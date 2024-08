10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami programistycznymi w 2024 roku

Tworzenie oprogramowania jest jak budowa domu - zajmuje dużo czasu i wymaga intensywnych przygotowań, a wiele różnych działów pracuje razem, aby to osiągnąć. 🛠️

Jeśli zespół nie ma solidnego systemu organizacji, prawdopodobnie doprowadzi to do kosztownych opóźnień i niezadowolenia klientów. Właśnie dlatego każdy zespół programistów potrzebuje świetnego narzędzie do zarządzania projektami . Jest to centrum wszystkich niezbędnych informacji, takich jak wymagania klienta i zadania, ułatwiające komunikację między zespołami, menedżerami i klientami.

Sprawdź naszą listę top 10 zarządzanie projektami rozwoju oprogramowania narzędzia z kompleksową analizą ich funkcji, cen, ograniczeń i opinii użytkowników.

Korzyści z używania narzędzi do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania

Korzystanie z narzędzi do zarządzania projektami programistycznymi może przynieść organizacjom liczne korzyści. Narzędzia te ułatwiają lepszą komunikację i współpracę między członkami zespołu, zapewniając scentralizowaną platformę do udostępniania informacji i aktualizacji. Nie tylko poprawia to koordynację, ale także pomaga w rozwiązywaniu potencjalnych konfliktów lub nieporozumień.

Narzędzia do zarządzania projektami usprawniają przepływy pracy poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, konfigurowanie powiadomień i przypomnień oraz zapewnianie jasnej struktury realizacji projektu. Prowadzi to do zwiększenia wydajności i produktywności, ponieważ członkowie zespołu mogą skupić się na wartościowych działaniach zamiast na zadaniach administracyjnych.

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania projektami programistycznymi?

Aby być skutecznym, rozwój oprogramowania oprogramowanie do zarządzania projektami musi być:

Łatwe w użyciu: Intuicyjne, dostępne z wielu urządzeń i naszpikowane funkcjami, które pomagają pracować i współpracować bardziej efektywnie Możliwość dostosowania i skalowalność: Możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb, zwłaszcza w miarę rozwoju firmy Bezpieczeństwo: Wyposażony w środki bezpieczeństwa zapewniające ochronę i poufność danych Przyjazne raportowanie: Umożliwia mierzenie i śledzenie postępów, pomagając w ten sposób usprawnić procesy Integralność: Płynna integracja z istniejącym stosem technologicznym, takim jak oprogramowanie deweloperskie i CRM

10 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami programistycznymi w 2024 roku

Te narzędzia do zarządzania projektami programistycznymi pomogą ci zachować porządek, komunikować się bez wysiłku i osiągnąć nowy poziom produktywności. W rezultacie Twoi klienci będą zadowoleni, a Twoja firma będzie prosperować! 🎉

1. ClickUp #### Najlepsze do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania

Uzyskaj kompleksowy wgląd w swoje plany rozwoju dzięki ClickUp

ClickUp to wielofunkcyjne oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu zwiększyć produktywność . Oferuje różne funkcje i opcje dostosowywania, które pasują do każdej firmy. Aby zaoszczędzić cenny czas, zacznij od jednego z wielu gotowych szablonów, takich jak ten Szablon rozwoju oprogramowania .

Utwórz obszar roboczy dla swojej firmy i pogrupuj wszystkie zadania i podzadania w przestrzenie i foldery, takie jak mapy drogowe, zaległości i narzędzia do śledzenia wydań. Z ponad 15 widokami, w tym List, Tablica Kanban oraz Wykres Gantta , można zwizualizować całą pracę przed sobą.

Wizualizuj i zarządzaj wszystkimi zadaniami w backlogu za pomocą ClickUp

Aby nadać zadaniom priorytety, przypisz różne punkty sprintu , statusy niestandardowe , tagi i etykiety. Automatyzacje są również konfigurowalne aby pomóc zoptymalizować przepływ pracy. Można tworzyć zależności między zadaniami i dodawać komentarze, listy kontrolne i szacunki czasowe. Programiści nie muszą żonglować wieloma aplikacjami, ponieważ mogą śledzić swój czas w szablonie.

Zbieranie błędów i zgłoszeń błędów to bułka z masłem dzięki ClickUp. 🍰

Niech Twoi klienci wypełnią formularz formularz przyjęcia i łatwo przekształcić go w zadanie. Zarządzanie sprintami i wydaniami oraz dostęp raporty w czasie rzeczywistym dzięki Agile Dashboard, uzupełnionemu o burndown, burnup i wykresy prędkości .

