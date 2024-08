10 najlepszych szablonów propozycji biznesowych na 2024 rok

Nie jest tajemnicą, że Business, które podążają za dobrze skonstruowany Business Plan mają większe szanse na sukces.

Około 70% firm którym udało się przetrwać pięć lat, opracowało plan strategiczny. A jeśli chodzi o te w początkowej scenie rozwoju, firmy posiadające biznes plan mają o 7% wyższe prawdopodobieństwo wysokiego wzrostu niż te bez opracowanego planu.

Podobnie jak w przypadku planów biznesowych, propozycje biznesowe są niezbędne, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój biznesu. Silne propozycje biznesowe mogą pomóc w zdobyciu klientów, partnerów, umów biznesowych i nie tylko.

Jeśli więc chcesz rozwinąć swój biznes, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o propozycjach biznesowych, ich zaletach oraz narzędziach i szablonach, które pomogą Ci wcielić pomysł na biznes w życie!

Co to jest szablon propozycji biznesowej?

Propozycja biznesowa to formalny dokument, w którym przedstawiasz informacje związane z Twoim biznesem, które są istotne dla potencjalnego klienta. Zasadniczo jest to dokument zawierający standardowe informacje, takie jak oś czasu , budżety oraz zakres projektu aby przedstawić potencjalnym klientom i partnerom biznesowym szczegółowy zarys swojej propozycji.

Istnieje wiele różnych dziedzin, w których można wykorzystać skuteczną propozycję biznesową, aby osiągnąć swoje cele i rozpocząć wspaniałą współpracę. Dobrze skonstruowane propozycje mogą pomóc ci wygrać ważne transakcje, które mogą przenieść twój biznes na wyższy poziom i otworzyć nowe możliwości.

Na przykład, możesz użyć propozycji biznesowej, jeśli masz agencję marketingową lub projektową i chcesz udostępniać swoje usługi lub po prostu szukasz pracy w dowolnej dziedzinie. Propozycję biznesową można również wykorzystać do celów zarządzania projektami, takich jak przedstawienie interesariuszom i klientom nowego pomysłu na projekt lub proponowanego rozwiązania problemu.

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby wiedzieć, że propozycja biznesowa to nie to samo, co plan biznesowy. Spójrz na poniższy obrazek, aby zrozumieć różnicę między nimi:

Business Plan vs Business Proposal via Agencja Extol

10 najlepszych szablonów propozycji biznesowych do wykorzystania w 2024 roku

Przyjrzyjmy się teraz 10 różnym szablonom propozycji biznesowych, które pomogą Ci zaimponować interesariuszom i zdobyć potencjalnych klientów!

1. Szablon propozycji biznesowej ClickUp

Skorzystaj z szablonu Business Proposal Template by ClickUp, aby łatwiej niż kiedykolwiek tworzyć propozycje, które się wyróżniają

Pierwszy na liście to Szablon propozycji biznesowej autorstwa ClickUp .

Szablon ten zawiera nie tylko wstępnie zbudowane widoki list kroków i priorytetów propozycji biznesowych z kluczowymi polami niestandardowymi, które pomogą Ci stworzyć własną propozycję biznesową, ale także oferuje szablony e-mail w formacie Dokumenty ClickUp aby pomóc Ci usprawnić i udoskonalić swoje wiadomości.

A jeśli potrzebujesz więcej wskazówek, jak zacząć, możesz zapoznać się z przewodnikiem dla początkujących, który jest dołączony do szablonu. Nie trzeba dodawać, że ten szablon oferty biznesowej jest dobrze zapakowany i gotowy do użycia w celu zdobycia większej liczby klientów.

2. Szablon oferty handlowej ClickUp

Ten szablon oferty handlowej w ClickUp Docs pomoże firmom skutecznie zaprezentować swoją ofertę innym firmom w celu nawiązania współpracy

Szablon Szablon oferty handlowej autorstwa ClickUp może pomóc w stworzeniu solidnego przeglądu biznesu, aby pokazać klientom dokładnie, co sprawia, że Ty i Twój zespół jesteście najlepszym wyborem do obsługi projektu.

Ten szablon propozycji biznesowej jest dostępny w ClickUp Docs, gdzie znajdziesz dedykowane sekcje dla swojego zespołu, pomysły na propozycje biznesowe z rozwiązaniami, prognozę zysków i wiele więcej.

Dzięki temu darmowemu szablonowi propozycji biznesowej będziesz w stanie stworzyć zakończony i łatwy do odczytania dokument swojej propozycji, zabezpieczyć go przed niechcianymi zmianami i łatwo udostępnić go swoim klientom za pośrednictwem publicznego lub prywatnego linku.

