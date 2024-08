12 najlepszych programów dla agencji marketingowych w 2024 roku

Dobre oprogramowanie do marketingu cyfrowego w zestawie narzędzi agencji jest niezbędne w dzisiejszym cyfrowym świecie, a dostępnych jest więcej opcji niż kiedykolwiek.

Oprogramowanie marketingowe i narzędzia dla biznesu mogą być potężnymi opcjami, które pomogą Twojej agencji dotrzeć do szerszego grona odbiorców przy mniejszym wysiłku. Mówimy o oprogramowaniu, które w znacznym stopniu wpływa na przepływ pracy, zapewnia świetny zwrot z inwestycji a nawet pomaga w danych powstania zawartości.

Jak więc zdecydować, które oprogramowanie jest odpowiednie dla Ciebie i Twojego biznesu? zespół marketingowy ?

Aby pomóc Ci podjąć najbardziej świadomą decyzję, zebraliśmy 12 najlepszych programów dostępnych obecnie na rynku. Zanurz się, aby poznać najlepsze funkcje, limity, ceny i recenzje każdego narzędzia!

Czym jest oprogramowanie dla agencji marketingowych?

Oprogramowanie dla agencji marketingowych dostarcza teamom marketingowym wysokiej jakości usługi - niezależnie od tego, czy chodzi o branding , ustawienie wskaźników KPI, zarządzanie zawartością lub projektami. Narzędzia te pomagają im planować i śledzić projekty lub analizować dane marketingowe kampanii, aby zapewnić płynne żeglowanie.

Mówiąc najprościej, oprogramowanie marketingowe jest jednym z najłatwiejszych sposobów na zapewnienie i pokazanie, że Twój team daje z siebie wszystko, gdy tworząc zawartość dla wszelkich wysiłków marketingowych klienta, niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzenie nowego kampanie marketingowe , wypróbowywanie nowych platform mediów społecznościowych lub analizowanie podróży klientów.

Korzyści z korzystania z oprogramowania agencji marketingowej

W tym Raport o stanie trendów marketingowych 2020 hubSpot odkrył, że 91% marketerów czuło się "nieco pewnie" lub "bardzo pewnie" inwestując w produkty, które miały wpływ na przychody. Jednak prawie 25% marketerów nie raportowało, w jaki sposób ich kampanie wpłynęły na przychody.

Oprogramowanie marketingowe pomaga połączyć te punkty, dostarczając niezbędnych danych na temat kampanii, które prowadzą do pozyskania klientów, pomagają w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) i usprawniają zarządzanie cyklem pracy.

Dodatkowo, oto kilka innych kluczowych korzyści płynących z korzystania z narzędzi marketingowych dla agencji:

Zarządzanie wieloma projektami i klientów z unikalnymi kampaniami

Automatyzacja i usprawnienie procesów przepływu pracy

Elastyczność i zaawansowane funkcje ułatwiające uruchamianie i zarządzanie kampaniami marketingowymi

Dostawca cennych danych dotyczących wydajności i wglądu w kampanie marketingowe

Pewność siebie pozwalająca podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe

Uzyskaj dostęp do szablonów dlazarządzania kalendarzami kampanii,śledzenie kampaniii nie tylko

Szablon kalendarza kampanii ClickUp zapewnia zorganizowany system zarządzania różnymi kampaniami w jednej, udostępnianej przestrzeni

Ale to nie wszystko.

Wyobraź sobie, jaki bałagan mógłby powstać, gdyby zespoły marketingowe nie miały dostępu do narzędzi takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami aby utrzymać projekty w toku. Albo jak żmudne byłoby ręczne tworzenie i wysyłanie biuletynów e-mail marketingowych, ustawienie stron docelowych lub generowanie nowej zawartości marki.

Porozmawiajmy więc o tym, jak i co można poprawić, wdrażając narzędzia do zarządzania projektami i marketingu cyfrowego, aby zwiększyć wysiłki marketingowe i zdobyć więcej klientów.

12 Najlepszych Agencji Marketingowych dla Twojego Businessu w 2024 roku

Przejdźmy do 12 najlepszych programów marketingowych oprogramowanie do zarządzania agencją dostępne już dziś!

