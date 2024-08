11 darmowych szablonów dzienników i śledzenia spraw w Excelu i ClickUp

Bez względu na to, jaki produkt lub usługę oferujesz, każdego dnia będą pojawiać się problemy, z którymi Ty i Twój zespół będziecie musieli sobie poradzić. Niezależnie od tego, czy jest to niezadowolony klient, czy zaginiona dostawa, będziesz potrzebować oprogramowanie do śledzenia problemów i narzędzia do skutecznego radzenia sobie z tymi problemami.

Jednym z najlepszych sposobów zarządzania problemami jest szablon śledzenia problemów. Niezależnie od tego, czy chcesz śledzić opinie klientów, czy też szybko identyfikować i rozwiązywać błędy, posiadanie niezawodnego systemu może mieć ogromne znaczenie.

Na szczęście istnieje wiele szablonów, które mogą w tym pomóc. W tym artykule omówimy niektóre z naszych ulubionych szablonów do śledzenia zgłoszeń - od zarządzania obsługą klienta po bezpieczeństwo IT - abyś mógł znaleźć idealne narzędzie dla swojego zespołu!

Co to jest szablon śledzenia zgłoszeń?

Szablon śledzenia zgłoszeń to narzędzie, które ułatwia zespołom katalogowanie zgłoszeń, planowanie strategii łagodzenia ich skutków i ostatecznie rozwiązywanie problemów.

Podobnie jak w przypadku wszystkich projektów, od czasu do czasu pojawiają się problemy. Mogą one obejmować funkcje, które nie działają zgodnie z oczekiwaniami, błędy w oprogramowaniu lub skargi klientów.

Celem szablonu śledzenia problemów jest zarządzanie tymi problemami w projekcie i śledzenie ich postępów do momentu ich rozwiązania. W ten sposób zespół może szybko i łatwo rozwiązywać pojawiające się problemy bez ryzyka, że sprawy pozostaną nierozwiązane przez zbyt długi czas.

Co składa się na dobry szablon Issue Tracker?

Najlepsze szablony do śledzenia zgłoszeń mają kilka kluczowych cech. Aby być skutecznym szablonem do śledzenia zgłoszeń, powinien on być

Łatwy do zrozumienia : Świetny interfejs użytkownika powinien pozwalać ludziom znaleźć to, czego potrzebują na pierwszy rzut oka.

: Świetny interfejs użytkownika powinien pozwalać ludziom znaleźć to, czego potrzebują na pierwszy rzut oka. Możliwość dostosowania : Wiele widoków sprawia, że szablon można dostosować do własnych potrzeb.

: Wiele widoków sprawia, że szablon można dostosować do własnych potrzeb. Inteligentny : Pozwala na łatwewprowadzanie danych które płynnie dopasowują się do przepływów pracy.

: Pozwala na łatwewprowadzanie danych które płynnie dopasowują się do przepływów pracy. Actionable: Uwzględnij miejsca dla członków zespołu, aby dowiedzieć się, na czym polega problem i co muszą zrobić, aby go rozwiązać.

11 najlepszych szablonów do śledzenia zgłoszeń

Firmy codziennie zmagają się z różnego rodzaju problemami. Oto zbiór 11 szablonów, które mogą pomóc w radzeniu sobie z lwią częścią z nich.

1. Szablon ClickUp Issue Tracker

Pobierz ten szablon

Czasami naprawdę nie potrzebujesz niczego zbyt wyszukanego. Szablon Issue Tracker dla ClickUp jest prosty, łatwy w użyciu i idealny dla niemal każdego zespołu. Sprawia to, że szablon ten jest szczególnie dobry jako narzędzie pracy dla kilku zespołów.

Jednak tylko dlatego, że jest to podstawowy szablon, nie oznacza, że nie ma kilku sztuczek w rękawie. Na przykład szablon Issue Tracker ma kilka unikalnych widoków. Za pomocą kliknięcia przycisku można zmienić widok z wykresu Gantta na widok listy, aby dostosować go do swoich preferencji.

