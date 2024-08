12 Szablonów dokumentów wymagań produktu (PRD) w Word i ClickUp

Jako osoba, która spędziła lata pracując w różnych zespołach produktowych, wiem z pierwszej ręki, jak ważna jest dobra współpraca dokument wymagań produktu (PRD) jest dla każdego menedżera produktu. To podstawa komunikacji między Tobą, Twoim zespołem ds. rozwoju produktu i wszystkimi powiązanymi interesariuszami.

Jednak aby PRD był naprawdę skuteczny, musi spełniać określone standardy i przedstawiać konkretne szczegóły. W tym miejscu do gry wkraczają szablony PRD!

Pozwól, że podzielę się moją listą 12 szablonów dokumentów wymagań produktowych, które możesz dostosować do swoich upodobań. Korzystanie z tych szablonów gwarantuje płynniejszy i bardziej wydajny proces rozwoju produktu.

Zanurzmy się!

Co to jest szablon PRD?

Dokument wymagań produktu (PRD) to dokument wysokiego poziomu, który obejmuje wszystko, co członkowie zespołu muszą wiedzieć o produkcie.

Jest to zarówno żywy dokument - dokument, który jest aktualizowany, gdy zmieniają się wymagania dotyczące produktu - jak i pojedyncze źródło prawdy (SSOT) - zasób, do którego wszyscy zaangażowani w produkt mogą się zwrócić po wskazówki.

W przeciwieństwie do mapy drogowe produktów lub personas użytkownika pRD określa specyfikacje funkcjonalne, które musi spełniać nowy produkt. Dla kogo jest przeznaczony? Jakiemu celowi ma służyć? I kto jest odpowiedzialny za każdy komponent?

PRD powinien przeprowadzić zespół przez cały proces rozwoju produktu, od punktu początkowego do docelowej daty wydania. Powinien również zawierać konkretne kamienie milowe i wskaźniki sukcesu lub kluczowe wskaźniki wydajności ( KPI ), których użyjesz do określenia sukcesu produktu.

Ale jak zebrać to wszystko w jedną całość? Korzystanie z szablonu PRD zapewnia, że dokument wymagań produktu zawiera wszystkie ważne informacje i jest przedstawiony w przejrzystym, spójnym formacie.

Ponadto praca z szablonem PRD pozwala uniknąć konieczności tworzenia nowego dokumentu od podstaw za każdym razem, gdy rozpoczynasz proces od nowa.

Co sprawia, że szablon PRD jest dobry?

Dobry szablon dokumentu wymagań produktu to taki, który jest łatwy do zrozumienia i może być aktualizowany w miarę dodawania nowych funkcji lub przypadków użycia. Dokument PRD zawierający zbyt wiele szczegółów może być zbyt sztywny lub trudny do naśladowania, ale taki, który nie zawiera wystarczającej ilości informacji, może powodować błędy i nieporozumienia. Chodzi o znalezienie właściwej równowagi. ⚖️

PRD są często używane przez zwinne zespoły programistyczne, które priorytetowo traktują elastyczne podejście do rozwoju produktu z wieloma iteracjami po drodze.

Ważne jest, aby uwzględnić kryteria związane z bezpieczeństwem i funkcjonalnością. W ten sposób menedżerowie produktu wiedzą, kiedy jesteś gotowy do wydania produktu, a także wskaźniki sukcesu i KPI. Ale nie ma nic złego w tym, że nie masz z góry wszystkich potrzebnych szczegółów.

Jeśli masz diagramy przepływu użytkowników lub makiety, dołącz je; w przeciwnym razie możesz pozostawić je jako otwarte pytania, do których Ty lub menedżerowie produktu możecie wrócić później.

Wreszcie, ponieważ PRD jest żywym dokumentem, upewnij się, że szablon ma kontrolę wersji, aby w razie potrzeby można było powrócić do wcześniejszej wersji dokumentu.

12 szablonów PRD usprawniających proces rozwoju produktu

Stworzenie skutecznego dokumentu wymagań produktowych będzie dobrym krokiem na drodze do stworzenia świetnego produktu. Skorzystaj z jednego z tych 12 darmowych szablonów, aby rozpocząć.

1. Szablon ClickUp PRD

Szablon ClickUp PRD

To Szablon dokumentu wymagań produktu (PRD) ClickUp to przyjazny dla początkujących szablon, którego można użyć do utworzenia dokumentu wymagań produktu, nawet jeśli nigdy wcześniej go nie tworzyłeś. Ma sześć stron obejmujących ważne aspekty produktu, takie jak Personas & User Stories, Release Criteria i Designs.

