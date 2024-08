10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do blogowania w 2024 roku

Blogowanie to wspaniały sposób na udostępnianie swojej wiedzy, pasji i spostrzeżeń. Jednak tworzenie artykułów na bloga, który odniesie powodzenie, wymaga wielu ruchomych elementów - od tworzenia kalendarzy zawartości po pisanie i edytowanie postów, optymalizację SEO i promocję swojej pracy.

Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele fantastycznych, płatnych i darmowych narzędzi i oprogramowania do blogowania, które mogą usprawnić ten proces, pomagając w organizacji, oszczędzając czas i podnosząc jakość zawartości.

Czego szukać w narzędziach do blogowania?

Jeśli chodzi o narzędzia do zrobienia bloga, jeden rozmiar z pewnością nie pasuje do wszystkich. Na przykład, będziesz potrzebował innego poziomu zaawansowania dla osobistego bloga niż dla profesjonalnego bloga dla firmy B2B SaaS firma. Istnieją jednak pewne funkcje, na które należy zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że otrzymujesz najlepszą wartość.

Po pierwsze, zastanów się, do czego będziesz używać swoich narzędzi do blogowania: czy potrzebujesz pomocy w pisaniu i edycji, planowaniu zawartości, SEO, czy wszystkich powyższych? Kompleksowe narzędzia do blogowania, takie jak ClickUp, mogą pomóc w zarządzaniu projektami i planowaniu, podczas gdy platforma blogowa, taka jak Yoast, wyróżnia się pod względem SEO.

ClickUp Docs umożliwia bogaty format i polecenia / ukośnik aby pracować wydajniej

Łatwość obsługi jest kolejnym ważnym czynnikiem, ponieważ narzędzia do blogowania powinny upraszczać zadania, a nie je komplikować.

Zdolność do efektywnego zarządzania obciążeniami pracą to kolejna istotna funkcja, której należy szukać w narzędziach do blogowania, a ClickUp's funkcje zarządzania obciążeniem pracą mogą pomóc w efektywnej dystrybucji zadań.

Wreszcie, narzędzia do blogowania muszą być zintegrowane z platformą blogową i innymi narzędziami marketingowymi, z których korzystasz.

10 najlepszych narzędzi do blogowania w 2024 roku

Teraz, gdy zapoznałeś się już z tym, czego szukać w platformie blogowej, zapoznaj się z najlepszymi narzędziami do blogowania i narzędziami SEO, aby przyspieszyć swój silnik zawartości.

1. ClickUp #### Najlepszy do zarządzania zawartością

Używanie ClickUp AI aby wygenerować wpis na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania zadaniami -to kompleksowa platforma do tworzenia zawartości, współpracy i zarządzania projektami. Jeśli szukasz sposobu na usprawnienie planowania i pisania postów na blogu, ClickUp zapewni Ci to.

Dzięki Szablon do zarządzania blogiem ClickUp dzięki ClickUp możesz efektywnie strukturyzować swoje posty na blogu, współpracować z zespołem i śledzić proces pisania. ClickUp posiada nawet narzędzia do tworzenia wpisów na blogu na tej samej platformie. ClickUp oferuje również szeroki zakres szablonów kalendarza zawartości które można wykorzystać do planowania i planowania postów na blogu z wyprzedzeniem.

Jeśli zarządzasz kampanią marketingową, ClickUp's zarządzanie kampaniami marketingowymi funkcje są świetnym rozwiązaniem.

