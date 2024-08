10 Szablony umów biznesowych & Przykłady umów

Niezależnie od wielkości, każda firma (niestety) musi wykonywać papierkową robotę. Często są to góry umów i porozumień z dostawcami i partnerami, z którymi współpracujesz.

Na szczęście nie ma powodu, dla którego musisz ręcznie pisać każdą umowę. Zamiast tego możesz po prostu polegać na gotowych szablonach umów biznesowych, które wykonają większość pracy za Ciebie.

Aby ci pomóc, stworzyliśmy listę 10 najlepszych szablonów umów biznesowych. Szablony te pomogą zaoszczędzić czas i wysiłek, zapewniając proste, gotowe umowy, które są chlebem powszednim większości transakcji biznesowych.

W ten sposób będziesz mógł skupić więcej czasu swojego zespołu na tym, co sprawia, że twoje przedsiębiorstwo odnosi sukcesy, a mniej na niezbędnych umowach prawnych, które są częścią budowania nowoczesnego biznesu.

Czym jest szablon umowy biznesowej?

Szablon umowy biznesowej to wyspecjalizowany szablon zaprojektowany, aby pomóc firmom dowolnej wielkości w łatwym sporządzaniu umów dla jednej z wielu transakcji biznesowych. Są to szablony mogą obejmować szeroki zakres umów w tym umowy o świadczenie usług, rozwiązania umów i umowy partnerskie.

Szablony umów biznesowych są szczególnie przydatne dla firm, które nie posiadają wiedzy specjalistycznej wymaganej, aby wiedzieć, od czego zacząć podczas sporządzania umów. Szablon nie tylko zaoszczędzi czas, ale także zapewni, że nie zapomnisz o standardowej klauzuli, która może kosztować Cię pieniądze w dłuższej perspektywie.

Co składa się na dobry szablon umowy biznesowej?

Wybierając szablon umowy biznesowej, ważne jest, aby upewnić się, że jest on dokładny i obejmuje wszystkie podstawy. Nie chcesz popełnić błędów lub pominięć, których będziesz później żałować.

Chcesz również, aby Twoje umowy biznesowe były jasne dla wszystkich zaangażowanych stron. Prosty język i logiczny układ ułatwiają ludziom zrozumienie, za co są odpowiedzialni. Upewnienie się, że umowy są jasne teraz, zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień w przyszłości.

Z łatwością dodaj swój niestandardowy widok tabeli do ClickUp Docs, aby uniknąć przechodzenia między widokiem a dokumentem

Wreszcie, dobry szablon umowy biznesowej powinien wyglądać profesjonalnie i być dobrze wykonany. Powinien być konfigurowalny i łatwy do zbudowania na twoich warunkach, aby pasował do twojej konkretnej marki.

Twoja umowa biznesowa musi wyglądać dobrze, ponieważ te umowy są Twoją marką i reprezentują wszystko, co robisz. Dlatego też chcesz, aby każda umowa o świadczenie usług tworzona i podpisywana przez Twoją firmę utrzymywała tę samą jakość, jaką wkładasz w swój produkt lub usługę.

10 szablonów umów biznesowych, które przyspieszą operacje organizacyjne

Zamiast sortować tysiące szablonów, przygotowaliśmy listę 10 wzorów umów biznesowych w ClickUp, które znacznie ułatwią Ci życie. Od zarządzania umowami i umów roboczych po umowy o pracę - każdy dobrze prosperujący biznes znajdzie tu coś dla siebie.

1. Szablon umowy biznesowej ClickUp

Szablon umowy biznesowej ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś małą firmą sprzedającą najnowsze widżety, czy ogromnym przedsiębiorstwem oferującym najbardziej wyszukane usługi, będziesz potrzebować umowy biznesowej szablony umów za każdym razem, gdy sprzedajesz innej firmie.

The Szablon umowy biznesowej ClickUp został zaprojektowany tak, aby pisanie takich umów było tak bezbolesne, jak to tylko możliwe. Szablon jest wstępnie wypełniony wszystkimi najczęściej używanymi sekcjami, dzięki czemu można łatwo nakreślić umowę o świadczenie usług i odpowiednio ją rozplanować zakresy projektów .

W tym dokumencie można zawrzeć oferowane usługi, ceny, anulowanie, gwarancje i inne powiązane kwestie. Wszystko, co musisz zrobić, to stworzyć własny szablon, wypełniając puste pola.

To naprawdę nie może być prostsze.

