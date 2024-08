10 darmowych szablonów księgi głównej w Excelu i ClickUp

Wiemy, że jesteś perfekcjonistą. Wiemy też, że jeśli chodzi o liczenie, jesteś nie do zatrzymania.

Ale wiemy też, że nadszedł czas, aby przestać... tworzyć księgi główne od podstaw! Jasne, twoje szalone umiejętności są imponujące, ale dlaczego nie wykorzystać radości płynącej z szablonów?

Jeśli chodzi o zarządzanie i organizowanie dokumentacji finansowej, księga główna szablon jest ostatecznym tajnym księgowaniem broń. Pożegnaj się z monotonną harówką i pozwól swojemu mózgowi skupić się na tym, co naprawdę ważne - utrzymaniu tych liczb w ryzach. 📈

Pozwól więc, że ułatwimy Ci pracę, oferując 10 darmowych szablonów księgi głównej, które wyeliminują te nużące zadania w arkuszach kalkulacyjnych, zapewniając jednocześnie dokładność i więcej wolnego czasu! 🙌

Co to jest szablon księgi głównej?

Jako profesjonalista wiesz, że księga główna to kompleksowy zapis wszystkich transakcji finansowych i sald kont w firmie lub organizacji. Szablon księgi głównej to gotowa struktura, która zapewnia znormalizowany format rejestrowania i organizowania tych transakcji finansowych.

Szablony księgi głównej szybko tworzą podstawę dla dokładnych i kompleksowych zapisów księgowych, często łącząc tę funkcję z innymi narzędziami ułatwiającymi pracę. Wszystko to pozwala na wydajne, spójne praktyki księgowe przy mniejszym obciążeniu.

Zwykle tworzone w Excelu, szablony księgi głównej obejmują aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, wydatki i wszystkie inne aspekty finansów biznesowych. I oczywiście odpowiednie kolumny na daty, opisy, kwoty i numery referencyjne.

Każda firma ma inne potrzeby i wymagania, więc najlepsze szablony księgi głównej umożliwiają dostosowanie i adaptację.

Szablony księgi głównej Excel nie są jedynym rozwiązaniem. Oprogramowanie do zarządzania projektami takie jak ClickUp może służyć jako centralna platforma dla ksiąg głównych, codziennych zadań i wszystkiego innego, o co może poprosić zapracowany księgowy.

Szablony ksiąg głównych są często zoptymalizowane pod kątem generowania sprawozdań finansowych, analizowania wyników finansowych i zapewniania dokładnych praktyk księgowych. ✨

Co składa się na dobry szablon księgi głównej?

Szukając fantastycznego szablonu księgi głównej, nie bój się podnieść poprzeczki. Ze słodkim automatyzacja procesów biznesowych , możesz naprawdę cieszyć się prowadzeniem dokumentacji i przekształcaniem nudnego w zrobione w zabawę o wiele szybciej! 🤩

Oto, co sprawia, że szablon księgi rachunkowej błyszczy:

Możliwość dostosowania: Dobry szablon księgi głównej powinien ułatwiać organizowanie informacji finansowych dzięki różnym opcjom dostosowywania. Od wydatków, przez przychody, po aktywa, szablon powinien umożliwiać rejestrowanie wszystkiego, czego potrzebujesz, bez zaśmiecania ekranu rzeczami, których nie używasz

Dobry szablon księgi głównej powinien ułatwiać organizowanie informacji finansowych dzięki różnym opcjom dostosowywania. Od wydatków, przez przychody, po aktywa, szablon powinien umożliwiać rejestrowanie wszystkiego, czego potrzebujesz, bez zaśmiecania ekranu rzeczami, których nie używasz Możliwość wydruku : Świat wydaje się działać w oparciu o przechowywanie w chmurze i udostępnianie plików, ale czasami potrzebujemy fizycznych kopii dokumentów finansowych, więc poszukaj opcji do wydrukowania

: Świat wydaje się działać w oparciu o przechowywanie w chmurze i udostępnianie plików, ale czasami potrzebujemy fizycznych kopii dokumentów finansowych, więc poszukaj opcji do wydrukowania Prostota: Celem szablonów jest uproszczenie życia, więc znajdź taki, który ułatwia organizowanie transakcji biznesowych, śledzenie przepływów pieniężnych i usprawnianie sprawozdań finansowych lub danych. Przyjazne dla początkujących samouczki i przewodniki dla początkujących nie powinny być opcjonalne

