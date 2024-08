Wspólne tworzenie oprogramowania w celu usprawnienia dostaw

Tworzenie oprogramowania to przedsięwzięcie zespołowe.

Nawet najbardziej błyskotliwi technicznie programiści mogą upaść bez skutecznej współpracy i komunikacji. Ta świadomość doprowadziła wiele firm programistycznych do przyjęcia praktyk tworzenia oprogramowania opartych na współpracy, uznając, że prawdziwe powodzenie leży w synergii pracy zespołowej.

Wspólne tworzenie oprogramowania to metodologia, która kładzie nacisk na pracę zespołową i udostępnianie odpowiedzialności w całym procesie tworzenia oprogramowania. Jest to podejście, które łączy wiedzę techniczną każdego członka zespołu i możliwości rozwiązywania problemów, zapewniając dostarczanie wysokiej jakości kodu.

Wspólne tworzenie oprogramowania kultywuje kulturę udostępniania wiedzy, pozwalając członkom zespołu (zwłaszcza początkującym) uczyć się od siebie nawzajem. Pomaga to również ograniczyć liczbę błędów i wcześnie wychwytywać błędy dzięki ciągłym pętlom informacji zwrotnych, poprawiając w ten sposób ogólną jakość kodu.

Obejmuje programowanie w parach, przeglądy kodu, kontrolę wersji i zwinne zarządzanie projektami, aby zachęcić do współpracy i umożliwić programistom efektywną pracę zespołową.

Koncepcja rozwoju opartego na współpracy

Praktyki związane ze wspólnym tworzeniem oprogramowania od wielu lat są przełomem dla teamów programistycznych i firm SaaS, ponieważ wspólnie umożliwiają zespołom rozwiązywanie złożonych wyzwań i szybsze dostarczanie produktów.

Zespół programistów codziennie napotyka liczne wyzwania techniczne - identyfikuje i naprawia błędy, zajmuje się długiem technicznym i zapewnia skalowalność nowego kodu. Do tego dochodzą wyzwania takie jak rozszerzanie zakresu, dotrzymywanie terminów i reagowanie na poprawki klientów bez uszczerbku dla stabilności kodu.

Samodzielne radzenie sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami może łatwo prowadzić do stresu i wypalenia. Jednak wspólne tworzenie oprogramowania (z udziałem kierownictwa i menedżerów wyższego szczebla) może pomóc zespołom przyspieszyć rozwiązywanie problemów i dystrybucję obciążenia pracą. Gwarantuje to, że żadna osoba nie ponosi nadmiernego obciążenia i daje kierownictwu jasny obraz tego, co dzieje się na pierwszej linii.

Można wykorzystać zarządzanie projektami i współpraca zespołowa oprogramowanie takie jak ClickUp pozwala zarządzać obciążeniem pracą zespołu i jednocześnie zwiększać współpracę. Na przykład, można wykorzystać łatwo konfigurowalne funkcje Szablon rozwoju oprogramowania ClickUp który zapewnia scentralizowaną przestrzeń dla wszystkich potrzeb związanych ze współpracą.

Współpracuj bez wysiłku z zespołami produktowymi, projektowymi i inżynieryjnymi dzięki szablonowi do tworzenia oprogramowania ClickUp

Od skrupulatnego tworzenia i utrzymywania spójnej mapy drogowej produktu po dostarczanie zaawansowanych funkcji i szybkie rozwiązywanie błędów, szablon ten wyposaża Twoje Teams w narzędzia do rozwoju w ramach zwinnych metodologii Scrum lub Kanban.

Można również utworzyć projekt z Zadania ClickUp'a , podziel je na podzadania i dodaj opisy zadań oraz osoby przypisane, aby zapewnić przejrzystość. Pomaga również menedżerom wiedzieć, nad czym pracuje ich zespół, dzięki czemu mogą przydzielać zadania w oparciu o obciążenie pracą zespołu.

Twórz projekty z hierarchicznymi zadaniami, podzadaniami i listami kontrolnymi, aby śledzić postęp projektu i monitorować obciążenie zespołu pracą za pomocą ClickUp Tasks

Jednocześnie programiści mogą zostawiać komentarze do swoich zadań, aby aktualizować status lub oznaczać lidera zespołu w celu uzyskania pomocy, jeśli napotkają wąskie gardło.

