10 najlepszych narzędzi DevOps do automatyzacji, monitorowania i nie tylko 2024

Wybór odpowiedniego zestawu narzędzi DevOps z najlepszymi funkcjami ma ogromny wpływ na wydajność ludzi w zespołach i funkcjonalność tworzonych przez nich aplikacji. A poza tym, wykonanie całej pracy bez dobrych narzędzi jest mniej przyjemne. ✨

W tym artykule przyjrzymy się najnowszym narzędziom DevOps, zwracając uwagę na te, które kładą nacisk na automatyzację, monitorowanie i inne krytyczne funkcje, dzięki czemu Ty i Twój zespół możecie zająć się tworzeniem i wdrażaniem świetnego kodu. 🙌

Czym jest DevOps?

DevOps to metodologia służąca do zarządzania rozwojem oprogramowania który łączy praktyki i narzędzia zarówno dla rozwoju oprogramowania (Dev), jak i operacji IT (Ops).

Każdy praktyk inaczej definiuje swój cykl życia DevOps, ale najczęstsze fazy w przepływie pracy to:

Ciągły rozwój: Planowanie ikodowanie oprogramowania2. Ciągła integracja: Często commituj zmiany w kodzie źródłowym Ciągłe testowanie: Automatyzacja testów w celu oceny zmian w kodzie Ciągłe wdrażanie: Przetestowane i zatwierdzone oprogramowanie jest umieszczane na serwerach produkcyjnych, zwane również ciągłym dostarczaniem Ciągłe monitorowanie i obserwowalność: Śledzenie i dokumentowanie całego procesu DevOps Ciągłe informacje zwrotne: Informacje z użytkowania oprogramowania są przekazywane z powrotem do zespołów DevOps Ciągłe operacje: Automatyzacja procesu wydawania i wdrażania aplikacji

Wiele kluczowych aspektów DevOps wywodzi się z agile ale jest też różnica między agile i DevOps praktyki.

Czego należy szukać w narzędziu DevOps?

Ze względu na swój charakter, DevOps wymaga wielu narzędzi do pracy w sposób interdyscyplinarny, aby pomóc w całym cyklu życia produkcji oprogramowania. Nazywa się to łańcuchem narzędzi DevOps, a każde narzędzie odnosi się do jednej lub więcej faz cyklu życia DevOps.

Aby uzyskać najbardziej efektywny zestaw narzędzi dla swojego środowiska produkcyjnego, należy wziąć pod uwagę następujące aspekty każdego narzędzia:

Kompatybilność pomiędzy każdym narzędziem w toolchainie i narzędziami zewnętrznymi. Informacje powinny łatwo przepływać z jednego narzędzia do drugiego. Umożliwienie łatwej komunikacji i współpracy w ramach Teams i pomiędzy nimi. Obejmuje to zarządzanie projektami, śledzenie specyfikacji i przekazywanie wyników ciągłej informacji zwrotnej. Automatyzacja integracji i wdrażania, określana jako potok DevOps lub Continuous Integration andCiągłe wdrażanie (CI/CD). Proste i automatyczne przechwytywanie i rejestrowanie działań podejmowanych w całym łańcuchu narzędzi. Funkcje, które automatyzują lub upraszczają typowe zadania, które są czasochłonne w przypadku zrobienia ich ręcznie. Doskonałym przykładem jest możliwość użycia szablonu do automatycznego generowania plikównotatki do wydania. Elastyczna funkcja, która dostosowuje się do najbardziej wydajnego procesu, zamiast zmuszać proces do dostosowania się do narzędzia.

10 najlepszych narzędzi DevOps do kompleksowego powodzenia projektów

Teraz, gdy mamy już dobre podstawy, oto lista 10 najlepszych dostępnych obecnie narzędzi DevOps.

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania projektami i współpracy z silną integracją z innymi popularnymi narzędziami DevOps. Zapewnia wiele funkcji potrzebnych zespołom programistów do wdrożenia DevOps, a także potężną i łatwą w użyciu platformę do zarządzania projektami.

