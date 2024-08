10 Najlepszych Struktur Podziału Pracy (Narzędzia WBS) w 2024 roku

Wyobraź sobie siebie przed ogromnym, słoniowatym projektem. Sama skala zadań i podzadań wydaje się nie do pokonania.

Do zrobienia czegokolwiek?

Odpowiedź jest prosta: Struktura podziału pracy oprogramowanie lub oprogramowanie WBS.

Jeśli potrzebujesz pomocy w radzeniu sobie z rezultatami projektu - bez względu na to, jak bardzo onieśmielające - oprogramowanie WBS pozwala ci wziąć kęs na raz. Zamiast być przytłoczonym kolosalnym zadaniem, można skutecznie podzielić je na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu zadania.

Dokładnie przeczesaliśmy ogromną dżunglę i wybraliśmy najlepsze opcje oprogramowania do tworzenia struktury podziału pracy dla kierowników projektów i liderów Teams w 2024. Przyjrzymy się kluczowym funkcjom każdego narzędzia i przeanalizujemy mocne i słabe strony, ceny i oceny klientów.

Dzięki takiemu ustawieniu tabeli można strategicznie wybrać idealne narzędzie, które pozwoli przebrnąć przez złożoność skomplikowanego cyklu pracy i efektywnie zarządzać zadaniami . Gotowy do rozpoczęcia? Jedzmy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu WBS?

Technologia wyeliminowała potrzebę wymyślania struktury podziału pracy w Excelu . Potrzebujesz potężnego, elastycznego i specjalnie zaprojektowanego narzędzia do wizualizacji planu projektu.

Doskonałe oprogramowanie WBS powinno oferować kierownikom projektów wizualną, hierarchiczną reprezentację zakresu projektu . Musi być łatwy w użyciu, oferować interaktywne narzędzia wizualne, takie jak wykres WBS lub wykres Gantta online, dostarczać alokację zasobów możliwości i bezproblemową integrację z innymi narzędziami Business .

Powinien również pochwalić się obszerną biblioteką szablonów struktury podziału pracy ponieważ nie ma nic gorszego niż wpatrywanie się w pustą stronę podczas próby rozpoczęcia pracy. Najlepsze oprogramowanie WBS równoważy solidną funkcję z intuicyjnym interfejsem i kluczowymi funkcjami, z których faktycznie będziesz korzystać - a wszystko to w uczciwej cenie.

10 najlepszych programów WBS do zarządzania projektami w 2024 roku

Zmień swoje podejście do zarządzania zakres projektu , diagramy biznesowe i wizualne cykle pracy dzięki naszym 10 najlepszym programom do tworzenia struktury podziału WBS. Każde z tych narzędzi zostało stworzone, aby pomóc Twojemu zespołowi pracować wydajnie, komunikować się w sposób wyczyszczony i cieszyć się większym powodzeniem na końcu nawet najbardziej złożonych projektów.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, które zostały zaprojektowane w celu ułatwienia płynnego zarządzanie Teams . To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zadaniami i zasobami, udostępniania dokumentów i śledzenia czasu, zapewniające zespołom wsparcie w skutecznym dotrzymywaniu terminów i osiąganiu celów celów projektu .

Jego konfigurowalny, intuicyjny interfejs użytkownika pozwala dostosować Pulpity nawigacyjne , Widoki tabeli , widoki list, wbudowane widoki wykresów Gantta i Tablice ClickUp aby dopasować się do konkretnej struktury podziału pracy. Platforma integruje się bez wysiłku z wieloma popularnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i GitHub.

Rozszerzenie ClickUp Biblioteka szablonów WBS i możliwość tworzenia hierarchii w ramach zadań sprawiają, że doskonale nadaje się do tworzenia struktur podziału pracy. Dzięki ClickUp Whiteboards można szybko uzyskać przejrzystą wizualizację kroków i obowiązków w projekcie. Oprogramowanie zawiera również kluczowe funkcje ustawiania celów i śledzenia, pomagając Teams pozostać w zgodzie z nadrzędnymi celami projektu.