Strona Kryteria wydania zawiera przydatne podpowiedzi, takie jak "Jakie kryteria muszą zostać spełnione, aby zweryfikować, czy produkt działa tak, jak powinien?" Jednym z przykładów jest to, że "Użytkownik musi mieć możliwość zmiany metod płatności za subskrypcję"

Oczywiście Ty lub zespół ds. rozwoju produktu możecie zmienić kolejność stron szablonu i zastąpić tekst własnymi słowami. Pomaga to zapewnić, że wszystko jest zgodne z procesem rozwoju.

Szablon ten koncentruje się na "kto, co, dlaczego, kiedy i jak" rozwoju produktu i wspiera współpracę między projektowaniem produktu a zespołem inżynierów. Pobierz ten szablon

2. Szablon wymagań produktu ClickUp

Szablon wymagań produktu ClickUp

To Szablon wymagań produktowych ClickUp obsługuje ClickUp Spaces, narzędzie oparte na chmurze, które umożliwia współpracę między wieloma działami. Ten szablon dokumentu wymagań produktu jest świetny dla produktów z wieloma funkcjami, ponieważ można ustawić status, opis i miesiąc wydania dla każdej funkcji.

Twórz własne pola niestandardowe, przełączaj się między widokami tablicy i listy oraz wybieraj spośród wielu opcji statusu, od ukończenia do przeglądu potrzeb.

Ten szablon PRD współpracuje z siedmioma aplikacjami ClickApps, w tym Time Tracking, Milestones, Priorytety i Ostrzeżenie o zależnościach. Ponadto ma kontrolę wersji, dzięki czemu można śledzić swoje decyzje i powrócić do wcześniejszej wersji dokumentu, jeśli zajdzie taka potrzeba. 👀 ClickUp Spaces oferuje również niestandardowe przepływy pracy i szczegółową kontrolę uprawnień, dzięki czemu można określić, kto ma dostęp do jakich funkcji. Pobierz ten szablon

3. Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp

Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp

Szablon Szablon dokumentu wymagań biznesowych ClickUp dotyczy tworzenia rozwiązań dla potrzeb lub problemów biznesowych. Zawiera 11 stron, które dzielą szablon dokumentu wymagań produktu na łatwe do wykonania tematy, takie jak:

Streszczenie

Cele projektu

Zakres projektu

Analiza kosztów i korzyści

Chociaż jest podobny do szablonu PRD, jego przypadek użycia jest nieco inny, ponieważ koncentruje się bardziej na potrzebach firmy niż użytkownika końcowego. W jaki sposób produkt jest zgodny z ogólnymi celami i wartościami biznesowymi oraz do czego służy?

Podobnie jak w przypadku innych szablonów ClickUp, możesz ożywić swój szablon za pomocą emotikonów, pomagając przerwać przepływ za pomocą wskazówek wizualnych i przekazać ton lub głos marki w całym zespole programistów. ✨

Jest to szablon przyjazny dla początkujących, więc nie musisz mieć doświadczenia w pisaniu BRD, aby zacząć. Wystarczy postępować zgodnie z zarysem i pracować nad każdą sekcją po kolei, aby uzyskać ostateczny proces rozwoju. Pobierz ten szablon

4. Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektami ClickUp

Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektem ClickUp

To Szablon wymagań dotyczących zarządzania projektami ClickUp pomaga stworzyć listę wymagań, które muszą zostać spełnione przed ukończeniem projektu. Oferuje cztery opcje statusu w procesie rozwoju, takie jak Wstrzymane i W toku, a także pięć niestandardowych pól, których można użyć do wyświetlenia takich elementów, jak procent ukończenia i rezultaty.

Każde zadanie na liście rzeczy do zrobienia można podzielić na podzadania z datą rozpoczęcia i terminem realizacji, a poszczególne pola umożliwiają wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i zatwierdzającej. Możesz także przełączać się między czterema różnymi typami widoków, w tym listą wymagań, wykresem Gantta i przewodnikiem dla początkujących.

Chociaż nadal będziesz potrzebować PRD, aby służyć jako pojedyncze źródło prawdy dla twojego produktu, używając tego wymagania projektu może pomóc wypełnić lukę między dokumentem informacyjnym a listą zadań do wykonania. Pobierz ten szablon

5. Szablon wymagań systemowych ClickUp

Szablon wymagań systemowych ClickUp

To Szablon wymagań systemowych ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w dokumentowaniu wymagań dotyczących oprogramowania w projekcie. Ten szablon dokumentu wymagań produktu, liczący zaledwie dwie strony, ma na celu zapewnienie krótkiego, ale zwięzłego przeglądu potrzeb zespołu ds. oprogramowania.

