8 najlepszych narzędzi BPM w 2024 roku (wady, zalety, ceny)

szukasz najlepszego oprogramowania BPM _? Zarządzanie procesami biznesowymi jest jednym z najważniejszych procesów dla każdej firmy. Pomaga zoptymalizować cykl pracy, aby upewnić się, że wszystko przepływa tak płynnie, jak to tylko możliwe.

bPM jest jednak skomplikowanym procesem, więc nie można do niego użyć dowolnego narzędzia, prawda?

Potrzebne jest specjalistyczne narzędzie BPM.

Jest to platforma przeznaczona do optymalizacji i automatyzacji wszystkich procesów i cykli pracy związanych z biznesem.

W tym artykule omówimy, co Oprogramowanie BPM i wyróżnimy osiem popularnych narzędzi BPM dostępnych obecnie na rynku. Dokonamy przeglądu kluczowych funkcji, zalet, wad, cen i ocen klientów, aby pomóc Ci wybrać najlepsze z nich!

Zaczynajmy!

8 najlepszych narzędzi BPM w 2023 roku

Oto lista ośmiu najlepszych narzędzi do zarządzania procesami biznesowymi, które pomogą zoptymalizować każdy proces pracy w 2023 roku:

1. ClickUp

ClickUp jest światowym #1 oprogramowanie do zarządzania projektami . Jest ono również dostosowane do zarządzania procesami biznesowymi!

Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację procesów, śledzenie postępów, czy też zarządzanie zasobami clickUp poradzi sobie ze wszystkim!

Jak ClickUp pomaga w zarządzaniu procesami biznesowymi:

Automatyzacja cyklu pracy : z ponad 50 gotowymi rozwiązaniamiautomatyzacja cyklu pracy komendy, możesz zautomatyzować powtarzające się zadania w mgnieniu oka lub nawet niestandardowe i zbudować własne zautomatyzowane cykle pracy dlazarządzanie cyklem pracy *Niestandardowe statusy zadań: tworzenie odpowiednich i niestandardowych statusów zadań dla każdego rodzaju projektu

: z ponad 50 gotowymi rozwiązaniamiautomatyzacja cyklu pracy komendy, możesz zautomatyzować powtarzające się zadania w mgnieniu oka lub nawet niestandardowe i zbudować własne zautomatyzowane cykle pracy dlazarządzanie cyklem pracy *Niestandardowe statusy zadań: tworzenie odpowiednich i niestandardowych statusów zadań dla każdego rodzaju projektu Listy kontrolne zadań : użyj szczegółowych list do zrobienia, aby podzielić swoje zadania na mniejsze, łatwe do zarządzania fragmenty

Dokumenty ClickUp : łatwe tworzenie, udostępnianie i przechowywanie dokumentów związanych z projektem lub firmą wirtualny lub wewnętrznym zespołem

Pulpity i Raportowanie : korzystaj z Agile Dashboards ClickUp, aby wizualizować i mierzyć postępy w projekcie i wydajność zespołu za pomocą wykresów, takich jak Velocity , Burnup , Spalanie oraz Wykresy przepływu skumulowanego *Multiple Assignees: z łatwością przypisz więcej niż jednego członka zespołu lub nawet Teams do wspólnego projektu lub zadania

i : korzystaj z Agile Dashboards ClickUp, aby wizualizować i mierzyć postępy w projekcie i wydajność zespołu za pomocą wykresów, takich jak Velocity , Burnup , Spalanie oraz Wykresy przepływu skumulowanego *Multiple Assignees: z łatwością przypisz więcej niż jednego członka zespołu lub nawet Teams do wspólnego projektu lub zadania Potężne integracje niezależnie od tego, czy jest to narzędzie do komunikacji, rozmów wideo czy śledzenia czasu, ClickUp oferuje integrację z mnóstwem aplikacji od Slack i Zoom do Toggl i Google Drive

Profesjonaliści ClickUp

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Bogata w funkcje wersja Free

