Opracowywanie zakresu projektu dla silniejszego połączenia zespołu

W idealnym świecie każdy projekt rozpoczynałby się, trwał i kończył zgodnie z harmonogramem i dokładnie według planu. Wszyscy członkowie zespołu zakończyliby swoje zadania i rezultaty przed czasem.

Budżet pozostawałby taki sam przez cały czas trwania projektu. Interesariusze byliby w pełni zadowoleni z jakości Twojej pracy.

Z pewnością możemy marzyć, ale w rzeczywistości żaden projekt nie jest idealny. Właściwe planowanie pomaga Twojemu Teamsowi uniknąć typowych błędów zarządzanie projektami niepowodzeń, takich jak niedotrzymane terminy i nieoczekiwane prośby o dodatkową pracę.

Zminimalizuj te przeszkody poprzez zdefiniowanie zakresu projektu przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Po ustawieniu jasnych oczekiwań i ustaleniu odpowiedzialności, ty i klient macie solidne podstawy do rozpoczęcia projektu i zapobiegania rozszerzaniu zakresu.

W tym przewodniku dowiesz się, jak zbudować solidną deklarację zakresu projektu i znajdziesz najlepsze zasoby, aby zacząć! Nasz szablony do zarządzania projektami i wszystko w jednym narzędzia zwiększające wydajność pomogą Ci zwiększyć wydajność zarządzania i wdrażania zakresu projektu.

Gotowy?

Czym jest zakres projektu?

Zakres projektu to udokumentowane zestawienie wszystkiego, co składa się na powodzenie projektu. Definiuje on zakończony projekt zakres prac i wymagania dotyczące projektu, wyjaśniające, co jest w nim zawarte, a co nie.

Wszystkie te specyfikacje są rejestrowane i przechowywane w oświadczeniu o zakresie projektu. Mówiąc prościej, zestawienie zakresu ocenia i nakreśla projekt w całości, zanim jeszcze ktokolwiek rozpocznie pracę. Zapewnia szczegółowy podział wszystkich prac, które wykona zespół projektowy i określa oczekiwania dotyczące sposobu i czasu, w jakim prace te zostaną zakończone.

Dokument zakresu służy jako plan projektu. Jest to ważny krok w realizacji projektu zarządzanie projektami ponieważ konsoliduje wszystkie ważne informacje, które powinni znać kluczowi interesariusze.

Dokument zakresu projektu zazwyczaj zawiera następujące elementy:

Cele projektu przegląd celów projektu na wysokim poziomie

przegląd celów projektu na wysokim poziomie Interesariusze projektu : osoby zaangażowane w projekt

osoby zaangażowane w projekt Przydzielone zasoby : takie jak członkowie Teams, budżet i technologia

takie jak członkowie Teams, budżet i technologia Ograniczenia projektu: limity czasu, ludzi i kosztów, w ramach których musisz działać

limity czasu, ludzi i kosztów, w ramach których musisz działać Oś czasu **Ramy czasowe, w których należy zakończyć każdą część projektu

**Ramy czasowe, w których należy zakończyć każdą część projektu Dostawy : namacalne wyniki zakończonego projektu

namacalne wyniki zakończonego projektu Wyłączenia: To, czego projekt nie będzie obejmował, czyli praca poza zakresem

Korzyści z definiowania zakresu projektu

Bez jasno określonego zakresu projektu, zespół może łatwo się pogubić. Zakres projektu chroni zespół przed niepowodzeniem projektu i utrzymuje go w dążeniu do celów końcowych.

Oto kilka kluczowych powodów, dla których zdefiniowanie zakresu projektu przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac jest korzystne dla zespołu:

Unikaj pełzania zakresu : Zapobiegaj rozszerzaniu się pracy poza jej limity, wyjaśniając dokładnie, co jest w niej zawarte, a co nie. Zdefiniuj granice projektu i zapobiegaj nadmiernemu rozciągnięciu lub wypaleniu zespołu.

pełzania zakresu Zapobiegaj rozszerzaniu się pracy poza jej limity, wyjaśniając dokładnie, co jest w niej zawarte, a co nie. Zdefiniuj granice projektu i zapobiegaj nadmiernemu rozciągnięciu lub wypaleniu zespołu. Ustal wytyczne dotyczące zmian: Nikt nie lubi zmianwymagania projektuale to się zdarza. Wprowadź procesy dotyczące zmiany zakresu w sposób, który nie wpłynie znacząco i nieoczekiwanie na Twój zespół.