Celem szablonów jest uproszczenie życia, więc znajdź taki, który ułatwia organizowanie transakcji biznesowych, śledzenie przepływów pieniężnych i usprawnianie sprawozdań finansowych lub danych. Przyjazne dla początkujących samouczki i przewodniki dla początkujących nie powinny być opcjonalne Konkretny: Znajdź typ szablonu księgi, który pasuje do twoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy jest to dziennik ogólny, bilans należności, księga pomocnicza,raport sprzedaży, arkusz raportu finansowego lub wszystkie powyższe

Znajdź typ szablonu księgi, który pasuje do twoich konkretnych potrzeb, niezależnie od tego, czy jest to dziennik ogólny, bilans należności, księga pomocnicza,raport sprzedaży, arkusz raportu finansowego lub wszystkie powyższe Zabawa: Tak, dobrze przeczytałeś - powiedzieliśmy zabawa! Szablony ksiąg rachunkowych nie muszą być nudne. Poszukaj opcji, które pozwolą Ci dodać odrobinę koloru, notatki pełne emotikonów i kilku wykwalifikowanych współpracowników, którzy dotrzymają Ci towarzystwa 🌻

Tylko pięć rzeczy? Tak. Ponieważ jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci dowiedzieć się jak być bardziej produktywnym a nie jak być bardziej zajętym.

Pamiętaj, że szablony księgi głównej to nie tylko kolumny i liczby. Chodzi w nich o zapewnienie dokładności, skuteczności i (ośmielamy się powiedzieć) radości z prowadzenia księgowości biznesowej.

10 szablonów księgi głównej do wykorzystania w 2024 roku

Gotowi, aby przejść do dobrych rzeczy? My również! Bez zbędnych ceregieli, oto 10 najlepszych darmowych szablonów księgi głównej w Excelu i ClickUp.

1. Szablon księgi głównej ClickUp

Szablon księgi głównej ClickUp

Szablon Szablon księgi głównej ClickUp został zaprojektowany jako baza domowa dla niesamowitej podróży znanej jako prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jest to przyjazny dla początkujących szablon listy zaprojektowany, aby uprościć wypełnianie liczb i pomóc w utrzymaniu uporządkowanego planu kont bez kłopotów. 🛠️

Ten szablon może być używany do śledzenia transakcji debetowych i kredytowych, porównywania aktywów i pasywów oraz utrzymywania uporządkowanego systemu księgowego firmy - i robi to ze stylem! Wszystko jest konfigurowalne, kolorowe i przyjazne dla współpracowników.

Szablon księgi głównej ClickUp oferuje wygodne widoki, w tym transakcje, bilanse, dane finansowe dotyczące zysków i strat oraz (oczywiście) księgę główną. Możesz także korzystać z niestandardowych statusów, takich jak:

Odbiór

Tytuł konta

Kredyt

Obciążenie

DrCr

Data transakcji

Typ konta

Numer wpisu

Typ dziennika

Jak wszystko od ClickUp, rejestracja w celu korzystania z tego szablonu wiąże się z dużym bonusem - dostępem do ponad 100 darmowych narzędzi. Jasne, to bezwstydna reklama, ale jesteśmy dumni z naszych darmowych narzędzi Oprogramowanie CRM .

Jest zoptymalizowany zarówno dla dużych, jak i małych firm, z ponad 1000 integracji i funkcji, które ułatwiają każdy aspekt pracy, od współpracy po księgowość. Nie masz nic do stracenia, jeśli spróbujesz.

Sprawdź te_ szablony cenników ! Pobierz ten szablon

2. Szablon dziennika i księgi ClickUp

Szablon dziennika i księgi ClickUp

Szablon Szablon dziennika i księgi ClickUp to szablon w stylu folderu, który ułatwia każdemu - także początkującym - dokładne rejestrowanie i organizowanie transakcji biznesowych, śledzenie danych finansowych, kontrolowanie planu wydatków i uzyskiwanie wglądu w kondycję finansową firmy.

Szablon ten umożliwia tworzenie szybkich wpisów do dziennika w celu śledzenia łącznych kredytów, łącznych obciążeń i sald kredytowych. Możesz wprowadzić nazwy kont, typy kont, identyfikatory zadań, nazwy zadań i wszystko inne, czego potrzebujesz, aby usprawnić swoją księgowość. ✨

Ponieważ ClickUp integruje się z Excelem, Arkuszami Google i wieloma innymi narzędziami, możesz zebrać wszystkie swoje dane na jednym prostym pulpicie nawigacyjnym. Co powiesz na uproszczoną księgowość? Pobierz ten szablon

3. Szablon zarządzania finansami ClickUp

Szablon zarządzania finansami ClickUp

Szablon Szablon zarządzania finansami ClickUp to kompleksowe rozwiązanie księgowe. Jest to w pełni konfigurowalna przestrzeń idealna dla każdego, od małych firm po jednoosobowe działalności gospodarcze. Dzięki widokom takim jak Lista i Kalendarz, a także przewodnikowi dla początkujących, nie musisz się martwić o krzywą uczenia się.

