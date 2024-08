20 najlepszych programów do zarządzania firmą 2024 – recenzje i ceny

Czego najbardziej pragnie twój zespół? Wakacji w Los Cabos? (Czyż nie wszyscy!) Ale co ważniejsze, Twój zespół chce narzędzi, które pomogą im szybciej wykonywać swoją pracę.

Biznes oprogramowanie do zarządzania jest jednym ze sposobów, aby pomóc zespołowi osiągnąć ten cel. Dzięki wydajnemu oprogramowaniu Twój zespół może być na bieżąco, więc nic nie umknie jego uwadze.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie zadań, współpracę nad projektami, śledzenie czasu dokumentowanie procesów w celu usprawnienia procesów wewnętrznych lub tworzenie centrum wiedzy dla klientów, jest tak wiele do zrobienia z oprogramowaniem do zarządzania biznesem.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania firmą?

Oprogramowanie do zarządzania firmą to zestaw programów, technologii i aplikacji umożliwiających firmie zarządzanie, automatyzację i optymalizację procesów i operacji.

Czego szukać w programach do zarządzania biznesem?

Oprogramowanie do zarządzania firmą powinno zapewniać:

Zarządzanie relacjami z klientami

Przechowywanie w chmurze i zarządzanie danymi

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie

Śledzenie metryk biznesowych

Fakturowanie i budżetowanie

Analityka i raportowanie

Automatyzacja przepływu pracy

Globalny rynek oprogramowania biznesowego został wyceniony na 429,59 miliardów dolarów w 2021 roku i oczekuje się, że wzrośnie przy CAGR na poziomie 11,7% od 2022 do 2030 roku. To ogromny rynek z wieloma graczami. Ale z drugiej strony daje to wiele opcji do wyboru.

Oto najważniejsze firmy oprogramowanie pomagające w operacjach i zarządzaniu zespołem !

20 najlepszych systemów do zarządzania biznesem w 2024 roku

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania firmą oznacza różne rzeczy dla różnych osób. Na przykład, możesz być bardziej zainteresowany potężny CRM podczas gdy inny może bardziej cenić automatyzację przepływu pracy.

Zebraliśmy najpopularniejsze platformy do zarządzania biznesem, aby pomóc Ci znaleźć taką, która odpowiada Twoim potrzebom.

Do dzieła!

1. ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb ClickUp to kompleksowa platforma produktywności gdzie zespoły spotykają się, aby planować, organizować i współpracować nad zadaniami, dokumentami, czatem, celami, tablicami i nie tylko.

Łatwo dostosowywany za pomocą zaledwie kilku kliknięć, ClickUp pozwala zespołom wszystkich typów i rozmiarów dostarczać pracę bardziej efektywnie, zwiększając produktywność na nowy poziom.

Jeśli szukasz darmowego, intuicyjnego, wydajnego i łatwego w użyciu oprogramowania do zarządzania firmą clickUp jest najlepszym rozwiązaniem. Dzięki darmowej wersji masz dostęp do funkcji, za które musiałbyś zapłacić w przypadku innego oprogramowania biznesowego.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz małą firmą lub dużym przedsiębiorstwem zatrudniającym tysiące pracowników, ClickUp ma wszystko.

Dzięki zaawansowanym funkcjom komunikacji i współpracy możesz mieć dowolną liczbę użytkowników, tworzyć dowolną liczbę zadań i współpracować na każdym etapie.

Najważniejsze funkcje ClickUp

Dokumenty ClickUp twórz dokumenty SOP i udostępniaj je odpowiednim zespołom. Współpracuj z członkami zespołu nad wszelkimi dokumentami w celu dalszego udoskonalania procesów w firmie

Przypisane komentarze utrzymuj wszystkich w pętli i rozliczaj, przydzielając zadania członkom zespołu w rozmowach

Mapy myśli ClickUp iTablice: Wypełnij lukę od pomysłu do realizacji, tworząc zadania ClickUp bezpośrednio z tablic i map myśli

ponad 1000 integracji : Wykonuj każdą czynność biznesową z pulpitu nawigacyjnego ClickUp poprzez rozszerzenie funkcjonalności

ponad 15 konfigurowalnych widoków : Wyświetl swójprojekty i zadania w widoku Kanban, Gantt, tabeli, kalendarza, tablicy lub listy

Szablony przepływu pracy twórz optymalizacje przepływu pracy za pomocą szablonów dla wszystkich typów przypadków użycia - śledzenia spraw, planowania budowy, rozwoju oprogramowania i nie tylko!

Szablon biznesplanu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu i śledzeniu kompleksowego biznesplanu.

Cennik ClickUp

Darmowy plan Forever (najlepszy do użytku osobistego) Tablice Kanban Nieograniczona liczba zadań i członków Dokumenty do współpracy wsparcie 24/7 i więcej

(najlepszy do użytku osobistego) Unlimited Plan (najlepszy dla małych zespołów (7 USD/członka miesięcznie) Wszystko w darmowym planie Forever Zarządzanie zasobami Nieograniczona przestrzeń dyskowa, pulpity nawigacyjne, pola niestandardowe Zwinne raportowanie i nie tylko

(najlepszy dla małych zespołów (7 USD/członka miesięcznie) Business Plan (najlepszy dla średniej wielkości i wielu zespołów (12 USD/członka miesięcznie)) Wszystko w planie Unlimited Niestandardowe raportowanie Zaawansowana automatyzacja, śledzenie czasu i funkcje pulpitu nawigacyjnego Osie czasu, mapy myśli i nie tylko

(najlepszy dla średniej wielkości i wielu zespołów (12 USD/członka miesięcznie))

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń i procesów w przedsiębiorstwie, z przyjemnością pomożemy Ci osiągnąć sukces! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Oceny ClickUp

G2 : 4.7/5 (4,409 recenzji)

: 4.7/5 (4,409 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,810 recenzji)

Co klienci mówią o ClickUp

"Podoba mi się prostota tworzenia, organizowania i planowania zadań. Dla naszego zespołu najlepsze były widoki sprintów. Również możliwość wyświetlania tych samych zadań w różnych spersonalizowanych widokach, nawet dla każdego członka zespołu, była najlepsza. Nie zawsze patrzymy na to samo, a to zmieniło zasady gry. Podobne oprogramowanie, takie jak Asana, Trello czy Event Project, nie potrafiło tego osiągnąć i zrozumieć: "Chcemy widzieć te same dane, ale naszymi własnymi oczami." - Recenzja Capterra "ClickUp to jedyna aplikacja do zarządzania pracą, która pozwala korzystać ze wszystkich swoich funkcji za darmo. Uwielbiam możliwość jednoczesnego korzystania z kalendarza, listy i kanbana. Ponadto możliwości dostosowywania są nieograniczone! Gorąco polecam." - Recenzja G2

2. Bitrix24

przez Bitrix24Bitrix24 to narzędzie do zarządzania przedsiębiorstwem pomagające firmom zarządzać projektami, uzyskiwać wgląd w CRM i automatyzować praktyki HR. Komunikacja, CRM i współpraca to trzy główne obszary zainteresowania Bitrix24.

