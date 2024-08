20 najlepszych programów, narzędzi i rozwiązań do śledzenia błędów w 2024 roku

Każde oprogramowanie od czasu do czasu napotyka kilka błędów. 🐜

Chociaż ich wyłapywanie jest bardzo ważne, wiemy, że jeszcze bardziej irytujące jest przekopywanie się przez mnóstwo logów w celu znalezienia błędu i ustalenia, co go spowodowało.

Jak więc pozbyć się tych małych stworzeń bez utraty produktywności?

Korzystając z oprogramowania do śledzenia błędów!

Narzędzia do śledzenia błędów pomagają zarządzać błędami oprogramowania na każdym etapie cyklu życia, od wykrycia błędu do jego rozwiązania. W tym artykule dowiemy się, dlaczego potrzebujesz oprogramowania do śledzenia błędów i wyróżnimy 20 najlepszych narzędzi do śledzenia błędów, z których możesz korzystać już dziś.

wyeliminujmy kilka błędów! 🐛

Zalety oprogramowania do śledzenia błędów

Błędy to błędy lub wady znalezione w dowolnym systemie komputerowym lub fragmencie kodu, które uniemożliwiają prawidłowe działanie oprogramowania lub całkowicie je uniemożliwiają. Są one niezwykle powszechne w tworzeniu oprogramowania, ponieważ zespoły regularnie wprowadzają nowy kod.

Niestety, błędy pozostają w oprogramowaniu, dopóki ktoś ręcznie się ich nie pozbędzie. Właśnie dlatego oprogramowanie do śledzenia błędów ma tak kluczowe znaczenie dla zespołów programistycznych.

Śledzenie błędów pomaga zespołom być na bieżąco z problemami, które pochodzą z nieskończonej liczby miejsc. A jeśli błędy pozostają nierozwiązane, prowadzą do niedziałających stron, narzędzi do kasowania lub niezapisanych danych. Wszystko, co z tego wyniknie, to niezadowoleni klienci, utrata przychodów i znaczny uszczerbek na reputacji firmy

Jakie są więc najlepsze narzędzia do śledzenia błędów, które pomogą zarejestrować i wyeliminować te błędy, zanim zrujnują Twoją firmę?

Oczywiście, możesz użyć Excel lub Arkusze Google arkusze kalkulacyjne do śledzenia błędów. Ale to wszystko, co można zrobić. Aby skutecznie zarządzać błędami, zespoły programistów potrzebują solidnego rozwiązania do śledzenia błędów lub narzędzi do śledzenia defektów.

Pomagają one w śledzeniu błędów na każdym etapie projektu, począwszy od proces tworzenia oprogramowania do etapu testowania i uruchamiania. Najlepsze narzędzia do śledzenia błędów posiadają takie funkcje jak

Zarządzanie zadaniami

Pulpity nawigacyjne

Zwinne zarządzanie projektami (wykresy Burndown, wykresy Gantta itp.)

Przesyłanie raportów o błędach

Analityczne raporty o błędach

Powiadomienia e-mail

Narzędzia automatyzacji

Zobaczmy, jakie oprogramowanie do śledzenia błędów jest dostępne, aby pomóc Twojemu zespołowi pozostać sprawnym i poinformowanym.

20 najlepszych programów do śledzenia błędów w 2022 roku

1. ClickUp ClickUp jest jednym z

najwyżej ocenianych narzędzi do zwiększania produktywności i śledzenia błędów. Zapewnia kompleksowe rozwiązania dla organizacji, które muszą pozostać produktywne i wydajne. ClickUp to nie tylko solidne oprogramowanie do zarządzania projektami, ale także scentralizowane centrum pracy dla zespołów. 🤝

Jednym z powodów, dla których ClickUp znajduje się na szczycie listy najlepszych narzędzi do śledzenia błędów, są Potężna integracja ClickUp z GitHubem . Na przykład zespoły programistów mogą zobaczyć całą aktywność GitHub związaną z zadaniem i otrzymywać powiadomienia o dodaniu elementów. Możesz też automatycznie zmienić status zadania z Github w ClickUp.

Elastyczne funkcje ClickUp pozwalają zespołom programistów na współpracę w całej organizacji. Koniec z uganianiem się za kierownikami projektów lub zespołami obsługi klienta, marketingu i projektowania w celu zgłaszania błędów.

Odkryłeś błąd? 🔍

Łatwo upewnij się, że każdy członek zespołu wie, co ma robić i kto nad czym pracuje, dzięki przypisanym zadaniom w ClickUp. Przypisuj błędy indywidualnym programistom, wielu osobom lub całemu zespołowi.

Dodawanie wielu osób lub całego zespołu w ClickUp

Oczywiście, narzędzia do zarządzania zadaniami są pomocne w śledzeniu błędów, ale wiemy, że naprawdę wydajne zespoły potrzebują czegoś więcej. Właśnie dlatego ClickUp jest idealnym oprogramowaniem do śledzenia błędów dla programistów, którzy muszą tworzyć pulpity nawigacyjne wydajności i śledzenia.

