20 darmowych szablonów zarządzania produktem

Menedżer produktu jest kluczową postacią we wszystkim do zrobienia cyklem życia produktu i mamy na myśli wszystko.

Prawie 80% menedżerów produktu pomaga w projektowaniu produktów, ale także w innych obszarach, takich jak rozwój, strategia zarządzania, marketing i doświadczenie użytkownika.

Mimo to, często zdarza się, że menedżerowie produktu spędzają większość swojego czasu rozwiązywanie nieoczekiwanych problemów. To nie jest łatwy wyczyn! 😳

Wszystko po to, aby powiedzieć, że menedżerowi produktu prawdopodobnie przydałaby się mała pomoc. I może koktajl. 🍸

Na szczęście taka pomoc istnieje! Istnieje mnóstwo Free i niezawodnych narzędzia do zarządzania produktami i szablony dostępne dla pomoc menedżerom produktu zaoszczędzić czas i być bardziej wydajnymi na każdym kroku.

20 szablonów zarządzania produktem

Zanim rozpoczniesz pracę nad swoją mapą drogową produktu, upewnij się, że masz jasny pomysł na produkt i że istnieje na niego rynek. Zacznij od punktu pierwszego, zadając sobie najbardziej palące pytania:

Jak wygląda ten produkt?

Do zrobienia jakich rozwiązań?

Kim są niestandardowi klienci?

Ta lista to przegląd od góry do dołu szablonów zarządzania produktem, które utorują drogę na Twojej drodze do zarządzania produktem.

Szablony do ugruntowania propozycji wartości

1. ClickUp Product Brief Szablon

Szablon Product Brief firmy ClickUp

To Dokument ClickUp obejmuje podstawy produktu i jest idealny dla wczesnych scen planowania i koncepcji.

Jest to doskonałe narzędzie, które warto mieć, jeśli jesteś na faza badań lub przedstawienie komuś swojego pomysłu.

To Szablon briefu produktowego jest pomocny w przechowywaniu dokumentów związanych z tym, skąd wiadomo, że ten produkt odniesie sukces, jego celem i wartością. Opisuje produkt, problem, który rozwiązuje, kontekst, notatki projektowe i inne.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z zarządzaniem produktem, ten szablon jest dla Ciebie! Pobierz ten szablon

2. Szablon strategii produktowej ClickUp

Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon Szablon strategii produktu ClickUp zapewnia strukturę, która pomaga w planowaniu i wizualizację strategii produktu . Wizualizuj wydania i buduj konsensus wśród kluczowych decydentów dzięki ujednoliconemu, pojedynczemu źródłu informacji o produkcie i odpowiedzialności zespołu. Pobierz ten szablon

3. Szablon wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Szablon Product Launch firmy ClickUp

To Szablon wprowadzenia produktu na rynek ClickUp jest idealny do promocji nowego produktu lub ponownego uruchomienia istniejącego. Składa się z wykresu Gantta, wizualnej osi czasu i wszystkich działań wymaganych do wprowadzenia produktu na rynek. Pobierz ten szablon

4. Szablony Buyer Persona od HubSpot

KREDYT: HubSpot

Szablon ten jest odpowiedzią na pytanie: _kto używałby tego produktu?

Jest to krok do zbadania i zidentyfikowania docelowych odbiorców produktu poprzez stworzenie idealnego fikcyjnego klienta jako persona kupującego .

Persona kupującego zapewnia dokładne spojrzenie na dane demograficzne, odsetki, styl życia, lokalizację i wspólną historię głównej grupy, z którą prawdopodobnie odniesiesz sukces. Szablony te pomogą ci zbudować te osoby i pomogą ci udowodnić wartość twojego produktu dla podobnych klientów podczas prezentacji dla interesariuszy. Pobierz ten szablon

5. Wydajność Excel

Szablon porównawczy

KREDYT: Smartsheet

Ten szablon Excel od Smartsheet służy do porównywania funkcji produktów z innymi podobnymi produktami.

Ty lub Twój menedżer produktu użyjecie tego, aby zobaczyć, jak wartość Twojego produktu wypada na tle innych produktów, które rozwiązują podobne problemy.

