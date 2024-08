10 darmowych szablonów propozycji projektów w Word, Excel i ClickUp

The propozycja projektu jest kluczowa dla uchwycenia istotnych szczegółów. Bez solidnych ram, liderzy teamów nie wiedzą, kto jest za co odpowiedzialny, a poszczególni współpracownicy nie mają pojęcia, czego się od nich oczekuje. ResearchGate dane pokazują, że prawie 40% projektów kończy się niepowodzeniem z powodu niewystarczającego planu. A jeśli dochodzi do załamania komunikacji - wzrost niepowodzenia projektu wzrasta do prawie 60%.

Teams zdają sobie sprawę z tego ryzyka, dlatego też coraz więcej liderów korzysta z szablonów propozycji projektów przed naciśnięciem przycisku launch. Jeśli zarządzasz zespołem, szablon propozycji projektu powinien działać jako szczegółowa lista kontrolna dla wszystkich interesariuszy.

Szablony propozycji projektów mają do zrobienia coś więcej niż tylko dostarczenie najdrobniejszych szczegółów. Solidny plan zachęca interesariuszy do zaangażowania się w projekt. Pomaga również uzyskać zatwierdzenie budżetu, jednocześnie podkreślając powodzenie projektu.

Aby pomóc Ci w przygotowaniu planu, zebraliśmy 10 najlepszych szablonów propozycji projektów, z których możesz skorzystać - całkowicie za darmo. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, przyjrzyjmy się, czym w ogóle jest propozycja projektu.

Czym jest propozycja projektu?

Propozycja projektu to udokumentowany proces nakreślający i definiujący wszystkie niezbędne elementy projektu wymagania dotyczące projektu interesariusze muszą osiągnąć w określonych ramach czasowych. Dobrze zaplanowana propozycja dostarcza interesariuszom istotnych informacji, takich jak budżety , osie czasu , cele i ogólny cel.

Celem jest zebranie wszystkich wszystkich, a co ważniejsze, w zgodzie z ustalonymi ramami projektu.

Uzyskanie poparcia ze strony interesariuszy i liderów zespołów ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu, więc dlaczego nie nakreślić najważniejszych szczegółów, aby to się udało? Pomyśl o propozycji projektu jako o jedynej szansie na pokazanie wszystkim zaangażowanym:

Dlaczego jest to naprawdę świetny pomysł

Jak interesariusze mogą wykorzystać swoją magię, aby pomóc ci wygrać

Dlaczego interesariusze mają szczęście pracować nad tym wspaniałym projektem?

OK - może "szczęście" to niewłaściwe słowo. Ale solidna propozycja projektu przyciąga uwagę interesariuszy i zachęca ich do zaangażowania. Powinna ona również podkreślać potencjalne powodzenie, jakie interesariusze odnieśliby pracując z tobą - bo kto nie chciałby mieć w kieszeni kolejnego osiągnięcia projektowego w czasie przeglądu?

10 darmowych szablonów propozycji projektów, które zrobią wrażenie na interesariuszach

Jeśli jeszcze cię nie przekonaliśmy, powiemy to jeszcze raz - propozycje projektowe są niezbędne dla powodzenia twojego projektu i wspólnych wysiłków twojego zespołu. Niestety, nie wszystkie szablony propozycji projektów są takie same.

Świetny szablon nie tylko spełnia wszystkie wymagania, ale także ułatwia planowanie, współpracę i strukturyzację proponowanych ram. Zapoznaj się z 10 najbardziej przydatnymi szablonami propozycji projektów, aby przekonać do siebie interesariuszy:

1. Szablon Tablicy Propozycji Projektu ClickUp

Szablon tablicy z propozycją projektu ClickUp

idealne typy propozycji: Zamówione, Niezamówione, Nieformalne, Odnowienie, Kontynuacja i Uzupełnienie

Dokumentowanie propozycji projektu nie zawsze oznacza konieczność pracy wyłącznie z tekstem pisanym. W rzeczywistości propozycje wizualne mogą pomóc w wyraźniejszym przedstawieniu pomysłów i ram.