Jest to bardzo wszechstronne narzędzie, ale ta wszechstronność wiąże się z niewielkim kosztem. Nie każda funkcja jest dostępna, więc istnieją pewne ograniczenia.

Na przykład zbudować witrynę swojej firmy za pomocą Bitrix24 . Ale będziesz musiał zmagać się z poważnymi ograniczeniami, takimi jak pamięć masowa, szybkość, dostosowywanie i szybkość reakcji.

Najważniejsze funkcje Bitrix24

Opcja samodzielnego hostingu, która zapewnia pełną kontrolę nad danymi, dostęp do kodu źródłowego i możliwość tworzenia dodatkowych natywnych narzędzi

Możliwość tworzenia, przydzielania i nadzorowania postępów zadań i projektów na jednym pulpicie nawigacyjnym

Narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi do śledzenia kart czasu pracy pracowników, planowania urlopów i tworzenia raportów

Nawiązywanie połączeń, wideokonferencji lub czatowanie z klientami bez opuszczania Bitrix24

Wady Bitrix24

Tworzenie powtarzających się zadań jest dostępne tylko w opcji płatnej

Brak szablonów projektów w wersji darmowej

Złożony interfejs użytkownika

💸 Cennik Bitrix24

Bezpłatnie na zawsze: Nieograniczona liczba użytkowników, współpraca (czat, rozmowy wideo i firmowy obszar roboczy), narzędzie do tworzenia stron internetowych, zarządzanie zadaniami i projektami, CRM i 5 GB przestrzeni dyskowej

Basic: 49 USD/miesiąc, 5 użytkowników, współpraca, zarządzanie projektami, centrum kontaktowe, sklep internetowy, narzędzie do tworzenia witryn i 24 GB przestrzeni dyskowej

Standard: 99 USD/miesiąc, wszystko z planu bezpłatnego, 50 użytkowników, administracja i obsługa klienta, dokumentacja online, wsparcie marketingowe i 100 GB przestrzeni dyskowej

Professional: 199 USD/miesiąc, wszystko w darmowym planie, nieograniczona liczba użytkowników, analiza sprzedaży,automatyzacja procesów biznesowych, automatyzacja HR i 1024 GB

Oceny Bitrix24

G2 : 4.1/5 (451 opinii)

: 4.1/5 (451 opinii) Capterra: 4.1/5 (513 opinii)

Co klienci mówią o Bitrix24

"Ogólne wrażenia są pozytywne, ale nie jest łatwo korzystać ze wszystkich funkcji, ponieważ nie współpracują one ze sobą (na przykład: zarządzanie projektami z CRM)." - Recenzja Capterra "Strona docelowa Bitrix24 może być zagracona i przytłaczać nowych użytkowników opcjami. Ponieważ istnieje znaczna ilość funkcji i prawdopodobne powielanie z innymi systemami (takimi jak Outlook itp.), oprogramowanie nie jest konsekwentnie wykorzystywane w pełni przez członków." - Recenzja G2 Sprawdź te_ Alternatywy Bitrix24 !

3. Chanty

przez Chanty Chanty to narzędzie do współpracy zespołowej zwiększające produktywność zespołu poprzez uproszczenie komunikacji w zespole.

To narzędzie do współpracy sprawia, że wideokonferencje i połączenia są dziecinnie proste. Oferuje nawet zespołowe rozmowy audio!

Chanty jest intuicyjne, a interfejs użytkownika nie powoduje niepotrzebnych frustracji. Dzięki Chanty zespoły mogą udostępniać ekrany i dokumenty oraz współpracować nad zadaniami.

Kluczowe funkcje Chanty

Centralny pulpit nawigacyjny (Teambook) do organizowania zadań, rozmów i plików

Przypinanie wiadomości, aby skupić się na najważniejszych terminach, pomysłach i zadaniach

Możliwość łatwego ustawiania ról, uprawnień i przywilejów między członkami zespołu

Prosty, intuicyjny i bardzo łatwy do dostosowania do potrzeb biznesowych

Błyskawiczne przekształcanie wiadomości w zadania

Wady Chanty

Brak udostępniania ekranu w darmowym planie, co jest prawdziwą przeszkodą dla mniejszych zespołów

Ograniczone widoki zadań. Dostępne są tylko opcje Kanban i kalendarza

W darmowej wersji nie można ustawić ról i kontroli uprawnień

Ceny Chanty

Plan darmowy: Darmowy na zawsze, nielimitowane rozmowy, wbudowane zarządzanie zadaniami, do 10 członków, 1 gość, do 10 integracji

Plan biznesowy: 3 USD/użytkownika/miesiąc, nielimitowane grupowe rozmowy wideo, 3 gości na członka za darmo, dedykowana linia wsparcia, nielimitowane integracje

Oceny Chanty

G2 : 4.5/5 (35 recenzji)

: 4.5/5 (35 recenzji) Capterra: 4.7/5 (31 recenzji)

Co klienci mówią o Chanty

"Niezwykłą cechą Chanty jest to, że ma funkcję Team Book, która pozwala każdemu zespołowi tworzyć i organizować zadania, rozmowy, wiadomości z adnotacjami i wszystko, co jest udostępniane. Poza tym możliwe jest również wysyłanie natychmiastowych wiadomości bezpośrednich do dowolnych członków zespołu. Chociaż aplikacja umożliwia zarówno prywatną, jak i publiczną komunikację, nie można tworzyć różnych typów kanałów i jest to jeden z minusów, jak wynika z mojego doświadczenia." - Recenzja G2 "Prowadzimy rozproszony zespół 30 osób z całego świata, rozmieszczonych w pięciu różnych strefach czasowych. Chanty to nasze narzędzie do pozostawania w kontakcie i omawiania kwestii związanych z pracą, a także do dzielenia się memami i gifami. Działa bezbłędnie i poleciliśmy je innym zdalnym i rozproszonym zespołom. The zarządzanie zadaniami funkcja jest bardzo podstawowa - chciałbym zobaczyć możliwość śledzenia zadań i sprawdzania, kto się nimi zajmuje, jaki jest ich status, przypisywania podzadań, terminów i innych. Alternatywnie, natywna integracja z Trello byłaby świetna." - Recenzja Capterra

4. Freshbooks

przez Freshbooks Sezon podatkowy nie jest ulubionym czasem dla wielu osób samozatrudnionych i solopreneurów.