ClickUp najlepsze cechy

Liczne gotowe szablony do zarządzania zadaniami i projektami, a także tablice i wykresy Gantta - stworzone specjalnie dla zespołów programistycznych

ponad 15 widoków

Niestandardowe statusy, tagi i etykiety

Śledzenie czasu

Zbieranie błędów i zgłoszeń za pomocą formularzy wejściowych

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Natywna integracja z ponad 1000 narzędzi i więcej za pośrednictwem API

Dostępność na stronach internetowych i urządzeniach mobilnych

Ograniczenia ClickUp

Liczba funkcji i opcji dostosowywania może być początkowo przytłaczająca

Częste aktualizacje czasami prowadzą do wolniejszych czasów ładowania

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen *Podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje ClickUp

2. Zoho Projects

Najlepsze dla małych zespołów

przez Projekty Zoho Zoho jest znanym dostawcą oferującym pakiet narzędzi do zarządzania projektami, które pomogą zorganizować Twój biznes. Zoho Projects to specyficzne narzędzie do zarządzania projektami, bardzo odpowiednie dla zespołów inżynieryjnych i programistycznych.

Zorganizuj swoje projekty, dzieląc je na małe kawałki, takie jak kamienie milowe, zadania, podzadania, zagadnienia i błędy. Możesz wstawiać nowe elementy za pomocą kilku kliknięć, korzystając z uniwersalnej funkcji dodawania i ustawiania zależności, cykli i przypomnień.

Włączenie funkcji zwijania zapewnia kompleksowy widok projektu, pozwalając zobaczyć, w jaki sposób poszczególne zadania przyczyniają się do ogólnej wydajności. Ustaw linie bazowe projektu, aby pozostać na bieżąco z harmonogramem i odwołuj się do raportów zadań, spraw i kart czasu pracy, aby śledzić postępy.

Zoho Projects zapewnia wiele możliwości dostosowywania zarządzanie zadaniami opcje, od koloru i układu pulpitu nawigacyjnego po niestandardowe pola, widoki, statusy, tagi, funkcje i automatyzację. Współpraca z zespołem jest bardzo prosta dzięki forom, czatom i interaktywnym kanałom.

To narzędzie nie jest przeciętnym menedżerem zadań - to kompleksowe rozwiązanie, które może również obsługiwać śledzenie czasu i budżetowanie!

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Liczne opcje dostosowywania, w tym niestandardoweautomatyzacja przepływu pracy* Roll-up

Linie bazowe projektu

Fora i czaty dla łatwej współpracy

Śledzenie czasu i budżetowanie

Natywna integracja z innymi narzędziami Zoho i ponad 20 narzędziami zewnętrznymi + Zapier

Narzędzia do zarządzania projektami dostępne w wersji webowej i mobilnej

Ograniczenia Zoho Projects

Obsługa klienta mogłoby być lepsze

Wersja mobilna jest ograniczona pod względem funkcjonalności

Cennik Zoho Projects

Darmowy dla maksymalnie trzech użytkowników

dla maksymalnie trzech użytkowników Premium : $4/miesiąc za użytkownika

: $4/miesiąc za użytkownika Enterprise: $9/miesiąc na użytkownika

*Podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Zoho Projects

3. Scoro

Najlepsze do kompleksowego zarządzania

Skuteczne zarządzanie czasem i budżetem dzięki Scoro Scoro to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania pracą zaprojektowane, aby pomóc Ci efektywnie zarządzać czasem i zasobami.

Priorytetyzuj swoje zadania za pomocą funkcji przeciągnij i upuść Planner oraz tablicy zadań Kanban. Programiści mogą ustawić swoje możliwości i dostępność, a także śledzić swój czas i harmonogram bezpośrednio w aplikacji. Dzięki kartom czasu pracy i współdzielone kalendarze można monitorować rozliczane godziny i przydzielać zasoby w oparciu o rzeczywiste dane - niezależnie od tego, czy tworzenie oprogramowania odbywa się we własnym zakresie, czy nie.

Oszczędzaj czas, korzystając z gotowych szablonów i pakietów do zarządzania zadaniami i zamieniaj oferty w zadania za pomocą kilku kliknięć. Możesz również tworzyć je bezpośrednio z aplikacji poczty e-mail, przekazując wiadomości e-mail do inteligentnej skrzynki odbiorczej. Utrzymuj swój projekt na właściwym torze, a poziom stresu na niskim poziomie, konfigurując automatyczne powiadomienia i alerty dotyczące terminów - idealne dla zapracowanych kierowników projektów.

