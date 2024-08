15 najlepszych narzędzi programistycznych na 2024 rok

W szybko zmieniającym się świecie tworzenia oprogramowania, odpowiednie narzędzie programistyczne robi różnicę.

Najlepsze narzędzia do tworzenia oprogramowania zazwyczaj pełnią funkcję zaawansowanych śledzenie błędów i problemów możliwości, doskonałe zarządzanie sprintami, automatyzacja u podstaw i płynna współpraca.

Na szczęście obecnie na rynku dostępnych jest wiele narzędzi do tworzenia oprogramowania.

Wyzwanie polega na tym, aby wiedzieć, które narzędzia programistyczne są najlepszym dodatkiem do stosu technologicznego zespołu.

Dzięki dzisiejszemu przewodnikowi możesz pozbyć się bólu głowy związanego z wyborem narzędzi programistycznych. Przewodnik szybko przeprowadzi Cię przez wszystkie najważniejsze funkcje, zalety i wady popularnych narzędzi programistycznych zwinne tworzenie oprogramowania platform na rynku.

Zaczynajmy.

Czym są narzędzia programistyczne?

Narzędzia programistyczne to programy komputerowe używane przez zespoły programistów do tworzenia, debugowania, zarządzania i wsparcia aplikacji, frameworków, systemów i innych programów. Narzędzia te są również powszechnie określane jako narzędzia do programowania oprogramowania.

Przykłady narzędzi do tworzenia oprogramowania obejmują:

Linkery

Edytory kodu

Projektanci GUI

Narzędzia do analizy wydajności

Asemblery

Kompilatory

W niektórych przypadkach jedno narzędzie może pełnić wiele funkcji. Na przykład, jedno narzędzie może działać jako redaktor kodu , narzędzie do analizy wydajności i kompilator. Ale w innych przypadkach może być konieczne zakupienie wielu narzędzi, aby objąć każdą funkcję.

15 najlepszych narzędzi do tworzenia oprogramowania

Przejdźmy teraz do szczegółów każdego narzędzia do tworzenia oprogramowania. Wybraliśmy 15 najlepszych narzędzi do tworzenia oprogramowania, które warto rozważyć dla swojego zespołu!

Do dzieła!

Twórz niestandardowe pulpity w ClickUp, aby uzyskać ogólny przegląd całej swojej pracy

Jeśli chodzi o narzędzia do tworzenia oprogramowania, ClickUp wyróżnia się na dwóch frontach: Zwinne zarządzanie projektami i Zarządzanie sprintami.

Pierwszy z nich umożliwia zespołom programistycznym współpracę nad różnymi aspektami, w tym mapami drogowymi produktów, sprintami i backlogami. Z drugiej strony, ClickUp Sprints pomaga zespołom zarządzać sprintami, automatyzować niedokończone sprinty i przypisywać priorytety.

Funkcje ClickUp

Pulpity Agile

Natywne integracje z Github, GitLab i Bitbucket

Narzędzia bazodanowe bez kodu

Rozszerzenie Chrome dla programistów

Ustaw daty sprintów, przydzielaj punkty i zaznaczaj priorytety, aby wszyscy byli na bieżąco

Automatyzacja niedokończonej pracy w następnym sprincie

Wykresy Burndown i Burnup do śledzenia postępów zespołu

W pełni konfigurowalny system punktowy do sumowania punktów z podzadań i dzielenia ich na osoby przypisane

formularze przyjmowania, które przekształcają przesłane błędy w wykonalne zadania, a następnie przypisują je odpowiednim osobom

Zalety ClickUp

Automatyzacja zarządzania sprintami zapobiega pomijaniu zadań

Niestandardowe statusy do łatwego zarządzania zaległościami w śledzeniu błędów

Wiele integracji dla rozwoju, informacje zwrotne od klientów

Mnóstwo niestandardowych ustawień dla pulpitów Agile i widżetów sprintów

Wiele widoków, w tym Gantt, Box i Kanban

Szablony Agile upraszczające dane powstaniabriefów produktowych,notatki dotyczące wydania,sprintyorazkolejki błędów* Solidny plan Free z nieograniczoną liczbą użytkowników

Wady ClickUp

Opcje niestandardowe mogą być nieco przytłaczające dla początkujących użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny klientów

G2 : 4.7/5 (5000+ recenzji)

: 4.7/5 (5000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3000+ recenzji)

2. GitHub

Przez GitHub GitHub jest jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia oprogramowania. Jest to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia oprogramowania, które umożliwia programistom udostępnianie i przeglądanie kodu oraz zarządzanie projektami oprogramowania.

