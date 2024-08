Czym jest struktura podziału pracy (WBS) w zarządzaniu projektami?

Najłatwiejszym sposobem na pokonanie czegoś jest rozbicie tego na małe kawałki. 🧩

W końcu nie od razu Rzym zbudowano. Ale tak, jedną z kluczowych strategii skutecznego zarządzania projektami jest podzielenie go na mniejsze elementy i odpowiednie zorganizowanie zespołu, co prowadzi nas do WBS, czyli Struktury Podziału Pracy.

Podejmując się zarządzania projektami, kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed każdym kierownikiem projektu są alokacja i śledzenie. Teams często nie mają jasności co do zakresu swoich zadań, postępu prac lub zasobów potrzebnych do wykonania danego zadania.

Właśnie wtedy niezbędna staje się struktura podziału pracy. Pomaga ona podzielić każdy projekt na mniejsze części, zorganizować go, przydzielić, śledzić i doprowadzić do jego zakończenia.

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, członkiem zespołu projektowego czy interesariuszem, zrozumienie WBS może pomóc w realizacji projektów, lepszej współpracy i podejmowaniu lepszych decyzji biznesowych. Przygotuj się więc, aby dowiedzieć się wszystkiego o strukturze podziału pracy, od tego, czym jest, po to, jak możesz ją stworzyć dla własnych projektów!

Zanurzmy się w to!

Co to jest struktura podziału pracy?

Struktura podziału pracy to zorientowana na rezultat metoda wizualnego dzielenia pracy na wiele komponentów za pomocą cel projektu za sterami.

Zapewnia podejście krok po kroku do projektu i ułatwia przydzielanie i śledzenie pracy, ponieważ organizuje rezultaty i zakres projektu w logiczne grupy lub fazy projektu , przy czym każdy poziom jest coraz bardziej szczegółowy i konkretny.

Podziel złożone projekty na łatwe do zarządzania zadania i nadzoruj całą swoją pracę za pomocą niestandardowych statusów, pól niestandardowych i nie tylko

Korzyści ze struktury podziału pracy w zarządzaniu projektami

Struktura podziału pracy (WBS) zapewnia kierownikom projektów szereg korzyści:

Pozwala na lepszy plan i kontrolę projektu

Dzieląc projekt na mniejsze części, kierownicy projektów mogą dokładniej oszacować czas i koszty potrzebne do zakończenia każdego zadania

Pomaga zapewnić, że wszystkie produkty projektu są uwzględnione, a projekt pozostaje na właściwym torze

Promocja komunikacji między członkami zespołu i interesariuszami, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie, jeśli chodzi o cele i oś czasu projektu

Jest to nie tylko świetny system dla kierownika projektu, który chce zaplanować, zaplanować i śledzić wszystkie fazy projektu, ale także dla zespołu, który chce się dobrze komunikować. Zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu projektowego są na tej samej stronie, jeśli chodzi o wszystkie zadania i status projektu.

Struktura podziału pracy w ClickUp Whiteboards. Dowiedz się, jak korzystać z ClickUp Whiteboards za pomocą Wprowadzenie do Tablic Whiteboards Szablon Wynikiem końcowym jest graficzne przedstawienie działań projektu, co pomaga zapewnić, że wszystkie niezbędne prace zostały rozliczone i że każdy rozumie swoją rolę w zakończeniu projektu.

Oto podstawowe elementy każdej struktury podziału pracy:

Zakres projektu : Określa limity projektu, nazwę, opis i plan projektu. Udokumentuj wszystkie swoje ustalenia i włącz kluczowe z nich do karty projektu.

