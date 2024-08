15 darmowych szablonów i formularzy do śledzenia błędów w 2024 roku

Żadne oprogramowanie nie jest idealne. Pomimo całej ciężkiej pracy, coś prawdopodobnie pójdzie nie tak, co jest oczekiwane i powszechne. Liczy się to, co zrobisz później.

Odpowiedni szablon zgłaszania błędów to ratunkiem dla każdego zespołu inżynierów . Pomaga członkom zespołu szybko i dokładnie dokumentować i zarządzać błędami oraz zapewnia, że są one rozwiązywane przez właściwe osoby we właściwym czasie. ⌛

W tym artykule omówimy najlepsze szablony raportów błędów, aby usprawnić proces zgłaszania błędów w organizacji i ograniczyć liczbę niepotrzebnych spotkań. Wyjaśnimy, co każdy z nich oferuje w zakresie funkcji i opcji dostosowywania oraz w jaki sposób usprawniają przepływ pracy.

Co to jest szablon raportu błędu?

Zgłaszanie błędów to proces dokumentowania problemów występujących w aplikacjach znalezionych przez użytkowników lub osoby trzecie Testerów QA . Powiązane raporty o błędach to gotowe struktury, które powinny uczynić ten proces łatwiejszym i bardziej efektywnym. Dobry raport o błędzie zazwyczaj zawiera następujące informacje:

Kto znalazł/zgłosił błąd

Data utworzenia raportu

Waga błędu

Kroki do odtworzenia błędu

Oczekiwany vs. rzeczywisty wynik

Środowisko, w którym wystąpił błąd

Wizualny dowód

Szablon zgłoszenia błędu zazwyczaj zawiera imię i nazwisko osoby przypisanej, etykietę priorytetu i status postępu.

Co składa się na dobry szablon raportu o błędzie?

Oto cztery niezbędne elementy skutecznego śledzenie błędów szablon:

Zoptymalizowane zbieranie raportów o błędach: Pomaga zbierać raporty o błędach z różnych źródeł i szybko przekształcać je w zadania w narzędziu do zarządzania projektami Przejrzysty i spójny format: Zawiera wszystkie niezbędne informacje dla zespołów programistycznych, przedstawione w zwięzły sposób lub z jak największą ilością szczegółów Dostosowanie: Jest elastyczny i można go dostosować do różnych zespołów i przepływów pracy Integracja: Bezproblemowa integracja z innymi używanymi narzędziami

15 szablonów raportów błędów, aby usprawnić debugowanie

Aby oszczędzić czas i zapobiec bólom głowy, użyj szablonu raportu o błędach z naszej listy 15. Pomogą ci one w skutecznym rejestrowaniu błędów i zapewnią szybkie rozwiązywanie potencjalnych problemów, co przełoży się na lepszy produkt i zadowolenie klientów. Sprawdź nasze ulubione szablony poniżej!

1. Szablon raportu śledzenia błędów ClickUp

Bądź na bieżąco ze wszystkimi informacjami i stwórz hierarchię zadań dzięki szablonowi raportu śledzenia błędów ClickUp Szablon raportu śledzenia błędów ClickUp zawiera wszystko, czego potrzebujesz do skutecznego zgłaszania błędów. Jest on przyjazny dla początkujących, więc nawet użytkownicy niezaznajomieni z technologią mogą szybko opanować ten raport o błędach.

Widok listy jest podstawą tego szablonu i wszystkich innych widoków, takich jak Tablica Kanban i Wykres Gantta . Zawiera niezbędne informacje o wszystkich zadaniach i podzadaniach, zorganizowane w kolumnach.

Domyślnie kolumny zawierają źródło błędu, środowisko, daty i komentarze, ale można je dostosować i wybrać różne typy kolumn, od prostego tekstu i liczb po pola wyboru, menu rozwijane, tagi i paski postępu.

Aby uzyskać szczegółowy przegląd, można filtrować lub grupować zadania według statusu, osoby przypisanej, priorytetu, terminu lub tagu. Szablon raportu o błędach zawiera już różne konfigurowalne kategorie statusu. Kliknięcie zadania spowoduje otwarcie okna zawierającego więcej informacji na jego temat. W oknie można wyświetlić opis zadania, dziennik aktywności i załączone pliki dokumentacja projektu i tworzyć relacje między zadaniami i pola rozwijane, dodawać komentarze i listy kontrolne oraz szacować i śledzenie czasu .