Narzędzie to jest popularne ze względu na szerokie wsparcie społeczności i integrację z funkcją kontroli wersji Git. Ponadto twórcy oprogramowania mogą wybrać zapisywanie swoich projektów jako prywatne lub publiczne.

Funkcje GitHub

Wsparcie dla iteracji, które eliminuje powtórzenia i błędy

Paleta poleceń umożliwiająca automatyzację i zaawansowane wyszukiwanie oraz uruchamianie komend

Narzędzia do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania do koordynowania przeglądu kodu

Łatwa dokumentacja dla każdego rodzaju projektu programistycznego

Umożliwia programistom hostowanie dokumentów bezpośrednio z repozytoriów

Zalety GitHub

Free do hostowania publicznego repozytorium kodu

Automatyzacjaśledzenie problemów* Wsparcie dla Markdown

Mnóstwo dokumentacji pakietu startowego

Wady GitHuba

Złożona krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Role i uprawnienia nie są tak zaawansowane i szczegółowe

Cennik GitHub

Free

Teams : 48 USD za użytkownika rocznie

: 48 USD za użytkownika rocznie Enterprise: $252 na użytkownika rocznie

Ocena klientów GitHub

G2: 4,7/5 (ponad 1000 recenzji)

4,7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8 (ponad 5000 recenzji)

3. Azure

Przez Microsoft Azure to narzędzie do tworzenia oprogramowania, które jest ulubionym narzędziem deweloperów do tworzenia, wdrażania i zarządzania aplikacjami internetowymi. Deweloperzy preferują platformę Azure, ponieważ zapewnia ona wsparcie dla wielu języków programowania, frameworków i systemów operacyjnych. Azure jest bardziej środowiskiem chmury, którego deweloperzy mogą używać do zarządzania aplikacjami.

Jego zdolność do identyfikowania i eliminowania ryzyka sprawia, że zdobywa cenne punkty wśród twórców oprogramowania.

Azure to doskonała opcja dla Teams, które zasady lean software development .

Funkcje platformy Azure

Wsparcie dla większości języków programowania potrzebnych do tworzenia aplikacji internetowych

Kompleksowa biblioteka SDK z popularnymi narzędziami, takimi jak Eclipse, Vs Code i Visual Studio

Tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami z poziomu platformy Azure

Pamięć podręczna Azure zapewnia szybki dostęp do danych podczas programowania

Potężne możliwości integracji z Microsoft BI

Profesjonaliści Azure

Polega na zaufanej platformie w chmurze

Skalowalność, bezpieczeństwo i wysoka dostępność

Domyślny dostęp do bazy danych SQL

Wady platformy Azure

Wymaga specjalistycznego zarządzania i konserwacji, zwłaszcza w zakresie łatania i monitorowania serwerów

Skomplikowany cennik

Wiele funkcji sprawia, że platforma Azure jest dość przytłaczająca, nawet dla zaawansowanych deweloperów.

Cennik platformy Azure

Cennik platformy Azure jest skomplikowany i dostępny tylko po poproszeniu o wycenę od zespołu Microsoft.

Ocena klientów platformy Azure

G2 : 4.3/5 (1000+ recenzji)

: 4.3/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1000+ recenzji)

4. Atom

Przez Atom Atom to zintegrowane narzędzie do tworzenia oprogramowania, środowisko i platforma. Programiści często wybierają Atom ze względu na jego zaawansowane możliwości niestandardowe i wiele integracji z innymi firmami. Ponadto Atom zapewnia wsparcie dla prawie wszystkich popularnych języków programowania i frameworków.

funkcje #### Atom

Możliwość otwierania lub przeglądania wielu projektów w jednym oknie

Porównywanie kodu z wielu plików poprzez podzielenie interfejsu Atom na panele

Inteligentne i elastyczne autouzupełnianie

Atom działa we wszystkich popularnych systemach operacyjnych

Zalety Atom

W pełni darmowy redaktor tekstu

Prosty w użyciu z przyjaznym dla użytkownika interfejsem użytkownika

Umożliwia współpracę zespołową umożliwiając dwóm osobom pracę na jednym panelu

Wbudowane funkcje Git

Wady Atom

Zarządzanie wtyczkami jest uciążliwe

Ograniczone funkcje w porównaniu do innych edytorów tekstu

Wolniejszy niż większość edytorów tekstu, zwłaszcza po rozszerzeniu funkcji za pomocą dodatków

Ceny Atom

Atom jest zakończony Free i open source.

