10 darmowych szablonów umów biznesowych i porozumień

Składanie obietnic bez pokrycia lub dawanie komuś słowa nie wystarczy w świecie biznesu - każda umowa musi być poparta kontraktem. 📜

Prawnie wiążąca umowa określa wszelkie oficjalne zobowiązania egzekwowalne przez prawo, definiując oczekiwania wszystkich zaangażowanych stron w zakresie uniknąć nieporozumień .

Precyzyjnie sporządzona umowa zapobiega konfliktom i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów ze zgodnością dla wszystkich zaangażowanych stron. Z drugiej strony, słaba umowa lub umowa o świadczenie usług może kosztować Cię dużo czasu - mówimy o wyczerpujących postępowaniach sądowych, opłatach prawnych, karach za naruszenie i utracie reputacji.

Przy tak wysokich stawkach - zwłaszcza w przypadku drogich umów biznesowych - sporządzanie umów może być stresujące. Jeśli szukasz bezstresowego sposobu na tworzenie szczelnych umów biznesowych, potrzebujesz odpowiednich szablonów umów.

Dowiedzmy się, jak powinny one wyglądać i poznajmy 10 najlepszych opcji dostępnych na rynku!

Czym jest szablon umowy biznesowej?

Jako prawnie wiążąca umowa, umowa musi być sporządzona w określony sposób, aby była ważna. Musisz używać formuł prawnych i żargonu, które są zgodne z transakcją, warunkami płatności, umową i ogólną umową prawną dla wszystkich zaangażowanych stron - co jest trudne dla laika.

Właśnie w tym miejscu pojawiają się szablony umów biznesowych - te narzędzia pomagają pisać kompleksowe umowy bez wiedzy prawniczej. 🧑‍⚖️

Szablon upraszcza sporządzanie umów, zapewniając znormalizowane ramy do pracy. Zawiera on zatwierdzony przez branżę język standardowy - zwany również standardowe klauzule -kontekstowe w stosunku do przedmiotu umowy lub umów partnerskich

Należy pamiętać, że szablony umów biznesowych nie mają charakteru uniwersalnego i zależą od konkretnego kraju lub branży. Niektóre pasują do każdego transakcji biznesowej obejmującej relację sprzedawca-klient . Inne, takie jak umowa z niezależnym wykonawcą lub umowa najmu, określają jednak warunki dotyczące konkretnej sytuacji - np zakup nieruchomości lub opis stanowiska pracownika.

Zgodnie z badanie porównawcze przeprowadzonym przez World Commerce & Contracting (dawniej IACCM), ponad połowa zawieranych umów opiera się na niewłaściwym szablonie, co może prowadzić do problemów ze zgodnością. Dlatego korzystanie z właściwego szablonu jest kluczowe!

Co składa się na dobry szablon umowy?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz struktury umowy dla powtarzających się umów i transakcji, czy też czegoś specyficznego dla danej sytuacji, istnieją pewne cechy, które powinien posiadać wysokiej jakości szablon umowy partnerskiej.

Ogólnie rzecz biorąc, poszukaj szablonów umów z:

Odpowiednie sekcje: Szablon powinien mieć konwencjonalną strukturę, aby logicznie ułożyć umowę. Sprawdź, czy zawiera:

Odpowiednie standardowe klauzule

Bloki dla kluczowych obszarów, takich jak podpisy i pieczęcie

Zdefiniowane sekcje dotyczące odszkodowań w celu zapewnienia ochrony przed potencjalnymi konfliktami Możliwość dostosowania: Powinna istnieć możliwość łatwego dostosowania predefiniowanych klauzul do danej transakcji lub usługi. Szablon musi być wielokrotnego użytku i skalowalny Narzędzia do współpracy : Szablon powinien umożliwiać edycję w czasie rzeczywistym z partnerami, pracownikami i dostawcami, aby zaspokoić potrzeby wszystkich zainteresowanych stron Możliwość śledzenia: Powinien umożliwiać monitorowanie zmian w umowach. W przypadku często aktualizowanych umów szablon powinien przyspieszyć proces weryfikacji i zatwierdzania Wysoka użyteczność: Osoba bez wykształcenia prawniczego powinna być w stanie korzystać z dokumentu od samego początku. Wysokiej klasy szablony umów mają wbudowane przewodniki, które pomagają użytkownikowi

10 darmowych szablonów umów do wykorzystania w 2024 roku

Zebraliśmy listę 10 szablonów umów dla różnych przypadków użycia, w tym ogólnych umowy biznesowe umowy najmu, dzierżawy i umowy o pracę. Nasze kryteria wyboru obejmowały takie czynniki jak ogólna funkcjonalność, spójność językowa i łatwość użytkowania.