Nikt nie lubi zmianwymagania projektuale to się zdarza. Wprowadź procesy dotyczące zmiany zakresu w sposób, który nie wpłynie znacząco i nieoczekiwanie na Twój zespół. Utrzymuj projekty na właściwym torze: Wyczyszczone oś czasu projektu tworzą odpowiedzialność i utrzymują projekty w ruchu. Określa również sposoby mierzenia postępów zespołu w realizacji celów poprzez terminy, kamienie milowe i rezultaty.

Wyczyszczone oś czasu projektu tworzą odpowiedzialność i utrzymują projekty w ruchu. Określa również sposoby mierzenia postępów zespołu w realizacji celów poprzez terminy, kamienie milowe i rezultaty. Zarządzanie oczekiwaniami: Utrzymywanie zespołu, klientów i interesariuszy na tej samej stronie, aby wszyscy znali obowiązki, oczekiwane wyniki i krytyczne terminy.

Utrzymywanie zespołu, klientów i interesariuszy na tej samej stronie, aby wszyscy znali obowiązki, oczekiwane wyniki i krytyczne terminy. Zmniejsz ryzyko: Słuchaj i monitoruj potencjalne czynniki ryzyka, takie jak przekroczenie budżetu lub opóźnienia w harmonogramie. Świadomość jest niezbędna, aby łatwo przewidzieć i uniknąć niepowodzenia projektu.

Jak napisać deklarację zakresu projektu w 7 krokach

Każda mała luka w zakresie projektu pozostawia wystarczająco dużo miejsca, aby projekt zboczył z kursu. Dlatego też dokument dotyczący zakresu projektu musi obejmować wszystkie parametry, które interesariusze powinni wiedzieć o projekcie.

Oto jak w siedmiu prostych krokach napisać kompleksowy i wyczyszczony dokument określający zakres projektu:

1. Zidentyfikuj interesariuszy

Utrzymuj wszystkich na tej samej stronie, uzyskując zatwierdzenie zakresu od wszystkich interesariuszy projektu -wszyscy, którzy mają wpływ na to, jak powinien przebiegać projekt. Jest to najlepszy proces zarządzania projektami, aby upewnić się, że deklaracja zakresu jest realistyczna i osiągalna.

Użyj funkcji Tablicy ClickUp, aby zidentyfikować najważniejszych interesariuszy projektu za pomocą tego prostego, gotowego szablonu

Stwórz mapę interesariuszy, aby stworzyć listę wszystkich ważnych osób zaangażowanych w projekt, aby dać sobie wyobrażenie o ludziach, którzy mogą pomóc Ci w powodzeniu projektu. Na szczęście, Szablon mapy interesariuszy ClickUp który tworzy mapa interesariuszy i planowanie łatwe do zorganizowania! Pobierz szablon mapy interesariuszy Zidentyfikuj wszystkich interesariuszy, którzy podejmują decyzje mające wpływ na projekt, w tym:

Interesariusze wewnętrzni : Członkowie Teams, kierownicy projektów i kadra zarządzająca

: Członkowie Teams, kierownicy projektów i kadra zarządzająca Interesariusze zewnętrzni: Klienci, ich klienci lub użytkownicy, sprzedawcy i inwestorzy

Zaangażuj tych interesariuszy podczas definiowania zakresu projektu, aby wszyscy mieli jasność co do tego, czego można oczekiwać od projektu i w jaki sposób mogą przyczynić się do jego powodzenia. Zbieraj ich opinie, przeprowadzaj burze mózgów i w razie potrzeby zmieniaj cele.

