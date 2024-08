10 najlepszych narzędzi do projektowania stron internetowych (narzędzi graficznych) w 2024 roku

W dzisiejszym zdigitalizowanym świecie gustownie zaprojektowana strona internetowa jest koniecznością. Potencjalni klienci chętniej dokonają konwersji, jeśli masz pięknie zaprojektowaną stronę internetową w porównaniu do zwykłej platformy.

Na szczęście obecny krajobraz projektowania stron internetowych pozwala każdemu zbudować swoją witrynę. Wynika to z niekończącej się listy stron internetowych narzędzi do projektowania dostępne. Jednak każde z nich ma inne wymagania, jeśli chodzi o ustawienie umiejętności i know-how.

Biorąc pod uwagę to założenie, wybór najlepszych narzędzi do projektowania stron internetowych może być nieco skomplikowany. W tym artykule omówimy, czego należy szukać w narzędziach do projektowania stron internetowych i najlepszych narzędziach do projektowania stron internetowych na rok 2024.

Zanurzmy się.

Czego należy szukać w narzędziach do projektowania stron internetowych?

Biorąc pod uwagę liczbę narzędzi do projektowania stron internetowych dostępnych na rynku, wybór tego, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom, może być trudny. Czego więc dokładnie powinieneś szukać, aby zmaksymalizować swoją wydajność i efektywność czasową?

Szablony

Pierwszym z nich jest dostępność gotowych do zrobienia szablonów, które nie wymagają posiadania zaawansowanych umiejętności projektowania stron internetowych. Potrzebujesz narzędzia, które ma odpowiednie szablony, ponieważ ułatwi to rozpoczęcie pracy i da ci wyobrażenie o tym, jak będzie wyglądać twoja strona internetowa.

NAJLEPSZE CENTRUM SZABLONÓW Centrum szablonów ClickUp jest wypełnione pomocnymi szablonami dla zespołów projektowych , kierowników projektów i z każdego innego powodu, aby zwiększyć swoją wydajność.

Niestandardowe

Kolejną funkcją, na którą powinieneś zwrócić uwagę, jest niestandardowa konfiguracja. Funkcja ta umożliwia zespół projektowy aby dostosować projekt strony internetowej i uczynić ją unikalną dla Twoich potrzeb. Niestandardowe rozwiązania gwarantują, że Twoja strona nie będzie wyglądać identycznie jak konkurencja. Dzięki niestandardowym funkcjom łatwiej jest pracować nad rozpoznawalnością marki i tożsamością wizualną.

Integracje

Oprócz tego, potrzebujesz narzędzia do projektowania stron internetowych z integracją systemu. Potrzebujesz narzędzia, które jest kompatybilne z twoim obecnym systemem zarządzania zawartością, ponieważ wtedy łatwiej będzie importować nowe treści bez uszczerbku dla wydajności witryny.

Opcje

Ponadto należy szukać narzędzi do projektowania stron internetowych, które oferują wiele opcji czcionek i grafiki. Wynika to z faktu, że typografia jest najlepszym sposobem na stworzenie tożsamości wizualnej witryny. Mając wiele opcji, stosunkowo łatwiej jest wyrazić swój styl i wyróżnić się.

Interfejs

Wreszcie, potrzebujesz narzędzia do projektowania stron internetowych z prostym, ale potężnym interfejsem. Ten ostatni pozwala uniknąć wielu bólów głowy i luk, dzięki czemu można skupić się wyłącznie na projektowaniu strony internetowej, zamiast spędzać niezliczone godziny na zastanawianiu się, jak działa narzędzie.

10 najlepszych narzędzi do projektowania stron internetowych, które sprawią, że rok 2024 będzie najbardziej kreatywny

W przeszłości projektanci stron internetowych musieli ręcznie pisać i budować swoje strony internetowe używając kodu HTML i CSS oraz javascript. Na szczęście tak już nie jest. Dzięki najlepszym narzędziom do projektowania stron internetowych możesz z łatwością wcielić swoje pomysły w życie.

Oto zestawienie najpopularniejszych narzędzi do tworzenia stron internetowych zasoby projektowe i narzędzia, które przydadzą się w przyszłości.