ClickUp najlepsze funkcje

Znajdowanie kosztów całych kampanii, rozliczanych godzin i nie tylko dzięki zaawansowanym formułom w polach niestandardowych ClickUp

Utrzymuj wzrok na miejscu docelowym za pomocą map drogowych produktów, aby zbudować wykres WBS

Po podzieleniu ogromnego projektu na możliwe do zarządzania części w ramach struktury podziału pracy, ustaw powtarzające się zadania i automatycznie dodawaj je do kalendarza zespołu

Śledzeniebudżet projektu, zarządzaj terminami i przewiduj wąskie gardła za pomocą widoku wykresu Gantta

Upewnij się, że Twój zespół nie jest przeciążony dzięki widokom Box do śledzenia pracy i obciążenia zasobów

Szablony: Wypróbuj szablon struktury podziału pracy ClickUp dla Twojego zespołu

Szablon ClickUp Work Breakdown Structure pomaga w zarządzaniu projektami

Limity ClickUp

Bogactwo funkcji struktury podziału pracy może czasami wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników

Niektóre funkcje pulpitu nie są dostępne w aplikacji komputerowej

Dedykowane narzędzia analityczne mogą mieć więcej funkcji raportowania niż te, które można znaleźć w ClickUp

Cennik ClickUp

ClickUp oferuje różne plany cenowe dopasowane do każdego zespołu:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (6,790+ opinii)

4.7/5 (6,790+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3,670+ opinii)

2. EdrawMax

Via EdrawMax EdrawMax to wszechstronne narzędzie do tworzenia diagramów, które upraszcza dane powstania złożonych diagramów dzięki rozbudowanej bibliotece szablonów i kształtów.

Jego intuicyjny interfejs i przyjazne dla użytkownika funkcje są korzystne przy tworzeniu struktury podziału pracy. Platforma zapewnia wsparcie dla różnych typów diagramów WBS, w tym schematy blokowe , wykresy sieciowe, diagramy, schematy organizacyjne , plany pięter i inne.

Najlepsze funkcje EdrawMax

Wybieraj spośród ponad 20 motywów i setek szablonów lub sprawdź szablon EdrawMax, aby zainspirować się odpowiednią strukturą podziału pracy dla następnego projektu

Wypróbuj ogromną bibliotekę symboli i kształtów EdrawMax lub stwórz własne za pomocą wbudowanego pulpitu formatów wektorowych

EdrawMax działa bezpośrednio z poziomu przeglądarki, dzięki czemu możesz pracować ze swoim zespołem z dowolnego miejsca - bez konieczności pobierania plików

Eksport diagramu WBS do HTML, Grafika,Narzędzia pakietu Microsoft i Visio. Możesz nawet udostępniać swojew mediach społecznościowych Limity EdrawMax

EdrawMax nie posiada zaawansowanych możliwości zarządzania zadaniami

Jest to skomplikowaneoprogramowanie do zarządzania projektami, więc może wymagać szkolenia dla kierownika projektu niezaznajomionego z oprogramowaniem do tworzenia diagramów struktury podziału pracy WBS

Niektóre osoby zgłaszały opóźnienia w obsłudze klienta

Brak opcji oprogramowania WBS Free

Cennik EdrawMax

Subskrypcja: $99/rok

$99/rok Dożywotnia: $198

Oceny i recenzje EdrawMax

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 190 recenzji)

3. SmartDraw

Via SmartDraw SmartDraw to solidne oprogramowanie do tworzenia struktury podziału pracy, które oferuje zarówno wersję na pulpit, jak i online. Dostarcza różnorodne szablony struktury podziału pracy, w zakresie od schematu blokowego lub schemat organizacyjny do wykresu Gantta lub mapy myśli.

Jego zautomatyzowane możliwości rysowania i formatowania znacznie ułatwiają proces planowania struktur podziału pracy, dzięki czemu można sprawnie zbudować wykres WBS.

Najlepsze funkcje SmartDraw

Dodawanie diagramów WBS do produktów Microsoft (MS Excel), Google, Atlassian i innych

Warstwa adnotacji AutoCAD w SmartDraw została stworzona specjalnie dla inżynierów i architektów

Zacznij od tysięcy symboli i pomysłów dzięki bibliotece szablonów

Tworzenie diagramów na podstawie istniejących danych bez konieczności rysowania czegokolwiek

Udostępnianie diagramów za pomocą Dropbox, Box, GoogleDrive lub OneDrive

Limity SmartDraw

Słaby interfejs użytkownika prowadzi do konieczności przełączania się między zakładkami w celu zakończenia zadania

Znalezienie odpowiednich symboli i kształtów dla struktury podziału pracy WBS wymaga wielu poszukiwań

Niektóre "inteligentne" funkcje zastępują użytkownika w przypadku podjęcia nieoczekiwanej decyzji projektowej

Wiele osób nie może jednocześnie pracować nad tym samym projektem

Ceny SmartDraw

SmartDraw ma trzy plany cenowe.