Dlatego też Szablon Tablicy Propozycji Projektu ClickUp to jedna z najlepszych opcji wizualnej prezentacji planu. Szablon ten wykorzystuje funkcję ClickUp's Tablica, aby żywo promować swoją propozycję w całkowicie edytowalnym formacie.

Niestandardowe podejście do zarządzania projektami jest najważniejsze, dlatego szablon ClickUp jest idealny dla kierowników projektów, którzy chcą dostosować propozycje do potrzeb swoich interesariuszy. Gotowe wykresy na Tablicy upraszczają proces połączenia różnych części struktury, dzięki czemu każdy wie, kto jest za co odpowiedzialny.

ClickUp oferuje funkcje współpracy umożliwiające szybkie przypisywanie interesariuszy do komentarzy, łączenie zadań w widoku Tablicy i zapobieganie wąskim gardłom za pomocą linii Ścieżki Krytycznej, dzięki czemu kierownicy projektów dokładnie wiedzą, co wstrzymuje projekt. Pobierz ten szablonBonus: Narzędzia do zarządzania propozycjami

2. Szablon oferty agencji kreatywnej ClickUp

Szablon propozycji agencji kreatywnej ClickUp

idealne typy propozycji: Zamówione, Niezamówione, Nieformalne, Odnowienie i Kontynuacja

Jeśli zarządzasz klientami dla agencja kreatywna zawsze sprzedajesz swoją firmę obecnym i potencjalnym klientom. Agencje kreatywne muszą podkreślić to, co odróżnia je od reszty i ostatecznie pokazać klientom, w jaki sposób mogą to zrobić i w jakich ramach czasowych.

Czy wiedziałeś do zrobienia Sprout Social badanie agencji marketingowych wykazało, że więcej niż 4 na 5 agencji faktycznie niestandardowo dostosowuje swoje propozycje dla każdego klienta?

Jeśli chcesz naprawdę wyróżnić i niestandardowo dostosować swoją ofertę do konkretnego klienta, korzystając z funkcji Szablon oferty dla agencji kreatywnej ClickUp to świetne miejsce na rozpoczęcie. Szablon ten usprawnia proces przedstawiania oferty klientom dzięki niestandardowym etykietom, niestandardowym polom i widocznemu paskowi postępu.

Z łatwością utworzysz szczegółową listę do zrobienia, na której możesz przydzielać zadania, tworzyć ważne podzadania, przypisywać komentarze interesariuszom i zapewniać statusy priorytetów, aby pokazać wszystkim najważniejsze kroki. Pobierz ten szablon

3. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Idealne typy wniosków: Zamówienie, Odnowienie, Kontynuacja i Uzupełnienie

The Szablon RFP ClickUp jest idealny dla tych, którzy pracują w mało konkurencyjnym polu, gdy trzeba podkreślić swoją wiedzę specjalistyczną w projekcie. Ten rodzaj propozycji wymaga szablonu, który może wykraczać poza szczegóły, tak aby każdy aspekt projektu został uwzględniony.

RFP muszą być skrupulatne i bogate w informacje, aby każdy zaangażowany znał swoje obowiązki. ClickUp Szablon RFP daje Ci możliwość pracy z obszerną listą kontrolną, która została niestandardowo przygotowana przez Ekspertów ClickUp ds. zarządzania projektami!

Nie wszystkie RFP są takie same, ale istnieje mnóstwo podobieństw i wspólnych wymagań, które zawiera ten szablon ClickUp. Skorzystaj z niego, aby rozpocząć proces składania propozycji projektu lub użyj go, aby dodać więcej szczegółów do swoich ram.

