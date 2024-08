10 najlepszych darmowych alternatyw i konkurentów Microsoft Visio w 2024 r

Narzędzia do tworzenia diagramów, takie jak Microsoft Visio, są niezbędne dla zespołów, które muszą wizualizować pomysły i procesy. Ty zobaczyć diagramy w firmie wiki, dokumentach strategicznych, plany inżynieryjne i specyfikacje techniczne.

Visio może być jednak drogi. I szczerze mówiąc, nie jest dla każdego.

Być może szukasz oprogramowania do wizualizacji, które lepiej wyciągnie twoje kreatywne soki. Może potrzebujesz płynniejszej integracji z tablicą lub narzędzie, które można podłączyć do platformy zarządzania projektami. A może po prostu potrzebujesz darmowej aplikacji do tworzenia osobistych map myśli i zarządzanie przepływem pracy .

Niezależnie od Twoich potrzeb, mamy dla Ciebie listę 10 najlepszych darmowych alternatyw dla Microsoft Visio.

Czego należy szukać w alternatywie dla Microsoft Visio?

Zanim przejdziemy do listy, przyjrzyjmy się niektórym funkcjom, które należy wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Microsoft Visio:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Czy to oprogramowanie ma interfejs, który pozwala rozpoznać potrzebne funkcje i szybko uzyskać do nich dostęp? Jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy w programie Microsoft Visio (i uwielbiasz go), możesz wybrać oprogramowanie do tworzenia diagramów, które zapewnia podobne wrażenia użytkownika.

Czy to oprogramowanie ma interfejs, który pozwala rozpoznać potrzebne funkcje i szybko uzyskać do nich dostęp? Jeśli jesteś przyzwyczajony do pracy w programie Microsoft Visio (i uwielbiasz go), możesz wybrać oprogramowanie do tworzenia diagramów, które zapewnia podobne wrażenia użytkownika. Elastyczne możliwości tworzenia diagramów i map myśli: Czy to oprogramowanie do tworzenia diagramów oferuje złożoność potrzebną do konkretnego przypadku użycia? Czy zapewnia wymagany poziom dostosowania?

Czy to oprogramowanie do tworzenia diagramów oferuje złożoność potrzebną do konkretnego przypadku użycia? Czy zapewnia wymagany poziom dostosowania? Źródła danych: Czy oprogramowanie może pobierać dane z arkuszy kalkulacyjnych i arkuszy kalkulacyjnych?oprogramowanie do analizy biznesowej za pomocą kilku kliknięć? Czy może importować pliki Visio?

Czy oprogramowanie może pobierać dane z arkuszy kalkulacyjnych i arkuszy kalkulacyjnych?oprogramowanie do analizy biznesowej za pomocą kilku kliknięć? Czy może importować pliki Visio? Współpraca w czasie rzeczywistym: Czy umożliwia edytowanie i komentowanie tego samego projektu w tym samym czasie?

Czy umożliwia edytowanie i komentowanie tego samego projektu w tym samym czasie? Cena: Czy posiada darmową wersję? Czy możesz sobie pozwolić na zapłacenie za więcej funkcji?

Aby pomóc ci w wyborze, przygotowaliśmy listę najpopularniejszych (i darmowych!) programów, które mogą zastąpić Microsoft Visio w twoim stosie technologicznym. Z wyjątkiem Google Drawings i Coggle, oprogramowanie z tej listy może odczytywać i edytować pliki Visio, aby ułatwić przejście.

10 najlepszych alternatyw dla Microsoft Visio

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby dostosować przepływ pracy do swoich potrzeb

ClickUp to oparta na chmurze, kompleksowa platforma produktywności i współpracy. W jej skład wchodzą ClickUp Whiteboards narzędzie do współpracy wizualnej. Ponieważ Whiteboards są zintegrowane z platformą, nie ma potrzeby przełączania się między różnymi narzędziami podczas pracy tworzenia przepływów pracy , matryce i mapy myśli.

Notatki, zdjęcia, dokumenty i zadania, do których musisz się odwoływać, znajdują się na jednej platformie i możesz do nich linkować lub wstawiać je do diagramu, aby zapewnić płynny przepływ pracy. (Nie żartujemy mówiąc, że ClickUp to jedyna aplikacja, która zastąpi je wszystkie!)

