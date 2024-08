10 integracji Jira zwiększających funkcjonalność i produktywność

Jira to narzędzie do śledzenia problemów i zarządzania projektami opracowane przez firmę Atlassian. To dobrze oceniane oferuje elastyczne narzędzia dla firm do zarządzania zadaniami, śledzenia błędów, synchronizacji problemów i usprawniania złożonych cykli pracy. Jest to popularne narzędzie wśród zespołów programistycznych i kierowników projektów.

Dobrze zaprojektowana platforma obejmuje integrację oprogramowania z innymi narzędziami w celu rozszerzenia funkcji.

Integracje te mogą sprawić, że zarządzanie cyklem życia oprogramowania łatwiejsze dzięki dalszej optymalizacji cyklu pracy. W tym przewodniku po Jira omówimy, czego należy szukać w takiej integracji. Następnie przedstawimy listę najlepszych aplikacji do integracji z Jira, aby uzyskać jak największą wartość za swoje pieniądze.

Czego należy szukać w integracjach Jira?

Wiele produktów ma wbudowane wsparcie dla Jira na swojej liście integracji, ale jest ona zbyt popularna, aby ją zignorować. Jednak ze względu na mnogość opcji, zawężenie wyboru może być trudne.

Oto kilka czynników, o których należy pamiętać, rozważając integracje z Jira:

Kompatybilność z Jira Cloud i Jira Server: Jira jest dostępna w opcji hostowanej w chmurze lub na własnym serwerze. Jira Cloud jest zawsze aktualizowana, ale jeśli korzystasz z Jira Server, upewnij się, że integracja jest zgodna z Twoją wersją

Ulepszone zarządzanie projektami: Łatwo jest dać się ponieść wszystkim dostępnym opcjom. Aby zapewnić sobie największą wartość, upewnij się, że integracja pozytywnie wpływa na procesy zarządzania projektami

Usprawnione śledzenie problemów: Informacje zwrotne mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Poszukaj funkcji, które pomagają w efektywnym tworzeniu problemów Jira i efektywnym zarządzaniu stronami problemów Jira

Integracja danych: Dane są siłą napędową nowoczesnego Businessu. Poszukaj integracji, które umożliwiają połączenie z narzędziami do analizy danych lub Microsoft Excel w celu analizy danych i raportowania

Doświadczenie użytkownika: Doświadczenie użytkownika Jira zostało zaprojektowane tak, aby było proste i intuicyjne, ale nie każda integracja będzie podzielać tę filozofię. Należy szukać narzędzi, które usprawniają cykl pracy bez pogarszania komfortu użytkowania

Wsparcie dla współpracy zespołowej: Jira jest używana przez zespoły programistów, zespoły sprzedaży i wiele innych jednostek biznesowych. Używane narzędzia powinny umożliwiać łatwą współpracę nad dodawanymi funkcjami

Elastyczność i niestandardowe rozwiązania: Każdy Business ma inne procesy biznesowe i potrzeby projektowe. Integracje powinny być na tyle elastyczne, aby działały w ramach konkretnych wymaganych cykli pracy

Twój zespół programistów może użyć Jira REST API, aby połączyć swoje oprogramowanie z narzędziem do śledzenia problemów w celu uzyskania niestandardowych integracji.

10 najlepszych integracji Jira do wykorzystania w 2024 roku

Wiele narzędzi integruje się z oprogramowaniem Jira. Niezależnie od tego, czy tworzą problemy Jira, dodają nowe funkcje, czy też usprawniają życie programistów i innych zespołów, narzędzia te mogą usprawnić sposób, w jaki zespół DevOps podchodzi do swojej pracy. Poniżej przedstawiamy niektóre z najlepszych integracji Jira dostępnych na Atlassian Marketplace i w innych miejscach.

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i nadawaj priorytety wszystkim elementom na niestandardowej osi czasu projektu dzięki widokowi osi czasu w ClickUp

ClickUp to platforma zapewniająca wydajność typu "wszystko w jednym". Narzędzie dostarcza wszystkie funkcje, których biznes potrzebuje do wykonywania wielu codziennych zadań. Integracja ClickUp z Jira wprowadza te dodatkowe narzędzia wydajności do Jira.