Sprawdź te_ szablony zapytań ofertowych ! Pobierz ten szablon

4. Szablon zapytania ofertowego dotyczącego tworzenia stron internetowych ClickUp

Szablon zapytania ofertowego dla twórców stron internetowych ClickUp

idealne typy wniosków: Zamówione, Niezamówione, Nieformalne, Odnowienie, Kontynuacja i Uzupełnienie

Teamsy deweloperskie słyną z tego, że potrzebują informacji o projekcie szybko, a rozwiązania lub oczekiwania wobec projektu jeszcze szybciej.

Praca w środowisku o wysokim stopniu realizacji projektów sprawia, że programiści internetowi są zwięźli, jeśli chodzi o oś czasu ich projektów, ponieważ zazwyczaj pracują na podstawie sprintów projektowych.

Skorzystaj z tego szablonu, aby ułatwić wyszukiwanie oferentów do swojego projektu tworzenia stron internetowych. W rzeczywistości Szablon zapytania ofertowego ClickUp został specjalnie zaprojektowany dla projektów związanych z tworzeniem stron internetowych i do tworzenia przejrzystych propozycji projektów.

Szablon zawiera przewodnik dla początkujących z ustawieniami wstępnymi ClickUp Docs, aby zapewnić dodanie deklaracji misji, przegląd projektu wizja, oś czasu i wiele więcej. Pobierz ten szablon

5. Szablon oferty handlowej ClickUp

Szablon oferty handlowej ClickUp

idealne typy propozycji: Zamówione, Niezamówione, Kontynuacja i Uzupełnienie_

Oczywiście - istnieje mnóstwo szablonów propozycji projektów i dokumenty propozycji biznesowych tam. Jednak w przypadku firm, które konkretnie potrzebują oferty handlowej do przekazania inwestorom, właścicielom gruntów lub firmom budowlanym, musisz mieć wszystko dokładnie udokumentowane.

The Szablon oferty handlowej ClickUp jest idealny dla tych, którzy chcą przedstawić swoje propozycje biznesowe obecnym lub potencjalnym partnerom oraz wszystkie potencjalne problemy związane z zakresem projektu. Dodatkowo, posiadanie dopasowanej propozycji projektu dla swojego biznesu daje znacznie lepsze wrażenie.

Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku firm komercyjnych, które korzystają z prostych szablonów propozycji projektów w Dokumentach Google, które mogą nie zawierać niczego poza logo firmy i deklaracją misji. Nadszedł czas, aby przejść na ClickUp. Pobierz ten szablon

6. Szablon opisu projektu ClickUp

Szablon opisu projektu ClickUp

idealne typy propozycji: Zamówione, Niezamówione, Nieformalne i Odnowione_

Opisy projektów mogą być długimi dokumentami, które zawierają wszystkie myśli, pomysły i propozycje - razem w jednym miejscu. Pomagają one uporządkować ogólną oś czasu projektu i zadać istotne pytania who, what, where, when, why i how.

The Szablon opisu projektu ClickUp działa jako główny składnik projektu podczas przeglądu podsumowania, celów, oś czasu projektu, interesariuszy i nie tylko.

Możliwość niestandardowej narracji projektu ma kluczowe znaczenie dla stworzenia solidnej propozycji biznesowej. Ten szablon propozycji projektu chroni przed zbyt technicznym językiem opisującym projekt bez skracania informacji lub zakresu projektu. Pobierz ten szablon

7. Szablon propozycji usługi w programie Microsoft Word

Przez Microsoft

idealne typy propozycji: Niezamówione, Nieformalne, Odnowienie, Kontynuacja i Uzupełnienie

Jeśli szukasz darmowego i bardzo prostego szablonu propozycji projektu w programie Microsoft Word, który możesz wykorzystać w swoim kolejnym proponowanym projekcie, to jest to. Szablon Szablon propozycji usługi Microsoft pomaga podzielić propozycję biznesową na osobne sekcje.

