15 najlepszych alternatyw Jira dla zwinnych zespołów w 2024 roku

Jira firmy Atlassian to oprogramowanie do zarządzania projektami i narzędzie do śledzenia błędów wykorzystywane przez zwinne zespoły do współpracy i zarządzania zadaniami.

Chociaż Jira jest popularnym narzędziem do zarządzania projektami, często wymaga rozbudowanej konfiguracji lub dostosowania. W 2021 roku wprowadzono funkcję zarządzania pracą, aby wyeliminować pewne luki, ale nadal ma ona trudności z ułatwieniem współpracy między zespołami technicznymi i innymi interesariuszami.

Na przykład systemy wyszukiwania i filtrowania Jira mogłyby być bardziej intuicyjne. Ponadto koszty subskrypcji stale rosną, nie przynosząc żadnej wymiernej wartości dodanej.

Jeśli ci, którzy korzystali z oprogramowania Jira, są szczerzy, przyznają, że jest ono nieporęczne i zeznają, że codzienne korzystanie z niego jest nieco frustrujące.

jira została stworzona z myślą wyłącznie o zespołach programistów.

Sam korzystałem z Jiry i borykałem się z tymi niedociągnięciami. To skłoniło mnie, wraz z zespołem ClickUp, do poszukiwania alternatywy dla Jira.

Po przeprowadzeniu szczegółowych badań, stworzyliśmy listę 15 najlepszych alternatyw dla Jira, w tym płatnych i darmowych narzędzi do zarządzania projektami.

Przeprowadzę Cię przez każde narzędzie i jego kluczowe funkcje, omawiając różne przypadki użycia zarządzania projektami, aby pomóc Ci wybrać najlepszą opcję.

Zaczynajmy.

Czytaj więcej: 10 integracji Jira, które zwiększą Twoją produktywność

Najlepsze alternatywy dla Jira w skrócie

Najlepsza wśród alternatyw Jira dla szerokiego zakresu potrzeb związanych z zarządzaniem projektami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp znajduje się na szczycie listy, ponieważ zaspokaja całe spektrum potrzeb organizacyjnych, budując spójne przepływy pracy, które można dostosować do różnych scenariuszy biznesowych. Tak, pokochają go zespoły PMO i inżynierów, ale także zespoły w takich funkcjach jak marketing, finanse i zarządzanie talentami.

To sprawia, że nie jest to tylko alternatywa dla Jira, ale potencjalnie lepszy wybór do integracji szerokiego zakresu funkcji pod jednym dachem. ClickUp dla zespołów programistycznych zaskoczył mnie szeregiem funkcji, które oferuje.

Odkryłem, że używanie ClickUp Whiteboards szkicowanie pomysłów lub koncepcji, a następnie natychmiastowe przekształcanie ich w zadania jest niezwykle łatwe w ClickUp. To takie płynne przejście od planowania do działania. Tego rodzaju działania w Jira wymagałyby zaangażowania innych narzędzi, co może spowolnić pracę.

Mój zespół i ja często używamy Tablic lub Map Myśli, aby zastanowić się nad tym, co działa, a co nie, co naprawdę pomaga nam udoskonalać nasze procesy. Jest to o wiele mniej sztywne niż Jira, gdzie ustawienie podobnego procesu informacji zwrotnej wydaje się o wiele bardziej ustrukturyzowane i mniej elastyczne.

The Widok wykresu Gantta ClickUp pomaga również w bardziej intuicyjnej wizualizacji osi czasu i zależności projektu.

W przeciwieństwie do Jira, która może wymagać dodatkowych wtyczek lub konfiguracji wykresów Gantta, ClickUp zawiera te funkcje od razu po wyjęciu z pudełka, w pełni konfigurowalne w celu spełnienia różnych potrzeb projektowych. Biorąc pod uwagę, że cały czas korzystamy z wykresów Gantta, wolałbym alternatywy dla Jira, które je ułatwiają.

Wizualizacja osi czasu i zależności w projekcie za pomocą wykresów Gantta ClickUp

W rzeczywistości, korzystając z wykresów Gantta ClickUp do nadrzędnego widoku moich projektów, obok szczegółowego widoku listy, widziałem na własne oczy, jak zmienia to zarządzanie zadaniami.

Możliwość szybkiego powiększania w celu uzyskania szczegółowych informacji lub pomniejszania, aby zobaczyć pełną oś czasu projektu, jest bardzo przydatna. Pozwala to mojemu zespołowi i mnie dostosować nasze skupienie w razie potrzeby, zapewniając, że projekt posuwa się naprzód bez żadnych opóźnień.

Śledź cele w kategoriach liczbowych i procentowych lub zautomatyzuj ustalanie celów za pomocą ClickUp Goals

Ponadto uważam, że śledzenie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) jest proste dzięki ClickUp. z Cele ClickUp mogę wyznaczać cele zespołowe i indywidualne z mierzalnymi celami i automatycznym śledzeniem postępów. Zapewnia to, że wszyscy członkowie zespołu widzą, jak ich wysiłki przyczyniają się do większego obrazu.

Łatwe zarządzanie mapami drogowymi produktów, backlogami, sprintami, projektowaniem UX i nie tylko dzięki ClickUp ClickUp pasuje do zespołów Agile bardzo dobrze dzięki konfigurowalnym Agile dashboardom, które zapewniają wgląd w sprinty w czasie rzeczywistym i znacznie ułatwiają śledzenie postępów w realizacji celów.

Często korzystamy również z raportowania sprintów z ClickUp. Platforma pomaga mi skutecznie podsumowywać nasze działania w sprintach, podkreślając zarówno nasze osiągnięcia, jak i obszary wymagające poprawy. Ta informacja zwrotna pomaga nam udoskonalić nasze podejście na przyszłość planowanie sprintów , wspierając ciągłe doskonalenie.