I może nie być ulubionym również dla Ciebie. Kiedy więc usłyszysz o rozwiązaniu księgowym w chmurze, myślimy, że pobiegniesz w jego kierunku.

Oto Freshbooks.

Freshbooks to oprogramowanie księgowe, z którego korzystają małe firmy i freelancerzy. Dzięki FreshBooks możesz śledzić rozliczany czas jako freelancer lub właściciel małej firmy. Możesz także skonfigurować cykliczne rozliczenia i śledzić wydatki.

A jeśli zawsze przekraczasz budżet, Freshbooks może pomóc w prognozowaniu finansowym.

Najważniejsze funkcje Freshbooks

Różnorodne możliwości integracji dla firm e-commerce, które działają na Squarespace, eBay, Shopify itp.

Możliwość akceptowania płatności online jest również dobrym rozwiązaniem dla freelancerów, którzy współpracują z globalnymi klientami

Łatwe tworzenie faktur i wysyłanie automatycznych przypomnień o opóźnionych płatnościach

Aplikacja mobilna to przydatna funkcja do wystawiania faktur w podróży

Funkcjonalność podwójnego księgowania

Wady Freshbooks

Raportowanie prognoz i szacunków wydatków nie jest tak solidne, jak w przypadku innych alternatyw

Nie jest idealny dla firm z dużymi zapasami, które szukają funkcji zarządzania łańcuchem dostaw

Ograniczony czat i współpraca przy projektach

Ograniczona liczba rozliczanych klientów

Ceny Freshbooks

Lite: 15 USD/miesiąc, 5 rozliczanych klientów, śledzenie nieograniczonej liczby wydatków, śledzenie raportów sprzedaży

Plus: 25 USD/miesiąc, 50 rozliczanych klientów, automatyczne przechwytywanie danych paragonów, cykliczne rozliczanie i utrzymywanie klientów, możliwość zaproszenia księgowego, raportowanie księgowości podwójnego zapisu

Premium: 50 USD/miesiąc, nieograniczona liczba klientów, wszystko w plusie, niestandardowe podpisy e-mail, niestandardowe wiadomości e-mail, raporty dotyczące kondycji firmy

Select: Niestandardowe ceny, ograniczone opłaty ACH, dedykowany menedżer konta, 2 konta członków zespołu, automatyczne śledzenie wydatków

Oceny Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 opinii)

: 4.5/5 (645 opinii) Capterra: 4.5/5 (3,666 reviews)

Co klienci mówią o Freshbooks

"Freshbooks robi to, czego potrzebujesz, ale prosta wersja nie jest zbyt solidna.

Recenzja zebrana przez i hostowana na G2.com. Nie podoba mi się, że nie ma wszystkich integracji, których potrzebuję. Na przykład, muszę ręcznie wprowadzać całą sprzedaż z mojej strony internetowej (za pośrednictwem Paypal), ponieważ nie jestem obeznany z technologią i nie wiem, jak utworzyć "kod" lub coś, co jest potrzebne, aby zrobić to automatycznie." - Recenzja G2 "Koszt jest nieco wysoki, więc mogę nie kontynuować korzystania z nich - w tej chwili jestem 50/50. Gdyby oferowali większą wartość za tę cenę, uznałbym to za dobrą inwestycję, ale płacenie za CRM na dodatek jest drogie. Ogólnie rzecz biorąc, uwielbiam to oprogramowanie!" - Recenzja Capterra

5. HubSpot

przez HubspotHubSpot jest powszechnie znaną marką w dziedzinie zarządzania relacjami z klientami (CRM). Darmowa wersja Hubspot CRM jest dość bogata w funkcje dla mniejszych firm i zespołów.

A ponieważ wszyscy kochamy łatwe w użyciu oprogramowanie, HubSpot nie zawodzi.

Pulpit nawigacyjny jest prosty i intuicyjny, ale funkcje raportowania są zaawansowane jak na darmowe narzędzie.

Kluczowe funkcje HubSpot

Śledzenie wiadomości e-mail i powiadomienia o zaangażowaniu, aby po prostu potencjalnie izarządzanie leadami* Bogate materiały szkoleniowe, w tym szczegółowe centrum wiedzy, webinaria i filmy

Czat na żywo ułatwia klientom kontakt z zespołem sprzedaży

Widok lejka sprzedaży w czasie rzeczywistym jest imponujący

Szablony e-mail upraszczające śledzenie potencjalnych klientów

Wady HubSpot

Darmowy plan nie jest najsilniejszą opcją CRM dla większych przedsiębiorstw

Plany premium będą kosztować rękę i nogę

Brak wsparcia telefonicznego dla darmowej wersji

Cennik HubSpot

Starter: 45 USD/miesiąc, pozbycie się brandingu Hubspot (formularze, e-maile i czat na żywo), e-mail i czat wsparcia w aplikacji

Professional: 800 USD/miesiąc, wszystko w starterze plus, personalizacja i automatyzacja we wszystkich kanałach, testy A/B, tworzenie niestandardowych raportów, wsparcie telefoniczne, integracja z Salesforce

Enterprise: 3200 USD/miesiąc, Professional plus,zarządzanie zespołami i markamikontrola uprawnień, zaawansowane raportowanie i testy adaptacyjne

Oceny HubSpot

G2 : 4.4/5 (8,912 recenzji)

: 4.4/5 (8,912 recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,213 recenzji)

Co klienci mówią o HubSpot

"Jest pomocny w podstawowych funkcjach CRM dla zespołów sprzedaży, które dopiero zaczynają. Nie ma możliwości skalowania wraz z firmą, aby działać na dużą skalę poza platformą marketingową." - Recenzja Capterra "Wyjątkowy CRM. Nie bez powodu wyróżnia się jako wiodące narzędzie CRM dla małych i średnich firm. Stosunek jakości do ceny może być nieco wysoki. Okazuje się jednak, że warto po skorzystaniu z obszernego zestawu funkcji. Chciałbym, aby jego automatyzacja i narzędzia do raportowania były bardziej rozwinięte. Funkcja przepływu pracy zapewnia możliwości automatyzacji, jednak po wejściu w pewną głębię, ostatecznie nie jest ona wystarczająca." - Recenzja Capterra Sprawdź te_ Alternatywy dla HubSpot !