W ClickUp można zautomatyzować przepływ pracy wybierając jedno z gotowych ustawień lub definiując własne warunki i działania. Możesz dostosować uprawnienia użytkowników i łatwo przekształcić listy w sprinty. Aby zaoszczędzić czas, pobierz ClickUp Rozszerzenie Chrome i przechwytywać błędy za pomocą zrzutów ekranu lub tworzyć zadania za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Szablon śledzenia błędów ClickUp Agile

Wizualizuj zadania pod ręką i przeciągnij i upuść, aby je uporządkować za pomocą szablonu raportowania błędów ClickUp Zwinny szablon raportu śledzenia błędów ClickUp to tablica w stylu Kanban idealna dla Zwinnych zespołów . Umożliwia potężną wizualizację bieżących spraw. Dzięki interfejsowi typu "przeciągnij i upuść" można wprowadzać zmiany w raporcie o błędach w ciągu kilku sekund.

Korzystając z ustawień menu Group By, możesz zreorganizować tablicę w dogodny dla siebie sposób. Domyślnie tablica zawiera kolumny, ale można również włączyć swimlanes, czyli wiersze.

Niezależnie od tego, czy jest to wiersz, czy kolumna - możesz wybrać różne kryteria klasyfikacji zadań. Najczęstszymi wyborami są priorytet i status, ponieważ pomagają one oddzielić ziarno od plew i zająć się najważniejszymi zadaniami w pierwszej kolejności. Inne obejmują wagę błędu, osobę przypisaną, środowisko i termin wykonania, ale można również zdefiniować niestandardowe kryteria.

Tablica może wyświetlać listy, foldery, przestrzenie lub cały obszar roboczy w widoku Wszystko. Zadania można tworzyć, klikając przycisk pod istniejącymi zadaniami lub przycisk w prawym dolnym rogu.

Wprowadzaj wiele zmian jednocześnie na Pasku narzędzi akcji zbiorczych, który pojawi się po rozpoczęciu wybierania zadań. Wreszcie, upiększ swoją tablicę, dodając oszałamiający obraz okładki. ✨

3. Szablon formularza zgłoszenia błędu ClickUp

Zbieraj zgłoszenia błędów od użytkowników i automatycznie przekształcaj je w zadania za pomocą szablonu formularza zgłoszenia błędu ClickUp

Z Szablon formularza zgłaszania błędów ClickUp możesz w pełni usprawnić zgłaszanie błędów. Stwórz swój formularz zgłaszania błędów i udostępnij go komukolwiek, czy to gościowi, czy członkowi, a następnie automatycznie zamień zgłoszenia w zadania. Pamiętaj, że ta funkcja jest zarezerwowana dla subskrybentów usługi Nieograniczony plan i wyżej.

Aby edytować zawartość, przeciągnij i upuść pola z lewego panelu do formularza. Pola mogą zawierać imię i nazwisko osoby zgłaszającej, źródło raportu, środowisko, którego dotyczy zgłoszenie, załączniki, opis i wiele innych. Możesz także dodać niestandardowe pola i ukryć niektóre pola, aby system wypełnił je automatycznie przy użyciu unikalnego adresu URL lub kodu osadzonego.

Jeśli uaktualnisz do planu Business, będziesz mógł dodać osobisty akcent, dostosowując tekst wyświetlany po przesłaniu, a także wygląd formularza. Pokaż swoją unikalną osobowość marki za pomocą różnych zabawnych motywów i kolorów oraz dodaj obraz lub logo do narzędzia do śledzenia błędów. 🖼️

Aby uchwycić konkretne informacje, wprowadź dynamiczną logikę do swojego formularza z zestawem reguł i warunków. Możesz automatycznie przypisywać błędy do członków zespołu, zanim jeszcze się pojawią. Po wypełnieniu formularza, umieść go w udostępnianym dokumencie lub bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Przykładowy raport o błędach można wyeksportować jako plik CSV.

4. Śledzenie błędów ClickUp według szablonu funkcji

Zobacz, które funkcje są najbardziej podatne na błędy dzięki ClickUp Bug Tracking by Feature Template Śledzenie błędów ClickUp według szablonu funkcji grupuje zgłoszenia według funkcji produktu, z którymi są powiązane, zapewniając przejrzysty przegląd zadań. Co ważniejsze, pomaga identyfikować wzorce i wyróżniać funkcje, które mogą wymagać zmiany, a nie naprawy.

Szablon raportu o błędach ma postać listy, co pozwala wybrać kolumny do wyświetlenia lub dodać własne. Twórz zależności, dodawaj listy kontrolne i śledź czas, jak w każdym szablonie listy ClickUp.