Przyspiesz planowanie sprintów Agile i przejdź przez epopeje bez wysiłku dzięki ClickUp

Natywny Integracja z GitHub w ClickUp wyróżnia się dla naszych zespołów programistycznych. Łączy nasze zarządzanie zadaniami bezpośrednio z naszymi repozytoriami kodu, umożliwiając nam śledzenie commitów, pull requestów i gałęzi bezpośrednio z ClickUp. Znacznie zmniejsza to potrzebę przełączania się między narzędziami.

Wreszcie, bezkodowa automatyzacja ClickUp okazała się dużym ułatwieniem, ograniczając liczbę powtarzających się zadań. Konfigurowanie automatyzacji dla rutynowych procesów, takich jak przypisywanie zadań i aktualizacje statusu, oznacza, że mogę bardziej skupić się na działaniach o wysokiej wartości.

Moją ulubioną rzeczą w ClickUp jest jednak to, że ClickUp Brain wszechstronny Asystent AI. Stał się on istotną częścią mojego zestawu narzędzi do zarządzania projektami, ponieważ integruje cały mój cyfrowy obszar roboczy, usprawniając sposób zarządzania wszystkim, od dokumentów po komunikację.

Cały nasz zespół korzysta z asystenta pisania AI ClickUp Brain do tworzenia briefy produktowe , burze mózgów na nadchodzące spotkania, sporządzanie i podsumowywanie notatek oraz tworzenie szczegółowych raportów dotyczących postępów i śledzenia błędów.

oto jak ClickUp Brain, jako mój asystent pisania AI, przygotowuje wstępną wiadomość e-mail dotyczącą projektu_

Asystent pisania AI tworzy nawet wyspecjalizowane podpowiedzi ChatGPT do śledzenia błędów i problemów, co upraszcza nasz proces tworzenia oprogramowania.

ClickUp Brain to jednak nie tylko pisanie. Zawiera również inne wyspecjalizowane narzędzia AI.

AI Knowledge Manager to kluczowa funkcja, która zapewnia natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi na wszystko w ClickUp lub połączonych z nim aplikacjach.

Jako AI Project Manager, ClickUp Brain nie tylko automatyzuje rutynowe zadania i zapewnia aktualizacje postępów, ale także wypełnia dane, generuje podsumowania oraz inteligentnie sugeruje i tworzy podzadania. Wysyła nawet przypomnienia o zaległych zadaniach. Funkcją ClickUp Brain, która naprawdę oszczędza mój czas, jest możliwość generowania stand-upów i podsumowań spotkań za pomocą kilku kliknięć i udostępniania ich członkom zespołu.

Używamy ClickUp Brain do udoskonalania i tworzenia wiadomości e-mail i innych materiałów komunikacyjnych

AI Writer for Work pozwala mi szybko generować szkice, które następnie mogę personalizować. Sztuczna inteligencja może tworzyć i edytować tekst na podstawie moich podpowiedzi lub spośród ponad 100 podpowiedzi opartych na rolach.

Dodatkowo pomaga mi lepiej pisać, sprawdzając gramatykę i pisownię, szybko odpowiadając na wiadomości, a nawet transkrybując pliki audio, zwiększając moją produktywność prawie 10-krotnie.

Dokumentuj i śledź błędy i problemy za pomocą szablonu ChatGPT Prompts for Issue Tracking Template firmy ClickUp

Korzystamy również z wielu szablonów ClickUp, aby pracować szybciej. Na przykład Szablon ClickUp ChatGPT Prompts for Issue Tracking zawiera ponad 190 podpowiedzi zagnieżdżonych w ClickUp Doc - generujących pomysły na aktualizacje produktów i poprawki błędów oraz dokumentujących i śledzących problemy klientów. Pobierz ten szablon

Użyj Whiteboard w szablonie ClickUp Bug and Issue Tracking Template, aby zaprojektować przepływ pracy śledzenia błędów

Innym często używanym przez nas szablonem jest Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp który posiada zaawansowane funkcje dla złożonych potrzeb rozwoju oprogramowania z udziałem zespołów wielofunkcyjnych.

Zamiast polegać na arkuszach kalkulacyjnych lub wielu wątkach w Slack lub e-mailach, ten scentralizowany szablon zapewnia widok z lotu ptaka na błędy, problemy i defekty oraz ich aktualny status. Pobierz ten szablon Dla naszego zespołu ClickUp obejmuje wszystkie podstawy zarządzania projektami, od strategii i planowania po raportowanie. Pozwala zespołom z różnych działów na szybszą współpracę, tworzenie i dostarczanie produktów. Na własnej skórze przekonałem się, że dzięki temu wszyscy jesteśmy o wiele bardziej produktywni.

Bonus: The ultimate Przewodnik po szablonach rozwoju oprogramowania do zarządzania wszystkimi aspektami zwinnego rozwoju w ClickUp.

Podoba mi się fakt, że jako menedżer mam wgląd we wszystkie projekty, nad którymi pracuje mój zespół, a jeszcze lepsze jest to, że mogę dowiedzieć się, jakie są szczegóły projektu, kto jest jego właścicielem, jaki jest aktualny status/aktualizacja i kiedy upływa termin. Zespoły mogą łatwo współpracować ze sobą, ponieważ w sekcji komentarzy członkowie mogą się wzajemnie oznaczać.

Przeczytaj również: Nasze szczegółowe porównanie_ ClickUp vs. Jira

ClickUp Whiteboard to cyfrowe płótno do mapowania użytkowników, burzy mózgów i przekształcania ich w wykonalne zadania

Ustaw jasne cele dla swojego zespołu, śledź sprinty i zaległości oraz udostępniaj je wszystkim za pomocą ClickUp Goals

Oto dlaczego Gatekeeper wybiera ClickUp zamiast Jira do zarządzania projektami :

Najlepsza do usprawniania przepływu zadań i projektów w intuicyjnym wizualnie interfejsie

Kiedy myślisz o alternatywach dla Jira do zarządzania projektami, Asana jest jednym z narzędzi, które przychodzą na myśl. Jest ona znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i rozbudowanych funkcji, które pomagają zespołom organizować, śledzić i efektywnie zarządzać swoją pracą.