: Określa limity projektu, nazwę, opis i plan projektu. Udokumentuj wszystkie swoje ustalenia i włącz kluczowe z nich do karty projektu. Interesariusze : Zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni interesariusze projektu

: Zarówno wewnętrzni, jak i zewnętrzni interesariusze projektu Oś czasu projektu : Szczegółowy harmonogram projektu oś czasu projektu który obejmuje etapy projektu, jest kluczem do śledzenia jego postępów

: Szczegółowy harmonogram projektu oś czasu projektu który obejmuje etapy projektu, jest kluczem do śledzenia jego postępów Rezultaty projektu : Nadrzędny projekt jest podzielony na jasne, wykonalne zadania, zwane rezultatami projektu, które można mierzyć i śledzić. Muszą one mieścić się w zakresie projektu i mieć określoną rolę w realizacji całego projektu

Podzadania rezultatów projektu: Każdy rezultat może być dalej podzielony na bardziej wykonalne zadania, które pomagają uczynić WBS bardziej ziarnistym i przejrzystym

Teraz każdy menedżer wziąłby pod uwagę hierarchię podzadań i pracę, która musi zostać zrobiona, aby przydzielić zadania i mieć pojęcie o związanych z nimi kosztach. Uwzględnienie tych zmiennych nie tylko zapewnia terminowe zakończenie projektu, ale także zapewnia optymalny sposób jego zakończenia.

Do czego przydaje się struktura podziału pracy w zarządzaniu projektami? Oprogramowanie struktury podziału pracy może usprawnić zarządzanie projektami na wiele sposobów. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

1. Tworzenie niezależnych i mierzalnych zadań

Struktura podziału pracy dzieli każdą pracę na mniejsze zadania. Zadania te pomagają uprościć bardziej skomplikowane cele projektu i muszą mieć określone metryki zakończone z nimi związane. Są to możliwe do wykonania elementy, które sprawiają, że ostateczny cel jest bardziej przejrzysty.

Na przykład, załóżmy, że Twoim celem jest udanie się na wycieczkę. 🎯

W przypadku prostego celu projektu, staje się to jeszcze łatwiejsze, gdy spojrzymy na niego w formie wyników, takich jak przeprowadzenie badań rynku, podjęcie decyzji o rynku docelowym, podjęcie decyzji o kanałach, budżetowanie i tak dalej. Teraz nawet te zadania mogą mieć podzadania obejmujące badania, analizy porównawcze i wykonanie, które pomogą jeszcze bardziej je rozbić.

2. Śledzenie postępów

Dzięki jasno określonym limitom i terminom dla każdego zadania, członkowie zespołu projektowego mogą z łatwością śledzić postępy projektu. Każdemu zadaniu przypisany jest określony status, wskazujący, czy jest zakończone, w trakcie realizacji, czy jeszcze nie rozpoczęte. System ten pozwala zespołowi pozostać zorganizowanym i informowanym o statusie projektu przez cały czas.

PORADA PRO Use a narzędzie do zarządzania projektami jak ClickUp, aby zarządzać wszystkimi projektami, zespołami, zasobami i nie tylko w jednym miejscu, a także używać Szablon Project Tracker by ClickUp aby pogrupować dowolne zadanie w wyznaczoną scenę i odpowiednio je śledzić. Przypisani członkowie zespołu mogą teraz wykreślać swoje zadania w odpowiednim czasie wraz z zadaniami innych współczłonków projektu.

3. Lepsza odpowiedzialność

Istnieją określone osoby przypisane do każdego zadania, a zespół jest przez cały czas świadomy tego, jak wygląda cykl pracy. Członkowie Teams są bardziej skłonni do kończenia swoich zadań na czas, aby nie być wąskim gardłem.

4. Jasność co do zakresu pracy

Struktura podziału pracy zapewnia, że zespół zapewnia zakończenie całej pracy w ramach projektu bez wykonywania dodatkowej pracy. W ten sposób żadna część projektu nie zostanie pominięta, co prowadzi do mniejszego zamieszania i powtórzeń. Pomaga zidentyfikować ścieżka krytyczna dla bardziej efektywnego zakończenia projektu.

5. Teams stają się bardziej adaptacyjne

Struktura podziału pracy zapewnia większą elastyczność każdemu zespołowi projektowemu nie tylko podczas opracowywania zakresu projektu, ale także pomaga w odpowiednim czasie zmienić trajektorię w razie potrzeby. Pomaga to zespołom projektowym w przyjęciu zwinny sposób myślenia i sprawia, że zespół projektowy lepiej dostosowuje się do zmian zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zgodnie z wymaganiami interesariuszy projektu.

