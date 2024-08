10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do tworzenia aplikacji w 2024 roku

Coraz więcej osób uzależnia się od urządzeń mobilnych, co zwiększa zapotrzebowanie na tworzenie funkcjonalnych i niezawodnych aplikacji. Badania przeprowadzone przez eMarketer pokazują, że użytkownicy spędzają około 90% czasu korzystania ze smartfonów na aplikacjach. Jednak złożony proces tworzenia aplikacji sprawia, że niektóre firmy wahają się przed uruchomieniem własnych aplikacji na iOS i Androida.

Jeśli jesteś w trakcie tworzenia własnej aplikacji mobilnej aplikacje biznesowe lub potrzebujesz lepszego rozwiązania, aby pomóc swojemu zespołowi w tworzeniu udanych aplikacji mobilnych, obecnie dostępny jest szeroki wybór niezawodnych narzędzi dla programistów aplikacji mobilnych. Narzędzia te mogą uprościć proces rozwoju, zarządzać harmonogramami i zasobami oraz pomóc w szybszej wysyłce.

W tym artykule skupimy się na najlepszych narzędziach do tworzenia aplikacji mobilnych, aby zapewnić szybkie i bezbłędne wydanie aplikacji. Dowiesz się również o korzyściach płynących z korzystania z tych programów i odkryjesz sposoby na przyspieszenie cyklu rozwoju. ⚡️

Co składa się na dobre narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych?

Istnieje kilka kluczowych cech, które tworzą dobre narzędzie do tworzenia aplikacji mobilnych. Oto kilka z nich, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze aplikacji dla swojej firmy:

Przyjazny dla użytkownika interfejs : Oprogramowanie do tworzenia aplikacji powinno być łatwe w użyciu z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza proces rozwoju

: Oprogramowanie do tworzenia aplikacji powinno być łatwe w użyciu z intuicyjnym interfejsem, który upraszcza proces rozwoju Kompatybilność platformy : Dobre narzędzie do tworzenia aplikacji powinno obsługiwać wiele platform, takich jak iOS, Android i aplikacje internetowe

: Dobre narzędzie do tworzenia aplikacji powinno obsługiwać wiele platform, takich jak iOS, Android i aplikacje internetowe Możliwość dostosowania : Narzędzie powinno być elastyczne i konfigurowalne, aby dostosować się do konkretnych potrzeb zespołów i firmy

: Narzędzie powinno być elastyczne i konfigurowalne, aby dostosować się do konkretnych potrzeb zespołów i firmy Możliwości debugowania i testowania : Narzędzie powinno mieć solidne możliwości debugowania, testowania i testowaniamożliwości zapewniania jakościułatwiając identyfikację i naprawę błędów i problemów oraz ułatwiając szybki rozwój aplikacji mobilnej

: Narzędzie powinno mieć solidne możliwości debugowania, testowania i testowaniamożliwości zapewniania jakościułatwiając identyfikację i naprawę błędów i problemów oraz ułatwiając szybki rozwój aplikacji mobilnej Bezpieczeństwo : Dobre narzędzie do tworzenia aplikacji powinno być stabilne i niezawodne, z wysokim poziomem bezpieczeństwa, aby zapewnić prywatność i ochronę danych klientów i firmy

: Dobre narzędzie do tworzenia aplikacji powinno być stabilne i niezawodne, z wysokim poziomem bezpieczeństwa, aby zapewnić prywatność i ochronę danych klientów i firmy Integracja z usługami innych firm : Narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych powinny mieć możliwość integracji z usługami i interfejsami API innych firm w celu zapewnienia dodatkowych funkcji i funkcjonalności

: Narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych powinny mieć możliwość integracji z usługami i interfejsami API innych firm w celu zapewnienia dodatkowych funkcji i funkcjonalności Zarządzanie projektami i funkcje współpracy zespołowej: A narzędzie do zarządzania projektami może pomóc programistom w śledzeniu zadań i terminów, przypisywaniu zadań członkom zespołu i monitorowaniu postępów w czasie rzeczywistym, podczas gdy funkcje współpracy zespołowej mogą ułatwić pracę w czasie rzeczywistym współpracę asynchroniczną między zespołami, umożliwiając im bardziej wydajną i efektywną współpracę

Teraz, gdy jesteś bardziej świadomy tego, czego szukać w narzędziu do tworzenia aplikacji mobilnych, oto 10 najlepszych opcji, które warto rozważyć, aby pomóc Ci wdrożyć udaną aplikację!

10 najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji w 2024 roku

W tej sekcji omówimy 10 najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych dla różnych platform, celów i firm.

1. ClickUp #### Najlepsze do zwinnego zarządzania projektami, współpracy zespołowej, śledzenia błędów i zgłoszeń

Wizualizuj mapę drogową produktu i zarządzaj nią w widoku osi czasu ClickUp

ClickUp jest obecnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi. To kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami oferuje setki zaawansowanych funkcji i w pełni konfigurowalną platformę, aby zapewnić każdemu zespołowi z różnych branż narzędzia potrzebne do zarządzania całą swoją pracą, usprawnienia współpracy międzyfunkcyjnej, śledzenia projektów, uproszczenia przepływu pracy i nie tylko.