6. Integrify

przez Integrify Integrify jest niskokodowym zarządzanie przepływem pracy oprogramowanie. Najlepiej nadaje się dla firm, które chcą zautomatyzować złożone i powtarzalne procesy biznesowe, aby stworzyć produktywne środowisko dla zespołów.

Integrify umożliwia przypisywanie zadań odpowiednim osobom we właściwym czasie. W ten sposób można zaoszczędzić koszty i uniknąć kosztownych błędów w przyszłości.

Najważniejsze funkcje Integrify

Posiadanie dedykowanego menedżera konta ułatwia również konfigurację i dostosowywanie dla klientów

Jesteśmy fanami szablonów, więc darmowy szablonworkflow App Szablony startowe ratują życie

Możliwość połączenia wszystkich aplikacji i oprogramowania z Integrify za pomocą interfejsów API

Nieograniczone ścieżki audytu w celu wykazania automatyzacji procesów

Rozszerzalne przechowywanie plików i dokumentów

Wady Integrify

Dość złożona i mniej intuicyjna dla mniej doświadczonych użytkowników

Słaba skalowalność, gdy procesy stają się bardziej złożone

Informacje o cenach nie są łatwo dostępne

Cennik Integrify

Zapytaj Integrify o ceny

Oceny Integrify

G2: 4.4/5 (31 opinii)

Capterra: 4.5/5 (19 opinii)

Co klienci mówią o Integrify

" Program mógłby pozwolić na lepszą stylizację. Masz możliwość kontrolowania CSS, ale nie możesz zbyt drastycznie zmienić ogólnego wyglądu. Moduł raportowania jest również mało funkcjonalny, ale można to obejść za pomocą niestandardowego raportowania, ponieważ zapewnia dostęp SQL do bazy danych." - Recenzja G2 "Właściwie zajęło mi tygodnie, aby zrozumieć, jak pracować z Integrify. Dlatego proszę o pewne ulepszenia w obsłudze klienta, aby była prostsza i na temat. Muszę nawet powiedzieć, że mają doskonały zespół wsparcia, który pomógł mi to zrobić." - Recenzja Capterra

7. MS OneDrive

przez Microsoft OneDrive Microsoft OneDrive to platforma do zarządzania zasobami cyfrowymi dla firm. Dzięki MS OneDrive firmy mogą zarządzać, udostępniać i współpracować nad plikami różnych marek.

Kluczowe funkcje MS OneDrive

Skanowanie dokumentów w celu tworzenia kopii zapasowych ważnych dokumentów i paragonów

Dostęp wielokanałowy za pośrednictwem telefonu, laptopa i tabletu

Współpraca przy edycji i tworzeniu dokumentów jest doskonała

Szybka synchronizacja plików

Wady MS OneDrive

Mniejsza przestrzeń dyskowa w porównaniu do konkurencji

Synchronizacja jest ograniczona do określonych folderów

Cennik MS OneDrive

OneDrive dla Firm Plan 1: 5 USD/użytkownika/miesiąc, udostępnianie plików i przestrzeń dyskowa OneDrive

OneDrive dla Firm Plan 2: 10 USD/użytkownika/miesiąc, wszystko w Planie 1, zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zgodności

Oceny MS OneDrive

G2 : 4.3/5 (9,098 recenzji)

: 4.3/5 (9,098 recenzji) Capterra: 4.5/5 (10 526 recenzji)

Co klienci mówią o MS OneDrive

"Ogólnie rzecz biorąc, nie miałem żadnych problemów z działaniem OneDrive lub jego funkcjonalnością. Robi dokładnie to, do czego jest reklamowany i robi to dobrze. Nie podoba mi się fakt, że przez cały dzień otrzymuję powiadomienia o różnych rzeczach związanych z OneDrive. Wydaje się, że zawsze są aktualizacje lub coś idzie nie tak. I chociaż interakcja z innymi produktami jest punktem sprzedaży, to zmusiło to również organizację do zakupu reszty pakietu Microsoft, aby w pełni wykorzystać potencjał OneDrive" - Recenzja Capterra "Czasami zdarzają się problemy z opóźnieniami podczas przełączania się między programami i plikami. Ale ogólnie rzecz biorąc, z czasem to się zmniejszyło. Zarządzanie tym, którzy użytkownicy mają dostęp do jakich folderów, dokumentów itp. może być również nieco trudne, jeśli próbujesz to ściśle regulować." - Recenzja G2

8. Netsuite

przez Netsuite Netsuite jest Oprogramowanie ERP i oprogramowanie do zarządzania biznesem, które pomaga firmom zarządzać planowaniem zasobów przedsiębiorstwa . Jest to oparta na chmurze platforma oferująca zarządzanie CRM, finansami i e-commerce.

Można zautomatyzować procesy przepływu pracy, uzyskać dostęp do potężnych danych analizy biznesowej i uzyskać dostęp do wyników finansowych i operacyjnych z centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Kluczowe funkcje Netsuite

Wiele widoków ekranu, które umożliwiają jednoczesne otwieranie różnych funkcji

Użytkownicy mogą głosować na dwuletnie zmiany i aktualizacje funkcji

Natywna inteligencja biznesowa

Wady Netsuite

Sporadyczne usuwanie funkcji, które mogą być pomocne dla niektórych użytkowników

Drogie dodatki, które mogą być częścią podstawowego rozwiązania

Rozbudowane, ale mylącedokumentacja procesu* Słabe doświadczenie mobilne

Cennik Netsuite

Zapytaj Netsuite o cenę

Oceny Netsuite

G2 : 3.9/5 (1 866 opinii)

: 3.9/5 (1 866 opinii) Capterra: 4.1/5 (828 recenzji)