Atom ocena niestandardowa

G2 : 4.4/5 (700+ recenzji)

: 4.4/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (20+ recenzji)

5. Jira

Jira Przykład mapy drogowej

U podstaw, Jira to narzędzie do zarządzania pracą, które wspiera metodologię Agile. Posiada jednak pakiet funkcji dla DevOps umożliwiający śledzenie zaległości w projektach, rozwiązywanie błędów i wprowadzanie poprawek, zwinne statusy wydań, i nie tylko. W rzeczywistości, Jira została początkowo stworzona do śledzenia problemów i błędów.

Funkcje Jira

Zarządzanie wymaganiami i przypadkami testowymi

Integracja zNarzędzia CI/CD* Raportowanie i wizualizacja zakończonych sprintów

Przeciągnij i upuść kanban sprawia, że aktualizacja statusów projektów jest dziecinnie prosta

Możliwość komentowania zgłoszeń

Tablice Scrum dla zwinnych zespołów

Profesjonaliści Jira

Zaawansowane możliwości raportowania

Nowoczesny i łatwy w użyciu interfejs użytkownika

System filtrowania zgłoszeń umożliwiający szybkie wyszukiwanie problemów

Niestandardowa obsługa klienta

Możliwość dodawania podzadań do mapy drogowej produktu

Wady Jira

Wiele niestandardowych możliwości sprawia, że Jira jest przytłaczająca

Brak możliwości dodania więcej niż 2 osób przypisanych do zadania/ticketu

Drogie w porównaniu z innymi narzędziami do tworzenia oprogramowania

Cennik Jira

Jira oferuje wersję Free dla maksymalnie 10 członków. Plany premium są następujące:

Standard : 7,75 USD za użytkownika miesięcznie

: 7,75 USD za użytkownika miesięcznie Premium : $15,25 za użytkownika miesięcznie

: $15,25 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Rozliczane rocznie, a ceny są dostępne tylko na żądanie

Ocena klientów Jira

G2 : 4.2/5 (4000+ recenzji)

: 4.2/5 (4000+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (12000+ recenzji)

6. SendBird

Przez Sendbird SendBird umożliwia programistom dodawanie funkcji czatu, wideo i głosowych do ich aplikacji. Dzięki SendBird zespoły programistów mogą łatwo uzyskać dostęp do natywnych zestawów SDK czatu, interfejsów API i zarządzanej platformy czatu na zapleczu.

Funkcje SendBird

Wbudowane API czatu do wsparcia wiadomości offline, potwierdzeń dostawy, tłumaczeń i analizy czatu

SendBird UIKit, aby uzyskać dostęp do gotowych komponentów interfejsu użytkownika

Interfejsy API do komunikacji głosowej i wideo

Intuicyjny interfejs agenta na żywo do zarządzania biletami wsparcia

Zalety SendBird

Intuicyjny interfejs użytkownika

Kompleksowa dokumentacja

Zaawansowane ustawienia wyszukiwania i podglądu

Możliwości eksportowania danych i raportowania

Wady SendBird

Sporadyczne problemy z wydajnością wydanych zestawów SDK

Niestandardowa obsługa klienta

Ceny SendBird

SendBird oferuje całkowicie darmowy pakiet ze wszystkimi funkcjami pro oraz dwa płatne plany.

Deweloper : Free

: Free Starter 5K : 399 USD miesięcznie

: 399 USD miesięcznie Pro 5K: 599 USD miesięcznie

Ocena klientów SendBird

G2 : 4.3/5 (10+ opinii)

: 4.3/5 (10+ opinii) Capterra: 4.3/5 (30+ opinii)

7. Linx

Przez Linx Linx to niskokodowa platforma deweloperska, która koncentruje się na pomaganiu organizacjom w zmniejszaniu czas rozwoju i kosztów. Dzięki Linx programiści mogą tworzyć lub hostować API, automatyzację i integracje. Linx oferuje zarówno rozwiązania on-prem, jak i w chmurze dla teamów programistycznych.