3. Propozycja agencji kreatywnej ClickUp

Chcesz usprawnić proces składania ofert klientom? Skorzystaj z szablonu planowania propozycji agencji kreatywnej, który przygotował dla Ciebie ClickUp

Ponieważ ClickUp jest narzędzie do zarządzania projektami oferuje funkcjonalne i skuteczne sposoby planowania, śledzenia i zarządzania projektami, a także zapewnia organizację podczas pisania wniosku.

Użyj Szablon propozycji dla agencji kreatywnej od ClickUp aby uzyskać wstępnie zdefiniowane listy podzadań i listy kontrolne, które pomogą Ci przygotować ofertę.

Korzystając z tego szablonu propozycji biznesowej w ClickUp, będziesz mieć uporządkowany widok kroków, które musisz podjąć od fazy planu do próby pitchingu, a nawet po prezentacji.

4. Szablon Tablicy z propozycją projektu ClickUp

Szablon Project Proposal Tablica Template to łatwy w edycji szablon przeznaczony do przygotowania prezentacji propozycji nowego projektu, którego celem jest spotkanie z potrzebą organizacyjną lub rozwiązanie problemu

Jeśli chcesz niestandardowy propozycję projektu i przedstawić ją w kreatywny sposób, to Tablica propozycji projektów od ClickUp jest dla Ciebie.

Ten szablon propozycji biznesowej zawiera kolorową i zorganizowaną wizualizację Twojej propozycji w postaci Tablica ClickUp które możesz edytować, aby dopasować je do swoich potrzeb. Dodawaj swoje pomysły rysując, używając kształtów, samoprzylepnych notatek, map myśli i innych kreatywnych sposobów na wyrażenie tego, jak chcesz zrealizować projekt.

Możesz także użyć innych szablonów Tablicy do tworzenia schematów przepływu, mapy pojęć , retrospektywy i wiele innych, aby przedstawić swoje pomysły w sposób, który jest łatwy do zrozumienia i prowadzi do dalszych dyskusji z potencjalnym klientem.

5. Szablon wniosku o dotację ClickUp

Stwórz uporządkowaną listę swoich zadań dzięki szablonowi wniosku o dotację w widoku listy ClickUp

Ten rodzaj propozycji biznesowej jest dokumentem, który uzasadnia prośbę o finansowanie i strategię Twojej propozycji.

Sprawdź te_ szablony zapytań ofertowych !

The Szablon Grand Proposal by ClickUp posiada wbudowany widok listy i tablicy z niestandardowymi statusami, które pomagają odpowiednio zorganizować zadania. Zawiera również widok Kalendarza harmonogramu projektu, dzięki czemu ważne terminy są łatwo widoczne.

Te unikalne widoki pozwalają śledzić ogólne zadania, definicję problemu, cele, klucze i inne kamienie milowe oraz budżet i udostępnianie ich potencjalnym klientom.

6. Szablon propozycji kampanii ClickUp

Przedstaw propozycję za pomocą szablonu Campaign Proposal Cover Template w ClickUp Docs i udostępniaj ją kluczowym interesariuszom

Stwórz solidne ramy dla całej kampanii dzięki szablonowi Szablon okładki propozycji kampanii od ClickUp .

Zawiera konfigurowalną okładkę propozycji i szczegółowy dokument, w którym możesz udostępnić podsumowanie kampanii, cele, grupę docelową, oś czasu i zasoby swoim interesariuszom oraz przekazać przydatne informacje swojemu zespołowi.

Ten darmowy szablon propozycji biznesowej z pewnością pomoże ci być zorganizowanym i dobrze przygotowanym na dzień prezentacji i nie tylko.

7. Szablon oferty biznesowej usług projektowych Flipsnack

via Flipsnack

The Szablon propozycji biznesowej usługi projektowej to flipbook, który pozwala czytelnikom przewracać strony i lepiej angażować się w zawartość.

Jeśli szukasz sposobu na zaprezentowanie swoich umiejętności projektowych i zrobienie dobrego wrażenia podczas wysyłania oferty biznesowej dotyczącej projektu, ten szablon może w tym pomóc. Ma prosty design, który można niestandardowo dostosować, a także opcję dodawania wideo, połączonych etykiet i produktów, elementów marki i statystyk dotyczących wydajności.

Ten szablon propozycji biznesowych jest korzystny dla projektantów, ponieważ mogą oni natychmiast tworzyć piękne wizualne propozycje dla projektów architektonicznych lub innych rodzajów prac projektowych. Wystarczy użyć obrazów i tekstów z szablonu lub zastąpić je własnymi obrazami, zachowując styl propozycji biznesowej. Możesz również dodać wiadomość powitalną i szczegóły dotyczące firmy, aby spersonalizować ofertę.

8. Szablon propozycji marketingu cyfrowego Flipsnack

via Flipsnack

Marketing to jedna z dziedzin, w których propozycja biznesowa mogłaby zdziałać cuda kampanie . Te propozycje są świetną okazją do zaprezentowania, w jaki sposób możesz coś dla nich zmienić i jakie wspaniałe wyniki możesz przynieść, pokazując dowód społeczny i studia przypadków.