Łatwo dodawaj adnotacje do obrazów w ClickUp i zostawiaj lub przypisuj komentarze swojemu zespołowi projektowemu

Jeśli poszukujesz kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami, które usprawni Twoją pracę, to proces projektowania , ułatwia udostępnianie informacji zwrotnych i maksymalizuje zasoby zespołu, ClickUp jest narzędziem dla projektantów stron internetowych.

Dzięki platformie możesz mieć widok na wszystkie swoje projekty, śledzić i poprawiać wydajność swojego zespołu projektowego, usprawnić proces projektowania i zintegrować wszystkie swoje ulubione narzędzia projektowe.

ClickUp wykorzystuje solidne funkcje zarządzania projektami i łączy je z najlepszymi narzędziami do projektowania współpracą nad projektem narzędzia do utrzymywania zespołów projektowych na tej samej stronie.

Funkcje:

Widok Wszystko umożliwiający przeglądanie wszystkiego niezależnie od miejsca w hierarchii

Przestrzenie, foldery i listy, w których można organizować zespoły projektowe i działy

Konfigurowalne zadania wraz z zagnieżdżonymi podzadaniami i listami kontrolnymi dla ostatecznego przepływu pracy w projekcie

Edycja w czasie rzeczywistym dla efektywnej współpracy Teams

Adnotacje do plików PDF i obrazów funkcje

Automatyzacja ClickUp oszczędność czasu dzięki wykorzystaniu gotowych receptur automatyzacji, w tym ponad 50 akcji, wyzwalaczy i warunków

Mapy myśli pomagają w tworzeniu pięknych wizualnych zarysów z pustego płótna lub istniejących zadań

Setki szablonów do wykorzystania przez zespoły

Łatwa integracja z ponad 1000 ulubionych narzędzi

Plusy:

ClickUp wspiera ponad ponad 1000 integracji

Bezpłatne szkolenia

wsparcie 24 godziny na dobę

Niestandardowe ustawienia na wysokim poziomie

Tryb offline pozwala do zrobienia bez połączenia z internetem

Aplikacje mobilne ClickUp pozwala zabrać moją pracę w dowolne miejsce w podróży

Wady:

Duże możliwości niestandardowe mogą być przytłaczające dla początkujących użytkowników

Ceny:

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Figma

Via Figma Figma to platforma projektowa typu "wszystko w jednym", która łączy wszystkich w procesie projektowania, dzięki czemu każdy w zespole jest w stanie szybciej dostarczać produkty. Jej oprogramowanie do projektowania stron internetowych doskonale nadaje się do prototypowania i projektowania systemów.

Po zarejestrowaniu się na Figma, masz dostęp do powiązanego narzędzia firmy FIGJAM. To ostatnie działa jako narzędzie do tworzenia tablic online, z którego zespoły projektowe mogą współpracować i tworzyć mapy procesów projektowych.

Z perspektywy czasu wydaje się, że Figma została stworzona z myślą o przyszłości sieci.

Funkcje:

API

Animacja

Narzędzia CAD

Narzędzia współpracy

Komentarze/notatki

Import/eksport danych

Zarządzanie projektami

Szablony projektowe

Pojedyncze logowanie

Edycja obrazów

Testowanie wydajności

Testowanie użyteczności

Plusy:

Nieskończone możliwości

Figma może być używana do tworzenia prototypów aplikacji i makiet dla zespołu ds. produktu

Lekkość

Mnóstwo widżetów, które można wykorzystać do prowadzenia niezapomnianych warsztatów

Wsparcie dla środowiska projektowania opartego na współpracy

Wady:

Stroma krzywa uczenia się

Brak aplikacji mobilnej

Cennik:

Free dla maksymalnie 2 redaktorów i 3 projektów

Profesjonalista: 12 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie roczne) i 15 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie miesięczne)

Organizacja: 45 USD za redaktora/miesiąc (rozliczenie roczne)

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (729 recenzji)

4.7/5 (729 recenzji) Capterra: 4.7/5 (549 recenzji)

3. Canva

Kreator stron internetowych Canva Canva oferuje projektantom stron internetowych niezrównaną różnorodność kategorii graficznych i tysiące profesjonalnie wykonanych szablonów, które powinny ułatwić rozpoczęcie pracy nawet amatorowi. A dzięki narzędziu Canva Website Builder tworzenie jednostronicowych witryn na potrzeby wydarzeń, portfolio, witryn detalicznych i nie tylko jest dziecinnie proste.