Zacznij od wypełnienia streszczenia wymagań szczegółami dotyczącymi celu, zakresu projektu i rynku docelowego, a następnie podaj dodatkowe uwagi dotyczące kontekstu produktu, projektu i wdrożenia oraz środowiska operacyjnego.

Użyj tego bezpłatnego szablonu jako samodzielnego narzędzie do zarządzania produktem lub jako odskocznia do bardziej kompleksowego dokumentu wymagań produktowych dla zespołu programistów. Pobierz ten szablon

6. Szablon wymagań raportu ClickUp

Szablon wymagań raportu ClickUp

Szablon Szablon wymagań raportu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci zażądać raportu od innego członka zespołu, określając wszystkie informacje, które ma on zawierać. Chociaż nie jest to szablon dokumentu wymagań produktu, służy podobnemu celowi, określając jasne oczekiwania w celu wyeliminowania nieporozumień.

Zacznij od opisania celu raportu w kilku zdaniach, a następnie wypełnij tabelę nazwą żądającego, działu i typu raportu. Gdy już to zrobisz, zaktualizuj nagłówek o nazwę i logo swojej firmy oraz usuń podpowiedzi, aby wyglądał czysto i profesjonalnie. 🤩

Korzystanie z oprogramowanie do zarządzania dokumentami przechowywanie PRD i raportów w jednym miejscu pomaga zespołowi pracować szybciej i pozostawia mniej miejsca na błędy. Pobierz ten szablon

7. Szablon krótkiego opisu produktu ClickUp

Szablon dokumentu skróconego opisu produktu ClickUp

To Szablon dokumentu skróconego opisu produktu ClickUp zawiera szablon typu "wypełnij puste pole", który pozwoli wszystkim członkom zespołu produktowego znaleźć się na tej samej stronie (no, stronach!) projektu. Zaczniesz od napisania krótkiego wyjaśnienia lub podsumowania zwanego 2-pagerem, a następnie przejdziesz do planu wydania, specyfikacji funkcjonalnych i innych aspektów projektu.

Możesz osadzać prototypy i makiety, dodawać komentarze i opinie na marginesach oraz przydzielać zadania członkom zespołu bez opuszczania dokumentu.

Jest nawet miejsce na załączniki. Chociaż możesz dodać dowolną liczbę stron, ten szablon powinien oszczędzić ci konieczności pisania całej książki. 📚

Ten darmowy szablon jest świetny dla projektów z zespoły wielofunkcyjne ponieważ każdy może uzyskać dostęp do tych samych szczegółowych informacji ze współdzielonego obszaru roboczego w czasie rzeczywistym. Pobierz ten szablon

8. Szablon matrycy cech produktu ClickUp

Szablon matrycy cech produktu ClickUp

Szablon Szablon matrycy cech produktu ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom produktowym wybrać produkt, nad którym będą pracować w następnej kolejności, poprzez porównanie ich wymagań dotyczących funkcji w poręcznej macierzy wizualnej.

Można na przykład porównać modele smartfonów, wprowadzając typ procesora, rozmiar pamięci RAM i rozdzielczość wyświetlacza. Po wprowadzeniu wszystkich szczegółów można przełączać się między różnymi typami widoku, takimi jak funkcje oprogramowania, funkcje sprzętowe i wizualizacje. Ponadto możesz używać kolorowych znaczników statusu, takich jak Complete lub New Model, lub śledzić postępy lub bieżący status w wybranych polach niestandardowych.

Użyj tego szablonu wraz z szablony inżynieryjne aby zdecydować, na czym skupić się w następnej kolejności i przejść od etapu planowania do opracowania produktu końcowego.

Bonus:_ Narzędzia bez kodu do zarządzania produktemPobierz ten szablon

9. Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu ClickUp

Szablon Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp to zaawansowany szablon zaprojektowany, aby pomóc Ci osiągnąć udane wprowadzenie produktu na rynek. Podziel zadania na kategorie, takie jak analiza rynku, wycena i komunikacja, a następnie użyj pola statusu, aby oznaczyć je jako oczekujące, ukończone lub w toku.

Możesz także ustawić datę rozpoczęcia, termin wykonania i czas trwania, a także przypisać członka zespołu do każdego zadania. Ponadto zadania można oznaczyć czerwoną lub żółtą flagą, aby określić ich priorytet.