Łatwe zarządzanie cyklem pracy dzięki funkcji przeciągnij i upuść

Tworzenie zautomatyzowanych procesów ułatwiających zarządzanie zadaniami

Możliwość dostosowania do dowolnego stylu projektu dzięki wielu widokom

Możliwość szybkiego przypisywania zadań do dowolnego członka zespołu

Planowanie złożonych procesów lub rysowanie diagramów procesów za pomocą map myśli

Możliwość śledzeniaoś czasu projektu z wykresem Gantta

Może wyróżnić Priorytet zadania jako niski, normalny, wysoki i pilny

TworzenieZależności między zadaniami aby upewnić się, że zadania są wykonywane we właściwej kolejności

Wsparcie dla natywnego śledzenia czasu, aby wiedzieć, jak długo trwają zakończone projekty i zadania workflow

Dostępny jako potężny pulpit, przeglądarka i telefon komórkowyaplikacje ClickUp cons

Brak dostępnych białych etykiet

Brak możliwości eksportu pulpitów

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje potężną darmową wersję z mnóstwem przydatnych funkcji. Jednakże, aby uzyskać dodatkowe funkcje, płatne plany zaczynają się już od 5 USD/użytkownika miesięcznie.

ClickUp oceny klientów

G2: 4.7/5 (ponad 1300 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Process Street

Via Ulica procesu Process Street to proste rozwiązanie BPM, które pomaga Enterprise zarządzać powtarzającymi się procesami biznesowymi.

ale czy używasz go do zarządzania swoimi procesami biznesowymi?

Przyjrzyjmy się temu!

Kluczowe funkcje Process Street

Możliwość szybkiego tworzenia i przypisywania cykli pracy do list kontrolnych

Pulpit do śledzenia aktywności zadań w czasie rzeczywistym

Automatyzacja cyklu pracy, która może wyzwalać działania w aplikacjach takich jak Salesforce, Jira, Slack i innych

Zatwierdzenia usprawniające autorski proces BPM

Zaplanowane listy kontrolne i moduły automatyzacji procesów

Profesjonaliści z Process Street

Prosty interfejs użytkownika

Możliwość łatwego tworzenia ustrukturyzowanychdokumenty procesowe* Możliwość dodawania plików audio i wideo do dokumentów

Łatwe śledzenie codziennej aktywności dzięki kanałowi aktywności

Wady Process Street

Brak dostępnej wersji offline

Nie oferuje aplikacji komputerowych

Brak priorytetowego wsparcia w podstawowym planie cenowym

Cennik Process Street

Oferuje darmowy plan Forever dla 1 członka. Płatne plany zaczynają się od 25 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Process Street

G2: 4,7/5 (ponad 110 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 480 opinii)

3. Kissflow

Via Kissflow Kissflow to oparte na chmurze oprogramowanie BPM dla Businessu każdej wielkości. To oprogramowanie do zarządzania cyklem pracy zapewnia wsparcie dla automatyzacji procesów biznesowych i funkcji monitorowania wydajności.

czy można więc za jego pomocą "pożegnać się" z problemami BPM?

Przyjrzyjmy się temu.

Kluczowe funkcje Kissflow

Przypisywanie i śledzenie zgłoszeń serwisowych w celu szybkiego rozwiązywania problemów

Pulpity pozwalające uzyskać kluczowy wgląd w procesy

Możliwość automatyzacji zadań, powiadomień i eskalacji

Skalowalność umożliwiająca obsługę dużej ilości i złożoności danych

Pojedyncze logowanie do dowolnej innej platformy, takiej jak G Suite i Office365

Zalety Kissflow

Dostosowanie cyklu pracy w celu łatwegoreinżynieria procesów biznesowych bez kodowania

Możliwość przypisania użytkowników do dowolnego kroku procesu Business

Oferuje konfigurowalne raportowanie

Może łączyć cykle pracy z narzędziami innych firm

Wady Kissflow

Może być trudno wdrożyć początkującego użytkownika Business

Brak możliwości przypisywania zadań do wielu użytkowników bez tworzenia grup

Drogie plany cenowe

Cennik Kissflow

Płatne plany dla tego oprogramowania BPM zaczynają się od 10 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Kissflow

G2: 4.3/5 (ponad 460 recenzji)

Capterra: 3.8/5 (ponad 20 recenzji)

4. Appian

Via Appian Appian jest platforma do tworzenia aplikacji która umożliwia programistom tworzenie aplikacji skoncentrowanych na procesach. Chociaż nie jest to tradycyjne oprogramowanie do zarządzania procesami, może pomóc zoptymalizować istniejące procesy działalności biznesowej.