Najlepsze jest to, że korzystanie z niego jest Free.

Ponadto platforma online jest hostowana w chmurze i można uzyskać do niej dostęp z dowolnej lokalizacji za pomocą dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym. Z Canva można korzystać zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w formie aplikacji do pobrania na komputery Mac, PC, Chromebooki, iOS lub Androida.

Jeśli szukasz narzędzia do projektowania stron internetowych do szybkiej edycji zdjęć i wideo lub tworzenia jednostronicowych witryn, to Canva jest narzędziem dla Ciebie. Jeśli zależy ci na zaangażowaniu odbiorców na stworzonej przez ciebie stronie, możesz również wdrożyć Canva Insights, która dostarcza podstawowych danych analitycznych.

Funkcje:

Biblioteka wbudowanych szablonów dla teamów * Responsywny design

Współpraca w czasie rzeczywistym

Szablony one-pagerów dla niestandardowych stron internetowych

Analityka z Canva Pro

Profesjonaliści:

Pobieranie zbudowanego projektu jest szybkie i niezawodne

Użytkownicy mogą łatwo wybrać szablon i rozpocząć edycję bez żadnych opóźnień

Nie jest wymagane doświadczenie w projektowaniu

Doskonałe zasoby edukacyjne dla narzędzia do projektowania i ogólnych systemów projektowania

Imponujący zestaw nowych narzędzi, takich jak Canva Website Builder

Intuicyjny interfejs ułatwia pracę projektantom-amatorom

Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do projektowania stron internetowych

Wady:

Wersja Free posiada znaki wodne uniemożliwiające użytkownikom pobieranie lub dalszą edycję projektów

Pobieranie wielu plików automatycznie kompresuje je do pliku zip

Sporadyczne błędy, ponieważ Canva jest w pełni aplikacją internetową

Cennik:

Free

Canva Pro: $12.99 miesięcznie lub $119.99 rocznie dla jednego użytkownika

$12.99 miesięcznie lub $119.99 rocznie dla jednego użytkownika Canva for Teams: $14.99 miesięcznie lub $149.90 rocznie dla pierwszych pięciu użytkowników

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (3,771 recenzji)

4. WordPress

Via WordPress.org WordPress zyskał całkiem niezłą reputację jako rozwiązanie dla oprogramowania do projektowania stron internetowych, zasilając prawie połowę całego Internetu. Użytkownicy mają do wyboru WordPress.org lub WordPress.com, które są oparte na tych samych podstawowych narzędziach do projektowania stron internetowych z kilkoma kluczowymi różnicami.

Pierwszy z nich jest platformą hostowaną samodzielnie, co oznacza, że użytkownik hostuje swoją witrynę za pośrednictwem dostawcy usług hostingowych. Z drugiej strony, WordPress.com jest hostowany przez Automattic.

Z perspektywy czasu, WordPress wyróżnia się jako najlepsza darmowa platforma do tworzenia stron internetowych oprogramowanie blogowe dla początkujących.

Funkcje:

Rozszerzona rzeczywistość

Niestandardowy wygląd

Wyszukiwanie głosowe

Tryb dostępności dla widżetów

Niestandardowe typy zawartości

Zintegrowane publikowanie wiadomości i blogów

Zarządzane bezpieczeństwo witryny

Wsparcie dla PHP 8

Tryb ciemny

Plusy:

Stosunkowo tani

Przyjazny dla początkujących i łatwy do rozpoczęcia

Strony internetowe zbudowane w oparciu o WordPress działają dobrze na różnych urządzeniach

Wysoce modułowy z tysiącami wtyczek i motywów

Użytkownicy mogą zbudować prawie każdy typ strony internetowej

WordPress jest zaprojektowany tak, aby był responsywny od razu po wyjęciu z pudełka

Przyjazny dla SEO domyślnie

Wady:

Problemy z aktualizacją oprogramowania do projektowania stron internetowych

Wysokie koszty niestandardowe

Możliwe luki w zabezpieczeniach

Optymalizacja szybkości witryny może stanowić wyzwanie

Ceny:

Ceny WordPress.org różnią się od cen WordPress.com. WordPress.org jest Free. Istnieją jednak dodatkowe koszty, które trzeba ponieść, w tym zakup różnych planów hostingowych dla narzędzi projektowych.