Co klienci mówią o Netsuite

"NetSuite ma solidne możliwości personalizacji i dostosowywania oraz oferuje dużą wartość dla swoich klientów. NetSuite jest przyjazny dla użytkownika i oferuje dużą elastyczność. Niektóre standardowe funkcje nie są kompletne, co czasami powoduje frustrację." - Recenzja G2 "Netsuite pozwala nam być tak elastycznym, jak tego potrzebujemy - jest dobry w wielu różnych rzeczach, ale jest świetny w dostosowywaniu. Możemy zmieniać system tak, aby odpowiadał naszym potrzebom i dostosowywać go na bieżąco, gdy zmieniają się wymagania. Proces testowania harmonogramu aktualizacji pozostawia nieco do życzenia. Doświadczenie mobilne nie jest świetne - najlepiej sprawdza się w prawdziwej przeglądarce (aplikacja jest bardziej skierowana do przodu niż do przetwarzania zaplecza). Nie jestem też wielkim fanem wszystkich dodatków, które powinny być dołączone do "standardowego" dodatku." - Recenzja G2

9. nTask

przez nTask nTask jest oprogramowanie do zarządzania projektami ułatwia współpracę, planowanie i zarządzanie codziennymi zadaniami. Dzięki nTask można przydzielać zasoby, generować raporty budżetowe i finansowe oraz ustawiać kamienie milowe zadań.

nTask nie poprzestaje na tym.

Oferuje również zaawansowane funkcje zarządzania spotkaniami, dzięki czemu można organizować szybkie spotkania z dowolnego miejsca.

Kluczowe funkcje nTask

Możliwość zarządzania spotkaniami, ustawiania agend i ustawiania spotkań cyklicznych

Monitorowanie zarządzania ryzykiem za pomocą matrycy ryzyka

Monitorowanie czasu pracy zdalnej

nTask cons

Brak zaawansowanych funkcji raportowania dla większego zespołu

Przeciąga się podczas dołączania lub przesyłania dużych plików

Ceny nTask

Podstawowy: darmowy na zawsze, 100 MB do 5 członków zespołu, nieograniczona liczba obszarów roboczych i zadań, spotkania, śledzenie czasu,śledzenie spraw* Premium: 3 USD/miesiąc/użytkownik, 5 GB przestrzeni dyskowej

Business: 8 USD/miesiąc/użytkownik, 10 GB przestrzeni dyskowej, niestandardowe role i uprawnienia, bezpłatne wdrożenie, zapisywanie niestandardowych filtrów

Enterprise: Niestandardowe ceny, 100 GB przestrzeni dyskowej, kontrola uprawnień, zaawansowane raportowanie, dedykowany menedżer konta

Oceny nTask

G2 : 4.4/5 (16 opinii)

: 4.4/5 (16 opinii) Capterra: 3.9/5 (19 recenzji)

Co klienci mówią o nTask

"Jest dobrze wyceniony, a darmowa wersja oferuje wiele funkcji, w tym współpracę wielu agentów. Interfejs nie jest zbyt intuicyjny i stwierdziłem, że wolę inne rozwiązania lub Excela od tego, ponieważ podgląd informacji nie jest tak łatwy." - Recenzja G2 "Patrząc na drugą stronę monet, nTask jest ogólnie świetnym produktem, ale są pewne przeszkody. Oferuje ograniczoną integrację i stromą krzywą uczenia się. Można napotkać pewne problemy podczas korzystania z niego po raz pierwszy. Funkcjonalność widoku kalendarza powinna być bardziej dopracowana. Poziom wydatków wzrasta wraz z poziomem planu. Trudno jest również tworzyć raporty. Układy wydają się być przestarzałe." - Recenzja G2

10. Pipedrive

przez Pipedrive Podstawową funkcją Pipedrive jest platforma CRM. Oprogramowanie to pozwala tworzyć lejek sprzedaży i przenosić transakcje przez ten lejek.

Największą zaletą korzystania z Pipedrive są jego możliwości AI, które pomagają zautomatyzować zadania i zamknąć więcej sprzedaży.

Kluczowe funkcje Pipedrive

Wizualny pipeline sprzedaży typu "przeciągnij i upuść" pozwala szybko zorientować się w sytuacji sprzedażowej

Filtrowanie i kategoryzowanie potencjalnych klientów w celu bardziej spersonalizowanej obsługi

Możliwość dodawania niestandardowych etapów i pól do pipeline'u

Raporty w czasie rzeczywistym, aby właściwie ustawić priorytety

Wady Pipedrive

Potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie do obsługi zaawansowanych funkcji e-mail marketingu

Funkcje CRM są ograniczone do mniejszych i średnich zespołów

Ceny Pipedrive

Podstawowy: 9 USD/użytkownik/miesiąc, zarządzanie kalendarzem i pipeline, ograniczone dostosowywanie i migracja danych, 30 pól niestandardowych

Advanced: 19 USD/użytkownik/miesiąc, synchronizacja wiadomości e-mail z szablonami i harmonogramem, grupowe wysyłanie wiadomości e-mail, śledzenie kliknięć, kreator przepływu pracy, 100 pól niestandardowych

Professional: 39 USD/użytkownik/miesiąc, dzwonienie i śledzenie jednym kliknięciem, zarządzanie i tworzenie dokumentów ensign, prognozy przychodów, 1000 pól niestandardowych

Enterprise: 59 USD/użytkownika/miesiąc, zaawansowane i niestandardowe raportowanie, podwyższone preferencje bezpieczeństwa, nieograniczona liczba pól niestandardowych

Oceny Pipedrive

G2 : 4.2/5 (1,523 recenzji)

: 4.2/5 (1,523 recenzji) Capterra: 4.5/5 (2 402 recenzji)

Co klienci mówią o Pipedrive

"Od wielu lat jestem wielkim fanem Pipedrive ze względu na łatwość konfiguracji i codziennego użytkowania. Łatwo było dostosować, bawić się i tworzyć własne bez głupiego partnera wdrożeniowego Salesforce i kosztów. Awaria, awaria i jeszcze raz awaria. Obsługa klienta naprawdę nie może się tym przejmować, a ty po prostu kończysz z różnymi elementami systemu, które po prostu nie działają, więc platforma staje się zbędna. Nawet po zgłoszeniu kilku problemów, nadal nie mogę porozmawiać z kimś za pośrednictwem udostępniania ekranu i jestem po prostu wysyłany w kółko drogą chatbota." - Recenzja G2 "Jest dość prosty w użyciu, w porównaniu do innych podobnych rozwiązań. Przenieśliśmy się z drogiego CRM z wieloma zaawansowanymi funkcjami (których nigdy nie używaliśmy) do Pipedrive, którego używamy codziennie. Wdrożenie było dość proste. Obsługa klienta - świetna! Nie jest to idealne rozwiązanie dla modelu stałych przychodów. Nasi klienci muszą odnawiać swoje umowy co roku, więc musimy tworzyć nowe leady na każdy rok, nawet jeśli jest to ten sam klient. Ale być może to tylko my nie znaleźliśmy lepszego sposobu." - Recenzja Capterra Sprawdź te_ **Alternatywy dla Pipedrive !