1. Przykładowy szablon umowy biznesowej ClickUp

Szablon umowy biznesowej ClickUp może pomóc w tworzeniu szczegółowych umów dla każdego rodzaju transakcji

Szukasz uniwersalnego, prostego szablonu umowy lub szablonu dostawcy usług, aby ułatwić zawieranie umów między nabywcą a dostawcą? Szablon Przykładowy szablon umowy biznesowej ClickUp jest Twoim punktem startowym!

Ten przyjazny dla początkujących szablon jest 100% skalowalny, więc małe i duże firmy mogą go używać do przygotowywania konkretnych, dobrze dopracowanych umów. Umożliwia on sporządzanie umów handlowych w charakterze sprzedawcy lub kupującego dzięki dziewięciu standardowym sekcjom:

Nagłówek Oferowane usługi Rozważania i opłaty Anulowanie Prawo właściwe i opłaty prawne Oferowane gwarancje Rozdzielność Zrzeczenie się i zmiany Całość Umowy

Standardowe klauzule są tutaj dopracowane do perfekcji - wystarczy podać tylko szczegóły, takie jak dane Strony A i Strony B, oferowane usługi i gwarancje, wzajemne obowiązki i szacowane daty zakończenia. Aby uniknąć nieporozumień, części, które musisz wypełnić, są wyróżnione w nawiasach.

Po wypełnieniu sekcji, przejdź do strony Potwierdzenie - to tutaj zaangażowane strony składają swoje podpisy, aby zaakceptować warunki umowy. 🖊️

Jeśli potrzebujesz również punktu wyjścia do tego, jak powinna wyglądać Twoja faktura, sprawdź naszą stronę szablon faktury za usługi biznesowe .

Podobnie jak wszystkie szablony ClickUp, ten również umożliwia współpracę w zespole - możesz tworzyć i zarządzać zadaniami , sporządzaj projekty umów w czasie rzeczywistym ze współpracownikami i monitoruj wprowadzone zmiany. Pobierz ten szablon

2. Szablon umowy przetargowej ClickUp

Zaoferuj swojemu klientowi szczegółowe informacje na temat swoich usług i plan projektu z szablonem umowy ClickUp Bid

Podczas realizacji projektu nowy klient w konkurencyjnym środowisku, chcesz objąć wszystkie podstawy i pokazać, że Twoja firma jest odpowiednia. Zaufaj Szablon umowy przetargowej ClickUp aby pomóc Ci składać zwycięskie oferty! ✌️

Ten szablon zapewnia pełne wsparcie dla pisania interesujących propozycji . Zacznij od dodania informacji o stronie do dokumentu. Następnie nakreśl różne szczegóły projektu, takie jak koszty pracy, szczegóły płatności, materiały lub umowy najmu sprzętu, aby obiektywnie przedstawić swoje mocne strony.

Domyślne ramy zapewniają, że czytelnik może pominąć krytyczne elementy oferty - oto jak wygląda struktura:

Cel

Usługi do wykonania

Wycena

Oś czasu

Plan projektu i schemat płatności

Struktura podziału pracy

Kluczowe daty

Zasady i warunki

Te starannie zaprojektowane sekcje ułatwiają porównanie konkurencyjnych ofert. Możesz dodać podsekcje, aby dokładniej zdefiniować propozycję.

Edytuj przykładowy tekst szablonu, aby dopasować go do swojej oferty. Dodaj wykresy, obrazy, tabele i wykresy, aby wyjaśnić plan pracy.

W przypadku projektów długoterminowych zalecamy udostępnienie szablonu członkom zespołu podczas spotkań przed i po złożeniu oferty, aby dokładnie sprawdzić opłacalność proponowanych usług. Pobierz ten szablon

3. Szablon aneksu do umowy ClickUp

Użyj szablonu ClickUp Addendum to a Contract Template, aby z łatwością wprowadzać modyfikacje do istniejącej umowy

Umowy mogą być podpisane i zapieczętowane, ale czy są one wiążące? Nie do końca, jeśli zawierają aneksy. 🖇️

Aneks to dokument prawny dodany do istniejącej umowy w celu modyfikacji niektórych sekcji lub wprowadzenia nowych. Przygotowanie prawnie wiążącego dokumentu może być koszmarem, ponieważ istnieje realne ryzyko stworzenia niezamierzonych niespójności lub luk prawnych.