Jeśli dana funkcja jest szczególnie problematyczna, możesz wybrać wszystkie zadania z tej grupy funkcji i szybko przekształcić je w sprint (pod warunkiem, że wcześniej utworzyłeś osobny folder sprintu). I tak po prostu, będziesz dążył do sukcesu w raportowaniu błędów z ClickUp!

5. Szablon ClickUp do śledzenia błędów i problemów

Ustal, co, kiedy i przez kogo należy zrobić za pomocą szablonu ClickUp Bug & Issue Tracking Template Szablon śledzenia błędów i zgłoszeń ClickUp to struktura zaprojektowana w celu zapewnienia widoczności i skuteczności współpracę międzyfunkcyjną . Jest zaawansowany, więc jeśli jesteś nowicjuszem, możesz potrzebować wskazówek podczas nauki korzystania z tego szablonu raportu o błędzie. Na szczęście ClickUp dołącza dokument instruktażowy do wszystkich swoich szablonów.

Warto podjąć ten wysiłek, ponieważ rezultatem jest kompleksowy system, który optymalizuje cały przepływ pracy i zmniejsza częstotliwość tych żmudnych spotkań dotyczących statusu, których większość z nas się boi. 🥱

To szablon śledzenia zgłoszeń ma postać folderu i składa się z listy Defect Master, Reported Bugs oraz Limitations and Workarounds. Zawiera również Team Doc, w którym można nakreślić procesy triage i raportowania lub wszelkie inne informacje, o których zespół powinien wiedzieć. Każda lista zawiera różne widoki pasujące do różnych kontekstów zgłaszania błędów.

Bądź na bieżąco ze wszystkimi poprawkami i organizuj je w oparciu o status, wagę i priorytet na liście głównej błędów. Twórz relacje między zadaniami i klikaj na nie, aby wyświetlić dodatkowe informacje, dodać komentarze i czas logowania .

6. Szablon tablicy śledzenia błędów i problemów ClickUp Priority

Wizualizuj i nadawaj priorytety wszystkim problemom, które wymagają rozwiązania, dzięki szablonowi ClickUp Priority Bug & Issue Tracking Board

Z Priorytetowy szablon tablicy śledzenia błędów i problemów ClickUp możesz wyróżnić najpilniejsze zadania i zobaczyć ich aktualny status, co pomoże Ci podzielić zasoby i ustalić priorytety jak profesjonalista. 😎

Ta tablica Kanban jest wstępnie ustawiona z kryteriami priorytetu w kolumnach i statusem w pływakach, ale można ją dostosować do bieżących potrzeb raportowania błędów i przepływu pracy. Poza tymi dwoma kryteriami, zadania można grupować według terminu wykonania, osoby przypisanej, tagu lub pól niestandardowych. Zmiana etykiety priorytetu lub statusu zadania jest bardzo prosta - wystarczy przeciągnąć i upuścić je w innej kolumnie lub na innym pasie, aby raporty o błędach pozostały oparte na współpracy i łatwe do dostosowania.

Najważniejsze informacje o zadaniu znajdują się na karcie. Jeśli chcesz zobaczyć więcej lub ujawnić dodatkowe ustawienia, kliknij kartę, aby otworzyć okno zadania. W tym szablonie raportu o błędach można przeglądać historię zmian, dodawać listy kontrolne, śledzić czas i zostawiać komentarze.

7. ClickUp Priority Bug & Issue Tracking według szablonu Squad

Uzyskaj przegląd obowiązków każdego oddziału dzięki szablonowi ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad

W ClickUp Priority Bug & Issue Tracking by Squad Template (Śledzenie błędów i problemów według priorytetów ClickUp) ty i Twój zespół deweloperów możecie zobaczyć, które zadania są przypisane do którego zespołu i jak postępują. Ten układ pokazuje obciążenie pracą każdego zespołu i pomaga realistycznie i sprawiedliwie przydzielać nadchodzące zadania.

Sprawia również, że komunikacja jest płynniejsza i mniej podatna na czkawki. Możesz szybko zidentyfikować, kto jest odpowiedzialny za które zadanie i skontaktować się z właściwym współpracownikiem w przypadku nakładania się zadań. Ułatwia to określenie oczekiwanych i rzeczywistych wyników.

Ten szablon jest w standardowym widoku listy i zawiera kolumny takie jak status, środowisko błędu, cechy produktu, waga błędu, etykiety priorytetów i całkowita liczba raportów. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich szablonów, można dodawać niestandardowe kolumny.

8. Szablon procesu śledzenia błędów i zgłoszeń ClickUp

Bądź na bieżąco z postępem zadań dzięki ClickUp Bug & Issue Tracking Process Template Szablon procesu śledzenia błędów i zgłoszeń ClickUp to tablica Kanban z błędami i zgłoszeniami pogrupowanymi według statusu. Ten rodzaj grupowania zapewnia widok z lotu ptaka na wszystkie defekty i ich aktualny status.