11. Plutio

przez Plutio Plutio łączy zarządzanie projektami, codzienne zarządzanie zadaniami i sprzedaż w jedną intuicyjną platformę. Jest to dość elastyczna aplikacja, która może być przydatna zarówno dla pojedynczego przedsiębiorcy, jak i zespołu w większej firmie.

A jeśli szukasz zlokalizowanego oprogramowania, Plutio może być twoją odpowiedzią. To kompleksowe oprogramowanie do zarządzania małą firmą działa w ponad 25 językach.

Funkcje Plutio

Szablony projektów, zadań, faktur, umów sprzedaży i ofert

Tworzenie pulpitów nawigacyjnych dla każdego użytkownika, dzięki czemu każdy widzi to, co jest dla niego istotne

Automatyczne fakturowanie i udostępnianie paragonów

Wady Plutio

Nie jest przeznaczony dla większych zespołów

Niewiele integracji płatności

Ceny Plutio

Solo: 19 USD, zaproszenie do 3 klientów

Studio: 39 USD, zaproszenie nieograniczonej liczby klientów, 10 współpracowników

Agencja: 99 USD, nieograniczona liczba klientów, 30 współpracowników

Enterprise: Niestandardowe ceny, nieograniczona liczba klientów, pojedyncze logowanie, niestandardowe wdrożenie, dedykowany menedżer konta

Oceny Plutio

G2: 4.5/5 (45 opinii)

Capterra: 4.6/5 (147 opinii)

Co klienci mówią o Plutio

"Plutio to opłacalny sposób na współpracę ze zdalnymi zespołami i ma wiele funkcji, których nie ma Trello, takich jak śledzenie czasu i kalkulacja kosztów, propozycje lub fakturowanie. System może czasami wolno się aktualizować, ale nie doświadczyłem jeszcze żadnych poważnych przestojów. Czasami mylące jest również filtrowanie wyników i nie aktualizują się one automatycznie" - Recenzja G2 "Funkcje są solidne. Kilka rzeczy, których jeszcze nie ma, znajduje się na mapie drogowej. Czasami odpowiedzi na prośby o wsparcie są udzielane szybko - mniej więcej w ciągu godziny, ale czasami może to potrwać kilka dni. Mam nadzieję, że wraz z rozwojem Plutio pojawi się dodatkowe wsparcie." - Recenzja Capterra Sprawdź te_ Plutio alternatywy !

12. Proofhub

przez Proofhub Proofhub to platforma do zarządzania projektami, która upraszcza planowanie i zarządzanie projektami.

Dzięki Proofhub możesz tworzyć niestandardowe przepływy pracy, tablice zadań i dyskusje grupowe. Ponadto możesz pozbyć się około sześciu aplikacji i platform, przechodząc na tę jedną stację hub dla swoich projektów.

Kluczowe funkcje Proofhub

Wiele widoków dla projektu, w tym kanbany, wykresy Gantta, widoki tabeli i kalendarza,

Szablony upraszczające planowanie i wdrażanie projektów

Codzienna agenda dla wspólnego celu zespołu

Niestandardowe pola dla zadań

Wady Proofhub

Początkowa krzywa uczenia się może być stroma, dzięki wielu funkcjom

Trudno kontrolować typ i częstotliwość powiadomień

Cennik Proofhub

Essential: 45 USD/miesiąc, 40 projektów, nieograniczona liczba użytkowników, 15 GB przestrzeni dyskowej,

Najwyższa kontrola: 89 USD/miesiąc, nieograniczona liczba projektów, nieograniczona liczba użytkowników, 100 GB przestrzeni dyskowej, niestandardowe role, białe etykiety

Oceny Proofhub

G2: 4.9/5 (59 opinii)

Capterra: 4.5/5 (63 opinie)

Co klienci mówią o Proofhub

"Funkcja Dyskusje i Notatki sprawia, że współpraca podczas grupowych sesji burzy mózgów jest bardzo efektywna. Gdy połączymy to z bezpośrednimi wiadomościami błyskawicznymi i czatami grupowymi, tworzy to idealne połączenie współpracy i zarządzania komunikacją, aby zapewnić optymalną produktywność zespołu. Zarządzanie powiadomieniami może być bardzo trudne. Łatwo cię to przytłacza i odwraca uwagę od skupienia się na konkretnych elementach w danym momencie" - Recenzja Capterra "Dzięki ProofHub mogłem zarządzać zarówno moim wewnętrznym zespołem, jak i zespołem klienta na tej samej platformie. Moją ulubioną funkcją była możliwość tworzenia tablicy zadań (tablicy Kanban) i przypisywania zadań różnym osobom. Mogłem również zezwolić, aby niektóre z tych zadań były widoczne tylko dla mojego zespołu, podczas gdy inne mogły być przeglądane przez klienta. Kiedy zacząłem korzystać z ProofHub, właśnie wprowadzili funkcję kalendarza. Myślę, że potrzeba jeszcze trochę pracy, aby ułatwić jej działanie. Trudno było dodać wszystko do kalendarza i nadążyć za tym. Zdecydowanie krzywa uczenia się." - Recenzja G2 Sprawdź te_ Alternatywy dla ProofHub !

13. Dubsado

przez Dubsado Dubsado to platforma, dzięki której Twój zespół jest w ciągłym ruchu. Dzięki tej poręcznej aplikacji możesz tworzyć przepływy pracy, planować spotkania i zarządzać projektami od początku do końca.