Szablon umożliwia przełączanie się między sześcioma typami widoków, w tym wykresem Gantta, widokiem osi czasu i listą działań.

Pomiędzy niestandardowymi polami i kodowaniem kolorami, ten produkt uruchamia powinna zawierać wszystko zespół marketingu produktu potrzebuje do udanego wydania produktu. Pobierz ten szablon

10. Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon Szablon strategii produktu ClickUp może służyć jako pojedyncze źródło prawdy o produkcie, niezależnie od tego, na jakim etapie jego cyklu życia się znajdujesz.

Użyj pola statusu, aby oznaczyć funkcje jako W toku, Wstrzymane, Otwarte lub Ukończone i przypisz każdą funkcję do kategorii, takiej jak Zaangażowanie, Rozwój użytkownika, Treść lub Użyteczność.

Każde zadanie może mieć datę rozpoczęcia, termin wykonania i datę rozpoczęcia oraz może być przypisane do lidera zespołu. Użyj pola wysiłku, aby oznaczyć zadanie jako o wysokim, niskim lub średnim stopniu trudności. Następnie posortuj lub pogrupuj listę według priorytetu, wysiłku, aktywnych funkcji i innych atrybutów.

Ten zaawansowany szablon ClickUp oferuje więcej narzędzi niż wiele innych szablonów, w tym automatyzację, która może ustawić niestandardowe pole podczas tworzenia zadania. Dostępny jest nawet wbudowany formularz zgłoszeniowy, który ułatwia członkom zespołu sugerowanie nowych funkcji. Pobierz ten szablon

11. Szablon dokumentu wymagań produktu Microsoft Word od SampleTemplates

przez Microsoft Word

Podobnie jak doświadczony odkrywca, do tej pory z powodzeniem radziłeś sobie z wyzwaniami związanymi z rozwojem produktu. Teraz nadszedł czas, aby przenieść swoją wiedzę na wyższy poziom.

The Szablon dokumentu wymagań produktu Microsoft Word by SampleTemplates to najlepsze rozwiązanie dla szczegółowego narzędzia, zapewniającego, że nie pozostawisz kamienia na kamieniu w dążeniu do doskonałości produktu.

Szablon dokumentu wymagań produktowych od SampleTemplates to kompleksowe narzędzie, które pomaga zrozumieć cel produktu, sposób jego działania, wymagania funkcjonalne, cel techniczny i zakres zastosowań, a także ograniczenia, założenia i zależności.

Szablon służy jako przewodnik referencyjny dla zespołów ds. rozwoju produktu, interesariuszy, twórców produktów i projektantów, zapewniając jasne zrozumienie i dostosowanie do historii użytkowników lub pożądanego rezultatu produktu. Pobierz ten szablon

12. Szablon Google Docs PRD

przez Dokumenty Google

Ten szablon Google Docs PRD to intuicyjny i elastyczny dokument, który doskonale nadaje się do łatwego zarządzania wymaganiami dotyczącymi produktu i współpracy nad nimi.

Szablon w pełni wykorzystuje funkcje aktualizacji, udostępniania i edycji w czasie rzeczywistym w Dokumentach Google. To sprawia, że jest to idealny wybór dla zespołów, które działają zdalnie lub mają członków rozproszonych w różnych lokalizacjach.

Ponadto szablon ten dobrze integruje się z innymi aplikacjami i narzędziami Google, zapewniając płynny przepływ pracy. Ponadto jest on dostępny wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu. Tak więc, bez względu na to, gdzie jesteś, Twój PRD jest w zasięgu kilku kliknięć. Pobierz ten szablon

Dokument wymagań produktowych FAQ

Jak sformatować dokument PRD?

Formatowanie dokumentu PRD wymaga kilku kluczowych elementów. Ogólnie rzecz biorąc, należy rozpocząć od wprowadzenia wyjaśniającego, czym jest produkt i jaki jest jego cel. Następnie należy dołączyć sekcje szczegółowo opisujące zakres produktu, potrzeby, które zaspokaja i jego niezbędne funkcje. Jeśli to możliwe, dołącz historie użytkowników, aby zapewnić perspektywę i stworzyć silniejszy kontekst. Wymagania powinny być jasno zdefiniowane i podzielone na funkcjonalne i niefunkcjonalne. Nie zapomnij uwzględnić harmonogramów, kamieni milowych i wskaźników sukcesu, które określają mapę drogową rozwoju i kryteria pomiaru sukcesu.

Jakie są korzyści z używania PRD?