Nie pozwól więc, aby Twoja ostatnia sprzedaż przeciągała się, ponieważ musisz sporządzić umowę. Skorzystaj z tego szablonu już dziś i przygotuj się na wystrzelenie szampana w związku z najnowszą wygraną Twojej firmy. Pobierz ten szablon

2. Szablon umowy partnerskiej ClickUp 50/50

Szablon umowy partnerskiej ClickUp 50/50

Umowy partnerskie są często pomijane, ale nigdy nie należy ich lekceważyć. Ochrona zarówno firmy, jak i siebie przed przyszłymi sporami poprzez określenie warunków partnerstwa jest kluczem do sukcesu.

The Szablon umowy partnerskiej ClickUp 50/50 pomaga sporządzić umowę, aby to osiągnąć. Szablon ten obejmuje takie tematy jak:

Co się dzieje, gdy jedna ze stron chce wycofać się z umowy?

Jak będzie działał arbitraż między partnerami?

Co się stanie, jeśli jakiekolwiek warunki zostaną naruszone?

Nasz szablon umowy partnerskiej jest już wstępnie napisany. Jeśli więc potrzebujesz tylko standardowej umowy partnerskiej 50/50 do natychmiastowego napisania, większość pracy została już wykonana za Ciebie. Ponadto, jeśli chcesz, aby była ona nieco bardziej spersonalizowana, jest to świetny punkt wyjścia i przykład do pracy przy tworzeniu własnej.

Przygotowanie tego wszystkiego z wyprzedzeniem zaoszczędzi ci potencjalnych bólów głowy w przyszłości, więc upewnij się, że już dziś zaczniesz tworzyć dobrze sporządzoną umowę partnerską. Pobierz ten szablon

3. Szablon umowy operacyjnej ClickUp 50/50 LLC

Szablon umowy operacyjnej ClickUp 50/50 LLC

Umowa operacyjna 50/50 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) to umowa dotycząca wspólnego prowadzenia firmy przez dwie lub więcej stron. Ten rodzaj umowy określa każdy aspekt relacji biznesowych, w tym sposób podziału zysków i strat, prawa wynikające z umowy prawnej i wiele więcej.

Celem Szablon umowy operacyjnej 50/50 LLC firmy ClickUp ma na celu uczynienie sporządzania tych dokumentów tak prostym, jak to tylko możliwe. Korzystając z tego szablonu, powinieneś być w stanie szybko sporządzić umowę, która określa procesy biznesowe , jak również obowiązki i prawa jako interesariusza .

Ten szablon jest bardzo przyjazny dla początkujących, więc nie musisz się martwić, nawet jeśli dopiero zaczynasz sporządzać umowy LLC. Jest już wstępnie wypełniony sekcjami dotyczącymi wkładów, obowiązków zarządczych i tego, co dzieje się, gdy jeden z partnerów przechodzi na emeryturę lub chce wykupić drugiego partnera.

Ustalenie tych zasad z wyprzedzeniem znacznie ułatwi wszystkim zaangażowanym we wspólne przedsięwzięcie, jeśli pojawi się coś nieoczekiwanego. Upewnij się więc, że Twoja umowa operacyjna LLC jest tak szczegółowa i kompleksowa, jak to tylko możliwe, abyś nie musiał martwić się o żadne problemy w przyszłości.

Zacznij urzeczywistniać swoje nowe partnerstwo 50/50 LLC za pomocą poniższego szablonu. Pobierz ten szablon

4. Szablon zarządzania umowami ClickUp

Szablon zarządzania umowami ClickUp

Zarządzanie umowami to ogromna kwestia w każdej firmie. Dlatego też istnieją całe branże zbudowane wokół projektowania umów oprogramowanie do zarządzania biznesem które może zorganizować wszystkie dane potrzebne do funkcjonowania firmy.

Umowy i dokumenty są niezbędne dla firmy. Dlaczego?

Zapewniają one, że Twój zespół dokładnie wie, co musi zrobić i w jaki sposób usługi lub produkty, które dostarczasz, powinny być wykonane i dostarczone. Ale gdy pisemne umowy są rozproszone w niezliczonych plikach i bazach danych, może to szybko stać się przytłaczającym bałaganem, który utrudnia realizację najpilniejszych zadań celów biznesowych .

W rzeczywistości ostatnie badanie wykazało, że znalezienie konkretnej umowy w bazach danych firmy zajmuje ludziom średnio 45 minut. To 45 minut, które można by lepiej spożytkować na robienie niemal wszystkiego innego.

