10 szablonów inżynieryjnych dla inżynierów oprogramowania i produktu

Jako inżynier wiesz, że tworzenie oprogramowania w tradycyjny sposób to długi proces. Twoje wynalazki przechodzą przez dziesiątki kroków - od pomysłu, przez testy alfa i beta, aż po (wreszcie!) wdrożenie.

Ale czy wiesz, że korzystanie z szablonu inżynierskiego może przyspieszyć ten proces, obniżyć koszty i zwiększyć wydajność? ⚒️

Tak, to prawda. I mamy na to dowód.

Tutaj podzielimy się tym, co szablony inżynieryjne mogą zrobić dla Ciebie i na co zwrócić uwagę przy ich wyborze. Ponadto przedstawimy 10 szablonów inżynieryjnych, które można wykorzystać do wszystkich potrzeb związanych z oprogramowaniem i danymi powstania. 👀

Czym jest szablon inżynieryjny?

Szablon inżynieryjny to konfigurowalny formularz lub aplikacja, która umożliwia szybsze wdrażanie produktów i oprogramowania. Jest to jeden z najlepszych narzędzi zwiększających wydajność czy jesteś zarządzanie zespołem lub do zrobienia tego samemu.

Istnieją dziesiątki różnych szablonów, które mogą pomóc w wymyślaniu nowych pomysłów, zarządzać rozwojem produktu harmonogramem i oceniać dane powstania. 🌻

Szablony te mogą pomóc w faza pomysłu obejmując takie rzeczy jak burza mózgów, badania użytkowników, eksperymenty rozwojowe oraz badania i opinie użytkowników. Te szablony na wczesnym etapie są doskonałym sposobem na zrozumienie użytkowników i ustalenie, jakich rodzajów produktów szukają.

Funkcja ClickUp Tasks in Multiple Lists (TIML) pozwala programistom na połączenie zadań z innymi Teams w całej organizacji

Możesz także użyć szablonów inżynieryjnych, aby dotrzymać harmonogramu i śledzić cykle pracy. Planowanie wydajności, schematy organizacyjne i mapy drogowe pomagają śledzić, na jakim etapie znajduje się produkcja i którzy członkowie zespołu są w nią zaangażowani, a także usprawniają to, co należy jeszcze zrobić. Śledzenie błędów szablony do śledzenia błędów, analizy projektu i oceny oferują również wgląd w techniczną i wydajnościową stronę produktów. Przy tak wielu szablonach inżynieryjnych nie jest zaskoczeniem, że narzędzia te mogą znacznie zwiększyć wydajność i sprawić, że proces rozwoju będzie o wiele płynniejszy.🤩

Co składa się na dobry szablon inżynierii oprogramowania?

Bycie inżynierem oznacza, że lubisz rozwiązywać złożone problemy. Świetny inżynieria i szablony produktów pomagają opanować proces tworzenia oprogramowania i tworzyć narzędzia, które pokochają użytkownicy. Ale skąd wiesz, czy patrzysz na dobry szablon inżynierii oprogramowania?

Projektując lub pobierając następny szablon oprogramowania, szukaj takiego, który zawiera:

Solidną strukturę organizacyjną, w tym schematy blokowe, mapy drogowe, tablice i diagramy, które utrzymują projekt w porządku

Pola statusu i śledzenia, które pozwalają zobaczyć, na jakim etapie jest produkcja i którzy członkowie zespołu są za co odpowiedzialni

Obszar dla jasnych i zwięzłych briefów opisującychzakres prac i określenie celów dla całego teamu

10 szablonów inżynieryjnych do testowania użyteczności, raportowania i nie tylko

Spraw, by tworzenie oprogramowania i produktów było bardziej wydajne - i przyjemniejsze - dzięki szablonom inżynieryjnym. Tutaj wyróżniliśmy 10 opcji, niezależnie od tego, czy wymyślasz nowe pomysły, wdrażasz nowe rozwiązania, czy też nie ramy zarządzania projektami dla teamów inżynieryjnych jak filozofia Agile lub metodologia Scrum, lub szukając sposobów, aby wcielić w życie realizacji projektu . ✨

1. Szablon raportu inżynieryjnego ClickUp

Stwórz raport inżynieryjny w mgnieniu oka dzięki szablonowi raportu inżynieryjnego ClickUp

Gdy jesteś na wczesnej scenie rozwoju produktu, raport inżynieryjny jest jednym z pierwszych dokumentów, które stworzysz. Szablon raportu inżynieryjnego ClickUp ułatwia kompilowanie pomysłów, przeprowadzanie testów i udostępnianie retrospektyw zespołowych.