Ponadto szablon ten można wykorzystywać wielokrotnie w różnych iteracjach produktu. Tak więc, choć może okazać się pomocny na początkowych etapach projektowania i rozwoju, możesz również odwołać się do niego lub użyć go ponownie, rozważając aktualizacje, aby pozostać konkurencyjnym. Pobierz ten szablon

6. Szablon Story by Intercom

Jeśli czujesz się zagubiony na myśl o tworzeniu mapy drogowej produktu lub jeśli sprinty wydają się nieco skomplikowane, ten szablon może być lepszym kolejnym krokiem.

Ten szablon jest krótki i słodki, ale pomoże ci dopracować niezbędne drobne szczegóły, aby uzasadnić swój produkt i zacząć go ożywiać.

Podsumuj swoją propozycję wartości lub "historię" związaną z problemem, który rozwiązuje Twój produkt, a także swój plan projektowy.

Jeśli nadal masz trudności z podsumowaniem UVP bez przekazania dokumentu o długości niemal powieści, zacznij od listy funkcji i kluczowych wydań produktu. Pomoże ci to ustalić priorytety początkowych zadań i terminów realizacji tych funkcji, a twoja mapa drogowa ostatecznie nabierze kształtu. Pobierz ten szablon

Szablony do zarządzania mapami drogowymi produktów

Ahh, teraz przechodzimy do dobrych rzeczy, czyli tworzenia mapy drogowej produktu.

Strategiczna mapa drogowa to gwiazda północna zarządzania produktem. Dzięki niej będziesz stale podążać w wydajnym kierunku i pomożesz zdefiniować długoterminowe i krótkoterminowe cele.

7. Szablon Tablicy Drogowej ClickUp

Uporządkuj swoje pomysły i zacznij podbijać rynek dzięki szablonowi ClickUp Roadmap Tablica Template

Teraz możesz stworzyć atrakcyjną wizualnie mapę drogową dla swojego nowego produktu, projektu lub planu. Szablon mapy drogowej ClickUp umożliwia śledzenie cyklu życia nowego produktu wraz z osobami zaangażowanymi w jego realizację. Gotowa mapa drogowa służy jako wytyczne dla przyszłego zarządzania projektami nowych produktów. Pobierz ten szablon

8. Szablon minimalnej wydajności ClickUp

Szablony Minimum Viable Product firmy ClickUp

Szablon minimalnej wydajności produktu ClickUp pomaga zaplanować mapę drogową produktu. Ten szablon minimalnego realnego produktu służy jako przewodnik do określenia, czy minimalny produkt jest opłacalny, czy nie. Zawiera on serię krytycznych pytań, które mogą również pomóc w opracowaniu strategii walidacji produktu. Pobierz ten szablon

9. Szablon rozwoju produktu

KREDYT: Miro

Ten szablon od Miro pomaga teams o różnych funkcjach pracują razem w tej samej przestrzeni i zarządzają celami o szerszej perspektywie.

Większość Zwinne zespoły programistów są wielofunkcyjne, co oznacza, że grupa osób o różnych ustawieniach umiejętności pracuje razem, aby stworzyć działający produkt. Ale chociaż frameworki Agile są bardzo popularne, ponad dwie trzecie ankietowanych menadżerów produktu nie ma cross-funkcjonalnych teamów do zrobienia.

Więc jeśli ta metoda nie brzmi jeszcze jak twój dżem lub jest dla ciebie zupełnie nowa, ten szablon będzie dla ciebie zwinne zarządzanie produktem chleb powszedni. 🙏🏻

A czy wspominaliśmy już, że Miro integruje się z ClickUp ? 👀

Szablon rozwoju produktu Miro przypomina również Widok Gantta w ClickUp i może być dodany obok zadań w ClickUp za pomocą Widok osadzania . Pobierz ten szablon

10.

Szablon ClickUp Sprints

Szablon sprintów od ClickUp

Jest to szablon bardziej średniozaawansowany, ale ma dużą moc. Zawiera osiem statusy w celu śledzenia postępów w realizacji zadań zadania jeden Pole niestandardowe i trzy widoki . 😱

W przypadku dużych projektów programiści używają Sprinty aby podzielić oś czasu na możliwe do zarządzania ramy czasowe.