Indywidualny: $9.95/miesiąc za użytkownika

$9.95/miesiąc za użytkownika Teams: $8.25/miesiąc za użytkownika

$8.25/miesiąc za użytkownika Witryna: $2,995/rok

SmartDraw Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

4.6/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 110 recenzji)

4. Matchware

Via Matchware Matchware jest wiodącym dostawcą profesjonalnej oprogramowania do tworzenia map myśli w szczególności MindView. Jest on znany ze swojej integracji z MS Office, funkcji współpracy i możliwości tworzenia wykresu Gantta z mapy myśli, dzięki czemu dobrze nadaje się do planowania struktury podziału pracy.

Najlepsze funkcje Matchware

Funkcja "przeciągnij i upuść" ułatwia organizowanie rezultatów, pakietów roboczych i 100% reguł

Dodaj swojeelementy sterujące projektem i zadania zespołu bezpośrednio do układu struktury podziału pracy

Do wyboru jest sześć układów, w tym struktura podziału pracy, wbudowany wykres Gantta i oś czasu

Łatwe przełączanie się między poszczególnymi układami lub funkcjami wykresu WBS

Kontroluj dostęp do uprawnień i zezwalaj na wspólną edycję

Limity Matchware

Tylko wersja na pulpit Windows jest w pełni załadowana

Płynnie integruje się z ekosystemem pakietu Microsoft, ale nie radzi sobie z innymi powszechnie używanymi narzędziami WBS

Ceny Matchware

Matchware posiada trzy plany cenowe

Jeden rok: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Dwa lata: $17/miesiąc

$17/miesiąc Trzy lata: $15/miesiąc

Oceny i recenzje Matchware

G2: 3.3/5 (ponad 2 recenzje)

3.3/5 (ponad 2 recenzje) Capterra: 4.9/5 (ponad 15 recenzji)

5. Lucidchart

Via Lucidchart Lucidchart to oparty na sieci Web platforma do tworzenia diagramów znana z łatwego do zrozumienia interfejsu i funkcji współpracy. Wypróbuj różne konfigurowalne szablony dla struktury podziału pracy, schematów blokowych, schematów organizacyjnych i innych. Jego współpraca w czasie rzeczywistym sprawia, że jest to doskonałe narzędzie dla teamów pracujących nad złożonymi projektami.

Najlepsze funkcje Lucidchart

Oprogramowanie oparte na chmurze, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym z kluczowymi członkami zespołu poprzez wzmianki i czat w edytorze

Importowanie danych z Excela lub Arkuszy Google bezpośrednio do diagramu wbs Lucidchart, a następnie obserwowanie automatycznego odświeżania struktury podziału pracy przy każdej zmianie danych w arkuszu kalkulacyjnym

Tworzenie ticketów Jira bezpośrednio w Lucidchart w celu automatyzacji zgłoszeń projektów

Uzupełnienie wizualnego podziału o opisy wideo osadzone bezpośrednio w obszarze roboczym

Wybieraj spośród ponad 1000 szablonów diagramów do zarządzania projektami i nie tylko

Lucidchart spełnia szereg certyfikatów bezpieczeństwa, dzięki czemu Twoje dane są bezpieczne

Limity Lucidchart

Duże, złożone projekty obniżają wydajność aplikacji

Diagramy wyglądają na nieco niskiej rozdzielczości po wyeksportowaniu na inne platformy

Przewijanie dużych projektów wydaje się niektórym osobom niezgrabne

Ceny aplikacji Lucidchart

Lucidchart ma cztery plany cenowe

**Free

Indywidualny: $7.95/miesiąc za użytkownika

$7.95/miesiąc za użytkownika Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zadzwoń do Lucidchart w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4.6/5 (2,370+ recenzji)

4.6/5 (2,370+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 900 opinii)

6. Paradygmat wizualny

Via Wizualny paradygmat Visual Paradigm to potężne narzędzie do tworzenia różnych diagramów, od prostych schematów blokowych po złożone struktury podziału pracy.

Posiada bogaty zestaw funkcji, takich jak symulacja procesów, zarządzanie projektami i zaawansowane możliwości modelowania, dzięki czemu nadaje się do zarządzania skomplikowanymi projektami.