1. ClickUp

Najlepszy do zarządzania projektami i współpracy w zespole

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Na początek ClickUp -wszechstronne rozwiązanie do zarządzania projektami i narzędzie wydajności zaprojektowane dla każdego rodzaju teamów z różnych branż, w tym agencji marketingowych.

Najbardziej znane ze swojej w pełni konfigurowalnej platformy, zespoły mogą skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do ich unikalnego cyklu pracy i dostosowywać go wraz ze wzrostem skali działalności. Ten poziom elastyczności daje agencjom marketingowym i każdemu zespołowi możliwość tworzenia usprawnionych procesów, poprawy widoczności kluczowych projektów i osi czasu, wprowadzania plany marketingowe do działania oraz wzmocnienie współpracy i wydajności zespołu.

Dzięki setkom funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb i solidną strukturą hierarchii teams mogą pracować nad wieloma projektami i klientami oraz utrzymywać porządek w swojej pracy przez cały czas. Używaj Przestrzeni, Folderów i List, aby organizować i oddzielać pracę dla każdego klienta, zapewnić sobie przegląd wszystkich projektów na wysokim poziomie i dokładnie wiedzieć, gdzie każdy szczegół pasuje do projektów klientów.

Każdy poziom ClickUp zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad organizacją wszystkiego, czego potrzebujesz

To, co sprawia, że ClickUp jest jednym z najlepszych programów do zarządzania projektami dla agencji marketingowych, to jego funkcje współpracy . Jest pełen funkcji takich jak ClickUp Dokumenty , Tablice , przypisane komentarze, niestandardowe statusy, wbudowany widok czatu, korekta i adnotacje i wiele więcej, aby umożliwić wewnętrznym zespołom i klientom usprawnienie komunikacji i przyspieszenie procesu przekazywania opinii.

A dzięki kontroli prywatności, uprawnień i udostępniania, agencje marketingowe mogą zapraszać klientów do ClickUp jako gości i ustawić, co mogą zobaczyć w obszarze roboczym oraz zapewnić, że poufne informacje pozostaną prywatne.

ClickUp integruje się również z ponad 1000 narzędzi do pracy. Połącz ze sobą najważniejsze narzędzia marketingowe, aby uprościć cykl pracy i z łatwością zarządzać wieloma klientami i projektami.

Najlepsze funkcje

Szybkie wyświetlanie ważnych danych na jednym ekranie dzięki pulpitom w ClickUp

Limity

Krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Brak widoku tabeli w aplikacji mobilnej

Ceny

Free Forever : Bogaty w funkcje plan Free

: Bogaty w funkcje plan Free Unlimited : 7 USD miesięcznie/użytkownika

: 7 USD miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (4,780+ opinii)

: 4.7 na 5 (4,780+ opinii) Capterra: 4.7 na 5 (3,070+ opinii)

2. HubSpot

Najlepsze dla CRM i marketing przychodzący

HubSpot jest dobrze znany ze swoich narzędzi CRM, ale oferuje również narzędzie do automatyzacji marketingu, które obsługuje prawie wszystko.

HubSpot utrzymuje wszystkie działania marketingowe połączone i zorganizowane według niestandardowych klientów, dzięki czemu doskonale nadaje się dla agencji. Od momentu wypełnienia przez klienta formularza na stronie internetowej po jego ostatnią rozmowę telefoniczną z działem obsługi klienta - daje to wgląd w to, w jaki sposób i kto wchodził w interakcje z Twoim zespołem.

Narzędzia marketingowe obejmują zakres od pomocy w tworzeniu formularzy i wiadomości e-mail zarządzanie kampaniami do innych narzędzi do śledzenia współczynników konwersji i interakcji w kampaniach klienta.