W porównaniu do Jira, Asana jest prostsza w użyciu. Podczas gdy pierwsza z nich ma bardziej zaawansowane funkcje i integracje i ma tendencję do pozycjonowania się dla zespołów DevOps, druga zapewnia większą użyteczność jako menedżer zadań.

Używałem Asany do tworzenia zadań i dodawania ich do folderów, filtrowania ich za pomocą etykiet oraz przypisywania obowiązków i terminów. Zauważyłem również, że proces integracji odpowiednich aplikacji i konfigurowania automatycznych reguł bezpośrednio z tablicy jest dość prosty.

przez Asana Asana opiera się na modelu danych Work Graph®, który mapuje komponenty projektu - zadania, podzadania, cele projektu, terminy i zależności - aby pokazać, w jaki sposób wszystkie elementy pracy są zgodne z większymi wynikami biznesowymi.

Jeśli twoja praca wymaga współpracy między działami, spodoba ci się sposób, w jaki Asana rejestruje relacje między pracą twojego zespołu, informacjami o tej pracy i ludźmi wykonującymi pracę.

przez Asana Tworząc nowy projekt, mogłem podzielić go na poszczególne zadania, każde z określonym terminem realizacji.

Oś czasu wyświetlała te zadania wzdłuż osi chronologicznej, z wyraźnymi znacznikami zależności. Jeśli jedno zadanie uległo opóźnieniu, wpływ na kolejne zadania był natychmiast znany.

Jest to podobne do widoku osi czasu w ClickUp, ale z jedną bardzo istotną różnicą. ClickUp pozwala na włączanie pod-zadań do widoku osi czasu (możesz wybrać); Asana nie pozwala na pod-zadania na osi czasu.

Ten poziom widoczności ostro kontrastuje z bardziej złożoną konfiguracją Jira, często postrzeganą jako przesada dla zespołów niebędących programistami.

Czytaj więcej: Dzień z życia programisty

Pomaga to utrzymać zsynchronizowane przepływy pracy na różnych platformach bez ręcznych aktualizacji, minimalizując ryzyko niedopatrzeń i słabej komunikacji między działami lub interesariuszami, którzy mogą preferować określone narzędzia. Sprawi to również, że migracja z Asany będzie bardzo płynna.

Oto, co Redditor ma do powiedzenia na temat Asany:

Asana świetnie nadaje się do inicjatyw marketingowych i biznesowych, w których integracja narzędzi programistycznych nie jest ważna. Jeśli używasz Slacka do komunikacji, jak robi to większość zespołów inżynieryjnych, możesz zintegrować się zarówno z Jira, jak i Asaną

Redditor

Najlepsza do automatyzacji przepływu pracy z silnym naciskiem na użyteczność

Monday.com to konfigurowalny system Work OS, który zmienia sposób, w jaki zespoły współpracują nad projektami w zakresie sprzedaży, marketingu, rozwoju produktów, IT, HR i operacji.

Bloki konstrukcyjne, takie jak tablice, widoki, automatyzacja i integracje, pozwalają zespołom programistycznym projektować przepływy pracy, śledzić postępy i dynamicznie analizować wyniki.

Monday.com jest elastyczny i wyposażony w tablice Scrum i Kanban, dzięki czemu można zarządzać i śledzić wiele projektów jednocześnie, nie gubiąc się w szczegółach.

Wbudowane zarządzanie plikami również upraszcza współpracę i centralizuje kluczowe pliki w jednym miejscu. Zauważyłem, że wszystko na Monday.com jest starannie rozmieszczone i instynktownie wiem, jak z tego korzystać.

Z drugiej strony, Jira nie jest tak wszechstronna i przyjazna dla użytkownika, a korzystanie z niej wymaga nauki. Na przykład, mogę skonfigurować automatyzację, aby aktualizować przypisania zadań wraz ze zmianą statusu projektu. Jednak podobne aktualizacje widoczności projektu w Jira wymagały ręcznej interwencji.

przez Monday.com Szczególną cechą Monday.com, która mnie wyróżniała, były "dokumenty robocze", które pozwalają członkom projektu współedytować w czasie rzeczywistym, natychmiast udostępniać komentarze oraz przeciągać i upuszczać tekst jako listę kontrolną, aby odzwierciedlić aktualny stan projektu.

przez Monday.com Tak, jest to podobne do Dokumentów Google do udostępniania i przechowywania plików, a zamiast zmieniać platformę, mógłbym pracować na Monday.com.

Ponadto, mimo że mogłem wprowadzać tekst i widzieć, nad czym inni pracowali w tym samym czasie, funkcja cofania "cofała" tylko moją pracę, a nie najnowsze dodatki do dokumentu, co eliminowało strach przed usunięciem krytycznych danych wprowadzonych przez kogoś innego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu zgłoszeniami IT, aktualizacjami systemu i rozwiązywaniu problemów, ale nie chcesz złożoności Jira, sugeruję skorzystanie z Monday.com jako narzędzia do zarządzania zgłoszeniami zwinne narzędzie . Należy jednak pamiętać, że nie dodano (jeszcze) sztucznej inteligencji, co dziś wydaje się straconą szansą.

Monday jest świetnym narzędziem, które pomaga nam być na bieżąco ze wszystkimi naszymi zadaniami i finansami. Dało nam to możliwość tworzenia niestandardowych przepływów pracy, które są dostosowane do naszych konkretnych potrzeb, co z kolei pozwoliło nam być bardziej wydajnymi w zarządzaniu naszymi codziennymi operacjami.

Najlepszy do łączenia znajomości arkuszy kalkulacyjnych z zarządzaniem projektami

Smartsheet, platforma do zarządzania pracą w przedsiębiorstwie, pomaga rejestrować i śledzić zadania, zasoby i harmonogramy za pomocą bogatego zestawu widoków, raportów i pulpitów nawigacyjnych zapewniających widoczność projektu.

Czym Smartsheet różni się od innych alternatyw dla Jira? narzędzie do zarządzania projektami dla zespołów programistycznych pytasz? Łączy arkusze kalkulacyjne z wizualnymi osiami czasu i zarządzaniem portfelem. Może wykonywać skomplikowane obliczenia, takie jak koszty projektu i łatwo łączyć dane w wielu arkuszach.