Visual Paradigm najlepsze funkcje

Dodawanie i organizowanie symboli i kształtów metodą "przeciągnij i upuść

Eksport do formatów PNG, JPG, SVG, PDF i innych

Tworzenie i łączenie kształtów jednym przeciągnięciem. Pozycjonowanie kształtów za pomocą poręcznego przewodnika wyrównywania

Ponad 40 szablonów struktury podziału pracy

Płynna integracja z narzędziami MS Office

Łatwy import plików Visio

Tworzenie niestandardowych kształtów, symboli i szablonów

Wspólne rysowanie i edytowanie bez nadpisywania pracy innych osób

Limity Visual Paradigm

Linie nie zawsze mają prawidłowe połączenie

Niektórzy uważają, że interfejs przycisków jest nieporęczny

Nie wszystkie typy plików Visio mogą być importowane

Nie wszystkie narzędzia są dostępne w trybie online

Brak eksportu XML

Ceny Visual Paradigm

Visual Paradigm posiada cztery plany cenowe

Modeler: $6/miesiąc za użytkownika

$6/miesiąc za użytkownika Standard: $19/miesiąc na użytkownika

$19/miesiąc na użytkownika Profesjonalista: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Enterprise: $89/miesiąc na użytkownika

Ocena i recenzje Visual Paradigm

G2: 4.4/5 (8+ recenzji)

4.4/5 (8+ recenzji) Capterra: 4.2 (ponad 15 recenzji)

7. Creately

przez Creately Creately to intuicyjne narzędzie do tworzenia diagramów przeznaczone dla współpracy zespołowej . Obsługuje różne diagramy, w tym struktury podziału pracy, schematy blokowe i mapy myśli - unikalne funkcje, takie jak aktualizacje w czasie rzeczywistym i wideokonferencje w aplikacji, wspierają wysiłki zespołu w planowanie projektów .

Najlepsze funkcje Creately

Dodawanie dokumentów, połączonych linków, obrazów i innych załączników do każdego diagramu struktury podziału pracy lub wykresu Gantta w celu zapewnienia kontekstu

Używanie siatek priorytetów do wizualnego szeregowania zadań

Połączone zadania z lub z innymi narzędzia do zarządzania projektami i płynnie migrować dane z innych programów

Przypisywanie terminów i zadań kierownikom projektów na podstawie planu projektu,ograniczenia zasobów, obciążenia i dostępnych ustawień umiejętności

Ograniczenia twórcze

Brak zaawansowanych funkcji

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny Creately

Creately ma cztery plany cenowe

**Free

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Business: $89/miesiąc za użytkownika

$89/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zadzwoń do Creately w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Creately

G2: 4.3/5 (520+ opinii)

4.3/5 (520+ opinii) Capterra: 4.4/5 (ponad 160 opinii)

8. GanttPro

Via GanttPro GanttPro to oprogramowanie do zarządzania projektami skupiające się na tworzeniu (zgadłeś!) wykresów Gantta - kluczowej części struktur podziału pracy. Dostarcza przyjazne dla użytkownika funkcje planowania, zarządzanie zasobami narzędzia do zarządzania kosztami i możliwości współpracy. Jest to doskonały wybór dla zarządzania oś czasu projektu i zadaniami.

Najlepsze funkcje GanttPro

Ustawienie określonej kolejności wykonywania zadań za pomocą funkcji zależności zadań

Mierzenie wydajności zespołu za pomocą kamieni milowych

Dodawaj terminy, śledź postępy, szacuj budżet i ustaw priorytety zespołu bezpośrednio z diagramu lub wykresu WBS

Limity GanttPro

Limit integracji

Brak opcji drukowania struktur podziału pracy, jeśli potrzebna jest fizyczna kopia

Aplikacja mobilna nie posiada niektórych funkcji pulpitu

Brak opcji oprogramowania WBS Free - tylko 14-dniowa wersja próbna

Ceny GanttPro

GanttPro ma cztery plany cenowe

Podstawowy: $7.99/miesiąc za użytkownika

$7.99/miesiąc za użytkownika Pro: $12.99/miesiąc za użytkownika

$12.99/miesiąc za użytkownika Business: $19.99/miesiąc za użytkownika

$19.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Zadzwoń do GanttPro w sprawie cen

GanttPro Oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (420+ recenzji)

4.8/5 (420+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (420+ opinii)

9. Zoho Projects

Via Projekty Zoho Zoho Projects to kompleksowe narzędzie PM, które dostarcza szyk funkcji wspomagających planowanie, śledzenie i współpracę.