Ponieważ ClickUp jest w pełni konfigurowalny, zespoły każdej wielkości, od przedsiębiorców indywidualnych po małe firmy, agencje, duże przedsiębiorstwa i wszystkie inne, mogą skonfigurować platformę tak, aby pasowała do ich unikalnych potrzeb, przepływu pracy i preferencji. Jest to szczególnie pomocne dla osób ze złożonymi przepływami pracy, zdalnymi zespołami, partnerami zewnętrznymi i firmami dążącymi do skalowania swojej działalności. ClickUp oferuje elastyczność i funkcjonalność, których potrzebujesz, aby przenieść swoje zespoły i firmy na wyższy poziom.

Jeśli chodzi o tworzenie aplikacji, ClickUp może pomóc uprościć cały cykl rozwoju dzięki kompleksowemu centrum pracy, które łączy wielofunkcyjną pracę zespołową, narzędzia i wiedzę w jednym miejscu. Dzięki funkcjom takim jak Agile Board i Sprint Lists, ClickUp ułatwia zespołom programistycznym do planowania i zarządzania projektami, śledzenia postępów prac i bardziej efektywnego organizowania przepływów pracy. Zobacz, co możesz zrobić w ClickUp:

Zbuduj mapę drogową swojego produktu : Zaplanuj swoją pracę w czasie lub twórz wizualne mapy drogowe za pomocą widoku osi czasu i współpracuj nad mapami drogowymi w ClickUp Docs, Whiteboards lub w wybranym widoku niestandardowym

: Zaplanuj swoją pracę w czasie lub twórz wizualne mapy drogowe za pomocą widoku osi czasu i współpracuj nad mapami drogowymi w ClickUp Docs, Whiteboards lub w wybranym widoku niestandardowym Zarządzaj backlogami sprintów : Twórz, automatyzuj izarządzaj sprintami na swój sposób i uzyskać wgląd w każde zadanie

: Twórz, automatyzuj izarządzaj sprintami na swój sposób i uzyskać wgląd w każde zadanie Śledzenie błędów i zgłoszeń : Użyj dowolnego stylu projektowego, takiego jak Agile, Scrum lub wykresy Gantta, aby wspierać potrzeby swoich zespołów i uzyskaćSzablon śledzenia błędów i zgłoszeń ClickUp który zapewnia ustrukturyzowane podejście do zarządzania błędami i zgłoszeniami - oferuje skonsolidowany i dobrze zorganizowany przegląd usterek i pomaga zespołowi szybciej je rozwiązywać

: Użyj dowolnego stylu projektowego, takiego jak Agile, Scrum lub wykresy Gantta, aby wspierać potrzeby swoich zespołów i uzyskaćSzablon śledzenia błędów i zgłoszeń ClickUp który zapewnia ustrukturyzowane podejście do zarządzania błędami i zgłoszeniami - oferuje skonsolidowany i dobrze zorganizowany przegląd usterek i pomaga zespołowi szybciej je rozwiązywać Automatyzacja : Zautomatyzuj przepływy pracy za pomocą gotowych receptur lub zbuduj własną automatyzację

: Zautomatyzuj przepływy pracy za pomocą gotowych receptur lub zbuduj własną automatyzację Bezproblemowa integracja : Podłącz ClickUp do ponad 1000 aplikacji roboczych, w tym GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma i innych

: Podłącz ClickUp do ponad 1000 aplikacji roboczych, w tym GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma i innych Zarządzanie zasobami : Zobacz obciążenie pracą swojego zespołu, aby efektywnie przydzielać pracę i uniknąć wypalenia lub opóźnień

: Zobacz obciążenie pracą swojego zespołu, aby efektywnie przydzielać pracę i uniknąć wypalenia lub opóźnień Obserwuj postępy projektu za pomocą Kamienie milowe : Ułatw identyfikację krytycznych części każdego projektu dzięki zadaniom Milestones. Te kluczowe wskaźniki są wyświetlane pogrubioną czcionką z ikoną diamentu, aby wszyscy byli zorientowani na kluczowe cele

Kamienie milowe : Ułatw identyfikację krytycznych części każdego projektu dzięki zadaniom Milestones. Te kluczowe wskaźniki są wyświetlane pogrubioną czcionką z ikoną diamentu, aby wszyscy byli zorientowani na kluczowe cele Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą pulpitów nawigacyjnych: Zbuduj swójniestandardowy pulpit nawigacyjny i uzyskaj wysokopoziomowy przegląd całej swojej pracy, monitoruj postępy i efektywniej zarządzaj wąskimi gardłami

Śledzenie i monitorowanie zadań, zasobów i postępu projektu w widoku ClickUp Dashboard

Zaawansowane funkcje analityczne i raportowania ClickUp pomagają zespołom programistycznym identyfikować zmiany, aktualizacje i przeszkody, które mogą utrudniać postęp projektu i poprawiać ich produktywność.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp jest obecnie jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, ponieważ pomaga usprawnić codzienne procesy i upraszcza współpracę zespołu, aby ułatwić zespołów programistycznych aby skupić się na swoich celach, pozostając w zgodzie z celami biznesowymi.

