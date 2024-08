Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, w jaki sposób elementy w koszyku automatycznie pojawiają się na stronie kasy - obliczona łączna kwota, dodane rabaty i kupony oraz uwzględnione szczegóły wysyłki?

Albo jak Twój zdalnie sterowany samochód porusza się bez wysiłku za pomocą joysticka zasilanego baterią?

Duża w tym zasługa twórców oprogramowania. 🕹️

Rozwój oprogramowania jest podstawą postępu technologicznego. Programiści używają matematyki, logiki i programów komputerowych do tworzenia rozwiązań codziennych problemów i kwestionowania granic innowacji.

Obecnie rola programisty w każdej branży jest kluczowa, ponieważ może on przekształcać pomysły w funkcjonalne systemy.

Kim jednak są i jak wygląda dzień z życia programisty?

Mamy odpowiedzi na te pytania. 👀

Kim jest programista?

Twórca oprogramowania to wykwalifikowany profesjonalista, który wykorzystuje wiedzę z zakresu programowania komputerowego i projektowania do tworzenia, projektowania, budowania i utrzymywania aplikacji lub systemów oprogramowania, które pomagają rozwiązywać problemy lub zaspokajać potrzeby użytkowników.

Te obeznane z technologią osoby są odpowiedzialne za tworzenie programów komputerowych dla różnych urządzeń, od pulpitów przez telefony komórkowe po samochody, a nawet sygnalizację świetlną. Programiści "debugują" lub naprawiają oprogramowanie i aktualizują istniejące oprogramowanie.

Każda aplikacja, komputer i system cyfrowy działa w oparciu o oprogramowanie. Deweloperzy oprogramowania pracują w zespołach inżynierskich , jako osoby indywidualne w małych organizacjach lub jako freelancerzy w wielu różnych tego typu projektach.

ClickUp łączy śledzenie zadań, komunikację, dokumenty i automatyzację w jedną zunifikowaną platformę dostosowaną do potrzeb zespołów programistycznych w celu poprawy wydajności i współpracy

Inżynier oprogramowania vs. programista

Zrozumienie szczegółów technologii może być trudne, a wiele osób często myli programistów z inżynierami oprogramowania i używa tych tytułów zamiennie.

Rozróżnienie ich umiejętności i obszarów zainteresowania może być trudne, zwłaszcza że zarówno programiści, jak i inżynierowie pracują nad podobnymi projektami.

Oto proste definicje.

Inżynieria oprogramowania i inżynierowie oprogramowania

Inżynieria oprogramowania to zastosowanie zasad inżynierii do tworzenia oprogramowania, kładące nacisk na systematyczne i zdyscyplinowane podejście do projektowania, rozwijania i utrzymywania oprogramowania.

Inżynierowie oprogramowania koncentrują się na całym procesie tworzenia oprogramowania: architekturze oprogramowania, analizie systemu, wzorcach projektowych, skalowalności, optymalizacji wydajności oraz niezawodności i solidności systemu.

Często pracują nad aspektami architektonicznymi rozwiązań programistycznych, zapewniając ich skalowalność, łatwość utrzymania i zgodność z najlepszymi praktykami inżynierii oprogramowania.

Inżynierowie oprogramowania wykonują różne zadania, takie jak zbieranie wymagań, przeprowadzanie studiów wykonalności, projektowanie systemów, planowanie projektów i współpraca z interesariuszami w celu dostosowania rozwoju oprogramowania do celów biznesowych.