Ponadto zawiera wszystkie najważniejsze kolumny informacji, które mogą być potrzebne do śledzenia kwestii związanych z zarządzaniem projektami w czasie rzeczywistym. Obejmuje to:

Priorytet zadania

Przydzielony personel

Data rozpoczęcia

Termin wykonania

Dział

Ten szablon jest również w pełni konfigurowalny. Jeśli więc zauważysz coś, czego potrzebujesz (lub nie potrzebujesz), możesz łatwo wprowadzić te zmiany.

Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z szablonów śledzenia zgłoszeń lub po prostu potrzebujesz czegoś, co obsłuży Twój zespół backlog produktu nie szukaj dalej - to idealny wybór szablonu dla Ciebie! Pobierz ten szablon

2. Szablon narzędzia do śledzenia problemów na poziomie ryzyka ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia problemów na poziomie ryzyka ClickUp

Szablon Szablon narzędzia do śledzenia problemów na poziomie ryzyka ClickUp to idealne rozwiązanie dla zespołów, które muszą ustalić priorytety swoich zadań i upewnić się, że najważniejsze elementy są rozwiązywane w pierwszej kolejności.

Szablon ten zapewnia zespołom usprawniony przegląd najbardziej krytycznych zadań, umożliwiając im skupienie się na nich w pierwszej kolejności. Możliwość szybkiego przeformatowania szablonu na różne widoki (np. wykresy Gantta lub widok listy) dodaje dodatkową funkcjonalność, która jeszcze bardziej ułatwia zarządzanie zadaniami na wszystkich poziomach ryzyka.

Risk Level Issue Tracker zawiera również wszystkie niezbędne kolumny, więc pobranie tego szablonu i uczynienie go kluczowym trybikiem w sposobie działania zespołu nie powinno wymagać wiele pracy.

Zobacz, jak możesz kontrolować usterki produktu, pobierając nasz szablon Risk Level Issue Tracker już dziś. Pobierz ten szablon

3. Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp

Szablon śledzenia błędów i błędów ClickUp

Faktem jest, że nikt nie lubi błędów - a już na pewno, gdy występują one w oprogramowaniu. Na szczęście dzięki ClickUp Bug & Issue Tracking Template , eliminacja wszelkich błędów, które pojawią się w procesie rozwoju, jest łatwiejsza niż kiedykolwiek.

Szablon ten sprawia, że możliwość zgłaszania, śledzenia i naprawiania błędów jest dla zespołu tak bezbolesna, jak to tylko możliwe. Zamiast polegać na skomplikowanych arkuszach kalkulacyjnych lub nieformalnych wiadomościach na Slacku, ten scentralizowany szablon może być dla zespołu sposobem nr 1 na szybkie wykrycie i usunięcie znanych błędów.

Dzięki temu szablonowi możesz wykorzystać siłę organizacji i pracy zespołowej, aby zredukować wszelkie usterki w oprogramowaniu. Na przykład, możesz pracować w kilku działach, aby zoptymalizować wysiłki związane z eliminacją błędów. Dział obsługi klienta może zgłaszać znane błędy zgłoszone przez użytkowników, zespoły produktowe mogą ocenić poziom ryzyka i tworzyć raporty o błędach , a zespoły inżynierów mogą szybko zająć się najważniejszymi błędami.

Ponadto szablon ten umożliwia korzystanie z wielu widoków, dzięki czemu śledzenie błędów i zgłoszeń odbywa się w jednym miejscu. Ten szablon zawiera następujące widoki:

Widok listy : Przeglądaj otwarte zadania i organizuj je według priorytetu, punktów Scrum i nie tylko.

: Przeglądaj otwarte zadania i organizuj je według priorytetu, punktów Scrum i nie tylko. Widok tablicy : Użyj funkcji przeciągnij i upuśćTablica Kanban aby śledzić, gdzie w potoku znajdują się poprawki błędów.