ClickUp najlepsze funkcje

Płynna integracja z ponad 1000 aplikacji, zapobiegająca przełączaniu kontekstu

Łączy zarządzanie zadaniami, dokumentami i projektami w centralnym hubie dla wszystkich potrzeb związanych z pracą

Oferuje wiele szablonów planów marketingowych, aby przyspieszyć rozpoczęcie projektu

Automatyzacja rutynowych zadań, zwiększająca wydajność pracy

Umożliwia dostosowanie zarządzania obciążeniem pracą i interfejsów do indywidualnych potrzeb

Build a baza danych zawartości aby śledzić ważną zawartość i wykorzystywać ją ponownie w przyszłości

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby w pełni zrozumieć i poznać szeroki zakres funkcji

Zakończone funkcje mogą nie być dostępne w trybie offline

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. BuzzSumo

Najlepszy do badań i monitorowania

przez BuzzSumo BuzzSumo to potężne narzędzie do badania i monitorowania, które daje blogerom przewagę w zakresie danych powstania i promocji.

Buzzsumo jest podobne do Google Trends, ale posiada więcej funkcji analizy mediów społecznościowych i zaangażowania niż to proste, darmowe narzędzie. Buzzsumo wyróżnia się również na tle innych narzędzi do blogowania, ponieważ pozwala odkryć najczęściej udostępnianą zawartość i wpływowe osoby w branży, dzięki czemu blog jest aktualny i angażujący.

Jego zdolność do identyfikowania treści o wysokiej skuteczności i kluczowych influencerów może zapewnić dostawcy strategiczny wgląd w rozwój skutecznej zawartości.

BuzzSumo oferuje solidne narzędzie analityczne, dając ci jasne zrozumienie powodzenia twojej strategii zawartości i dostarczając danych potrzebnych do udoskonalenia wysiłków związanych z blogowaniem.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Narzędzie do wyszukiwania zawartości, które pomaga znaleźć popularne tematy

Narzędzie do influencer marketingu pomagające odkryć i połączyć się z wiodącymi influencerami

Alerty systemu zarządzania treścią, dzięki którym będziesz na bieżąco z najnowszą zawartością w swojej niszy

Łatwy eksport listy influencerów do Google Analytics, Dokumentów Google lub Arkuszy Google w celu utworzenia bazy danych

Limity BuzzSumo

Zaawansowane funkcje mogą wymagać nauki w porównaniu do innych narzędzi do blogowania

Ceny mogą być nieco wysokie dla indywidualnych blogerów i nie ma dostępnego darmowego narzędzia

Ceny BuzzSumo

Podstawowy : $119/miesiąc

: $119/miesiąc Tworzenie zawartości: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc PR i komunikacja: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Suite : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise: $999/miesiąc

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

3. Mistrz społeczności

Najlepsze narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi

przez Mistrz społeczności Social Champ to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi - to twoja tajna broń do prowadzenia powodzenia kampanii marketingowych w mediach społecznościowych.

Dzięki jego wszechstronnym funkcjom możesz bez wysiłku planować posty, śledzić swoje wyniki i angażować odbiorców.

Social Champ wykracza poza zwykłe planowanie - oferuje również funkcje realizacji projektów aby pomóc Ci planować, organizować i realizować kampanie w mediach społecznościowych w sposób systematyczny i wydajny.

Najlepsze funkcje Social Champ

Zbiorcze przesyłanie i planowanie postów na różnych platformach mediów społecznościowych

Śledzenie wydajności w celu analizowania postów na wszystkich kanałach mediów społecznościowych

Funkcje współpracy dla teamów

Ograniczenia Social Champ

Interfejs użytkownika może nie być intuicyjny dla wszystkich użytkowników

Ograniczona integracja z innymi narzędziami do blogowania

Ceny Social Champ

Free

Champion : $26/miesiąc

: $26/miesiąc Business : $89/miesiąc

: $89/miesiąc Agencja: Skontaktuj się z Social Champ w celu ustalenia ceny

Social Champ oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (50+ recenzji)

4. CoSchedule

Najlepszy do content marketingu

Via CoSchedule CoSchedule to holistyczna platforma marketingowa ze zintegrowanym pakietem narzędzi do blogowania.

Od dynamicznego kalendarza zawartości po intuicyjny harmonogram mediów społecznościowych i dedykowanego menedżera projektów marketingowych, CoSchedule zaspokaja wszystkie potrzeby związane z marketingiem treści.