Funkcje Linx

Możliwości zarządzania cyklem życia produktu

Zarządzanie i udostępnianie dokumentów

Automatyczne powiadomienia

Gotowe wtyczki pomagające w rozwoju urządzeń mobilnych i stron internetowych

Usługi skryptowe i bazodanowe, w tym RabbitMQ, MSMQ, Cron, RESTful i SOAP

Zalety Linx

Interfejs "przeciągnij i upuść" z 1000 gotowych funkcji

Automatyzacja procesów backendowych

Bezproblemowe wdrażanie podczas pracy z Linx IDE i Linx Server

Funkcje offline

Wady Linx

Nieco trudna konfiguracja

Droższy niż większość narzędzi programistycznych na tej liście

Ceny Linx

Starter : 49 USD miesięcznie

: 49 USD miesięcznie Business 1 : $99 miesięcznie

: $99 miesięcznie Business 2 : $199 miesięcznie

: $199 miesięcznie Wysoka dostępność : Ceny dostępne na żądanie

: Ceny dostępne na żądanie On-prem: Ceny dostępne na życzenie

Ocena klientów Linx

G2 : 4.2/5 (10+recenzji)

: 4.2/5 (10+recenzji) Capterra: 4.3/5 (20+ recenzji)

8. Chmura 9

Przez Amazon Cloud 9 IDE to produkt firmy Amazon, który umożliwia pisanie, uruchamianie i debugowanie kodu bezpośrednio z przeglądarki. To narzędzie do tworzenia oprogramowania obejmuje trzy kluczowe funkcje: redaktor kodu, terminal i debugger (z jego zintegrowanego środowiska programistycznego).

Funkcje chmury 9

Podstawowe narzędzie do tworzenia oprogramowania dla najpopularniejszych języków programowania

Umożliwia łatwe przełączanie między lokalnym i zdalnym wykonywaniem aplikacji bezserwerowych

Funkcja współpracy, która umożliwia zespołom w procesie tworzenia oprogramowania udostępnianie projektów, śledzenie zmian i parowanie programów, a wszystko to w czasie rzeczywistym

Wstępnie uwierzytelniony interfejs wiersza poleceń

Zalety chmury 9

Przeglądarka to wszystko, czego potrzebujesz, ponieważ Cloud 9 nie wymaga lokalnego IDE

Podpowiedzi do kodu, zakończenie kodu i debugowanie krok po kroku w celu zaoszczędzenia czasu

Bezpośredni dostęp do usług AWS

Mnóstwo zestawów SDK, bibliotek i wtyczek dla wsparcia rozwoju bezserwerowego

Wady chmury 9

Wiele narzędzi może sprawić, że Cloud 9 będzie wyzwaniem dla początkujących

Interfejs użytkownika może być również dość trudny w nawigacji

Ograniczone wsparcie dla dodatków

Ceny Cloud 9

Cloud 9 nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Płacisz tylko za zasoby pamięci masowej, których używasz do uruchamiania i przechowywania kodu. Skontaktuj się z Amazon, aby poprosić o wycenę.

Ocena klientów chmury 9

G2 : 4.4/5 (100+ recenzji)

: 4.4/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (10+ recenzji)

9. Codenvy

Przez Google Chrome Web Store Codenvy to platforma programistyczna i IDE w chmurze, która pozwala użytkownikom edytować, uruchamiać i debugować kod. Posiada zarówno opcje wdrażania na miejscu, jak i w chmurze dla osób pracujących w procesie tworzenia oprogramowania.

Funkcje Codenvy

Wirtualny obszar roboczy z możliwością współpracy

Redaktor kodu, zintegrowane z przeglądarką środowisko programistyczne (IDE) Eclipse Che

Podstawowe ustawienia uprawnień i ról

Integracja z Jenkins i Jira

Zalety Codenvy

Wdrażanie projektów jednym kliknięciem

Konteneryzowany obszar roboczy

Wsparcie dla najpopularniejszych języków programowania

Wsparcie offline dzięki synchronizacji CLI

Wady Codenvy

Ograniczone zasoby wsparcia

Znaczne opóźnienia przy słabym połączeniu internetowym

Wygląda na zagraconą na mniejszym ekranie

Ceny Codenvy

Ceny Codenvy są dostępne po skontaktowaniu się ze wsparciem sprzedaży.