To narzędzie do współpracy może pomóc w tworzeniu ofert i faktur, śledzeniu kont gotówkowych, organizowaniu numerów kont, generowaniu raportów i utrzymywaniu dokładności rachunku zysków i strat. Posiada funkcje takie jak śledzenie czasu, priorytety, tagi, wielu przypisanych, ostrzeżenia o zależnościach, szacowanie czasu i wiele innych.

Szablon ten pozwala zautomatyzować elementy Przepływ pracy CRM z niestandardowymi polami i statusami opartymi na różnych kryteriach, aby znacznie ułatwić życie. Pobierz ten szablon

4. Szablon zobowiązań ClickUp

Szablon zobowiązań ClickUp

Szablon Szablon ClickUp Accounts Payable to przyjazny dla początkujących symbol zastępczy dla rekordów zamówień faktur. Ten szablon w stylu listy zapewnia, że nigdy nie przegapisz terminów płatności i będziesz śledzić każdy zakup.

Bądź profesjonalistą, który ma wszystko pod kontrolą dzięki niestandardowym polom na takie rzeczy jak zaległe salda, kwoty faktur, początkowe terminy płatności, całkowite terminy płatności, płatności końcowe, typy płatności, e-maile i warunki płatności. Przełączaj się między widokami, takimi jak Payment Process, Payment Type i Accounts Payable, zgodnie z potrzebami.

Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, ten szablon wykracza nieco poza szablon księgi rachunkowej i wkracza w sferę naprawdę niesamowitego oprogramowania CRM. A dzięki niskiej cenie Free Forever nie masz nic do stracenia! 👀 Pobierz ten szablon

5. Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp

Szablon Szablon podsumowania rachunków finansowych ClickUp został zaprojektowany tak, aby wszystko, co musisz wiedzieć o kontach księgi głównej, znajdowało się na jednej wygodnej liście. Jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych profesjonalistów, umożliwiając kategoryzowanie tytułów kont do odpowiednich grup kont w celu uzyskania odgórnego widoku finansów.

Ten szablon podsumowania można zorganizować przy użyciu niestandardowych pól, takich jak:

DrCr

Kredyt

Debet

Grupy kont

Numer grupy

Typ konta

Płynność

Z tego miejsca możesz wybierać między widokami, takimi jak Konta i Grupy kont, aby uporządkować swoje informacje finansowe. Ułatwia to uzyskanie widoku z lotu ptaka podstawowych informacji, takich jak kwoty kredytów i ogólna płynność. Pobierz ten szablon

6. Szablon dziennika księgowego ClickUp

Szablon dziennika księgowego ClickUp

Szablon Szablon dziennika księgowego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci dokładnie śledzić każdą transakcję biznesową w wygodnym arkuszu w stylu listy. Każdy wpis w dzienniku zawiera informacje dotyczące każdego konta, na które transakcja ma wpływ, aby upewnić się, że niczego nie przegapisz.

Będziesz mieć szybki wgląd w numer wpisu, datę transakcji, typ dziennika, pokwitowanie, obciążenia i kredyty związane z wpisem. Aby ułatwić sobie życie, możesz przełączać się między widokiem ksiąg i dziennika.

Ponieważ ClickUp został zaprojektowany z myślą o łatwej współpracy, nie musisz śledzić wszystkiego sam. Zaproś członków zespołu do edytowania i zarządzania dziennikiem księgowym i wszystkim innym w ClickUp, aby ułatwić każdy dzień pracy. 🙌 Pobierz ten szablon

7. ClickUp Monthly Szablon raportu wydatków

</div>

Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp

Skorzystaj z tego szablonu ClickUp, aby utrzymać swoje miesięczne raporty wydatków na właściwym poziomie

Kto powiedział, że raporty wydatków muszą być uciążliwe? Szablon Szablon miesięcznego raportu wydatków ClickUp to bardzo prosty szablon Doc zaprojektowany, aby ułatwić śledzenie wydatków. Szablon umożliwia prowadzenie księgowości na bieżąco dzięki funkcjom, które pozwalają śledzić szczegóły budżetu i przejąć kontrolę nad finansami firmy.