Najlepsze funkcje

System CMS z wbudowanymi rekomendacjami SEO

Narzędzia analityczne dla kampanii e-mail, stron docelowych i innych działań zewnętrznych

Free blog maker plus tworzenie innych stron internetowych za pomocą kreatora "przeciągnij i upuść

Integracje z tysiącami innych aplikacji i programów

Przeciągnij i upuśćkreator stron internetowych Limity

Wersja Free zawiera branding HubSpot na niektórych funkcjach

Wiele różnych narzędzi, ale mniej niestandardowy kompromis

Cennik

Dostępne są darmowe narzędzia podstawowe

Marketing Hub Professional: Zaczyna się od 890 USD miesięcznie Enterprise : Od 3600 USD miesięcznie



Opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (9,180+ recenzji)

: 4.4 na 5 (9,180+ recenzji) Capterra: 4.5 na 5 (5,272+ opinii)

3. Semrush

Najlepszy do optymalizacji SEO i wyszukiwania pomysłów na zawartość

Narzędzie do sprawdzania SEO na stronie przez Semrush Semrush jest poświęcony SEO. Możesz go użyć do zrobienia audytu strony internetowej dla swoich klientów, aby zobaczyć, jak sobie radzą w porównaniu z konkurencją, sprawdzić słabe punkty w ich obecnej strategii SEO, a nawet zbadać słowa kluczowe, aby pomóc Ci w opracowaniu nowych pomysłów na zawartość.

Semrush może pomóc w ulepszeniu strategii SEO w celu uzyskania najlepszych wyników.

Najlepsze funkcje

Ogromny wybór raportów dotyczących słów kluczowych iNarzędzia SEO* Porównanie z konkretnymi witrynami lub całą branżą

Raportowanie podobnych fraz i pytań pomaga w wyszukiwaniu słów kluczowych

Funkcje AI SEO

Limity

Limit do danych Google; nie obejmuje innych wyszukiwarek

Możliwość uruchomienia tylko pięciu kampanii w planie Free

Cennik

Free Plan z limitem raportowania

Pro : 119,95 USD miesięcznie

: 119,95 USD miesięcznie Guru : $229.95 miesięcznie

: $229.95 miesięcznie Business: $449.95 miesięcznie

Opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (1,667+ recenzji)

: 4.6 na 5 (1,667+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (1,981+ opinii)

4. Ahrefs

Najlepszy do optymalizacji SEO

Site Explorer przez Ahrefs Ahrefs od lat jest jednym z najpopularniejszych narzędzi SEO, a oto dlaczego. Dzięki swoim narzędziom analitycznym przeszukującym Internet, Ahrefs ma dostęp do wnikliwych danych na temat wydajności SEO.

Możesz zobaczyć, jak działa witryna klienta, przeprowadzić badania konkurencji i podjąć kroki w celu naśladowania skutecznych strategii. Ahrefs posiada również rozszerzoną bibliotekę materiałów edukacyjnych, które pomogą ci w pełni wykorzystać jego narzędzia.

Najlepsze funkcje

Własna analityka SEO

Konfigurowalne raportowanie konkretnych stron, subdomen i aktualizacji wydajności

Funkcja Content Gap pomaga odkryć obszary, w których klientowi przydałaby się dodatkowa zawartość

Limity

Rekomendacje słów kluczowych mogą czasami mieć niską objętość

Limity dotyczące eksportu danych

Cennik

Ograniczony darmowy plan

Lite : Od 99 USD miesięcznie

: Od 99 USD miesięcznie Standard : Od 199 USD miesięcznie

: Od 199 USD miesięcznie Zaawansowany: Od 399 USD miesięcznie

Opinie klientów

G2 : 4.6 na 5 (446+ opinii)

: 4.6 na 5 (446+ opinii) Capterra: 4.7 na 5 (458+ opinii)

5. Google Analytics

Najlepszy do zarządzania reklamami, śledzenia trendów i mierzenia wydajności

Pulpit przez GA4 Google Analytics Google Analytics to kolejne rozwiązanie marketingowe, które istnieje od lat. Może być zwodniczo proste, ale dostarcza setki unikalnych raportów i wgląd w szeroki zakres danych. Możesz śledzić wydajność strony internetowej klienta, w tym mieć oko na jego marketing przychodzący.