Ocena klientów Codenvy

G2 : 4.2/5 (60+ opinii)

: 4.2/5 (60+ opinii) Capterra: 4.4/5 (400+ recenzji)

10. Crimson

Przez Crimson Crimson to platforma programistyczna będąca własnością i zarządzana przez Red Lion. Pełni ona funkcję potężnych narzędzi do konfiguracji, wyświetlania i danych typu "przeciągnij i upuść" dla rozwoju paneli operatorskich G3, G3 Kadet i Graphite® HMI, Graphite Edge i sterowników Core. To narzędzie programistyczne zostało stworzone z myślą o wykorzystaniu innych narzędzi Red Lion.

funkcje #### Crimson

Obszerna biblioteka ponad 5000 grafik w ponad 60 kategoriach

Bezpośredni dostęp do wielu funkcji Red Lion

Środowisko programowania ze składnią typu C

Wielojęzyczne możliwości

Profesjonaliści Crimson

Wbudowany emulator

Łatwa integracja z innymi produktami Red Lion

Free, ponieważ jest dostępny jako darmowy pakiet w większości produktów Red Lion

Wady Crimson

Ograniczona dokumentacja

Interfejs użytkownika nie jest przyjazny dla początkujących

Ceny Crimson

Crimson jest dołączany bezpłatnie do produktów Red Lion.

ocena niestandardowa

G2 : (Brak oceny)

: (Brak oceny) Capterra: (Brak oceny)

11. Bootstrap

Przez Bootstrap

Dla programistów pracujących z HTML, Java i CSS, Bootstrap jest jednym z najlepszych responsywnych frameworków do wykorzystania w programowaniu. Ten zestaw narzędzi front-end jest rozszerzalny i pełen funkcji, aby uprościć tworzenie front-endu.

Funkcje Bootstrap

Gotowe bloki kodu dla szybszego rozwoju

Rozbudowana lista komponentów

Stylizacja bazowa dla HTML

Funkcja przeciągnij i upuść

Zalety Bootstrap

Potężne wtyczki javascript

Podejście mobile-first sprawia, że korzystanie z Bootstrap na telefonie jest proste i nieskomplikowane

Gotowe komponenty oszczędzają mnóstwo czasu programistom

Powszechnie używany, więc ma duże wsparcie i zasoby społecznościowe

Mnóstwo darmowych wtyczek i szablonów

Wady Bootstrap

Limit integracji z innymi platformami

Wsparcie tylko dla 3 języków programowania

Ograniczone możliwości niestandardowe

Dość ciężki i brak lekkiej wersji

Ceny Bootstrap

Bootstrap można pobrać i używać za darmo.

Ocena klientów Bootstrap

G2 : 4.5/5 (100+ recenzji)

: 4.5/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (mniej niż 10 recenzji)

12. UltraEdit

Przez UltraEdit UltraEdit to potężny redaktor kodu dla systemów Mac, Linux i Windows. Zapewnia wsparcie dla prawie wszystkich języków programowania i może obsługiwać ogromne pliki (do 10 GB). Programiści mogą korzystać z zarządzania projektami, edycji tekstu, sortowania danych i możliwości programowania oferowanych przez UltraEdit, dzięki czemu proces tworzenia oprogramowania jest nieco łatwiejszy.

Funkcje UltraEdit

Potężna wydajność i ładowanie plików

Natywny FTP

Konfigurowalne motywy

Specjalne wsparcie XML i JSON

Zaawansowane funkcje wyszukiwania, zastępowania i znajdowania

Podświetlanie składni dla wszystkich popularnych języków

Zalety UltraEdit

Rozumienie i wsparcie dla prawie każdego języka programowania

Bezproblemowa praca z dużymi plikami danych

Mnóstwo funkcji związanych z zarządzaniem projektami i programowaniem

Elastyczność, skalowalność i wiele niestandardowych opcji

Wady UltraEdit

Uruchomienie UltraEdit może zająć sporo czasu w procesie rozwoju

Ceny UltraEdit

UltraEdit oferuje dwa plany subskrypcji:

UltraEdit subskrypcja : 79,95 USD rocznie

: 79,95 USD rocznie IDM All Access subskrypcja: 99,95 USD rocznie

Ocena klientów UltraEdit

G2 : 4.7/5 (1000+ recenzji)

: 4.7/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

13. Vim

Przez Vim Vim to prosty redaktor tekstu dołączony do większości systemów UNIX. Jest on również dostępny w systemie Apple OS X. Programiści mogą używać Vima jako rozszerzenia dla VS Code do inteligentnej edycji kodu. Vim nie ma graficznego interfejsu użytkownika, więc wszystkie dobre rzeczy dzieją się za pomocą nawigacji z klawiatury.