Najlepsze dla:

Współpraca między zespołami i między zespołami

Zarządzanie projektami DevOps

Planowanie, przydzielanie zadań, tworzenie harmonogramów i śledzenie postępów w trakcie rozwoju

Przechwytywanie i udostępnianie wyników monitorowania

Śledzenie i przekazywanie informacji zwrotnych

ClickUp najlepsze funkcje:

Oparte na chmurze narzędzie dodanych powstania projektu i współpracy* Narzędzia do automatyzacji w ClickUp i innych popularnych narzędziach DevOps

Przydatna współpraca i śledzenienarzędzia takie jak śledzenie kamieni milowychtablice Kanban, tablice oraz różne wykresy i grafy

Widok projektu w formie mapy, tabeli, osi czasu lub w dowolnym innym stylu, który najbardziej Ci odpowiada

Etykieta użytkownika i komentarze do wszystkich zadań

Ustalanie zależności i śledzenie postępu prac

Solidne i elastyczne szablony pozwalające na szybką rozbudowę przy jednoczesnym zapewnieniu spójności, w tym specyficzneszablony dla zwinnych cykli pracy.

Potężne i proste integracje z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Salesforce, Basecamp i rozwiązaniami wielu dostawców, w tym popularnymi narzędziami open-source

Działa lokalnie lub w chmurze

Wizualizuj swoje projekty za pomocąMapy myśli ClickUp Limity ClickUp:

Tak wiele funkcji i możliwości może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników

Niektóre funkcje, takie jak widok tabeli, nie są jeszcze dostępne w aplikacji mobilnej

Powiadomienia e-mail i przypomnienia mogą stać się przytłaczające

Cennik ClickUp:

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (6,600+ recenzji)

4.7/5 (6,600+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,600+ recenzji)

2. Miro

Via MiroMiro to platforma do obsługi tablic cyfrowych z wieloma narzędziami używanymi przez Teams do spotkań online, współpracy, prezentacji i udostępniania swoich pomysłów i pracy wizualnej. Jest to jedna z najpopularniejszych tablica do zarządzania projektami narzędzia. Można jej używać do wyświetlania informacji wizualnych podczas spotkań, planowania zakończonych cykli pracy nad projektem lub prowadzenia prezentacji.

Najlepsze dla:

Burzy mózgów, organizowania specyfikacji i planowania zadań podczas rozwoju

Przeglądanie, omawianie i opracowywanie działań w celu uzyskania informacji zwrotnych

Prezentowanie wyników testów

Najlepsze funkcje Miro:

Wsparcie dla większości typów plików, w tym GIF-ów, PDF-ów, arkuszy kalkulacyjnych, obrazów i innych

W pełni funkcjonalne wideokonferencje przy jednoczesnym udostępnianiu tablicy

Zwinne cykle pracy

Infinite Canva

Wsparcie dla dużej liczby interaktywnych użytkowników w tym samym czasie

Prosty i łatwy w użyciu interfejs

Duża biblioteka szablonów dla cykli pracy, map myśli i tablic Kanban

Integracja z popularnymi narzędziami DevOps

Limity Miro:

Brak połączenia lub etykiety utrudnia łączenie informacji

Bardzo małe możliwości offline

Nawigacja po tablicy jest myląca i wymaga trochę czasu, aby się jej nauczyć

Limit narzędzi do szkicowania i edycji

Ceny Miro:

Free: $0

$0 Starter: $8/miesiąc na użytkownika

$8/miesiąc na użytkownika Business: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Miro oceny i recenzje:

G2: 4.8/5 (4,400+ recenzji)

4.8/5 (4,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,100+ recenzji)

3. Confluence

Via AtlassianConfluence to obszar roboczy zespołu do przechwytywania wiedzy i współpracy stworzony dla zdalnych Teams. Oprócz funkcji współpracy, które pomagają członkom zespołu w kreatywnej współpracy, Confluence zapewnia dokumentację, zarządzanie projektami, analitykę, raportowanie i automatyzację przepływu pracy.

Użytkownicy tworzą przestrzenie, w których mogą przydzielać zadania, gromadzić i organizować informacje, usprawniać procesy i wchodzić w interakcje poprzez konwersacje. Confluence jest częścią pakietu Atlassian DevOps.

Najlepsze dla:

Definiowanie kroków i funkcji podczas rozwoju

Przechwytywanie informacji zwrotnych

Dokumentowanie wyników testów

Najlepsze funkcje Confluence:

Silna integracja z Jira

Etykiety stron ułatwiające znajdowanie zawartości

Wsparcie dla zwinnych cykli pracy

Proste narzędzia społecznościowe i powiadomienia z możliwością dostosowania

W pełni funkcjonalny redaktor tekstu sformatowanego

Etykiety użytkowników generujące wiadomości e-mail do wskazanych użytkowników

Limity Confluence:

Wyszukiwanie nie jest tak dokładne, jak mogłoby być

Przesyłanie i formatowanie zawartości może być trudne dla nowych użytkowników

Trudno zorganizować obszary robocze w intuicyjny sposób

Ceny Confluence:

Free: $0

$0 Standardowy: $5.75/miesiąc za użytkownika

$5.75/miesiąc za użytkownika Premium: $11/miesiąc na użytkownika

$11/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Confluence oceny i recenzje:

G2: 4.1/5 (3,500+ recenzji)

4.1/5 (3,500+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 2 800 recenzji)

4. Docker

Via Docker Docker to platforma do tworzenia oprogramowania, automatyzacji testów i dostarczania oprogramowania za pomocą obrazów kontenerowych. Kontener jest odizolowaną wersją oprogramowania, która działa tak samo niezależnie od systemu operacyjnego, na którym jest uruchomiona lub języka programowania, który został użyty, unikając konieczności uruchamiania maszyn wirtualnych.

Platforma Docker obejmuje interfejsy użytkownika, wiersza poleceń i programowania aplikacji (interfejsy UI, CLI i API) oraz zabezpieczenia w celu wsparcia każdego kroku w cyklu życia oprogramowania.

Najlepsze dla:

Tworzenie oprogramowania podczas rozwoju

Zarządzanie integracją

Testowanie w kontenerach w celu monitorowania wydajności i niezawodności aplikacji

Wdrażanie aplikacji w kontenerach

Automatyzacja operacji integracji, testowania i wdrażania

Najlepsze funkcje Docker:

Solidna implementacja orkiestracji kontenerów

Elastyczne ustawienie narzędzi

Wsparcie dla większości systemów operacyjnych, w tym Windows, Linux i MacOS

Silna integracja z wiodącymi w branży narzędziami

Potężny interfejs CLI ułatwiający wdrażanie

Duża i aktywna społeczność użytkowników

Duża biblioteka wstępnie skonfigurowanych środowisk

Limity Dockera:

Poleganie na interfejsie wiersza poleceń może być czasami trudne

Koncepcje kontenerów mogą być mylące i trudne do zrozumienia

Obrazy mogą być bardzo duże i zużywać znaczne zasoby

Ceny usługi Docker:

Personal: $0

$0 Pro: $5/miesiąc, pojedynczy użytkownik

$5/miesiąc, pojedynczy użytkownik Teams: $9/miesiąc za użytkownika

$9/miesiąc za użytkownika Business: $24/miesiąc za użytkownika

Docker oceny i recenzje:

G2: 4.6/5 (100+ recenzji)

4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

5. GitHub

Via GitHub GitHub jest najczęściej używanym zestawem wysokiej jakości narzędzi do zarządzania ustawieniami dla rozwoju oprogramowania. Jest to system kontroli wersji zbudowany na Git dla rozproszonych teamów programistycznych poprzez dostarczenie pojedynczego repozytorium z check-in i check-out.

Ponadto GitHub obejmuje kontrolę dostępu, śledzenie błędów, zarządzanie żądaniami, zarządzanie zadaniami i automatyzację, a także wiele innych funkcji. GitHub jest własnością Microsoftu i działa na platformie Azure.

Najlepsze dla:

Zarządzanie projektami i zadaniami deweloperskimi

Rozproszona kontrola wersji i dostępu na potrzeby integracji

Sprawdzone narzędzia do wdrażania

Automatyzacja operacji, w tym bezpieczeństwa

Najlepsze funkcje GitHub:

Branżowy standard kontroli wersji

Najbardziej znane i używane narzędzie do zarządzania kodem

Branżowy standard dla CI/CD

Prosty i intuicyjny interfejs

Zaawansowane narzędzia do udostępniania informacji w całym zespole

Sugestie dotyczące kodu oparte na AI dzięki GitHub Copilot

Integruje się z większością narzędzi DevOps, w tym z platformami zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE)

Limity GitHub:

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Niewielka ilość dokumentacji

Wyszukiwanie jest podstawowe

Cennik GitHub:

Free: $0

$0 Teams: $4/miesiąc za użytkownika

$4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $21/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje GitHub:

G2: 4.7/5 (1,900+ recenzji)

4.7/5 (1,900+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 5,700 recenzji)

6. AWS

Via AWS Amazon Web Services (AWS), obejmuje całą ofertę platformy chmury od Amazon. Obejmuje to szeroki szyk modułów AWS DevOps dla aplikacji SaaS i mobilnych, które działają na AWS. Narzędzia obejmują wiele opcji zarządzania konfiguracją, zautomatyzowanej kompilacji i testowania oraz automatyzacji wdrażania. Zapewnia również wsparcie dla kontenerów i obliczeń bezserwerowych.

Najczęściej używanymi narzędziami DevOps od AWS są AWS CodePipeline, AWS CodeBuild i AWS CodeDeploy.