2. Wyraźnie zdefiniuj najważniejsze cele projektu dla klienta

Słowo "projekt" może zaczynać się na "P", ale każdy projekt tak naprawdę zaczyna się od "dlaczego" 😏

Wyjaśnienie projektu cele powinien być pierwszym krokiem w definiowaniu zakresu projektu, ponieważ wyjaśnia dlaczego praca jest konieczna.

Gdy zrozumiesz dlaczego klient realizuje ten projekt, ty i twój zespół będziecie wiedzieć, na czym się skupić podczas oceny twojej pracy. Dostosuj swoje wyniki w oparciu o te cele, a istnieje duża szansa, że klient będzie zadowolony.

Bądź na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów dzięki jasnym ośmiornicom czasu, mierzalnym celom i automatycznemu śledzeniu postępów

Cele projektu kształtują również rolę doradcy strategicznego. Poza namacalnymi rezultatami, możesz również zaoferować wskazówki, w jaki sposób klienci mogą osiągnąć swoje cele, aby ich przekonać.

Zadaj sobie te pytania, aby zdefiniować swoje cele:

Jakie wyniki chcesz osiągnąć?

W jaki sposób powodzenie projektu będzie mierzony?

Czy istnieją konkretnemetryki lub KPI do śledzenia w celu porównania wydajności?

Po ustawieniu konkretnych celów, użyj ich, aby pomóc swojemu zespołowi w tworzeniu wysokiej jakości pracy w ramach zakresu. Klienci - zwłaszcza nowi lub wybredni - mogą próbować rzucać ci zadania lub zgłaszać sugestie, które nie odnoszą się do większego celu projektu. Być może ociągają się z przekazaniem ci informacji zwrotnej na czas.

Przypomnij klientowi o swoich celach, gdy pojawią się problemy (a może nawet wcześniej). Zawsze dobrym pomysłem jest pokazanie, w jaki sposób produkty i zadania - jeśli zostaną zakończone w przypisanych im terminach - przyczyniają się do realizacji tych celów!

A jeśli zajdzie taka potrzeba, odeprzyj w ostatniej chwili sugestie klienta, które nie są zgodne z jego Gwiazdą Północy, pokazując mu dokładnie, w jaki sposób sugerowane przez niego zmiany mogą wpłynąć na realizację projektu oś czasu projektu .

Zmiana harmonogramu zależności w celu wizualizacji wpływu zmian terminów na zadania w widoku Gantta w ClickUp

Pokazując konkretnie klientowi wpływ małej lub dużej zmiany w projekcie, dajesz nieobiektywny widok tego, co ma ona do zrobienia z cyklem pracy. Rozumiemy to - niektórzy klienci są wybredni.

Na szczęście nie musisz ulegać losowym lub zgłaszanym w ostatniej chwili żądaniom, wyraźnie pokazując wpływ żądań i najlepszą ścieżkę do utrzymania projektów w zakresie i na właściwym torze.

Pisząc cele projektu, należy pamiętać, że Cele SMART ramy. Zdefiniuj cele, które są:

S konkretne

konkretne M wykonalne

wykonalne A osiągalne

osiągalne R istotne

istotne **określone w czasie

Zapewni to, że zakres projektu jest realistyczny przy jednoczesnym ustawieniu standardów oceny jego powodzenia.

3. Alokacja zasobów w celu zminimalizowania wypalenia i zwiększenia zysków

Nie możesz zdecydować, nad czym będzie pracował twój zespół, dopóki nie wiesz, jakie zasoby są dostępne. A jeśli nie grasz w Minecrafta w trybie kreatywnym, nie masz nieskończonych zasobów.

Każda firma jest limitowana wielkością swoich Teams, budżetem i technologią.

Zakres projektu obejmuje alokację zasobów, aby zapewnić, że projekt ma wystarczającą liczbę członków zespołu, wszystkie niezbędne technologie i właściwy budżet przypisany do niego, aby odnieść sukces. Alokacja zasobów jest niezbędna, aby dokładnie zaplanować jak twój team będzie pracował zakończone projekty .