Bądź zawsze na bieżąco i śledź postęp zadań w czasie rzeczywistym dzięki Wykresy Gantta . Scoro posiada liczne opcje raportowania, pozwalające analizować procesy, obszary ryzyka i wskaźniki KPI w celu podejmowania lepszych decyzji. Możesz także śledzić rentowność, porównywać budżety z rzeczywistymi wynikami i prognozować przyszłą sprzedaż.

Najlepsze cechy Scoro

Zaawansowane funkcje zarządzania czasem i zadaniami

Gotowe szablony i pakiety zadań

Inteligentna skrzynka odbiorcza i łatwe tworzenie zadań

Liczne opcje raportowania

Budżetowanie, sprzedaż i CRM do zarządzania zasobami

Natywna integracja z ponad 30 narzędziami i więcej dzięki Zapier

Dostępne w wersji webowej i mobilnej

Ograniczenia Scoro

Wśród tej listy narzędzi do zarządzania projektami, Scoro może być drogie

Brak list kontrolnych zadań

Wersja mobilna jest gorsza do wersji internetowej

Ceny Scoro

Essential : 26 USD/miesiąc za użytkownika

: 26 USD/miesiąc za użytkownika Standard : $37/miesiąc na użytkownika

: $37/miesiąc na użytkownika Pro : $63/miesiąc za użytkownika

: $63/miesiąc za użytkownika Ultimate: ceny niestandardowe

*Podane ceny odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Scoro

4. Jira

Najlepsze dla zwinnego zarządzania projektami

Przygotuj zaległe sprawy na nadchodzące sprinty i śledź postępy w Jira Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania projektami w zakresie tworzenia oprogramowania, Jira jest jak celebryta - każdy zna jej nazwę! 🌟

Aby rozpocząć, użyj jednego z jego Szablony Agile tj. Scrum, Kanban, Śledzenie błędów , lub DevOps a następnie dostosuj go do swojego przepływu pracy i rosnącego zespołu. Dzięki automatyzacji typu "przeciągnij i upuść" można usprawnić dowolny proces tworzenia oprogramowania w ciągu kilku minut.

W zaległościach, zaplanuj sprinty nadając priorytety epikom i zagadnieniom oraz mapując zależności. Dzięki widokowi mapy drogowej można uzyskać ogólny obraz osi czasu projektu. Aby ułatwić śledzenie wydajności zespołu i identyfikację wąskich gardeł, Jira oferuje ponad 12 domyślnych raportów zawierających przydatne informacje dla kierowników projektów w czasie rzeczywistym.

Wyświetlanie i tworzenie gałęzi i pull requestów oraz przeglądanie commitów w panelu Development. Integrując narzędzie do zarządzania projektami z oprogramowaniem deweloperskim, można uzyskać dostęp do kodu w aplikacji, efektywniej współpracować z zespołem i usprawnić pracę Testowanie QA proces.

Chcesz zobaczyć najlepsze narzędzia do zarządzania projektami zamiast Jira? Sprawdź naszą listę_ najlepsze alternatywy dla Jira !

Najlepsze funkcje Jira

Szczegółoweszablony zarządzania projektami* Automatyzacja metodą "przeciągnij i upuść

Ponad 12 raportów

Kod dostępu w aplikacji dla projektów rozwoju oprogramowania

Panel deweloperski

Natywna integracja z ponad 1000 narzędzi

Dostępne w wersji webowej i mobilnej

Ograniczenia Jira

Pobiera niektóreprzyzwyczajenie się do i wielu ludzi nie może się do tego przyzwyczaić

Projekt interfejsu użytkownika mógłby być bardziej przyjazny dla użytkownika i atrakcyjny

Trudno pozostać produktywnym, więc może warto posłuchać Mike'a Fry'a "The Tech Guy" w tej kwestii

Ceny Jira

Darmowy dla maksymalnie 10 użytkowników

dla maksymalnie 10 użytkowników Standard : 7,25 USD/miesiąc za użytkownika

: 7,25 USD/miesiąc za użytkownika Premium : 15,75 USD/miesiąc za użytkownika

: 15,75 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

*Wymienione ceny odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Jira

5. Redmine

Najlepsze narzędzie open source do zarządzania projektami

Zarządzaj swoimi projektami bezpłatnie za pomocą Redmine Redmine to open-source'owa aplikacja internetowa do zarządzania projektami dostępna w 49 językach. Jest elastyczna i może obsługiwać wiele projektów i podprojektów, umożliwiając ustawienie uprawnień użytkowników opartych na rolach dla każdego z nich.