Twórz pulpity nawigacyjne w ClickUp, aby monitorować postępy zespołu, odkrywać wąskie gardła i zarządzać zasobami aby zachować produktywność. Ponadto można dostosować pulpity nawigacyjne za pomocą ponad 50 widżetów, w tym Burnup , Burndown , Przepływ skumulowany oraz Wykres prędkości wykresy.

Pulpity nawigacyjne ClickUp są w pełni konfigurowalne, aby wyświetlać dokładnie to, czego potrzebujesz do wykonania pracy

A co z zespołami programistów, które potrzebują lepszego rozwiązania do pomocy technicznej? Łatwe gromadzenie danych dzięki Widok formularza ClickUp i odbieraj zgłoszenia błędów od użytkowników za pośrednictwem formularza ClickUp do swojej aplikacji.

Użyj ClickUp do tworzenia zadań na podstawie tych odpowiedzi z formularza, aby Twój zespół wsparcia mógł je przenieść przez przepływ pracy.

Tworzenie formularzy do automatycznego wysyłania wiadomości e-mail lub tworzenia zadań po znalezieniu i przesłaniu błędu

Funkcje ClickUp

Konfigurowalne widoki śledzenia błędów : Użyj dowolnego stylu projektu, takiego jak Agile, Scrum lub wykresy Gantta, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb swoich zespołów

: Użyj dowolnego stylu projektu, takiego jak Agile, Scrum lub wykresy Gantta, aby jak najlepiej dopasować go do potrzeb swoich zespołów Zależności zadań : Używaj zależności, aby pomóc zespołom rozwiązywać błędy we właściwej kolejności i zapobiegać wykonywaniu niepotrzebnej pracy

Niestandardowy status zadania, tagi i priorytety : Podaj więcej szczegółów na temat błędów w zadaniach za pomocą niestandardowych tagów i statusów, takich jak znalezione i rozwiązane, lub ustaw priorytety, aby pokazać pilność zadania

: Podaj więcej szczegółów na temat błędów w zadaniach za pomocą niestandardowych tagów i statusów, takich jak znalezione i rozwiązane, lub ustaw priorytety, aby pokazać pilność zadania Automatyzacja zadań : Korzystaj z ponad 50 automatyzacji, aby usprawnić przepływy pracy i ograniczyć powtarzalną pracę

Dokumenty : Twórz mapy drogowe i nakreślaj procesy dla nowych członków zespołu za pomocą ClickUpDokumenty Pobierz szablon śledzenia błędów i błędów ClickUp Ograniczenia ClickUp

Brak widoku tablicy w aplikacji mobilnej (jeszcze)

Dostosowywanie może być skomplikowane dla niektórych użytkowników

Wyszukiwanie i filtrowanie może być wolniejsze dla niektórych (główne ulepszenia już wkrótce 😉)

Ceny ClickUp

Wybierz jeden z wielu planów cenowych:

Bezpłatny plan Forever

Plan bez ograniczeń : 7 USD miesięcznie na członka

: 7 USD miesięcznie na członka Plan biznesowy : 12 USD miesięcznie na członka

: 12 USD miesięcznie na członka Enterprise: Kontakt po więcej szczegółów!

Oceny klientów ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

4.7/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2000 recenzji)

2. Jira

Via JiraJira to narzędzie do zarządzania projektami i oprogramowanie do śledzenia spraw które zapewnia zespołom kilka zwinnych raportów w czasie rzeczywistym do śledzenia błędów. Jednak to oprogramowanie do śledzenia błędów nie ma żadnych funkcji zarządzania pomysłami.

Dlaczego jest to problem?

Twórcy oprogramowania potrzebują kreatywnej przestrzeni do opracowywania nowych projektów, rozwiązań programowych i planów śledzenia błędów. Ale bez funkcji zarządzania pomysłami, powodzenia w zapamiętywaniu pomysłów.

Po drugie, poza programistami, Jira nie jest najbardziej konfigurowalnym narzędziem, co uniemożliwia jej bycie rozwiązaniem dla całej organizacji.

Kluczowe funkcje Jira

Widoki Agile, takie jak tablice Scrum i Tablice Kanban * Dostęp do raportów, takich jak raport utworzonych i rozwiązanych zgłoszeń oraz raport ostatnio utworzonych zgłoszeń

Konfigurowalne pulpity nawigacyjne

Śledzenie kamieni milowych, uruchomień, błędów i nie tylko

Ograniczenia Jira

Brak czasu rzeczywistegofunkcje współpracy nad dokumentami które umożliwiają zespołom wspólną pracę nad błędami

Nie można łatwo wyszukiwać zgłoszeń bez znajomości języka zapytań Jira

Funkcjonalność piaskownicy do testowania kodów jest dostępna tylko w planie premium

Darmowy plan jest bardzo ograniczający

Cennik Jira

Jira ma trzy plany cenowe, w tym ofertę bezpłatną:

Darmowy

Standard : 7,50 USD miesięcznie na członka

: 7,50 USD miesięcznie na członka Premium : 14,50 USD miesięcznie na członka

: 14,50 USD miesięcznie na członka Enterprise: Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Jira

G2: 4,2/5 (ponad 3 000 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

Przeczytaj jak używać Jira do zarządzania projektami i najlepsze alternatywy Jira .