Korzystanie z PRD zapewnia, że wszyscy zaangażowani w projekt mają jasne zrozumienie wymagań produktu i jego celów. Dostosowuje członków zespołu, maksymalizuje wydajność poprzez ograniczenie nieporozumień oraz pomaga w ustalaniu i zarządzaniu oczekiwaniami. PRD pomagają również pociągnąć wszystkich do odpowiedzialności, ponieważ jasno przypisują obowiązki i zadania. Wreszcie, działają one jako żywy dokument, który może być zmieniany w miarę ewolucji produktu, dzięki czemu pozostaje aktualny przez cały okres rozwoju.

Jakie są wyzwania związane z używaniem PRD?

PRD mogą być dość obszerne, a stworzenie solidnego dokumentu może zająć trochę czasu i wysiłku. Mogą być również trudne do zaktualizowania, zwłaszcza w dynamicznym projekcie, w którym cele i wymagania produktu mogą się często zmieniać. Ponadto mogą pojawić się wyzwania związane z utrzymaniem elastyczności i zdolności adaptacyjnych przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych zawartych w PRD. Ponadto, chociaż PRD ma na celu uniknięcie nieporozumień, nadal możliwe jest pojawienie się różnych interpretacji wymagań, co prowadzi do możliwych konfliktów lub niedopasowania.

Co powinienem zawrzeć w PRD?

Dobrze przygotowany PRD powinien zawierać jasny cel produktu, docelowych odbiorców, opis produktu, cechy i funkcjonalności niezbędne do osiągnięcia celów, ograniczenia, zależności i wszelkie przyjęte założenia. Ponadto powinien zawierać wskaźniki sukcesu, harmonogramy i kamienie milowe, aby zapewnić wszystkim jasną mapę drogową rozwoju produktu.

Jakie są najlepsze praktyki dla zwinnych zespołów korzystających z dokumentu wymagań produktu?

W przypadku zwinnych zespołów ważne jest, aby zachować elastyczność PRD, aby poradzić sobie ze zmieniającą się dynamiką projektu i potrzebami klientów. Należy wziąć pod uwagę priorytetyzację funkcji, koncentrując się przede wszystkim na wartości dla użytkownika. Każde wymaganie należy podzielić na małe, łatwe do zarządzania zadania lub historyjki użytkownika i zaangażować cały zespół w proces tworzenia. Zapewni to zrozumienie i zaangażowanie wszystkich osób. Regularnie przeglądaj i aktualizuj PRD w miarę pojawiania się zmian oraz zapewnij skuteczną komunikację i jasne oczekiwania, wykorzystując PRD jako główny punkt odniesienia.

Jak zespół programistów może korzystać z dokumentu wymagań produktu?

Zespół programistów używa PRD jako przewodnika podczas procesu rozwoju produktu. Dokument zawiera niezbędne szczegóły dotyczące funkcjonalności produktu, interakcji użytkownika i ogólnych celów produktu. Korzystając z tego wspólnego odniesienia, zespół może dostosować swoje wysiłki, upewnić się, że osiągają pożądane wyniki, śledzić postępy w stosunku do kamieni milowych i efektywnie zarządzać zmianami lub aktualizacjami. PRD pomaga również w jasnej komunikacji w zespole i z innymi interesariuszami, zapobiegając nieporozumieniom i zapewniając, że wszyscy mają jednolitą wizję produktu.

Zarządzaj cyklem życia produktu dzięki szablonom dokumentów wymagań produktowych ClickUp.

Ulepsz swoją dokumentację dzięki szablonom PRD

Tworzenie PRD dla każdego produktu w pipeline zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu są na tej samej stronie co do oczekiwań. Zamiast ustalać je na bieżąco, będziesz mieć jedno źródło prawdy, do którego możesz się zwrócić - ale takie, które jest wystarczająco elastyczne, aby dostosować się do nowych funkcji i iteracji po drodze. 🌻

Zamiast tworzyć PRD od zera za każdym razem, wybierz jeden z tych szablonów, aby rozpocząć. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się dołączyć makiety, historię użytkownika czy pytania otwarte, będziesz w stanie przedstawić wymagania dotyczące produktu w jasny i przystępny sposób.

Ponadto, gdy używasz szablonu ClickUp dla swojego PRD, możesz skorzystać z dodatkowych narzędzi do współpracy międzyfunkcyjnej, takich jak Tablice i ClickUp Spaces.

Można również użyć szablonów takich jak uruchomienie produktu i szablony strategii produktu aby zająć się produktem pod innym kątem lub na innym etapie procesu.