Łączą umiejętności techniczne i zasady inżynierii, aby tworzyć wydajne rozwiązania programistyczne. Niektóre z podstawowych umiejętności inżyniera oprogramowania obejmują

Dogłębne zrozumienie architektury oprogramowania i zasad projektowania

Umiejętność projektowania skalowalnych, solidnych i wydajnych systemów oprogramowania

Dogłębna znajomość metodologii inżynierii oprogramowania i najlepszych praktyk

Zaawansowane umiejętności rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania złożonych problemów

Umiejętności zarządzania projektami, przywództwa i podejmowania strategicznych decyzji

Dogłębna znajomość podstaw informatyki, takich jak algorytmy, struktury danych i złożoność obliczeniowa

Rozwój oprogramowania i programiści

Rozwój oprogramowania jest częścią inżynierii oprogramowania. Deweloper oprogramowania koncentruje się na kodowaniu i programowaniu aplikacji, co przyczynia się do stworzenia zakończonego systemu oprogramowania.

Do ich podstawowych obowiązków należy pisanie kodu, projektowanie rozwiązań programowych, debugowanie i testowanie aplikacji w celu zapewnienia, że spełniają one wymagania dotyczące funkcji.

Programiści wdrażają rozwiązania i wykonują określone zadania związane z tworzeniem oprogramowania. Współpracują z projektantami, testerami i członkami zespołu inżynierii oprogramowania w celu przełożenia wymagania projektu w kod funkcji.

Programista specjalizuje się w umiejętnościach, które są kluczowe dla cyklu życia oprogramowania, takich jak

Biegła znajomość języków programowania, takich jak Python, JavaScript, C++ oraz innych frameworków i technologii

Znajomośćnarzędzi do tworzenia oprogramowaniatakich jak IDE i systemy kontroli wersji, takie jak Git

Umiejętności kodowania i debugowania w celu skutecznego rozwiązywania problemów

Umiejętność identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych

Znajomość całego cyklu życia oprogramowania, od projektu do wdrożenia

Współpraca z innymi programistami, projektantami i testerami - zasadniczo praca zcross-functional teams i skuteczna komunikacja

Podsumowując, choć obie role obejmują tworzenie oprogramowania, obowiązki inżyniera oprogramowania są szersze i łączą zasady techniczne z holistycznym podejściem do projektowania i tworzenia oprogramowania. Z drugiej strony, programista skupia się na kodowaniu i wdrażaniu rozwiązań programistycznych.

Teraz, gdy wyjaśniliśmy różnicę między tymi rolami, zanurzmy się głębiej w dzień z życia programisty, zaczynając od typowych ról i obowiązków.

Role i obowiązki programisty

Businessy w praktycznie każdej branży albo przeszły na technologię cyfrową, albo są w jej trakcie transformacja cyfrowa . Twórcy oprogramowania odgrywają istotną rolę w obu scenariuszach.

Jednak niezależnie od branży i wielkości organizacji, ich podstawowe obowiązki są nieco podobne. Oto podział typowych ról i obowiązków programisty w małej i średniej organizacji.

1. Kodowanie i rozwój oprogramowania

Pisanie czystego, łatwego w utrzymaniu kodu przy użyciu języków programowania odpowiednich dla stosu technologicznego i infrastruktury IT firmy

Tworzenie aplikacji lub komponentów oprogramowania w oparciu o wymagania projektu

Przeprowadzanie testów, identyfikowanie błędów i debugowanie problemów w celu zapewnienia funkcji i jakości oprogramowania

2. Konserwacja i ulepszanie systemu

Pomoc w utrzymaniu i aktualizacji istniejącego oprogramowania w celu zapewnienia jego funkcji i bezpieczeństwa

Wdrażanie nowych funkcji i funkcjonalności w istniejącym oprogramowaniu w oparciu o opinie użytkowników i wymagania biznesowe

3. Współpraca i komunikacja

Zaangażowanie w zorientowane na zespół cykle pracy, ścisła współpraca z projektantami produktów i kierownikami projektów w celu zapewnienia zgodności i terminowego zakończenia projektu

Zaangażowanie w zorientowane na zespół cykle pracy, ścisła współpraca z projektantami produktów i kierownikami projektów w celu zapewnienia zgodności i terminowego zakończenia projektu

Dostarczanie aktualnych informacji na temat zadań, postępów i potencjalnych problemów