Kluczowe funkcje Appian

Możliwość szybkiego tworzenia procesów metodą "przeciągnij i upuść

Możliwość widoku zadań i danych związanych z procesami w czasie rzeczywistym

Integracja danych z RDBMS, usług w chmurze lub systemów starszej wersji

Repozytorium procesów do przechowywania wcześniej zaprojektowanych cykli pracy

Niskokodowa platforma automatyzacji do usprawniania procesów

Profesjonaliści Appian

Przyjazny dla użytkownika i intuicyjny interfejs

Możliwość łatwego definiowania krytycznych polityk i procedur Business

Szybkie tworzenie formularzy zadań i pulpitów

Dostęp do cykli pracy i procesów z dowolnego miejsca

Wady Appian

Ograniczona elastyczność, jeśli chodzi o niestandardowe ustawienia

Wymaga podstawowej wiedzy z zakresu kodowania

Brak możliwości przypisania komentarzy do konkretnego członka zespołu

Appian ceny

Plan Free jest oferowany dla maksymalnie 15 użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 75 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Appian

G2: 4,5/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 60 opinii)

5. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 to platforma komunikacji i współpracy wykorzystywana przez Teams jako narzędzie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i zarządzania projektami.

Jeśli jednak szukasz prostego oprogramowania, z którego możesz korzystać "24/7", możesz poszukać gdzie indziej.

Kluczowe funkcje Bitrix24

Oferuje zadania z szablonami, listami kontrolnymi i podzadaniami

Komunikator do szybkiej komunikacji wewnętrznej

RPA bez użycia kodu

Możliwość łatwego przechowywania i udostępniania dokumentów na trzech rodzajach dysków

Kalendarze do efektywnego zarządzania pracownikami i zasobami

Zalety Bitrix24

Wygodny i intuicyjny interfejs CRM

Może łatwo pomóc w monitorowaniu lejka sprzedaży

Może być używany jako HRMS (system zarządzania zasobami ludzkimi)

Oferuje zarówno aplikacje na Androida, jak i iOS

Wady Bitrix24

Trudne wdrożenie

Limit wbudowanych statusów zadań

Brak funkcji zarządzania Agile, takich jak wykresy Agile

Cennik Bitrix24

Bitrix24 oferuje plan Free dla nieograniczonej liczby użytkowników. Płatne plany zaczynają się od 49 USD miesięcznie dla wszystkich użytkowników.

Oceny niestandardowe Bitrix24

G2: 4.0/5 (340+ opinii)

Capterra: 4.0/5 (ponad 420 opinii)

Check out these Alternatywy Bitrix24 !

6. Smartsheet

Via SmartsheetSmartsheet to aplikacja oparta na arkuszu kalkulacyjnym narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi, które pomaga w planowaniu, zarządzaniu i śledzeniu projektów.

Jeśli jesteś fanem arkuszy kalkulacyjnych, pokochasz to narzędzie. Jeśli jednak nie żyjesz w latach 90-tych, to narzędzie BPM może wydawać się przestarzałe.

Kluczowe funkcje Smartsheet

Możliwość tworzenia i używania formularzy internetowych do zbierania danych

Widok Gantta, aby uzyskać oś czasuzależności projektu i kamienie milowe

Konwersacje w wierszach, kartach i arkuszach do łatwego omawiania szczegółów projektu

Poziomy uprawnień do określania, czy ludzie mogą wyświetlać, edytować lub być administratorami

Szablony arkuszy do szybkiego rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych

Profesjonaliści Smartsheet

Możliwość tworzenia prostych, zautomatyzowanych cykli pracy dla powtarzalnych i ręcznych procesów

Możliwość przesyłania załączników w konwersacjach i arkuszach

Integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak Salesforce i Jira

Oferuje aplikacje mobilne na urządzenia z systemem Android i iOS

Wady Smartsheet

Arkusze kalkulacyjne nie są przyjaznym dla użytkownika sposobem zarządzania procesami

Brak dedykowanego strumienia aktywności

Brak wbudowanej funkcji śledzenia czasu pracy

Cennik Smartsheet

Płatne plany dla tej platformy BPM zaczynają się od 7 USD/użytkownika miesięcznie.