ClickUp dostarcza również narzędzia do współpracy w czasie rzeczywistym takie jak Tablica ClickUp i Mapy myśli ClickUp aby pomóc Teams w burzy mózgów i wizualizacji interfejsu użytkownika produktu.

Dodawaj teksty, notatki, obrazy i inne elementy do burzy mózgów nad projektami, mapami drogowymi i innymi zasobami za pomocą ClickUp Tablica

Możesz dodawać kształty, notatki, a nawet łączyć zadania z Tablicą, aby zapewnić bezproblemowe współpracę w zespole .

Kontrola wersji we wspólnym tworzeniu oprogramowania

Kontrola wersji - podstawowy aspekt wspólnego tworzenia oprogramowania - odnosi się do zarządzania zmianami wprowadzanymi do kodu źródłowego w czasie. Zwiększa ona wydajność poprzez umożliwienie równoległego rozwoju, pozwalając członkom zespołu na jednoczesną pracę nad różnymi funkcjami lub poprawkami bez zakłócania wzajemnej pracy.

Kontrola wersji promuje również jakość i stabilność kodu poprzez ułatwianie przeglądów kodu, zapewniając, że zmiany są dokładnie oceniane przed scaleniem z główną bazą kodu. Ponadto można wykonywać inne czynności, takie jak przywracanie starszej wersji, przechowywanie dokumentacji dla każdego wydania i inne, w celu usprawnienia cyklu pracy DevOps.

Oto kilka typowych sposobów wykorzystania kontroli wersji:

Zarządzanie kodem : Systemy kontroli wersji (VCS), takie jak Git, Subversion lub Mercurial, służą głównie do zarządzania zmianami kodu

: Systemy kontroli wersji (VCS), takie jak Git, Subversion lub Mercurial, służą głównie do zarządzania zmianami kodu Gałęzie i scalanie : VCS umożliwia programistom tworzenie oddzielnych branchów dla nowych funkcji, poprawek błędów lub zmian eksperymentalnych. Izolacja ta umożliwia równoległy rozwój i testowanie przed scaleniem zmian z powrotem do głównej bazy kodu

: VCS umożliwia programistom tworzenie oddzielnych branchów dla nowych funkcji, poprawek błędów lub zmian eksperymentalnych. Izolacja ta umożliwia równoległy rozwój i testowanie przed scaleniem zmian z powrotem do głównej bazy kodu Przeglądy kodu: Kontrola wersji ułatwia przeglądy kodu, w których członkowie zespołu mogą przeglądać i przekazywać opinie na temat proponowanych zmian, zanim zostaną one scalone z główną bazą kodu

Kontrola wersji ułatwia przeglądy kodu, w których członkowie zespołu mogą przeglądać i przekazywać opinie na temat proponowanych zmian, zanim zostaną one scalone z główną bazą kodu Zarządzanie wydaniami: Poprzez etykiety konkretnych commitów lub tworzenie gałęzi wydań, kontrola wersji pomaga zarządzać wydaniami oprogramowania

Poprzez etykiety konkretnych commitów lub tworzenie gałęzi wydań, kontrola wersji pomaga zarządzać wydaniami oprogramowania Ciągła integracja i wdrażanie: Systemy kontroli wersji płynnie integrują się z potokami CI/CD, umożliwiając automatyczne kompilacje, testowanie i wdrażanie na podstawie zmian w kodzie

Systemy kontroli wersji płynnie integrują się z potokami CI/CD, umożliwiając automatyczne kompilacje, testowanie i wdrażanie na podstawie zmian w kodzie Współpraca i dystrybucja: VCS umożliwia wielu programistom jednoczesną pracę nad tą samą bazą kodu, nawet jeśli są oni rozproszeni geograficznie

VCS umożliwia wielu programistom jednoczesną pracę nad tą samą bazą kodu, nawet jeśli są oni rozproszeni geograficznie Historia i audyt: Systemy kontroli wersji przechowują szczegółową historię wszystkich zmian w kodzie, w tym kto wprowadził zmiany, kiedy zostały one wprowadzone i dlaczego