Karty zawierają tylko najważniejsze informacje o błędach, wyświetlając nazwę, osobę przypisaną i etykietę priorytetu, co jest niezwykle wygodne, gdy masz do czynienia z wieloma zadaniami naraz i nie chcesz, aby przestrzeń była przepełniona. Kliknięcie poszczególnych zadań pozwala jednak zobaczyć wszystkie szczegóły, takie jak historia zmian, załączniki i listy kontrolne.

9. Szablon backlogów i sprintów ClickUp

Z łatwością zarządzaj backlogiem i planuj nadchodzące sprinty za pomocą szablonu ClickUp Backlogs & Sprints Template

Użyj Szablon backlogów i sprintów ClickUp aby skutecznie zaplanować wszystkie nadchodzące zadania, czy to nowe funkcje, czy poprawki błędów. Pokazuje, które zadania muszą zostać ukończone w każdym sprincie i w jaki sposób są one zgodne z ogólnymi celami projektu.

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z ograniczenia zasobów ten układ pomaga przypisać zadania do odpowiednich członków zespołu, zapewniając płynny i terminowy postęp projektu podczas zgłaszania błędów. Szablon ma postać przestrzeni składającej się z dwóch folderów - Backlog Management i Sprint.

Na liście Backlog można wyświetlić wszystkie epiki i historie użytkownika oraz wskazać ich pilność za pomocą punktów sprintu, kategorii MoSCoW lub za pomocą niestandardowej metody. Można również powiązać je z zadaniami. Aby uzyskać optymalną wizualizację, wypróbuj różne widoki, takie jak tablica i wykresy Gantta. Folder zawiera również listę błędów oprogramowania, podobnie jak poprzednie szablony.

Folder Sprint pozwala na strategię i mapowanie osi czasu w celu zapewnienia terminowych wydań. Posiada wiele trybów przeglądania do planowania i śledzenia postępów, w tym Daily Standup Board, Box Team View, Calendar, Timeline, Workload i Activity.

Chcesz podzielić się swoimi przemyśleniami na temat zadania z kolegami z zespołu na temat procesu tworzenia oprogramowania? Nie musisz czekać na spotkanie! Dodaj widok Chat do swojej przestrzeni i rozpocznij rozmowę w mgnieniu oka. 💬

10. Szablon ClickUp RPA

Projekty RPA nie muszą być przytłaczające dzięki szablonowi ClickUp RPA Template

Projekty RPA są zazwyczaj ogromne, złożone i wymagające. Aby uczynić swój projekt łatwiejszym w zarządzaniu, użyj tego szablonu Szablon planu projektu RPA od ClickUp . Oprócz przechowywania i prezentowania wszystkich danych w przejrzysty sposób, pomaga on ocenić ryzyko, ustalić jasne oczekiwania i skutecznie współpracować ze wszystkimi zaangażowanymi działami.

Szablon zawiera kilka widoków, w tym główny widok listy, tablice postępu zadań i planowania, a także wykres Gantta i widok obciążenia pracą w celu efektywnego zarządzania czasem i zasobami. W widoku listy zadania są pogrupowane według sekcji, do której należą, ale można wybrać inne kryteria, aby lepiej dopasować je do przepływu pracy.

Kolumny wyświetlają termin wykonania zadań, dział, do którego należą, oraz ich bieżący status. Możesz analizować ryzyko i ustalać priorytety zadań, przypisując im różne poziomy wpływu i wysiłku. Wszystkie kategorie i kolumny są konfigurowalne.

bonus: Możesz również użyć naszego szablonu zbiór podpowiedzi, które pomogą ci ulepszyć raportowanie błędów ._

11. Szablon narzędzia do śledzenia problemów w programie Excel

przez Excel

Zachowaj prostą, ale skuteczną metodę raportowania dzięki szablonowi Excel Issue Tracker Template. Szablon ten, idealny dla użytkowników, którzy stawiają na prostotę i znajomość tematu, został zaprojektowany tak, aby uchwycić kluczowe punkty każdego błędu - opis, wagę, przypisanie do, status i datę rozwiązania - w tradycyjnym formacie arkusza kalkulacyjnego. Zaletą tego szablonu raportu o błędach jest jego wszechstronna dostępność i łatwy w nawigacji układ. Wbudowane funkcje programu Excel można również wykorzystać do sortowania i filtrowania zadań, zwiększając wydajność i przejrzystość procesu śledzenia błędów.