WordPress.com ma pięć planów cenowych.

**Free

Osobisty : 4 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 4 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Premium : 8 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

: 8 USD miesięcznie, rozliczane rocznie Business: 25 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (2387 recenzji)

4.4/5 (2387 recenzji) Capterra: 4.6/5 (1,414 recenzji)

5. Adobe

przez Adobe Choć Adobe jest stosunkowo nowym producentem oprogramowania do projektowania stron internetowych, stał się naturalnym wyborem dla projektantów grafiki i stron internetowych . Ta makieta projektu strony internetowej i narzędzie do prototypowania umożliwiają projektantom tworzenie pomysłów i współpracę nad różnymi projektami.

Adobe Photoshop i Adobe Illustrator w pakiecie narzędzi do projektowania stron internetowych, ich popularność wśród projektantów przekłada się na liczne samouczki i zasoby w Internecie, które pomogą Ci zacząć. Jest to szczególnie przydatne, gdy szukasz pomocy w programie Adobe Photoshop z narzędziem do projektowania interfejsu użytkownika.

Narzędzie do tworzenia i projektowania responsywnych stron internetowych ułatwia tworzenie pięknych, niestandardowych witryn internetowych dla dowolnej przeglądarki lub urządzenia. Narzędzie do projektowania pomaga również tym, którzy chcą tworzyć responsywne projekty stron internetowych.

Funkcje:

Współpraca

System projektowania szkieletowego

Interaktywne proptypy dla procesu projektowania stron internetowych

Przeprojektowany, nowoczesny interfejs użytkownika, który jest lepiej usprawniony i pozbawiony bałaganu

Dostęp do podpowiedzi dotyczących kodu

Wsparcie dla wielu monitorów w systemie Windows

Pomoce wizualne zmniejszające liczbę błędów i przyspieszające tworzenie witryn

Wsparcie Git

Plusy:

Świetna reputacja jako kompleksowe rozwiązanieNarzędzia do projektowania UX* Bezproblemowa integracja z innymi narzędziami

Dobra wydajność nawet przy dużych plikach

Wady:

Adobe oferuje tylko bezpłatną wersję próbną swoich narzędzi do tworzenia stron internetowych

Brak możliwości współpracy przy projektowaniu stron internetowych w czasie rzeczywistym

Ceny:

Free: 1 użytkownik na miesiąc

1 użytkownik na miesiąc Pojedyncza aplikacja Adobe Dreamweaver: 20,99 USD/miesiąc

20,99 USD/miesiąc Business: 35,99 USD/miesiąc za licencję

35,99 USD/miesiąc za licencję Creative Cloud All Apps: $54.99/miesiąc

Oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (34,327 recenzji)

4.6/5 (34,327 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,733 recenzji)

6. Wix

przez Redaktor Wix X Design Wix to narzędzie dla twórców stron internetowych, które pozwala projektować, zarządzać i rozwijać swoją obecność online w oparciu o własne potrzeby i specyfikacje. Jako twórca stron internetowych masz do wyboru trzy opcje tworzenia stron internetowych: Wix Redaktor, Wix Artificial Design Intelligence (ADI) i Velo by Wix.

Wix Editor to przyjazny dla użytkownika kreator stron internetowych z funkcją "przeciągnij i upuść" i wieloma konfigurowalnymi szablonami, które doskonale nadają się dla początkujących w projektowaniu stron internetowych.

Z drugiej strony, ADI to autonomiczny kreator stron internetowych, który pomaga opracować całą witrynę po przesłaniu przez użytkowników ich preferencji. Kluczowym elementem tego kreatora stron jest jednak WYSIWYG z funkcją "przeciągnij i upuść".

Wreszcie, dzięki Velo by Wix, użytkownicy otrzymują platformę open-source, na której mogą tworzyć zaawansowane aplikacje do tworzenia stron internetowych. Platforma ta jest idealna dla niezależnych twórców stron internetowych, którzy chcą stworzyć niestandardową stronę internetową.