Systemy kontroli wersji przechowują szczegółową historię wszystkich zmian w kodzie, w tym kto wprowadził zmiany, kiedy zostały one wprowadzone i dlaczego Śledzenie problemów i identyfikowalność: Wiele systemów kontroli wersji integruje się z narzędziami do śledzenia problemów, umożliwiając programistom powiązanie zmian w kodzie z konkretnymi raportami o błędach, funkcjami lub zadaniami projektowymi, poprawiając identyfikowalność i zarządzanie projektami

Wiele systemów kontroli wersji integruje się z narzędziami do śledzenia problemów, umożliwiając programistom powiązanie zmian w kodzie z konkretnymi raportami o błędach, funkcjami lub zadaniami projektowymi, poprawiając identyfikowalność i zarządzanie projektami Dokumentacja i dzielenie się wiedzą: Oprócz kodu, systemy kontroli wersji mogą być wykorzystywane do zarządzania i śledzenia zmian w dokumentacji, plikach konfiguracyjnych i innych artefaktach projektu, promując dzielenie się wiedzą i spójność dokumentacji

Oprócz kodu, systemy kontroli wersji mogą być wykorzystywane do zarządzania i śledzenia zmian w dokumentacji, plikach konfiguracyjnych i innych artefaktach projektu, promując dzielenie się wiedzą i spójność dokumentacji Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych: Systemy kontroli wersji stanowią kopię zapasową bazy kodu, umożliwiając odzyskanie poprzednich wersji w razie przypadkowego usunięcia, uszkodzenia lub awarii systemu

Wykorzystując systemy kontroli wersji i stosując najlepsze praktyki, rozwój oprogramowania

teams mogą poprawić współpracę, jakość kodu, identyfikowalność i ogólną efektywność zarządzania projektami.

Apache Subversion i wspólne tworzenie oprogramowania

Apache Subversion (SVN) to scentralizowany system kontroli wersji służący do zarządzania i śledzenia zmian w plikach i katalogach. Pozwala on wielu dostawcom na współpracę nad projektami poprzez zapewnienie scentralizowanego repozytorium, w którym przechowywane i zarządzane są wszystkie pliki projektu.

Scentralizowane systemy kontroli wersji, takie jak Apache Subversion, mogą być świetną alternatywą dla Git (i innych rozproszonych systemów kontroli wersji), szczególnie dla mniejszych teamów lub tych, w których obowiązują ścisłe protokoły zgodności i regulacyjne.

Ponieważ SVN oferuje scentralizowane repozytorium dla kodu, ułatwia ustawienie i usprawnienie cyklu pracy, uniknięcie klonowania baz danych i zmniejszenie ogólnej złożoności procesów DevOps. SVN dostarcza również szczegółową historię wszystkich zmian w kodzie, co może być szczególnie pomocne podczas audytów.

Kolejną zaletą Apache Subversion jest wbudowana funkcja częściowego pobierania (partial checkout), która umożliwia pobieranie tylko tych plików lub katalogów, które są potrzebne. Funkcja ta przynosi korzyści dużym projektom, skracając czas pobierania i zmniejszając zużycie przestrzeni dyskowej, usprawniając rozwój i zwiększając wydajność.

Zapewnienie jakości oprogramowania we współpracy deweloperskiej

Chociaż wspólne tworzenie oprogramowania oferuje liczne korzyści, w tym szybsze cykle rozwoju i lepszą współpracę zespołu, wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, zwłaszcza w odniesieniu do jakości dostarczanego kodu.

Dzięki wdrożeniu solidnych środków zapewniania jakości, teamy deweloperskie mogą skutecznie radzić sobie ze złożonością współpracy, jednocześnie dostarczając oprogramowanie spełniające najwyższe standardy wydajności, bezpieczeństwa i zadowolenia użytkowników.