Jego możliwości obejmują tworzenie list zadań, planowanie za pomocą wykresu Gantta, śledzenie czasu oraz zarządzanie dokumentami z których wszystkie stanowią wsparcie dla stworzenia efektywnych struktur podziału pracy.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Tworzenie niestandardowych reguł w celu automatyzacji działań, takich jak przydzielanie zadań, ostrzeganie Teams o zmianach w projekcie lub ostrzeżenie o przekroczeniu budżetu lub zbliżających się terminach

Rejestrowanie i śledzenie czasu pracy oraz automatyczne połączenie danych z rozliczeniami i fakturami

Planowanie budżetu i zarządzanie projektem w odniesieniu do planowanych i rzeczywistych kosztów

Integracja zadań projektowych bezpośrednio z kalendarzem w celu zarządzania cyklem pracy za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść"

Opcje integracji z projektami Microsoft dla MS Excel, Sheets, PowerPoint i nie tylko

Limity Zoho Projects

Brak dostępnych widżetów listy płac

Synchronizacja plików czasami kończy się niepowodzeniem

Wymaga Zapier do obejścia wielu brakujących integracji

Brak opcji masowego wprowadzania danych

Przestarzały projekt

Cennik Zoho Projects

Zoho Projects ma trzy plany cenowe

Free

Premium: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Enterprise: $10/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.3/5 (340+ recenzji)

4.3/5 (340+ recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 6 250 recenzji)

10. WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro jest narzędzie do zarządzania projektami zaprojektowane do tworzenia i zarządzania strukturami podziału pracy. Integruje się z Microsoft Project - idealne dla plików MS Office i innych systemów zarządzania projektami.

Jego intuicyjny interfejs i solidne funkcje upraszczają wizualne planowanie i zarządzanie elementami projektu.

WBS Schedule Pro najlepsze funkcje

Szybka wizualizacja projektu od góry do dołu z fazami i podzadaniami. Dodawanie informacji o harmonogramach, budżetach i zadaniach

Tworzenie wykresów z istniejących planów w innych programach do zarządzania projektami

Zwijanie danych projektu od najniższych poziomów hierarchii do najwyższych

Wszystko niestandardowe. Zmieniaj kolory w zależności od ważności zadania, postępu w trakcie jego zakończenia, poziomu w hierarchii i nie tylko

Ograniczenia WBS Schedule Pro

Limit przypadków użycia poza WBS

Niektóre recenzje mówią, że interfejs użytkownika może być niezgrabny

Ceny WBS Schedule Pro

WBS Schedule Pro ma osiem planów cenowych

1 do 4: $349/licencja

$349/licencja 5 do 9: $315/licencja

$315/licencja 10 do 24: $280/licencja

$280/licencja od 25 do 49: 250$/licencja

250$/licencja od 50 do 74: 225$/licencja

225$/licencja od 75 do 99: $200/licencja

$200/licencja od 100 do 150: 175 USD/licencja

175 USD/licencja 150+: Zadzwoń do WBS Schedule Pro w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje WBS Schedule Pro

G2: 4.2/5 (3+ recenzji)

4.2/5 (3+ recenzji) Capterra: N/A

Rozpocznij współpracę z narzędziami WBS

Aby wybrać najlepsze oprogramowanie WBS, należy zrozumieć swoje potrzeby organizacyjne i charakter projektów.

Oceń, w jaki sposób narzędzia te mogą ułatwić ci pracę przy definiowaniu zadań, przydzielaniu obowiązków i śledzeniu postępów w realizacji złożonych zadań. Rozważ wypróbowanie kilku narzędzi, aby odkryć, które z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Pamiętaj, kiedy tworzysz podział pracy, potrzebujesz narzędzia takiego jak ClickUp które może pochwalić się szykiem digramów, list zadań, wykresów i innych funkcji wizualnych, aby nadać Twojej pracy kontekst. Struktura podziału pracy WBS powinna być środkiem komunikacji i profesjonalnego planu.

Właśnie dlatego ClickUp jest idealny do promocji przejrzystości, wspierania współpracy i zapewnienia, że każdy członek zespołu rozumie swoją rolę i to, jak jego praca pasuje do zakresu lub planu projektu.