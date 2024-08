10 darmowych szablonów planów rozwoju oprogramowania do wykorzystania w 2024 roku

Wszyscy twórcy oprogramowania i kierownicy projektów oprogramowania wiedzą, że bez skutecznego zarządzania projektami nawet najlepszy pomysł na oprogramowanie nie spełni swojej obietnicy. Zarządzanie projektami i tworzenie oprogramowania może być oczywiście skomplikowane. Każda szansa, aby uczynić go nieco bardziej wydajnym, jest mile widziana.

Wprowadź szablony rozwoju oprogramowania.

Nie zastąpią one rzeczywistej pracy związanej z tworzeniem i kodowaniem, którą wykonują zespoły programistów. Ale dzięki odpowiednim szablonom te podstawowe funkcje mogą zająć centralne miejsce i odciążyć kierowników projektów.

Rezultatem jest lepsze oprogramowanie i większa szansa na ukończenie projektów oprogramowania na czas i w ramach budżetu.

Czym jest szablon rozwoju oprogramowania?

Szablon do tworzenia oprogramowania to jedno z najlepszych rozwiązań pozwalających skutecznie usprawnić wszystkie zadania i elementy organizacyjne procesu tworzenia oprogramowania, wykorzystując standardowy zarys do uporządkowania kluczowych szczegółów, systemów, funkcji oprogramowania i innych elementów wymagania projektowe .

Umożliwia to inżynierom i zespoły programistyczne aby skupić się na dogłębnej pracy i podejmowaniu decyzji, które ostatecznie tworzą lub psują produkt końcowy. Kluczowe jest również, aby kierownicy projektów i menedżerowie produktów byli na bieżąco z zarządzaniem projektami.

Szablony rozwoju oprogramowania koncentrują się na większym planie rozwoju. Mogą one zawierać dokumentację współpracy i instrukcje obejmujące:

Tworzenie i aktualizowanie harmonogramu projektu

Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności zarządzania projektem

Nadawanie priorytetu niektórym rozwiązaniom i zadaniom nad innymi

Pomiar ogólnej mapy drogowej, w tym zakresu produktu i wymagań

Efektywne uwzględnianie procesu, dokumentacji i wymagań technologicznych w wielu zespołach

Poza swoją indywidualną funkcją, szablony rozwoju oprogramowania pozwalają również utrzymać zespół i zewnętrznych interesariuszy w pętli dotyczącej szerszego obrazu projektu.

Co składa się na dobry szablon rozwoju oprogramowania?

Mimo że ich konkretne funkcje mogą się różnić, wszystkie świetne szablony rozwoju oprogramowania mają kilka wspólnych cech, dzięki którym kierownicy projektów mogą lepiej zarządzać projektami:

Są łatwe do wdrożenia : Niezależnie od tego, czy integrują się zoprogramowaniem do zarządzania projektami lub narzędziem zwiększającym produktywność, powinny one być łatwe do skonfigurowania i natychmiastowego użycia

: Niezależnie od tego, czy integrują się zoprogramowaniem do zarządzania projektami lub narzędziem zwiększającym produktywność, powinny one być łatwe do skonfigurowania i natychmiastowego użycia Są łatwe do aktualizacji i dostosowania : Zwłaszcza, że zwinny rozwój jest płynny, potrzebujesz dynamicznych szablonów, które mogą ewoluować i zmieniać się wraz z postępem projektów

: Zwłaszcza, że zwinny rozwój jest płynny, potrzebujesz dynamicznych szablonów, które mogą ewoluować i zmieniać się wraz z postępem projektów Skupiają się na wizualizacji : Skupienie się na wizualizacjach sprawia, że szablon jest bardziej przejrzysty dla widzów, zapewniając szybki i łatwy wspólny przegląd ważnych punktów styku

: Skupienie się na wizualizacjach sprawia, że szablon jest bardziej przejrzysty dla widzów, zapewniając szybki i łatwy wspólny przegląd ważnych punktów styku Są łatwe do udostępnienia interesariuszom firmy : Systemy powinny być łatwo dostępne dla wszystkich, w tym osób spoza głównego zespołu, aby pomóc wszystkim interesariuszom lepiej zarządzać wszystkimi elementami projektu i komunikować się z nimi

: Systemy powinny być łatwo dostępne dla wszystkich, w tym osób spoza głównego zespołu, aby pomóc wszystkim interesariuszom lepiej zarządzać wszystkimi elementami projektu i komunikować się z nimi Skupiają się na osiągnięciu jasnego celu: Niezależnie od tego, czy jest topriorytetyzacja projektu lub planowanie zakresu technologii, szablon powinien opanować swój podstawowy cel

Wreszcie, odpowiednie szablony upraszczają oprogramowanie rozwój projektu proces, co jest prawdopodobnie najważniejszą cechą. Korzystanie z tych rozwiązań nie powinno komplikować sprawy, ale pozwolić na większe skupienie się na fazach oprogramowania.