Szablon można niestandardowo dostosować, dodając nagłówki, załączając połączone linki i dzieląc dokument na kolumny i sekcje w celu łatwego przeglądania. Łatwa integracja z Dokumenty ClickUp i zadań ułatwia zespołowi inżynierów śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

2. ClickUp Web Development Szablon RFP

</div>

Udostępnianie informacji o firmie, proszenie o oferty i nie tylko dzięki temu szablonowi ClickUp

Szablon Szablon Web Development RFP (zapytanie ofertowe) od ClickUp to przejrzysty sposób na udostępnianie informacji o firmie, listy szczegółów projektu i prośby o oferty. Dzięki temu szablonowi szybko przedstawisz potencjalnym oferentom misję i wizję swojej firmy, jednocześnie nakreślając oś czasu projektu, budżet, ceny i warunki umowy.

Łatwo jest wprowadzić wytyczne, kwalifikacje i kryteria oceny, aby Twój zespół i oferenci dokładnie wiedzieli, czego się od nich oczekuje. Udostępnianie dokumentu w trybie prywatnym zespołowi prawnemu, aby mógł zapoznać się z warunkami umowy. Możesz też wyeksportować dokument do formatu PDF i udostępniać go za pośrednictwem poczty e-mail. 📨

3. Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp

Harmonogram zadań i przypisywanie właścicieli zadań dla projektów rozwoju oprogramowania

Szukasz sposobów na utrzymanie zespołu na właściwym torze i zarządzanie harmonogramem projektu? Zwróć się do ClickUp's Szablon harmonogramu prac rozwojowych , który ułatwia określenie strategii i śledzenie projektu w miarę przechodzenia przez różne sceny w rurociągu.

Z łatwością twórz sekcje na ideację, badania, prototypowanie i wprowadzenie produktu na rynek a następnie przypisać zadania do różnych członków zespołu. Możesz dodać daty rozpoczęcia, terminy i kolumny czasu trwania, aby zobaczyć, ile czasu zajmuje każdy krok i łatwo zidentyfikować obszary, w których projekt się zawiesza.

4. Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad nowym, czy już istniejącym produktem, ten szablon łączy wszystko w całość

Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp to przyjemny wizualnie sposób na zarządzanie rezultaty i śledzenie kamieni milowych projektu podczas tworzenia nowego produktu. Szablon pełni funkcję oznaczonych kolorami sekcji, które pozwalają obserwować, jak projekt przechodzi od pomysłu i rozwoju koncepcji do strategii, marketingu i uruchomienia.

Użyj widoku podsumowania projektu, aby uzyskać szybki przegląd zadań i zaangażowanych zespołów. Przejdź do widoku Tablicy, aby zobaczyć, jakie zadania znajdują się w poszczególnych potokach lub kliknij w widok Osi czasu, aby szybko sprawdzić terminy i kamienie milowe. 🙌

5. Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp

Współpracuj bez wysiłku z zespołami produktowymi, projektowymi i inżynieryjnymi dzięki szablonowi do tworzenia oprogramowania ClickUp

Zapewnij swoim zespołom projektowym, inżynieryjnym, QA i produktowym płynną pracę w jednej zunifikowanej przestrzeni dzięki szablonowi Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp . Szablon ten tworzy przestrzeń w ClickUp, w której cross-functional teams mogą współpracować i tworzyć ustandaryzowane zadania i dokumentację w różnych działach.

Niezależnie od tego, czy zajmujesz się robotyką, inżynierią mechaniczną, inżynierią środowiska czy inną dziedziną, możesz skorzystać z tego rozwiązania szablon rozwoju oprogramowania do tworzenia map drogowych firmy i produktu. Śledzenie postępów za pomocą tygodniowej listy realizacji, na której znajdują się wszystkie zadania, nad którymi aktualnie trwają prace.

Lista Master Backlog umożliwia łatwe przechowywanie pomysłów i narzędzia do tworzenia oprogramowania dla przyszłych kwartałów i scen projektu, podczas gdy lista Defects Master podkreśla problemy i umożliwia przypisanie priorytetu i członków zespołu do rozwiązania.

6. Szablon do śledzenia błędów ClickUp

Ustaw śledzenie błędów w kilka minut za pomocą szablonu do śledzenia błędów i problemów ClickUp

Śledzenie błędów i testowanie użyteczności są jednymi z najważniejszych aspektów rozwoju oprogramowania i produktów. Jeśli Twój produkt nie działa prawidłowo, ludzie nie będą chcieli go używać. To najważniejsze. Używaj Szablon do śledzenia błędów ClickUp do łatwego raportowania, śledzenia i przypisywania poprawek błędów.