Zadania są połączone z tymi Sprintami, a poprzez zakończenie tych zadań w ramach czasowych Sprintu, projekt posuwa się naprzód. Niedokończone zadania Sprintu przechodzą do następnego Sprintu.

wskazówka:_ Możesz ustawić Automatyzacja sprintów aby zaoszczędzić czas na powtarzalnych czynnościach za każdym razem, gdy zakończone zostanie zadanie w ClickUp!

Co więcej, dzięki temu szablonowi możesz..

Ustawić sprint szacowany czas ipunkty w polach niestandardowych

Znajdź instrukcje krok po kroku jakniestandardowy swoje zadania, pola niestandardowe, statusy i widoki w oparciu o potrzeby sprintu zespołu Pobierz ten szablon #### 11. Tygodniowa Retrospektywa

KREDYT: Trello

Z podobną funkcją jak ClickUp's Widok tablicy to narzędzie z Trello pomoże ci w widoku i priorytetyzacji twoich zadań.

Szablon ten jest opartą na współpracy wizualną reprezentacją elementów działań pozostawionych na osi czasu projektu i umożliwia przenoszenie zadań z jednej kolumny do drugiej, aby przedstawić ich status w kierunku zakończenia.

Klikaj na zadania, aby rozwinąć je w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i udostępniania lub osadzania połączonego linku do karty zadań w celu uzyskania dostępu z zewnątrz. I użyj Integracja ClickUp z Trello aby automatycznie przesłać swoją pracę za pomocą kilku kliknięć!

Sprawdź te_ narzędzia retrospektywne ! Pobierz ten szablon

12. Szablon przepływu użytkowników

KREDYT: Miro

Jeśli dokonujesz przeglądu swojego systemu i próbujesz wymyślić sposoby na ulepszenie istniejącego produktu lub zwiększenie współczynników konwersji na swojej stronie internetowej - to jest twój szablon.

Ten szablon od Miro pozwala wczuć się w sytuację klienta i przypomnieć sobie, że zawsze należy stawiać go na pierwszym miejscu. Wizualnie mapuje krok po kroku proces, który klient wykonuje podczas korzystania z systemu lub produktu i może pomóc w stworzeniu bardziej intuicyjnego interfejsu.

Ustaw wyraźny początek i koniec przepływu użytkownika, określ kierunek, w którym klient ma się poruszać i zidentyfikuj punkty decyzyjne.

A jeśli uważasz, że ten szablon jest fajny, poczekaj, aż sprawdzisz ClickUp's Mapy myśli. 😎 Pobierz ten szablon

Szablony dla szczegółów, które robią różnicę

13.

Szablon notatek dotyczących wydania ClickUp

Szablony notatek do wydania od ClickUp

Ten przyjazny dla początkujących Szablon notatek do wydania ClickUp jest niezbędnym narzędziem do informowania zespołów inżynieryjnych o aktualizacjach produktu!

Dodaj szczegóły i poprawki do swojej propozycji wartości dla nadchodzących nowych wydań i zaplanuj, jak zaprezentować aktualizacje na zewnątrz za pomocą tego dokumentu ClickUp.

Nawet po premierze produkty wciąż się zmieniają i ulepszają dzięki opiniom klientów i innowacjom. Niezwykle ważne jest, aby nakreślić, w jakim kierunku zmierza Twój produkt i sprawić, by wszyscy byli co do tego zgodni, JAK NAJSZYBCIEJ! Pozwól więc temu szablonowi do zrobienia za Ciebie. 😌 Pobierz ten szablon Bonus: szablony informacji prasowych !

14. Szablon planu produktu w Arkuszach Google

KREDYT: Arkusze Google

Użyj tego szablonu jako arkusza referencyjnego, aby zebrać informacje na temat wprowadzenia produktu na rynek, w tym strategii, analizy rynku, typów odbiorców docelowych i krótkiego przeglądu propozycji wartości.

Ten szablon Arkuszy Google jest ustawiony podobnie do dokumentu, w którym każda komórka ma przestrzeń na odpowiedź z taką ilością szczegółów, jaka jest potrzebna. Potraktuj ten szablon jako osobistą Notatkę Spark opisującą zakończone działania, główne zadania i końcową kontrolę, aby upewnić się, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik przed realizacją strategii powodzenia wprowadzenia produktu na rynek.