Najlepsze dla:

CI/CD z AWS CodePipeline do integracji i wdrażania

Kompilatory i automatyzacja testowania z AWS CodeBuild dla rozwoju

Automatyzacja wdrażania dzięki AWS CodeDeploy

Najlepsze funkcje AWS:

Udostępnianie zasobów w chmurze jest wbudowane w proces, dzięki czemu użytkownikom nigdy nie zabraknie zasobów

Integracja z całym ekosystemem AWS

Potok CI/CD można ustawić za pomocą kilku kliknięć

Kompleksowe metryki z testów

Zarówno ręczne, jak i zautomatyzowane procesy są łatwe w ustawieniu i użyciu

Narzędzia bezpieczeństwa i monitorowania

Limity AWS:

Niewystarczająco konfigurowalny dla niektórych przypadków użycia

Zakłada wdrożenie w infrastrukturze AWS w chmurze

Do zakończonego cyklu pracy potrzebnych jest wiele narzędzi

Platforma AWS może być przytłaczająca

Ceny AWS:

Skontaktuj się z AWS, aby uzyskać informacje o cenach

Oceny i recenzje AWS:

G2: 4.3/5 (500+ recenzji)

4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: CodePipeline, 4,5/5 (13 recenzji); CodeBuild, 4,3 (3 recenzje); CodeDeploy, 4,5 (4 recenzje)

7. Mend

Via Mend Mend, dawniej WhiteSource, to platforma bezpieczeństwa aplikacji. Integruje się z narzędziami DevOps, aby wdrożyć program bezpieczeństwa aplikacji (AppSec) zespołu, zmieniając miejsce, w którym oprogramowanie jest podatne na ataki i naprawiając te luki na wcześniejszym etapie procesu rozwoju.

Najlepsze dla:

Oceny bezpieczeństwa aplikacji podczas testów

Dostarcza rozwiązania naprawcze podczas informacji zwrotnych

Najlepsze funkcje Mend:

Ocenia i znajduje luki w pakietach open-source w aplikacji w czasie rzeczywistym

Łatwa integracja z serwisem GitHub

Dostarcza szczegółowe raportowanie

Automatycznie wdraża zmiany w kodzie dla najczęstszych luk i pozwala uniknąć błędów ludzkich podczas naprawiania luk w zabezpieczeniach

Zespół Mend.io stale monitoruje i aktualizuje luki w zabezpieczeniach

Wsparcie dla wszystkich głównych języków programowania, w tym Java, Python, Ruby, JavaScript, Węzeł.js, C++ i C#, a także wielu języków specyficznych dla danej domeny

Limity Mend:

Interfejs użytkownika może być nieco niezgrabny

Pulpity mogą być mylące

Implementacja może być trudna dla niektórych potoków DevOps

Może generować fałszywie pozytywne wyniki

Mend pricing:

MEND SCA Advanced: $16,000/rok dla 20 deweloperów

$16,000/rok dla 20 deweloperów MEND SAST Advanced: $16,000/rok dla 20 deweloperów

$16,000/rok dla 20 deweloperów MEND SCA & SAST Advanced: $24,000/rok dla 20 deweloperów

$24,000/rok dla 20 deweloperów MEND Premium (Enterprise): Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Mend:

G2: 4.3/5 (90+ recenzji)

4.3/5 (90+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (7 recenzji)

8. Jira

Via Atlassian Jira to śledzenie problemów (błędów) i narzędzie do zarządzania projektami. Obejmuje ono zwinne zarządzanie projektami funkcji, w tym cykle pracy, zadania, budżetowanie i prognozy oraz mapy drogowe. Zawiera również kompleksowy i zintegrowany system zarządzania problemami do dokumentowania i radzenia sobie z błędami w kodzie i operacjach. Jira jest częścią pakietu Atlassian DevOps.

Najlepsze dla:

Zarządzanie projektami podczas rozwoju

Śledzenia problemów i automatyzacji w procesie opiniowania i rozwoju

Najlepsze funkcje Jira:

Zbudowany od podstaw dla agile ze scrum i Metodologie kanban * Wysoce konfigurowalny

Bardzo silna w zarządzaniu problemami

Moja praca sprawdza się w wielu różnych typach projektów, nie tylko w tworzeniu oprogramowania

Integruje się z wieloma innymi narzędziami DevOps

Limity Jira:

Może być trudna w ustawieniu i użyciu

Limit narzędzi do współpracy wbudowanych w produkt

Brak ustawień dla współpracy wielu Teamsów

Jest to narzędzie do zarządzania problemami z dodatkiem zarządzania projektami, a nie kompleksowa platforma do zarządzania projektami

