Współpraca w miejscu pracy: 10 korzyści i przykłady ekspertów

Współpraca to jeden z najlepszych sposobów na odkrycie najlepszych pomysłów zespołu.

Środowisko pracy oparte na współpracy pomaga połączyć różne ustawienia umiejętności, a w wielu przypadkach pozwala na sprawne rozpoczęcie projektów. Prawda współpraca Teams utrzymuje wszystkich na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy Twoje Teams są w biurze, czy pracując zdalnie .

Dobrą rzeczą jest to, że powodzenie współpracy nie jest już ograniczone do biurowych burz mózgów i długich spotkań w sali konferencyjnej. Niektóre z najlepszych pomysłów pojawiają się, gdy ludzie nie są nawet w tym samym pomieszczeniu!

Ale tylko wtedy, gdy używasz narzędzia do współpracy aby usprawnić proces. To jak znalezienie solidnego szwajcarskiego scyzoryka, który pomaga zespołom współpracować - bez względu na okoliczności.

Jednak rzeczy takie jak narzędzia do wspólnego zarządzania projektami są tylko jednym z elementów układanki. Na tym blogu przyjrzymy się, w jaki sposób liderzy mogą promować pracę zespołową i współpracę w miejscu pracy, najczęstsze wąskie gardła i najlepsze praktyki dla całego zespołu. 💡

Czym jest współpraca w miejscu pracy?

Współpraca w miejscu pracy to sytuacja, w której dwóch lub więcej pracowników pracuje razem, aby osiągnąć wspólny cel - zazwyczaj poprzez udostępnianie specjalistycznej wiedzy, umiejętności, pomysłów i zasobów, aby przynieść korzyści swojej firmie.

Miejsce pracy oparte na współpracy generuje innowacyjne rozwiązania, które są opracowywane przez różne teamy - czasami w całej organizacji. Pozwala to poszczególnym członkom zespołu czerpać z większej grupy, aby uzyskać więcej zasobów w celu efektywnego zakończenia projektu.

Korzyści z tworzenia zespołów opartych na współpracy w mojej pracy

Badanie przeprowadzone przez Queens University wykazało, że 75% pracowników uważa, że współpraca jest niezbędna w miejscu pracy. Ale tylko około 39% pracowników uważa, że ich firma nie współpracuje w wystarczającym stopniu.

Statystyki za pośrednictwem Queens University of Charlotte

Kultura współpracy w zespole sprzyja silniejszemu poczuciu wspólnoty wśród współpracowników. Może poprawić współpracę w miejscu pracy, morale pracowników i satysfakcję z pracy -wszystko przy jednoczesnym zmniejszeniu stresu. Korzyści płynące ze współpracy w zespole wydają się nie mieć końca:

1. Powodzenie współpracy pozwala odkrywać kreatywne pomysły Innowacyjne i unikalne pomysły mają tendencję do wypływania na powierzchnię, gdy są umieszczone w tym samym "pokoju" Łatwiej jest dostrzec połączenia, które w innym przypadku zostałyby przeoczone. Członkowie Teams mogą aktywnie omawiać możliwości i przeprowadzać burze mózgów w celu znalezienia najlepszych rozwiązań dla projektów zespołowych.

Na przykład, jeśli zespół projektowy przeprowadza burzę mózgów z copywriterami w czasie rzeczywistym, każda grupa uzyskuje wgląd w specyficzną rolę i obowiązki każdego z nich, aby efektywnie produkować zawartość cyfrową.

Burza mózgów, planowanie, strategie i usprawnianie komunikacji w czasie rzeczywistym w celu szybszej realizacji projektów dzięki ClickUp Whiteboards

Dzięki lepszemu zrozumieniu punktu bólu, którym się zajmują, mogą łączyć zarówno wizualizacje, jak i tekst w bardziej efektywny sposób, który maksymalizuje wynik. Wspólne rozważanie różnych pomysłów zwiększa prawdopodobieństwo wymyślenia nowych, pomysłowe rozwiązania szybciej .