Dostosuj swój własny plan wprowadzenia produktu na rynek w ClickUp Docs, lub z łatwością osadzić swoje Arkusze Google w swoich zadaniach i dokumentach!

Pro tip: Miej swój plan wprowadzenia produktu na rynek zawsze pod ręką, łącząc się z nim w niestandardowym polu na końcu opisów zadań! Pobierz ten szablon

15. Szablon IG wydania produktu

KREDYT: Canva

Oh Canva do zrobienia? Niech policzę sposoby... a zacznę od tego szablonu!

Canva jest znana z tego, że pomaga ludziom łatwo tworzyć wysokiej jakości grafiki i obrazy do mediów społecznościowych bez konieczności bycia ekspertem od mediów społecznościowych. I ten szablon nie jest inny!

Stwórz estetyczny szablon historii na Instagram, aby udostępniać informacje o swoim produkcie i zyskać początkową świadomość! To jak plug-n-play dla twoich postów społecznościowych.

Canva oferuje mnóstwo motywów na otwartych licencjach, więc z pewnością znajdziesz taki, który będzie pasował do Twojej strategii marketingowej.

Zwłaszcza jeśli nie pracujesz w zespole o wielu funkcjach, ten szablon będzie dla ciebie bardzo pomocny. Chcesz więcej dobrych wiadomości na temat tego szablonu? Jeśli jesteś na tej scenie, Twój produkt jest prawdopodobnie prawie gotowy do udostępniania światu! 😍 Pobierz ten szablon

16. Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp

Śledzenie i monitorowanie błędów i problemów w witrynie oraz łatwe przypisywanie ich do zespołu Śledzenie błędów jest ważne dla utrzymania wydajności, niezawodności i płynności działania oprogramowania. To Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp umożliwia raportowanie, śledzenie i nadawanie priorytetów błędom w tym samym miejscu, w którym wykonujesz resztę swojej pracy. Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp pomaga również analitykom QA, inżynierom lub dowolnym zespołom Agile zaoszczędzić czas na śledzeniu czasu dzięki gotowym widokom, niestandardowym statusom, niestandardowym polom i nie tylko. Pobierz ten szablon

17. Szablon do śledzenia błędów by Airtable

KREDYT: Airtable

Kiedy napotkasz błędy, albo w procesie rozwoju produktu lub po jego wydaniu, ten szablon z Airtable pomoże menedżerom produktu w ustalaniu priorytetów i zarządzaniu statusem tych defektów.

Przypisywanie błędów i raportowanie incydentów do konkretnych osób, uszereguj priorytety tekstowo i kolorystycznie dla zespół inżynierów , podawać opisy, notatki o tym, jak długo raport był otwarty, oryginalne źródło i wiele więcej. W prawdziwym stylu Airtable, szablon ten jest ustawiony jak arkusz kalkulacyjny z żywymi linkami, a ty możesz osadzić formularze, aby szybko odwoływać się do tylu, ile potrzebujesz.

Dlaczego jeszcze uwielbiamy ten szablon? Ponieważ możesz osadzić swój szablon Airtable w ClickUp, aby uzyskać dostęp bez otwierania dodatkowych zakładek 😉 Pobierz ten szablon

18.

OKR Szablon od Aha

KREDYT: Aha

Cele i kluczowe wyniki, AKA OKR są popularną strukturą ustawiania celów które pomagają menedżerom produktu mierzyć jego wydajność. Zdefiniowanie OKR pomaga również określić, jak będzie wyglądało powodzenie produktu, a zatem śledzenie OKR jest niezwykle ważne.

Ten szablon do śledzenia OKR w Excelu pomoże menedżerom produktu określić, w jaki sposób produkt mierzy się z początkową propozycją wartości. Skorzystaj z tej tabeli, aby dodać trochę liczbowej pewności do zrobienia lub zidentyfikować miejsca do rozwoju.

Ale nie musisz zatrzymywać się na OKR! Istnieje mnóstwo wartościowych kluczowych wskaźników wydajności i metryk aby pomóc zmierzyć ogólną kondycję i dobrobyt produktu. 👀

Compare Jira vs. Aha ! Pobierz ten szablonBonus: Szablony listy cen produktów!