Oto jak można to zrobić:

Statyczne testowanie bezpieczeństwa aplikacji (SAST): Jest to metoda testowania bezpieczeństwa, która skanuje kod w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach bez uruchamiania programu. Identyfikuje problemy, takie jak luki we wstrzykiwaniu lub niezabezpieczone praktyki kodowania, analizując znane wzorce i pomaga zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa

Jest to metoda testowania bezpieczeństwa, która skanuje kod w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach bez uruchamiania programu. Identyfikuje problemy, takie jak luki we wstrzykiwaniu lub niezabezpieczone praktyki kodowania, analizując znane wzorce i pomaga zapobiegać naruszeniom bezpieczeństwa CSCW (Computer-Supported Cooperative Work): Narzędzia CSCW oferują udostępniane obszary robocze, platformy komunikacyjne i inne ramy współpracy oraz narzędzia umożliwiające płynną koordynację między członkami zespołu i mogą być szczególnie pomocne w przypadku rozproszonych zespołów

Narzędzia CSCW oferują udostępniane obszary robocze, platformy komunikacyjne i inne ramy współpracy oraz narzędzia umożliwiające płynną koordynację między członkami zespołu i mogą być szczególnie pomocne w przypadku rozproszonych zespołów DevOps z Continuous Delivery (CD): Kolejny świetny framework, DevOps z CD kładzie nacisk na współpracę i automatyzację. Automatyzuje proces dostarczania oprogramowania, umożliwiając częste i niezawodne wdrożenia dzięki zautomatyzowanym zadaniom kompilacji, testowania i wdrażania

Radzenie sobie z błędami w ciągłym rozwoju oprogramowania

Kolejnym nieuniknionym wyzwaniem związanym z ciągłym rozwojem jest sposób, w jaki Twój Teams radzi sobie z poprawkami błędów, co może się skomplikować, zwłaszcza jeśli nie wyeliminujesz tych błędów na wczesnym etapie cyklu rozwoju.

Oto dwie strategie, które mogą pomóc - programowanie w parach i ciągła integracja (CI).

Pierwsza z nich obejmuje dwóch deweloperów współpracujących ze sobą nad tym samym zadaniem, z jednym piszącym kod, podczas gdy drugi przegląda go w czasie rzeczywistym. Praktyka ta poprawia jakość kodu poprzez zachęcanie do wzajemnej oceny i ułatwia wczesne wykrywanie błędów.

Ciągła integracja to z kolei automatyzacja przeglądu kodu. Zmiany w kodzie są automatycznie integrowane we współdzielonym repozytorium wiele razy dziennie, a systemy CI (takie jak Jenkins lub Travis CI) przeprowadzają zautomatyzowane testy, umożliwiając szybkie przekazywanie informacji zwrotnych.

Znajdowanie błędów to tylko połowa pracy. Musisz także śledzić błędy, przypisać programistę do ich naprawienia i nie tylko. To właśnie tutaj narzędzia takie jak Platforma do zarządzania projektami ClickUp Software Team wejdź. Możesz przechwytywać zgłoszenia błędów i problemów za pomocą formularzy, dodawać je jako zadania, które można śledzić, ustawiać priorytety i umożliwiać liderom zespołów przypisywanie ich do programistów w oparciu o obciążenie pracą zespołu.

Dodawaj raporty o błędach i pozwól zespołom śledzić problemy, ustalać priorytety i planować poprawki i nie tylko dzięki możliwościom zarządzania projektami zespołu programistycznego ClickUp

Co więcej, ClickUp oferuje również bezpłatną usługę Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp z priorytetami, statusami i nie tylko. Zawiera on również dokument opisujący protokoły śledzenia i naprawiania błędów, dzięki czemu można go udostępnić nowym członkom zespołu i upewnić się, że wszyscy wiedzą, jak raportować, przeglądać i naprawiać błędy.

Ustaw śledzenie błędów w kilka minut za pomocą szablonu do śledzenia błędów i problemów ClickUp

Szablon dostarcza sekcję do śledzenia "Limitów i obejść" - dzięki czemu możesz je śledzić i naprawiać, gdy masz na to czas.

Przywództwo we wspólnym tworzeniu oprogramowania

Skuteczna komunikacja i współpraca w zespole może być utrudniona, jeśli przywództwo nie jest zaangażowane. Bez aktywnego zaangażowania ze strony kierownictwa, nawet najbardziej doświadczony zespół będzie miał trudności z osiągnięciem współpracy i wydajności.