4. Rozwiązywanie problemów i innowacyjność

Analizowanie problemów technicznych i proponowanie rozwiązań w celu poprawy struktury i wydajności oprogramowania

Odkrywanie nowych technologii, narzędzi i metodologii w celu usprawnienia procesów tworzenia oprogramowania i zwiększenia wydajności

5. Dokumentacja i raportowanie

Tworzenie dokumentacji technicznej, takiej jak dzienniki kodu, podręczniki użytkownika i specyfikacje systemu, w celu ułatwienia przyszłej konserwacji i rozwoju. Jest to szczególnie pomocne w przypadkach, gdy nowi programiści muszą wkroczyć do pracy nad istniejącymi aplikacjami

Regularne raportowanie zakończonych zadań, osiągniętych kamieni milowych i napotkanych wyzwań odpowiednim interesariuszom, aby wszyscy byli na bieżąco

Biorąc pod uwagę wszystkie te umiejętności techniczne i obowiązki do zrobienia, jak programiści mogą zorganizować typowy dzień bez bycia przytłoczonym lub wypalonym?

Oto do zrobienia.

Dzień z życia programisty

Typowy dzień z życia programisty obejmuje tworzenie aplikacji, oprogramowania i systemów na różnych scenach, a także interakcję z ludźmi z innych teamów i funkcji do zrobienia.

Oto jak może wyglądać ich dzień.

Rano

Ich poranki zaczynają się od szybkiego przejrzenia oczekujących zadań, sprawdzenia ważnych e-maili i zajęcia się awariami systemu z poprzedniej nocy.

Jeśli nie ma żadnych błędów, deweloper przegląda swój kalendarz i nada priorytet zadaniom na swojej liście do zrobienia na dany dzień.

Programiści zazwyczaj pracują w trybie sprinty , które są okresami pracy nad tworzeniem lub aktualizacją aplikacji. Może to obejmować kodowanie, pisanie algorytmów lub debugowanie istniejącego kodu w celu zapewnienia sprawnej funkcji komponentów oprogramowania. 🏃🏼

W tym czasie deweloper może współpracować z innymi członkami zespołu w celu omówienia strategii wdrażania lub rozwiązywania przeszkód technicznych.

Deweloperzy robią krótkie przerwy, aby nadrobić zaległości w wiadomościach branżowych, czytać artykuły techniczne i być na bieżąco ze światem technologii i jego najnowszymi osiągnięciami. Niektórzy deweloperzy mogą wykorzystać ten czas na realizację osobistych projektów lub poznawanie nowych języków programowania lub narzędzi.

Być może będą musieli uczestniczyć w rozmowach Teams lub codziennym spotkania typu stand-up w celu udostępniania raportów z postępów i aktualizacji osi czasu oraz podkreślania wszelkich blokad lub wyzwań.

Popołudnie

Dla programisty, poranki są przeznaczone na rozwiązywanie problemów, a popołudnia na tworzenie pomysłów i kreatywność.

Pracują nad kodowaniem, testowaniem i udoskonalaniem rozwiązań programowych. Wiąże się to z pisaniem nowych funkcji, przeprowadzaniem przeglądów kodu lub optymalizacją istniejącego kodu pod kątem wydajności i skalowalności.

Później podejmują się zadań takich jak aktualizowanie dokumentacji, odpowiadanie na e-maile lub uczestniczenie w sesjach szkoleniowych lub warsztatach, aby być na bieżąco z nowymi technologiami lub metodologiami.

Wieczór

Programiści mają różne preferencje dotyczące zakończenia dnia pracy. Niektórzy decydują się zakończyć wszystkie oczekujące zadania lub przygotować się na następny dzień. Inni wolą kontynuować pracę nad indywidualnymi projektami lub uczestniczyć w internetowych społecznościach programistycznych, aby udostępniać wiedzę lub prosić o pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów.