Godnym uwagi nowym dodatkiem do oprogramowania jest ClickUp University Search . Funkcja ta ułatwia tworzenie wyszukiwania we wszystkich połączonych aplikacjach i plikach, dzięki czemu jeszcze łatwiej jest zapewnić jedno źródło prawdy.

Może się okazać, że rozbudowany zestaw funkcji ClickUp ogranicza potrzebę korzystania z dodatkowych narzędzi, takich jak Jira, co czyni go nie tylko dobrą opcją do integracji, ale także świetnym rozwiązaniem do zarządzania projektami Alternatywa dla Jira . The Szablon do zwinnego zarządzania projektami i inne szablony doskonalenia procesów mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

ClickUp najlepsze funkcje

Uniwersalne wyszukiwanie usprawnia wyszukiwanie w połączonych aplikacjach i plikach

Kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami w Jira

Płynna integracja z Jira i synchronizacja problemów Jira w celu usprawnienia cyklu pracy

Funkcja Extend Search pomaga w szybkim znajdowaniu i korzystaniu z ulubionych aplikacji

Platforma typu "wszystko w jednym" zmniejsza zapotrzebowanie na inne systemy i narzędzia

Elastyczność integracji umożliwia łatwe dostosowanie do różnych potrzeb i cykli pracy zespołu

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w niestandardowym dostosowywaniu widoków

Aplikacja mobilna może pozostawać w tyle za wersją desktopową pod względem funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp opinie

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Microsoft 365

Via Microsoft Długa dominacja Microsoftu w zakresie pakietów biurowych jest kontynuowana dzięki rozwiązaniu opartemu na chmurze, Microsoft 365. Ta potęga biurowa jest używana przez prawie każdy większy Business.

Jego integracja z Jira usprawnia obsługę projektów Jira, umożliwiając współpracę nad problemami przy użyciu znanych narzędzi, takich jak Microsoft Excel, Teams i innych.

Najlepsze funkcje Microsoft 365

Integracja z Microsoft Teams umożliwia współpracę między zespołami i ich członkami

Eksport i import w programie Excel usprawnia obsługę i analizę danych w problemach Jira

Użytkownicy mogą zarządzać zadaniami Jira bezpośrednio z e-maila dzięki integracji z Microsoft Outlook

OneDrive i SharePoint umożliwiają łatwy dostęp i przechowywanie dokumentów projektów Jira

Integracja z PowerPoint może ułatwić prezentowanie statusów projektów i raportowanie

Usprawnia ogólne zarządzanie projektami i przepływ informacji

Limity Microsoft 365

Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowych ustawień w celu optymalnej integracji z Jira

Może to być przytłaczające dla użytkowników niezaznajomionych z ekosystemem Microsoft

Sporadyczne problemy z synchronizacją danych z Jira w przypadku złożonych cykli pracy

Ceny Microsoft 365

Business Basic: 7,20 USD/miesiąc za użytkownika

7,20 USD/miesiąc za użytkownika Business Standard: 15,00 USD/miesiąc na użytkownika

15,00 USD/miesiąc na użytkownika Business Premium: 26,40 USD/miesiąc na użytkownika

Recenzje Microsoft 365

G2: 4,6/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,6/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 13 000 recenzji)

3. Integracja Jenkins dla Jira

Via Jenkins Ciągła integracja i dostarczanie są obecnie bardzo ważne w tworzeniu oprogramowania. Jenkins jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do automatyzacji procesu tworzenia oprogramowania. To sprawia, że Jenkins jest naturalnym wyborem dla zespołów tworzących oprogramowanie do integracji z Jira. Zespoły DevOps mogą połączyć śledzenie błędów z automatyzacją kompilacji w celu usprawnienia cyklu pracy.