Funkcje Vima

Zaawansowane funkcje wyszukiwania i zamiany

Tryb debugowania do przeglądania kodu

Wsparcie dla setek języków programowania i formatów plików

Zalety Vima

Wtyczki rozszerzające funkcje

Szybki i responsywny

Lekki

Wady Vima

Błędne podświetlanie składni

Interfejs użytkownika nie jest przyjazny dla początkujących

Brak zoptymalizowanej funkcji autouzupełniania

Komendy są trudne do uruchomienia

Ceny Vima

Vim jest narzędziem Free i open-source.

Ocena klientów Vim

G2 : 4.4/5 (200+ recenzji)

: 4.4/5 (200+ recenzji) Capterra: (Brak recenzji)

14. Docker

Przez Docker Docker to potężna platforma, która pomaga programistom tworzyć, udostępniać i uruchamiać aplikacje. Platforma pełni funkcję potężnych interfejsów użytkownika, interfejsów CLI, interfejsów API i aplikacji bezpieczeństwa zaprojektowanych w celu uproszczenia cyklu tworzenia oprogramowania.

Funkcje Docker

Docker compose pomaga tworzyć unikalne aplikacje i przeglądać kod

Solidna integracja z wiodącymi w branży narzędziami, takimi jak Vs Code i GitHub

Repozytorium Docker Hub ułatwiające udostępnianie obrazów kontenerów

Docker Compose CLI do wdrażania aplikacji lokalnie lub w chmurze

Profesjonaliści Docker

Duże wsparcie społeczności

Niezwykła elastyczność

Ogromna integracja z innymi krytycznymi aplikacjami dla deweloperów

Ogromna baza obrazów bazowych

Wady platformy Docker

Złożona krzywa uczenia się

Duże zapotrzebowanie na pamięć

Wymaga systemu o wysokiej konfiguracji do płynnego działania

Ceny Docker

Personal : Free forever

: Free forever Pro : 5 USD miesięcznie

: 5 USD miesięcznie Teams : 9 USD miesięcznie za użytkownika

: 9 USD miesięcznie za użytkownika Business: 24 USD miesięcznie za użytkownika

Ocena klientów Docker

G2 : 4.6/5 (100+ recenzji)

: 4.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (400+ recenzji)

15. Axure

Przez Axure Axure wypełnia niezdrową lukę między rozwój, projektowanie, klienci i Business. Przede wszystkim platforma Azure umożliwia planowanie rozwoju oprogramowania , prototypowanie i przekazywanie produktów do rozwoju programistom.

Funkcje Axure

Potężne narzędzia do prototypowania

Funkcje "przeciągnij i upuść" upraszczające tworzenie prototypów

Integracja z chmurą Azure umożliwiająca udostępnianie i współpracę

Prototypy oparte na przeglądarce bez użycia kodu

Widok na urządzeniach mobilnych

Profesjonaliści Axure

Wbudowane widżety do tworzenia szkieletów i prototypów

Widok prototypu w trybie offline

Niestandardowa biblioteka widżetów

Rozbudowane wtyczki i integracje

Wady Axure

Ograniczone funkcje współpracy

Limit narzędzi do przetwarzania obrazu

Interfejs użytkownika jest czasami powolny i mało responsywny

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Axure

Axure nie ma Free Planu, ale zamiast tego oferuje bezpłatne wersje próbne dla swoich planów premium.

Axure RP Pro : 25 USD miesięcznie za użytkownika

: 25 USD miesięcznie za użytkownika Axure RP Team : 42 USD miesięcznie za użytkownika

: 42 USD miesięcznie za użytkownika Axure for Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać ceny

Ocena klientów Axure

G2 : 4.2/5 (200+)

: 4.2/5 (200+) Capterra: 4.4/5 (100+ recenzji)