Na szczęście Szablon zarządzania umowami ClickUp może pomóc zorganizować wszystko w jednym miejscu. Zasadniczo szablon ten pozwala na stworzenie prawdziwej listy głównej dla wszystkich umów i porozumień firmowych. W ten sposób można szybko i łatwo znaleźć wszystkie umowy za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Możesz również dostosować swoją listę główną w dowolny sposób. Na przykład, możesz zdefiniować każdy dokument według typu, więc jeśli potrzebujesz znaleźć określony karta projektu jest o wiele łatwiejszy do znalezienia.

Dzięki tak dużej organizacji, przygotowanie umów zajmie ułamek czasu, który zajmowało wcześniej. Zorganizuj się więc z tym szablonem już dziś i nie pozwól, by jakakolwiek umowa umknęła Twojej uwadze. Pobierz ten szablon

5. Szablon umowy o pracę ClickUp

Szablon umowy o pracę ClickUp

Stworzenie bezpiecznej, otwartej przestrzeni dla zespołów do pracy i współpracy jest niezbędne dla każdej organizacji. Często wymaga to jednak umowy określającej, w jaki sposób grupy powinny ze sobą współpracować, ich preferowane środowisko pracy i czego oczekują od siebie nawzajem.

The Szablon umowy o pracę ClickUp sprawia, że tworzenie tego rodzaju umowy jest dziecinnie proste, zapewniając tablicę, na której zespoły mogą opracować własne warunki pracy. W ten sposób wszyscy mogą być na tej samej stronie, jeśli chodzi o sposób, w jaki chcą współpracować.

Na przykład, Sammy nie lubi otrzymywać wiadomości rano. A może Dora woli kontaktować się przez e-mail zamiast wiadomości tekstowej. Preferencje te należy poznać i zaakceptować, aby jak najlepiej wykorzystać wszystkich członków zespołu.

Ponadto szablon tablicy można dostosować w dowolny sposób. Można na przykład dodać sekcję propozycji, aby każdy mógł dzielić się swoimi pomysłami i przyczyniać się do sukcesu operacji biznesowych.

Dzięki temu członkowie zespołu będą mogli dodać swoje dwa grosze na temat tego, jak zoptymalizować działalność firmy Narzędzia BPM co może przynieść korzyści w dłuższej perspektywie. Zacznij więc korzystać z tego szablonu tablicy już dziś i przygotuj się na poziomy współpracy i inne korzyści wskaźniki biznesowe gwałtowny wzrost. Pobierz ten szablon

6. Szablon umowy o pracę ClickUp

Szablon umowy o pracę ClickUp

Każdy musi od czegoś zacząć; w przypadku nowych pracowników jest to zazwyczaj dokument umowy o pracę. Może nie jest to zbyt ekscytujące przedsięwzięcie, ale w rzeczywistości jest niezwykle ważne, aby rozpocząć współpracę na właściwej stopie.

Posiadanie solidnej umowy o pracę jest niezbędne dla każdego nowego pracownika. Działa ona jako dokument umowy prawnej, który określa prawa i role pracownika, a także obowiązki firmy wobec niego w zamian za jego usługi i wiedzę.

Umowa o pracę Szablon umowy o pracę ClickUp ułatwia tworzenie tego pisemnego dokumentu, dostarczając gotowy szablon już wypełniony niezbędnymi informacjami, takimi jak informacje o rozwiązaniu umowy, wynagrodzeniu i świadczeniach. Zawiera on również sekcje, w których można przedstawić oczekiwania, wartości kulturowe i wszystko, co sprawia, że praca w Twojej firmie jest wyjątkowa.

Przejdź więc do poniższego szablonu i upewnij się, że Twoi nowi pracownicy są pod dobrą opieką od pierwszego dnia. Pobierz ten szablon

7. Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp

To zawsze ekscytujące, gdy otrzymujesz nową sprzedaż swojego produktu. Ale ustna umowa i mocny cyfrowy uścisk dłoni niekoniecznie oznaczają "misję zakończoną" Potrzebujesz solidnego dokumentu umowy o świadczenie usług, aby naprawdę przypieczętować transakcję.

Dokument Szablon umowy o świadczenie usług ClickUp może pomóc w stworzeniu profesjonalnej, kompleksowej umowy o świadczenie usług w ciągu kilku minut. Ten najwyższej klasy szablon zawiera wszystko, czego potrzebujesz do sporządzenia wiążącej umowy, w tym szczegóły dotyczące płatności i własności wykonanej pracy.

Obejmuje on również inne typowe obszary, takie jak gwarancje i zobowiązania, dzięki czemu można uniknąć potencjalnych sporów jeszcze przed ich rozpoczęciem.