Jako jeden z najlepsze oprogramowanie do kalendarza zawartości coSchedule upraszcza zadanie planowania, tworzenia i udostępniania zawartości, dzięki czemu wysiłki związane z blogowaniem są spójne i skuteczne.

Najlepsze funkcje CoSchedule

Ujednolicony kalendarz zawartości do planowania i planowania postów

Narzędzia do zarządzania mediami społecznościowymi do publikowania i śledzenia wyników w mediach społecznościowych

Solidne funkcje zarządzania projektami marketingowymi

Limity CoSchedule

Może być przytłaczający dla nowych użytkowników narzędzi do blogowania ze względu na zakres funkcji

Ceny mogą być wygórowane dla małych Business lub indywidualnych blogerów

Ograniczone narzędzia SEO

Cennik CoSchedule

Free

Pro : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Marketing Suite: Skontaktuj się z CoSchedule w sprawie cen

Oceny i recenzje CoSchedule

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

5. Yoast SEO

Najlepsza wtyczka do platformy blogowej SEO

przez Yoast SEO Yoast SEO zapewnia moc optymalizacji pod kątem wyszukiwarek na wyciągnięcie ręki.

Jako wtyczka do blogów WordPress, Yoast upraszcza narzędzia SEO, czyniąc je dostępnymi nawet dla osób z minimalną wiedzą techniczną.

Jest ona wysoko oceniana jako jedna z najlepszych wtyczek do SEO najlepszych narzędzi dla agencji SEO ze względu na płynną integrację z popularnymi platformami blogowymi, takimi jak wtyczka WordPress, oraz szczegółowe wskazówki dotyczące poprawy rankingu zawartości.

Najlepsze funkcje Yoast SEO

Analiza SEO dla każdego postu za pomocą wtyczki WordPress

Analiza czytelności w celu poprawy struktury zawartości w witrynie WordPress

Ta wtyczka WordPress zawiera implementację schematu, aby pomóc wyszukiwarkom lepiej zrozumieć zawartość witryny

Limity Yoast SEO

Zaawansowane funkcje wymagają wersji premium

Ceny Yoast SEO

Free

Premium: $99/rok

Yoast SEO oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

6. Spokojny pisarz

Najlepsze narzędzie do pisania postów na blogu

przez Spokojny pisarz Calmly Writer to minimalistyczny narzędzie do pisania zaprojektowane w celu wyeliminowania czynników rozpraszających i stworzenia środowiska sprzyjającego skupieniu się na pisaniu.

Jego intuicyjna, pozbawiona zbędnych elementów konstrukcja promuje wciągające doświadczenie pisania, umożliwiając ukierunkowanie kreatywności i skoncentrowanie się na tworzeniu angażującej zawartości bloga.

Narzędzia do blogowania, takie jak to, nie pozwalają, by ich prostota poświęciła ich funkcje w porównaniu z niektórymi innymi najlepszymi narzędziami do blogowania. Zawiera również niezbędne funkcje, takie jak autozapis i tryb offline, a także narzędzie do edycji gramatyki.

Najlepsze funkcje Calmly Writer

Interfejs bez rozpraszania uwagi, zwiększający skupienie

Zapisywanie w chmurze dla łatwej dostępności

Wsparcie dla Markdown

Narzędzie do edycji pomagające w gramatyce

Limity Calmly Writer

Ograniczone opcje formatu

Brak funkcji współpracy

Ceny Calmly Writer

jednorazowa płatność 12,99 USD

oceny i recenzje Calmly Writer

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Grammarly

Najlepsze do poprawiania gramatyki i interpunkcji

przez Grammarly Grammarly jest niezastąpionym narzędziem do blogowania. Jego ustawienie funkcji pomaga mu wykraczać poza tradycyjne oprogramowanie do sprawdzania pisowni.