Jeśli potrzebujesz dostępu do plików z innego oprogramowania, takiego jak Airtable, Excel, Wrike, Trello lub Dysk Google, po prostu zintegruj je z ClickUp.

Najlepsze funkcje ClickUp

Mapy myśli ClickUp do burzy mózgów i wizualizacji pomysłów

Łatwe przeciąganie, upuszczanie i łączenie obiektów w celu rysowania połączeń i przepływów pracy

Dodawanie kontekstu do diagramu poprzez wstawianie linków internetowych, zadań do śledzenia, notatek i obrazów

Tworzenie szablonu lubwybierz spośród kilkudziesięciu na platformie ClickUp

Płynny interfejs do rysowania odręcznego

Obsługuje współpracę w czasie rzeczywistym

Ograniczenia ClickUp

Narzędzie Whiteboard nie jest dostępne w aplikacji mobilnej ClickUp (przynajmniej jeszcze nie teraz!)

Może być przytłaczające dla nowych użytkowników z niewielkim doświadczeniem w tworzeniu diagramów

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

2. Lucidchart

przez LucidchartLucidchart to przestrzeń robocza do wizualizacji, tworzenia diagramów i wirtualnych tablic. Świetnie nadaje się do projektów o różnym stopniu złożoności - od Diagramy UML i szkielety do biznesu mapy procesów i wizualizacje kodu .

W rzeczywistości firma twierdzi, że około 99% firm z listy Fortune 500 korzysta z Lucidchart, co oznacza, że jest to idealna alternatywa dla Microsoft Visio dla firm z potrzebami w zakresie użytkowania i bezpieczeństwa na poziomie korporacyjnym.

Najlepsze cechy Lucidchart

Posiada automatyzacje dla schematów organizacyjnych, map myśli,Diagramy sekwencji UML, łączenia danych i innych rutynowych zadań tworzenia diagramów

Możliwość tworzenia i edytowania diagramów w trybie offline

Integracja z Google Workspace, Salesforce, Bamboo HR i innymi źródłami danych

Eksport tablic z tablicy Lucidspark do tworzenia szybkich diagramów w Lucidchart

Ograniczenia Lucidchart

Opóźnienia przy próbie wstawienia wysokiej jakości obrazów do wykresów

Może być mylący dla początkujących użytkowników

Niestandardowe ikony nie zawsze zachowują się tak samo, jak elementy domyślne

Cennik Lucidchart

Darmowy

Indywidualnie: $7.95

$7.95 Zespół : $9/miesiąc za użytkownika

: $9/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Lucidchart

G2: 4,6/5 (ponad 1 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

3. Creately

przez Creately Creately ułatwia tworzenie wizualizacji, takich jak makiety, schematy organizacyjne i mapy procesów. Możesz zacząć od pustego płótna do swobodnego tworzenia diagramów lub jednego z tysięcy dostępnych szablonów.

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem oprogramowania do tworzenia diagramów lub uważasz, że Microsoft Visio jest trudny w użyciu, prawdopodobnie spodoba ci się Creately, ponieważ jego interfejs jest łatwy do nauczenia.

Najlepsze cechy Creately

Łączenie i synchronizowanie danych ze źródeł danych, dzięki czemu wszelkie zmiany danych są automatycznie odzwierciedlane w wizualizacjach

Dodawanie zadań i kontekstu, takiego jak notatki i metadane, do dowolnego obiektu wizualnego na diagramie

Zapewnia widok zadań przypisanych do siebie we wszystkich przepływach pracy i diagramach

Możliwość prowadzenia konferencji w aplikacji

Ograniczenia Creately

Interfejs użytkownika typu "przeciągnij i upuść" jest czasami wadliwy, co powoduje, że obiekty nie reagują w zamierzony sposób

Sporadyczne błędy zapisu

Powolne ładowanie dużych, złożonych diagramów z wieloma obiektami

Ceny Creately

Darmowy

Starter: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika Biznes: $89/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

$89/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Creately

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4. Nulab

Przez Nulab

Nulab to pakiet do współpracy ze zintegrowanymi narzędziami do zarządzania projektami zespołowymi, organizowania spotkań online i tworzenia diagramów. Jego narzędzie do tworzenia diagramów, Cacoo pozwala wielu użytkownikom edytować ten sam projekt jednocześnie i komunikować się za pośrednictwem wideo i czatu w aplikacji.