Ten edytowalny szablon oferty marketingu cyfrowego może pomóc w szczegółowym wyjaśnieniu Twoich usług i udostępnianiu ram projektu. Użyj go do swojej oferty e-mail marketingu, media społecznościowe propozycja marketingowa i inne propozycje marketingu cyfrowego. Szablon można również niestandardowo dostosować, dodając wideo, połączone, etykiety produktów, elementy marki i inne, aby uczynić go atrakcyjnym i angażującym dla klientów.

9. Szablon profesjonalnej oferty pracy Flipsnack

via Flipsnack

Projekt propozycji jest nieco inny niż pozostałe, a także cel tego typu propozycji.

To szablon profesjonalnej oferty pracy może być używany przez firmy, które chcą kogoś zatrudnić, aby przedstawić pakiet wynagrodzeń i inne szczegóły dotyczące danej roli.

Możesz użyć aplikacji do tworzenia flipbooków, takiej jak Flipsnack, aby stworzyć angażujące propozycje biznesowe, które z łatwością przyciągną uwagę czytelników, a także znaleźć różne szablony do wyboru.

10. Szablon propozycji zarządzania projektami Qwilr

via Qwilir

Szablon szablon propozycji zarządzania projektami może pomóc w stworzeniu atrakcyjnej wizualnie i zorganizowanej oferty biznesowej. Osadź formularze, osie czasu, arkusze kalkulacyjne, kalendarze, obrazy, wideo i inne elementy w propozycji, aby przyciągnąć uwagę klienta i zaprezentować wysoką jakość pracy.

A dzięki funkcji identyfikacji użytkownika będziesz mógł ustawić limity czasu i widoku oraz otrzymywać powiadomienia, gdy klient otworzy twoją propozycję biznesową.

Rodzaje szablonów propozycji biznesowych

Istnieją dwa rodzaje propozycji Business:

1. Propozycje biznesowe na zamówienie

Potencjalny klient prosi o złożenie propozycji biznesowej aby pomóc im zdecydować, czy chcą do zrobienia biznesu z tobą, czy nie. W tego typu propozycjach biznesowych możesz zaoferować rozwiązania ich problemów lub potrzeb.

Jest to najłatwiejszy sposób na przekształcenie ich w niestandardowych klientów, ponieważ są już zainteresowani Twoim produktem lub usługami.

2. Niezamówione propozycje biznesowe

Niezamówiona propozycja biznesowa jest jak zimny e-mail lub ulotka marketingowa. Pisząc niezamówione propozycje, możesz nie wiedzieć nic o klientach lub ich wymaganiach. W takim przypadku należy przeprowadzić badania, aby określić, jak podejść do każdego unikalnego klienta i spersonalizować propozycję biznesową.

Korzyści z szablonów propozycji biznesowych

Głównymi zaletami szablonów są oszczędność czasu, spójność w całej firmie i zapewnienie, że wszystkie ważne szczegóły są uwzględnione w propozycjach biznesowych.

Co więcej, korzystanie z szablonów może dać ci więcej czasu na skupienie się na zawartości i jakości propozycji oraz tworzenie profesjonalnych propozycji biznesowych, które zrobią wrażenie na klientach i partnerach biznesowych.

Zacznij korzystać z szablonów propozycji biznesowych już dziś

Odpowiednie szablony mogą pomóc w zdobyciu kolejnych dużych projektów. Istnieje wiele szablonów propozycji biznesowych, z których można wybierać. Kluczem jest wybranie tego, co najlepiej pasuje do twoich produktów i usług, a także twoich klientów.

Aby wywrzeć świetne wrażenie i przygotować szczegółową ofertę, możesz skorzystać z narzędzi takich jak ClickUp i Flipsnack stworzyć propozycję Business która odpowiada Twoim potrzebom i pomoże Ci się wyróżnić. A twórca propozycji podobnie jak Flipsnack jest oprogramowanie umożliwiające tworzenie propozycji z różnymi projektami, podczas gdy narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", takie jak ClickUp, może dostarczyć Ci bibliotekę konfigurowalnych szablonów dla różnych przypadków użycia oraz kluczowe funkcje potrzebne do zarządzania projektami, śledzenia postępów i nie tylko.

ClickUp jest Free do wypróbowania - zacznij korzystać z szablonów ClickUp, aby podnieść poziom swoich propozycji biznesowych i zdobyć więcej klientów już dziś! Guest Writer:

Isabela Boncila _jest specjalistką ds. marketingu w Flipsnack, platformie wydawniczej, która może przekształcić PDF w interaktywny flipbook. Pasjonuje się marketingiem, pisaniem i technologią