To tylko niektóre ze sposobów, w jakie WBS jest absolutnie kluczem do efektywnego zarządzania projektami. Zajmijmy się teraz nieco bardziej szczegółowymi aspektami technicznymi struktury podziału pracy i omówmy jej rodzaje.

3 rodzaje struktur podziału pracy

Istnieją trzy rodzaje struktur podziału pracy w zarządzaniu projektami:

1. Struktura podziału pracy oparta na rezultatach

Struktura podziału pracy oparta na rezultatach to metoda podziału całego projektu na hierarchiczne podzadania.

Polega ona na utrzymaniu głównych obszarów zakresu projektu na szczycie drzewa i rozgałęzieniu go na różne podzadania i produkty, które wspierają zakończenie zakresu projektu. Ten typ WBS wykorzystuje rezultaty, a nie fazy, aby oznaczyć zakończenie projektu.

Dzielenie dużych, złożonych projektów na cele, zależności i podzadania w Tablicach ClickUp przez Amine Boussassi

Ten typ struktury podziału pracy jest częściej spotykany w świecie zarządzania projektami. Jest on zazwyczaj stosowany w projektach o krótkim czasie trwania i jasno wyczyszczonych wynikach. Składa się z wielu równoległych do siebie zadań, które nie stanowią warunku wstępnego do zrobienia kolejnego zadania.

Na przykład, projekt polega na ustawieniu centrum danych w chmurze dla internetowej platformy D2C. Rezultaty projektu mogą obejmować poszukiwanie oprogramowania w chmurze, budżetowanie, podejmowanie decyzji dotyczących optymalizacja kosztów chmury oprogramowanie, układanie maszyn itp.

2. Fazowa struktura podziału pracy

Ten typ struktury podziału pracy dzieli projekt na różne, określone w czasie sceny, które zawierają określone pakiety pracy. Nie jest powszechnie stosowana i jest używana do projektów, które nie mają określonych wyników. Struktura podziału pracy oparta na fazach umieszcza końcowy produkt na górze i dzieli projekt na pięć faz zarządzania projektami - inicjację, planowanie, wykonanie, kontrolę i zamknięcie.

Jest ona zwykle stosowana w przypadku projektów długoterminowych, na przykład ustawienia platformy online D2C dla firmy. Fazy te obejmowałyby między innymi projektowanie, magazynowanie, łańcuch dostaw poprzez partnerów 3PL marketing itp.

3. Struktura podziału pracy oparta na odpowiedzialności

Jest to rodzaj struktury podziału pracy, w której podział i struktura projektu opiera się na zespołach, które będą nad nim pracować. Na przykład, podczas uruchamiania nowej aplikacji, strukturyzujesz swoją pracę według zespołu projektowego, zespołu programistów, zespołu marketingowego itp.

Dowiedzieliśmy się już, że struktura podziału pracy w projekcie składa się z wielu elementów, w tym z zadania projektowego i podzadań. Istnieją pewne poziomy, które mogą, ale nie muszą być tak łatwe, jak zamknięcie poziomów Candy Crush. Ale powiedzmy sobie o nich więcej.

3 poziomy struktury podziału pracy

Przy tak wielu zadaniach, zależnościach i pod-zależnościach tego zadania, może to być mylące dla każdego. Dlatego mamy trzy poziomy, które pomagają oddzielić je wszystkie. Liczba poziomów różni się w zależności od projektu; może to być, mniej lub bardziej, podstawa twojego projektu.

Przykład struktury podziału pracy w Tablicach ClickUp autorstwa Amine Boussassi

Poziom 1: Cel projektu

Jest to najprostsza część projektu. Cel projektu, czyli zadanie nadrzędne na pierwszym poziomie struktury podziału pracy. W końcu nie możesz rozpocząć projektu, jeśli nie wiesz, co musisz osiągnąć, prawda?

Tak więc, na przykład, jeśli projekt ma na celu zaprojektowanie i stworzenie strony internetowej, poziom pierwszy to: Uruchomienie aplikacji mobilnej.