Odkryłem również, że Smartsheet ma natywne możliwości zarządzania zasobami cyfrowymi, ze szczegółową analizą wydajności zasobów - brakującej funkcji w Jira.

Kolejną funkcją Smartsheet, o której warto wspomnieć, jest WorkApps, która pozwala tworzyć aplikacje bez kodowania z szablonów zadań lub bezpośrednio z formularzy, arkuszy lub treści zewnętrznych, takich jak Dokumenty Google lub pulpity nawigacyjne Tableau.

Czytaj więcej: Trendy w inżynierii oprogramowania w 2024 roku Dzięki Smartsheet mogłem utworzyć odrębne role dla kierowników projektów i osób przydzielonych, aby zarządzać interakcją różnych członków zespołu z danymi projektu.

przez Smartsheet Na przykład utworzyłem rolę dla kierowników projektów, aby mogli edytować cały plan projektu i wyświetlać pulpit wskaźników oraz osobną rolę dla osób przydzielonych, która ukrywała pulpit wskaźników i pozwalała im tylko edytować raport, który wyświetlał przydzieloną im pracę.

Dla branż takich jak opieka zdrowotna, agencje rządowe i instytucje finansowe, w których przejrzystość danych ma ogromne znaczenie, Smartsheet jest jedną z lepszych alternatyw dla Jira.

Naprawdę lubimy używać Smartsheet, ponieważ ułatwia nam pracę. Podoba nam się, że mamy centralne miejsce na zadania/projekty, możemy łatwo przypisać je do naszego zespołu i możemy wrócić i zobaczyć, jak te zadania/projekty przebiegały. Jest to lepsze niż praca z wieloma arkuszami kalkulacyjnymi i może łączyć różne aspekty naszej działalności.

Przeczytaj również:_ 20 Alternatywy dla Smartsheet możesz rozważyć dzisiaj

Najlepszy obszar roboczy w czasie rzeczywistym do zadań, notatek i współpracy wideo

Taskade to oparty na sztucznej inteligencji zdalny obszar roboczy zaprojektowany w celu poprawy produktywności i współpracy w dowolnym zespole.

Platforma zawiera unikalny zestaw agentów AI, które można dostosować i przeszkolić w celu automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak zarządzanie harmonogramami, przeprowadzanie badania persony użytkownika , redagowanie wiadomości e-mail i burza mózgów pomysłów na treści.

Podczas gdy Jira oferuje wiele narzędzi do tworzenia oprogramowania do zadań takich jak dogłębne śledzenie projektów i rozwiązywanie błędów, Taskade nie jest daleko w tyle.

Na przykład, kiedy wypróbowaliśmy to narzędzie w ClickUp, mogliśmy zarządzać całą strukturą operacyjną - od codziennych stand-upów po złożone sprinty rozwoju produktu - dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym.

Ponadto konfigurowalne szablony zapewniają poziom elastyczności, którego nie oferuje ustrukturyzowana i często sztywna konfiguracja Jira. Taskade's "Instant Demo " to wyjątkowa funkcja, której użyłem w szczególności do szybkiego skonfigurowania przykładowego środowiska projektu, pokazując, jak dodawać zadania, przypisywać role i aktualizować statusy.

To interaktywne demo pomaga nowym użytkownikom zrozumieć przepływ pracy i zobaczyć, jak ich wkład pasuje do większej struktury projektu.

via Taskade W szczególności zespoły sprzedaży mogą korzystać z tej funkcji, aby pokazać nowym członkom zespołu, jak nawiązać pierwszy kontakt z potencjalnymi klientami, kontynuować działania, negocjować i zamykać zadania.

W przeciwieństwie do innych alternatyw Jira z tej listy, które służą głównie do zarządzania projektami, Taskade jest platformą produktywności - ujednoliconym obszarem roboczym dla zadań, komunikacji i notatek. Osobiście uważam, że to kompleksowe podejście jest skuteczne, ponieważ usprawnia nasze przepływy pracy i utrzymuje wszystko, czego potrzebujemy, w jednym dostępnym miejscu.

Jeśli zastanawiasz się, której platformy użyć pomiędzy Taskade vs. ClickUp ta recenzja na Reddit zawiera wyraźne rozróżnienie między tymi dwoma rozwiązaniami:

via Reddit

Najlepszy do integracji obsługi klienta z procesami zarządzania projektami

Zendesk znany jest przede wszystkim jako oprogramowanie do obsługi klienta i rozwiązanie typu help desk, a nie tradycyjne narzędzie do zarządzania projektami. Nie należy go jednak lekceważyć, ponieważ oferuje funkcje, które można dostosować do obsługi zadań związanych z zarządzaniem projektami.

W przeciwieństwie do Jira, która koncentruje się na śledzeniu projektów i zgłoszeń, system ticketów Zendesk konsoliduje zapytania i aktualizacje z różnych kanałów komunikacji, takich jak poczta e-mail, czat na żywo, media społecznościowe i rozmowy telefoniczne, na jednej platformie.

Jeśli jesteś firmą zajmującą się oprogramowaniem, te 360-stopniowe spostrzeżenia na temat wszystkich interakcji z klientami mogą pomóc w iteracji produktu. Jest to integracja przepływu pracy, której nie obsługuje podejście Jira skoncentrowane na projektach.

Kiedy kierowałem wieloma zespołami programistów w agencji, regularnie korzystałem z agent workspace do zarządzania interakcjami z klientami. Gdy klient zgłaszał zapytanie, pojawiało się ono w ujednoliconym obszarze roboczym, a ja mogłem przejrzeć każdą otrzymaną wiadomość lub komunikację.