Darmowa wersja Cacoo jest idealną alternatywą dla Microsoft Visio dla wirtualnych zespołów, które od czasu do czasu współpracują nad wizualizacjami i nie wymagają dużej przestrzeni dyskowej ani wielu opcji eksportu.

Najlepsze cechy Cacoo (by Nulab)

Współpraca w czasie rzeczywistym z możliwością edycji, komentowania i śledzenia wersji przez wielu użytkowników

Zapewnia pełną historię wersji, dzięki czemu można porównywać zmiany w diagramie w czasie

Wiele opcji eksportowania i udostępniania, a także integracje umożliwiające osadzanie diagramów w treści (np,firmowe wiki)

Cacoo (by Nulab) ograniczenia

Brak prostego, nieskomplikowanego procesu grupowania elementów za pomocą jednego kliknięcia

Brak elastyczności złączy

Oprogramowanie czasami działa z opóźnieniem

Cacoo (by Nulab) Ceny

Darmowy

Pro: $6/miesiąc dla 1 użytkownika

$6/miesiąc dla 1 użytkownika Zespół: $6/użytkownika na miesiąc

Oceny i recenzje Cacoo (by Nulab)

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

5. Miro

przez Miro Ponad 45 milionów użytkowników na całym świecie korzysta z Miro do burzy mózgów z kolegami i dostrzegania powiązań między różnymi pomysłami. To narzędzie jest popularną alternatywą Microsoft Visio dla marketingu, UX, inżynieria , Zwinny oraz zespoły zarządzania produktami .

Miro jest jedną z najpopularniejszych aplikacji na tej liście, wraz z Lucidchart. Sprawdź to Porównanie Miro i Lucidchart aby zdecydować między tymi dwoma rozwiązaniami (lub sprawdzić, czy wybrałbyś inną opcję).

Najlepsze cechy Miro

Bardzo łatwy w użyciu z minimalną krzywą uczenia się

Świetnie nadaje się do prowadzenia warsztatów z nieskończoną tablicą, połączeniami wideo, licznikiem czasu i systemem głosowania

Obsługuje tekst, notatki post-it, dokumenty, obrazy, filmy i oznaczone komentarze

ponad 100 integracji z narzędziami takimi jak Zoom, Google Workspace, Jira i Notion

Ograniczenia Miro

Duże opóźnienia, gdy wielu użytkowników korzysta z tej samej kanwy

Szeroki zakres funkcji może przytłoczyć nowych użytkowników i sprawić, że interfejs użytkownika będzie zagracony

Ograniczone opcje dostosowywania szablonów

Ceny Miro

Darmowy

Starter: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Biznes: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,8/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,000 recenzji)

6. Draw.io (obecnie Diagrams.net)

przez Diagrams.net

Zaawansowani technicznie użytkownicy, tacy jak Draw.io (obecnie Diagrams.net ) ze względu na jego zdolność do obsługi złożonych diagramów i schematów blokowych. Ponieważ oprogramowanie jest open-source, można je dostosować do własnych potrzeb i osadzić na różnych platformach, poprzez bezpośrednią integrację, za pośrednictwem rozszerzenia internetowego Chrome lub jako dodatek.

Co najlepsze, jest to całkowicie darmowa alternatywa dla Visio.