Oto kilka sposobów, w jakie przywództwo może zachęcać do współpracy w zespole:

Ustalenie jasnych oczekiwań: Komunikowanie oczekiwań dotyczących zachowań i praktyk współpracy w zespole. Wiąże się to z określeniem norm i oczekiwań komunikacyjnych oraz podkreśleniem znaczenia współpracy

Komunikowanie oczekiwań dotyczących zachowań i praktyk współpracy w zespole. Wiąże się to z określeniem norm i oczekiwań komunikacyjnych oraz podkreśleniem znaczenia współpracy Zainwestuj w narzędzia do współpracy: Zapewnij teamom dostęp do narzędzi do współpracy, takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy kontroli wersji i platformy komunikacyjne, aby ułatwić płynną współpracę i udostępnianie informacji

Zapewnij teamom dostęp do narzędzi do współpracy, takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami, systemy kontroli wersji i platformy komunikacyjne, aby ułatwić płynną współpracę i udostępnianie informacji Dawanie dobrego przykładu : Ułatwiaj tworzenie środowiska opartego na zaufaniu, otwartej komunikacji i wzajemnym szacunku, zachęcając członków teamu do udostępniania pomysłów, efektywnej współpracy i pracy na rzecz wspólnych celów

: Zachęcanie do przeglądów kodu i programowania w parach : Zachęcaj członków zespołu do przeprowadzania dokładnych przeglądów kodu, dostarczania konstruktywnych informacji zwrotnych i wspólnej pracy nad złożonymi zadaniami

: Zachęcaj członków zespołu do przeprowadzania dokładnych przeglądów kodu, dostarczania konstruktywnych informacji zwrotnych i wspólnej pracy nad złożonymi zadaniami Ustanowienie skutecznych systemów śledzenia błędów : Wdrażaj solidne systemy śledzenia błędów i poproś swój zespół o używanie ustandaryzowanych formatów raportowania błędów, aby upewnić się, że są one łatwe do zrozumienia dla wszystkich członków zespołu

: Wdrażaj solidne systemy śledzenia błędów i poproś swój zespół o używanie ustandaryzowanych formatów raportowania błędów, aby upewnić się, że są one łatwe do zrozumienia dla wszystkich członków zespołu Promocja metodyk zwinnych: Zachęcaj do przyjęcia zwinnych frameworków, takich jak Scrum i Kanban, aby umożliwić kulturę regularnej współpracy zespołu z codziennymi stand-upami i retrospektywami

Zwinne tworzenie oprogramowania i współpraca

Jeśli istnieje jedna struktura zarządzania projektami, która najlepiej uzupełnia wspólne tworzenie oprogramowania, jest to metodologia zwinna. Działa ona w oparciu o podejście iteracyjne, dzieląc projekty na mniejsze sprinty w celu szybkiej realizacji. Teams pracują wspólnie w krótkich cyklach (zazwyczaj sześciotygodniowych), dostarczając "działające" oprogramowanie na koniec każdego cyklu.

Dzięki iteracyjnemu podejściu, zwinne metodyki umożliwiają zespołom szybkie dostosowywanie się do zmieniających się wymagań i ciągłe wprowadzanie innowacji. Mogą one badać nowe pomysły, eksperymentować z różnymi podejściami i dostarczać wartość przyrostowo. Ponadto, ciągła pętla informacji zwrotnych zapewnia podpowiedź w zakresie poprawek i poprawia jakość przyszłych wydań.

Co więcej, zwinne struktury, takie jak Scrum i Kanban, mogą pomóc w nadaniu priorytetu otwartej komunikacji i udostępnianiu decyzji, tworząc w ten sposób kulturę zaufania, przejrzystości i współpracy.

Zarządzaj zwinnymi strukturami, takimi jak sprinty, tablice Kanban i aktualizacje Scrum z jednego miejsca dzięki platformie do zarządzania projektami zwinnymi ClickUp Oprogramowanie ClickUp do zwinnego zarządzania projektami może być szczególnie przydatne w tworzeniu i zarządzaniu zwinnymi procesami i cyklami pracy . Na przykład, można utworzyć projekt dla każdego sprintu, dodawać punkty sprintu, śledzić postęp celów i zarządzać kamieniami milowymi za pomocą wykresów Gantta.