Użyj widoku obciążenia pracą ClickUp, aby zobaczyć, kto jest do przodu lub do tyłu i łatwo przeciągać i upuszczać zadania w celu realokacji zasobów

Dla kierowników projektów i liderów zespołów, niezbędne jest korzystanie z zarządzanie obciążeniem pracą narzędzia, aby członkowie zespołu nie spędzali zbyt wielu godzin nad konkretnym klientem. Pomocne jest również posiadanie Widok obciążenia pracą które mogą sprawić, że jeden pracownik będzie pracował więcej lub mniej niż inny.

Bonus: Szablony planów zasobów Twoje zasoby mogą być również kilkoma różnymi rzeczami. Niektóre z najczęściej definiowanych zasobów obejmują:

Członkowie teamu: Całkowita liczba osób w zespole, przypisane obowiązki każdego członka i liczba godzin potrzebnych tygodniowo na wykonanie każdego zadania

Całkowita liczba osób w zespole, przypisane obowiązki każdego członka i liczba godzin potrzebnych tygodniowo na wykonanie każdego zadania Technologia: Jaki sprzęt, oprogramowanie i narzędzia są potrzebne do zrobienia tego projektu?

Jaki sprzęt, oprogramowanie i narzędzia są potrzebne do zrobienia tego projektu? Budżet projektu: Budżet klienta lub wewnętrzny budżet projektu, ograniczenia lub dostępne pule

Musisz pracować z tym, co masz - a odrobina planu to długa droga! Ustalenie dostępnych zasobów ułatwia pracę w ramach tych wytycznych.

Sprawdź te_ **Szablony kart zespołów !

4. Określ dokładnie, jakich produktów potrzebują Twoi klienci

Teraz, gdy już wiesz, jakimi zasobami dysponujesz, jesteś gotowy, aby określić co projekt przyniesie klientowi: rezultaty. Dokument dotyczący zakresu projektu powinien jasno określać rezultaty projektu aby agencja i jej klienci dokładnie wiedzieli, co zostanie stworzone.

Pewnie współpracuj z klientami i dbaj o ich zadowolenie dzięki temu wyjątkowemu szablonowi dla usług profesjonalnych

Odnieś się do celów swojego projektu podczas określania rezultatów. Potrzebujesz pomocy w ich uporządkowaniu? Skorzystaj z szablonu Szablon usług profesjonalnych ClickUp aby szybko śledzić swoje proces wdrażania klienta przy określaniu, co dokładnie należy dostarczyć. Pobierz szablon usług profesjonalnych Rezultaty pracy powinny służyć jako krok w kierunku osiągnięcia wyższego celu projektu i zadowolenia klienta wymagania projektu . Jakie wymierne wyniki przyniesie zakończony projekt?

Ustawione rezultaty mogą być materialne lub niematerialne dla zespołu projektowego. Zarządzanie zakresem projektu może oznaczać wiele różnych rzeczy dla różnych agencji, ale niektóre typowe przykłady rezultatów obejmują:

Wpisy na blogu, studia przypadków i białe księgi

Raportowanie

Konsultacje

Audyty

Nowa funkcja lubwydajność* Program szkoleniowy mający na celu nauczenie pracowników korzystania z nowego oprogramowania

5. Określenie wszelkich ograniczeń projektu

Wiesz już, czym jest Twój projekt, ale co z tym, czym nie jest? A co z czynnikami ryzyka, które mogą spowodować niepowodzenie projektu? Ważnym - ale często ignorowanym - krokiem w tworzeniu zakresu jest zdefiniowanie tych ograniczeń i wykluczeń projektu.

Ograniczenia to czynniki, które limitują projekt, takie jak:

Limity czasowe, terminy i terminy końcowe

Koszty różnych części projektu w porównaniu z przydzielonym budżetem projektu

Rozszerzanie zakresu i zmiany w uzgodnionym wcześniej zakresie prac

Wykluczenia to dostawy, które nie są częścią projektu! Jakie są zadania, których konkretnie nie chcesz lub nie możesz do zrobienia?