Najlepsze cechy

Ponad 15 widoki niestandardowe: Przeglądaj swoją pracę na swój sposób - tablica, lista, wykres Gantta, oś czasu i inne. Te łatwe do śledzenia widoki pozwalają członkom zespołu uzyskać szybki przegląd procesu tworzenia aplikacji

widoki niestandardowe: Przeglądaj swoją pracę na swój sposób - tablica, lista, wykres Gantta, oś czasu i inne. Te łatwe do śledzenia widoki pozwalają członkom zespołu uzyskać szybki przegląd procesu tworzenia aplikacji W pełni konfigurowalna platforma: Skonfiguruj ClickUp tak, aby pasował do Twoich potrzeb, przepływu pracy i preferencji, dodaj pola niestandardowe i ClickApps, aby spersonalizować każdą część ClickUp i dostosuj ustawienia do skali swojej działalności

Skonfiguruj ClickUp tak, aby pasował do Twoich potrzeb, przepływu pracy i preferencji, dodaj pola niestandardowe i ClickApps, aby spersonalizować każdą część ClickUp i dostosuj ustawienia do skali swojej działalności Pełny zestaw narzędzi do zarządzania projektami : ClickUp Docs do dokumentacji, cyfrowe tablice do planowania strategii, mapy myśli do burzy mózgów, pulpity nawigacyjne do raportowania w czasie rzeczywistym i wiele więcej

: ClickUp Docs do dokumentacji, cyfrowe tablice do planowania strategii, mapy myśli do burzy mózgów, pulpity nawigacyjne do raportowania w czasie rzeczywistym i wiele więcej Aplikacja mobilna : Dostęp do swojej pracy w dowolnym momencie z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej ClickUp; dostępnej w aplikacjach na iOS i Androida, komputerach stacjonarnych i jako rozszerzenie Chrome

: Dostęp do swojej pracy w dowolnym momencie z dowolnego miejsca dzięki aplikacji mobilnej ClickUp; dostępnej w aplikacjach na iOS i Androida, komputerach stacjonarnych i jako rozszerzenie Chrome Bezpieczna platforma : ClickUp uzyskał certyfikaty ISO 27001, ISO 27017 i ISO27018 najwyższe standardy bezpieczeństwa dla danych klientów w oprogramowaniu

: ClickUp uzyskał certyfikaty ISO 27001, ISO 27017 i ISO27018 najwyższe standardy bezpieczeństwa dla danych klientów w oprogramowaniu Biblioteka szablonów: Uzyskaj dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego przypadku użycia, w tymSzablon rozwoju oprogramowania ClickUp stworzony dla zespołów produktowych, projektowych, inżynieryjnych i QA

Ograniczenia

Może wystąpić krzywa uczenia się ze względu na liczbę dostępnych funkcji

Ceny

Free Forever Plan : Dostępna jest bogata w funkcje wersja bezpłatna

: Dostępna jest bogata w funkcje wersja bezpłatna Unlimited : 7 USD na członka/miesiąc

: 7 USD na członka/miesiąc Business : $12 za członka/miesiąc

: $12 za członka/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Opinie i oceny klientów

G2 : 4.7/5 z 6 634 recenzji

: 4.7/5 z 6 634 recenzji Capterra: 4.7/5 z 3,634 recenzji ### 2. Kobiton

Najlepszy do automatyzacji testów

Uruchamiaj swoje oprogramowanie na prawdziwych urządzeniach mobilnych i symulatorach Kobiton to narzędzie do testowania oprogramowania, które oferuje dostęp do bezskryptowych i ciągłych testów dla urządzeń mobilnych deweloperów aplikacji . Korzystając z ich pakietu, użytkownicy mogą wydawać aplikacje szybciej i bez błędów. Ponadto Kobiton zapewnia narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych do uruchamiania oprogramowania na prawdziwych urządzeniach mobilnych i symulatorach.