Wprowadź ClickUp Aneks do szablonu umowy -Zaprojektowany, aby pomóc Ci zmienić istniejącą umowę bez jej psucia!

Skorzystaj z szablonu, aby wprowadzić zmiany zgodne z pierwotną umową. Dokument poprowadzi Cię przez wypełnienie odpowiednich sekcji, takich jak nazwa i data umowy, modyfikacje lub dodatki oraz data wejścia w życie.

Będziesz w stanie odwzorować oryginalną umowę w zakresie:

Język

Formatowania

Motyw i styl czcionki

Jeśli finalizujesz modyfikacje elektronicznie, prześlij zdjęcie swojego podpisu cyfrowego i gotowe.

Aby upewnić się, że wszystkie informacje są scentralizowane, a dokumentacja jest nieskazitelna, połącz ostateczną umowę z Dokumenty ClickUp lub dodaj go do swojego Przepływy pracy CRM . Pobierz ten szablon

4. Szablon umowy cateringowej ClickUp

Przestań martwić się zawieraniem umów i skup się na świadczeniu najwyższej jakości usług dzięki szablonowi umowy na usługi cateringowe od ClickUp

Prowadzenie firmy cateringowej jest wystarczająco stresujące, ale sporządzanie bardzo szczegółowych umów z klientami może być dodatkowo frustrujące.

Na szczęście nie musi tak być, dzięki szablonowi Szablon umowy cateringowej ClickUp !

Ten darmowy szablon umowy pozwala szczegółowo opisać usługi cateringowe, ustanawiając odpowiedzialność w obszarach takich jak koszty i zachęty, dostawy i limity zatrudnienia. Określa parametry oczekiwań klientów, więc nie ma miejsca na nieporozumienia w prawnie wiążącym dokumencie.

Szablon zawiera przygotowane sekcje, które sprawdzą się zarówno w przypadku wewnętrznych, jak i zewnętrznych umów cateringowych. Dostosuj opcje, takie jak Koordynacja miejsca, Menu i Specyfikacje wydarzenia, aby wyjaśnić, w jaki sposób Twój zespół będzie świadczył usługę. Istnieje możliwość załączenia szczegółowego menu (w dowolnym formacie) w Exhibit A: Menu cateringowe. 🍜

Umowy cateringowe często wiążą się z nieprzewidzianymi okolicznościami, które prowadzą do sporów. Mając to na uwadze, możesz dodać standardowe klauzule dotyczące zgodności z przepisami zdrowotnymi, jurysdykcji prawnej, ograniczeń i środków zaradczych, anulowania i ubezpieczenia.

Jeśli zarządzanie wieloma klientami i masz dużo na głowie (gra słów zamierzona), udostępnij szablon swoim pracownikom, aby delegować obowiązki związane z redagowaniem lub zarządzaniem usługami.

Zasięgnij porady prawnej w sprawie konkretnych przepisów i ograniczeń, ale możesz skorzystać z bezpłatnych szablonów umów, takich jak ten, aby uzyskać przewagę!

Sprawdź te_ Szablony diagramów pokrewieństwa_ ! Pobierz ten szablon

5. Szablon umowy o sprzątanie ClickUp

Skorzystaj z szablonu umowy na sprzątanie ClickUp, aby określić swoje usługi, warunki i zasady oraz zapobiec nieporozumieniom

To, że prowadzisz firmę sprzątającą, nie oznacza, że chcesz sprzątać bałagan wynikający ze źle napisanych umów. 🧽

The Szablon umowy o sprzątanie ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zminimalizować ryzyko nieporozumień między Tobą a Twoimi klientami i utrzymać swój wizerunek w nieskazitelnej czystości!

Szablon jest podzielony na przejrzyste sekcje, aby uwzględnić każdy aspekt usługi - w tym co będziesz robić, kiedy, gdzie i jak często. Możesz także dodać szczegóły dotyczące autoryzacji lokalu i poufności, jeśli Twoje obowiązki obejmują obszary z ograniczeniami wejścia.

Chociaż sprzątanie to wymagająca praca, korzystanie z szablonu jest stosunkowo łatwe - wystarczy wypełnić zaznaczone obszary, a profesjonalnie wyglądająca umowa będzie gotowa do podpisania w mgnieniu oka!