Oczywiście oś czasu może się znacznie różnić w zależności od projektów, struktur organizacyjnych i zespołowych oraz indywidualnych stylów pracy.

Czasami ich rutyna może wymagać elastyczności - zadania mogą rozciągać się na wieczory lub weekendy, zwłaszcza gdy zbliżają się kamienie milowe projektu.

Jakich narzędzi używają programiści?

Deweloperzy używają różnego oprogramowania do programowania, testowania i wydawania oprogramowania. Zależy to w dużej mierze od infrastruktury IT i stosu technologicznego ich organizacji. Narzędzia do zarządzania projektami ratują życie programistom. Oto lista najbardziej wydajnych i przydatnych z nich narzędzi do zarządzania projektami wraz z ich najlepszymi funkcjami:

1. ClickUp

Programiści rozwijają się dzięki współpracy, wydajności i zwinności

Programiści rozwijają się dzięki współpracy, wydajności i zwinności - ClickUp zapewnia im to wszystko.

ClickUp to doskonałe narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga zespołom współpracować i optymalizować ich codzienne zadania. ClickUp dla zespołów programistycznych posiada możliwości, które ułatwiają zespołom programistycznym obsługę codziennych zadań i długoterminowych projektów. Zwinne zarządzanie projektami w ClickUp funkcje pomagają zespołom programistycznym płynnie współpracować z innymi zespołami w zakresie map drogowych produktów, sprintów i zaległości.

Funkcje ClickUp

Dostęp do zwinnych pulpitów nawigacyjnych

Szybki rozwój dzięki gotowymszablony inżynierskie* Bezproblemowa integracja z GitHub, GitLab i Bitbucket

Moja praca z narzędziami bazodanowymi no-code

Użyj szablonuRozszerzenie ClickUp Chrome dla programistów Ustaw daty sprintów, przydzielaj punkty i zaznaczaj priorytety, aby utrzymać połączenie między członkami zespołu za pomocąClickUp Sprints Automatycznie dodawaj niedokończone zadania do następnego sprintu

Zarządzaj wieloma aplikacjami, narzędziami i cyklami pracy w jednym miejscu dzięki Formularze ClickUp Śledź postępy swojego zespołu dziękiwykresy burndown i burnup Usprawnij zadania i elementy organizacyjne procesu tworzenia oprogramowania za pomocąSzablony rozwoju oprogramowania ClickUp Cennik ClickUp

Free

Unlimited : $7 miesięcznie/użytkownika

: $7 miesięcznie/użytkownika Business : 12 USD miesięcznie/użytkownika

: 12 USD miesięcznie/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen ### 2. GitHub

przez GitHubGitHub to popularna platforma programistyczna, która oferuje szeroki zakres funkcji wspomagających twórców oprogramowania w tworzeniu, przechowywaniu, hostowaniu i zarządzaniu kodem. Jest to również platforma oparta na chmurze, która pozwala programistom współpracować z rówieśnikami z całego świata.

Funkcje GitHub

Współpraca z programistami z całego świata

Tworzenie niestandardowych cykli pracy iautomatyzacja powtarzalnych zadań z GitHub Actions

Używaj GitHub Pages do tworzenia i publikowania statycznych stron internetowych bez potrzeby korzystania z oddzielnej usługi hostingowej lub nazwy domeny

Skróć czas pisania kodu za pomocą GitHub Copilot, który wykorzystuje AI i ML do sugerowania i automatycznego uzupełniania kodu

Wymiana pomysłów za pomocą notatek, recenzji i wzmianek

Śledzenie historii zadań, własności, postępów i zmian w kodzie w różnych wersjach

Cennik GitHub

Indywidualne/Organizacje : Free

: Free Teams : 4 USD miesięcznie za użytkownika

: 4 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: 21 USD miesięcznie za użytkownika

3. JIRA

Via Atlassian JIRA to wielofunkcyjne narzędzie wykorzystywane przez programistów do zarządzania projektami, śledzenia błędów i problemów oraz współpracy. Pomaga Teams skutecznie organizować, komunikować się i wizualizować projekt rozwoju oprogramowania.