Zaprojektowanie interfejsu użytkownika smartfona (Duh?)

Brzmi całkiem prosto, prawda? Tak też wygląda pierwszy dzień na siłowni. Ale wiesz, że to na dobry początek. Przejdźmy teraz do bardziej skomplikowanych części. 👇

Poziom 2: Zależności i zadania

Ten poziom obejmuje podzadania lub zależności, które mają na celu osiągnięcie celu projektu. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, przyjrzyjmy się zadaniom, które należy wykonać do zrobienia interfejsu użytkownika aplikacji:

Tworzenie szkieletów

Zakończone tworzenie prototypu

Przeprowadzenie testów

Analityka po uruchomieniu

I więcej

To wciąż jest ogólny widok zadań. Teraz musimy stać się bardziej szczegółowi i sporządzić listę mniejszych zadań, aby móc je zrealizować. To prowadzi nas do trzeciego poziomu struktury podziału pracy.

Poziom 3: Zależności podrzędne

Tworzenie szkieletu może wydawać się łatwe, ale każdy, kto faktycznie to zrobił, wie, że nie jest to proces jednoetapowy! Po przeprowadzeniu badań użytkowników, przeprowadzeniu analizy porównawczej konkurencji i zebraniu inspirujących trendów w zakresie interfejsu użytkownika, musisz zacząć od szkieletu. Pozwól więc, że podam ci przykład tego, jak mogą wyglądać zależności przy projektowaniu szkieletu interfejsu użytkownika smartfona:

Zdefiniuj strukturę

Mapa podróży użytkownika

Decydowanie o rozmieszczeniu zawartości

Zastosowanie elementów projektu wizualnego

Są to jasne, wykonalne, mierzalne zadania, którym można nadać terminy i które mają absolutnie zdefiniowane zakresy. Dzięki temu cały projekt jest bardzo przejrzysty dla zaangażowanych interesariuszy.

PORADA PRO Podziel większe, bardziej złożone projekty na zadania , podzadania, zagnieżdżone podzadania, a nawet dodawać listy kontrolne w ramach zadań w ClickUp. Zagnieżdżone podzadania są jeszcze bardziej szczegółowe niż podzadania ! Podobnie jak w przypadku zadań i podzadań, do zagnieżdżonych podzadań można dodawać szczegółowe informacje, takie jak osoby przypisane, terminy i priorytety.

Podział projektów na zadania, podzadania i zagnieżdżone podzadania w ClickUp

Teraz włożyliśmy już sporo wysiłku w zrozumienie, czym jest struktura podziału pracy i dlaczego warto ją stosować w swoich projektach. To prowadzi nas do kolejnego pytania: Jak stworzyć strukturę podziału pracy dla następnego projektu?

Cóż, jesteśmy tutaj, aby ci to pokazać!

Jak stworzyć efektywną strukturę podziału pracy?

Oto kroki do stworzenia własnej struktury podziału pracy od podstaw!

1. Zdefiniuj zakres projektu

Zrozum pracę, która musi zostać zrobiona poprzez cele i zadania. Określ, jakie są limity i rzeczywisty zakres projektu, aby zaspokoić potrzeby interesariuszy.

PORADA PRO Potrzebujesz wskazówek, jak zbudować swój projekt? Dowiedz się, jak skutecznie opracować zakres projektu i użyj Szablon Tablicy Zakresu Projektu autorstwa ClickUp aby pomóc Ci wejść na właściwe śledzenie projektu.

Wizualnie zbuduj jasną ścieżkę do powodzenia projektu od rozpoczęcia do dostarczenia

2. Podział projektu na główne fazy

Podziel większy zakres projektu na różne fazy i sceny, które zawierają różne podzadania i prowadzą projekt od początku do końca. Te fazy projektu pomagają podzielić pracę i uprościć proces zarządzania projektami.

PRO WSKAZÓWKA Użyj niestandardowe statusy w ClickUp, aby nadać każdej fazie i scenie określoną nazwę i zmienić status w trakcie postępu projektu. Można również użyć opcji Szablon zarządzania projektami w ClickUp aby zapewnić kierownikom projektów, teamom i interesariuszom zorganizowany i konfigurowalny cykl pracy.