Draw.io (Diagrams.net) najlepsze cechy

Pozwala wybrać miejsce przechowywania danych: na urządzeniu, w serwisie GitHub lub GitLab albo na platformie przechowywania danych w chmurze

Edycja diagramów w dowolnym miejscu i czasie - w aplikacji internetowej, w trybie offline (Windows, Mac lub Linux) lub na platformie innej firmy, takiej jakAtlassian, Notion lub Google Workspace

Posiada wtyczki do niestandardowego paska bocznego, asystenta głosowego, animacji i nie tylko

Łatwe osadzanie i importowanie różnych typów plików i elementów, w tym iframe, HTML, SVG, plików Lucidchart, Griffey, plików i PNG

Ograniczenia Draw.io (Diagrams.net)

Ogromne projekty czasami nie ładują się poprawnie, a kilka elementów nakłada się na siebie

Problemy z wyrównaniem podczas eksportowania dużych diagramów jako plików PDF

Ograniczone opcje dostosowywania projektów linii, takie jak ich styl i grubość

Draw.io (Diagrams.net) ceny

Darmowy

Draw.io (Diagrams.net) oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

7. EDrawMax

przez EDrawMax

Z EDrawMax można tworzyć diagramy, schematy blokowe , plany pięter i wiele więcej w ciągu kilku minut. Oprogramowanie koncentruje się na doświadczeniu użytkownika, dzięki czemu można łatwo znaleźć niezbędne funkcje i narzędzia.

Można je nabyć jako samodzielne narzędzie lub jako część pakietu z innymi aplikacjami EDraw, takimi jak dedykowane mapowanie myśli i narzędzia do tworzenia wykresów Gantta.

Najlepsze cechy EDrawMax

Obecnie dostępny do pobrania i dożywotniego użytkowania za jednorazową opłatą (choć firma zamierza przejść na czysty model subskrypcji w 2023 roku)

Minimalistyczny, przejrzysty interfejs

Szablony dla szerokiej gamy zastosowań biznesowych, technicznych i projektowych

Wersja do pobrania działa na wielu platformach (Windows, macOS i Linux)

Ograniczenia EDrawMax

Brak opcji płatności miesięcznych

Niektóre opinie mówią, że zespoły obsługi klienta potrzebują czasu, aby odpowiedzieć na zapytania i skargi

Może być przytłaczający dla nowicjuszy w tworzeniu diagramów i użytkowników nietechnicznych

Ceny EDrawMax

dla osób fizycznych

Darmowy okres próbny

Plan roczny: $8.25/miesiąc, rozliczany rocznie

$8.25/miesiąc, rozliczany rocznie Plan dożywotni: 198 USD jednorazowej płatności

dla firm

Roczny plan zespołowy: 8,43 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczany rocznie

8,43 USD/użytkownika miesięcznie, rozliczany rocznie Business Plan: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje EDrawMax

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

4.3/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

8. Rysunki Google

Przez Google

Część Google Workspace, Rysunki Google to aplikacja internetowa, która integruje się z Dokumentami, Prezentacjami i Arkuszami. Oprogramowanie jest jednak podstawowe w porównaniu do Microsoft Visio.

Jeśli tworzysz podstawowe diagramy i wykresy i wykonujesz większość swojej pracy w G Suite, Google Drawings może zaspokoić twoje potrzeby.

Najlepsze funkcje Google Drawings

Umożliwia osadzanie filmów i elementów graficznych bezpośrednio w pakiecie Google Suite, zmniejszając potrzebę przełączania się między aplikacjami

Przeciąganie i upuszczanie elementów w celu szybkiego tworzenia diagramów

Zawiera bibliotekę bezpłatnych zdjęć stockowych

Obsługujewspółpracę w czasie rzeczywistym Ograniczenia Google Drawings

Nie nadaje się idealnie do projektów z dużą ilością danych ze względu na ograniczoną liczbę i różnorodność elementów

Ograniczone możliwości dostosowywania stylu i wyglądu diagramów

Brak trybu offline, więc potrzebne jest połączenie z Internetem

Cennik Google Drawings

Darmowy

Oceny i recenzje Google Drawings

Brak recenzji G2 lub Capterra w tym momencie

9. Gliffy

przez Gliffy Gliffy to natywna aplikacja do tworzenia diagramów dla Confluence i Jira. Jeśli jesteś użytkownikiem aplikacji Atlassian, oznacza to, że nie musisz przełączać się na inne oprogramowanie, aby tworzyć lub edytować diagramy sieciowe, przepływy użytkowników, szkielety i inne wizualizacje.

Rezultat: płynniejszy i szybszy przepływ pracy.