Ponadto można ją dowolnie dostosować. Jeśli więc w umowie o świadczenie usług trzeba zawrzeć coś konkretnego, ten szablon będzie doskonałym przykładem, jak zrobić to poprawnie. Pobierz ten szablon

8. Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Szablon umowy konsultingowej ClickUp

Nie wszystkie prace i wiedza specjalistyczna mogą być wykonywane wewnętrznie. Kiedy potrzebujesz pomocy z zewnątrz, freelancerzy lub konsultanci mogą być dokładnie tym, czego potrzebujesz.

W takich przypadkach, tworzenie umowy konsultingowej i propozycja projektu jest kluczowa, jeśli chcesz mieć pewność, że wszyscy są na tej samej stronie. The Szablon umowy konsultingowej ClickUp ułatwia sporządzenie umowy prawnej określającej, w jaki sposób konsultanci są opłacani, kto jest właścicielem stworzonej własności intelektualnej i jakiego rodzaju usługi będą świadczyć.

Łatwo jest również dodać wszystko, czego potrzebujesz do konkretnej umowy. Na przykład, istnieją miejsca, w których można nakreślić kwestie związane z odszkodowaniami i zakres prac i czy wymagana będzie umowa o zachowaniu poufności.

Upewnij się, że Ty i Twój konsultant jesteście chronieni przez cały czas trwania projektu. Nie ryzykuj zatrudniając konsultanta - upewnij się, że wszystko jest szczelne przed rozpoczęciem współpracy dzięki Umowie Konsultingowej ClickUp.

Bonus:_ **Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy konsultantów ! Pobierz ten szablon

9. Szablon umowy najmu dla firm ClickUp

Szablon umowy najmu dla firm ClickUp

Wynajem nieruchomości dla firmy może być ekscytującym i dochodowym przedsięwzięciem - jeśli zrobisz to dobrze.

Dlatego tak ważna jest solidna umowa najmu. Należy upewnić się, że wszystkie warunki najmu są sporządzone na piśmie, aby obie strony dokładnie wiedziały, za co są odpowiedzialne.

Umowa Szablon umowy najmu dla firm ClickUp zapewnia kompleksowy dokument do zarządzania wszelkiego rodzaju umowami najmu komercyjnego. Jest wyposażony w sekcje takie jak czynsz, depozyty zabezpieczające i ubezpieczenie - więc nie musisz się martwić, że coś pominiesz.

Nie odkładaj planów ekspansji tylko po to, by uporządkować formalności związane z leasingiem. Zamiast tego skorzystaj z naszego szablonu umowy najmu, aby rozpocząć przeprowadzkę i rozwój firmy. Pobierz ten szablon

10. Szablon umowy o rozwiązaniu umowy ClickUp

Szablon umowy o rozwiązaniu umowy ClickUp

To przykre, ale czasami nawet najbardziej obiecujące partnerstwa się nie udają. W takich przypadkach nie musisz po prostu przez to cierpieć. Zamiast tego skorzystaj z szablonu umowy o rozwiązaniu umowy, aby to partnerstwo naprawdę należało do przeszłości.

Z Szablon umowy o rozwiązaniu umowy ClickUp możesz szybko i łatwo sporządzić pismo rozwiązujące niemal każdą umowę. Co więcej, jest on już w większości gotowy - wystarczy tylko dodać szczegóły, takie jak data rozwiązania umowy i powody, dla których zdecydowałeś się zakończyć współpracę.

Dzięki temu będziesz wiedzieć, że umowa została oficjalnie zakończona i nie musisz martwić się o żadne zobowiązania lub nieporozumienia z byłym partnerem.

Nie trać czasu na partnerstwo, które ci nie służy - przygotuj wypowiedzenie, złóż podpis elektroniczny i przejdź do lepszych rzeczy. Pobierz ten szablon

Jedno miejsce dla wszystkich potrzeb związanych z umowami biznesowymi

Bez względu na to, jaki rodzaj umowy chcesz sporządzić, mamy szablon ClickUp gotowy do pomocy. Dzięki naszym gotowym i konfigurowalnym szablonom umów będziesz w stanie szybko tworzyć umowy prawne, które chronią zarówno Twoją firmę, jak i wszystkich zaangażowanych partnerów.

Nie czekaj - zarejestruj się na darmowe konto ClickUp już dziś i zacznij sporządzać każdą drobną umowę i kontrakt, których Twoja firma potrzebuje, aby odnieść sukces.