19. Szablon OKR i celów ClickUp

Szablon OKR i celów ClickUp

Skorzystaj z szablonu OKR i celów ClickUp, aby śledzić cele swojego zespołu. Elastyczna struktura ClickUp pozwala Twojej firmie budować cele firmowe, działowe, a nawet zespołowe. Wszystkie one składają się na nadrzędny cel! Dzięki temu szablonowi różne widoki umożliwiają filtrowanie obszarów w firmie i zespole. Pobierz ten szablon Bonus: **Narzędzia sztucznej inteligencji dla menedżerów produktu

20. Szablon wymagań produktowych ClickUp

Dokument wymagań produktowych by ClickUp

Nawet po wydaniu produktu, wciąż pozostaje wiele do zrobienia! Nowe funkcje wymagają tyle samo czasu, intencji i zarządzania produktem, co pierwsza iteracja.

To Szablon dokumentu wymagań produktowych autorstwa ClickUp jest jak osobista lista kontrolna dla menedżerów produktu, aby upewnić się, że to, co robisz, przyniesie wartość dodaną do zrobienia celu końcowego.

Pomyśl o tym jak o mini produkcie szablon mapy drogowej aby rozbić i ugruntować opis, projekt, historię, odbiorców i szczegóły nowych funkcji, aby upewnić się, że podejmujesz strategiczne decyzje. Pobierz ten szablon Related: Jak napisać propozycję projektu & **Pytania na rozmowę kwalifikacyjną z menedżerem produktu

Korzyści z używania szablonu zarządzania produktem

Nawet jeśli nie jesteś menedżerem produktu, ale ściśle z nim współpracujesz, opracowujesz produkt, dokonujesz ponownej oceny obecnych procesów lub po prostu chcesz zaoszczędzić trochę czasu - ta lista szablonów jest dla Ciebie.

Te zarządzanie produktem szablony nie zostały stworzone z zamiarem zapewnienia kompleksowego rozwiązania do zarządzania pracą, są tutaj, aby pomóc w przechowywaniu informacji o konkretnych elementach działań związanych z produktem w sposób, który jest łatwy do znalezienia i jeszcze łatwiejszy do zrozumienia.

Podczas gdy gotowe szablony mogą być niezwykle pomocne w budowaniu procesów, konstruowaniu map drogowych i zapewnianiu, że każdy najmniejszy szczegół jest uwzględniony, brakuje im wsparcia, jeśli chodzi o faktyczne zarządzanie rolą menedżera produktu.

Menedżer produktu pozostanie na swoim miejscu jeszcze długo po tym, jak powodzeniu wprowadzenia produktu na rynek . Nowe iteracje, błędy i opinie klientów sprawiają, że menedżerowie produktu są w ciągłym ruchu i zazwyczaj potrzebują czegoś więcej niż podpowiedzi w dokumentach lub arkuszach kalkulacyjnych, aby osiągnąć poważny postęp.

Jaka jest więc nasza najlepsza wskazówka dotycząca oszczędzania czasu na wszystko, co związane z zarządzaniem produktem? 🥁🥁🥁

Uzupełnij tę listę szablonów o wydajne oprogramowanie do zarządzania produktami które zostało stworzone w celu konsolidacji, organizacji i zarządzania zasobami w jednym miejscu.

Na przykład ClickUp . 🚀

ClickUp oferuje setki narzędzi aby usprawnić procesy zarządzania produktem i oferuje współpracę oraz niestandardowe funkcje.

Użyj szablonów do zarządzania produktem przy następnym uruchomieniu produktu

Może się wydawać, że praca menedżera produktu nigdy nie jest zrobiona, ale skorzystanie z tych szablonów od góry do dołu listy pomoże menedżerowi produktu zaoszczędzić czas, energię i kilka potencjalnych bólów głowy.

A jeśli potrzebujesz trochę więcej niż to, co widzisz na tej liście lub w Szablon ClickUp'ae Centrum, nie ma problemu! Tworzenie własnych niestandardowych szablonów również w ClickUp!

Jesteśmy tutaj, aby pomóc i dokładnie wiemy, czego potrzebujesz, ponieważ ClickUp został dosłownie stworzony do tego celu. 🥳

Więc pozwól nam pracować nad naszą magią wydajności, abyś mógł skupić się na realizacji mapy drogowej produktu, o której zawsze marzyłeś! Pobierz ClickUp i rozpocznij pracę za Free ! ✨