Nie korzystasz z Confluence? Nie martw się - Gliffy wydało również aplikację do tworzenia diagramów online dla pojedynczych użytkowników, zespołów i przedsiębiorstw.

Najlepsze funkcje Gliffy

Umożliwia tworzenie interaktywnych diagramów bez opuszczania interfejsu Confluence

Łączy i synchronizuje diagramy, dzięki czemu każda aktualizacja diagramu jest automatycznie odzwierciedlana we wszystkich jego połączonych duplikatach i osadzonych wersjach

Cały tekst na diagramie jest w pełni przeszukiwalny w Confluence/Jira

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i zarządzania dostępem

Ograniczenia Gliffy

Sporadyczne opóźnienia i błędy podczas pracy z dużym diagramem

Brak aplikacji mobilnych

Oprogramowanie zwalnia podczas prezentowania dużych, bardzo szczegółowych wykresów

Ceny Gliffy

Gliffy dla Confluence i Jira

Darmowy okres próbny

Zespoły składające się z 1-10 użytkowników: 10 USD/miesiąc zryczałtowanej opłaty

10 USD/miesiąc zryczałtowanej opłaty Ceny warstwowe dla większej liczby użytkowników, od 3,80 USD/miesiąc za użytkownika dla 11-100 użytkowników

dla większej liczby użytkowników, od 3,80 USD/miesiąc za użytkownika dla 11-100 użytkowników Zespoły >100 użytkowników: Kontakt w sprawie cen

Gliffy Online

Bezpłatna wersja próbna

Profesjonalista (1-9 użytkowników): $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Professional (10-50 użytkowników): $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Gliffy

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

10. Coggle

przez Coggle Coggle to narzędzie do tworzenia map myśli, które pomaga wizualizować pomysły, koncepcje i zadania. Jeśli korzystasz z Microsoft Visio głównie do burzy mózgów ze współpracownikami lub wizualizacji pomysłów i strategii, Coggle będzie dla Ciebie godną alternatywą Visio.

Nie jest to jednak idealne rozwiązanie dla złożonych i wysoce technicznych przypadków użycia.

Najlepsze cechy Coggle

Możliwość łączenia ze sobą wielu diagramów, dzięki czemu można śledzić przepływ od jednej koncepcji do drugiej

Elastyczne funkcje adnotacji, w tym pływający tekst i obrazy, które nie są częścią drzewa diagramu

Zapisuje i śledzi każdą wprowadzoną zmianę i pozwala szybko powrócić do poprzedniej wersji diagramu

Łatwiejsza nauka w porównaniu do wielu alternatyw Microsoft Visio

Ograniczenia Coggle

Obsługuje tylko logowanie za pomocą Apple, Google Login lub Microsoft Account Login (choć można to również uznać za zaletę, ponieważ te opcje logowania zapewniają bezpieczeństwo i dają o jedno hasło mniej do zapamiętania)

Ograniczone projekty kształtów i linii, a także czcionki i kolory gałęzi

W przypadku darmowych planów wszystkie diagramy są publiczne i indeksowalne przez wyszukiwarki

Cennik Coggle

Darmowy

Awesome: $5/miesiąc

$5/miesiąc Organizacja: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Coggle

G2: 4.8/5 (6 recenzji)

4.8/5 (6 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 40 recenzji)

Uwolnij swoje pomysły dzięki idealnej alternatywie dla Microsoft Visio

Niezależnie od potrzeb, istnieje alternatywa dla Microsoft Visio, która może pomóc w szybkim i łatwym tworzeniu diagramów i wizualizacji. Mamy nadzieję, że niniejszy artykuł pozwolił ci zorientować się w dostępnych możliwościach i pomógł wybrać odpowiednie narzędzie do burzy mózgów, tworzenia map myśli i tworzenia diagramów.

Jeśli nadal jesteś niezdecydowany, możesz zarejestrować się w usłudze ClickUp za darmo i przetestuj swój własny, konfigurowalny obszar roboczy. Zaproś członków zespołu, skorzystaj z jednego z naszych szczegółowych szablonów lub stwórz własną mapę myśli w ciągu kilku minut.

Powodzenia!