Ta funkcja jest ważna w firmach, w których czas ma kluczowe znaczenie przy odpowiadaniu klientom. Dodatkowo mogłem powiązać te interakcje z odpowiednimi biletami projektowymi lub zadaniami, zapewniając ciągłość i identyfikowalność.

przez Zendesk Czy wybrałbym Zendesk spośród wszystkich innych alternatyw dla Jira? Jak większość rzeczy w życiu, to zależy! Jeśli zarządzam dużą organizacją, która potrzebuje czegoś tylko do obsługi CX i nie mam nic przeciwko płaceniu za to premii, to być może wybrałbym Zendesk. Bardziej pożądane funkcje Zendesk są zawarte tylko w płatnych planach (które mogą być drogie), więc mniejsze organizacje mogą preferować inne narzędzia.

Utworzenie lub powiązanie ticketu z zadaniem automatycznie dodaje link z powrotem do zadania ClickUp. Co więcej, możesz dołączyć dowolną liczbę zadań ClickUp do zgłoszenia w Zendesk w celu łatwego odniesienia do statusu i identyfikatora zadania.

Zendesk odegrał kluczową rolę we wprowadzeniu wsparcia dla naszej organizacji w erę nowoczesności. W porównaniu do naszego poprzedniego rozwiązania, Zendesk zapewnia widoczność, łatwość obsługi i odpowiednie monitorowanie metryk dla naszych potrzeb. Byliśmy w stanie poszerzyć naszą wiedzę na temat wsparcia technicznego dzięki wykorzystaniu wyszukiwania, tagów i integracji z bazą wiedzy, a także zapewnić naszym klientom platformę do znajdowania odpowiedzi na ich własne problemy.

Przeczytaj również: Najbardziej przydatne_ **Integracje z Zendesk możesz wybrać

Najlepszy dla złożonych projektów z opcjami dostosowywania

Wrike zapewnia rozbudowane funkcje zarządzania projektami, które zaspokajają różne potrzeby zawodowe.

Wrike posiada nie tylko szczegółowy system zarządzania zadaniami, ale wyróżnia się także raportami, które są znacznie bardziej kompleksowe niż te dostępne zazwyczaj w Jira. Jest to zdecydowanie jedna z alternatyw dla Jira, którą warto rozważyć.

Dodatkowo, Wrike posiada wbudowaną funkcję śledzenia czasu pracy, podczas gdy Jira wymaga integracji z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Everhour i Harvest. Wyróżniającą się funkcją, która może zaoszczędzić mnóstwo czasu, jest sztuczna inteligencja Wrike dla kierowników projektów.

Kiedy zainicjowałem nowy projekt na platformie, sztuczna inteligencja zasugerowała zadania w oparciu o dane historyczne i parametry projektu.

przez Wrike Mógłbym przejrzeć te sugestie, dostosować je w razie potrzeby i zatwierdzić je do wypełnienia strony plan projektu . Ta funkcja AI, którą nazywają Wrike Work Intelligence, jest pomocna, jeśli chcesz przyspieszyć fazę planowania projektu bez pomijania lub zapominania o niezbędnych zadaniach, które musi wykonać Twój zespół.

Wrike to bardzo elastyczny, w pełni funkcjonalny system zarządzania projektami i zadaniami. Ma wszystkie funkcje, których szukam, takie jak planowanie, zależności, zadania, terminy, projekty, foldery. Na początku system tagowania folderów/projektów był nieco trudny do nauczenia się, ale kiedy już to zrobiłem, zobaczyłem, jak potężny jest i naprawdę intensywnie go używam.

Nie podoba ci się Wrike? Oto 15_ Wrike alternatywy to try

Najlepszy do zarządzania przepływami pracy skoncentrowanymi na treści

Następną na mojej liście alternatyw dla Jira jest Notion, aplikacja służąca do zwiększania produktywności i sporządzania notatek. Oferuje ona narzędzia do planowania, organizowania i współpracy nad projektami zawodowymi i osobistymi w ramach jednej platformy. Aplikacja umożliwia tworzenie własnych pulpitów nawigacyjnych i dodawanie list zadań, osi czasu, narzędzi do śledzenia postępów i przypisywania członków zespołu.

Notion wyróżnia się jako narzędzie do wspólnej dokumentacji do zarządzania usługami. Umożliwia zespołom tworzenie i udostępnianie dokumentów związanych z projektem, takich jak protokoły spotkań, często zadawane pytania i najlepsze praktyki we wspólnej wiki projektu.

Zauważyłem, że największą różnicą między Notion i Jira jest to, że:

| Notion: Uniwersalne narzędzie skierowane do szerszego grona odbiorców, w tym firm różnej wielkości, studentów i osób prywatnych poszukujących zintegrowanej przestrzeni do zarządzania swoją pracą | Jira: Lepsza dla zespołów technicznych zaangażowanych w podstawowe cykle projektów oprogramowania, które wymagają /href/https://clickup.com/pl/blog/73580/narzedzia-do-planowania-sprintu/sprint narzędzi do planowania/%href/, złożonych przepływów pracy reprezentowanych przez tablice Scrum i Kanban oraz integracji z innymi narzędziami programistycznymi, takimi jak Bitbucket i Confluence |

Notion vs Jira

To, co zrobiło na mnie szczególne wrażenie na platformie, to Notion AI. Kiedy zaczynałem nowy dokument, natychmiast korzystałem z szablonów opartych na sztucznej inteligencji, które obejmowały szereg potrzeb - od sporządzania SOP po analizę SWOT.

Mogłem wybrać szablon, który najlepiej odpowiadał moim potrzebom i zacząć dopracowywać szczegóły w ciągu kilku minut, oszczędzając czas i wysiłek, zamiast tworzyć je od zera.

Ta funkcja jest szczególnie korzystna w obliczu przytłaczającej wszechstronności Notion. Jeśli czujesz się przytłoczony, po prostu rozpoczęcie od szablonu może zmniejszyć obciążenie. Asystent interaktywnie prowadzi użytkownika przez cały proces, czyniąc go mniej zniechęcającym.

przez Pojęcie Jeśli jesteś częścią ekonomii twórców lub małą agencją projektową, która żongluje wieloma klientami, funkcjonalność zarządzania projektami Notion jest dla Ciebie idealna. Możesz tworzyć oddzielne strony dla każdego projektu lub klienta, aby przechowywać cele, wytyczne dotyczące marki i harmonogramy.