Funkcje JIRA

Praca w trybie zwinnym na platformie Jira

Spersonalizowane pulpity nawigacyjne

Przyspieszenie realizacji projektów

Ciągłe ulepszanie projektów

Ułatwiaj pracę swoim teamom

Śledzenie, organizowanie i nadawanie priorytetów problemom, błędom, funkcjom i zadaniom

Cennik JIRA

Indywidualne/Organizacje : Free

: Free Standard : 8,15 USD miesięcznie za użytkownika

: 8,15 USD miesięcznie za użytkownika Premium : 16 USD miesięcznie za użytkownika

: 16 USD miesięcznie za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Podsumowując, twórcy oprogramowania używają różnych narzędzi do pisania, testowania, kompilowania, debugowania, profilowania, kontroli wersji, dokumentowania i wdrażania kodu, umożliwiając efektywną współpracę w nowoczesnych projektach oprogramowania.

Perspektywy kariery i wynagrodzenia inżyniera oprogramowania

Rozwój technologiczny pędzi naprzód i ewoluuje coraz szybciej każdego dnia, a programiści są z tego powodu bardzo poszukiwani w różnych branżach. Rozwój oprogramowania to prężnie rozwijająca się branża, która oferuje ścieżkę kariery z ogromnym potencjałem wzrostu. Biuro Statystyki Pracy projektuje szybszy niż przeciętny wzrost zatrudnienia w latach 2022-2023 dla programistów, testerów i analityków ds. zapewnienia jakości, napędzany ciągłym zapotrzebowaniem na nowe aplikacje i systemy. Globalny rynek tworzenia aplikacji ma osiągnąć wartość 507,23 mld USD w 2025 roku.

Twórcy oprogramowania mogą spodziewać się konkurencyjnego wynagrodzenia w zależności od zapotrzebowania na pracę, stażu pracy, roli, stosu technologicznego i położenia geograficznego. Według Glassdoor średnia roczna pensja Software Developera w Stanach Zjednoczonych wynosi $1,12,419.

Rola programisty jest wymagająca, ale satysfakcjonująca. Możesz uzyskać wgląd w Business i technologię, pracując z wieloma klientami z różnych dziedzin.

Tworzenie oprogramowania to doskonały wybór kariery, jeśli lubisz rozwiązywać problemy, pracować z komputerami i współpracować z innymi w celu tworzenia skutecznych rozwiązań rzeczywistych problemów.

Możesz specjalizować się w takich obszarach jak tworzenie stron internetowych, tworzenie aplikacji mobilnych, zarządzanie bazami danych, sztuczna inteligencja, przetwarzanie w chmurze, uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo i wiele innych, oferując różnorodne ścieżki kariery.

Jakie kwalifikacje są potrzebne?

Dyplom lub stopień naukowy w dziedzinie tworzenia oprogramowania to najłatwiejszy sposób na rozpoczęcie kariery w tej branży - możesz zacząć od studiów licencjackich w szkole oferującej programy z zakresu tworzenia oprogramowania.

Należy jednak również poświęcić czas na dokładne zrozumienie standardowych koncepcji w wybranej technologii oraz praktyk i procedur programowania.

Wskazówka: Zdobądź praktyczne doświadczenie w pracy na co najmniej jednej platformie frontendowej i jednej platformie backendowej.

Rozpocznij swoją karierę jako programista

Tworzenie oprogramowania to fascynująca dziedzina, która znajduje zastosowanie w najbardziej zaawansowanych polach, takich jak medycyna, wydajność, automatyzacja, AI, gry, robotyka i wiele innych.

Jeśli lubisz majsterkować przy aplikacjach lub aspirujesz do tworzenia rozwiązań, które zaspokajają potrzeby wielu ludzi, aby poprawić ich życie, zostanie programistą może być odpowiedzią!