W issue tracker skonfigurować niestandardowe statusy, typy elementów i przejścia przepływu pracy. Włącz automatyczne tworzenie zgłoszeń przez e-mail do oszczędność czasu i wysiłku. Możesz obserwować oś czasu w widoku kalendarza lub Gantta i rejestrować swój czas na poziomie projektu lub zgłoszenia.

Dzięki prostym raportom Redmine możesz analizować najważniejsze wskaźniki, takie jak czas na użytkownika, typ zgłoszenia lub kategorię, i uwolnić moc podejmowania decyzji opartych na danych!

Jeśli utkną w martwym punkcie, twoi koledzy z zespołu mogą odwołać się do Wiki projektu, forum lub omówić sprawy w komentarzach. Redmine posiada liczne dodatki, takie jak Rozszerzenia Chrome dla łatwiejszego śledzenia błędów lub rejestrowania czasu.

Najlepsze funkcje Redmine

Darmowy

Prosty i lekki

Wiele projektów

Obsługa wielu języków

Automatyczne tworzenie zgłoszeń przez e-mail

Natywna integracja z ponad 100 narzędziami i nie tylko dzięki Zapier

Dostępny w wersji webowej, desktopowej i mobilnej

Ograniczenia Redmine

Przestarzały interfejs użytkownika

Ograniczona personalizacja

Funkcje zarządzania zadaniami nie są tak rozbudowane jak w innych aplikacjach z tej listy

Ceny Redmine

To narzędzie jest darmowe w użyciu.

Oceny i recenzje Redmine

Bonus: Sprawdź Najlepsze narzędzia do zarządzania projektami open source w 2024 roku

6. Asana

Najlepszy do współpracy

Łatwe zarządzanie wszystkimi projektami wielofunkcyjnymi dzięki Asana Asana ułatwia współpracę i produktywność zespołach wielofunkcyjnych . Oferuje szeroką gamę szablonów, które pomagają zespołom programistycznym rozpocząć pracę, takich jak rejestr produktu, planowanie sprintu lub mapowanie procesów szablony.

Bez względu na to, jak złożony jest twój projekt, podziel go na łatwe do zarządzania segmenty i wybierz widok listy, osi czasu lub tablicy. Możesz zautomatyzować przepływ pracy i utworzyć formularz przyjęcia z pytaniami uzupełniającymi, aby ustandaryzować tworzenie spraw i uczynić je mniej żmudnym procesem.

Oprócz statusów postępu zadań, deweloperzy oprogramowania otrzymują przegląd wydajności zespołu za pomocą szablonów wykresów lub niestandardowych wykresów. Asana pozwala ocenić indywidualną i zespołową przepustowość, aby pomóc w skutecznym przydzielaniu zadań bez powodowania wypalenia. Twórcy oprogramowania mogą zobaczyć wszystkie aktualizacje projektu w zakładce Wiadomości i komunikować się ze sobą za pośrednictwem wbudowanego czatu.

Jeśli szukasz najlepszych narzędzi do zarządzania projektami poza Asaną, zapoznaj się z naszą listą_ najlepsze alternatywy dla Asany !

Najlepsze cechy Asany

Dobrze zaprojektowany interfejs użytkownika do zarządzania projektami

Gotowe szablony

Standaryzacja tworzenia zgłoszeń

Szablony wykresów i konfigurowalne wykresy

Szablony planowania rozwoju oprogramowania

Wbudowany czat

Natywna integracja z ponad 200 narzędziami

Dostępne w wersji webowej, desktopowej i mobilnej

Ograniczenia Asany

Ograniczone możliwości dostosowywania przepływu pracy

Wiele funkcji zarządzania projektami jest zablokowanych w najwyższych warstwach cenowych, takich jakwsparcie Cennik Asana

Podstawowy : bezpłatny

: bezpłatny Business : 10,99 USD/miesiąc za użytkownika

: 10,99 USD/miesiąc za użytkownika Premium: 24,99 USD/miesiąc na użytkownika

* Podane ceny odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Asana

7. Paymo

Najlepsze do planowania i fakturowania

Śledź swoje projekty i ich rentowność za pomocą Paymo Możesz użyć Paymo do zarządzania całymi projektami, od planowania po fakturowanie. Mówiąc o planowaniu, narzędzie to ma wiele widoków, które mogą ci w tym pomóc, w tym Kanban, meta Kanban, kalendarz i lista rzeczy do zrobienia .