3. Redmine

Via Redmine Redmine jest elastycznym narzędzie do zarządzania projektami open-source z wykresami Gantta, widokami kalendarza i nie tylko. Narzędzie do śledzenia błędów obsługuje wiele projektów i ma wbudowany moduł śledzenia czasu. Zobaczmy, czy potrafisz wydobyć kilka skarbów śledzenia błędów! 👑

Kluczowe funkcje Redmine

Tworzenie podzadań i przypisywanie ich do różnych członków zespołu

Tworzenie spraw oraz edytowanie tematu i opisu

Niestandardowe pola dla spraw, projektów i wpisów czasu

Obsługa powiadomień e-mail

Ograniczenia Redmine

Interfejs użytkownika nie jest zbyt intuicyjny

Nie nadaje się do Agileśledzenie zgłoszeń zespoły

Ograniczone wbudowane integracje z potężnymi narzędziami do zarządzania projektami

Cennik Redmine

Redmine to darmowy system śledzenia błędów o otwartym kodzie źródłowym.

Oceny klientów Redmine

G2: 3.9/5 (ponad 200 recenzji)

3.9/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

Czytaj więcej o Używanie Redmine i jego najlepszych alternatyw .

4. Zoho Bug Tracker

Via Zoho Zoho Bug Tracker to narzędzie do śledzenia usterek, które umożliwia tworzenie niestandardowych pól i przepływów pracy oraz personalizację interfejsu w celu wychwycenia dowolnego błędu oprogramowania.

Niestety, ten system śledzenia błędów nie oferuje nieograniczonej przestrzeni dyskowej, co utrudnia programistom przechowywanie wszystkich danych w aplikacji.

Najważniejsze cechy Zoho Bug Tracker

Niestandardowe przepływy pracy, które pomagają z łatwością przesyłać i naprawiać błędy

Raporty pokazujące, ile błędów zostało zgłoszonych, rozwiązanych i nie tylko

Powiadomienia e-mail, które informują Ciebie i Twój zespół o utworzonych błędach

Dodawanie komentarzy z opisami błędów i załącznikami

Ograniczenia Zoho

Nie oferuje nieograniczonej przestrzeni dyskowej do zgłaszania błędów

Ograniczona integracja z aplikacjami spoza Zoho

Dostęp do tablic i list Kanban tylko podczas przeglądania błędów

Cennik Zoho

Specjalne narzędzie do śledzenia błędów Zoho ma trzy różne plany:

Plan darmowy

Standard : 3 USD miesięcznie za użytkownika

: 3 USD miesięcznie za użytkownika Premium: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny klientów Zoho

G2: 4.4/5 (ponad 30 opinii)

4.4/5 (ponad 30 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 100 opinii)

5. Asana

Via AsanaAsana to narzędzie do zarządzania projektami i śledzenia zgłoszeń, które pozwala nadawać priorytet błędom, dzięki czemu zespół pracuje najpierw nad tymi, które są najbardziej czasochłonne. Jednakże, aby przypisać zadania do wielu osób w tym narzędziu do zarządzania projektami, musisz utworzyć kopie tych zadań.

Oznacza to, że z czasem w całym obszarze roboczym pojawi się mnóstwo zduplikowanych zadań.

Kluczowe funkcje Asana

Szablon śledzenia błędów

Tworzenie formularzy śledzenia błędów

Śledzenie błędów i trendów dzięki niestandardowym polom

Zwinny widok tablicy

Ograniczenia Asany

Brak natywnego śledzenie czasu funkcja

Nie można konwertować komentarzy na zadania

Darmowy plan jest ograniczony (brak niestandardowych pól lub formularzy)

Brak solidnego edytora dokumentów lub centrum wymiany wiedzy

Cennik Asana

Asana oferuje cztery różne plany:

Plan podstawowy : Darmowy

: Darmowy Premium plan : 10,99 USD miesięcznie na członka

: 10,99 USD miesięcznie na członka Plan biznesowy : 24,99 USD miesięcznie na członka

: 24,99 USD miesięcznie na członka Przedsiębiorstwo: Skontaktuj się, aby uzyskać szczegółowe informacje

Oceny klientów Asana

G2 : 4.3/5 (7000+ opinii)

: 4.3/5 (7000+ opinii) Capterra: 4.4/5 (9000+ opinii)

Poczytaj o nas polecane alternatywy dla Asany .

6. nTask

Via nTask nTask to oprogramowanie do zarządzania projektami, które umożliwia zespołom Agile zarządzanie błędami i ustalanie ich priorytetów. Połączenie tablic Kanban z solidnymi narzędziami do współpracy zespołowej, takimi jak dokumentacja zagadnień i ryzyka, sprawia, że jest to potężne narzędzie do śledzenia błędów i ustalania priorytetów.

Platforma ta ma jednak ograniczoną liczbę wbudowanych integracji. Jeśli więc chcesz zintegrować nTask z innymi narzędziami, będziesz w dużej mierze polegać na Zapier.