Dzięki tylko jednemu widokowi i przyjaznemu dla początkujących projektowi, każdy może stworzyć miesięczny raport wydatków za pomocą tego narzędzia. Pozwala ono śledzić informacje o pracownikach, podsumowania wydatków i notatki dotyczące poniesionych kosztów.

I, jak wszystko w ClickUp, można go wydrukować, dzięki czemu można również prowadzić dobrą dokumentację fizyczną. 📚 Pobierz ten szablon

8. Kwartalny szablon raportu finansowego ClickUp

Kwartalny szablon raportu finansowego ClickUp

Szablon Kwartalny szablon raportu finansowego ClickUp to marzenie księgowego - ułatwia sporządzenie Kwartalnego Raportu Finansowego (QFR), dzięki czemu można uniknąć bólu głowy co trzy miesiące.

Ten dokument jest przeznaczony zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, z jednym łatwym w użyciu szablonem i narzędziem do raportów Q1, Q2, Q3 i Q4. Każde zestawienie może również zawierać wyniki porównawcze i wyniki od początku roku, oprócz danych kwartalnych, dzięki czemu wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.

A co najlepsze? Szablon ten pomoże również zmniejszyć ból związany z bilansami próbnymi. Pobierz ten szablon

9. Szablon księgi należności Excel dla początkujących księgowych

przez Księgowość dla początkujących Szablon księgi należności Excel dla początkujących księgowych jest idealny dla księgowych, którzy chcą mieć arkusz Excel zamiast szablonu ClickUp. Rozumiemy to - każda firma mapowanie procesów jest inne!

Ta darmowa księga należności uporządkuje faktury sprzedaży i płatności Twojej firmy na jednej, łatwo dostępnej stronie. Jest przeznaczona dla klientów z umową kup teraz/zapłać później zamiast natychmiastowej płatności za towary.

Szablon zawiera sformatowane wiersze i kolumny, przykładowy arkusz, aktualną sumę zaległych faktur sprzedaży i automatyczne obliczenia, aby wszystko było aktualne. Możesz także filtrować informacje, aby zobaczyć niezapłacone lub zapłacone faktury w ciągu kilku sekund.

A jeśli nadal chcesz przechowywać całą swoją pracę w jednym miejscu, ClickUp integruje się z programem Excel, dzięki czemu możesz to zrobić!

10. Google Sheets General Ledger Reconciliation Template by Sample Templates

przez Przykładowe szablony Google Sheets General Ledger Reconciliation Template od Sample Templates został zaprojektowany w celu zapewnienia dokładności dokumentacji finansowej na każdym kroku. Pomoże ci on zachować zgodność z przepisami, zidentyfikować i rozwiązać rozbieżności oraz stać się superbohaterem sprawozdawczości finansowej twojej firmy. Można go pobrać w wersji Excel lub Google Sheets. 🤩

Możesz również zapłacić 49 USD, aby Sample Templates dostosował ten szablon księgi głównej lub zapłacić miesięczną opłatę abonamentową, aby samodzielnie dostosować szablon.

Ponieważ ClickUp integruje się zarówno z Arkuszami Google, jak i Excelem, możesz przechowywać swoją pracę w jednym wygodnym miejscu, niezależnie od tego, w jaki sposób korzystasz z tego szablonu. A jeśli chcesz więcej takich szablonów, mamy również 10 darmowych szablonów tylko dla Zarządzanie projektami w Arkuszach Google !

Gotowy do złamania kodu Księgi?

Nadszedł czas, aby wybrać swój ulubiony szablon i obserwować, jak chmury nieszczęścia arkusza kalkulacyjnego rozstępują się, odsłaniając słoneczny horyzont. Wykorzystaj szansę na więcej wolnego czasu, aby oddać się hobby, cieszyć się rodziną lub po prostu cieszyć się satysfakcją z dobrze wykonanej pracy. 🌻

Tylko pamiętaj, kiedy wybierzesz ClickUp możesz zarejestrować się w planie Free Forever, aby uzyskać dostęp do ponad 100 narzędzi i ponad 1000 integracji. Jesteśmy kompletnym pakietem - opartym na chmurze narzędziem do zarządzania projektami, platformą współpracy i oprogramowanie struktury podziału pracy dla każdej firmy.

Narzędzia komunikacyjne, narzędzia do współpracy, alerty, statusy, zadania, superużyteczny pasek narzędzi zadań i Tworzenie treści AI to tylko niektóre z wielu rzeczy, które zapewnia ClickUp. Na co więc czekasz? Czas uruchomić te szablony!