Funkcje Dubsado

Łatwe zarządzanie relacjami z klientami dzięki zintegrowanym wiadomościom e-mail, portalom klientów i tablicom zadań

Płatności cykliczne i przypomnienia o płatnościach dla większej automatyzacji

Harmonogram pozwala klientom zarezerwować połączenie z formularzy na stronie internetowej

Wady Dubsado

Ograniczone udostępnianie dokumentów, ponieważ nie można ich udostępniać poza obszarem roboczym projektu

Stroma krzywa uczenia się

Brak aplikacji mobilnej

Ceny Dubsado

Starter: 200 USD/rok, nieograniczona liczba projektów i klientów, szablony formularzy i wiadomości e-mail, fakturowanie i płatności

Premier: 400 USD/rok, wszystko w wersji Starter Plus, zautomatyzowane przepływy pracy, nieograniczona liczba formularzy pozyskiwania potencjalnych klientów

Oceny Dubsado

G2 : 4.4/5 (53 opinie)

: 4.4/5 (53 opinie) Capterra: 4.3/5 (27 recenzji)

Sprawdź te_ Dubsado alternatives !

Co klienci mówią o Dubsado

"Uwielbiam sposób, w jaki wszystko jest zorganizowane wokół projektów. Formularz przechwytywania leadów to świetny sposób na usprawnienie zapytań. Korzystałem z kilku darmowych narzędzi, a cena Dubsado jest warta tego, by móc je zintegrować w miarę rozwoju mojej firmy. Wady: Zdecydowanie trzeba się wiele nauczyć i obejrzeć wiele filmów, aby dowiedzieć się, jak optymalnie skonfigurować aplikację. Filmy są pomocne, ale jest ich dużo!" - Recenzja Capterra "Nie wydaje się być stworzony dla firm, które mają więcej niż kilku pracowników lub korzystają z podwykonawców, którzy mogą potrzebować komunikować się z klientami, jeśli chcesz śledzić całą komunikację." - Recenzja G2

14. Trello

przez Trello Słyszałeś o Trello podczas poszukiwania najlepszego narzędzia do zarządzania firmą. Jest to popularna platforma do zarządzania projektami i zadaniami z przydatnymi funkcjami.

Interfejs jest nowoczesny i prosty, a krzywa uczenia się nie jest tak skomplikowana, jak w przypadku większości programów do zarządzania projektami.

Kluczowe funkcje Trello

Ogromna społeczność i szablony upraszczające korzystanie z Trello

Wiele integracji z innymi firmami w celu rozszerzenia funkcjonalności

Intuicyjne aplikacje mobilne ułatwiające pracę w podróży

Przystępna cena za oferowane funkcje

Wady Trello

Brak elastyczności dla większych zespołów

Funkcje raportowania są podstawowe

Ograniczone miejsce do przechowywania

Sprawdź teAlternatywy dla Trello Ceny Trello

Darmowa na zawsze: nieograniczona liczba kart, do 10 tablic, 10 MB na przesłany plik, niestandardowe tła, aplikacje mobilne, 250 poleceń obszaru roboczego

Standard: 5 USD/użytkownik/miesiąc, nieograniczona liczba tablic, 250 MB na przesłany plik, zapisane wyszukiwania, pola niestandardowe, zaawansowane listy kontrolne, goście na jednej tablicy

Premium: 10 USD/użytkownik/miesiąc, wiele widoków (pulpit nawigacyjny, oś czasu, widok mapy i widoki tabel), priorytetowe wsparcie, prosty eksport danych

Enterprise: 17,50 USD/użytkownika/miesiąc, uprawnienia dla całej organizacji, publiczne zarządzanie tablicami, goście na wielu tablicach

Oceny Trello

G2 : 4.4/5 (12 685 opinii)

: 4.4/5 (12 685 opinii) Capterra: 4.5/5 (21 085 recenzji)

Co klienci mówią o Trello

"Uwielbiamy jego wizualny aspekt: różne tablice pozwalają docenić każdy projekt z osobna. Możesz modyfikować kolejność elementów lub nadawać priorytet niektórym zadaniom, umieszczając je na górze. To bardzo proste i łatwe w użyciu oprogramowanie. Jeśli masz duży projekt, Trello nie jest rozwiązaniem. To oprogramowanie jest przeznaczone głównie dla małych operacji i małych agencji kreatywnych. Jeśli chcesz śledzić rozwój oprogramowania, nie jest to najlepszy wybór." - Recenzja Capterra "Trello nie jest tak przyjazne dla użytkownika, jak mogłoby się wydawać. Przyzwyczajenie się do niego zajmuje trochę czasu, więc nie jest to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto chce od razu rozpocząć pracę nad swoimi projektami za pomocą tablic. Ale poza krzywą uczenia się, Trello jest doskonałe i nie ma żadnych problemów, które bym z nim znalazł." - Recenzja G2

15. Connecteam

Via Connecteam Connecteam to wszechstronne oprogramowanie mobilne do zarządzania firmą i usługami terenowymi, które umożliwia firmom zarządzanie pracownikami, niezależnie od tego, czy pracują zdalnie, czy w terenie. Oprogramowanie jest wyposażone w szereg funkcji, w tym zarządzanie zadaniami, planowanie i narzędzia komunikacyjne, które promują pracę zespołową i usprawniają operacje biznesowe.

Oprócz tych standardowych funkcji, Connecteam oferuje również zaawansowane opcje, takie jak śledzenie obecności, raporty czasu i wydatków i narzędzia płacowe. Dzięki temu idealnie nadaje się dla małych firm, które wymagają globalnego zarządzania pracownikami.

Connecteam zapewnia również zestaw narzędzi analitycznych i raportujących, które umożliwiają podejmowanie świadomych decyzji w oparciu o wgląd w dane w celu rozwoju przedsiębiorstwa.

Kluczowe funkcje Connecteam

Raporty na koniec zmiany promują współpracę między pracownikami i menedżerami

Funkcja zegara czasu pracy pomaga skutecznie monitorować wydajność pracowników

Wiadomości dla całego zespołu umożliwiają płynną komunikację z zespołem

Wady Connecteam

Duża liczba dostosowań, które mogą być przytłaczające

Dane są podzielone na różne części aplikacji, co zmusza do przechodzenia do nowego ekranu, aby znaleźć to, czego potrzebujesz

W obszarach o słabej łączności z Internetem wydajność oprogramowania może ulec spowolnieniu

Ceny Connecteam

Mała firma: 0 USD

0 USD Podstawowy: $29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

$29/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników Zaawansowany: $49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników

$49/miesiąc dla pierwszych 30 użytkowników Ekspert: $99 za pierwszych 30 użytkowników

Oceny Connecteam

G2: 4.3/5 (39 opinii)

4.3/5 (39 opinii) Capterra: 4.8/5 (222 opinie)

16. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania firmą, które oferuje szeroki zakres funkcji pomagających firmom efektywnie zarządzać swoimi operacjami.