Kluczowe funkcje nTask

Zwinne widoki dlaśledzenie błędóww tym konfigurowalne tablice Kanban

Widoki planowania projektów, w tym wykresy Gantta, do mapowania dużych inicjatyw z zależnościami i kamieniami milowymi

Narzędzia do ograniczania ryzyka, które pomagają zespołom Agile dokumentować i śledzić problemy i błędy

Narzędzia do zarządzania harmonogramem ułatwiające planowanie, harmonogramowanie i prowadzenie spotkań na platformie

Ograniczenia nTask

Niewiele wbudowanych integracji

Ograniczone opcje dostosowywania i formatowania

Ceny nTask

Do wyboru są cztery plany, w tym:

Free Plan

Premium Plan : 3 USD miesięcznie za użytkownika

: 3 USD miesięcznie za użytkownika Business Plan : 8 USD miesięcznie na użytkownika

: 8 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny klientów nTask

G2: 4.5/5 (10+ opinii)

4.5/5 (10+ opinii) Capterra: 3.9/5 (10+ opinii)

7. Bugzilla

Via Bugzilla Bugzilla jest narzędziem open-source do zgłaszania błędów z zaawansowane systemy raportowania . Możesz również użyć tej aplikacji do śledzenia usterek, aby oszacować czas potrzebny na naprawienie błędu i ustawić dla niego termin.

Jednak ten moduł śledzenia błędów nie ma funkcji, których potrzebują zespoły Agile, takich jak wiele widoków projektu. Może to prowadzić do frustracji zespołu Scrum, który potrzebuje krytycznych widoków lub stale przeskakuje między platformami.

Najważniejsze funkcje Bugzilla

Natywna funkcja śledzenia czasu

Zintegrowana funkcja poczty e-mail

Kompleksowe opcje uprawnień

Wizualizacja zależności błędów w strukturze drzewa

Ograniczenia Bugzilli

Ograniczone do zwykłego tekstu lub rozwijanych pól niestandardowych do zgłaszania błędów

Nie nadaje się dla zwinnych zespołów zarządzania zgłoszeniami

Brak integracji z zaawansowanymi narzędziami do zarządzania projektami

Bugzilla ceny

Bugzilla to darmowy system śledzenia błędów o otwartym kodzie źródłowym.

Oceny klientów Bugzilla

G2: 3.8/5 (ponad 100 recenzji)

3.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

8. BugHost

Via BugHost BugHost, według jego twórców, to nie tylko system śledzenia defektów oprogramowania; pełni on również funkcję zarządzania zgłoszeniami. Jako oparta na chmurze platforma śledzenia błędów i zarządzania zgłoszeniami, BugHost zapewnia przydatną usługę o nazwie WebHost dla użytkowników końcowych do tworzenia i zarządzania zgłoszeniami w projekcie.

BugHost posiada również pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, który zapewnia użytkownikom kompleksowy przegląd przeszłych i trwających projektów.

Najważniejsze cechy BugHost

Oferuje kompleksową ścieżkę audytu z nieograniczoną historią do śledzenia każdego defektu w projekcie

Zawiera proces przepływu pracy, który umożliwia przypisywanie błędów do członków zespołu

Uproszczona, ale solidna funkcja wyszukiwania i raportowania błędów

Konfigurowalne łączenie podobnych błędów

Funkcja WebSubmit umożliwia klientom przesyłanie wszelkich znalezionych błędów bezpośrednio ze strony internetowej klienta

Ograniczenia BugHost

Jest ściśle oparty na chmurze, co czyni go niedostępnym bez połączenia

Ma mało inspirujący i nudny interfejs

Nie oferuje bezpłatnego poziomu cenowego

Struktura cenowa jest niepotrzebnie sztywna

Strona internetowa wydaje się bardzo przestarzała

Cennik BugHost

Bughost ma mnóstwo poziomów cenowych:

Project Kickoff : $10 miesięcznie (10 użytkowników i 1 projekt)

: $10 miesięcznie (10 użytkowników i 1 projekt) Startup : $29 miesięcznie (5 użytkowników i 5 projektów)

: $29 miesięcznie (5 użytkowników i 5 projektów) Team : $59 miesięcznie (10 użytkowników i 10 projektów)

: $59 miesięcznie (10 użytkowników i 10 projektów) Syndykat : $99 miesięcznie (15 użytkowników i 15 projektów)

: $99 miesięcznie (15 użytkowników i 15 projektów) Corporate : 159 USD miesięcznie (25 użytkowników i 25 projektów)

: 159 USD miesięcznie (25 użytkowników i 25 projektów) Enterprise: 299 USD miesięcznie (50 użytkowników/projektów), 499 USD miesięcznie (100 użytkowników/projektów), 699 USD miesięcznie (500 użytkowników/projektów), 999 USD miesięcznie (1000 użytkowników/projektów)

Oceny klientów BugHost

G2: 3.8/5 (3 opinie)

3.8/5 (3 opinie) Capterra: Brak jeszcze opinii

9. Ptak zjada robaka

Via Ptak zjada błąd Czy jesteś programistą, który robi wszystko, co może w przeglądarce? Jeśli tak, Bird Eats Bug może być świetnym narzędziem do znajdowania i śledzenia błędów. To rozszerzenie przeglądarki zostało stworzone w celu uproszczenia procesu tworzenia interaktywnych i bogatych w dane raportów.