2. Współpraca pracowników zwiększa wydajność

Gdy pracownicy pracują nad projektem z innymi członkami zespołu, dzięki ich połączonym wysiłkom można zrobić więcej w krótszym czasie. Im większa wydajność zespołu, tym szybsze zamknięcie pętli informacji zwrotnej.

Przypisane komentarze zapewniają, że elementy akcji nie są tracone, niezależnie od tego, gdzie zostały utworzone

A dzięki szybszej pętli informacji zwrotnej, Twoje Teams iterują nad nowymi pomysłami, cyklami pracy lub procesami w czasie rzeczywistym. Innymi słowy, zachęcanie do współpracy w miejscu pracy jest jednym z najlepszych sposobów na utrzymanie konkurencyjności. 🏆

3. Współpraca w miejscu pracy poprawia morale (nawet zdalnych Teams)

To bardzo ważne. Gdy członkowie zespołu czują wsparcie ze strony współpracowników, są szczęśliwsi i bardziej zmotywowani. Prowadzi to do tego, że pracownicy przejmują większą inicjatywę i własność w swojej pracy.

Badania pokazują, że pracownicy, którzy współpracują, są o o 17% bardziej zadowoleni ze swojej pracy. Jeśli celem jest pielęgnowanie wydajnego środowiska pracy opartego na pracy zespołowej ostatnią rzeczą, jakiej chcesz, jest to, aby członkowie zespołu czuli się niezaangażowani lub nieobecni, ponieważ nie pracują razem, aby stawić czoła wyzwaniom.

Zarządzanie e-mailami i pracuj w jednym miejscu oraz wysyłaj i odbieraj e-maile w dowolnym miejscu w ClickUp

Może to być szczególnie trudne w przypadku zespołów zdalnych i współpracy wirtualnej. Jednak posiadanie scentralizowanej lokalizacji do zrobienia wszystkich zadań zespołów jest kluczowe dla zachowania synchronizacji.

4. Współpraca ogranicza stres i niepokój w miejscu pracy

Posiadanie środowiska współpracy obniża poziom stresu poprzez zmniejszenie niepokoju w miejscu pracy . Stres jest mniejszy, gdy pracownicy dzielą się zadaniami, obciążeniami pracą i pomagają członkom zespołu współpracować, wykorzystując ich specyficzne zestawy umiejętności.

Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review wykazały, że 92% pracowników doświadczających stresu w pracy wynika z dynamiki ich zespołu. Bez efektywnej współpracy, wskazywanie luk w procesach może zostać przeoczone i spowolnić (i rozgniewać) zespół.

Kiedy jednak Teams dzielą się wiedzą i współpracują ze sobą, istnieje większa szansa na to, że zsynchronizowane cykle pracy i lepszą dynamikę zespołu.

5. Efektywna współpraca buduje silniejsze relacje w pracy

Wspólna praca buduje zaufanie. Jeśli członek zespołu ufa swoim współpracownikom, buduje lepsze relacje w pracy.

Współpraca oznacza pracę z różnych perspektyw. Ale wiedza o tym, kto co powiedział, jest ważna dla osiągnięcia tych samych celów.

Funkcja adnotacji ClickUp umożliwia zespołom przypisywanie komentarzy do plików w celu szybszej współpracy

Korzyści płynące z pielęgnowania lepszych powiązań w pracy poprzez współpracę przyczyniają się również do niższych wskaźników rotacji. Współpraca i komunikacja w zespole w pracy zostały połączone z 50% redukcją wskaźnika rotacji pracowników.

Bonus:_ Aplikacje i narzędzia do komunikacji zespołowej

6. Zunifikowane teamy powstają dzięki efektywnej współpracy

Zdalna lub praca hybrydowa jest obecnie normą. Oznacza to, że ważne jest, aby znaleźć sposoby na utrzymanie połączenia w zespole. Jako lider zespołu musisz najpierw wykazać się współpracą i przejąć inicjatywę w zakresie umiejętności komunikacyjnych, których oczekujesz do zrobienia.

Nie ma znaczenia, czy masz kilka osób w biurze, czy pracowników zdalnych rozproszonych po całym świecie - liderzy zespołów muszą zachęcać pracowników do unikania silosów, komunikowania się z innymi zespołami i znajdowania rozwiązań dla wąskich gardeł.