Dodatkowo, ten jednostronicowy szablon propozycji pozwala zaprezentować cele biznesowe, rezultaty projektu oraz ogólne podejście do wyceny i harmonogramu projektu. Wstępnie sformatowane tabele pozwalają na dostarczenie dokładnych i istotnych szczegółów dotyczących projektu - a wszystko to w jednym dokumencie Word.

Szablon ten może być używany jako krótka przerwa rozwiązanie do negocjacji kontraktów lub odnowienia starego projektu. Pobierz ten szablon

8. Szablon propozycji Microsoft Word by Template.net

Przez szablon.net

idealne typy propozycji: Niezamówione, Nieformalne i Kontynuacja_

Microsoft Word nie jest znany jako platforma premium dla dobrze zaprojektowanych szablonów projektów, ale Szablon.net Szablon propozycji projektu podnosi poprzeczkę. Ten darmowy szablon propozycji projektu pozwala zaprezentować projekt interesariuszom bez konieczności przeglądania nijakiego dokumentu Word.

Jednak jego niestandardowe możliwości, poza edycją tekstu, są dość ograniczone. Szablon zapewnia ustawiony podział na streszczenie problem, rozwiązanie i obiekty. Jednocześnie szablon nie pozostawia wiele miejsca na kreatywność.

Można dodawać różne sekcje i programować je na większości urządzeń, co sprawia, że jest to bardzo proste rozwiązanie do planowania proponowanego projektu. Pobierz ten szablon

9. Szablon końcowej propozycji projektu Microsoft Word by Template.net

Przez szablon.net

idealne typy wniosków: Zamówione, niezamówione i uzupełniające

Dla naukowców, nauczycieli i studentów, ta propozycja projektu akademickiego jest pomocna w proponowaniu nadchodzących projektów badawczych z uproszczonym, ale profesjonalnym podziałem. Szczegółowy Szablon.net Szablon propozycji końcowego projektu uniwersyteckiego zawiera sekcję, w której można przekazać instytucjom więcej informacji o sobie lub swoim zespole.

Zawiera również sekcje, które pomogą ci przedstawić oś czasu dla szczegółów projektu, ceny badań oraz warunki projektu. Jeśli potrzebujesz szablonu dostosowanego do potrzeb twojego projektu akademickiego, to jest właśnie to. Pobierz ten szablon

10. Szablon propozycji projektu strony internetowej Microsoft Word by Template.net

Przez szablon.net

idealne typy propozycji: Nieformalne, Odnowienie, Kontynuacja i Uzupełnienie

Chcesz zaproponować swój projekt strony internetowej firmie lub podać szczegóły dotyczące procesu za pośrednictwem żądanej oferty? Szablon Szablon.net Szablon propozycji projektu strony internetowej może być dobrym rozwiązaniem.

Ten szablon propozycji projektu zawiera uproszczony podział do wyróżnienia:

Kim jesteś i czym się zajmujesz

Oś czasu projektu i ważne daty

Proponowana struktura cenowa budowy strony internetowej

Warunki proponowanego projektu strony internetowej

Twórcy stron internetowych z pewnością mogą zgodzić się co do jednego - projekty mogą łatwo zboczyć z kursu w pośpiechu. Dlatego też pomocne jest uwzględnienie wszystkich szczegółów projektu i potencjalnych zakres projektu problemów bezpośrednio w propozycji projektu. Pobierz ten szablon

6 rodzajów propozycji projektów

Kierownicy i liderzy projektów zazwyczaj pracują z sześcioma różnymi rodzajami propozycji projektowych, które dokumentują ich własne unikalne cechy cele projektu . Przed przyjęciem nowego konspektu propozycji projektu, warto najpierw zapoznać się z sześcioma rodzajami propozycji:

1. Propozycja projektu na zamówienie

Tak jak to brzmi, ten typ propozycji projektu ma miejsce, gdy ktoś prosi lub żąda od ciebie propozycji. Celem jest uzyskanie porady eksperta lub wskazówek dotyczących konkretnych ram projektu. Do zrobienia tego często dochodzi za pośrednictwem RFP lub Zapytania ofertowego i nie konkuruje z innymi propozycjami (tj. konkurującymi businessami lub agencjami).