Użyj funkcji Czas w statusie, aby zidentyfikować wąskie gardła i automatycznie otrzymywać powiadomienia w ClickUp

Możesz na przykład określić, że Twój zespół ds. marketingu w mediach społecznościowych nie będzie odpowiedzialny za planowanie tworzonych przez siebie postów. Skracając czas, który w przeciwnym razie zostałby poświęcony na zarządzanie mediami społecznościowymi teams może skupić się na swoich obszarach specjalizacji: strategii i danych powstania.

Wiedza o tym, na czym nie będziesz się koncentrować, pozwoli ci skupić się na tym, co najważniejsze! Oznacza to, że możesz nadać priorytet produktom, które pomogą klientowi osiągnąć cele projektu.

Dzięki tym ograniczeniom ty i członkowie twojego zespołu nie musicie robić wszystkiego, o co poprosi klient. Jako agencja możesz zdecydować, jak rozłożyć swój czas i energię na poszczególnych klientów. Przydziel swoje zasoby bardziej efektywnie, zamiast próbować zbyt wiele i ryzykować przepracowanie (i wypalenie).

Ustawienie solidnych granic dla kierowników projektów lub członków zespołu, co z kolei zapewni im powodzenie! Szczęśliwsi pracownicy, szczęśliwsi klienci - i mniejsze ryzyko niepowodzenie projektu !

6. Stwórz dokładną i zawsze aktualną oś czasu projektu

Jeśli rezultaty projektu to "co" projektu, to oś czasu projektu to "kiedy" Zakres projektu powinien obejmować chronologiczny podział wydarzeń i zadań związanych z projektem.

Tworzy to kamienie milowe które zespół powinien osiągnąć w określonych terminach, aby poczynić postępy w realizacji celów. Deklaracja zakresu projektu nie musi zawierać szczegółowego harmonogramu dzień po dniu dla każdego małego zadania. Powinien on jednak zawierać

Daty rozpoczęcia i zakończenia projektu

Lista głównych zadań związanych z projektem

Terminy wykonania tych zadań

Ilość czasu niezbędną do zakończenia każdego zadania

Zależności między zadaniami które mogą blokować powyższe kamienie milowe

Wyświetlanie większej liczby elementów, takich jak osoby przypisane, terminy i inne w pasku bocznym widoku Gantt

Oś czasu projektu pomaga zespołowi zobaczyć duży obraz projektu i to, jak jego elementy wpływają na siebie nawzajem. Utrzymuje zespół na właściwym torze i zapewnia widoczność wszelkich wąskich gardeł.

7. Ustawienie zarządzalnego i realistycznego procesu zarządzania zakresem

Wiesz, co mówią - najlepiej ułożone plany myszy i ludzi często idą źle. Pomimo doskonałych planu projektu twój projekt zmieni kurs po drodze.

Nawet najlepsze zespoły zarządzania projektami będą podlegać zmianom z powodu takich argumentów jak cięcia budżetowe, rotacja pracowników i dodatkowe wymagania. Chociaż deklaracja zakresu projektu powinna zapobiegać pracom wykraczającym poza zakres, czasami zmiana zakresu jest nieunikniona.

Użyj funkcji zarządzania wieloma zadaniami w ClickUp, gdy musisz wprowadzić kilka zmian w projekcie jednocześnie

Oto jak możesz ustawić plan zarządzania zakresem projektu, który może Ci pomóc kontrolować rozrost zakresu:

Ustawienie limitów : Liczba przypadków, w których zmienisz pewne rzeczy

: Liczba przypadków, w których zmienisz pewne rzeczy Przydziel członków zespołu : Ustawienie punktów kontaktowych do koordynowania zmian

: Ustawienie punktów kontaktowych do koordynowania zmian Ustanowienie procesów : Upewnij się, że żądania zmian podlegają zatwierdzeniu przez wszystkich odpowiednich interesariuszy

: Upewnij się, że żądania zmian podlegają zatwierdzeniu przez wszystkich odpowiednich interesariuszy Zaplanuj czas i zasoby: Przygotuj się na wiele rund zmian

Na koniec, po tym, jak wszyscy mieli okazję zapoznać się z dokumentem, poproś wszystkich interesariuszy o podpisanie deklaracji zakresu. Upewnij się, że każdy ma kopię, do której może się odwołać po zakończeniu procesu rozpoczęciu projektu .

