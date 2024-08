10 darmowych szablonów podsumowań projektów w ClickUp & Excel

Czasami nawet najbardziej złożone projekty, procesy i spotkania wymagają prostego podsumowania. Wtedy właśnie szukasz raportu podsumowującego projekt.

Niezależnie od tego, czy jest to księga główna lub podsumowanie sprawozdań finansowych, odpowiedni raport może mieć ogromne znaczenie dla usprawnienia zarządzania projektami. Pozwalają one zredukować złożone koncepcje do prostych streszczeń, które utrzymują zespół projektowy i innych interesariuszy w pętli, nie zabierając im zbyt wiele czasu.

Ale oczywiście nie chcesz tworzyć każdego podsumowania projektu od podstaw. Potrzebujesz struktury zarządzania projektami które pozwalają poświęcić jak najwięcej czasu na rzeczywistą pracę, a jak najmniej na raportowanie - a jednocześnie sprawiają, że raporty wyglądają świetnie i są pomocne.

Czy to brzmi jak zadanie do zrobienia? Nie z szablonem podsumowania projektu, który spełnia Twoje potrzeby i typ projektu! Przejdźmy do konkretów.

Czym jest szablon podsumowania projektu?

Szablon podsumowania projektu to raport z wypełnionymi pustymi miejscami, który pozwala szybko podsumować szczegóły projektu i aktualny status prac wszystkim interesariuszom projektu. Jest on skondensowany do najbardziej konkretnych wymaganych szczegółów, zazwyczaj obejmujących tylko jedną stronę lub ekran - dzięki czemu członkowie zespołu projektowego widzą dokładnie to, co muszą wiedzieć na pierwszy rzut oka.

Jednocześnie szablon podsumowania projektu musi być elastyczny i konfigurowalny dla różnego rodzaju kierowników projektów lub liderów zespołów. Podsumowania projektów - lub propozycje projektów - zawierają najważniejsze szczegóły, takie jak kamienie milowe projektu i oś czasu bez nadmiernego wyjaśniania procesów.

Ten rodzaj dokumentu powinien być również dostosowany do odbiorców docelowych.

Wizualizacja kamieni milowych projektu za pomocą widoku Gantt w ClickUp

czy klient naprawdę potrzebuje szczegółowych informacji? A może Twój zespół prawny potrzebuje dokładniejszych wyjaśnień?

Szablon podsumowania projektu może się zmieniać w zależności od jego sceny. Prawdopodobnie będziesz chciał zawrzeć streszczenie projektu w swoim ogólnym szablonie propozycji projektu ale powinieneś wiedzieć, że te szczegóły mogą zmienić twoje rezultaty projektu po rozpoczęciu właściwej pracy.

Co składa się na dobry szablon raportu podsumowującego projekt?

Ponieważ raporty podsumowujące projekt muszą być elastyczne, szablony, na których są oparte, muszą być do nich dostosowane. Nie ma jednego uniwersalnego "najlepszego" szablonu podsumowania projektu, po prostu dlatego, że różne rodzaje projektów i odbiorców będą wymagały unikalnego podejścia.

Mając to na uwadze, najlepsze szablony raportów podsumowujących projekty mają kilka wspólnych funkcji:

Prosta sekcja przeglądu, która pozwala twórcy lub kierownikowi projektu podsumować projekt w kilku słowach lub zdaniach

Przegląd kamieni milowych projektu, oś czasu, budżet i wszelkie inne namacalne zasoby, które pełnią rolę poręczy dla pracy

Wyraźne miejsce na listę właścicieli projektu, do których każdy czytelnik może się zwrócić z pytaniami lub notatkami

Przeglądkluczowe wskaźniki efektywności zarządzania projektami oraz postępy poczynione przez projekt w ich realizacji

Sekcja zawierająca jasne, krótkie i wykonalne wnioski, które nakreślają kolejne kroki potrzebne zespołowi projektowemu

Poza tym chodzi o znalezienie odpowiedniego szablonu raportu podsumowującego projekt do swoich potrzeb. Zanim dokonasz wyboru, zapoznaj się z kilkoma popularnymi opcjami z poniższej listy.

10 szablonów podsumowań projektów do wykorzystania w 2024 roku

Nie wiesz od czego zacząć? Nie martw się - znaleźliśmy dla ciebie odpowiednie szablony. Sprawdź nasze ulubione na tej liście 10 darmowych szablonów podsumowujących projekt, aby śledzić postępy, podać informacje finansowe lub proste podsumowanie szczegółów projektu.