10 szablonów rozwoju oprogramowania dla kierowników projektów

Elastyczność jest wizytówką nowoczesnego rozwoju oprogramowania. Nie powinno więc dziwić, że żadne dwa szablony planów rozwoju oprogramowania nie są dokładnie takie same. Najlepsze rozwiązania do zarządzania projektami to te, które są dostosowane do konkretnych potrzeb i celów, pomagając w dopracowaniu szczegółów następnego sprintu oprogramowania.

1. Szablon planu rozwoju oprogramowania ClickUp

Zarządzaj całym procesem tworzenia oprogramowania w ClickUp

Nie szukaj dalej, jeśli szukasz jednego szablonu, który zaspokoi wiele potrzeb. Szablon Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp rozbija podstawowe komponenty, od strategii, planowania i planowania, po badania użytkowników, zarządzanie sprintami i śledzenie wydań.

Oto funkcje i gotowe procesy, które zawiera szablon:

Mapa drogowa produktu

Cotygodniowa lista zadań do wykonaniagenerowanie kodu za pomocą sztucznej inteligencjinaprawy błędów lub oceny przepustowości zespołu

Główny rejestr zadań oczekujących na ukończenie

Główna lista usterek do gromadzenia i zarządzania błędami, incydentami bezpieczeństwa i problemami do rozwiązania

Szablony zadań dla badań użytkowników

Gotowe listy zadań dla sprintów i procesów rozwoju Kanban

Scenariusze testowe i przypadki, które programiści mogą wykonać w celu zapewnienia jakości

Zadania wsparcia technicznego do zgłaszania błędów, przeglądania znanych incydentów związanych z błędami i wymieniania bieżących obejść Pobierz ten szablon ### 2. Szablon macierzy wpływu ClickUp

Korzystanie z macierzy wpływu pozwala stworzyć wizualną reprezentację wysiłku wymaganego dla każdej funkcji

Rozwój oprogramowania to ciągła walka o to, gdzie skupić swoje wysiłki i zasoby. The Szablon matrycy wpływu ClickUp może pomóc uprościć ten proces.

Jest to prosta struktura, która ocenia wszystkie zadania w dwuwymiarowej skali wysiłku i wpływu. Zadania o niskim nakładzie i dużym wpływie to nisko wiszące owoce, podczas gdy prawdopodobnie nie musisz się martwić o zadania o wysokim nakładzie i małym wpływie. Niezależnie od tego, wszystko jest dostępne w jednym widoku, pomagając tobie i twojemu zespołowi skupić się i ustalić priorytety niezbędnych kroków oraz czas ich realizacji.

Korzystanie z rzeczywistego szablonu jest proste. Dodawaj zadania do Whiteboard i oceniaj je według wpływu i wysiłku. Umieść je w odpowiednim kwadrancie i przegląd jest gotowy.

Od tego momentu wystarczy tylko aktualizować macierz wpływu i wysiłku w miarę postępu projektu deweloperskiego. W regularnych punktach kontrolnych z zespołem można szybko usuwać ukończone zadania i dodawać nowe. Pobierz ten szablon

3. Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Gotowy szablon ClickUp upraszcza tworzenie mapy drogowej produktu i zarządzanie nią

Tworzone oprogramowanie wymaga mapy drogowej pokazującej, jak przejść od pomysłu do produktu końcowego. A kiedy chcesz zbudować taką mapę, kilka szablonów jest lepszych niż zwykły szablon Szablon mapy drogowej produktu od ClickUp .

Rdzeniem tego szablonu jest sama mapa. To na niej dokładnie opisujesz, jak dotrzeć do punktów A, B i C.

Zawęź swój ogólny projekt do cotygodniowych wykresów wykonania pokazujących natychmiastowe zadania potrzebne do utrzymania projektu na właściwym torze i uchwyć wszelkie notatki dotyczące wersji, które chcesz przekazać wewnętrznym i zewnętrznym interesariuszom. Możesz nawet tworzyć i udostępniać przepływy pracy produktu, aby upewnić się, że wszyscy wiedzą, w jaki sposób ich zadania są powiązane z innymi.

Dodaj ten szablon mapy drogowej produktu do narzędzie do mapowania procesów a zaskoczy Cię, jak proste staje się zarządzanie projektami rozwojowymi. Pobierz ten szablon

4. Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp

Ten szablon oferuje wygodny sposób śledzenia wszystkich procesów związanych z wprowadzaniem zmian do projektu

Iteracja to nazwa gry, zwłaszcza po przekroczeniu minimalnego realnego produktu. Oznacza to, że część dokumentacja projektu musi obejmować śledzenie zmian wprowadzanych do następnej iteracji.