Twórz szablony zadań i automatyzuj przepływ pracy, aby zaoszczędzić cenny czas. Za pomocą tego narzędzia do zarządzania projektami możesz nadawać zadaniom priorytety za pomocą etykiet i przypisywać je do wielu użytkowników. Upewnij się, że nikt nie jest przepracowany, patrząc na oś czasu Team scheduler, aby śledzić postępy projektu.

Paymo posiada zaawansowane funkcje śledzenia czasu. Licznik czasu jest łatwo dostępny z dowolnego miejsca w aplikacji. Narzędzie może również automatycznie rejestrować czas, rejestrując działania na urządzeniu użytkownika. Menedżerowie mogą śledzić aktywność użytkowników w czasie rzeczywistym i odnosić się do kart czasu pracy w celu dokładnego rozliczenia.

Dodawanie komentarzy i wspieranie dyskusji wokół zadań zamiast w zewnętrznej karcie lub aplikacji. Przesyłaj i organizuj pliki oraz definiuj uprawnienia użytkowników dla każdego z nich. Możesz śledzić różne wersje, sprawdzać zmiany i przekazywać opinie.

Sprawdź naszą listę_ top Paymo alternatives !

Najlepsze cechy Paymo

Liczne widoki zarządzania projektami

Oś czasu harmonogramu zespołu

Automatyczne śledzenie czasu

Sprawdzanie i wersjonowanie plików

Dostęp gości do pomocy w zarządzaniu projektami

Zarządzanie finansami

Dostępne w wersji webowej, desktopowej i mobilnej

Natywna integracja z 15 narzędziami i nie tylko za pośrednictwem Zapier i API

Ograniczenia Paymo

Wersja mobilna ma ograniczoną funkcjonalność

Brakopcji dostosowywania których potrzebujesz w narzędziu do zarządzania projektami

Ceny Paymo

Darmowy dla jednego użytkownika

dla jednego użytkownika Starter : 4,95 USD/miesiąc za użytkownika (maks. jeden użytkownik)

: 4,95 USD/miesiąc za użytkownika (maks. jeden użytkownik) Małe biuro : 9,95 USD/miesiąc za użytkownika

: 9,95 USD/miesiąc za użytkownika Business: 20,79 USD/miesiąc za użytkownika

*Podane ceny odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Paymo

8. Celoxis

Najlepsze do zarządzania portfelem

przez Celoxis Celoxis to narzędzie do zarządzania portfelem projektów które może zmienić proces podejmowania decyzji i zaoszczędzić czas. Umożliwia ono importowanie wniosków z różnych źródeł, klasyfikowanie ich na podstawie wskaźników KPI, a następnie zaplanować zadania automatycznie.

Aby planować swoje projekty jak profesjonalista, skorzystaj z analizy What-If. Przydzielaj zasoby w oparciu o umiejętności, zapotrzebowanie i dostępność. Możesz także ustawić wartości bazowe, zależności zadań, kamienie milowe i alerty e-mail.

Narzędzie ma kontrolę wersji, komentarze ze wzmiankami, dyskusje i oddzielny portal klienta, aby wszyscy byli na tej samej stronie i unikali nieporozumień. 💫

Dzięki wbudowanemu licznikowi czasu pracownicy mogą śledzić czas i rejestrować rozliczane godziny. Pulpit nawigacyjny i raporty są wysoce konfigurowalne, umożliwiając personalizację układów, pól, formuł i wykresów.

Najlepsze cechy Celoxis

Śledzenie żądań z różnych źródeł i ranking

Analiza What-If

Portal klienta

Śledzenie czasu

Wysoce konfigurowalne pulpity nawigacyjne, raporty i narzędzia do tworzenia oprogramowania

Natywna integracja z ponad 400 narzędziami i więcej dzięki API

Dostępne w wersji webowej i mobilnej

Ograniczenia Celoxis

Brak funkcjiopcja "cofnij"* Dodawanie nowych licencji może być trudne

Ceny Celoxis

Chmura : 22,50 USD/miesiąc za użytkownika

: 22,50 USD/miesiąc za użytkownika On Premise: ceny niestandardowe

* Podana cena odnosi się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Celoxis

9. TeamGantt

Najlepsze do zarządzania projektami za pomocą wykresu Gantta

Planowanie jest proste dzięki TeamGantt's przeciągnij i upuść wykresy

TeamGantt przyjął inne podejście do zarządzania projektami, głównie koncentrując się na prostych wykresach Gantta typu "przeciągnij i upuść ". Mimo to, oferuje inne widoki, takie jak kalendarz i tablica, a także wiele innych narzędzi ułatwiających zarządzanie obciążeniem pracą.