Unikalna hierarchia ClickUp zapewnia elastyczność w organizowaniu zespołów dowolnej wielkości

Ta spójna współpraca ma miejsce, gdy zespół rozwija zaufanie i działa zgodnie. Potrzebują oni jednak odpowiednich narzędzi do współpracy, aby połączyć się z innymi w cyfrowym miejscu pracy.

Wspólna praca nad projektami i cotygodniowe spotkania w formie wideokonferencji pozwalają zespołom i pracownikom zdalnym na głębsze połączenie i nawiązanie lepszych relacji.

Jak zachęcać do efektywnej współpracy w pracy

Wiedza o tym, że współpraca w miejscu pracy jest pozytywna, to jedno. Ale zachęcanie do niej na tyle dobrze, by się utrzymała, to zupełnie inna sprawa. Warto więc rozważyć kilka praktycznych pomysłów.

1. Korzystanie z narzędzi do współpracy nad projektami

Badania sugerują, że cyfrowe narzędzia do współpracy mogą odblokować ponad 100 miliardów dolarów wartości dla firm. Dlaczego? Ponieważ bezpośrednio zwiększają wydajność nawet o 20% do 30%.

To znaczący wzrost!

Wykrywanie współpracy umożliwia zespołom jednoczesną pracę i edycję w ClickUp Whiteboards

I to jest właśnie to platformy do zarządzania projektami opartymi na współpracy takie jak ClickUp. Dzięki ClickUp jako "systemowi operacyjnemu" współpracy, Twoi bezpośredni raportujący mają łatwiejszy czas na współpracę dzięki przydatnym funkcjom, takim jak:

2. Organizuj sesje budowania zespołu Sesje budowania zespołu są świetnym sposobem na zachęcenie współpracowników do budowania zaufania i znoszenia wszelkich barier między nimi. Rozwiązywanie problemów lub sporty zespołowe pomagają w budowaniu więzi w zespole i pozwalają współpracownikom spojrzeć na siebie w nowym świetle.

Liderzy zespołów mogą organizować spotkania i sesje integracyjne zdalnie lub z zespołem hybrydowym za pomocą wideokonferencji. Wirtualne lodołamacze lub quizy zespołowe pozwalają współpracownikom lepiej się poznać - nawet w cyfrowym miejscu pracy.

Jeśli szukasz sposobu na przełamanie lodów z nowymi pracownikami lub istniejącymi Teams, ta Tablica szablon jest idealnym miejscem, aby zacząć

Potrzebujesz dobrego miejsca, aby zacząć? Szablon do tablicy Ice Breaker firmy ClickUp świetnie nadaje się do zdalnej współpracy i wyczyszczenia nerwowego napięcia w miejscu pracy - zwłaszcza podczas wirtualnych spotkań, na których nikt nie chce rozmawiać.

3. Zaproś ludzi do burzy mózgów

W obliczu wyzwania burza mózgów jest skutecznym sposobem na umożliwienie członkom zespołu udostępniania pomysłów i ich punktów widzenia w celu powodzenia współpracy.

Aby jednak ułatwić proces burzy mózgów, należy go zrobić ze zrozumieniem, że kreatywność jest wspierana, a wszystkie pomysły są warte wysłuchania.

Liderzy teamów muszą stworzyć bezpieczną przestrzeń do burzy mózgów. Świetnym sposobem do zrobienia tego jest wyraźne poproszenie wszystkich o aktywne uczestnictwo i ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania. Zachęcanie do dyskusji grupowych w celu budowania bezpiecznego obszaru roboczego opartego na współpracy dzięki czemu pomysły są wysłuchiwane bez oceniania.

4. Integracja współpracy między teamami

Współpraca między zespołami to kolejny świetny sposób na wspieranie pracy zespołowej w miejscu pracy. Firmy, które zachęcają do cross-functional teams zapewniają możliwości współpracy i uczenia się od siebie nawzajem różnym działom i pracownikom o różnych umiejętnościach.

Nie tylko poprawi to współpracę, ale pozwoli pracownikom na udostępnianie kluczowych informacji i napędzanie innowacji i wydajności.