Twórz niestandardowe statusy w ClickUp, aby usprawnić przepływ pracy i utrzymać projekty na właściwym torze

3. Identyfikacja kluczowych rezultatów i zadań

Wypisz swoją listę kluczowe rezultaty w ramach harmonogramu projektu różne fazy oraz zasoby i podzadania potrzebne do osiągnięcia tych rezultatów. Każdy rezultat, wraz z jego zadaniami i podzadaniami, tworzy pakiet roboczy. Pomaga to również zidentyfikować cele i rezultaty projektu oraz ustawić okresy ich realizacji kamienie milowe w projekcie, aby lepiej zmotywować swój zespół.

PRO WSKAZÓWKA Dowiedz się, jak rozbić rezultaty projektu i zastosować Szablon rezultatów projektu autorstwa ClickUp aby pomóc Tobie i Twojemu zespołowi w śledzeniu, zarządzaniu i powodzeniu projektów.

4. Przydzielanie zadań członkom zespołu

Teraz nadszedł czas, aby przydzielić pracę swoim teamom. W oparciu o ustawienie umiejętności, odpowiedzialność i zakres każdego zespołu, przydzielisz im różne zadania. Na przykład, jeśli podejmujesz się zadania uruchomienia aplikacji mobilnej dla swojej firmy, przydzielisz pracę różnym zespołom, takim jak zespół projektowy, zespół programistów, zespół marketingowy, zespół produktowy i tak dalej.

PORADA PRO Łatwo przydzielaj pracę i przypisuj ją do wyznaczonych grup lub osób za pomocą aplikacji wiele osób przypisanych funkcja w ClickUp.

5. Określanie kosztów i zasobów

Dostarcz swojemu zespołowi zasoby, narzędzia, oś czasu i zadania. Załóżmy na przykład, że podejmujesz się projektu opracowania strategii mediów cyfrowych. Przydzieliłbyś odpowiednie zadania zespołom zajmującym się zawartością, mediami społecznościowymi, analityką itp. Chciałbyś zapewnić im narzędzia takie jak narzędzia do automatyzacji mediów społecznościowych narzędzia CRM, narzędzia do tworzenia zawartości itp. Następnie należy wyznaczyć im oś czasu dla poszczególnych zadań. Jest to świetny sposób, aby zadbać o swoje kontrola projektu .

Jedną z rzeczy, o których należy pamiętać w celu skutecznego zarządzania projektami, jest uczynienie swoich rezultatów MECE (Mutually Exclusive Completely Exhaustive). Wybacz nam ten żargon, ale najprościej rzecz ujmując, wszystkie dostarczane produkty nie powinny się pokrywać lub powinny się pokrywać w minimalnym stopniu. I powinny być w stanie spełnić wymagania całego projektu, gdy zostaną połączone.

PORADA PRO Poznaj korzyści płynące z efektywna alokacja zasobów i używać Szablon do planowania zasobów przez ClickUp do wizualizacji obciążenia zasobów i pomocy w alokacji zasobów w zespołach projektowych.

Teraz, gdy znasz już kroki niezbędne do stworzenia skutecznego WBS, mamy dla Ciebie specjalną niespodziankę, która sprawi, że tworzenie WBS będzie jeszcze łatwiejsze.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz wykorzystać naszą najlepszą broń w artylerii, ClickUp, do swojej następnej struktury podziału pracy!

Używanie ClickUp do organizowania i zarządzania strukturą podziału pracy

Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków w ClickUp, aby organizować i zarządzać projektami po swojemu i dostosowywać cykl pracy do swoich potrzeb ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej dla każdego biznesu i każdego zespołu w organizacji.

Zostało stworzone z myślą o zespołach technicznych i nietechnicznych i oferuje setki konfigurowalnych funkcji, aby usprawnić i uprościć cykl pracy oraz z łatwością zarządzać wieloma złożonymi projektami dowolnego rodzaju. A ponieważ ClickUp oferuje w pełni konfigurowalną platformę, może z łatwością wesprzeć każdy proces zarządzania projektami metodyki zwinne , co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wszystkich kierowników projektów i każdego zespołu w organizacji.