Jednak prawdziwą gwiazdą są raporty dotyczące reklam Google. Możesz zobaczyć, jak działa płatne wyszukiwanie Twojego klienta, śledzić, jak wypada w porównaniu z innymi kanałami, ile przynosi przychodów i inne przydatne dane.

Najlepsze funkcje

Śledzenie wydatków na reklamy Google

Widok konfigurowalnych raportów opartych na metrykach

Podział według kraju, urządzenia, czasu zaangażowania i nie tylko

Limity

Rozpoczęcie korzystania z pulpitów i poruszanie się po nich może być trudne

Wyższa krzywa uczenia się; niektórzy użytkownicy uważają interfejs za trudny w użyciu

Ceny

Free

Opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (5,949+ recenzji)

: 4.5 na 5 (5,949+ recenzji) Capterra: 4.7 na 5 (7,335+ opinii)

6. NapoleonCat

Śledzenie wydajności mediów społecznościowych za pomocą NapoleonCat NapoleonCat to platforma do zarządzania mediami społecznościowymi. Pomaga śledzić zaangażowanie klienta i sprzedaż w mediach społecznościowych, analizować jego różne konta i śledzić subskrybentów z jednej skrzynki odbiorczej.

Możesz śledzić wyniki klientów na głównych platformach, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn oraz generować raporty na podstawie tych danych.

Najlepsze funkcje

Możliwość połączenia wielu kont z jedną skrzynką odbiorczą

Automatyzacja odpowiedzi i postów w mediach społecznościowych

Śledzenie poszczególnych postów i porównywanie ich z poprzednimi poziomami zaangażowania

Limity

Czasami może utracić połączenia z określonymi stronami na kontach

Dostępne dane różnią się w zależności od platformy mediów społecznościowych

Cennik

Free 14-dniowa wersja próbna

Standard : 25,82 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 25,82 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Pro : 63,31 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 63,31 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Niestandardowe: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Opinie klientów

G2 : 4.8 na 5 (58+ opinii)

: 4.8 na 5 (58+ opinii) Capterra: 4.7 na 5 (45+ opinii)

7. Canva

Najlepsze narzędzie do projektowania graficznego

Via Canva Canva ułatwia tworzenie unikalnej i spersonalizowanej zawartości. Jego redaktor typu "przeciągnij i upuść" umożliwia tworzenie obrazów do mediów społecznościowych, infografik i wideo lub wybieranie spośród setek innych szablonów dla swojej agencji.

Dzięki Canva możesz mieć pewność, że wszystkie obrazy mają odpowiedni rozmiar, łatwo zachować markę dla każdego klienta, a nawet współpracować z innymi za pomocą funkcji zespołu. Jest to szczególnie przydatne, jeśli klienci preferują bardziej praktyczne podejście.

Najlepsze funkcje

Redaktor typu "przeciągnij i upuść

Biblioteka łatwych w użyciu i konfigurowalnych szablonów

Zapraszanie współpracowników i klientów do swojego konta i wspólna praca nad projektami

Limity

Ograniczone opcje projektowania w planie Free, zwłaszcza w przypadku edycji wideo

Opcje eksportu są ograniczone

Cennik

Canva Free : Free

: Free Canva Pro : 119,99 USD rocznie dla jednej osoby

: 119,99 USD rocznie dla jednej osoby Canva for Teams: 149,90 USD rocznie dla pierwszych pięciu osób

Opinie klientów

G2 : 4.7 na 5 (3,796+ recenzji)

Najlepszy do zarządzania mediami społecznościowymi

Pulpit kluczowych wskaźników wydajności za pośrednictwem Sprout Social Sprout Social to kolejne świetne oprogramowanie marketingowe skoncentrowane na mediach społecznościowych, kładące większy nacisk na zwiększanie sprzedaży. Pomaga śledzić wyniki klientów na różnych platformach i analizować, które z tych stron przynoszą największy ruch, przychody i zwiększone zaangażowanie.

Pomaga również określić najlepszy czas na publikowanie zawartości na ich platformach, aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, zmierzyć jej skuteczność, a także zapewnić analitykę międzysieciową i potężną segmentację dla każdej platformy.