Jeśli potrzebujesz intuicyjnego kreatora stron internetowych i poręcznego narzędzia z szykiem przystępnych planów cenowych, to Wix jest platformą dla Ciebie. Masz do wyboru ponad 500 wstępnie zaprojektowanych szablonów z możliwością dostosowania.

Funkcje:

Zintegrowane płatności online

Sprzedaż wielokanałowa idealna dla eCommerce

Infrastruktura i narzędzia przyjazne dla SEO do łatwego tworzenia stron internetowych

Wbudowane narzędzia ułatwień dostępu

Darmowe narzędzia do tworzenia pasm

Analityka i raportowanie za pomocą narzędzia do projektowania

Plusy:

Wix jest łatwy w użyciu i nie wymaga historii tworzenia stron internetowych ani kodowania

Przystępny plan cenowy z darmowym programem narzędziowym

Witryny Wix mają najszybsze czasy ładowania w ekosystemie, dzięki czemu to narzędzie do projektowania jest najlepszym wyborem do tworzenia responsywnych stron internetowych

Kreator SEO Wix zapewnia pomocne porady dotyczące optymalizacji witryny

Prosty redaktor typu "przeciągnij i upuść" dla amatorów lub doświadczonych projektantów stron internetowych

Wady:

Dostępne są ograniczone możliwości dostosowywania, ponieważ użytkownicy nie mają dostępu do kodu witryny

Limit funkcji sprawia, że Wix jest niekorzystny dla użytkowników prowadzących blog lub sklep internetowy

Użytkownicy nie mogą przełączać motywów bez wcześniejszej utraty zawartości

Ceny:

Combo: 18$ miesięcznie

18$ miesięcznie Unlimited: $23 miesięcznie

$23 miesięcznie Pro: $28 miesięcznie

$28 miesięcznie VIP: $47 miesięcznie

Wix oferuje również kilka planów Business i eCommerce. Obejmują one:

Business Basics: $28 miesięcznie

$28 miesięcznie Business Unlimited: $33 miesięcznie

$33 miesięcznie Business VIP: $56 miesięcznie

$56 miesięcznie Enterprise: $$$a 500 miesięcznie

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (9,159 recenzji)

4.4/5 (9,159 recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,545 opinii)

7. Marvel

Via Marvel Jeśli szukasz narzędzi do projektowania stron internetowych, które oferują szybkie prototypowanie, testowanie i dostarczanie na rynek, to Marvel jest narzędziem dla Ciebie. Spośród kreatorów stron internetowych na liście, narzędzie to posiada intuicyjną funkcję projektowania i prototypowania, która sprawia, że tworzenie szkieletów, projektowanie i prototypowanie jest stosunkowo szybkie.

Teams projektowe mogą błyskawicznie generować specyfikacje projektowe i połączyć integracje, które zasilają ich cykl pracy projektowej .

Bez krzywej uczenia się i wymagań dotyczących oprogramowania do projektowania stron internetowych, Marvel jest doskonałą opcją dla początkujących amatorów. Użytkownicy mają do dyspozycji dostępną bibliotekę szablonów i zasobów, które eliminują złożoność procesu projektowania.

Marvel znacznie ułatwia przekształcanie makiet projektowych w interaktywne prototypy online bez konieczności pisania ani jednej linijki kodu.

Funkcje:

Konfigurowalne i łatwe w użyciu szablony w całym narzędziu projektowym

Konfigurowalne szablony brandingowe dla różnych elementów strony internetowej

Predefiniowane ikony premium, które można wykorzystać w projekcie strony internetowej

Czcionki tekstowe mogą być zawarte w obrazach

Plusy:

Cykl pracy pomiędzy zrzutami ekranu

Czysty i prosty interfejs użytkownika z automatycznym układem elementów internetowych

Użytkownicy mogą wysyłać połączony projekt do klientów w celu łatwego dostępu do prototypów

Większość funkcji jest Free, dzięki czemu jest szczególnie przydatna dla nowych projektantów, studentów i organizacji non-profit

Oparta na sieci, dzięki czemu użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji w dowolnym miejscu z połączeniem internetowym

Wady:

Wyzwania związane z tworzeniem grup w prototypie

Animacja w aplikacji Marvel nie jest tak płynna, jak na innych platformach

Oprogramowanie do projektowania stron internetowych nie ma opcji offline

Brak opcji adnotacji

Ograniczone funkcje animacji dla projektowania stron internetowych

Ceny:

Narzędzie do tworzenia stron internetowych oferuje 5 opcji z możliwością rozpoczęcia również bezpłatnej wersji próbnej.