Cennik Jira:

Free: $0

$0 Standardowy: $7.75/miesiąc za użytkownika

$7.75/miesiąc za użytkownika Premium: $15.25/miesiąc na użytkownika

$15.25/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Jira oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (5,200+ recenzji)

4.3/5 (5,200+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 100 opinii)

9. Bitbucket

Via Bitbucket Bitbucket to alternatywna platforma hostingu kodu źródłowego oprogramowania z kontrolą wersji, również oparta na Git. Zawiera narzędzia CI/CD i koncentruje się na wsparciu użytkowników Jira. Została zaprojektowana w celu umożliwienia współpracy w ramach zespołu programistów. Bitbucket jest częścią pakietu Atlassian DevOps.

Najlepsze dla:

Rozproszona kontrola wersji i dostępu do integracji

Automatyzacja cykli pracy na potrzeby wdrożeń

Najlepsze funkcje Bitbucket:

Ścisła integracja z Jira

Nowoczesny i przejrzysty interfejs użytkownika

Silne narzędzia konfiguracyjne do organizowania złożonych projektów, w tym branching

Zaawansowane narzędzia do przeglądu kodu

Limity Bitbucket:

Zaprojektowany do współpracy z innymi produktami Atlassian, integracja z innymi narzędziami jest minimalna

Limit funkcji w porównaniu do innych platform kontroli wersji

Mniej popularny niż inne podobne narzędzia, więc społeczność użytkowników jest niewielka, podobnie jak opcje wtyczek

Cennik Bitbucket:

Free: $0

$0 Standardowy: $3/miesiąc za użytkownika

$3/miesiąc za użytkownika Premium: $6/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Bitbucket:

G2: 4.4/5 (800+ recenzji)

4.4/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1,200 recenzji)

10. Slack

Via Slack Slack to platforma współpracy zbudowana wokół komunikatorów internetowych wykorzystujących koncepcję kanałów. Użytkownicy mogą komunikować się w ramach zespołów za pomocą rozbudowanych konwersacji tekstowych na danym kanale, bezpośrednich wiadomości między użytkownikami, połączeń wideo lub audio (Huddle), asynchronicznych wiadomości tekstowych i wideo (Clips) lub za pośrednictwem notebooków (Canva). Obejmuje również niektóre zarządzanie zadaniami narzędzia.

Najlepsze dla:

Współpraca podczas rozwoju

Przechwytywanie wyników testów

Dokumentowanie informacji zwrotnych

Najlepsze funkcje Slack:

Prosty interfejs, który jest łatwy w nawigacji

Cała komunikacja dla danego kanału znajduje się w jednym miejscu

Wysoka konfigurowalność

Duża biblioteka plikówaplikacje integracyjne (Sprawdźnajlepsze integracje Slack)

Wydajne wyszukiwanie

Możliwość grupowania rozmów w wątki

Wbudowane wideokonferencje

Limity Slack:

Skupiając się na współpracy, musisz załadować wiele aplikacji integracyjnych, aby zwiększyć funkcję

Mnogość obszarów roboczych i kanałów może być przytłaczająca

Zarządzanie zadaniami jest ograniczone

Cennik Slack:

Free: $0

$0 Pro: $7.25/miesiąc za użytkownika

$7.25/miesiąc za użytkownika Business+: $12.50/miesiąc za użytkownika

$12.50/miesiąc za użytkownika Enterprise Grid: Kontakt w sprawie ceny

Slack oceny i recenzje:

G2: 4.5/5 (31,200+ recenzji)

4.5/5 (31,200+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 22 900 opinii)

ClickUp: Najlepsze narzędzie DevOps dla Twojego Teamu

Niezależnie od tego, jak wygląda Twój podręcznik DevOps, współpraca zespołów programistycznych i operacyjnych nie wymaga magii - wymaga odpowiednich narzędzi DevOps. Muszą one współpracować ze sobą w sposób, który umożliwia realizację procesów, a nie zmusza do ich zmiany w celu dopasowania do narzędzi. 🛠

Właśnie dlatego zespoły każdego typu liczą na ClickUp w zakresie zarządzania projektami, współpracy, dokumentacji i wielu innych funkcji, a wszystko to w łatwym w użyciu interfejsie, który integruje się z pozostałymi narzędziami DevOps. Tak więc, następnym razem, gdy będziesz tworzyć nowy projekt oprogramowania, zapisz się na bezpłatną wersję próbną ClickUp i ułatw sobie życie. 🤩