Możesz użyć rozszerzenia przeglądarki Bird, aby zarejestrować błąd, nagrać ekran i dołączyć przydatne dane techniczne, takie jak błędy sieciowe, informacje o przeglądarce i dzienniki konsoli.

Najważniejsze cechy Bird Eats Bug

Funkcja zgłaszania błędów jednym kliknięciem w celu przechwycenia wszystkich szczegółów technicznych potrzebnych inżynierom do rozwiązania problemu

Nie wymaga wiedzy technicznej w zakresie oprogramowania ani umiejętności kodowania

Posiada funkcję Replays, która przechwytuje dane w tle, w tym dzienniki techniczne i bogate zrzuty ekranu, które wychwytują błędy niewidoczne na pierwszym planie

Ułatwia udostępnianie raportów o błędach członkom zespołu za pośrednictwem zintegrowanych narzędzi programistycznych

Ograniczenia aplikacji Bird Eats Bug

Nie przechwytuje wyskakujących okienek błędów JavaScript

Bird Eats Bug jest ograniczony przez uprawnienia przyznawane rozszerzeniom przez przeglądarkę

Wysyła szczegółowe raporty o błędach (irytujące dla zespołów programistycznych)

Cennik Bird Eats Bug

Bird Eats Bug ma cztery plany cenowe:

Darmowy

Starter : 50 USD miesięcznie

: 50 USD miesięcznie Premium : $200 miesięcznie

: $200 miesięcznie Enterprise: Dostępne ceny niestandardowe

Oceny klientów Bird Eats Bug

G2: 4.5/5 (2 recenzje)

4.5/5 (2 recenzje) Capterra: 4.7/5 (ponad 40 recenzji)

10. Userback

Via Userback Userback twierdzi, że oferuje najszybszy sposób zgłaszania błędów i dostarczania informacji zwrotnych z aplikacji i stron internetowych. Dzięki zautomatyzowanym zrzutom ekranu, zapisom ekranu, dziennikom konsoli, informacjom o przeglądarce i funkcjom śledzenia zdarzeń, "przywraca użytkownika do programowania". Narzędzie to jest przeznaczone dla projektantów oprogramowania, programistów i firm poszukujących jednej platformy do zarządzania wszystkimi swoimi projektami.

Kluczowe cechy Userback

Szczegółowe wizualne raportowanie błędów dla projektantów, programistów i użytkowników

Tworzy niestandardowe przepływy pracy

Wizualne konteksty dla zgłaszanych błędów z adnotacjami, powtórkami sesji i spostrzeżeniami użytkowników

Łączy się z narzędziami do zarządzania projektami, w tym GitHub, Slack, Jira

Ograniczenia Userback

Niektórzy użytkownicy skarżą się, że Userback jest "niezgrabny"

Klienci i użytkownicy końcowi potrzebują konta do śledzenia zgłoszeń

Na początku może być trudny w użyciu dla klientów

Cennik Userback

Userback ma cztery opcje cenowe:

Solo : 19 USD miesięcznie

: 19 USD miesięcznie Startup : 79 USD miesięcznie

: 79 USD miesięcznie Firma : $159 miesięcznie

: $159 miesięcznie Premium: 289 USD miesięcznie

Opinie klientów Userback

G2: 4.8/5 (ponad 140 opinii)

4.8/5 (ponad 140 opinii) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 opinii)

11. BugHerd

Via BugHerd BugHerd jest jedną z najlepszych opcji śledzenia błędów, ponieważ umożliwia programistom łatwe śledzenie błędów oraz gromadzenie i zarządzanie opiniami na temat stron internetowych. Zespoły programistów i klienci muszą tylko przypiąć opinie i raporty o błędach do elementu na stronie internetowej, a programiści dokładnie zlokalizują miejsce ich wystąpienia.

BugHerd rejestruje również wszystkie dane techniczne wymagane do szybszego odtworzenia i rozwiązania błędu. Jeśli chodzi o systemy śledzenia błędów, ten jest skuteczny w przypadku wielu projektów i jest używany przez kilka zespołów programistycznych.

Najważniejsze cechy BugHerd

Ranking zadań i tablica zadań przypominająca Kanban

Raportowanie błędów i śledzenie postępów

Przechwytywanie zrzutów ekranu i nagrań ekranu z adnotacjami

Ograniczenia BugHerd

Ograniczone role użytkowników

Ograniczone opcje dostosowywania tablicy zadań

Ceny BugHerd

To narzędzie do śledzenia błędów ma cztery opcje planu:

Standard : $39 miesięcznie

: $39 miesięcznie Premium : $129 miesięcznie

: $129 miesięcznie Deluxe: $229 miesięcznie

$229 miesięcznie Niestandardowe: Kontakt w sprawie szczegółów

Oceny klientów BugHerd

G2: 4.7/5 (70 recenzji)

4.7/5 (70 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 50 opinii)

12. Marker.io

Via Marker.io Marker.io koncentruje się na pomaganiu programistom w otrzymywaniu opinii i sugestii od członków zespołu i klientów w podróży. To narzędzie do śledzenia błędów wykorzystuje wizualne adnotacje i widok błędów w czasie rzeczywistym, aby umożliwić programistom łatwe znajdowanie rozwiązań problemów klientów i użytkowników.