Typowe czynniki blokujące współpracę w miejscu pracy

Pomimo korzyści płynących ze współpracy nad pracą, istnieje wiele przeszkód, które Teams muszą pokonać. Wiele blokad wynika z braku czegoś - czy to narzędzi, umiejętności miękkich, czy istniejących cykli pracy - a nie z pracy ze zbyt dużą ilością jednej rzeczy.

Jednak jedną z najczęstszych przeszkód we współpracy w miejscu pracy jest brak oprogramowanie do współpracy które uwalnia pracowników i daje im wszystko do efektywnego rozwiązywania problemów.

W rzeczywistości, a Gartner raportowanie wykazało, że około 80% pracowników korzystających z narzędzi do współpracy utrzymuje wydajność i efektywność w miejscu pracy.

Przyjrzyjmy się niektórym typowym blokerom.

Różnorodne narzędzia pracy: Często zdarza się, że Teams pracują z kilkoma aplikacjami bez żadnego rzeczywistego cyklu pracy lub procesu roboczego. Podczas gdy jedna osoba może używać jednego narzędzia do dokumentacji, inna może korzystać z innej platformy do zarządzania zadaniami. Jeśli te dwa narzędzia nie komunikują się ze sobą - lub nie istnieją na tej samej platformie - może dojść do braku komunikacji, problemów z widocznością i opóźnień oś czasu projektu stają na drodze

Zrozum, gdzie znajduje się cała Twoja praca na pierwszy rzut oka, organizując zadania za pomocą elastycznych opcji sortowania, filtrowania i grupowania w widoku listy ClickUp

Rozproszone informacje : Rozproszone procesy pracy również prowadzą do silosowych projektów - blokując ważne informacje potrzebne do zrobienia projektów. z rozproszonymi informacjami, które pomagają w zrobieniu projektów

: Rozproszone procesy pracy również prowadzą do silosowych projektów - blokując ważne informacje potrzebne do zrobienia projektów. z rozproszonymi informacjami, które pomagają w zrobieniu projektów Brak zaufania : Brak zaufania między współpracownikami blokuje współpracę, ponieważ ludzie mogą niechętnie dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi

: Brak zaufania między współpracownikami blokuje współpracę, ponieważ ludzie mogą niechętnie dzielić się swoimi umiejętnościami i wiedzą z innymi Słaba komunikacja : Bez odpowiedniej komunikacji członkowie Teams mogą nie rozumieć, czego się od nich oczekuje, co prowadzi do nieporozumień i nieporozumień

: Bez odpowiedniej komunikacji członkowie Teams mogą nie rozumieć, czego się od nich oczekuje, co prowadzi do nieporozumień i nieporozumień Niejasne cele : Jeśli cele projektu nie są jasno określone, zespół może nie rozumieć, czego się od niego oczekujekluczowe cele nie są wyczyszczone, teamom trudno jest skoordynować swoje wysiłki w celu wytworzenia pracy na najwyższym poziomie.

: Jeśli cele projektu nie są jasno określone, zespół może nie rozumieć, czego się od niego oczekujekluczowe cele nie są wyczyszczone, teamom trudno jest skoordynować swoje wysiłki w celu wytworzenia pracy na najwyższym poziomie. Słabe przywództwo zespołu lub firmy : Gdy współpracownikom brakuje silnego lidera lub firmy, która promuje efektywną współpracę, nie jest łatwo utrzymać projekt na właściwym torze i utrzymać wszystkich na tej samej stronie

: Gdy współpracownikom brakuje silnego lidera lub firmy, która promuje efektywną współpracę, nie jest łatwo utrzymać projekt na właściwym torze i utrzymać wszystkich na tej samej stronie Konkurencja i wypalenie zawodowe: Współpracownicy, którzy ze sobą rywalizują, mogą być mniej skłonni do udostępniania zasobów lub pomagania sobie nawzajem. A jeśli członkowie teamu nie znają swoich obowiązków, mogą sobie nawzajem wchodzić na głowę, co prowadzi do problemów z utrzymaniem pracowników i ich równym zaangażowaniem

Pójdź o krok dalej w zarządzaniu czasem dzięki widokowi obciążenia pracą w ClickUp i zobacz, jak szacowany czas na zadanie ma się do całkowitego czasu w tygodniu.