Jego funkcje śledzenia czasu, zarządzania projektami i narzędzia do zarządzania zasobami umożliwiają firmom optymalizację produktywności, a funkcje fakturowania i raportowania zapewniają cenny wgląd w wydajność firmy.

Przyjazny dla użytkownika interfejs TimeCamp i opcje dostosowywania ułatwiają firmom dostosowanie oprogramowania do ich konkretnych potrzeb.

Kluczowe cechy TimeCamp

Automatyczne śledzenie czasu pracy

Zarządzanie zadaniami, śledzenie postępów projektów i narzędzia do współpracy zespołowej

Raportowanie i analityka do generowania szczegółowych raportów i uzyskiwania cennego wglądu w różne aspekty ich działalności

Wady TimeCamp

Skomplikowany interfejs dla nowych użytkowników

Pulpity nawigacyjne nie są konfigurowalne

Ograniczona elastyczność

Ceny TimeCamp

TimeCamp oferuje trzy plany cenowe. Plan podstawowy zaczyna się od 7 za użytkownika miesięcznie.

Oceny TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ recenzji)

4.7/5 (530+ recenzji) G2: 4.7/5 (170+ opinii)

Check out these alternatywy TimeCamp !

17. Odoo

Via Odoo Odoo to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania firmą, które oferuje szeroki zakres funkcji pomagających firmom efektywnie zarządzać ich działalnością. Zapewnia szereg funkcji do zarządzania różnymi aspektami działalności firmy. Struktura Odoo jest modułowa, co oznacza, że firmy mogą zacząć od kilku aplikacji i dodawać kolejne w miarę rozwoju.

Kluczowe funkcje Odoo

Moduł CRM (Customer Relationship Management) pomaga firmom efektywnie zarządzać interakcjami z klientami i sprzedażą

Zarządzanie zapasami pozwala firmom śledzić poziomy zapasów, monitorować ruchy zapasów i efektywnie zarządzać magazynami

Kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania finansami

Wady Odoo

Krzywa uczenia się

Użytkownicy często potrzebują wyjaśnień na temat modelu cenowego, ponieważ każda aplikacja i dodatkowy użytkownik zwiększa koszty

Cennik Odoo

Darmowy: Tylko dla jednej aplikacji

Tylko dla jednej aplikacji Standardowy: 24,90 USD/miesiąc za użytkownika

24,90 USD/miesiąc za użytkownika Niestandardowy: $37.40/miesiąc za użytkownika

Oceny Odoo

G2: 4.2/5 (ponad 200 opinii)

4.2/5 (ponad 200 opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 opinii)

Check out these Alternatywy dla Odoo !

18. Honeybook

przez Honeybook Honeybook jest zarządzanie klientami platforma zapewniająca narzędzia do fakturowania, zawierania umów i planowania. Honeybook to świetna opcja dla małych firm poszukujących oprogramowania do zarządzania biznesem.

Honeybook zawiera elementy finansów, automatyzacji marketingu i komunikacji, aby pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu zadaniami klientów.

Najważniejsze cechy Honeybook

Funkcja zarządzania klientami HoneyBook pomaga firmom zarządzać informacjami, komunikacją i projektami swoich klientów

Automatyzacja przepływu pracy w celu usprawnienia powtarzalnych zadań

Funkcje współpracy zespołowej umożliwiające zespołom współpracę

Wady Honeybook

Ograniczone możliwości dostosowywania

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Honeybook

Starter: $12.80/miesiąc za użytkownika

$12.80/miesiąc za użytkownika Essentials: $25.60/miesiąc za użytkownika

$25.60/miesiąc za użytkownika Premium: $52.80/miesiąc na użytkownika

Oceny Honeybook

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 500 recenzji)

Check out these Alternatywy dla książeczki miodu !

19. Jira

Przez Atlassian Jira to popularne narzędzie do zarządzania biznesem, które zapewnia zespołom platformę współpracy do zarządzania projektami, przepływami pracy i zadaniami. Pierwotnie zostało zaprojektowane dla zespołów programistycznych, ale jego elastyczna struktura pozwala na wykorzystanie go w różnych branżach i sektorach.

Kluczowe cechy Jira

Przełączanie między widokami przepływu pracy Kanban lub Scrum

Kreator automatyzacji przepływu pracy upraszczający pracę

Obsługiwane są metodologie Agile

Wady Jira

Osoby niebędące programistami mogą nie uznać Jira za przydatną

Brak funkcji wiadomości błyskawicznych lub wideokonferencji do zarządzania firmą

Ceny Jira

Darmowy: Do 10 użytkowników

Do 10 użytkowników Standardowy: $7.75/miesiąc za użytkownika

$7.75/miesiąc za użytkownika Premium: $15.25/miesiąc za użytkownika

$15.25/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 200 opinii)

4,3/5 (ponad 5 200 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 200 opinii)

Sprawdź te_ Alternatywy dla Jira !

20. Wrike

Via Wrike Wrike to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania biznesem zaprojektowane, aby pomóc zespołom usprawnić ich przepływ pracy i poprawić współpracę. Zapewnia użytkownikom kompleksowy zestaw funkcji zarządzania projektami, w tym zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, współpracę zespołową i raportowanie.

Kluczowe cechy Wrike

Funkcje zarządzania zadaniami, które umożliwiają firmom tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań w wielu projektach i zespołach

ponad 400 integracji

Raportowanie projektów zapewnia firmom cenny wgląd w wydajność ich projektów

Wady Wrike

Bogaty w funkcje interfejs, który może być skomplikowany dla nowych użytkowników

Ograniczone możliwości dostosowywania

Ceny Wrike

Darmowy

Zespół: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Biznes: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3400 recenzji)

4,2/5 (ponad 3400 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 300 opinii)

Check out these Wrike alternatywy !

Zarządzaj zespołem za pomocą narzędzi do zarządzania biznesem

Wszystkie narzędzia na tej liście mają kilka przydatnych funkcji. Ale jeśli nie poświęcasz kluczowej funkcji, to płacisz za to rękę i nogę. ClickUp radzi sobie z tym wyzwaniem.

Dzięki ClickUp otrzymujesz kluczowe funkcje, w tym automatyzację procesów, współpracę zespołową, płynną komunikację i intuicyjne możliwości zarządzania projektami. Wypróbuj ClickUp już dziś i zobacz swój zespół będąc bardziej produktywnym jak nigdy dotąd!