Free (1 użytkownik, 2 aktywne projekty): $0

(1 użytkownik, 2 aktywne projekty): $0 Pro (1 użytkownik, nieograniczona liczba projektów): $12 miesięcznie

(1 użytkownik, nieograniczona liczba projektów): $12 miesięcznie Team (3 użytkowników, nielimitowane projekty): $42 miesięcznie

(3 użytkowników, nielimitowane projekty): $42 miesięcznie Company (6 użytkowników, nieograniczona liczba projektów): $84 miesięcznie

(6 użytkowników, nieograniczona liczba projektów): $84 miesięcznie Enterprise (nieograniczona liczba użytkowników + projektów): Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (1 168 opinii)

4.5/5 (1 168 opinii) Capterra: 4.6/5 (83 opinie)

8. Trello

Via Trello Jeśli szukasz narzędzia do współpracy przy projektowaniu stron internetowych, to Trello to narzędzie dla Ciebie. Platforma umożliwia stosunkowo łatwe i łatwe w zarządzaniu tworzenie e-maili i arkuszy kalkulacyjnych oraz łączenie całego zespołu za pomocą funkcji przeciągania i upuszczania w celu przenoszenia zadań.

Ten styl Kanban oprogramowanie do zarządzania projektami umożliwia liderom zespołów projektowych śledzenie postępów każdego członka zespołu. Cyfrowe narzędzie do współpracy pomaga utrzymać wydajność i wspierać współpracę nawet w środowisku pracy opartym na dystrybucji.

Może być wykorzystywane do celów projektowania stron internetowych, ale Trello najlepiej sprawdza się jako rozwiązanie do zarządzania zadaniami.

Funkcje:

Okładki kart, które sprawiają, że współpraca jest kolorowa

Wiele skrótów klawiaturowych, które mogą być zbawieniem dla wydajności

Zaawansowane listy kontrolne, które umożliwiają przejrzystą mapę wszystkich ruchomych części

Kalendarz Power-Up, aby zobaczyć wszystkie przypisane elementy listy kontrolnej

Automatyzacja przycisków pomagająca budować lepsze cykle pracy

Tryb ciemny w aplikacji Trello na iOS i Androida

Plusy:

Intuicyjny interfejs

Free Plan ma wiele możliwości

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" z kartami

Użytkownicy mają dostęp zarówno z urządzeń mobilnych, jak i komputerów

Użytkownicy mogą łatwo tworzyć tablicez pomysłami na myślenie projektowe* Można utworzyć wiele Swimlanes, aby służyć wielu celom związanym z biletami

Wady:

Wiele funkcji wymaga dodatków

Istnieje limit rozmiaru załączanych plików, który może być ograniczający w większości instancji

Integracja z MS Teams i Google Chat może być lepsza

Nie jest to typowe oprogramowanie do projektowania stron internetowych, ale bardziej rozwiązanie do zarządzania zadaniami

Cennik:

Trello ma cztery struktury cenowe z bezpłatną opcją próbną w płatnych planach.

**Free

Standardowy: $5 za użytkownika miesięcznie

$5 za użytkownika miesięcznie Premium: $10 za użytkownika miesięcznie

$10 za użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,50 USD za użytkownika miesięcznie, począwszy od 250 użytkowników rozliczanych rocznie

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 12,993 recenzji)

4.4/5 12,993 recenzji) Capterra: 4.5/5 (22 289 opinii)

9. Webflow

przez Webflow Webflow to nowa, popularna platforma do tworzenia stron internetowych, pełniąca funkcję wizualnego edytora online, za pomocą którego można projektować, budować i uruchamiać strony internetowe. Wizualna Canva pozwala kontrolować CSS3, HTML5 i JavaScript oraz przekładać semantyczny kod na niestandardowe strony internetowe.