Nie trzeba dodawać, że to narzędzie ma wszystko, czego potrzebujesz, aby pomóc Ci stworzyć skuteczny WBS i powodzenie projektów na czas. W rzeczywistości korzystanie z ClickUp pomaga skonsolidować aplikacje i uniknąć korzystania z setek różnych rodzajów narzędzi, zamiast tego przenosi całą pracę, Teams, komunikację i wiele więcej - wszystko w jednym scentralizowanym miejscu. 👏

Przykład struktury podziału pracy w ClickUp Whiteboards via Amine Boussassi

Oto kilka funkcji, które sprawiają, że jest to idealne narzędzie WBS:

1. Zachowaj porządek dzięki solidnej strukturze hierarchii

Przeglądaj wszystkie zadania w projekcie z lotu ptaka na wszystkich poziomach dzięki solidnej strukturze hierarchii System hierarchii w ClickUp . Struktura ta umożliwia organizowanie zadań w formie Przestrzeni, Folderów lub List, co pozwala na przejrzystą wizualną hierarchię dla projektów, Teamsów, działów itd.

Każdy poziom ClickUp zapewnia większą elastyczność i kontrolę nad organizacją wszystkiego, czego potrzebujesz

2. Oddelegowane prace poprzez zadania i podzadania

Podziel większe, bardziej złożone projekty na zadania i podzadania i przypisz je do poszczególnych osób lub grup.

3. Niestandardowy każdy element cyklu pracy

Cała platforma jest konfigurowalna, co oznacza, że Teams, kierownicy projektów, interesariusze i inne osoby mogą skonfigurować ClickUp i używać ClickApp aby dopasować je do potrzeb projektu, złożonych cykli pracy i preferencji.

4. Poprawa wizualizacji projektów

ClickUp posiada ponad 15 niestandardowych widoków w tym widok listy, widok tablicy, wykres Gantta i widok tablicy, które pomagają wizualizować i zarządzać WBS. Tablice tworzą wizualizację projektów, zadań, rezultatów, celów, cykli pracy i nie tylko. Wykres Gantta pokazuje oś czasu i zależności WBS. Widok listy wyświetla zadania w uporządkowanej hierarchii, podczas gdy widok tablicy oferuje wizualną reprezentację w stylu Kanban

5. Usprawnia współpracę i komunikację w Teams

ClickUp oferuje rozbudowane funkcje współpracy, które ułatwiają skuteczną komunikację między członkami zespołu. Do zadań można przypisywać zadania, ustawiać terminy i dodawać komentarze lub załączniki, co ułatwia współpracę i udostępnianie informacji związanych z WBS.

Ponadto ClickUp zapewnia powiadomienia i aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu członkowie zespołu są na bieżąco informowani o zmianach i postępach.

6. Śledzenie kluczowych wskaźników i utrzymywanie zgodności z celami Cele ClickUp oferuje jasne osie czasu, mierzalne cele i automatyczne śledzenie postępów, aby pomóc w dostosowaniu celów wśród teamów projektowych, interesariuszy i innych osób oraz pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia każdego celu.

7. Zarządzanie zależnościami i powiązaniami między zadaniami

Twórz połączenia między zadaniami, dokumentami i zależnościami, aby uzyskać dostęp do wszystkiego, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Może to być przydatne, gdy zadania lub podzadania WBS zależą od zakończenia określonych celów lub kamieni milowych. Zarządzanie zależnościami zadań i powiązania w ClickUp pomogą zachować integralność i spójność WBS.

Jak dodać zależność do powiązania w ClickUp

8. Usprawnij przepływ pracy dzięki zaawansowanej integracji i automatyzacji przepływu pracy

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi innych firm, takich jak Google Drive, Dropbox i Slack. Funkcja ta umożliwia połączenie ClickUp z istniejącym cyklem pracy i importowanie lub eksportowanie danych związanych z WBS. Dodatkowo, ClickUp posiada funkcje automatyzacji, w tym niestandardowe i predefiniowane automatyzacja cyklu pracy które pomagają usprawnić powtarzalne zadania i zwiększyć wydajność.

