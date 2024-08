10 najlepszych narzędzi do automatyzacji testów QA w 2024 roku

Na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do testowania QA, ale wypróbowanie ich wszystkich jest czasochłonne, a wybór najbardziej przydatnego może być trudny.

Dlatego zrobiliśmy to za Ciebie!

Zbadaliśmy i znaleźliśmy nowoczesne narzędzia, których zespoły QA używają, aby przyspieszyć swoją pracę procesy wydawania , zwiększyć ich wydajność i wypuszczać produkty na rynek z mniejszą liczbą błędów lub bez nich.

Nawet jeśli dopiero zaczynasz pracę w QA i szukasz odpowiednich narzędzi do testowania oprogramowania lub jesteś weteranem, jesteśmy pewni, że będziesz w stanie znaleźć co najmniej jeden aspekt swojej pracy, który zostanie ulepszony dzięki wybraniu niektórych narzędzi z naszej listy.

Albo, kto wie, może zaadoptujesz je wszystkie do swojego zestawu narzędzi, radykalnie przekształcisz swój cykl pracy i zmniejszysz swoje koszty dług techniczny dramatycznie.

10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do testowania QA w 2024 roku

1. ClickUp

Najlepsze oprogramowanie do śledzenia błędów i projektów

Stwórz idealną Zwinny cykl pracy i zbuduj elastyczny system Kanban, aby wizualizować swoją pracę i usprawnić zarządzanie projektami za pomocą widoku Tablicy w ClickUp ClickUp jest wszechstronnym oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzie wydajności stworzone dla każdego typu Teams. Oferuje setki konfigurowalnych funkcji i w pełni konfigurowalną platformę, co oznacza, że zespoły mogą skonfigurować ClickUp tak, aby pasował do każdego przypadku użycia, potrzeb, preferencji i cyklu pracy, w tym śledzenia błędów i zarządzania problemami.

Co sprawia, że ClickUp jest przydatnym narzędziem do śledzenia błędów i testowania QA? Oto kilka kluczowych funkcji, które sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie dla zespołów ds. zapewnienia jakości:

1️⃣ Platforma z możliwością dostosowania: Zbuduj ClickUp, aby dopasować go do swoich procesów QA i potrzeb projektów. Skorzystaj z elastycznych i potężnych funkcji, takich jak niestandardowe pola, aby dodać tyle szczegółów do pracy, ile potrzeba, niestandardowe statusy zadań dla usprawnienia cyklu pracy oraz konfigurowalne zadania z ponad 35 ClickApp takie jak automatyzacja i punkty sprintu.

2️⃣ Funkcje współpracy: Usprawnij pracę zespołową dzięki potężnym funkcjom współpracy, które ułatwiają wspólną pracę nad każdym rodzajem projektu dzięki cyfrowym Tablicom, Dokumentom, komentarzom, Proofingowi, e-mailom w ClickIp, widokowi Chat i wielu innym.

3️⃣ Pulpity z raportowaniem w czasie rzeczywistym: Twórz niestandardowe pulpity, aby uzyskać ogólny widok całej swojej pracy na pierwszy rzut oka i łatwo udostępniaj je swojemu zespołowi.

4️⃣ Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków: Widok listy, tabeli, wykresu Gantta, kalendarza i wielu innych Widok Tablicy który pozwala tworzyć i efektywnie zarządzać idealnym zwinnym cyklem pracy dla Twojego zespołu. Widok Tablicy w ClickUp może być wykorzystywany jako przyjazna dla użytkownika tablica do śledzenia błędów, aby pomóc zespołom w planowaniu błędów, zarządzaniu zwinnymi projektami, dzieleniu i przydzielaniu zadań oraz bardziej efektywnej współpracy z zespołami inżynierów. Jeśli chodzi o usprawnienie procesu przyjmowania błędów, Twój zespół może skorzystać z widoku formularza, aby utworzyć niestandardowych Formularzy które automatycznie tworzą zadanie po otrzymaniu przesłanego zgłoszenia.

5️⃣ Biblioteka szablonów: Uzyskaj dostęp do łatwych w użyciu i konfigurowalnych szablonów na każdą potrzebę, w tym szablonów dla zespołów inżynieryjnych i ds. wydajności.

Na przykład Szablon śledzenia błędów i problemów przez ClickUp oferuje potężne rozwiązanie do zarządzania projektami, raportowania i śledzenia zadań, umożliwiając teamom projektowym zarządzanie postępami, ograniczanie ryzyka i optymalizację zasobów. Dostarcza scentralizowany hub dla rozwiązywania błędów i problemów i zachęca do współpracy między działami, aby zapewnić spójną komunikację, terminowe rozwiązywanie problemów i lepszą widoczność statusu projektu. Użyj tego szablonu, aby uprościć tworzenie kolejek błędów i raportów, notatek ze sprintów i briefów produktowych.

Wspieraj współpracę międzyfunkcyjną i szybciej dostarczaj lepsze produkty dzięki zautomatyzowanym i dopasowanym cyklom pracy, niestandardowym formularzom zgłoszeń, elastycznym widokom i nie tylko, korzystając z szablonów błędów i zgłoszeń Szablony śledzenia problemów przez ClickUp

Oto kilka innych funkcji w ClickUp, które pomogą Ci rozpocząć Zwinne testowanie ustawienia!

Najlepsze funkcje