Najlepsze funkcje integracji Jenkinsa z Jirą

Automatyzacja wyzwalaczy kompilacji pozwala na połączenie problemów Jira z kompilacjami Jenkins

Umożliwia użytkownikom Jira widok statusów kompilacji bezpośrednio na stronie problemu Jira

Konfigurowalne reguły synchronizacji zapewniają elastyczność integracji Jira z Jenkinsem

Łatwe ustawienia upraszczają proces integracji Jira z Jenkinsem

Pomaga zespołowi programistów i innym członkom zespołu być na bieżąco

Zapewnia śledzenie zmian od problemów Jira do wdrożenia

Integracja Jenkins dla limitów Jira

Wymaga znajomości Jenkins do ustawienia i użytkowania

Może wymagać dodatkowej konfiguracji Jira w celu optymalizacji integracji

Integracja Jenkins dla cennika Jira

Free i open-source

Integracja Jenkins dla Jira opinie

G2: 4.4/5 (ponad 400 recenzji)

4.4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4. Power BI Connector

Via Atlassian Organizacje odnoszące powodzenie wiedzą, jak korzystać z analityki biznesowej. Oprogramowanie takie jak Power BI ułatwia gromadzenie i interpretowanie danych. Jednak bez połączenia ze źródłami danych, Power BI jest bezsilny. Integracja z Jira umożliwia wizualizację i analizę danych Power BI w Jira, zapewniając zaawansowany wgląd kierownikom projektów i zespołom.

Najlepsze funkcje Power BI Connector

Oferuje zaawansowane narzędzia do wizualizacji danych, takie jak wykresy przestawne i wykresy

Integracja z Microsoft Excel upraszcza obsługę danych z Jira do Excel

Konfigurowalne raportowanie umożliwia tworzenie wysoce dostosowanych raportów dla projektów Jira

Synchronizacja danych w czasie rzeczywistym zapewnia aktualność przepływu informacji z Jira

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest dostępny nawet dla nietechnicznych członków Teams

Funkcje bezpieczeństwa danych zapewniają bezpieczeństwo wrażliwych danych projektu

Ograniczenia Power BI Connector

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników Power BI może być stroma

Czasami synchronizacja danych z dużymi zbiorami danych Jira jest powolna

Wymaga rozszerzenia wiedzy na temat Power BI, aby zmaksymalizować korzyści

Ceny Power BI Connector

Free

Pro: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Premium: $20/miesiąc na użytkownika

Power BI Connector opinie

G2: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 600 recenzji)

5. Miro dla chmury Jira

Via Atlassian Miro to narzędzie do wizualnej współpracy. Jego integracja z chmurą Jira udostępnia to wyjątkowe środowisko użytkownikom Jira.

To łatwe i wysoce wizualne środowisko współpracy idealnie pasuje do kreatywnych i planistycznych scen projektów Jira. Teams, które w dużej mierze polegają na wizualnej burzy mózgów i zwinnych metodologiach, w pełni wykorzystają tę integrację z Jira.

Miro for Jira Cloud najlepsze funkcje

Wizualne narzędzia do współpracy usprawniają burze mózgów i planowanie w projektach Jira

Płynna synchronizacja z chmurą Jira Cloud i dostarczanie aktualizacji w czasie rzeczywistym

Interaktywne tablice pozwalają na kreatywne dyskusje między członkami Teams

Duża biblioteka szablonów dostarcza gotowe szablony dla różnego zakresu projektów

Interfejs "przeciągnij i upuść" upraszcza proces tworzenia problemów i planów Jira

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają zespołom jednoczesną pracę

Miro for Jira Cloud Limity

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać interfejs za przytłaczający

Wymaga dobrego połączenia z Internetem dla optymalnej wydajności

Ceny Miro for Jira Cloud

Free

Starter: $8/miesiąc

$8/miesiąc Business: 16 USD/miesiąc

16 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Opinie o Miro for Jira Cloud

G2: 4,8/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 1 400 recenzji)

6. Infracost

Via Infracost Infracost to rozwiązanie FinOps, które pozwala Businessowi zmaksymalizować ROI z różnych usług w chmurze. Korzystając z integracji z Jira, użytkownicy Infracost mogą skupić się na zarządzaniu kosztami w projektach Jira. Dla zespołów DevOps i firm zarządzających operacjami w chmurze na dużą skalę, połączenie to pozwoli zaoszczędzić znaczne pieniądze i zapewni lepszą przejrzystość kosztów chmury.