12. Szablon raportu o błędach w Arkuszach Google

przez Arkusze Google

Skorzystaj ze znanego interfejsu dzięki szablonowi raportu o błędach w Arkuszach Google. Szablon ten, o usprawnionym układzie i przyjaznym dla użytkownika wyglądzie, oferuje niezawodne rozwiązanie do przechwytywania raportów o błędach i zarządzania nimi.

Krytyczne szczegóły, takie jak opis błędu, poziom priorytetu, kto napotkał problem, przypisany członek zespołu i wszelkie niezbędne uwagi dotyczące rozwiązania, mogą być skrupulatnie śledzone. Jego kluczową zaletą jest aspekt współpracy - wielu użytkowników może korzystać i aktualizować arkusz w czasie rzeczywistym, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zespołów pracujących jednocześnie. Format oparty na komórkach jest wyposażony we wbudowaną funkcjonalność Google do sortowania, filtrowania i organizowania zadań!

13. Szablon zgłoszenia błędu GitHub

przez GitHub

Zmaksymalizuj swój przepływ pracy programistycznej dzięki szablonowi raportu o błędach GitHub. Szablon ten, przeznaczony dla zespołów zaznajomionych ze środowiskiem GitHub, umożliwia płynne śledzenie błędów w kontekście repozytoriów programistycznych. Szablon umożliwia rejestrowanie krytycznych szczegółów, takich jak charakter błędu, plik lub funkcja, której dotyczy, kroki reprodukcji i proponowane rozwiązanie. Jego główną zaletą jest wysoce zintegrowany charakter w ramach znanego ekosystemu deweloperskiego. Możesz bez wysiłku łączyć błędy z zatwierdzeniami kodu, wykorzystywać funkcje etykietowania i kamieni milowych do organizacji oraz wspierać wspólne dyskusje nad każdym zagadnieniem. Ponadto, można skorzystać z natywnego systemu powiadomień GitHub, aby informować wszystkich członków zespołu w czasie rzeczywistym.

14. Szablon raportu błędu PDF od Jotform

przez Jotform

Wykorzystaj prostotę i elastyczność pisemnych dokumentów dzięki PDF Bug Report Template od Jotform. To rozwiązanie zapewnia doskonały sposób rejestrowania, drukowania i udostępniania informacji o śledzeniu błędów w dobrze zorganizowanym formacie dokumentu. Szablon raportu błędu pomaga rejestrować istotne aspekty, w tym opis błędu, zrzuty ekranu, zgłoszone przez, przypisane do i plan działania. Szczególnie wyróżnia się dostępnością w trybie offline i możliwością udostępniania, dzięki czemu doskonale nadaje się dla zespołów, które preferują fizyczne kopie lub współpracę opartą na poczcie e-mail, nie w czasie rzeczywistym. Dodatkową zaletą jest to, że szablon ten integruje się z narzędziem do tworzenia formularzy Jotform, umożliwiając gromadzenie raportów o błędach bezpośrednio w pojedynczych plikach PDF w celu usprawnienia zarządzania i dystrybucji.

15. Szablon Microsoft Loop Issue Tracker

przez Microsoft

Bądź na bieżąco ze śledzeniem błędów dzięki szablonowi Microsoft Loop Issue Tracker Template. Jest to kompleksowe rozwiązanie dla zespołów, które już korzystają z produktów pakietu Microsoft i wolą pozostać w ramach ujednoliconego ekosystemu. Zaprojektowany w ramach współpracy Microsoft Loop, szablon ten doskonale nadaje się do przechwytywania kluczowych szczegółów każdego błędu, takich jak opisy, waga, dane zgłaszającego, dane osoby przypisanej, harmonogramy i status rozwiązania. Unikalną cechą tego narzędzia jest funkcja współdzielonej kanwy w czasie rzeczywistym, umożliwiająca członkom zespołu dynamiczną współpracę, redukując liczbę kontaktów zwrotnych.

Szablony raportów i śledzenia błędów: Przegląd

Oto krótki przegląd naszych ulubionych szablonów do zgłaszania błędów i niektóre z ich zalet:

Zacznij efektywniej zarządzać i raportować błędy

Raportowanie i śledzenie błędów jest istotną częścią Zarządzanie projektami IT . Dzięki odpowiedniemu systemowi planowania i ustalania priorytetów można rejestrować wszystkie pojawiające się problemy i rozwiązywać je bez większych kłopotów.

Zgłaszaj więc błędy za pomocą jednego z tych szablonów i nigdy więcej nie pozwól, by te uciążliwe błędy ci przeszkadzały. 🐛