Szablon integruje się z Formularze dzięki czemu można utworzyć formularz raportowania błędów i wyzwalać zadania dla zespołu programistów w celu rozwiązania pojawiających się problemów. Możesz również połączyć się z dokumentacją przedstawiającą procedury firmy lub wskazówki dotyczące naprawiania błędów przy użyciu metodologii Kanban lub Scrum.

W szablonie można śledzić błędy według funkcji i przeglądać tablicę statusu, aby zobaczyć, co jest naprawiane i co jest następne, dzięki czemu można dostosować priorytet w razie potrzeby.

7. Szablon dokumentu skróconej informacji o produkcie ClickUp

Szablon dokumentu Creative Brief firmy ClickUp pomaga zespołom produkcyjnym i interesariuszom w realizacji udanych projektów kreatywnych poprzez nakreślenie ogólnej strategii i kluczowych elementów powodzenia

Pozostań na tej samej stronie podczas uruchamiania nowego projektu z szablonem Szablon dokumentu ClickUp Product Brief . Szablon ten pełni funkcję krótkiego przeglądu nowego produktu, który opracowujesz. Uwzględnij informacje o tym, jaki problem rozwiąże to narzędzie, czy jest to część dużego projektu rozwojowego i jak będziesz śledzić cele po drodze.

Znajdują się tu również strony z planem wydania do śledzenia postępów, a także strony specyfikacji funkcji i załączników, aby zapewnić członkom zespołu więcej kontekstu.👫

8. Szablon planu projektu centrum danych ClickUp

Zbuduj strukturę i zapewnij zgodność od początku do zakończenia dzięki szablonowi planu projektu centrum danych ClickUp

Szablon Szablon planu projektu centrum danych od ClickUp umożliwia wizualizację planu produktu i przeprowadzenie analizy danych po drodze. Aby skorzystać z tego szablonu, zacznij od zdefiniowania zakresu projektu i zidentyfikowania źródeł danych. Utwórz zadania do analizy danych dla różnych członków zespołu i uwzględnij sekcję do oceny.

Przejdź do widoku Tablica, aby filtrować zadania według osoby przypisanej, priorytetu lub terminu. Tablica postępu planowania ułatwia sprawdzenie, co znajduje się na liście do zrobienia, co jest w trakcie realizacji i co zostało osiągnięte.

9. Szablon schematu sieci projektów ClickUp

Wizualnie identyfikuj połączenia i zależności za pomocą szablonu Project Network Diagram Template firmy ClickUp

Uwielbiasz mapy myśli? W takim razie pokochasz wizualizacja projektu rozwoju oprogramowania używając Szablon schematu sieci projektów ClickUp . Na tym diagramie utworzysz węzły reprezentujące każdy istotny element projektu. Następnie użyj strzałek, aby połączyć węzły, tworząc kolejność zadań, którą członkowie Teams mogą wykorzystać jako mapę drogową.

Szablon ten nie tylko zapewnia członkom zespołu świadomość ogólnego widoku projektu, ale także ułatwia prognozę. Możesz szybko zobaczyć, które zadania zależą od innych i określić, które zespoły będą musiały się komunikować i pracować między działami.

10. Szablon oceny heurystycznej ClickUp

Ten szablon oceny heurystycznej może być wykorzystany do oceny użyteczności interfejsu/systemu w oparciu o 10 typowych zasad kciuka

Zaprojektowany dla inżynierów, menedżerów produktu i projektantów UX, szablon Szablon oceny heurystycznej autorstwa ClickUp oferuje wgląd w testy użytkowników w celu stworzenia bardziej wydajnych projektów produktów. Skorzystaj z niego na wczesnych scenach rozwoju, aby szybko zidentyfikować pojawiające się problemy lub użyj tego szablonu oceny jako stałej części procesu kontroli jakości, aby być na bieżąco ze zmianami.

Szablon ten ułatwia przypisywanie poprawek różnym członkom zespołu i zawiera notatki dotyczące głównego problemu użytkownika. Widok Tablicy Istotności jasno pokazuje, które problemy są pilne, a którym można nadać niższy priorytet.

Twórz oprogramowanie i produkty z wydajnością dzięki szablonom inżynieryjnym

Szablony inżynieryjne ułatwiają twórcom oprogramowania i produktów wykazanie się kreatywnością, tworzenie map drogowych projektów i śledzenie problemów po drodze.

Przeglądaj Galeria szablonów ClickUp aby odkryć nowe sposoby na zwiększenie wydajności zespołu i powodzenie projektów.

Niezależnie od tego, czy szukasz szablonów dla inżynierów, czy pomocy w zakresie HR, zespołu wsparcia lub zarządzanie projektami rozwoju oprogramowania znajdziesz szablon, który pomoże Ci być bardziej efektywnym i do zrobienia. ✨