Najlepsze cechy

Testowanie na prawdziwych urządzeniach: Pomaga testerom osiągnąć udane aplikacje mobilne i dokładniejsze wyniki z uwzględnieniem unikalnych konfiguracji urządzenia

Pomaga testerom osiągnąć udane aplikacje mobilne i dokładniejsze wyniki z uwzględnieniem unikalnych konfiguracji urządzenia Integracje: Podłącz Kobiton do popularnych frameworków testowych, takich jak Selenium, Espresso, XCUI i innych, umożliwiając wykorzystanie istniejących zestawów testów

Podłącz Kobiton do popularnych frameworków testowych, takich jak Selenium, Espresso, XCUI i innych, umożliwiając wykorzystanie istniejących zestawów testów Oparcie na chmurze : Platforma jest oparta na chmurze, co czyni ją idealnym dodatkiem do każdego zdalnego zespołu. Pozwala to również na skalowalność, jeśli chodzi o liczbę urządzeń

: Platforma jest oparta na chmurze, co czyni ją idealnym dodatkiem do każdego zdalnego zespołu. Pozwala to również na skalowalność, jeśli chodzi o liczbę urządzeń Pakiet analityczny: Ta funkcja generuje raporty, które pomagają zidentyfikować wzorce w danych testowych. Korzystając z tych dzienników, zespół może zlokalizować źródło problemu i go rozwiązać

Ta funkcja generuje raporty, które pomagają zidentyfikować wzorce w danych testowych. Korzystając z tych dzienników, zespół może zlokalizować źródło problemu i go rozwiązać Kobiton Get metric's devices: Jest to dodatek, który automatyzuje zbieranie metryk z Kobiton Cloud. Należy pamiętać, żeRozszerzenie Chrome dla programistów nie zostało stworzone przez Kobiton. Dlatego też można je znaleźć w Chrome Web Store pod nazwą innego dewelopera

Ograniczenia

Kobiton to zestaw zaawansowanych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych na Androida i iOS, przeznaczonych dla doświadczonych programistów. W związku z tym niedoświadczeni programiści mogą mieć trudności z poruszaniem się po szeregu złożonych funkcji

Ceny

Startup w cenie 75 USD miesięcznie dla mniejszych zespołów

Accelerate w cenie 390 USD za funkcje automatyzacji testów

Scale służy do ciągłego testowania, a cena podlega negocjacji

Enterprise służy do usprawnienia cyklu życia oprogramowania, cena podlega negocjacji

Oceny i opinie klientów

G2 : 4.2/5 z 15 recenzji

: 4.2/5 z 15 recenzji Capterra: 4.3/5 z 22 recenzji

3. Expo Go

Najlepsze dla aplikacji React Native

Testowanie natywnych aplikacji React za pomocą Expo Go Expo Go to platforma do testowania aplikacji React Native. Korzystając z tej technologii, można szybciej i łatwiej tworzyć natywne aplikacje mobilne. Oferuje zestaw narzędzi, które skracają czas wprowadzania na rynek aplikacji React Native.

Najlepsze funkcje

Znajomość natywnego kodowania mobilnego nie jest wymagana podczas korzystania z Expo Go : Bez platformy, będziesz potrzebował trochę wiedzy o kodzie specyficznym dla systemu operacyjnego, aby dostosować swoje aplikacje dla Androida i iOS

: Bez platformy, będziesz potrzebował trochę wiedzy o kodzie specyficznym dla systemu operacyjnego, aby dostosować swoje aplikacje dla Androida i iOS Bezproblemowe aktualizacje : Zamiast czekać na zatwierdzenie od wydawcy, można wdrożyć bezproblemowe aktualizacje. Korzystając z Expo Go, sklepy z aplikacjami mogą przesyłać aktualizacje w dowolnym momencie

: Zamiast czekać na zatwierdzenie od wydawcy, można wdrożyć bezproblemowe aktualizacje. Korzystając z Expo Go, sklepy z aplikacjami mogą przesyłać aktualizacje w dowolnym momencie Dostęp do natywnych interfejsów API : Umożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji urządzenia, zawartych w wersji SDK. Interfejsy API są dostępne w pakiecie i można je łatwo zintegrować.

: Umożliwia użytkownikom korzystanie z funkcji urządzenia, zawartych w wersji SDK. Interfejsy API są dostępne w pakiecie i można je łatwo zintegrować. Open-source : Ten program do tworzenia aplikacji mobilnych o otwartym kodzie źródłowymoprogramowanie jest stale aktualizowane przez rosnącą społeczność współtwórców

: Ten program do tworzenia aplikacji mobilnych o otwartym kodzie źródłowymoprogramowanie jest stale aktualizowane przez rosnącą społeczność współtwórców Expo Go może być również używane jako aplikacja mobilna, która pozwala użytkownikom uruchamiać swoje projekty na urządzeniach mobilnych i udostępniać je innym

Ograniczenia

Powszechną wadą, na którą zwracają uwagę programiści, jest brak widoczności. Zasadniczo przenosisz swój projekt do aplikacji, która autonomicznie dodaje kod, aby uruchomić go w obu systemach operacyjnych

Ceny

Pakiet Production kosztuje 99 USD miesięcznie i jest odpowiedni dla mniejszych projektów z mniej niż 20 000 użytkowników miesięcznie

Warstwa Enterprise jest przeznaczona dla większych aplikacji z mniej niż 200 000 użytkowników miesięcznie i kosztuje 999 USD miesięcznie

W przypadku produktów z ponad 200 000 użytkowników miesięcznie należy zapytać o indywidualną opłatę

Opinie i oceny klientów

App Store : 4.2/5 z 636 recenzji

: 4.2/5 z 636 recenzji Google Play: 3.4/5 z 8 535 recenzji

4. Visual Studio Code

Najlepszy do tworzenia stron internetowych

Visual Studio Code to lekki edytor kodu źródłowego dla systemów Windows, macOS i Linux Visual Studio Code to solidny, ale lekki edytor kodu źródłowego dla systemów Windows, macOS i Linux. Platforma obejmuje narzędzia do tworzenia aplikacji internetowych, które obsługują wiele języków, w tym JavaScript, Node.js i TypeScript, aby pomóc w tworzeniu aplikacji. Dodatkowe języki programowania, takie jak Python, PHP, Go, Java, C# i C++ mogą być używane za pośrednictwem rozszerzeń.