Co więcej, możesz użyć Integracje ClickUp do integracji z systemem kontroli wersji w celu automatyzacji aktualizacji statusu i śledzenia błędów.

Monitoruj obciążenie pracą swojego zespołu i przydzielaj zadania w oparciu o ich harmonogram dzięki ClickUp Views

ClickUp pomaga również w zarządzaniu obciążeniem pracą zespołu. Pozwól menedżerom produktu, projektantom i innym wielofunkcyjnym członkom zespołu dodawać swoje żądania do "zaległości" za pomocą formularzy ClickUp. Następnie sprawdź obciążenie pracą swojego zespołu za pomocą Widoki ClickUp i przydzielać zadania poszczególnym członkom zespołu w oparciu o ich obciążenia.

Wspólne tworzenie oprogramowania i praca zdalna

Coraz więcej firm decyduje się na pracę w pełni zdalną lub wprowadza hybrydowe zasady pracy, aby zapewnić pracownikom większą swobodę i elastyczność. I choć praca zdalna jest korzystna, może utrudniać współpracę.

Teams pracujący zdalnie muszą bardziej świadomie podchodzić do kwestii współpracy w zespole. Być może będą też musiały bardziej polegać na obszernej dokumentacji i asynchronicznych narzędziach do współpracy, takich jak narzędzia do zarządzania projektami i współpracy nad dokumentami, oprogramowanie do kontroli wersji i oczywiście e-mail.

Oto kilka wskazówek dla organizacji zdalnych, które chcą zachęcić do współpracy:

Ustaw wytyczne dotyczące komunikacji : Ustal jasne wytyczne, które kładą nacisk na asynchroniczne metody komunikacji, takie jak wiadomości pisemne i dokumentacja

: Ustal jasne wytyczne, które kładą nacisk na asynchroniczne metody komunikacji, takie jak wiadomości pisemne i dokumentacja Komunikuj się z kontekstem : Zachęcaj członków zespołu do dostarczania kontekstu poprzez pozostawianie komentarzy w narzędziu do dokumentacji, oprogramowaniu do zarządzania projektami lub systemie kontroli wersji, zamiast czekać na komunikację w czasie rzeczywistym

: Zachęcaj członków zespołu do dostarczania kontekstu poprzez pozostawianie komentarzy w narzędziu do dokumentacji, oprogramowaniu do zarządzania projektami lub systemie kontroli wersji, zamiast czekać na komunikację w czasie rzeczywistym Kładź nacisk na dokumentację: Kultywuj kulturę dokumentacji, w której ważne decyzje, dyskusje i aktualizacje są dokumentowane i udostępniane w przejrzysty sposób

Teams zdalne mogą wykorzystać współpraca w obszarze roboczym narzędzia takie jak e-mail i obszar roboczy Google umożliwiają współpracę w różnych strefach czasowych, dzięki czemu członkowie zespołu mogą komunikować się asynchronicznie i we własnym czasie, bez ograniczeń czasowych.

Jeśli szukasz narzędzia typu "wszystko w jednym", które pomoże ci z projektami, dokumentami i komunikacją w zespole, to ClickUp może być świetną opcją. Ponadto, w przeciwieństwie do większości innych narzędzi, ClickUp posiada funkcję nagrywania wideo ClickUp Clip -dzięki czemu współpraca asynchroniczna jest znacznie bardziej interaktywna i angażująca.

Spraw, aby komunikacja asynchroniczna była mniej monotonna i bardziej interaktywna dzięki udostępnianym wideo za pośrednictwem ClickUp Clips

Możesz nagrywać zarówno swój ekran, jak i głos i udostępniać je reszcie zespołu za pośrednictwem bezpośrednich wiadomości lub nawet lepiej, dodawać klipy do aktualizacji zadań, aby uzyskać szybszą informację zwrotną.

Wspólne tworzenie oprogramowania i duże organizacje

Podobnie jak firmy zdalne, większe organizacje i przedsiębiorstwa stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami związanymi ze wspólnym tworzeniem oprogramowania. Gdy dodamy do tego dystrybucję Teams, projekty zlecane na zewnątrz i wielu innych interesariuszy, sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona.