Najlepsze funkcje

Analityka płatnych promocji

Jedna z niewielu opcji z narzędziami TikTok

Koncentracja na przychodach, a nie tylko na zaangażowaniu użytkowników

Limity

Może napotkać błędy, gdy zasady jednej platformy nie są zgodne z innymi (np. maksymalna liczba znaków na Twitterze i Instagramie)

Dodawanie dodatkowych użytkowników może być trudne

Ceny

Free 30-dniowa wersja próbna

Standard : 249 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 199 USD miesięcznie)

: 249 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 199 USD miesięcznie) Professional : 399 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 299 USD miesięcznie)

: 399 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 299 USD miesięcznie) Advanced : 499 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 349 USD miesięcznie)

: 499 USD miesięcznie (każdy dodatkowy użytkownik + 349 USD miesięcznie) Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.3 na 5 (2,043+ opinii)

: 4.3 na 5 (2,043+ opinii) Capterra: 4.4 na 5 (524+ opinii)

9. AdStage (TapClicks)

Najlepszy do wieloplatformowego zarządzania reklamami

Kliknięcia według pulpitu sieci przez AdStage AdStage adStage, niedawno przejęty przez TapClicks, jest kompleksowym źródłem wszystkich analiz reklamowych. Oprogramowanie marketingowe porównuje kampanie klientów w większości najlepszych sieci reklamowych, w tym Google, Facebook, Spotify i Bing.

AdStage pomaga również w automatyzacji reklam. W programie można ustawić reguły, rotację reklam i harmonogramy.

Najlepsze funkcje

Integruje się z większością głównych sieci reklamowych

Możliwość eksportu danych do wielu narzędzi, w tym Google Books

Łatwe porównywanie danych między sieciami w jednym miejscu

Limity

Gromadzenie wszystkich danych stron trzecich może być nieco powolne

Wsparcie dla mniejszych sieci jest ograniczone

Ceny

Free 14-dniowa wersja próbna

Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.3 na 5 (95+ opinii)

: 4.3 na 5 (95+ opinii) Capterra: 4.5 na 5 (13+ opinii)

10. ZoomInfo SalesOS

Najlepszy do generowania leadów

Zarządzanie potencjalnymi klientami przez ZoomInfo SalesOS ZoomInfo SalesOS to platforma marketingowa B2B, która pomaga zidentyfikować najlepszych potencjalnych klientów. Możesz śledzić odwiedzających ich strony internetowe, zobaczyć, których konkurentów odwiedzający sprawdzają, i zautomatyzować ich zasięg.

Automatyzacja pomaga im zakwalifikować i dotrzeć tylko do tych potencjalnych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają konwersji. ZoomInfo integruje się również z CRM, pomagając aktualizować dane i obserwować niestandardowych klientów, którzy mogą być gotowi do ponownej konwersji.

Najlepsze funkcje

Śledzenie i kwalifikowanie leadów

Automatyzacja działań w oparciu o konfigurowalne cykle pracy

Integracja z wieloma systemami CRM iinnymi narzędziami komunikacyjnymi Limity

Informacje dostępne dla mniejszych lub nowych firm mogą być ograniczone

Informacje kontaktowe są czasami powtarzane lub nieaktualne

Ceny

Dostępna darmowa wersja próbna

Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (6,280+ opinii)

: 4.4 na 5 (6,280+ opinii) Capterra: 4.2 na 5 (233+ opinii)

11. Hunter

Najlepsze rozwiązania do wyszukiwania e-maili, zasięg i generowanie leadów

Wyszukiwanie adresów e-mail za pomocą Hunter Hunter to wyszukiwarka e-maili i rozwiązanie typu cold outreach, które pomaga we wszystkim, od znajdowania i weryfikowania adresów e-mail po wysyłanie spersonalizowanych e-maili i śledzenie wydajności kampanii.

Wykorzystaj w pełni swoje wysiłki, korzystając z Hunter, aby pomóc w automatyzacji zimnych sekwencji i uzyskać lepsze wyniki dzięki inteligentnej personalizacji. Funkcje masowych zadań pozwalają zaoszczędzić czas, umożliwiając Tobie i Twoim klientom znajdowanie i weryfikowanie adresów e-mail z ogromnych list.