Najlepsze funkcje

Intelli-Sense : Funkcja, która identyfikuje niekompletny kod i wypełnia luki

: Funkcja, która identyfikuje niekompletny kod i wypełnia luki Niezależność od platformy : Umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych dla wszystkich trzech głównych systemów operacyjnych: Windows, Linux i macOS

: Umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji internetowych dla wszystkich trzech głównych systemów operacyjnych: Windows, Linux i macOS Wsparcie przez GitHub : Visual Studio Code może pobierać zasoby z repozytorium, aby przyspieszyć proces kodowania

: Visual Studio Code może pobierać zasoby z repozytorium, aby przyspieszyć proces kodowania Komentowanie kodu: Pomaga programistom śledzić ich linie i przywoływać wszelkie wprowadzone zmiany

Pomaga programistom śledzić ich linie i przywoływać wszelkie wprowadzone zmiany Wsparcie WWW: Zapewnia ciągłą pomoc dla aplikacji internetowych. Nawet po wydaniu Visual Studio Code pomoże w utrzymaniu aplikacji

Ograniczenia

Użytkownicy Visual Studio Code twierdzą, że narzędzie zapewnia ograniczoną liczbę wtyczek w porównaniu do innych edytorów kodu

Ceny

Platforma jest bezpłatna

Opinie i oceny klientów

G2 : 4.7/5 z 1,984

: 4.7/5 z 1,984 Capterra: 4.8/5 z 1,456

5. CodeRunner

Najlepszy do tworzenia aplikacji na macOS

Pisanie, testowanie i debugowanie kodu za pomocą CodeRunner CodeRunner to edytor kodu dla macOS, który zapewnia platformę do pisania, testowania i debugowania kodu. CodeRunner jest niezbędną częścią zestawu narzędzi, oferuje zaawansowane funkcje edycji i nieskazitelny system plików i jest szeroko stosowany do tworzenia aplikacji mobilnych dla systemu iOS.

Najlepsze funkcje

Uzupełnianie kodu : Funkcja ta wykracza poza pojedyncze słowo i oferuje dostęp do licznych sugestii, które będą pasować do kontekstu

: Funkcja ta wykracza poza pojedyncze słowo i oferuje dostęp do licznych sugestii, które będą pasować do kontekstu Inteligentne debugowanie : Umożliwia programistom pisanie przejrzystego kodu. Użytkownicy mogą ustawić punkt przerwania, podczas gdy system uruchamia kod, aby wykryć błędy i niespójności

: Umożliwia programistom pisanie przejrzystego kodu. Użytkownicy mogą ustawić punkt przerwania, podczas gdy system uruchamia kod, aby wykryć błędy i niespójności Funkcja błędów na żywo : Pozwala użytkownikom otrzymywać informacje zwrotne w trakcie pisania kodu

: Pozwala użytkownikom otrzymywać informacje zwrotne w trakcie pisania kodu Wbudowany menedżer projektów : Pomaga programistom w bardziej inteligentnym organizowaniu plików, aby ułatwić płynniejszą nawigację

: Pomaga programistom w bardziej inteligentnym organizowaniu plików, aby ułatwić płynniejszą nawigację Obsługa wielu języków: Umożliwia korzystanie z ponad 25 języków programowania, w tym wiodących, takich jak PHP, Go, Java itp.

Ograniczenia

Chociaż jest to jedno z najlepszych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych dla małych i średnich projektów, CodeRunner nie jest wystarczająco wydajny, aby obsługiwać duże zadania z kilkoma tysiącami linii kodu

Ceny

Licencja na produkt oferowana jest za jednorazową opłatą w wysokości 19,99 USD

Opinie i oceny klientów

G2: 4.4/5 z 21 recenzji

6. Kubernetes

Najlepsze dla aplikacji kontenerowych

Twórz i wdrażaj natywne aplikacje w chmurze wydajniej i szybciej dzięki Kubernetes

Wśród innych istotnych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, Kubernetes to oprogramowanie przeznaczone do zarządzania kontenerami i automatyzacji procesów programistycznych. Korzystając z tej platformy, można wydajniej i szybciej tworzyć i wdrażać aplikacje natywne dla chmury. Skorzystaj z automatycznego skalowania i inteligentnej alokacji pamięci masowej, aby tworzyć stabilne i wydajne rozwiązania.