Oceny klientów Smartsheet

G2: 4.2/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 1500 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla arkuszy kalkulacyjnych !

7. Nintex

Via Nintex Nintex to platforma, która pomaga tworzyć, automatyzować i optymalizować biznesowe cykle pracy i procesy. Nie jest to jednak najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie BPM dla większości Teams.

Kluczowe funkcje Nintex

Możliwość wizualnego planowania i tworzenia map operacji lub procesów biznesowych

Automatyzacja powtarzalnych czynności dzięki automatyzacji procesów

Optymalizacja procesów za pomocą sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego

Oferuje cykle pracy do zatwierdzania procesów i dokumentów

Profesjonaliści Nintex

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Spersonalizowane pulpity imapy procesów* Kreator "przeciągnij i upuść" ułatwiający tworzenie cykli pracy

Możliwość łatwej integracji zaplikacjami biznesowymi, takimi jak SharePoint Wady Nintex

Trudność w tworzeniu złożonych procesów i zarządzaniu nimi

Integracja aplikacji innych firm może być trudna

Drogie plany cenowe

Cennik Nintex

Płatne plany zaczynają się od 25 000 USD rocznie za nieograniczoną liczbę użytkowników, nieograniczoną liczbę cykli pracy i 2000 generacji dokumentów.

Oceny klientów Nintex

G2: 4,2/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4,1/5 (ponad 70 recenzji)

8. Bizagi Modeler

Via Bizagi Modeler Bizagi Modeler, część Bizagi BPM Suite, to kolejne popularne oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. To narzędzie do modelowania procesów pomaga użytkownikom poprawić jakość obsługi klienta dzięki optymalizacji i usprawnieniu procesów biznesowych.

Kluczowe funkcje Bizagi

Tworzenie szczegółowych diagramów cyklu pracy dla szybkich przeglądów wizualnych

Możliwość łatwej współpracy nad dowolnym modelem procesu biznesowego

Powiadomienia w czasie rzeczywistym i strumień aktywności dla ciągłych aktualizacji

Możliwość publikowania procesów w formatach takich jak Word, PDF i Excel

Zalety Bizagi Modeler

Przyjazny dla użytkownika

Potrafi symulować procesy biznesowe w celu ich przetestowania

Posiada potężny silnik przepływu pracy zapewniający wydajność operacyjną

Może pracować w trybie offline

Wady Bizagi Modeler

Mocno limitowana przestrzeń dyskowa w chmurze dla podstawowego planu

Dostępny tylko dla urządzeń z systemem Windows

Brak funkcji wykresu Gantta

Bizagi Modeler ceny

Bizagi Modeler oferuje darmowy plan z ograniczonymi funkcjami. Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać wycenę, jeśli Twój zespół ma ponad 100 użytkowników.

Oceny niestandardowe Bizagi Modeler

G2: 4.6/5 (ponad 10 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 100 opinii)

Jak wybrać najlepsze narzędzie do zarządzania procesami biznesowymi?

Optymalizacja procesów biznesowych jest niezbędna, a znalezienie odpowiedniego narzędzia do zarządzania procesami biznesowymi jest kluczowe.

Doskonałe oprogramowanie BPM pomoże w automatyzacji procesów, zidentyfikuje obszary wymagające poprawy i usprawni współpracę, aby przyspieszyć pracę.

Wszystko, co musisz zrobić, to przejrzeć listę narzędzi, o których tutaj wzmiankowaliśmy, aby znaleźć to, które pasuje do Twojej strategii BPM.

Ale aby zaoszczędzić czas (i pieniądze), dlaczego nie dać ClickUp za darmo? Jest to zdecydowanie najlepsze narzędzie BPM z funkcjami automatyzacji, współpracy w zespole, integracji aplikacji i wszystkim innym, czego potrzebujesz, aby poprawić wydajność swojego biznesu!