Zasady współpracy w miejscu pracy

Zasady współpracy w miejscu pracy określają, w jaki sposób współpracownicy powinni wchodzić ze sobą w interakcje i jak należy zarządzać projektami. Dzięki jasnym zasadom, teamom łatwiej jest dążyć do tego samego celu.

Ponadto promocja współpracy zachęca do zaufania i szacunku, które są niezbędne dla wydajności. Niektóre z najważniejszych zasad to:

Szacunek : Wszyscy członkowie zespołu powinni szanować nawzajem swoje opinie i kreatywność, unikając jednocześnie krytyki, która nie jest konstruktywna. Choć jest to zasada złożona, ustawienie oczekiwań od samego początku pomaga zespołom w przestrzeganiu każdej z zasad

: Wszyscy członkowie zespołu powinni szanować nawzajem swoje opinie i kreatywność, unikając jednocześnie krytyki, która nie jest konstruktywna. Choć jest to zasada złożona, ustawienie oczekiwań od samego początku pomaga zespołom w przestrzeganiu każdej z zasad Otwartość : Członkowie Teams nie powinni zamykać się na nowe pomysły i perspektywy, ale raczej być na nie otwarci

: Członkowie Teams nie powinni zamykać się na nowe pomysły i perspektywy, ale raczej być na nie otwarci Wspólny cel: Członkowie Teams powinni być świadomi wspólnego celu, nad którym pracują i w jaki sposób się do niego przyczyniają. Jest to miejsce, w którym scentralizowane narzędzia, takie jakClickUp pomagają w utrzymaniu i dostępie do kluczowych informacji o Teams zDokumenty ClickUp i udostępnianym obszarom roboczym.

Dzięki relacjom ClickUp można łatwo połączyć zadania i dokumenty z obszaru roboczego

Współpraca : Zespół musi koordynować swoje wysiłki i zasoby, aby uzyskać najlepszy ROI w ramach ograniczeń zespołu.

: Zespół musi koordynować swoje wysiłki i zasoby, aby uzyskać najlepszy ROI w ramach ograniczeń zespołu. Odpowiedzialność: Każdy musi brać odpowiedzialność za swoje działania i być rozliczany ze swojej roli w projekcie. Działa to dobrze, jeśli przypiszesz własność zadania do właściwego członka zespołu. Zwiększ widoczność, przypisując zadania w jednym pulpicie, aby każdy wiedział, za co jest odpowiedzialny. Jest to jeszcze ważniejsze w przypadku zarządzania pracownikami zdalnymi

Współpracuj we wszystkich Teams z ClickUp

Stworzenie środowiska współpracy w miejscu pracy przynosi ogromne korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji pod względem zwiększonej kreatywności, wydajności, morale i ducha pracy zespołowej. Zachęcając do otwartej komunikacji, dostarczając pozytywne informacje zwrotne i uznanie oraz promując środowisko oparte na zaufaniu, firmy wspierają silne poczucie pracy zespołowej i współpracy.

Pomoże to nie tylko poprawić indywidualne wyniki, ale także doprowadzi do lepszej ogólnej wydajności zespołu. Praca zespołowa sprawia, że marzenia stają się rzeczywistością. Ale ClickUp sprawia, że tak się dzieje.

Niezależnie od tego, czy Twój zespół pracuje zdalnie, czy nie, nadal potrzebujesz scentralizowanej przestrzeni do współpracy. Oznacza to, że Twój zespół ma dostęp do narzędzi cyfrowych, aby rozpocząć sesję burzy mózgów, oznaczyć kolegę z zespołu bez zagubienia wiadomości w e-mailu lub po prostu udoskonalić system udostępniania plików w jednym, uniwersalnym miejscu z możliwością wyszukiwania.

Dzięki ClickUp jest to możliwe. Zacznij już dziś i stwórz swój darmowy obszar roboczy aby rozpocząć współpracę z zespołem.