Najlepsze funkcje

Autoskalowanie : Dystrybuuje zasoby (CPU, RAM, itp.) zgodnie z potrzebami aplikacji, bez żadnego ręcznego wysiłku

: Dystrybuuje zasoby (CPU, RAM, itp.) zgodnie z potrzebami aplikacji, bez żadnego ręcznego wysiłku Self-healing : Obejmuje zestaw funkcji, które pozwalają systemowi utrzymać pożądany stan. Funkcje te obejmują automatyczny restart, replikację i skalowanie

: Obejmuje zestaw funkcji, które pozwalają systemowi utrzymać pożądany stan. Funkcje te obejmują automatyczny restart, replikację i skalowanie Zarządzanie cyklem życia : Umożliwia wycofywanie i wstrzymywanie wdrażania w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak

: Umożliwia wycofywanie i wstrzymywanie wdrażania w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak Zdolność do pracy z różnymi infrastrukturami, w tym lokalną, publiczną i prywatną chmurą, czyni system elastycznym

Równoważenie obciążenia: Umożliwia równomierne rozłożenie ruchu pomiędzy wszystkie kontenery i systemy, aby zapobiec przeciążeniu

Ograniczenia

Chociaż Kubernetes jest narzędziem do tworzenia aplikacji mobilnych dla wszystkich platform, wykazuje pewne słabości. Największą przeszkodą podczas korzystania z platformy jest migracja z aplikacji bezkontenerowej do kontenerowej. Ten długi i skomplikowany proces może zniechęcać do korzystania z tego oprogramowania

Ceny

Ostateczne koszty zależą od dostawcy chmury, liczby węzłów i innych czynników. Skontaktuj się z zespołem Kubernetes, aby dowiedzieć się o opłatach za Twoją aplikację

Opinie i oceny klientów

G2 : 4.6 /5 z 97 recenzji

: 4.6 /5 z 97 recenzji TrustRadius: 8.9/10 z 153 recenzji

7. Kumpel

Najlepsze do wdrożenia CI/CD

Ręczne wdrażanie zmian i automatyzacja procesów za pomocą aplikacji Buddy Buddy to platforma dla firm, które wdrażają zmiany ręcznie i chciałyby zautomatyzować te procesy. Oferując narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych do automatycznego wydawania, narzędzie to pozwala na wprowadzanie niewielkich zmian bez marnowania tygodni pracy. Przyjmując zasady CI/CD (Continuous Integration and Continuous Deployment), można wdrożyć aplikacje mobilne w zaledwie 12 sekund.

Bonus: Sprawdź top 10 narzędzi do ciągłego wdrażania dla zespołów programistycznych w 2024 roku

Najlepsze funkcje

Wdrażanie bez przestojów : Daje użytkownikom możliwość wprowadzania zmian w aplikacji, gdy jest ona nadal uruchomiona

: Daje użytkownikom możliwość wprowadzania zmian w aplikacji, gdy jest ona nadal uruchomiona Intuicyjna nawigacja i Automatyzacja CI/CD : Pozwalają użytkownikom skonfigurować swoje przepływy pracy w ciągu kilku minut

i : Pozwalają użytkownikom skonfigurować swoje przepływy pracy w ciągu kilku minut Równoległość : Umożliwia jednoczesne wykonywanie kilku obliczeń. Jednoczesne uruchamianie procesów przyspiesza rozwój i wdrażanie

: Umożliwia jednoczesne wykonywanie kilku obliczeń. Jednoczesne uruchamianie procesów przyspiesza rozwój i wdrażanie Dostępność różnych interfejsów API : Umożliwia integracje z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, takimi jak Kubernetes i Docker

: Umożliwia z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, takimi jak Kubernetes i Docker Testowanie kompatybilności: Pozwala upewnić się, że aplikacja będzie działać płynnie na różnych urządzeniach i przeglądarkach

Ograniczenia

Wielu użytkowników wyraża frustrację z powodu przytłaczającego projektu UX/UI ze względu na dużą liczbę dostępnych funkcji. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z narzędzi do automatyzacji tworzenia aplikacji mobilnych, być może będziesz musiał poświęcić wiele godzin na naukę procesu nawigacji

Ceny

Darmowa wersja zapewnia pięć projektów i 500 MB pamięci podręcznej

Warstwa Pro jest dostępna za 75 USD miesięcznie

Plan Hyper kosztuje 200 USD miesięcznie

Pakiet Enterprise kosztuje 35 USD miesięcznie za użytkownika

Opinie i oceny klientów

G2 : 4.7/5 na 178 recenzji

: 4.7/5 na 178 recenzji Capterra: 4.8/5 ze 150 recenzji

8. Xcode 14

Najlepsze dla aplikacji mobilnych iOS

Xcode 14 to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla aplikacji iOS

Jeśli chodzi o natywne narzędzia do tworzenia aplikacji na iOS, Xcode 14 zajmuje wiodącą pozycję. To zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla aplikacji iOS obejmuje wszystko, czego potrzebujesz do tworzenia natywnych aplikacji mobilnych. Od tworzenia i testowania po przesyłanie do sklepu z aplikacjami, Xcode 14 jest integralną częścią tego procesu.