Dodatkowo można przyjąć metodologię zarządzania projektami jak np Agile lub Scrum z których oba zostały stworzone, aby poradzić sobie z każdą nagłą zmianą zakresu!

Related: Jak napisać propozycję projektu

Przykład deklaracji zakresu projektu w działaniu

Nazywasz się Jane, jesteś kierownikiem w agencji marketingowej i otrzymałeś zadanie przeprowadzenia kampanii content marketingowej dla Sugar-O's, nowych płatków śniadaniowych, które klient zamierza wprowadzić na rynek. Słodkie!

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie zakresu projektu. Przykładowy zakres projektu może wyglądać następująco:

Cele projektu

Zwiększenie świadomości marki Sugar-O's poprzez tworzenie artykułów content marketingowych podkreślających jej wartość, a mianowicie korzyści zdrowotne i przepyszny smak, który uwielbiają zarówno dzieci, jak i dorośli.

Interesariusze projektu

Zdefiniowanie zakresu dla całego teamu pomoże proces planowania projektu . Zdecydowanie przedstaw wymagania projektu swoim interesariuszom i spróbuj sporządzić listę wszystkich w ten sposób:

Przydzielone zasoby

Jeden CMM, 30 godzin pracy tygodniowo przez cztery tygodnie

Jeden CSM, pięć godzin pracy tygodniowo przez cztery tygodnie

Jeden PM, dwie godziny pracy tygodniowo przez cztery tygodnie

Jeden redaktor, pięć godzin pracy tygodniowo przez cztery tygodnie

Jeden redaktor, pięć godzin pracy tygodniowo przez cztery tygodnie

Budżet: $10,000

Rezultaty

Cztery (4) gotowe do publikacji artykuły content marketingowe zoptymalizowane pod kątem SEO (1500-3000 słów każdy)

Ograniczenia

Opinia klienta musi zostać przekazana w ciągu tygodnia od dostawy

Harmonogram urlopowy klienta, jeśli recenzenci są poza biurem

Oś czasu

Data rozpoczęcia projektu: 1 października

Susan organizuje rozmowę inauguracyjną na 1 października

Ray dostarcza agencji briefy SEO do 14 października

Mary dostarcza pierwszy artykuł do 21 października Opinia klienta na temat pierwszego artykułu do 28 października Ostateczne poprawki dostarczone do 1 listopada

Mary dostarcza drugi artykuł do 28 października Opinie klientów na temat drugiego artykułu do 4 listopada Ostateczne poprawki dostarczone do 7 listopada

Mary dostarcza trzeci artykuł do 4 listopada Opinia klienta na temat trzeciego artykułu do 11 listopada Ostateczne poprawki dostarczone do 14 listopada

Mary dostarcza czwarty artykuł do 11 listopada Opinia klienta na temat czwartego artykułu do 18 listopada Ostateczne poprawki dostarczone do 21 listopada

Sugar-O's publikuje wszystkie artykuły do 30 listopada

Wyłączenia

Brak projektu graficznego

Nie więcej niż jedna runda poprawek na artykuł

Powiązane:_ Trójkąt zarządzania projektami

Dodatkowe szablony zakresu projektu na dobry początek

Napisanie dokumentu zakresu projektu nie jest łatwe, ale nie musisz zaczynać od zera. Sprawdź nasze Free szablony zakresu projektu aby pomóc Ci usolidnić plan projektu JAK NAJSZYBCIEJ

Szablon zakresu prac ClickUp

Wypróbuj szablon zakresu prac ClickUp, aby dokumentować wyniki, terminy, kamienie milowe i nie tylko

Potrzebujesz szybko stworzyć dokument dotyczący zakresu projektu? Szablon zakresu prac ClickUp pomoże Ci to zrobić, zapewniając przestrzeń do zrobienia kluczowych elementów:

Przegląd i cele projektu

Lista zadań

Kamienie milowe projektu

Spotkania w ramach projektu

Raportowanie statusu projektu

Zatwierdzenie projektu

Za pomocą tego szablonu można podzielić projekt na mniejsze, osiągalne zadania. Dokument ten pozwala na ustawienie oczekiwań poprzez oś czasu, która określa odpowiedzialność za rezultaty projektu.