Luki komunikacyjne mogą wynikać z różnic w strefach czasowych, co prowadzi do opóźnień w podejmowaniu decyzji. Ponadto, nakłonienie setek, jeśli nie tysięcy pracowników do przestrzegania procesów i cykli pracy może również stanowić wyzwanie.

Przykładem powodzenia współpracy przy tworzeniu oprogramowania jest Amazon Web Services. Podczas gdy AWS początkowo pracował jako jeden zespół, wraz z rozwojem firmy (i jej usług), "zdekomponował się" - tworząc indywidualne zespoły end-to-end dla każdego produktu lub usługi. Dzięki temu każdy zespół - czy to Amazon Prime, czy Amazon Music - ma autonomię i pełną kontrolę nad kształtem danej usługi.

Jednocześnie Amazon bardzo rygorystycznie przestrzega swoich nadrzędnych zasad i wytycznych. Na przykład, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nowego projektu, twórcy oprogramowania muszą stworzyć "model zagrożeń", który jest weryfikowany przez inżyniera ds. bezpieczeństwa. Dopiero wtedy mogą przystąpić do rozwoju produktu.

Dodatkowo, pomaga również fakt, że Amazon jest wielkim fanem włączania AI do zwiększyć wydajność swoich programistów . Obejmuje to wewnętrzne narzędzia AI, takie jak CodeWhisperer (towarzysz kodowania AI), które mają pomogły programistom zakończyć zadania prawie 57% szybciej do zrobienia.

To tylko kilka przykładów, a rozwijające się Teamsy mogą dowiedzieć się od Amazona znacznie więcej na temat skalowania swoich praktyk w zakresie wspólnego tworzenia oprogramowania.

Psychologia wspólnego tworzenia oprogramowania

Wiemy, że wdrożenie najlepszych praktyk wspólnego tworzenia oprogramowania jest trudniejsze niż się wydaje. Jednym z niewielu powodów takiego stanu rzeczy są uprzedzenia poznawcze, które wpływają na podejmowanie decyzji i umiejętności rozwiązywania problemów przez zespół.

Zazwyczaj istnieje sześć typowych uprzedzeń, z którymi zespół może się spotkać podczas wspólnego tworzenia oprogramowania:

Uprzedzenie potwierdzenia : Teams zazwyczaj wybierają pomysły, które wspierają ich z góry przyjęte notion. Można temu zapobiec, zachęcając do różnorodnych perspektyw i włączając ramy decyzyjne, takie jak The Devil's Advocate

: Teams zazwyczaj wybierają pomysły, które wspierają ich z góry przyjęte notion. Można temu zapobiec, zachęcając do różnorodnych perspektyw i włączając ramy decyzyjne, takie jak The Devil's Advocate Myślenie grupowe : Występuje, gdy pragnienie harmonii w grupie zastępuje krytyczne myślenie i tłumi przeciwne punkty widzenia. Aby zapobiec myśleniu grupowemu, zachęcaj członków zespołu do przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych i zachowaj otwartość umysłu podczas rozmów

: Występuje, gdy pragnienie harmonii w grupie zastępuje krytyczne myślenie i tłumi przeciwne punkty widzenia. Aby zapobiec myśleniu grupowemu, zachęcaj członków zespołu do przekazywania konstruktywnych informacji zwrotnych i zachowaj otwartość umysłu podczas rozmów Tendencyjność : Jest to tendencja do priorytetowego traktowania najnowszych informacji przy podejmowaniu decyzji, przy jednoczesnym pomijaniu danych historycznych. Możesz regularnie przeglądać swoje wcześniejsze wyniki i dane historyczne, aby upewnić się, że pozostają one świeże w pamięci zespołu i rozumieją ich wpływ

: Jest to tendencja do priorytetowego traktowania najnowszych informacji przy podejmowaniu decyzji, przy jednoczesnym pomijaniu danych historycznych. Możesz regularnie przeglądać swoje wcześniejsze wyniki i dane historyczne, aby upewnić się, że pozostają one świeże w pamięci zespołu i rozumieją ich wpływ Efekt kotwiczenia : Występuje, gdy członkowie zespołu zbyt mocno polegają na początkowych informacjach lub "kotwicach" przy podejmowaniu decyzji, nawet jeśli informacje te są nieistotne lub mylące. Ustrukturyzowane ramy, takie jak drzewa decyzyjne i planowanie scenariuszy, mogą temu zapobiec, ponieważ sprawiają, że zespół programistów analizuje również alternatywne decyzje