Bez względu na branżę, jesteśmy pewni, że na tej liście znajdziesz jeden lub więcej szablonów, które będą dla Ciebie odpowiednie.

1. Szablon podsumowania projektu ClickUp

Przedstaw przegląd pełnego planu biznesowego swojej organizacji

Zaczniemy od szablonu, który jest równie prosty, co potężny. Szablon Szablon Executive Project Summary by ClickUp przekazuje wszystkie informacje, które należy szybko przekazać, w łatwym do zakończenia formacie.

Jak większość szablony streszczeń wykonawczych niniejszy raport zawiera sekcję przeglądu wraz z opis produktu/usługi analiza rynku i podsumowanie finansowe. Połączone pola w tych sekcjach mają na celu podsumowanie pełnego planu biznesowego. Jednak ten szablon raportu podsumowującego można łatwo dostosować do podsumowania planu produktu.

Kolorowe oznaczenia ułatwiają śledzenie szablonu podsumowania projektu. Do zrobienia jest także łatwa sekcja podsumowująca, która zawiera pola zaleceń i informacji kontaktowych. Wszystko to razem sprawia, że szablon raportu podsumowującego projekt jest przyjazny dla użytkownika i dokładny.

2. Szablon raportu podsumowującego ClickUp

Zbierz wszystkie szczegóły w formacie streszczenia i przedstaw je w zorganizowany sposób

Czas na nieco bardziej dogłębną analizę. The Szablon raportu podsumowującego ClickUp nadal pozostaje na wysokim poziomie, ale zagłębia się w niektóre szczegóły, o które zawsze pytają interesariusze i zespół projektowy.

Poza górną sekcją wprowadzającą, znajdziesz kilka rozwijanych pól, które pomogą Ci uwzględnić takie informacje jak:

Ryzyka i problemy związane z projektem

Proponowane rozwiązania dla tych problemów

Inne ustalenia

Elementy działań

Zalecenia dotyczące dalszych działań

Co najlepsze, takie podsumowania projektów umieszczają wszystkie te złożone informacje w prostym i łatwym do przejrzenia formacie. Doskonale sprawdza się to w połączeniu z szablon raportowania postępu prac który zawiera więcej szczegółów na temat osi czasu projektu. A jeśli oba raportowania działają na tej samej platformie, integracja staje się jeszcze lepsza.

3. Szablon podsumowania programu ClickUp

Informuj swój zespół o ważnych szczegółach bez konieczności czytania dłuższego dokumentu

Nie ma to jak proste rozwiązanie podsumowujące złożony problem. The Szablon podsumowania programu autorstwa ClickUp został zaprojektowany specjalnie z myślą o tej wszechstronności, pomagając w tworzeniu szybkiego przeglądu większego Business lub planu projektu .

Trudno przecenić prostotę tego szablonu podsumowania projektu. Zacznij od podsumowania problemu, dla którego projekt jest potrzebny w pierwszej kolejności, a następnie przejdź do wysokich notatek na temat tego, jak projekt go rozwiązuje.

Dodatkowo, w nagłówku można umieścić nie tylko nazwę firmy, ale także logo i dane kontaktowe. Pomyśl o szablonie podsumowania programu jak o okładce.

Jeśli odbiorcy docelowi otrzymają tylko te kilka szczegółów, nadal będą dokładnie wiedzieć, dlaczego projekt istnieje i jak rozwiązuje problem, który ma rozwiązać. A czy nie o to właśnie chodzi w zarządzaniu projektami?

4. Szablon raportu podsumowującego listę płac ClickUp

Dostarcz zapis płatności swoich pracowników za pomocą tego szablonu raportu podsumowującego listę płac

Czyż wszyscy nie kochamy listy płac? Prawda jest taka, że niektóre z bardziej delikatnych obliczeń finansowych i komunikacji można w rzeczywistości znacznie uprościć za pomocą odpowiedniego szablonu raportu podsumowującego projekt. Szablon Szablon raportu podsumowującego listę płac od ClickUp może stać się szablonem podsumowania projektu dla Twojego Business.