Najlepsze funkcje

Uzupełnianie kodu : Jedna z najnowszych funkcji, która pozwala programistom na szybsze pisanie kodu poprzez wybór sugestii

: Jedna z najnowszych funkcji, która pozwala programistom na szybsze pisanie kodu poprzez wybór sugestii Kreator interfejsów : Pomaga programistom projektować interfejsy użytkownika bez kodowania (wypróbuj teNarzędzia do kodowania AI)

: Pomaga programistom projektować interfejsy użytkownika bez kodowania (wypróbuj teNarzędzia do kodowania AI) Automatyczny korektor błędów : Natychmiast ostrzega koderów o ich błędach i pozwala im je naprawić za pomocą skrótu klawiaturowego

: Natychmiast ostrzega koderów o ich błędach i pozwala im je naprawić za pomocą skrótu klawiaturowego Wszechstronny katalog zasobów : Ułatwia dobrze zorganizowaneprzechowywanie w chmurze plików i obrazów

: Ułatwia dobrze zorganizowaneprzechowywanie w chmurze plików i obrazów Wbudowany symulator: Oferuje gotowy do użycia zestaw narzędzi do debugowania i testowania aplikacji

Ograniczenia

Xcode 14 to natywna platforma do tworzenia aplikacji przeznaczona wyłącznie dla produktów Apple. Chociaż jest to pomocne narzędzie dla systemów iOS i macOS, nie można go zastosować w innych systemach operacyjnych

Ceny

Xcode 14 jest dostępny dla deweloperów Apple za darmo, ale koszt dołączenia do programu deweloperskiego wynosi 99 USD rocznie

Opinie i oceny klientów

G2 : 4.2/5 z 933 recenzji

: 4.2/5 z 933 recenzji Capterra: 4.5/5 z 39 recenzji

9. Android Studio

Najlepsze dla aplikacji na Androida

Tworzenie, testowanie i wydawanie aplikacji za pomocą Android Studio

Podobnie jak Xcode jest częścią narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych na iOS, Android Studio to IDE dla aplikacji na Androida. Platforma zawiera funkcje do tworzenia, testowania i wydawania aplikacji.

Najlepsze funkcje

Emulator : Korzystając z tych narzędzi do tworzenia aplikacji na Androida, możesz testować swoje produkty na Emulatorze , który zachowuje się dokładnie tak, jak rzeczywiste urządzenie z Androidem

: Korzystając z tych narzędzi do tworzenia aplikacji na Androida, możesz testować swoje produkty na , który zachowuje się dokładnie tak, jak rzeczywiste urządzenie z Androidem Edycja kodu : Android Studio oferuje również narzędzie do edycji kodu, które sugeruje odpowiednie linie kodu

: Android Studio oferuje również narzędzie do edycji kodu, które sugeruje odpowiednie linie kodu Szablony kodu : Dostępne w zestawie funkcji

: Dostępne w zestawie funkcji Obsługa Kotlin : System obsługuje Kotlin , oficjalny język Androida

: System obsługuje , oficjalny język Androida Elastyczne funkcje: Wysoce elastyczny pakiet umożliwia tworzenie aplikacji na smartfony dla każdego rozmiaru ekranu i typu urządzenia

Ograniczenia

Chociaż Android Studio zapewnia dostęp do przydatnych narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych, ma on pewne wady. Najczęstszą z nich jest zwiększone zużycie pamięci RAM. Wykorzystanie dodatkowej pamięci może utrudnić proces rozwoju, zwłaszcza jeśli tworzysz na starszym urządzeniu

Ceny

Podczas gdy Android Studio jest darmowe, licencja deweloperska na Androida będzie kosztować jednorazową opłatę w wysokości 25 USD

Oceny

G2 : 4.5/5 z 543 recenzji

: 4.5/5 z 543 recenzji Capterra: 4.6/5 z 85 recenzji

10. Charles Proxy

Najlepsze do debugowania

Sprawdź ruch HTTP między urządzeniem a Internetem za pomocą Charles Proxy Charles Proxy to zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji, które umożliwiają testerom sprawdzanie ruchu HTTP między urządzeniem a Internetem. Informacje te pomagają użytkownikom przeanalizować rodzaje błędów i zidentyfikować źródło problemu. W rezultacie można poprawić wydajność aplikacji mobilnych lub internetowych.

Najlepsze cechy

Proxy SSL : Funkcja, która pozwala testerom debugować zawartość sesji HTTPS

: Funkcja, która pozwala testerom debugować zawartość sesji HTTPS Ograniczanie przepustowości : Jest to praktyka polegająca na celowym ograniczaniu prędkości. Symulując średnie opóźnienie użytkownika i przepustowość, można poprawić jakość obsługi klienta.