Notion na początku nie miał dla mnie sensu, ale kiedy kliknął, chłopcze, kliknął. Prowadzę moją firmę z Notion, śledzę moje nawyki, śledzę moje notatki do czytania i codzienne notatki - wszystko to żyje w Notion. A ponieważ narzędzia AI stają się coraz lepsze, widzę, że moje wykorzystanie Notion rośnie.

Dodaj dodatek Notion AI do swojego obszaru roboczego za 8 USD miesięcznie za użytkownika.

Przeczytaj również: Porównaliśmy_ Notion AI vs. ClickUp AI aby pomóc ci wybrać

Najlepszy do kompleksowego planowania projektów, z funkcjami od przypisywania zadań po narzędzia do sprawdzania poprawności

Proofhub ma funkcje, które upraszczają zarządzanie zadaniami, współpracę i śledzenie projektów . Zapewnia skonsolidowany widok zadań, celów i postępów.

Podczas korzystania z ProofHub zauważyłem, że wyróżnia się on na tle wielu alternatyw Jira dodatkowymi narzędziami, takimi jak listy zadań, timesheety i czat w aplikacji. Jego zarządzanie zasobami i funkcje sprawdzania są cenne dla zespołów wymagających opinii i zatwierdzeń dotyczących pracy twórczej.

Z drugiej strony, Jira posiada listy zadań zazwyczaj zarządzane w kontekście zgłoszeń lub ticketów. Timesheety nie są funkcją natywną, choć są dostępne w Jira Software z dodatkiem Tempo. Co więcej, Jira nie posiada wbudowanej funkcji czatu; dyskusje mogą odbywać się jedynie w formie komentarzy do zgłoszeń, co sprawia, że komunikacja jest żmudna.

Dodatkowo, funkcja "Ogłoszenia " w ProofHub jest pomocna w informowaniu i angażowaniu wszystkich interesariuszy projektu. Mogę na przykład utworzyć osobne kanały dla "Aktualizacji rozwoju", "Uruchomień marketingowych" i "Kamieni milowych projektu"

Oprogramowanie pozwoliło mi również utworzyć ukierunkowane ogłoszenie za każdym razem, gdy krytyczna aktualizacja lub informacja wymagała powszechnej uwagi (na przykład zmiana zakresu projektu).

przez ProofHub Podobało mi się, że mogłem zaplanować automatyczne powiadomienia o regularnych aktualizacjach, takich jak cotygodniowe postępy lub codzienne wskazówki - na przykład przypomnienia o cotygodniowych spotkaniach lub terminach składania projektów można ustawić tak, aby były wysyłane o określonych porach każdego tygodnia.

ProofHub zachęca zespoły do interakcji z ogłoszeniami poprzez zadawanie pytań lub przekazywanie opinii bezpośrednio w sekcji komentarzy każdego postu. Pomaga to zbudować angażujący dwukierunkowy strumień komunikacji.

Moim zdaniem jest to jedna z lepszych alternatyw Jira dla zespołów, które pracują nad projektami wymagającymi dużej współpracy, takimi jak kampanie marketingowe i wydarzenia.

Oto, co recenzja G2 ma do powiedzenia na temat ProofHub:

ProofHub rozwiązał najbardziej krytyczną dla nas kwestię - zabezpieczenie informacji. Pozwoliło nam to na wprowadzenie wszystkich naszych klientów na pokład, ale z kontrolowaną dostępnością. Za pomocą niestandardowych ról mogliśmy zarządzać poziomami dostępu każdego użytkownika. W ten sposób mogliśmy zapewnić klientom odpowiedni poziom widoczności i ograniczyć dostęp do informacji, które nie są istotne dla ich projektów i oczu.

Oba pakiety obejmują zryczałtowane ceny i brak opłat za użytkownika.

Przeczytaj także: 10 świetnych_ alternatywy dla ProofHub

**Najlepsze rozwiązanie do integracji kontroli wersji z możliwościami zarządzania projektami

Następna na naszej liście możliwych alternatyw dla Jira jest Assembla. Jest to rozwiązanie oparte na chmurze, które oferuje internetowe oprogramowanie do kontroli wersji i zarządzania kodem źródłowym (SCM). Ułatwia rozwój produktu poprzez integrację zarządzania projektami i SCM, zaspokajając potrzeby zespołów programistycznych.

Oprócz ułatwiania śledzenia zadań, zarządzania zgłoszeniami i koordynacji projektów za pomocą scentralizowanego systemu zgłoszeń, Assembla pomaga wizualnie zarządzać projektami za pomocą ścian kart i tablic, które aktualizują się automatycznie.

Korzystanie z tego narzędzia uświadomiło mi, że jest ono odpowiednie dla zespołów programistów, które priorytetowo traktują wydajne zarządzanie kodem, współpracę i wspólne tworzenie oprogramowania w swoich projektach.

Nie chcesz skomplikowanego narzędzia, takiego jak Jira? Nie ma problemu.

Assembla ma wiele natywnych, wbudowanych funkcji, które okażą się przydatne.

Na przykład, posiada potężne funkcje kontroli wersji, dzięki czemu można efektywnie zarządzać repozytoriami kodu. Assembla obsługuje również Git, SVN i Perforce.

Nie jest tak jednak w przypadku Jira. Konieczne jest zintegrowanie oprogramowania z repozytoriami Git za pomocą wtyczek, takich jak Bitbucket lub GitHub, aby połączyć commity, gałęzie i pull requesty bezpośrednio ze zgłoszeniami w Jira. Dostępne są również wtyczki umożliwiające integrację oprogramowania Jira z repozytoriami SVN i Perforce. Cena oprogramowania Jira rośnie jednak wraz ze wzrostem liczby wtyczek.