: Użyj funkcji przeciągnij i upuśćTablica Kanban aby śledzić, gdzie w potoku znajdują się poprawki błędów. Widok obciążenia pracą : Zobacz obciążenie pracą swojego zespołu, aby zapobiec wąskim gardłom, zanim się pojawią.

: Zobacz obciążenie pracą swojego zespołu, aby zapobiec wąskim gardłom, zanim się pojawią. Widok formularzy : Znajdź wszystkie swojezgłoszenia błędów w jednym miejscu.

: Znajdź wszystkie swojezgłoszenia błędów w jednym miejscu. Widok osi czasu: Zaplanuj inicjatywy swojego zespołu na osi czasu, aby każdy dokładnie wiedział, jak i kiedy dotrzesz od celu A do celu B.

Jeśli chcesz mieć sprawnie działające oprogramowanie, połącz ten szablon z świetne oprogramowanie do śledzenia błędów i będziesz wolny od błędów w mgnieniu oka! Pobierz ten szablon

4. Szablon zgłoszenia błędu ClickUp

Szablon raportu o błędzie ClickUp

Często błędy są znajdowane w najbardziej nieodpowiednich momentach. Kiedy robisz coś innego, ostatnią rzeczą, którą chcesz zrobić, jest stworzenie szczegółowego raportu o błędach dla swojego zespołu.

Właśnie dlatego stworzyliśmy narzędzie Szablon zgłoszenia błędu ClickUp .

Szablon raportu o błędach ClickUp jest idealnym rozwiązaniem dla zespołów, które potrzebują prostego i nieskomplikowanego sposobu zgłaszania, śledzenia i ustalania priorytetów błędów.

Ten szablon raportu o błędach zawiera szczegółowe pytania, które pozwalają szybko i dokładnie zgłosić problem. Obejmuje to takie informacje jak:

Szczegóły dotyczące czasu wystąpienia błędu

Platforma, na której wystąpił błąd

Funkcje, których dotyczy błąd

Kroki do replikacji

Ponadto szablon ten jest w pełni konfigurowalny. Jeśli więc masz jakieś dodatkowe informacje, które należy śledzić przy każdym zgłoszeniu błędu, możesz je łatwo dodać.

Upewnij się, że Twój produkt działa płynnie, dodając nasz szablon raportu o błędach już dziś! Pobierz ten szablon Potrzebujesz więcej pomocy w zarządzaniu produktem? Sprawdź te 20 szablonów zarządzania produktem aby uzyskać jeszcze więcej korzyści związanych z zarządzaniem produktem.

5. ClickUp Zarządzanie obsługą klienta Szablon śledzenia problemów

Szablon do śledzenia zgłoszeń w ramach zarządzania obsługą klienta ClickUp

Niewiele rzeczy jest trudniejszych niż dobra obsługa klienta. Potrzeba czasu, cierpliwości i zasobów, aby zapewnić klientom satysfakcjonujące rozwiązanie wszelkich nękających ich problemów.

Jednym ze sposobów na zapewnienie zespołom obsługi klienta przewagi są odpowiednie narzędzia organizacyjne. The ClickUp Customer Service Management Issue Tracking Template (Szablon śledzenia zgłoszeń) może to zrobić.

Przedstawiciele obsługi klienta mogą używać tego szablonu do organizowania wszystkich swoich klientów, opinii i priorytetów w jednym miejscu. Dodatkowo, mogą oni śledzić oceny satysfakcji klientów, tworzyć zgłoszenia i współpracować z innymi zespołami lub działami.