Wprowadź Szablon dziennika zmian oprogramowania od ClickUp .

Ten prosty dokument stanie się źródłem informacji dla każdego projektu. Opisz zmianę, która musi nastąpić, datę odkrycia, dodaj poziom priorytetu i przypisz właściciela zadania. Nie tylko będziesz mógł śledzić proces jej rozwiązywania, ale także będziesz mieć stały przegląd wszystkiego w porządku chronologicznym, co należy naprawić, zanim oprogramowanie przejdzie do następnego etapu. Pobierz ten szablon

5. Szablon porównania oprogramowania ClickUp

Porównywanie różnych narzędzi i usług w jednym miejscu

To Szablon porównania oprogramowania od ClickUp został stworzony z myślą o bardziej ogólnym podejmowaniu decyzji niż tylko rozwój oprogramowania. Jednak prawidłowo zastosowany, nadal może być cenny dla wielu przypadków użycia.

Rdzeń szablonu pomaga nakreślić porównania między różnymi narzędziami programistycznymi. Pola takie jak ocena klientów, cena, oprogramowanie projektowe i funkcje zapewniają łatwy przegląd opcji, które mogą mieć sens dla zespołów inżynieryjnych w danym momencie.

Jednym ze sposobów jego wykorzystania jest analiza konkurencji. Obejmuje to ocenę różnych alternatyw, które zaspokajają podobne potrzeby odbiorców, w celu zidentyfikowania luki, którą może wypełnić nowe rozwiązanie.

Odkrycie niszy produktu może pomóc zespołowi programistów w tworzeniu funkcji, które spełnią oczekiwania docelowych odbiorców i pomogą oprogramowaniu wyróżnić się na tle konkurencji. Pobierz ten szablon

6. Szablon planu rozwoju aplikacji ClickUp

Od badań po wprowadzenie na rynek, skup się i trzymaj się harmonogramu projektu, aby stworzyć udaną aplikację

Mobile rozwój aplikacji to szczególny rodzaj tworzenia oprogramowania z wieloma unikalnymi niuansami i względami. The Szablon planu rozwoju aplikacji od ClickUp służy do planowania i śledzenia rozwoju aplikacji mobilnej.

Widok planu rozwoju aplikacji umożliwia tworzenie podstawowych zadań dla każdego etapu, od badań po wprowadzenie na rynek. Kamienie milowe pozwalają podzielić te procesy na kluczowe osiągnięcia. Widoki osi czasu i listy projektu zapewniają bardziej wizualne spojrzenie na stan rzeczy w danym momencie.

Dzięki wstępnie zbudowanej strukturze możesz skupić się na zadaniach, które Twój zespół musi wykonać, aby osiągnąć doskonałe wyniki. Pobierz ten szablon

7. Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp

Zdefiniuj podstawowe zadania na każdym etapie produktu, przypisz właściciela zadania i aktualizuj status zadania w czasie rzeczywistym

Tworzenie nowego oprogramowania, które odpowiada potrzebom odbiorców, a jednocześnie wypełnia lukę rynkową, jest wyzwaniem, szczególnie gdy pracujesz w napiętym terminie i przy ograniczonych zasobach. The Szablon harmonogramu rozwoju ClickUp pomaga pozostać na dobrej drodze, bez względu na to, jak skomplikowane stają się sprawy.

Zdefiniuj podstawowe zadania na każdym etapie produktu, przypisz właściciela zadania i aktualizuj status zadania w czasie rzeczywistym. Określ dokładnie, kiedy te zadania muszą się rozpocząć i zakończyć, aby projekt rozwoju oprogramowania był zgodny z harmonogramem. Śledź szacowany czas ukończenia zadań i etapów w porównaniu z rzeczywistym czasem, aby zobaczyć, gdzie wygrałeś lub przegrałeś na osi czasu.

Z tego miejsca można rozszerzyć widok poza widok listy. Wykres Gantta rozwoju produktu pokazuje szybki przegląd, podczas gdy widoki etapów rozwoju produktu i działań zagłębiają się w sektory wymagane do wykonania zadań.

Widoki te bezpośrednio współdziałają ze sobą, zmieniając harmonogram rozwoju w jedno źródło prawdy, do którego może odwołać się każdy członek zespołu programistycznego. Pobierz ten szablon

8. Szablon konspektu zakresu aplikacji ClickUp

Przechowywanie wymagań biznesowych potrzebnych do opracowania i wdrożenia aplikacji

Tworzenie oprogramowania lub aplikacji zależy częściowo od struktura zarządzania projektem wybrać. Jedna rzecz jest jasna niezależnie od przyjętego podejścia: proces rozwoju musi mieścić się w zakresie; w przeciwnym razie istnieje ryzyko przekroczenia budżetu, harmonogramu lub celów biznesowych ustalonych na początku tworzenia oprogramowania.