Prosty widżet opinii umieszczony na stronie internetowej klienta ułatwia zgłaszanie problemów na stronie internetowej, aby ułatwić proces śledzenia błędów. Narzędzie automatycznie rejestruje logi i błędy specyficzne dla klienta i w wygodny sposób generuje możliwe do podjęcia działania raporty o błędach .

Najważniejsze cechy Marker.io

Trzyetapowe klikanie, dodawanie adnotacji, wysyłanie zgłoszeń

Adnotacje na ekranie

Włączone na stronach mobilnych i responsywnych

Niestandardowe opcje widoczności widżetów

Ograniczenia Marker.io

Integracja z zarządzaniem projektami tylko na poziomie użytkownika

Możliwość przechwycenia tylko jednego zrzutu ekranu na raport o błędzie

Ceny Marker.io

Marker.io oferuje trzy plany cenowe:

Starter : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Team : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Firma: 199 USD miesięcznie

Oceny klientów Marker.io

G2: 4.7/5 (ponad 10 recenzji)

4.7/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 50 recenzji)

13. SpiraTeam

Via SpiraTeam SpiraTeam to narzędzie typu "dwa w jednym": narzędzie do śledzenia błędów i rozwiązanie do zarządzania zgłoszeniami. Jego główną zaletą jest to, że upraszcza tworzenie dogłębnych raportów o błędach i usprawnia ich rozwiązywanie, szczególnie w przypadku projektów rozwoju oprogramowania.

Jako zintegrowana aplikacja Platforma zarządzania cyklem życia (ALM) spiraTeam został stworzony do zarządzania portfelami aplikacji. Obejmują one wymagania programowe, wydania, testy i wydania, linie bazowe, przepływy pracy i zadania, a wszystko to w jednym ujednoliconym środowisku.

Kluczowe funkcje SpiraTeam

Ujednolicony projektplatforma zarządzania cyklem życia Automatyczne tworzenie incydentów (Sprawdź te **Szablony raportów incydentów * )

**Szablony raportów incydentów ) Solidna współpraca zespołowa

Informacje zwrotne dotyczące zrzutów ekranu i nagrań wideo

Ograniczenia SpiraTeam

Skomplikowany proces zgłaszania błędów

Wymagający interfejs użytkownika

Skomplikowany model cenowy pod względem tej listy narzędzi do śledzenia błędów

Cennik SpiraTeam

SpiraTeam oferuje różne plany cenowe dla licencji zmiennych i stałych w zależności od wybranych funkcji. Sprzedaje również licencje na określone funkcje w swoim narzędziu do śledzenia błędów, w tym:

KronoDesk: $18.50 za użytkownika miesięcznie

$18.50 za użytkownika miesięcznie SpiraTest : $31 za użytkownika miesięcznie

: $31 za użytkownika miesięcznie SpiraTeam : 40,30 USD za użytkownika miesięcznie

: 40,30 USD za użytkownika miesięcznie SpiraPlan : 52,80 USD za użytkownika miesięcznie

: 52,80 USD za użytkownika miesięcznie RemoteLaunch : $80 za wtyczkę

: $80 za wtyczkę Rapise: 190 USD za licencję miesięcznie

Oceny klientów SpiraTeam

G2: 4.0/5 (ponad 20 opinii)

4.0/5 (ponad 20 opinii) Capterra: 4.1/5 (ponad 90 opinii)

14. Trac

Via Ścieżka Chociaż nie jest to wyspecjalizowany system śledzenia błędów, Trac jest narzędziem do śledzenia błędów o otwartym kodzie źródłowym, którego można używać do śledzenia błędów w projektach oprogramowania. To narzędzie w stylu wiki wykorzystuje minimalistyczne podejście do zarządzania projektami w sieci i pomaga programistom tworzyć świetne oprogramowanie.

Interfejs Trac integruje się z niektórymi z najlepszych platform zarządzania projektami, w tym Subversion i GitHub. Integracja ta umożliwia zgłaszanie błędów.