Ponieważ firmy sprzątające zazwyczaj mają do czynienia z wieloma kategoriami klientów i wymaganiami, można powielić szablon, aby utworzyć gotowe ramy dla różnych rodzajów usług. Pozwala to zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie umowy, usprawnić wewnętrzne procesy i pomóc zatrzymać klientów z biegiem czasu. Pobierz ten szablon

6. Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp

Kierownicy projektów pokochają ten szablon umowy typu plug-and-play od ClickUp Zarządzanie projektami (PM) różnią się od zwykłych umów o świadczenie usług. Określają one relacje między klientem a kierownikiem projektu, a biorąc pod uwagę luźny zakres usługi, nawet drobne niedopatrzenia mogą prowadzić do kosztownych sporów prawnych.

Dlatego właśnie potrzebujesz Szablon umowy o świadczenie usług zarządzania projektami ClickUp aby pomóc objąć ogólne zasady umowy PM, takie jak reprezentacja i wzajemne zrozumienie, aby chronić swoje interesy.

Niezależnie od tego, czy jesteś dostawcą, czy outsourcing usług PM -jak niezależny wykonawca - szablon może grać dla obu drużyn. Jest to szczególnie przydatny dla startupów które nie mogą sobie pozwolić na pełnoetatowego radcę prawnego do nadzorowania działań związanych z zarządzaniem projektami.

Oczywiście ten szablon zawiera pożądane sformułowania prawne dla umowy, ale język jest łatwy do naśladowania. Otrzymujesz również wbudowany przewodnik, który pomoże Ci w procesie redagowania.

Na przykład, jeśli nie masz pewności, co dodać do sekcji Issuance of Invoices, szablon pokaże, jakie elementy fakturowania i opóźnionych opłat należy określić, a także konkretne szczegóły płatności w umowie biznesowej.

Dostosuj szablon za pomocą innych szczegółów płatności, takich jak:

Szacunkowebudżet projektu* Stawki godzinowe, tygodniowe lub miesięczne

Zwroty kosztów za okres próbny Pobierz ten szablon ### 7. Szablon umowy o pracę ClickUp

Skorzystaj z naszego szablonu umowy o pracę, aby określić prawa i obowiązki pracowników, a także gwarancje firmy dotyczące ich usług i wiedzy specjalistycznej

Umowa o pracę działa jak encyklopedia informacji o stanowisku pracy co czyni go źródłem prawdy w potencjalnych sporach z zakresu prawa pracy. Jest to jednak złożony dokument, a jego sporządzenie nie jest łatwym zadaniem.

Zaufaj Szablon umowy o pracę ClickUp aby pomóc Ci w pracy nad prawnie uzasadnioną umową o pracę i umową biznesową. ✅

Szablon obejmuje wszystkie istotne elementy, od systemu wynagrodzeń i polityki nadgodzin po oczekiwane zachowanie w biurze, w celu dopasowania do różnych ról. Warunki są podzielone na trzy główne sekcje:

Ogólna polityka zatrudnienia: Definiująca zasady zatrudniania i rozwiązywania umów o pracę Ogólne zasady dotyczące miejsca pracy: Obejmujące takie obszary jak punktualność i wynagrodzenie Zasady wewnętrzne: Wyjaśnienie specyficznego dla firmy stanowiska w sprawie zachowania w biurze, prywatności i używania substancji psychoaktywnych

Sekcje te mogą mieć dowolną liczbę podrozdziałów, aby uwzględnić konkretne prawa i obowiązki pracownika. Usunięcie niepotrzebnej klauzuli nie wpłynie na strukturę szablonu. Pobierz ten szablon

8. Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp

Skorzystaj z szablonu umowy najmu komercyjnego ClickUp, aby określić szczegóły wynajmu nieruchomości do użytku biznesowego

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu zawiłości umowy najmu komercyjnego? Skorzystaj z szablonu Szablon umowy najmu komercyjnego ClickUp aby chronić interesy wszystkich zaangażowanych stron.

Ten szablon pomaga wyryć klauzule regulujące między najemcą/dzierżawcą a wynajmującym/wydzierżawiającym dla różnych scenariuszy leasingu komercyjnego, takich jak:

Wynajem powierzchni handlowej, biurowej lub parkingowej

Zakup nowego sprzętu

Zawarcie umowy leasingu z opcją zakupu nieruchomości lub gruntu przemysłowego Szczegóły płatności

Szablon obejmuje wszystko, od celu wynajmu lokalu po obowiązki najemcy. Edytuj wyróżnione części, aby zdefiniować takie obszary, jak kaucje zabezpieczające, warunki płatności, zasady podnajmu, postanowienia dotyczące odnowienia i obowiązki ubezpieczeniowe.