Najlepsze funkcje

Pomaga znaleźć i zweryfikować adresy e-mail

Pozwala wysyłać spersonalizowane kampanie e-mail na dużą skalę

Funkcja zadań zbiorczych pomaga radzić sobie z listami e-mail

Limity

Dostęp do narzędzia wymaga e-maila opartego na domenie

E-maile czasami się odbijają

Ceny

Wersja Free z limitem kredytów

Starter : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie klientów

G2 : 4.4 na 5 (462+ opinii)

: 4.4 na 5 (462+ opinii) Capterra: 4.6 na 5 (557+ opinii)

12. Paperform

Najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i generowania leadów

Tworzenie ankiet i widok przesłanych zgłoszeń w kreatorze formularzy Paperform Paperform to coś więcej niż kreator formularzy. To cyfrowy szwajcarski scyzoryk do małych Business z idealną równowagą piękna i rozumu.

Można go używać do projektowania formularzy do generowania leadów i ankiet, ale można także tworzyć strony docelowe na zamówienie, wyskakujące okienka z magnesami, a nawet budować dedykowane aplikacje dla klientów Business.

Paperform umożliwia tworzenie szeregu zautomatyzowanych cykli pracy. Ponadto integruje się z tysiącami narzędzi, takich jak Google Drive, Slack, Dropbox, monday.com i Notion. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wszechstronnym funkcjom Paperform jest jedną z najbardziej elastycznych dostępnych aplikacji do cyklu pracy.

Najlepsze funkcje

Tworzenie zautomatyzowanych cykli pracy, ankiet i formularzy

Integracja z tysiącami narzędzi, umożliwiająca przyjmowanie płatności lub automatyczne planowanie spotkań

Łatwy w użyciu redaktor z szablonami i możliwością niestandardowego dostosowania większości funkcji

Limity

Chociaż można wiele niestandardowych funkcji, nie można automatycznie zastosować tych zmian we wszystkich formularzach

Limit bezpośrednich integracji z innymi platformami

Ceny

Free 14-dniowa wersja próbna

Essentials : 20 USD miesięcznie

: 20 USD miesięcznie Pro : $40 miesięcznie

: $40 miesięcznie Agencja: 135 USD miesięcznie

Opinie klientów

G2 : 4.5 na 5 (41+ opinii)

: 4.5 na 5 (41+ opinii) Capterra: 4.8 na 5 (84+ opinii)

Usprawnienie procesów agencji dzięki oprogramowaniu marketingowemu

Oprogramowanie marketingowe może pomóc w wielu różnych częściach działalności agencji proces marketingowy . Zanim zagłębimy się w najlepsze oprogramowanie marketingowe dla agencji, oto niektóre z obszarów, w których można znaleźć dedykowane oprogramowanie:

Zarządzanie projektami : Te narzędzia pomogą ci zdefiniować cel kampanii, zarządzać całym zespołem zaangażowanym w projekt, śledzić różne cykle pracy w kampanii i połączyć się z pracownikami z różnych działów i stref czasowych

Obsługa niestandardowa : Obejmuje to narzędzia takie jak chatboty do obsługi klienta, centra wiedzy i automatyzacja help desk. Dobra obsługa klienta może poprawić retencję klientów i budować stałych klientów, zwłaszcza jeśli jest zintegrowana z CRM (oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami)

: Obejmuje to narzędzia takie jak chatboty do obsługi klienta, centra wiedzy i automatyzacja help desk. Dobra obsługa klienta może poprawić retencję klientów i budować stałych klientów, zwłaszcza jeśli jest zintegrowana z CRM (oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami) Tworzenie zawartości : Niezależnie od tego, czy jest to nowa strona internetowa, biuletyn e-mail, post w mediach społecznościowych czy wideo demonstracyjne, zawartość ma kluczowe znaczenie dla marek klientów. W rzeczywistościContent Marketing Institute stwierdził, że 81% respondentów postrzega zawartość jako podstawową strategię Business. Twórz zawartość konsekwentnie i śledź jej skuteczność za pomocą oprogramowania marketingowego