: Występuje, gdy członkowie zespołu zbyt mocno polegają na początkowych informacjach lub "kotwicach" przy podejmowaniu decyzji, nawet jeśli informacje te są nieistotne lub mylące. Ustrukturyzowane ramy, takie jak drzewa decyzyjne i planowanie scenariuszy, mogą temu zapobiec, ponieważ sprawiają, że zespół programistów analizuje również alternatywne decyzje Authority bias : Dzieje się tak, gdy członkowie zespołu ulegają osobom na pozycjach autorytetów (takich jak menedżerowie i liderzy zespołów) bez kwestionowania ich decyzji lub sugestii. Zachęcaj liderów do szukania informacji zwrotnych od swojego zespołu i uzyskiwania ich opinii przed podjęciem ważnych decyzji

: Dzieje się tak, gdy członkowie zespołu ulegają osobom na pozycjach autorytetów (takich jak menedżerowie i liderzy zespołów) bez kwestionowania ich decyzji lub sugestii. Zachęcaj liderów do szukania informacji zwrotnych od swojego zespołu i uzyskiwania ich opinii przed podjęciem ważnych decyzji Social loafing: Niektóre osoby mogą wkładać mniej wysiłku w pracę w grupie niż w pojedynkę, polegając na innych w kwestii obciążenia pracą. Można temu zapobiec poprzez promocję odpowiedzialności i ustawienie jasnych ról i obowiązków dla każdego członka zespołu

Zapobiegając tym tendencjom poznawczym, można zapewnić lepsze podejmowanie decyzji, poprawić dynamikę zespołu oraz stymulować kreatywność i innowacyjność w zespołach programistycznych.

Świadomość poznawcza odgrywa kluczową rolę w tworzeniu oprogramowania, stanowiąc podstawę skutecznego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i dbałości o szczegóły. Dzięki zwiększonej świadomości poznawczej programiści mogą zrozumieć złożone bazy kodu, projektować solidne architektury i skuteczniej zdobywać nową wiedzę.

Ta czujność poznawcza ułatwia współpracę i wyczyszczoną komunikację w zespole, umożliwiając wspólne zrozumienie perspektyw i wymagań. Co więcej, świadomość poznawcza jest niezbędna do zapewnienia jakości i testowania, ponieważ pozwala programistom przewidywać potencjalne scenariusze i projektować kompleksowe przypadki testowe.

Poprzez promocję refleksyjnego myślenia i ciągłego samodoskonalenia, świadomość poznawcza pozwala programistom analizować swoje procesy myślowe, identyfikować obszary rozwoju i konsekwentnie doskonalić swoje umiejętności i praktyki.

Ostatecznie, ułatwianie świadomości kognitywnej poprzez przeglądy kodu, programowanie w parach i sesje udostępniania wiedzy może znacznie zwiększyć wydajność, produktywność i zdolność programistów do dostarczania wysokiej jakości rozwiązań programowych.

ClickUp for Collaborative Software Development

Jeśli szukasz kompleksowej platformy dla obszaru roboczego i wydajności, aby wesprzeć swoje programistów na co dzień wbudowane rozwiązania do zarządzania projektami, współpracy nad dokumentami i komunikacji zespołowej sprawiają, że jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do zarządzania obszarem roboczym.

Dzięki centralizacji komunikacji, usprawnieniu cyklu pracy i zapewnieniu wglądu w postępy projektu, ClickUp umożliwia zespołom programistycznym bardziej efektywną współpracę i wydajne dostarczanie wysokiej jakości oprogramowania.

Jego integracja z systemami kontroli wersji, takimi jak GitHub i GitLab, pozwala programistom łączyć zadania bezpośrednio z repozytoriami kodu, usprawniając cykl pracy DevOps i zapewniając zgodność z celami projektu.

Więc śmiało - zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i zapewnij swojemu zespołowi programistycznemu wszystkie narzędzia potrzebne do współpracy i dostarczania kodu dwa razy wydajniej niż wcześniej.