2. Niezamówiona propozycja projektu

Z drugiej strony, niezamówione propozycje są zazwyczaj wysyłane bez otrzymania konkretnego zapytania lub RFP. Celem tego formatu jest podkreślenie, dlaczego twoja struktura jest lepsza, dlatego niezamówione propozycje są często wykorzystywane w ofertach od wykonawców.

3. Nieformalna propozycja projektu

Nieformalne propozycje są wymagane od klientów lub firm, które niekoniecznie szukają RFP, ale bardziej konwersacyjnego podejścia do prezentacji projektu. Cel tego formatu jest bardziej elastyczny, ponieważ wymaga mniejszej szczegółowości.

4. Propozycja odnowienia projektu

Propozycje odnowienia projektu są wysyłane do obecnych klientów w celu kontynuacji, rozszerzenia lub podniesienia poziomu usług za pomocą proponowanych ram. Zazwyczaj celem tej propozycji jest podkreślenie poprzednich wyników lub wydajności, aby wpłynąć na większe zaangażowanie.

5. Propozycja kontynuacji projektu

Zamiast przekonywać klientów lub firmy do swojego planu, propozycja kontynuacji projektu komunikuje lub przypomina interesariuszom o rozpoczęciu lub bieżącym postępie projektu. Celem jest informowanie i aktualizowanie interesariuszy, a nie przekonywanie ich do zaakceptowania propozycji.

6. Uzupełniająca propozycja projektu

Uzupełniająca propozycja projektu działa podobnie jak propozycja kontynuacji. Jednak ten rodzaj propozycji nie tylko zapewnia aktualizację, ale także prosi o dodatkowe zasoby - czy to siłę roboczą, czy fundusze pieniężne. Celem jest przekonanie interesariuszy, że do zakończenia pierwotnego planu potrzeba czegoś więcej.

Kto korzysta z propozycji projektu?

Business: Propozycje projektów są ważne dla firm, aby zrozumieć zakres projektu i upewnić się, że zostanie on zakończony na czas. Dokument ten pomaga im śledzić postępy i upewnić się, że wszyscy interesariusze są świadomi wszelkich zmian lub aktualizacji niezbędnych dla projektu.

Kierownicy projektów: Propozycje projektów są niezbędne dla kierowników projektów w celu ustawienia oczekiwań i upewnienia się, że projekt zostanie zakończony na czas. Dokument ten określa oś czasu, budżet, zakres, cele, rezultaty i wszelkie inne niezbędne informacje związane z projektem.

Co należy uwzględnić w proponowanym dokumencie projektu?

Podsumowanie projektu: Krótko opisz, czego dotyczy projekt, na czym się koncentruje i jakie są oczekiwane rezultaty. Służy to jako wprowadzenie do planu i pomaga interesariuszom zrozumieć jego znaczenie.

Krótko opisz, czego dotyczy projekt, na czym się koncentruje i jakie są oczekiwane rezultaty. Służy to jako wprowadzenie do planu i pomaga interesariuszom zrozumieć jego znaczenie. Cele projektu: Wyraźnie zilustruj pożądany cel lub wyniki końcowe projektu. Ta część podkreśla, co projekt zamierza osiągnąć.

Wyraźnie zilustruj pożądany cel lub wyniki końcowe projektu. Ta część podkreśla, co projekt zamierza osiągnąć. Oś czasu projektu: Przedstaw szacunkową oś czasu dla zakończonego projektu, w tym główne kamienie milowe. Pomaga to interesariuszom ocenić wykonalność projektu.