W Assembla mogłem zobaczyć, jak łatwo jest organizować projekty w przestrzenie, które służą jako dedykowane miejsca pracy dla zespołów. Każda przestrzeń może mieć swoje narzędzia, repozytoria i członków, dzięki czemu mój zespół może zarządzać wieloma projektami jednocześnie, zachowując ich oddzielność i porządek.

przez Assembla Istnieje również możliwość śledzenia zadań, błędów i zgłoszeń w ramach projektów. Mogłem tworzyć, przypisywać, ustalać priorytety i śledzić zgłoszenia za pomocą niestandardowych przepływów pracy, zapewniając wydajne i przejrzyste zarządzanie pracą.

Innym powodem, dla którego umieściliśmy ją na naszej liście alternatyw dla Jira jest fakt, że Assembla oferuje wiele widoków z tablicami Gantta, Scrum, Waterfall i Kanban, więc zespoły programistyczne mogą obsługiwać swoje bilety w dowolny sposób.

Assembla pozwala naszemu zespołowi organizować i wykonywać zadania z pełnym wglądem w to, co wszyscy robią. Współpraca jest z pewnością jej podstawową cechą. Próbowaliśmy innych rozwiązań, ale to wyróżnia się na tle innych.

Pivotal Tracker to narzędzie do zarządzania projektami, które można rozważyć wśród alternatyw Jira do zarządzania zwinnymi projektami rozwoju oprogramowania . Ułatwia współpracę, zapewniając wspólny widok priorytetów projektu i pomagając w ustalaniu priorytetów zadań.

W przeciwieństwie do Jira, zawiera listy zaległości i poprawek, automatycznie oblicza tempo pracy zespołu i przewiduje daty zakończenia projektu. Zauważyłem, że jego interfejs obraca się wokół koncepcji "historii", które przechodzą przez różne etapy rozwoju.

Jedną z kluczowych funkcji Pivotal Tracker jest narzędzie do śledzenia z przewodnikiem, które dzieli pracę na łatwe do zarządzania części, dzięki czemu można planować iteracje. Takie podejście jest odpowiednie dla zespołów ściśle przestrzegających zasad Agile.

Konfigurując projekt w Pivotal Tracker, zacząłem od stworzenia historii użytkownika. Każda historyjka reprezentowała możliwość lub wymaganie biznesowe. Wyszczególniłem, co należy zrobić, dlaczego jest to konieczne, a także wszelkie kryteria akceptacji, które określały, kiedy historia została ukończona.

przez Pivotal Tracker Podobało mi się korzystanie z interfejsu "przeciągnij i upuść" do dostosowywania priorytetów w razie potrzeby. Mam również opcję automatycznego grupowania historyjek w iteracje na podstawie szacunków i tempa pracy naszego zespołu.

Pomogłoby to zaplanować pracę w łatwych do zarządzania fragmentach i ustalić realistyczne oczekiwania dotyczące osiągnięć w każdej iteracji. Jeśli jesteś zespołem produktowym, ta funkcja narzędzia zapewni ci większą kontrolę nad jakością kodu, ponieważ możesz go stale ulepszać za pomocą proces iteracyjny .

Jako Product Owner, Pivotal Tracker ma kilka świetnych aspektów: widok, łatwość tworzenia ticketów i korzystanie z etykiet. Jeśli chodzi o widok, mogę skonfigurować swoje kolumny, aby zobaczyć stan bieżącego sprintu na pierwszy rzut oka, a także zarządzać priorytetami w backlogu i dodawać zgłoszenia do skrzynki odbiorczej. Mogę również filtrować według pracy przypisanej do każdego dewelopera, co jest przydatne podczas planowania sprintu.

Czytaj więcej: 10 alternatyw dla Pivotal Tracker

**Najlepsza do zarządzania kompilacją oprogramowania z prostymi możliwościami śledzenia błędów

Bugzilla, stworzona przez Mozilla Foundation, to narzędzie typu open-source do zarządzania procesem tworzenia oprogramowania, w szczególności do śledzenia błędów. Chociaż jest to narzędzie do śledzenia błędów bugzilla posiada również funkcje zwinnego zarządzania projektami, które sprawiają, że jest to jedna z możliwych alternatyw dla Jira.

W przeciwieństwie do Jira, która została pierwotnie zaprojektowana do śledzenia błędów, ale od tego czasu ewoluowała w kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, Bugzilla koncentruje się wyłącznie na śledzeniu błędów i oferuje takie funkcje, jak zaawansowane możliwości zapytań, powiadomienia e-mail i konfigurowalne pola błędów.

Jedną z kluczowych cech Bugzilli jest potężna funkcja wyszukiwania, która umożliwia tworzenie konkretnych i szczegółowych zapytań. Oprócz podstawowego wyszukiwania błędów podobnego do Google, można wykonywać wyszukiwania oparte na czasie i inne precyzyjne zapytania.

Podobała mi się również szczegółowość, z jaką mogłem zgłaszać błędy w Bugzilli, w tym kroki do odtworzenia, informacje o środowisku i odpowiednie zrzuty ekranu.

przez Bugzilla Mogłem kategoryzować i nadawać priorytety błędom w oparciu o ich typ i wagę, zapewniając, że krytyczne kwestie otrzymają natychmiastową uwagę. Śledzenie postępu każdego zadania, od przypisania do rozwiązania, było również łatwe.

Gdybym był liderem projektu w zespole tworzącym oprogramowanie, zdecydowanie użyłbym Bugzilli, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że nierozwiązane lub powtarzające się błędy wpłyną na produkt końcowy. Obsługuje różne systemy operacyjne, takie jak Windows, UNIX itp.

Oto, co Redditor ma do powiedzenia na temat Bugzilli i jej raportów o błędach:

Narzędzie jest bezpłatne.

Przeczytaj również:_ **Narzędzia do śledzenia błędów, których można używać zamiast Bugzilla

Hygger to zwinne narzędzie do zarządzania projektami, które wykorzystuje tablice Kanban i wykresy Gantta dla nowoczesnych zespołów. Jest to dobra opcja dla zespołów, które szukają prostszych alternatyw dla Jira.

W przeciwieństwie do przytłaczających opcji dostosowywania Jira, które są przydatne, jeśli chcesz dostosować prawie każdy aspekt przepływu pracy, Hygger zachowuje równowagę, oferując niezbędne funkcje bez zbędnej złożoności.