Oferuje poprawki gramatyczne i interpunkcyjne w czasie rzeczywistym, sugestie dotyczące stylu, a nawet sprawdza plagiat.

Niezależnie od tego, czy tworzysz szczegółowy wpis na blogu, czy zwięzłą aktualizację marketingową w mediach społecznościowych, Grammarly zapewnia, że twoja zawartość jest dopracowana, profesjonalna i wolna od błędów.

Najlepsze funkcje Grammarly

Szczegółowe informacje zwrotne na temat pisania w celu poprawy przejrzystości i zaangażowania

Narzędzie do wykrywania plagiatu do porównywania w wyszukiwarkach i innych postach na blogu

Konfigurowalne cele pisania

Limity Grammarly

Zaawansowane kontrole wymagają konta premium

Nie wykrywa wszystkich błędów kontekstowych

Cennik Grammarly

Zależy od wielkości zespołu. Odwiedź stronę cenową Grammarly, aby uzyskać więcej informacji

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4.7/5 (4,000+ recenzji)

: 4.7/5 (4,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

Compare Grammarly Vs Wordtune !

8. Surfer

Najlepsze narzędzie do badania słów kluczowych

przez Surfer Surfer optymalizuje zawartość online pod kątem lepszych pozycji w wyszukiwarkach. Analizuje szeroki zakres danych ze strony internetowej i oferuje przydatne informacje, aby zwiększyć trafność i konkurencyjność zawartości.

Dzięki Surfer możesz przeprowadzić kompleksowe badania słów kluczowych, przeprowadzić analizę SERP i porównać swoją zawartość z najwyżej notowanymi konkurentami.

Rozbudowany edytor treści narzędzia umożliwia tworzenie treści przyjaznych dla SEO, dostarczając sugestie w czasie rzeczywistym podczas pisania. Narzędzie jest również wyposażone w analizator SERP, który analizuje, dlaczego niektóre strony zajmują wyższe pozycje w rankingu, oferując strategiczny plan poprawy pozycji w rankingu.

Funkcja badania słów kluczowych Surfer pomaga w identyfikacji słów kluczowych o wysokiej skuteczności, aby pomóc blogowi dotrzeć do szerszego grona odbiorców.

Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem, twórcą zawartości, czy specjalistą SEO, Surfer oferuje zestaw funkcji, które mogą pomóc zwiększyć widoczność, ruch i zaangażowanie w witrynie.

Najlepsze funkcje Surfer

Analizator SERP Surfer analizuje, dlaczego niektóre strony mają wyższą pozycję w rankingu, dostarczając mapę drogową do podniesienia pozycji w rankingu

Redaktor treści umożliwia tworzenie zawartości przyjaznej dla SEO, oferując sugestie w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesu pisania

Porównywanie zawartości z najwyżej notowanymi konkurentami i uzyskiwanie wglądu w to, co działa w Twojej niszy i jak możesz to wykorzystać na swoim blogu

Połączenie narzędzia do badania słów kluczowych z Google Search Console w celu uzyskania bardziej zaawansowanego narzędzia badawczego

Korzystaj ze wskazówek edytora zawartości bezpośrednio w Dokumentach Google dzięki łatwym w użyciu rozszerzeniom Surfer

Limity Surfer

Liczba funkcji może sprawić, że będzie on nieco nieporęczny dla początkujących SEO

Brak wersji Free

Ceny Surfer

Essential: $89/miesiąc

$89/miesiąc Zaawansowany: 179 USD/miesiąc

179 USD/miesiąc Maksymalny: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: Skontaktuj się z Surfer, aby uzyskać wycenę

Surfer oceny i recenzje

G2 : 4.8/5 (400+ recenzji)

: 4.8/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (300+ recenzji)

9. Twórca tytułu Portent

Najlepsze darmowe narzędzie do blogowania

przez Twórca tytułu Portent Portent's Title Maker to sprytne i darmowe narzędzie, które generuje chwytliwe, przyjazne dla SEO tytuły dla postów na blogu.