Najważniejsze cechy Trac

TracWiki oferuje zarządzanie zgłoszeniami i śledzenie kamieni milowych

Obsługa klienta oparta na biletach

Informacje zwrotne w postaci zrzutów ekranu i nagrań wideo

Potężna współpraca zespołowa

Ograniczenia Trac

Opiera się na integracjach innych firm w celu pełnego śledzenia błędów

Ograniczone narzędzia do zarządzania projektami

Ceny Trac

Trac jest narzędziem open-source

Oceny klientów Trac

G2: 3.0/5 (10+ opinii)

3.0/5 (10+ opinii) Capterra: 4.1/5 (10 recenzji)

15. Skrót

Via Skrót Shortcut, dawniej Clubhouse, to jedna z najlepszych opcji oprogramowania do śledzenia błędów, która działa również jako platforma do wspólnego zarządzania projektami. Łatwe poruszanie się po zadaniach w szczegółowej, ale prostej hierarchii, która jest idealna do planowania lub prowadzenia sprintów rozwoju oprogramowania.

Integruje dokumenty z etapami planowania i rozwoju, dzięki czemu zespoły pracują w jednej przestrzeni. Ponadto Shortcut pozwala kierownikom projektów zagłębić się w najdrobniejsze szczegóły zadania lub śledzić tempo prac inżynieryjnych całej organizacji.

To narzędzie do zarządzania projektami ma również kilka dobrze znanych integracji z narzędziami takimi jak GitHub, GitLab i Slack.

Kluczowe cechy Shortcut

Zarządzanie projektami i możliwość śledzenia błędów

Dostępny interfejs API do automatyzacji przepływów pracy

Widoki tablicy Kanban

Śledzenie kamieni milowych i organizator

Raportowanie projektów

Platforma dokumentów

Ograniczenia skrótów

Platforma potrzebuje bardziej widocznych rozwiązań (widoki projektów)

Epiki w kamieniu milowym muszą być całkowicie zamknięte, aby można je było usunąć

Brakszablony śledzenia błędów aby rozpocząć

Projekt interfejsu jest nieco "monochromatyczny"

Brak możliwości przeciągania i upuszczania tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne

Ceny skrótów

Platforma oferuje cztery różne plany:

Darmowy

Team : 8,50 USD miesięcznie za użytkownika

: 8,50 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie za użytkownika

: 12 USD miesięcznie za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie szczegółów

Skrócone oceny klientów

G2: 4.3/5 (130+ opinii)

4.3/5 (130+ opinii) Capterra: 4.6/5 (320+ opinii)

16. Pachno (dawniej The Bug Genie)

Via Pachno Pachno, dawniej The Bug Genie, to przede wszystkim oprogramowanie do śledzenia błędów z wieloma innymi możliwościami. Jest to narzędzie klasy korporacyjnej, które można również wykorzystać do śledzenia problemów programistycznych i zarządzania cyklem życia oprogramowania.

Narzędzie o otwartym kodzie źródłowym obsługuje projekty Agile i może integrować wiele platform SCM w celu zwiększenia możliwości zarządzania defektami. Dzięki Pachno możesz tworzyć nowe projekty, śledzić funkcje i problemy oraz integrować wiki bezpośrednio z poziomu interfejsu internetowego.

Kluczowe cechy Pachno

Śledzenie projektów i czasu na żywo

Pełna integracja kodu źródłowego

Rozszerzalna architektura oparta na modułach

Konfigurowalne wsparcie przepływu pracy

Ograniczenia Pachno

Ograniczona dokumentacja i informacje dotyczące wsparcia

Jego strona internetowa nie jest obecnie bezpieczna, co rodzi kilka poważnych pytań

Ceny Pachno

Chociaż Pachno jest darmowym narzędziem do śledzenia błędów o otwartym kodzie źródłowym, oferuje płatne plany hostingowe:

Darmowy

Podstawowy : €49 miesięcznie

: €49 miesięcznie Professional : €149 miesięcznie

: €149 miesięcznie Enterprise: 399 euro miesięcznie

Oceny klientów Pachno

G2: 4.0/5 (1 opinia)

4.0/5 (1 opinia) Capterra: N/A

17. Latarnia morska

Via Latarnia morska Lighthouse został zaprojektowany jako proste narzędzie do śledzenia błędów i współpracy dla każdego projektu lub zespołu. Niezależnie od tego, czy jesteś małym dwuosobowym zespołem, czy dużą firmą liczącą 500 osób, to solidne narzędzie może pomóc uprościć przepływ pracy i przywrócić zabawę w śledzeniu błędów.

Twórcy Lighthouse włożyli wiele wysiłku w zachowanie oldschoolowego charakteru zarządzania projektami w aplikacji Lighthouse, co dla niektórych może wydawać się naprawdę przestarzałe. Jednak nadal udało im się spakować w niej wiele funkcji.