Zawiera również przestrzeń dla interesariuszy do podpisania zakresu projektu, dzięki czemu wszyscy wiedzą, że praca opisana w dokumencie została sprawdzona i zatwierdzona. Pobierz szablon zakresu mojej pracy

Szablon Tablicy Zakresu Projektu ClickUp

Wizualnie zbuduj jasną ścieżkę do powodzenia projektu od rozpoczęcia do dostarczenia

Kto nie lubi pop koloru? To szablon zakresu projektu organizuje wszystkie ważne elementy projektu na jasnej, czystej tablicy.

Możesz łatwo zdefiniować niezbędne szczegóły, jednocześnie wizualizując, które elementy wymagają jeszcze dodatkowych informacji. Zakres projektu w całości: stwórz cele biznesowe, zdefiniuj rezultaty i zarejestruj wykluczenia i założenia projektu.

Notuj informacje, dodając notatki samoprzylepne, a następnie przeciągaj je między kolumnami i wokół tablicy w dowolny sposób. Szablon tablicy zakresu projektu ClickUp sortuje informacje w następujących kolumnach:

Informacje o tym, czym jest projekt i jego główny cel

o tym, czym jest projekt i jego główny cel Uzasadnienie dlaczego projekt jest ważny

dlaczego projekt jest ważny Zakres określający, jakie zadania powinny lub nie powinny być uwzględnione w projekcie

określający, jakie zadania powinny lub nie powinny być uwzględnione w projekcie Cele biznesowe , które definiują cele

, które definiują cele Rezultaty , czyli jakie produkty zostaną wyprodukowane

, czyli jakie produkty zostaną wyprodukowane Wyłączenia , czyli prace wykraczające poza zakres projektu

, czyli prace wykraczające poza zakres projektu Założenia, czyli lista potrzebnych zasobów dla projektu

Uczyń te kolumny swoimi własnymi! Możesz dodawać nowe, usuwać istniejące i zmieniać je tak, aby jak najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom! Szablon ten można w pełni dostosować do własnego cyklu pracy. Pobierz szablon tablicy zakresu projektu

Zarządzanie zakresem projektu i nie tylko w ClickUp

Sporządzenie deklaracji zakresu projektu to tylko jeden z pierwszych kroków w zarządzaniu projektami. Gdy masz już plan, musisz go zbudować, osiągnąć i dostarczyć

Każdy odnoszący powodzenie zespół potrzebuje odpowiedniego narzędzia, które pomoże mu w tym procesie, a nie ma innego oprogramowanie do zarządzania projektami w rzeczywistości, ClickUp jest światowym wiodącym narzędziem do zarządzania projektami ! Ma wszystkie funkcje potrzebne do realizacji wymarzonego projektu! Oto jak to zrobić:

Podziel swój projekt na osiągalneelementy za pomocą zadań, podzadań i list kontrolnych

Dokumentuj wszystko w bogatym tekście za pomocąDokumenty ClickUpw tym karta projektu , zakres projektu i wymagania

Bądź na bieżąco z tym, nad czym wszyscy pracują i zarządzaj zasobami za pomocą widoku Box i Puls

Komunikuj się z interesariuszami i przypisuj komentarze za pośrednictwem czatu

Ustalanie priorytetów pracy i upewnij się, że zadania są zawsze zakończone we właściwej kolejności dzięki Priorytetom i Zależnościom

Uzyskaj widok całego projektu z lotu ptaka dzięki Pulpitom

ClickUp zapewnia obsługę całego cyklu życia projektu, od jego zakresu do końcowego rezultatu. Wypróbuj ClickUp for Free today!