Jego intuicyjna konstrukcja i inteligentny algorytm generują innowacyjne sugestie tytułów, które pobudzają kreatywność podczas zmagania się z blokiem pisarskim.

Dzięki Portent Title Maker możesz mieć pewność, że każdy wpis na blogu ma angażujący tytuł, który przyciąga kliknięcia i zwiększa wysiłki SEO.

Najlepsze funkcje Portent Title Maker

Generuje kreatywne propozycje tytułów dla każdego wpisu na blogu

Łatwe w użyciu narzędzie do blogowania bez konieczności posiadania konta

Pomaga zoptymalizować tytuły pod kątem ruchu na blogu SEO

Ograniczenia Portent Title Maker

Sugestie mogą nie zawsze pasować do zawartości

Brak dodatkowych funkcji poza generowaniem tytułów

Ceny Portent Title Maker

Free

Portent Title Maker oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. RightBlogger

Najlepszy do zarządzania kampaniami marketingowymi

przez RightBlogger RightBlogger jest strategicznym zarządzanie kampaniami marketingowymi narzędzie przeznaczone dla blogerów.

Jego podstawowa funkcja polega na znajdowaniu wpływowych osób w swojej niszy i docieraniu do nich w celu uzyskania możliwości gościnnego blogowania - sprawdzona technika zwiększania ruchu na blogu SEO i poszerzania grona odbiorców.

Wraz ze strategią SEO i marketingową, RightBlogger może być przełomowym towarzyszem w blogowaniu.

Najlepsze funkcje RightBlogger

Pomaga znaleźć odpowiednich influencerów w swojej niszy

Usprawnia proces pozyskiwania blogów gościnnych

Limity RightBlogger

Limit funkcji w porównaniu z narzędziami do blogowania dla influencerów

Dokładność danych może się różnić

Cennik RightBlogger

Unlimited: $29.99/miesiąc

Oceny i recenzje RightBlogger

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Zrewolucjonizuj zarządzanie blogiem dzięki ClickUp

Narzędzia i oprogramowanie do blogowania wymienione w tym artykule mogą uzupełnić i usprawnić proces blogowania dzięki unikalnym funkcjom. Aby jednak naprawdę usprawnić proces blogowania, konieczne jest scentralizowanie procesów i efektywne zarządzanie zawartością.

To właśnie tutaj ClickUp błyszczy. Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp oferuje solidne szablony do zarządzania blogami, zaprojektowane w celu organizowania, planowania i śledzenia postów na blogu bez wysiłku. Niezależnie od tego, czy prowadzisz bloga samodzielnie, czy jesteś częścią zespołu zajmującego się zawartością, szablony te można dostosować do własnego cyklu pracy, dzięki czemu zawsze będziesz na szczycie swojej blogowej gry.

Ale to nie wszystko. Dokumenty ClickUp to kompleksowy obszar roboczy, w którym można pisać, edytować i współpracować nad wpisami na blogu. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i możliwościom edycji w czasie rzeczywistym, Ty i Twój zespół możecie bez wysiłku tworzyć, poprawiać i finalizować zawartość, a wszystko to w ramach jednej platformy.

Wreszcie, ważne jest, aby pamiętać, że blog jest tylko jednym z trybików w kole ogólnej strategii marketingowej. Wraz z rozwojem bloga będzie rosło zapotrzebowanie na zintegrowane podejście marketingowe. Dzięki ClickUp funkcje zarządzania projektami marketingowymi , możesz płynnie organizować kampanie marketingowe, śledzić ich wydajność i upewnić się, że każda zawartość jest zgodna z szerszymi celami marketingowymi.

Dlaczego więc nie wypróbować ClickUp? Dzięki pełnemu zestawowi funkcji, szablonów i możliwości współpracy, jest to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania projektami - to twój najlepszy sprzymierzeniec w blogowaniu. Udanego blogowania!