Nie utrudniaj sobie i tak już trudnej pracy. Zacznij wdrażać ClickUp Customer Service Management Issue Tracking Template i zapewnij swoim zespołom obsługi klienta wszelką pomoc, jakiej potrzebują, aby zapewnić niezapomnianą obsługę, jakiej oczekują klienci. Pobierz ten szablon

6. ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

ClickUp Agency Client Health Tracker by Zenpilot

W świecie agencji bycie na bieżąco z kwestiami dotyczącymi klientów ma kluczowe znaczenie dla utrzymania silnych relacji i zwiększenia zadowolenia klientów. To właśnie tutaj ClickUp Agency Client Health Tracker od Zenpilot Template jest dostępny. Ten konfigurowalny szablon umożliwia firmom śledzenie kondycji relacji z klientami w jednym wygodnym miejscu, ułatwiając zarządzanie informacjami o klientach i bycie na bieżąco z wszelkimi pojawiającymi się problemami.

Dzięki ClickUp Agency Client Health Tracker agencje mogą śledzić ważne punkty danych, takie jak poziom zadowolenia klientów, punkty styku i opinie. Informacje te mają kluczowe znaczenie dla identyfikacji potencjalnych problemów, zanim staną się one poważnymi problemami, umożliwiając firmom podejmowanie proaktywnych działań i dbanie o zadowolenie klientów. Dzięki tym wszystkim danym przechowywanym w jednym miejscu, łatwo jest zidentyfikować wzorce i trendy, umożliwiając firmom optymalizację swoich usług i poprawę ogólnego zadowolenia klientów.

Włączając ClickUp Agency Client Health Tracker do procesu śledzenia spraw w swojej agencji, będziesz w stanie usprawnić swoje przepływy pracy i być na bieżąco z wszelkimi pojawiającymi się problemami klientów. Pobierz ten szablon

7. Szablon bezpieczeństwa IT ClickUp

Szablon bezpieczeństwa IT ClickUp

Jedną z największych kwestii stojących przed każdym produktem cyfrowym jest bezpieczeństwo IT. Ponieważ coraz więcej informacji jest przechowywanych w chmurze, zarówno firmy, jak i klienci muszą mieć pewność, że wdrażane są wszelkie środki bezpieczeństwa.

Jednak nadążanie za tym poważnym problemem jest szczególnie trudne dla mniejszych firm. Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa danych, stworzyliśmy Szablon bezpieczeństwa IT ClickUp .

Ten szablon jest wstępnie sformatowany z najbardziej aktualnymi benchmarki bezpieczeństwa zalecane przez The Centrum Bezpieczeństwa Internetowego (CIS). Korzystając z tego szablonu, zespół IT może upewnić się, że wszystkie niezbędne środki ostrożności są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Ponadto, dzięki wygodnemu widokowi tablicy, można zobaczyć, jakie inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa są realizowane, w toku lub jeszcze nie zostały rozpoczęte. W ten sposób można zaplanować realistyczną mapę drogową tego, jak zabezpieczyć swój produkt. Pobierz ten szablon

8. Szablon dziennika problemów z dostawą ClickUp

Szablon dziennika problemów z dostawą ClickUp

Szablon Szablon dziennika problemów z dostawą ClickUp jest nieocenionym narzędziem dla zespołów, które muszą śledzić swoje problemy z dostawami.

Dzięki temu szablonowi można monitorować i zarządzać wszelkimi opóźnieniami lub rozbieżnościami w procesie wysyłki. Obejmuje to śledzenie bieżącego statusu każdego zamówienia, rejestrowanie wszelkich problemów, które pojawiają się podczas transportu, oraz dostarczanie szczegółowych informacji na temat wszelkich opóźnień.

Pomoże to w radzeniu sobie z wszelkimi problemami związanymi z łańcuchem dostaw i zapewni pojedynczy rejestr problemów, z którego można czerpać dane podczas sprawdzania, jak dobrze firma radzi sobie z dostarczaniem produktów. Dane te można następnie wykorzystać do optymalizacji szybkości i niezawodności w celu stworzenia jeszcze lepszej usługi. Pobierz ten szablon

9. Szablon formularza opinii ClickUp

Szablon formularza opinii ClickUp

Świetne produkty powstają z jeszcze lepszych opinii. Ponieważ, bądźmy szczerzy, nic nie jest idealne od samego początku.