Wyobraź sobie wprowadzenie produktu na rynek pod dużą presją napiętymi terminami i wielu zaangażowanych interesariuszy. Korzystając z narzędzi Hygger do ustalania priorytetów, możesz skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Skrzynka Eisenhowera, na przykład, pomogła mi skategoryzować wszystkie nasze zadania projektowe w czterech kwadrantach - pilne i ważne, ważne, ale nie pilne, pilne, ale nie ważne i ani pilne, ani ważne.

Funkcja ta przyniosła wiele jasności i skupienia, ponieważ mogłem odróżnić zadania wymagające natychmiastowej uwagi od tych, które można zaplanować na później. Naturalnie pomogło to zminimalizować stres i zmaksymalizować produktywność.

przez Hygger Hygger oferuje również opcję uruchamiania sprintów na platformie z szacowaniem punktów historii/godzin, wykresami burndown, prędkością i innymi wskaźnikami.

Ponieważ Hygger integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack i Google Drive, mój zespół był w stanie płynnie komunikować się i udostępniać pliki. Sprawia to, że jest to dobre narzędzie do prowadzenia kampanii marketingowych i projektów rozwoju produktu.

Przeczytaj również:_ Jak Hygger wypada w porównaniu z ClickUp

**Najlepsze rozwiązanie łączące śledzenie zgłoszeń i kontrolę wersji z zarządzaniem projektami

Backlog to kolejny wszechstronny narzędzie do zarządzania projektami rozwoju oprogramowania zaliczylibyśmy do godnych alternatyw dla Jira. Łączy ono zarządzanie projektami, śledzenie błędów i zgłoszeń oraz kontrolę wersji w jednym miejscu.

Jedną z głównych zalet Backlog jest zintegrowane repozytorium kodu, obsługujące zarówno zarządzanie kodem Git, jak i Subversion. Zmiany w kodzie można przeglądać wraz z odpowiednimi zadaniami projektowymi, co pomaga zapewnić przejrzystość przepływu pracy. Bardzo podoba mi się to, że aplikacja umożliwia rejestrowanie problemów za pośrednictwem poczty e-mail.

W projektach z wieloma zespołami programistycznymi odwoływanie się do zadań bezpośrednio w wiadomościach commit pozwala wszystkim zainteresowanym stronom na bieżąco śledzić postępy bez konieczności korzystania z oddzielnych systemów śledzenia.

Kiedy wypróbowaliśmy Backlog, nie tylko mogliśmy bez wysiłku powiadamiać właściwe osoby o aktualizacjach, ale mieliśmy również możliwość standaryzacji tworzenia zgłoszeń za pomocą dostosowywanych szablonów. Dzięki temu nie trzeba tworzyć procedur SOP i wytycznych dotyczących rozwiązywania zgłoszeń.

przez Nulab Biorąc pod uwagę krytyczny charakter rozwoju oprogramowania i potrzebę ochrony własności intelektualnej, zarządzanie dostępem do przestrzeni roboczej ma kluczowe znaczenie. Na szczęście Backlog ma solidne możliwości kontroli dostępu, co okazało się niezwykle uspokajające dla naszego zespołu.

Backlog oferuje jeszcze jedną funkcję, której nie ma Jira - zintegrowaną wiki. W ten sposób można tworzyć i utrzymywać dokumentację projektu w ramach tej samej platformy. Wiki obsługuje formatowanie Markdown, zapewniając elastyczność i łatwość użycia do tworzenia bogatej zawartości.

Ogólnie rzecz biorąc, sugeruję korzystanie z Backlog jako alternatywy dla Jira, jeśli szukasz wysokiego poziomu przejrzystości i wydajności w procesach tworzenia oprogramowania.

Najlepszy do uzyskania dostępu do pakietu narzędzi obejmujących komunikację, zarządzanie i współpracę społecznościową

Bitrix24 to znacznie więcej niż narzędzie do zarządzania projektami. Umieściliśmy go na tej liście alternatyw dla Jira, ponieważ integruje funkcje takie jak CRM, zarządzanie zadaniami i projektami, śledzenie czasu i zarządzanie frekwencją, narzędzia komunikacyjne (takie jak wideokonferencje i czat) oraz możliwości tworzenia stron internetowych.

Bitrix24 to platforma społecznościowa preferowana przez firmy, które zarządzają wszystkimi operacjami różnych działów w ramach jednej platformy.

Na początek, funkcja czatu na żywo okazuje się nieoceniona w rozwoju produktów i marketingu. Umożliwia ona komunikację w czasie rzeczywistym, dostarczanie aktualizacji i otrzymywanie informacji zwrotnych bezpośrednio związanych z zadaniami projektu. Ta natychmiastowa pętla informacji zwrotnych i dostosowanie zadań zapewnia, że żadne wymaganie nie zostanie przeoczone.

przez Bitrix 24

Jedną z funkcji, która wydała mi się dość atrakcyjna, był społecznościowy intranet Bitrix24. Obejmuje ona spersonalizowane profile, polubienia i komentarze, tworząc kulturę współpracy zespołowej gdzie członkowie zespołu mogą angażować się w dyskusje bezpośrednio związane z zadaniami projektowymi.

Funkcja ta informowała wszystkich członków naszego zespołu i podnosiła morale poprzez świętowanie kamieni milowych i osiągnięć.

Uważam, że konsolidując wszystkie aspekty złożonego zarządzania projektami i komunikacji, Bitrix24 znacznie zmniejsza tarcia związane z koordynacją złożonych projektów, co czyni go najlepszym wyborem dla dynamicznych i interaktywnych projektów środowisk projektowych .

Bitrix24 to kompletne narzędzie do automatyzacji biznesu. Używamy go we wszystkich naszych codziennych działaniach. Obejmuje zarządzanie leadami, zarządzanie transakcjami, zarządzanie zadaniami, projektami, scrum, sprint, automatyzację i wiele innych rzeczy. Można go łatwo wdrożyć we wszystkich działach.