Kluczowe funkcje Lighthouse

Automatyczna organizacja błędów i zadań

Zarządzanie zgłoszeniami przez e-mail

Ujednolicona platforma przeglądu projektów

Śledzenie celów i kamieni milowych

Proste udostępnianie obrazów i dokumentów

Ograniczenia Lighthouse

Przestarzały i nieprzyjazny interfejs użytkownika

Ograniczone funkcje zarządzania projektami

Nie najlepszy stosunek jakości do ceny

Ceny Lighthouse

To narzędzie do śledzenia błędów wykorzystuje trójpoziomowy system cenowy:

Bronze : 25 USD miesięcznie

: 25 USD miesięcznie Srebrny : $50 miesięcznie

: $50 miesięcznie Złoto: $100 miesięcznie

Oceny klientów Lighthouse

G2: 3.1/5 (10 recenzji)

3.1/5 (10 recenzji) Capterra: N/A

18. IBM Rational ClearQuest

Via IBM IBM Rational ClearQuest, dawniej Rational ClearQuest, jest aplikacją do tworzenia aplikacji i zarządzania system workflow baz danych . To solidne rozwiązanie deweloperskie i produkcyjne jest czymś więcej niż tylko narzędziem do śledzenia błędów. Posiada elastyczne narzędzia do śledzenia defektów, konfigurowalne procesy oraz narzędzia do śledzenia cyklu życia i raportowania w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze cechy IBM Rational ClearQuest

Śledzenie i raportowanie defektów w czasie rzeczywistym

Śledzenie cyklu rozwoju

Rozbudowane zarządzanie ścieżką audytu

Zarządzanie portfolio

Ograniczenia IBM Rational ClearQuest

Niezgrabny i nieprzyjazny interfejs

Ograniczone opcje dostosowywania

Próbuje poradzić sobie z większą liczbą funkcji, niż jest to możliwe

Ceny IBM Rational ClearQuest

W przypadku narzędzi do śledzenia błędów, IMB oferuje tylko niestandardowe ceny zaczynające się od 1080 USD za licencję

Oceny klientów IBM Rational ClearQuest

G2: 3,9/5 (ponad 30 recenzji)

3,9/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 3.0/5 (1 opinia)

19. BackLog

Via BackLog BackLog to internetowe rozwiązanie do śledzenia błędów i zarządzania projektami dla zdalnych zespołów. Programiści i klienci mogą używać tego narzędzia do zgłaszania i analizowania błędów, monitorowania problemów i łatwego komentowania zdarzeń.

Dzięki BackLog zespół programistów może poprawić produktywność, komunikację i współpracę. Jest to jedyne narzędzie, którego zespół potrzebuje do zapewnienia doskonałego doświadczenia użytkownika podczas pracy nad dostarczeniem produktu wolnego od błędów.

Kluczowe cechy BackLog

Wizualne tablice przepływu pracy oparte na Kanban

Wbudowane repozytoria Git i SVN

Zaawansowane wyszukiwanie i filtrowanie

Pełne zarządzanie cyklem rozwoju

Ograniczenia BackLog

Nieporządna implementacja podzadań w porównaniu do innych narzędzi do śledzenia błędów

Brak funkcji zrzutów ekranu lub nagrywania wideo

Ceny BackLog

To narzędzie do śledzenia błędów oferuje cztery poziomy planów:

Darmowy

Starter : 35 USD miesięcznie

: 35 USD miesięcznie Standard : 100 USD miesięcznie

: 100 USD miesięcznie Premium: $175 miesięcznie

Oceny klientów Backlog

G2: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

4.5/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 70 opinii)

20. FogBugz

Via FogBugz FogBugz to lekkie, ale wysoce konfigurowalne narzędzie do planowania, śledzenia i wdrażania oprogramowania wolnego od błędów. Posiada solidne, gotowe do użycia funkcje, w tym śledzenie czasu, zarządzanie cyklem życia aplikacji i wsparcie e-mail.

Główną zaletą FogBugz jest ujednolicenie śledzenia wszystkich błędów w jednym miejscu. Mimo że narzędzie to nie znajduje się w czołówce najlepszych opcji śledzenia błędów, zespół programistów może zgłaszać, śledzić i rozwiązywać błędy w jednym miejscu. Narzędzie wygodnie integruje się również z Twitterem, Slackiem, Trello i GitHubem, zapewniając płynną współpracę.

Kluczowe cechy FogBugz

Wszechstronne narzędzie do śledzenia błędów

Rozbudowane filtry

Eksport do Excela

Tablice Kanban

Ograniczenia FogBugz

Narzędzie do śledzenia błędów nie może generować raportów wizualnych

Nie jest przeznaczone dla dużych zespołów

Informacje o cenach są trudne do znalezienia

Cennik FogBugz

68 USD miesięcznie (5 użytkowników)

Oceny klientów FogBugz

G2: 3.9/5 (ponad 10 recenzji)

3.9/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

Szukasz więcej narzędzi do śledzenia zgłoszeń? Sprawdź te_ Alternatywy liniowe !

Say 'Bye-Bye' to Lost Bugs and Issues 👋

Bez najlepszego systemu śledzenia błędów ryzykujesz wzrost kosztów rozwoju produktu, utratę klientów, a nawet spadek jakości oprogramowania

Chociaż wspomnieliśmy tutaj o kilku świetnych narzędziach do śledzenia błędów, ClickUp jest zdecydowanie najbardziej zaawansowany.

Od motywowania poprzez kamienie milowe projektu po zapewnienie każdej kluczowej funkcji potrzebnej wydajnemu zespołowi Agile, ClickUp jest najlepszym narzędziem do zarządzania defektami. Pobierz ClickUp za darmo już dziś aby zmiażdżyć swoje błędy i cele biznesowe!