W tym przypadku Szablon konspektu zakresu aplikacji od ClickUp ma na celu uproszczenie tego procesu. Jednostronicowy przegląd przedstawia problem, pożądane doświadczenie aplikacji, kluczowe cele, wymagania biznesowe i inne.

Najlepszą częścią tego szablonu jest to, że można go łatwo udostępniać wewnętrznie i zewnętrznie. Oznacza to, że można ustalić wspólną koncepcję zakresu z klientem, jednocześnie komunikując ten zakres zespołowi programistów, utrzymując wszystkich na dobrej drodze i podążając we właściwym kierunku. Pobierz ten szablon

9. Szablon wymagań produktu ClickUp

Szablon wymagań produktowych ClickUp ułatwia śledzenie tego, co i dlaczego w każdej decyzji rozwojowej podejmowanej przez zespół podczas tworzenia nowego produktu lub funkcji

Teoretycznie nawet najlepsze oprogramowanie ma niewielkie znaczenie, jeśli nie jest w stanie spełnić podstawowych wymagań, które były powodem jego budowy w praktyce. The Szablon wymagań produktowych ClickUp pozwala wszystkim zainteresowanym stronom zaangażowanym w proces rozwoju zebrać się razem, aby zdefiniować te podstawowe potrzeby, dzięki czemu wszyscy pozostają na tej samej stronie podczas kompilacji.

Zaczyna się od prostej nazwy, opisu i celu każdej funkcji zawartej w produkcie końcowym. Można śledzić zdefiniowany miesiąc wydania i jego status postępu na całym etapie tworzenia. Można też określić ramy czasowe rozwoju funkcji i zdecydować, kto weźmie za nią główną odpowiedzialność.

Szukasz bardziej zaawansowanych funkcji? Możesz ustawić priorytety i dodać niestandardowe tagi, pola, a nawet zależności w ramach poszczególnych funkcji. W ten sposób do czasu wydania produktu można mieć pewność, że spełnia on wszystkie podstawowe wymagania. Pobierz ten szablon

10. Szablon do zwinnego zarządzania projektami ClickUp

ClickUp Agile Management zawiera wszystko, czego potrzebujesz, aby szybciej osiągać wyniki dzięki zwinnemu podejściu

Kończymy ten przewodnik ogólnym szablonem dla narzędzia zwinne które mogą naturalnie kierować procesem tworzenia oprogramowania. The Szablon zwinnego zarządzania produktem od ClickUp wstępnie buduje iteracyjne podejście do tworzenia oprogramowania i projektów, które pozwala na szybkie tworzenie, dostarczanie informacji zwrotnych i obracanie w razie potrzeby w trakcie całego procesu.

Na początek otrzymujesz wiele widoków. Widok listy można zarezerwować dla epickich projektów, inicjatyw i zwinnych narracji użytkownika. Przejdź do tablicy, aby uzyskać organizację Kanban zadań do wykonania i obciążenia pracą w celu zidentyfikowania potencjalnych wąskich gardeł lub możliwości zwiększenia produktywności. Wreszcie mapa myśli może przekształcić złożoną mapę drogową w prostsze, wykonalne elementy.

Zaawansowani użytkownicy mogą odnieść jeszcze większe korzyści. ClickApps pozwala na szybsze tworzenie sprintów, kamieni milowych i zależności. Dodaj niestandardowe raporty o stanie postępu dla zadań w toku, a otrzymasz idealne narzędzie zwinne do tworzenia przepływu pracy programistycznej. Pobierz ten szablon

Skup się na tym, co najważniejsze dzięki szablonowi rozwoju oprogramowania

Co poza kodowaniem jest najważniejszą zmienną przyczyniającą się do udanego rozwoju oprogramowania?

Każdy deweloper prawdopodobnie odpowie na to pytanie w nieco inny sposób. Większość z nich będzie jednak koncentrować się na wyznaczaniu celów, ustalaniu priorytetów, określaniu zakresu i zasobów.

Są to najbardziej znaczące czynniki. I właśnie te czynniki może rozwiązać odpowiedni szablon planu rozwoju oprogramowania.

Jest to szczególnie korzystne, jeśli używane szablony można zintegrować bezpośrednio z narzędzie produktywności . Teraz masz nie tylko przegląd; ten przegląd bezpośrednio łączy się z istniejącymi zadaniami, harmonogramami i raportami.

I tu właśnie wkracza ClickUp. Zbudowaliśmy naszą platformę dla programistów, niezależnie od tego, czy potrzebujesz funkcji, czy szablonów. Rozpocznij Workspace za darmo już dziś !