9. Lepsze zarządzanie czasem w teamach i monitorowanie obciążenia pracą

Obciążenie pracą zespołu można ocenić za pomocą szacowanych czasów i śledzenie czasu w ClickUp . Funkcja śledzenia czasu w ClickUp pomaga usprawnić zarządzanie czasem zespołu i rozlicza go z wykonywanych zadań. Funkcja ta pozwala również obliczyć sumę, średnią i medianę czasu potrzebnego na wykonanie podobnych zadań dla kierowników projektów w celu podejmowania decyzji związanych z alokacją.

Widok obciążenia pracą umożliwia łatwe śledzenie obciążenia pracą, realokację pracy, automatyzację przypomnień itp.

10. Śledzenie postępów i podejmowanie lepszych decyzji biznesowych dzięki raportowaniu i analizom w czasie rzeczywistym

ClickUp dostarcza również niestandardowe pulpity, które oferują wnikliwe raportowanie ułatwiające podejmowanie lepszych decyzji zespołowych dotyczących zarządzania projektami. Zapewnia wszystkie informacje w jednym miejscu i pozwala filtrować potrzebne informacje - śledzenie postępu i wydajności WBS za pomocą funkcje raportowania i analizy . Generowanie raportów na temat zakończonych zadań, wydajności zespołu i innych wskaźników w celu oceny wydajności projektu i podejmowania decyzji opartych na danych.

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

11. Szybsze śledzenie pracy i uporządkowane przykłady dzięki szablonom ClickUp

Uzyskaj dostęp do ponad 1 000 konfigurowalnych szablonów dla każdego zespołu i przypadków użycia, w tym free szablony do zarządzania projektami , Struktura podziału pracy i wiele więcej.

Struktura podziału pracy Przykłady w ClickUp

Aby pomóc w lepszej wizualizacji, pomyśleliśmy, że najlepiej będzie podać przykład tego, jak wygląda struktura podziału pracy.

Załóżmy, że jesteś menedżerem produktu w firmie i podjąłeś się projektu uruchomienia nowej aplikacji mobilnej. Oto jak wyglądałyby poszczególne fazy w strukturze podziału pracy. Pokazujemy również, jak różne widoki ClickUp przedstawiają te fazy na różne sposoby.

Wybrany przez nas przykład struktury podziału pracy przedstawia zadania (zależności) i podzadania (pod-zależności) wymagane do utworzenia pakietów pracy w celu uruchomienia nowej aplikacji mobilnej.

Pamiętaj: Aby móc śledzić kompleksową listę zadań w projekcie, przypisujemy unikalny numer do każdego głównego zadania lub działania, a następnie system numeracji dla każdego podzadania. Pomaga nam to nie tylko jednoznacznie zidentyfikować każde zadanie, ale także ułatwia komunikację w ramach każdego zespołu projektowego.