Pobierz ten szablon szablon listy płac , a otrzymasz pola do wypełnienia, które tworzą łatwy przegląd informacji związanych z listą płac dla wszystkich pracowników, w tym:

Podstawowe informacje o pracownikach

Płatności i potrącenia

Aktywność od początku roku

Kredyty płatnego czasu wolnego

Podsumowanie wynagrodzenia netto

Dodatkowe komentarze i uwagi

Ponieważ wszystko odbywa się w ClickUp, możesz również śledzić, kto jest właścicielem każdego raportu podsumowującego projekt, kto wniósł swój wkład i datę ostatniej aktualizacji. W ten sposób zawsze masz dostęp do najnowszych informacji podczas obliczania, oceny i udostępniania ważnych informacji płacowych.

5. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Użyj szablonu grup kont ClickUp, aby uporządkować tytuły kont w odpowiednich grupach kont.

Mówiąc o finansach: budżety szybko stają się skomplikowane, a bez odpowiedniego raportowania łatwo jest stracić śledzenie poszczególnych wydatków. To właśnie tutaj Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp wchodzi w grę.

Jest to prosty raport podsumowujący projekt oparty na dwóch wymiarach: indywidualnych kontach i grupach kont. Domyślny widok koncentruje się na kontach jako elementach liniowych, umożliwiając śledzenie elementów liniowych, takich jak gotówka, meble, należności, wyposażenie sklepu i inne.

Tymczasem grupy kont tworzą nadrzędne kategorie, takie jak gotówka, sprzęt i należności, które będą ważne dla ogólnej propozycji projektu.

Ale to dopiero początek. Po utworzeniu podsumowania można również wyświetlić widok grup kont oparty na listach lub notatkach, a także dodać pola niestandardowe, takie jak typ konta, kredyt kontra debet i inne. Niezależnie od wybranego widoku lub pól niestandardowych, przegląd pozostaje prosty, pomagając Tobie i Twojemu zespołowi zachować kontrolę nad budżetami w dowolnym momencie.

Bonus: Wypróbuj te szablony księgowe !

6. Szablon dokumentacji projektu ClickUp

Śledzenie dokumentacji związanej z zarządzaniem projektami, którą stworzyłeś w trakcie trwania projektu

Czasami potrzebujesz po prostu dobrej dokumentacja projektu aby pomóc wszystkim pozostać na dobrej drodze i uzasadnić pracę zewnętrznym interesariuszom. Dokumentacja Szablon dokumentacji projektu autorstwa ClickUp jest doskonałą okazją do prowadzenia takiej dokumentacji.

Jest to szczególnie przydatny szablon dla własnego zespołu projektowego. Podkreśl kluczowych członków zespołu, wraz z ich rolami i obowiązkami w projekcie. Nakreśl działania, metody i wytyczne, których wszyscy członkowie projektu potrzebują, aby utrzymać go w ruchu. Możesz nawet połączyć lub podsumować plan projektu, oś czasu i budżet.

Brzmi skomplikowanie? Dzięki temu szablonowi nie musi. Wystarczy wypełnić kilka pól, a następnie jest gotowy do udostępniania wszystkim, którzy chcą wiedzieć, o co chodzi w projekcie i jak praca zostanie zrobiona.

7. Szablon podsumowania wykonawczego ClickUp Tablica

Streszczenie przy użyciu funkcji Tablica ClickUp jest niezbędnym elementem planu biznesowego

Podobnie jak pierwszy szablon podsumowania projektu na tej liście, szablon Szablon streszczenia projektu Tablicy autorstwa ClickUp pomaga stworzyć streszczenie. Ale oto kicker: ten szablon wykorzystuje Tablicę ClickUp, co czyni go jeszcze bardziej elastycznym w wyniku.

Być może już wiesz Rozwiązanie Tablica ClickUp jako intuicyjne narzędzie komunikacji wizualnej. Teams mogą go używać do wspólnej pracy, burzy mózgów i wizualizacji złożonych pomysłów. Wyobraź sobie teraz, jak potężne może być podsumowanie, które wykorzystuje te same podstawowe koncepcje.

Oczywiście, podsumowanie wykonawcze prawdopodobnie musi pochodzić z jednego źródła. Jednak ta sama funkcja przeciągania i upuszczania, która sprawia, że Tablica ClickUp jest tak atrakcyjna, może pomóc również tutaj, tworząc elastyczne podsumowania, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

8. Szablon raportowania dla Tablicy ClickUp

Raporty zarządu dostarczają szczegółowych informacji, które członkowie zarządu muszą znać przed spotkaniem i działają jako przewodnik referencyjny

Spotkania rady nadzorczej. Wszyscy ich potrzebujemy i wszyscy (czasami) się ich boimy. Wyobraź sobie różnicę, jaką możesz zrobić dzięki prostemu, usprawnionemu raportowi, który dostarcza radzie nadzorczej wszystkich potrzebnych informacji na pierwszy rzut oka. To jest właśnie to Szablon raportu dla zarządu od ClickUp do zrobienia.