Najlepsze funkcje Infracost

Dostawca szczegółowych prognoz kosztów infrastruktury chmury

Płynne połączenie z Jira dla procesów śledzenia kosztów

Pomaga Teams być na bieżąco z ograniczeniami budżetowymi dzięki dostosowywanym alertom budżetowym

Zalecenia dotyczące optymalizacji kosztów sugerują sposoby zmniejszenia wydatków

Przyjazne dla użytkownika raportowanie ułatwia zrozumienie kosztów

Wsparcie dla wielu dostawców chmury sprawia, że jest użyteczne w różnych działach Business

Limity Infracost

Wymaga specjalistycznej wiedzy na temat infrastruktury chmury, aby w pełni wykorzystać narzędzie

Może być skomplikowane w ustawieniu dla użytkowników nietechnicznych

Ceny Infracost

Free

Chmura: 50 USD/miesiąc za użytkownika

50 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Infracost opinie

G2: 5/5 (1 opinia)

7. Freshworks

Via Freshworks Ten pakiet narzędzi do obsługi klienta jest popularny wśród firm ze względu na rozszerzenie kolekcji produktów spełniających różne potrzeby. Jako jedna z najlepszych integracji z Jira, pakiet Freshworks doskonale współpracuje z Jira, oferując zaawansowane możliwości obsługi klienta i zarządzania projektami. Jira łączy się zarówno z Freshdesk, jak i Freshservice - dwoma flagowymi projektami Freshworks.

Najlepsze funkcje Freshworks

Usprawnia obsługę zapytań klientów w Jira

Funkcje automatyzacji oszczędzają czas i zwiększają wydajność

Wielokanałowe wsparcie zapewnia ujednolicony widok interakcji z klientami

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają członkom Teams współpracę nad problemami klientów

Solidne raportowanie i analizy zapewniają wgląd w wydajność obsługi klienta

Przyjazny dla użytkownika interfejs jest łatwy w nawigacji dla wszystkich członków zespołu

Limity Freshworks

Integracja może być złożona, a jej prawidłowe ustawienie może zająć trochę czasu

Niektóre funkcje mogą być zbyt rozbudowane dla mniejszych teamów lub projektów

Opcje niestandardowe mogą być ograniczone w niektórych obszarach

Cennik Freshworks ITSM

Growth: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Pro: $69/miesiąc za użytkownika

$69/miesiąc za użytkownika Enterprise: 109 USD/miesiąc za użytkownika

Freshworks opinie

G2: 4,5/5 (ponad 7 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 7 000 recenzji) Capterra: 5/5 (1 opinia)

Via Applitools Automatyzacja testów pozwala zaoszczędzić zespołom programistycznym znaczną ilość czasu i zmniejszyć liczbę błędów, które trafiają do użytkownika końcowego. Applitools to innowacyjna platforma do testowania wizualnego oparta na AI, która sprawia, że proces ten jest jeszcze bardziej wydajny. Jej integracja z Jira ułatwia śledzenie problemów wykrytych podczas automatyzacji testów, tworząc idealne połączenie dla poprawy zapewnienia jakości.

Oferuje zaawansowane narzędzia AI do testowania interfejsu użytkownika

Usprawnia raportowanie i śledzenie błędów w Jira

Testowanie w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach zapewnia kompatybilność na różnych platformach

Automatyzacja porównywania zrzutów ekranu identyfikuje wizualne regresje

Łatwy w użyciu interfejs upraszcza złożone procesy testowania dla członków Teams

Dobrze współpracuje z innymi narzędziami deweloperskimi i testowymi dzięki rozbudowanemu zestawowi integracji

Może wymagać więcej niż potrzeba w przypadku projektów z minimalnymi komponentami interfejsu użytkownika

Ustawienia integracji mogą być skomplikowane dla osób początkujących w automatyzacji testów wizualnych

Niestandardowy cennik

G2: 4.4/5 (47 recenzji)

4.4/5 (47 recenzji) Capterra: 4.7/5 (30 opinii)

9. Rapid7

Via Rapid7 Rapid7 jest wiodącym dostawcą oprogramowania z zakresu bezpieczeństwa i zgodności. Integracja z Jira koncentruje się na zapewnieniu zarządzania podatnościami i wykrywaniu incydentów.