: Niezależnie od tego, czy jest to nowa strona internetowa, biuletyn e-mail, post w mediach społecznościowych czy wideo demonstracyjne, zawartość ma kluczowe znaczenie dla marek klientów. W rzeczywistościContent Marketing Institute stwierdził, że 81% respondentów postrzega zawartość jako podstawową strategię Business. Twórz zawartość konsekwentnie i śledź jej skuteczność za pomocą oprogramowania marketingowego Zarządzanie mediami społecznościowymi : Chcesz mieć większą kontrolę nad tym, kiedy Twoje posty w mediach społecznościowych są publikowane? Potrzebujesz sposobu na śledzenie interakcji z małym biznesem klienta? Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi mogą pomóc w zarządzaniu wieloma kanałami agencji

: Chcesz mieć większą kontrolę nad tym, kiedy Twoje posty w mediach społecznościowych są publikowane? Potrzebujesz sposobu na śledzenie interakcji z małym biznesem klienta? Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi mogą pomóc w zarządzaniu wieloma kanałami agencji Reklamy : Podczas gdyInsider Intelligence projektuje niewielkie spowolnienie wydatków na reklamę cyfrową, nadal przewiduje, że wydatki na reklamę cyfrową na całym świecie osiągną ponad 567 miliardów dolarów w 2022 roku. Ten ogromny, zaciekle konkurencyjny rynek wymaga niemal ciągłej uwagi i śledzenia, aby upewnić się, że dolary przeznaczone na reklamę zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji

: Podczas gdyInsider Intelligence projektuje niewielkie spowolnienie wydatków na reklamę cyfrową, nadal przewiduje, że wydatki na reklamę cyfrową na całym świecie osiągną ponad 567 miliardów dolarów w 2022 roku. Ten ogromny, zaciekle konkurencyjny rynek wymaga niemal ciągłej uwagi i śledzenia, aby upewnić się, że dolary przeznaczone na reklamę zapewniają najlepszy zwrot z inwestycji Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (SEO): SEO to kolejny gorący temat, na którym skupia się wiele marek. Możesz znaleźć odpowiednie narzędzia, które pomogą Ci w SEO dla stron internetowych lub marketingu w mediach społecznościowych i wykorzystać je, aby pomóc Ci dotrzeć do klientówcele marketingowe *Generowanie leadów: Ten cel może być nieco trudniejszy. Generowanie leadów może obejmować śledzenie współczynnika klikalności e-maili (CTR), dostęp do danych niestandardowych klientów, interakcje na stronie internetowej, połączenia z mediami społecznościowymi i inne narzędzia do zarządzania leadami

Znalezienie najlepszych narzędzi marketingowych dla Twojej agencji

Znalezienie odpowiedniego oprogramowania marketingowego dla agencji marketingowej może być wyzwaniem, ale kompleksowe narzędzia mogą znacznie ułatwić uruchamianie, śledzenie i analizowanie kampanii.

Wszystkie narzędzia z powyższej listy mają unikalne funkcje i mogą pomóc w różnych aspektach marketingu, więc eksperymentuj z kilkoma różnymi narzędziami, aż znajdziesz dobre dopasowanie i połączenie.

A jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania, to ClickUp jest dla Ciebie.

Dzięki w pełni konfigurowalnej platformie, funkcjom zarządzania projektami i narzędziom do współpracy, Ty i Twój zespół będziecie w pełni przygotowani do obsługi wszystkich projektów, kampanii, rozmów i nie tylko, wszystko w jednym miejscu.

ClickUp oferuje również bibliotekę szablonów marketingowych i integruje się z najlepszymi narzędziami do zarządzania marketingiem, takimi jak HubSpot aby usprawnić przepływ pracy i działać wydajnie.

To na początek - wypróbuj go sam i wykorzystaj w pełni swoje wysiłki marketingowe dziś i dalej! Guest Writer:

Autumn Witter _jest absolwentem znakomitego Uniwersytetu Howarda, jest Associate Marketing Managerem i SEO Strategiem w zespole Link Building w HubSpot