Zacznij od podstawowego brandingu firmy i najważniejszych punktów raportowania. Następnie można przejść do raportowania przychodów, wydajności i innych kluczowych obszarów. Raportowanie wyników sprzedaży i KPI, wraz z uczciwą oceną wszelkich wyzwań i blokad, mają swoją własną sekcję.

Oczywiście możesz również połączyć je z dłuższymi raportami, które wykraczają poza najważniejsze informacje. Na przykład, Tablica może być zainteresowana plan wydajności zaprojektowany z myślą o bieżących przeszkodach. Dopóki wszystko jest tworzone w ClickUp, połączenia są naturalne i intuicyjne.

9. Szablon podsumowania statusu projektu MS Word

przez szablon.net

Jeśli potrzebujesz tylko szybkiego przeglądu narracyjnego statusu projektu, to Status projektu Szablon podsumowania może być właśnie dla Ciebie. Zawiera on cztery podstawowe sekcje, z których każda zajmuje jeden akapit:

Przegląd projektu, w tym data rozpoczęcia, cel i wszelkie wskaźniki KPI. Sekcja ta powinna być spójna z każdym raportowaniem

Lista administratorów, którzy są kluczowymi liderami, interesariuszami i firmami zaangażowanymi w zakończenie projektu

Odsyłaczstatus projektu, z miejscem na dodanie jak największej liczby szczegółów dotyczących postępów w realizacji celu i innych kluczowych informacji

Wypunktowana lista problemów, które mogą uniemożliwić powodzenie projektu, jeśli nie zostaną rozwiązane

Podobnie jak w przypadku wielu szablonów z tej listy, piękno tej opcji polega na jej prostocie. Wystarczy program Microsoft Word, aby stworzyć atrakcyjne, łatwe do przejrzenia podsumowanie statusu projektu za każdym razem, gdy jest ono potrzebne.

10. Szablon streszczenia projektu w Dokumentach Google

przez szablon.net

Ten szablon podsumowania projektu jest podobny do powyższej wersji MS Word, choć zawiera pewne niuanse poza tym, że został zaprojektowany specjalnie dla Dokumentów Google:

Sekcja dotycząca korzyści z projektu, przedstawiająca bardziej szczegółowo, dlaczego projekt musi zostać zakończony

Zakres projektu, pozwalający dokładnie określić, co można, a czego nie można osiągnąć i jakie zasoby są potrzebne

Działanie projektu, zaprojektowane w celu zapewnienia kontekstu dla sposobu realizacji projektu

Szablon można łatwo wydrukować i pobrać, dzięki czemu doskonale nadaje się do szybkiego udostępniania podstawowych informacji o dowolnym projekcie dowolnym zewnętrznym lub drugorzędnym interesariuszom.

Podsumowanie najlepszych szablonów podsumowujących projekty

Na co komu szablon, jeśli nie ułatwia pracy? A czym jest szablon podsumowujący projekt, jeśli nie pomaga szybko podsumować projektu?

Jak widać, mamy dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Wybierz dowolny z powyższych szablonów, aby usprawnić komunikację w projekcie. Wszystkie te szablony mogą pomóc w tworzeniu szybkich raportów, których główni interesariusze potrzebują, aby pozostać na bieżąco.

A jeśli chcesz pójść jeszcze dalej, dlaczego nie zoptymalizować całego systemu zarządzania projektami?

Użyj ClickUp jako aplikacja zwiększająca wydajność pracy. To coś więcej niż tylko zarządzanie projektami i zadaniami: to tablice, pulpity, funkcje czatu, ustawienie celów i wiele więcej. I tak, obejmuje to również wszystkie szablony podsumowań projektów, których potrzebujesz, aby odnieść sukces w każdej branży i dla każdej grupy odbiorców.

Podsumowania projektów w ClickUp oraz Dokumenty to tylko początek. Nasza biblioteka szablonów jest domem dla niezliczonych innych szablonów, od księgowości po projektowanie i sprzedaż po wsparcie. Dzięki darmowej wersji konta, która obejmuje 100 MB bezpłatnej przestrzeni dyskowej, nieograniczoną liczbę zadań i członków oraz ponad 1000 integracji, trudno jest znaleźć powód, aby się nie zarejestrować. Zacznij swoją przygodę z ClickUp już dziś .