Możesz użyć jednego z szablonów lub zacząć od zera. Zdefiniuj zadania, kluczowe kamienie milowe i zależności, a następnie przypisz zadania za pomocą funkcji Model RACI (Odpowiedzialny, Odpowiedzialny, Konsultowany, Poinformowany).

TeamGantt pozwala przydzielać pracę w oparciu o możliwości i dostępność zespołu oraz zarządzać innymi zasobami, takimi jak sprzęt i materiały. Współpracuj za pośrednictwem czatu lub aktualizacji i śledź czas w aplikacji. Aby określić, czy masz zaległości i gdzie należy odnieść się do stanu projektu lub raportu bazowego, które są świetnymi narzędziami w szczególności do tworzenia oprogramowania.

Najlepsze cechy TeamGantt

Przeciąganie i upuszczanie wykresów Gantta

Gotowe szablony

Przypisywanie RACI

Zarządzanie zasobami iplanowanie wydajności* Stan projektu i raporty bazowe

Natywna integracja z 7 narzędziami i nie tylko poprzez Zapier lub API

Dostępne w wersji webowej i mobilnej

Ograniczenia TeamGantt

Drogie dla mniejszych zespołów szukając najlepszego oprogramowania do zarządzania projektami

Może byćglitchy w przypadku dużych projektów

Cennik TeamGantt

Darmowy

Lite : 19 USD/miesiąc za menedżera*

: 19 USD/miesiąc za menedżera* Pro : 49 USD/miesiąc na menedżera

: 49 USD/miesiąc na menedżera Enterprise: $99/miesiąc na menedżera

*Podane ceny odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje TeamGantt

Check out these TeamGantt alternatywy !

10. KrispCall

Najlepszy do rozmów telefonicznych

przez KrispCall Chociaż nie jest to oprogramowanie do zarządzania projektami, KrispCall może pomóc w skutecznym współpracować z zespołem programistów i klientami . Jest to system telefoniczny oparty na chmurze odpowiedni dla firm o różnych kształtach i rozmiarach. 📏

Oprócz standardowych połączeń i wiadomości tekstowych, otrzymujesz dostęp do funkcji, takich jak połączenia oczekujące, interaktywna odpowiedź głosowa (IVR), notatki z połączeń, transfer, poczta głosowa i lekki CRM. Możesz także nagrywać i monitorować połączenia, a także analizować je za pomocą analityki na żywo. Wkrótce KrispCall będzie w stanie zintegrować się z CRM, sprzedażą i innymi narzędziami używanymi do prowadzenia firmy.

Najlepsze cechy KrispCall

System telefoniczny oparty na chmurze

IVR

Notatki z połączeń

Poczta głosowa

Lekki CRM

Monitorowanie i analiza połączeń

Natywna integracja z 6 narzędziami i więcej poprzez API (wkrótce)

Dostępne na stronach internetowych, komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych

Ograniczenia KrispCall

Niewiele opcji integracji

Ograniczona funkcjonalność poza komunikacją

Ceny KrispCall

Essential : $12/miesiąc za użytkownika*

: $12/miesiąc za użytkownika* Standard : $32/miesiąc za użytkownika

: $32/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

*Podane ceny odnoszą się do miesięcznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje KrispCall

Zadania z narzędziami do zarządzania projektami programistycznymi

Od karteczek samoprzylepnych i tablic po Agile i nie tylko, narzędzia do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania przeszły długą drogę. Platformy, które omówiliśmy w tym artykule, zostały zaprojektowane w celu ułatwienia pracy, od organizowania zadań i terminów po śledzenie błędów i współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małą aplikacją, czy nad systemem na dużą skalę, te narzędzia do zarządzania projektami pomogą Ci pewnie poradzić sobie z każdym projektem rozwoju oprogramowania, który pojawi się na Twojej drodze. 💪