Umożliwia również korzystanie z niestylizowanych elementów HTML w celu uzyskania kontroli. Co więcej, użytkownicy mogą wykorzystywać gotowe elementy do projektowania złożonych elementów, w tym między innymi wideo i elementów tła.

Funkcje:

Animacja oparta na przewijaniu

Animacja wieloetapowa

Kontrola SEO

Pulpit aktywności

Zarządzanie kalendarzem

Zarządzanie kampaniami

Automatyczna aktualizacja

Śledzenie aktywności

Plusy:

Projektanci stron internetowych mogą połączyć ruch i animację z pozycją kursora, aby przyciągnąć uwagę użytkownika

Współpraca jest stosunkowo prosta, ponieważ wielu projektantów może być zaproszonych do pracy nad tą samą stroną internetową w tym samym czasie

Strony internetowe mogą być bardziej interaktywne dzięki wykorzystaniu paneli wyświetlania, okien dialogowych i innych ukrytych elementów

Dostępnych jest ponad 20 gotowych animacji i interakcji, dzięki czemu dodawanie funkcji jest natychmiastowe

Wady:

Obrazy można kompresować tylko ręcznie, co może być czasochłonne

Limit CMS jest nadal dość niski w niektórych planach

Stroma krzywa uczenia się dla kreatora stron internetowych

Cennik:

Basic: $12 miesięcznie

$12 miesięcznie CMS: $16 miesięcznie

$16 miesięcznie Business: $36 miesięcznie

$36 miesięcznie Enterprise: Plan oparty na wycenach

Oceny i recenzje:

G2: 4.4/5 (401 recenzji)

4.4/5 (401 recenzji) Capterra: 4.6/4 (193 opinie)

10. Designmodo

Via Designmodo Designmodo to kompleksowe oprogramowanie do projektowania stron internetowych, w którym użytkownicy mogą tworzyć strony internetowe i newslettery. Narzędzie to sprawdza się najlepiej w przypadku użytkowników poszukujących narzędzia do tworzenia statycznych stron internetowych, stron internetowych typu "przeciągnij i upuść" lub szablonów e-mail.

Designmodo oferuje projektantom stron internetowych dwa kreatory stron: Slides i Startup. Korzystając z nich, twórcy mogą niestandardowo tworzyć dwie strony internetowe i uruchamiać je za pośrednictwem hosta. To oprogramowanie do projektowania stron internetowych wykorzystuje funkcję "przeciągnij i upuść", która jest bardzo prosta, a jednocześnie bardzo konfigurowalna. Narzędzie do projektowania sprawia, że cały proces jest stosunkowo bezproblemowy.

Funkcje:

100 komponentów modułowych dla płatnych klientów

Projekt przyjazny dla urządzeń mobilnych

Tablica ogłoszeń

Szablony newsletterów

Plusy:

Dokumentacja Designmodo jest bardzo szczegółowa

Przeciąganie i upuszczanie modułów zawartości jest dobrze zaprojektowane

Przejrzysty, szybki interfejs w całym narzędziu do projektowania

Prosta hierarchia projektów

Zero krzywej uczenia się dla projektantów stron internetowych

Wady:

Ograniczone opcje szablonów dla projektantów stron internetowych

Designmodo nie oferuje wersji próbnej Free

Niestandardowe moduły powinny wykraczać poza dostępną głębokość

Ceny:

Business Plan: $18/mies

$18/mies Agency Plan: $29/miesiąc

Oceny i recenzje:

G2: 4.2/5 (18 recenzji)

4.2/5 (18 recenzji) Capterra: 3.4/5 (10 opinii)

Zarządzanie projektami internetowymi w jednym miejscu

Współpraca jest kluczem dla zespołów projektantów stron internetowych, co oznacza, że kilka osób pracuje nad podobnymi zadaniami w tym samym czasie. Uporządkuj swój projekt, korzystając z pakietu narzędzi do zarządzania projektami, wydajności i projektowania stron internetowych ClickUp, aby uniknąć wąskich gardeł i zwiększyć wydajność.

Chcesz zobaczyć, jak Twój zespół projektantów stron internetowych pracowałby w ClickUp? Zaproś członków swojego Teams i zacznij za Free !