie.

W tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, identyfikator zamówienia i wiadomość z prośbą o wsparcie. Kategoria sprawy: Aby pomóc ci zidentyfikować rodzaj wsparcia, o które prosi klient (np. zwrot pieniędzy, wiadomość uzupełniająca, wymiana itp.).

Aby pomóc ci zidentyfikować rodzaj wsparcia, o które prosi klient (np. zwrot pieniędzy, wiadomość uzupełniająca, wymiana itp.). Miejsca na załączniki: Opcjonalne pola do przechwytywania obrazów lub plików dostarczonych przez klienta oraz do załączenia kopii paragonu.

Opcjonalne pola do przechwytywania obrazów lub plików dostarczonych przez klienta oraz do załączenia kopii paragonu. Poziom wpływu: Aby określić, jak krytyczne lub pilne jest rozwiązanie tego zadania.

Obsługa żądań eskalacji obsługi klienta w szybki i zorganizowany sposób może poprawić zadowolenie klientów, zmniejszyć rotację klientów, zwiększyć wydajność, poprawić komunikację i dostarczyć cennych danych dla ciągłego doskonalenia .

10. Szablon mapowania podróży klienta SlidesGo PowerPoint

Przez SlidesGo

Chociaż wierzymy, że ClickUp zapewnia najlepsze możliwe szablony podróży klienta, wiemy, że czasami nie możesz wybrać oprogramowania, którego używasz do prowadzenia działalności. Dla tych, którzy muszą trzymać się rozwiązań Microsoft, SlidesGo zapewnia Szablon mapy podróży klienta aby pomóc Ci śledzić cykl życia klienta.

Ten pakiet slajdów zawiera wysokopoziomowe, głównie wizualne szablony do wykorzystania w prezentacjach, a także kilka bardziej szczegółowych map podróży, które prowadzą przez etapy świadomości, pozyskiwania, obsługi i lojalności klientów. Ten plik do pobrania zawiera:

Szeroki wybór opcji: 30 różnych, w 100% edytowalnych infografik i map podróży klienta

30 różnych, w 100% edytowalnych infografik i map podróży klienta Najpopularniejszy format: Szerokoekranowy format 16:9 dla wszystkich typów ekranów

Szerokoekranowy format 16:9 dla wszystkich typów ekranów Przewodnik użytkownika: Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące dostosowywania grafiki

Szablony te nie są tak szczegółowe ani zróżnicowane jak opcje ClickUp, ale jeśli tworzysz szybki zestaw slajdów do prezentacji, są one idealnym rozwiązaniem.

11. Szablon mapy podróży klienta SidesGo Google Slides

Przez SlidesGo

Jeśli Twoja firma korzysta z Google Workspace i musisz przechowywać szablony podróży klienta w rodzinie Google, te Szablony map podróży klienta SlidesGo Google Slides są dla Ciebie.

Ważne jest, aby mieć pełne zrozumienie potrzeb, opinii, motywacji, wątpliwości i interakcji klienta z produktem. Ta dokładna analiza doświadczeń klienta jest krytycznym aspektem rozwoju produktu. Ten zestaw infografik został stworzony, aby pomóc w tych badaniach.

Ten plik do pobrania zawiera:

Szeroki wybór opcji: 32 różne w 100% edytowalne infografiki i mapy podróży klienta

32 różne w 100% edytowalne infografiki i mapy podróży klienta Najpopularniejszy format: Szerokoekranowy format 16:9 dla wszystkich typów ekranów

Szerokoekranowy format 16:9 dla wszystkich typów ekranów Podręcznik użytkownika: Dodatkowe informacje i instrukcje dotyczące dostosowywania grafiki

Te infografiki są łatwe w użyciu i mogą pomóc uatrakcyjnić każdą prezentację na temat badań doświadczeń klientów. Chociaż zostały zaprojektowane z myślą o Prezentacjach Google, można je również pobrać do użytku w programie Microsoft PowerPoint.

Powiązane zasoby dotyczące Customer Journey:

Jak stworzyć mapę podróży klienta?

Teraz, gdy masz do wyboru wiele szablonów, możesz się zastanawiać, jak właściwie stworzyć mapę podróży klienta. Oto kilka prostych kroków, które możesz wykonać:

Zidentyfikuj grupę docelową: Pierwszym krokiem do stworzenia udanej mapy podróży klienta jest wiedza o tym, kim są Twoi klienci. Zidentyfikuj dane demograficzne, zainteresowania i punkty bólu swoich obecnych i potencjalnych klientów. Pomoże to zrozumieć ich potrzeby i motywacje. Zmapuj etapy podróży klienta: Następnie zmapuj różne etapy, przez które przechodzi klient podczas interakcji z Twoją marką. Zazwyczaj obejmują one świadomość, rozważanie, zakup, utrzymanie i wsparcie. Zbieraj dane: Aby stworzyć dokładną mapę podróży klienta, zbieraj dane z różnych źródeł, takich jak ankiety, wywiady i opinie. Pozwoli to lepiej zrozumieć doświadczenia klientów. Tworzenie person: Opracuj fikcyjne postacie, które reprezentują różne typy klientów. Te persony powinny być oparte na prawdziwych danych i pomóc ci wczuć się w klientów, aby lepiej zrozumieć ich podróż. Analizuj emocje: Emocje klientów odgrywają kluczową rolę w ich mapie podróży. Zidentyfikuj, jak mogą się czuć na każdym etapie podróży i zanotuj wszelkie punkty bólu lub chwile zachwytu. Może to pomóc w poprawie ich ogólnego doświadczenia. **Wreszcie, nanieś wszystkie etapy, punkty styku i emocje na mapę wizualną, aby uzyskać jasne zrozumienie podróży klienta. Pomoże to zidentyfikować obszary wymagające poprawy i dostosować strategie do potrzeb klientów.

Zoptymalizuj swój przepływ pracy dzięki szablonom Customer Journey

Szablony podróży klienta są cennym narzędziem dla firm, które chcą skutecznie mapować i śledzić cykle życia swoich klientów. Korzystając z tych szablonów, firmy mogą zidentyfikować możliwości poprawy obsługi klienta i pozostania konkurencyjnym na dzisiejszym rynku.

Możemy być nieobiektywni, ale uważamy, że najłatwiejszym sposobem na rozpoczęcie mapowania podróży klienta jest użycie ClickUp. Przestrzeń robocza ClickUp pozwala łatwo wizualizować cykl życia klienta, a nasze szablony pomagają szybko i intuicyjnie go zorganizować, niezależnie od tego, czy pracujesz samodzielnie, czy jako część większego zespołu. A kiedy musisz współpracować z innymi współpracownikami, ClickUp sprawia, że uzyskanie informacji zwrotnej jest proste.

Rozpoczęcie pracy z ClickUp jest bezpłatne, więc wypróbuj nas już dziś aby zobaczyć, jak odrobina planowania z góry może zmaksymalizować produkcję w dłuższej perspektywie.