Przykładowe fazy w strukturze podziału pracy

1. Przykład struktury podziału pracy w widoku listy ClickUp

Przykład struktury podziału pracy w widoku listy w ClickUp via Amine Boussassi

Przykład struktury podziału pracy w widoku listy w ClickUp via Amine Boussassi

**1. Faza badawcza | Menedżer (Alexandre Sharpe)

1.1 Przeprowadzenie badań rynkowych

1.2 Analiza konkurencji

1.3 Określenie grupy docelowej

1.4 Określenie funkcji i funkcjonalności

**2. Faza projektowania | Menedżer (Livia Grimes)

2.1 Tworzenie szkieletów i makiet

2.2 Opracowanie interfejsu użytkownika i projektu doświadczenia

2.3 Sfinalizowanie projektu aplikacji

**3. Faza rozwoju | Menedżer (Stefan Boyd)

3.1 Opracowanie front-endu i back-endu aplikacji

3.2 Przeprowadzenie testów i debugowanie aplikacji

3.3 Stworzenie architektury bazy danych i ustawienia serwera

3.4 Przygotowanie aplikacji do wydania

**4. Faza uruchomienia | Menedżer (Gregory Dotson)

4.1 Zgłoszenie aplikacji do App Store i Google Play

4.2 Przygotowanie kampanii marketingowej i PR aplikacji

4.3 Ustawienie analityki i śledzenie wydajności

4.4 Uruchomienie aplikacji i monitorowanie wydajności

**5. Faza po uruchomieniu | Menedżer (Grace Schultz)

5.1 Zbieranie opinii i recenzji użytkowników

5.2 Analizowanie wydajności i wskaźników aplikacji

5.3 Wydawanie aktualizacji aplikacji i poprawek błędów

Przykładowa struktura podziału pracy w tym przypadku umożliwia rozwój aplikacji zespół do śledzenia postępów, przydzielania obowiązków uczestnikom projektu i zapewnienia, że uruchomienie aplikacji odbywa się zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.

2. Przykład struktury podziału pracy w widoku tablicy ClickUp

Przykład struktury podziału pracy w widoku tablicy w ClickUp za pośrednictwem Amine Boussassi

3. Przykład struktury podziału pracy w widoku osi czasu ClickUp

Przykład struktury podziału pracy w widoku osi czasu ClickUp via Amine Boussassi

Struktura podziału pracy w widoku osi czasu ClickUp: Pogrupowane według menedżerów

Przykład struktury podziału pracy w widoku osi czasu ClickUp via Amine Boussassi

Struktura podziału pracy w widoku osi czasu ClickUp: Pogrupowane według statusu

Przykład struktury podziału pracy w widoku osi czasu ClickUp via Amine Boussassi

4. Przykład struktury podziału pracy w widoku Gantt w ClickUp

Przykład struktury podziału pracy w widoku Gantt ClickUp za pośrednictwem Amine Boussassi

Przykład struktury podziału pracy w widoku wykresu Gantta w ClickUp: Posortowane według statusu

Przykład struktury podziału pracy w widoku Gantt ClickUp za pośrednictwem Amine Boussassi

5. Przykład struktury podziału pracy w widoku Tablicy w ClickUp

Przykład struktury podziału pracy w widoku tablicy ClickUp za pośrednictwem Amine Boussassi

Powiększony widok WBS w ClickUp Whiteboards dzięki Amine Boussassi

Legenda dla przykładowej struktury podziału pracy w widoku tablicy ClickUp za pośrednictwem Amine Boussassi

Kto odnosi korzyści ze stosowania struktury podziału pracy?

Zespoły finansowe: Struktury podziału pracy są niezbędne dla zespołów finansowych do zrozumienia zakresu projektu i śledzenia wydatków. Dokument ten pozwala im stworzyć zorganizowaną strukturę dla swoich projektów i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu są świadomi wszelkich zmian lub aktualizacji niezbędnych dla projektu.

Zarządzanie: Struktury podziału pracy są ważne dla kierownictwa, aby zapewnić, że wszystkie projekty zostaną zakończone na czas i spełnią pożądane standardy. Dokument ten określa oś czasu, budżet, zakres, cele, rezultaty i wszelkie inne niezbędne informacje związane z projektem.

Efektywne zarządzanie projektami za pomocą struktury podziału pracy (WBS) już dziś

Oto kompletny przewodnik po tym, jak stworzyć efektywną strukturę podziału pracy dla następnego projektu. Dzięki ClickUp wykonanie świetnego projektu i doprowadzenie go do powodzenia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

I choć nie wszyscy mogą być tak zorganizowani jak Monica Geller z serialu FRIENDS, dzięki ClickUp z pewnością można to osiągnąć. Użyj go, aby usprawnić całą swoją pracę, zebrać wszystkie swoje Teams i projekty w jednym scentralizowanym miejscu, a także poprawić plan projektu, alokację pracy, współpracę w zespole i wiele więcej.

Rozpoczęcie korzystania z ClickUp jest Free zarejestruj się za Free już dziś i zacznij tworzyć własne struktury podziału pracy! ---