Problemy z bezpieczeństwem nieuchronnie pojawią się podczas tworzenia projektu oprogramowania. Integracja Rapid7 z Jira pomaga zamknąć luki, przez które te problemy mogłyby się prześlizgnąć.

Najlepsze funkcje Rapid7

Identyfikuje i zarządza lukami w zabezpieczeniach projektów

Usprawnia śledzenie zabezpieczeń w ramach problemów Jira

Oferuje narzędzia do szybkiego reagowania na incydenty bezpieczeństwa

Automatyzacja alertów powiadamiających Teams o potencjalnych zagrożeniach bezpieczeństwa

Konfigurowalne raportowanie dostosowuje się do konkretnych potrzeb projektu

Z przyjaznego dla użytkownika interfejsu mogą korzystać zarówno techniczni, jak i nietechniczni członkowie zespołu

Limity Rapid7

Ustawienie i pełna integracja z Jira mogą być skomplikowane

Niektóre funkcje mogą być zbyt zaawansowane dla mniejszych lub mniej skoncentrowanych na bezpieczeństwie Teams

Ceny Rapid7

Insight VM: 1,94 USD/miesiąc za zasób

1,94 USD/miesiąc za zasób Insight DR: $5,89/miesiąc za zasób

$5,89/miesiąc za zasób Insight AppSec: 175 USD/miesiąc za aplikację

175 USD/miesiąc za aplikację Insight CloudSec: $5,775/miesiąc

Recenzje Rapid7

G2: 4.0/5 (10 opinii)

10. Prognoza.app

Via Prognoza.app Forecast.app to solidne narzędzie do zarządzania projektami, które głęboko integruje się z Jirą, oferując zaawansowane funkcje planowania zasobów i projektów dla doskonalenie procesów biznesowych . Może to być idealne rozwiązanie dla Teams, które chcą kompleksowych rozwiązań do zarządzania projektami wykraczających poza te oferowane przez Jira, ale nadal potrzebują śledzenia problemów i innych narzędzi programistycznych, które oferuje Jira.

Prognoza.app najlepsze funkcje

Dostawca narzędzi do szczegółowego planowania projektów i alokacji zasobów

Rozszerza możliwości systemu Jirazarządzanie projektami możliwości

Oferuje oparty na AI wgląd predykcyjny w oś czasu i zasoby projektu

Umożliwia dokładne śledzenie czasu spędzonego nad problemami i projektami Jira

Pomaga w efektywnym zarządzaniu obciążeniem pracą i obciążeniem zespołu

Łatwy w użyciu dla wszystkich członków zespołu

Ograniczenia Forecast.app

Krzywa uczenia się zaawansowanych funkcji może być stroma

Ceny mogą być wyższe dla mniejszych Teams

Niektóre funkcje mogą wymagać dodatkowej konfiguracji w celu optymalnego wykorzystania z Jira

Prognoza.app ceny

Pro: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Plus: $69/miesiąc za użytkownika

Prognoza.app prognozy

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.1/5 (25 recenzji)

Większa wydajność dzięki ClickUp

Jeśli szukasz nowych śledzenie projektów aby zwiększyć swoją wydajność, ClickUp jest naturalnym wyborem. Podobnie jak Jira, w ClickUp można tworzyć problemy i łatwo śledzić postępy w ich zakończeniu. Wiele teamów przekonało się, że elastyczność dostarczana przez ClickUp jest dokładnie tym, czego potrzebuje ich biznes. Teraz możesz skupić się na tworzeniu świetnego oprogramowania i mniej martwić się o złożoność zarządzania projektami.