Przedstaw szacunkową oś czasu dla zakończonego projektu, w tym główne kamienie milowe. Pomaga to interesariuszom ocenić wykonalność projektu. Oszacowanie budżetu: Nakreślenie szczegółowego planu budżetowego, który obejmuje alokację zasobów, koszty pracy i inne wydatki związane z projektem, dając interesariuszom możliwość przewidywania potencjalnych potrzeb inwestycyjnych.

Nakreślenie szczegółowego planu budżetowego, który obejmuje alokację zasobów, koszty pracy i inne wydatki związane z projektem, dając interesariuszom możliwość przewidywania potencjalnych potrzeb inwestycyjnych. Ocena ryzyka: Podkreśl potencjalne ryzyko i wyzwania, które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu, pokazując, że jesteś przygotowany na nieprzewidziane okoliczności.

Podkreśl potencjalne ryzyko i wyzwania, które mogą pojawić się w trakcie trwania projektu, pokazując, że jesteś przygotowany na nieprzewidziane okoliczności. Metodologia: Wyjaśnij podejście lub metody, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia celów projektu. Ta sekcja ujawnia, w jaki sposób planujesz zająć się projektem.

Wyjaśnij podejście lub metody, które zostaną wykorzystane do osiągnięcia celów projektu. Ta sekcja ujawnia, w jaki sposób planujesz zająć się projektem. Zapotrzebowanie na zasoby: Wyszczególnij siłę roboczą, materiały i inne zasoby wymagane do realizacji projektu. Informacje te zapewnią jasność co do potrzeb projektu.

Wyszczególnij siłę roboczą, materiały i inne zasoby wymagane do realizacji projektu. Informacje te zapewnią jasność co do potrzeb projektu. Role i obowiązki uczestników: Wyszczególnij rolę każdego uczestnika, podkreślając jego wkład w osiągnięcie celów projektu. Sprzyja to odpowiedzialności i jasności dla Teams.

Wyszczególnij rolę każdego uczestnika, podkreślając jego wkład w osiągnięcie celów projektu. Sprzyja to odpowiedzialności i jasności dla Teams. Ewaluacja projektu: Ta sekcja określa, w jaki sposób mierzone i oceniane będzie powodzenie projektu. Określ kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które zostaną wykorzystane do oceny skuteczności i powodzenia projektu.

Ta sekcja określa, w jaki sposób mierzone i oceniane będzie powodzenie projektu. Określ kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), które zostaną wykorzystane do oceny skuteczności i powodzenia projektu. Zakończenie projektu: Przemyślane zakończenie podsumowujące wszystko od celów projektu, zadań, osi czasu i oczekiwanych wyników. To zgrabnie łączy wszystkie kluczowe aspekty wniosku.

Przemyślane zakończenie podsumowujące wszystko od celów projektu, zadań, osi czasu i oczekiwanych wyników. To zgrabnie łączy wszystkie kluczowe aspekty wniosku. Dodatkowe załączniki: Dołącz wszelkie dodatkowe materiały, zasoby lub dokumentację, które zapewnią większą przejrzystość lub wsparcie dla twojego projektu. Mogą to być wykresy danych, makiety, istniejące badania itp.

Przekonaj do siebie Business dzięki szablonom propozycji projektów od ClickUp

Propozycje projektów nie muszą być nudne - ani tym bardziej w nudnym dokumencie Word. Na szczęście, ClickUp posiada setki gotowych szablonów które pomogą Ci rozpocząć plan projektu , propozycję lub przychodzące żądania.

Niezależnie od tego, czy chcesz uwzględnić interesariuszy, przydzielić pracę członkom zespołu, czy po prostu przedstawić bardziej oszałamiającą wizualnie propozycję projektu, ClickUp jest odpowiedzią dla Ciebie.

A co najlepsze?

Wszystkie nasze szablony są zupełnie darmowe. Stwórz swój własny obszar roboczy, wdrożyć gotowy szablon oraz zacznij już dziś !