Jeśli więc chcesz mieć pewność, że Twój produkt jest tak dobry, jak to tylko możliwe, potrzebujesz łatwego sposobu na zbieranie, przechowywanie i analizowanie opinii klientów w jednym, wygodnym miejscu.

Cóż, nie szukaj dalej niż Szablon formularza opinii ClickUp .

Ten szablon to fenomenalny sposób dla zespołów na zbieranie i zarządzanie opiniami klientów. Pozwoli ci on skutecznie zbierać opinie klientów i ułatwi ci reagowanie w odpowiednim czasie oraz wprowadzanie ulepszeń w oparciu o dostarczone informacje. Pobierz ten szablon

10. Szablon ClickUp Help Desk

Szablon ClickUp Help Desk

Nic tak nie denerwuje klientów, jak konieczność czekania na rozwiązanie. Jeśli minie nawet kilka dni, podczas których ich zgłoszenie czeka na rozpatrzenie, drobna niedogodność może stać się prawdziwą stratą biznesową.

Aby tego uniknąć, potrzebujesz pomocy technicznej przygotowanej do przyjmowania i rozwiązywania zgłoszeń JAK NAJSZYBCIEJ.

The Szablon ClickUp Help Desk jest idealnym wyborem, aby pomóc Ci to zrobić. Dzięki temu szablonowi możesz organizować, ustalać priorytety i zarządzać zgłoszeniami klientów, zanim przerodzą się one w poważne problemy. Powinno to pomóc w zdobyciu punktów u klientów i pomóc w osiągnięciu celów oKR sukcesu klienta .

Dodatkowo, dzięki możliwości szybkiego i skutecznego przydzielania zadań różnym członkom zespołu, klienci otrzymają swoje rozwiązania na czas. To, co może być dużym minusem w oczach klientów, może być okazją do udowodnienia, że gdy coś pójdzie nie tak, będziesz ich wspierać. Pobierz ten szablon

11. Szablon Excel do śledzenia problemów w laboratorium

Za pośrednictwem Template Lab

Excel może nie wyglądać zbyt nowocześnie, ale nie można zaprzeczyć potędze tego systemu. Excel jest najważniejszym sposobem śledzenia spraw od dziesięcioleci i nie bez powodu.

Jeśli ty i twój zespół dobrze czujecie się w systemie Excel i potrzebujecie szablonu do śledzenia zgłoszeń, który będzie z nim zintegrowany, to ten szablon jest właśnie dla was.

Podobnie jak większość szablonów Excel, ten konkretny szablon jest dość podstawowy. Zawiera miejsca do dodania:

Oświadczenie dotyczące sprawy

Numer identyfikacyjny

Imię i nazwisko właściciela

Ostateczne rozwiązanie

Data rozwiązania

Ponadto łatwo jest dodawać lub usuwać kolumny w zależności od potrzeb.

Jeśli więc korzystasz już z ekosystemu Excela, powinieneś wypróbować ten prosty szablon. Pobierz ten szablon

Rozwiąż śledzenie błędów z szablonami śledzenia błędów!

Odpowiedni szablon do śledzenia zgłoszeń może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o śledzenie zgłoszeń dotyczących produktów.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym zespołem, czy dużym przedsiębiorstwem, istnieje rozwiązanie do śledzenia zgłoszeń, które może zaspokoić Twoje potrzeby i pomóc Ci szybko i łatwo kontrolować wszelkie potencjalne problemy.

Jednym ze sposobów na maksymalne wykorzystanie szablonów jest tworzenie i używanie ich w ClickUp. ClickUp zawiera tysiące gotowych szablonów, które działają w naszym ekosystemie. Oznacza to, że możesz łatwo importować i eksportować dane, automatyzować procesy i łączyć śledzenie zgłoszeń z przepływami pracy.

Nie pozwól więc, by rozwiązywanie problemów spowolniło rozwój Twojego produktu. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś i stwórz bezbłędne doświadczenie dla swoich klientów.