: Jest to praktyka polegająca na celowym ograniczaniu prędkości. Symulując średnie opóźnienie użytkownika i przepustowość, można poprawić jakość obsługi klienta. Autokonfiguracja przeglądarki : Umożliwia testerom testowanie różnych przeglądarek bez zmiany ustawień

: Umożliwia testerom testowanie różnych przeglądarek bez zmiany ustawień Testowanie błędów sieci : Pomaga programistom zoptymalizować wydajność i zapewnić lepsze wrażenia użytkownika

: Pomaga programistom zoptymalizować wydajność i zapewnić lepsze wrażenia użytkownika Narzędzia automatyzacji: Mogą być przydatne do wykonywania skryptów i reguł bez żadnego ręcznego wysiłku

Ograniczenia

Projekt UI/UX jest dość uciążliwy dla początkującego użytkownika

Ceny

Licencja jest sprzedawana za jednorazową opłatą w wysokości 50 USD

Opinie i oceny klientów

G2: 4.3/5 z 28 recenzji

Korzyści z narzędzi do tworzenia aplikacji mobilnych

W jaki sposób narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych mogą pomóc Twojej firmie i zwiększyć jej wydajność? W zależności od platformy, możesz czerpać różne korzyści, od optymalizacji zarządzania po automatyzację testowania.

Przyjrzyjmy się najważniejszym zaletom korzystania z narzędzi dla twórców aplikacji.

1. Oszczędność czasu

Cykl życia aplikacji to złożony proces, który wymaga wielu graczy i dużych inwestycji. Dlaczego przynajmniej nie wyeliminować żmudnych i rutynowych zadań, takich jak wykrywanie błędów?

W dzisiejszych czasach można znaleźć aplikację do wszystkiego, w tym do przyziemnych czynności operacje deweloperskie . Na przykład można delegować monitorowanie aplikacji do platformy analitycznej aplikacji, która zidentyfikuje problemy i szybko je zgłosi. Narzędzia do tworzenia aplikacji mogą mieć różne funkcje, począwszy od śledzenie problemów i analiza metryk do ukończenia kodu.

2. Usprawniona współpraca z zespołami zdalnymi

Wiele firm dąży do Zwiększenie personelu IT model zatrudniania programistów z zagranicy w celu zmniejszenia wydatków. Jednak współpraca ze zdalnymi zespołami może być dość trudna. Narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych mogą pomóc zarządzać projektami zdalnie, przydzielać zadania, śledzić postępy i wymieniać się informacjami zwrotnymi.

3. Zwiększona produktywność

Kolejną istotną korzyścią jest zwiększona produktywność dzięki utomatyzację i optymalizację różnych zadań . Na przykład, aby zmniejszyć obciążenie zespołu QA, firmy wykorzystują narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych do testowania i debugowania.

Można również zwiększyć wydajność tworząc jedną bazę kodu dla systemów iOS i Android w tym samym czasie. W przeszłości firmy musiały zatrudniać Programistów Kotlin i programiści Swift osobno, aby tworzyć natywne aplikacje.

Teraz jednak można skorzystać z platformy, która autonomicznie dostroi kod, aby był użyteczny na obu mobilnych systemach operacyjnych. Dzięki temu można tworzyć wieloplatformowe i hybrydowe aplikacje mobilne i zaoszczędzić mnóstwo czasu. Co więcej, możesz przyspieszyć czas dostawy na rynek aplikacji mobilnych.

Zoptymalizuj tworzenie aplikacji mobilnych dzięki ClickUp

Tworzenie, testowanie i utrzymywanie aplikacji mobilnych może być długim i żmudnym procesem. Jednak dzięki dobrym narzędziom do tworzenia aplikacji mobilnych w stosie technologicznym można uprościć proces rozwoju, poprawić współpracę i usprawnić przepływy pracy, aby umożliwić dostarczanie udanych aplikacji mobilnych.

Możesz odciążyć swój zespół od masowych obowiązków, automatyzując i usprawniając niektóre zadania, aby ułatwić szybkie tworzenie aplikacji mobilnych. W zamian mogą oni skupić się na bardziej kreatywnych i złożonych koncepcjach oraz tworzyć aplikacje w szybszym tempie.

Zarządzanie projektami związanymi z tworzeniem aplikacji to żmudny proces, ale można go uprościć dzięki ClickUp. Zapoznaj się z obszerną listą Funkcje ClickUp aby usprawnić zarządzanie przepływem pracy i szybciej wdrażać aplikacje. Rozpoczęcie pracy jest bezpłatne - planuj, twórz i wysyłaj szybciej dzięki ClickUp!

Guest Writer:

Vitalii Makhov, CEO w DOIT Software dOIT Software /%href/_, firma zajmująca się powiększaniem personelu IT. Zespół DOIT Software pasjonuje się tworzeniem odważnych systemów i rozwiązywaniem wyzwań biznesowych dla startupów, firm produktowych i agencji cyfrowych