Możesz połączyć szablon z dokumentacja wewnętrzna aby dane najmu były scentralizowane i możliwe do śledzenia dla wszystkich.

Jeśli zarządzasz dużym portfelem umów najmu, skorzystaj z szablonu, aby podzielić się pracą.

Załóżmy, że chcesz wynająć magazyn i przekazać zarządzanie nim podwładnemu. W takim przypadku możesz przejść do szablonu i dodać zadania administracyjne, takie jak płacenie podatków od nieruchomości lub przygotowywanie dokumentacji odnowienia, dla kierownika sklepu. Pobierz ten szablon

9. Szablon niezależnej umowy Word by Template.net

Skorzystaj z szablonu Word Independent Contract Template.net, aby tworzyć spersonalizowane umowy do dowolnego celu

Jeśli szukasz podstawowego szablonu umowy biznesowej dla programu Microsoft Word, rozważ szablon niezależnej umowy Word od Template.net.

To, co spodoba ci się w tej prostej umowie partnerskiej, to jej łatwość obsługi. Jest on wyposażony w stronę główną, na której można wstawić logo firmy i dodać zaangażowane strony, daty i inne elementy wprowadzające.

Główna część szablonu zawiera sześć podstawowych sekcji:

Strony Rozważania i warunki płatności Porozumienia, oświadczenia i gwarancje Postanowienia ogólne Prawo właściwe Podpisy

Dodaj lub usuń tekst i edytuj czcionki, aby stworzyć umowę zgodną z preferencjami marki. Ten szablon jest również dostępny w następujących wersjach Dokumenty Google co sprawia, że jest on w pewnym stopniu przyjazny dla współpracy.

Niektórzy użytkownicy mogą uznać wszechstronną strukturę szablonu za nudną, ale to część jego uroku. Szablon pozwala na ukształtowanie dowolnej umowy, której potrzebujesz w danym momencie, chociaż może być konieczne samodzielne dodanie niestandardowych klauzul standardowych. 🔝 Pobierz ten szablon

10. Szablon umowy z dostawcą w Dokumentach Google od Signaturely

Skorzystaj z szablonu umowy z dostawcą w Dokumentach Google od Signaturely, aby nakreślić specyfikę wymiany towarów lub usług za wynagrodzeniem

Skończyły się materiały biurowe? A może WiFi przestało działać? Czas skontaktować się z dostawcą. ☎️

W ciągu swojego życia przeciętna firma utrzymuje setki list dostawców aby utrzymać stałe dostawy produktów i usług o krytycznym znaczeniu dla działalności. Zamiast marnować zasoby na sporządzanie każdego dokumentu, skorzystaj z szablonu umowy z dostawcą w Dokumentach Google firmy Signaturely.

Szablon definiuje specyfikę wymiany, określając oczekiwania w zakresie warunków płatności, terminów i rezultaty umowy o świadczenie usług. Niezbędne sekcje są wstępnie wypełnione - należy je przejrzeć i dodać odpowiednie informacje do pustych miejsc.

Podobnie jak w przypadku każdego standardowego szablonu, dostępne są sekcje odszkodowawcze dla scenariuszy "na wszelki wypadek", takich jak odwołanie w ostatniej chwili i trudne warunki pogodowe. 🌧

Dzięki uniwersalnej strukturze szablonu można go używać do różnych usług, od wynajmu organizatorów wydarzeń po firmy zajmujące się architekturą krajobrazu.

Szablon sprawdza się również w scenariuszach osobistych. Na przykład, jeśli planujesz wesele, możesz użyć go do sporządzenia indywidualnych umów dla florysty lub piekarza. Pobierz ten szablon

Zostań profesjonalistą w sporządzaniu umów z darmowymi szablonami umów!

Spójrzmy prawdzie w oczy - sporządzanie umów nie jest najbardziej ekscytującą pracą. Jest żmudne i powtarzalne, ale wciąż jest nienegocjowalną częścią biznesu. 🙅

Zaoszczędź sobie bólu związanego z przygotowywaniem umowy od zera dzięki szablonom umów z naszej listy. Wszystkie są konfigurowalne i dobrze wykorzystane mogą znacznie zmniejszyć ryzyko błędów ręcznych!