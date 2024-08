8 najlepszych programów do zarządzania cyklem życia produktu w 2024 roku

Wszystko, co dobre, musi się w końcu skończyć, a jak wie każdy menedżer produktu, kolejna najlepsza rzecz jest zawsze tuż za rogiem. Niezależnie od tego, czy pracujesz w dziale rozwoju oprogramowania, czy produkcji, prawdopodobnie żonglujesz kilkoma produktami jednocześnie, znajdującymi się na różnych scenach cyklu życia.

Po pewnym czasie robi się to trochę zagmatwane, prawda?

W końcu skrzypiący, błyszczący nowy produkt ma inne potrzeby niż mniej ekscytujący produkt starszej wersji, który planujesz wycofać w przyszłym roku.

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pomaga zarządzać produktem od koncepcji i projektu aż po wprowadzenie na rynek i wycofanie. Projektanci i inżynierowie używają Rozwiązania PLM ale są one również powszechnymi narzędziami w procesach rozwoju oprogramowania.

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu zapewnia wszystkim - w tym nietechnicznym interesariuszom - większą widoczność tego, co dzieje się ze wszystkimi produktami, bez technicznego żargonu. Mądrze wykorzystywane oprogramowanie PLM przyspiesza wprowadzanie produktów na rynek, podnosi ich jakość i (co jest naszym osobistym faworytem) zwiększa rentowność. 🙌

W tym przewodniku podamy kilka wskazówek, jak znaleźć wysokiej jakości narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu i udostępnimy osiem najlepszych z nich fave picków dla zapracowanych product managerów .

Czego szukać w oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia produktu?

Osiem narzędzi do zarządzania cyklem życia produktu przedstawionych w tym przewodniku pozwoli ci zajść daleko. Skupiliśmy się na oprogramowaniu do zarządzania cyklem życia produktu, które oferuje kluczowe funkcje, takie jak:

Zarządzanie backlogiem: Jako właściciel produktu, twoim zadaniem jest przesiewanie zaległych wniosków o funkcje i błędów w celu poprawy doświadczenia klienta. Ale jeśli masz dziesiątki (lub nawet setki) produktów, zaległości rosną dość szybko. Zdecyduj się na system PLM, któryusprawnia zaległości *Narzędzia bez kodowania: Nie każdy wie, jak kodować. Pewne kodowanie może być konieczne w przypadku bardziej technicznych aplikacji, ale szukaj opcji, które są wyposażone wnarzędzia bez kodu. Sprawia to, że platforma jest dostępna dla osób nietechnicznych i ułatwia życie pracownikom technicznym

Jako właściciel produktu, twoim zadaniem jest przesiewanie zaległych wniosków o funkcje i błędów w celu poprawy doświadczenia klienta. Ale jeśli masz dziesiątki (lub nawet setki) produktów, zaległości rosną dość szybko. Zdecyduj się na system PLM, któryusprawnia zaległości *Narzędzia bez kodowania: Nie każdy wie, jak kodować. Pewne kodowanie może być konieczne w przypadku bardziej technicznych aplikacji, ale szukaj opcji, które są wyposażone wnarzędzia bez kodu. Sprawia to, że platforma jest dostępna dla osób nietechnicznych i ułatwia życie pracownikom technicznym Wizualizacje: Wizualizacje sprawiają, że cykl życia produktu jest bardziej przystępny - zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma produktami jednocześnie. Wybierz rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu, które wizualizuje przepływy pracy, narzędzia, sprinty, automatyzacje i wiele więcej w jednym miejscu

Wizualizuj swoje zadania i przeglądaj inne zależne zadania z ponad 15 widokami w ClickUp

Przydatne narzędzia i integracje: Kto powiedział, że do zarządzania całym cyklem życia produktu potrzebne są osobne narzędzia? Zdobądź platformę, która zrobi to wszystko. Może to obejmowaćPisarz opisów produktów AI lub integrację oprogramowania marketingowego w celu połączenia danych powstania produktu zpromocją produktu. Nie osiadaj na laurach; jest wiele pomocnych opcji do wyboru

8 najlepszych programów do zarządzania cyklem życia produktu w 2024 roku

Chcesz znaleźć najlepsze narzędzie PLM? Nie spędzaj godzin na przekopywaniu Internetu w poszukiwaniu renomowanego dostawcy; zrobiliśmy to za ciebie, kolego.

Sprawdź tę listę, aby wybrać najlepsze oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu dla swojego biznesu.🤩

Listy ClickUp pomagają organizować wydania zarządzania produktem

Nie chcę się chwalić, ale ClickUp dla zarządzania produktami jest szwajcarskim scyzorykiem PLM. Jeśli możesz to sobie wymarzyć, mamy dla tego narzędzie, szablon lub funkcję.

Jako rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu, ClickUp łączy mapy produktów, współpracę i przyjazne dla agile wizualizacje sprintów do zrobienia lepszej pracy w krótszym czasie.

ClickUp różni się od każdego innego PLM na rynku, ponieważ integruje dokumenty, mapy drogowe, cele, zadania, tablice i inne elementy z cyklem pracy DevOps. Zamiast kazać swojemu zespołowi przełączać się między tuzinem narzędzi, aby wykonać jedno zadanie, możesz zachować wszystko w ClickUp, aby zaoszczędzić czas i rozbić silosy.

Dzięki Roadmapping zbierasz opinie i sprinty, wizualizując je w ramach jednej mapy drogowej produktu - a ładne kolory też nie zaszkodzą. Ponieważ wszystkie dokumenty i tablice znajdują się na tej samej platformie, mapy drogowe, sesje burzy mózgów i projekty produktów znajdują się w jednym miejscu, co ułatwia współpracę 📚

Wszystkie pulpity i raporty ClickUp są w pełni konfigurowalne, dzięki czemu możesz uzyskać tak wysoki poziom szczegółowości, jak tylko chcesz. Dodaj widżety dla kluczowych wskaźników wydajności, które są dla Ciebie najważniejsze, abyś nigdy więcej nie musiał szukać ważnych informacji o produkcie.

ClickUp najlepsze funkcje:

Współpraca w czasie rzeczywistym z członkami zespołu i innymi działami za pomocą Celów, Dokumentów i Tablic w potężnych narzędziach do zarządzania projektami

Automatyczne przenoszenie zadań pomiędzy członkami Teams: Koniec z ręcznym przekazywaniem zadań w procesie deweloperskim

Szablony strategii produktu dla cyklu życia produktu

UżyjClickUp AI do tworzenia solidnych planów produktów i dokumentacji w zaledwie kilka minut

Szybka wizualizacja statusów produktów i wydajności zespołów dziękikonfigurowalnym pulpitom i raportowaniu dla zespołów rozwoju oprogramowania lub zarządzania testami

ClickUp limits:

Niektóre funkcje ClickUp są dostępne tylko dla użytkowników premium

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że ClickUp ma tak wiele funkcji, że na początku korzystanie z niego może być onieśmielające

Ceny ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie

$7/miesiąc za użytkownika, płatne rocznie; $10/miesiąc za użytkownika, płatne miesięcznie Business: $12/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $19/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie

$12/miesiąc na użytkownika, płatne rocznie; $19/miesiąc na użytkownika, płatne miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (8,300+ recenzji)

4.7/5 (8,300+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 700 recenzji)

2. Jira

przez Atlassian Jira jest przede wszystkim narzędziem do tworzenia oprogramowania przeznaczonym dla zwinnych cykli pracy ale działa również w przypadku metodologii kaskadowych.

Jeśli jesteś programistą, jest to rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produktu dla Ciebie. Jira naśladuje wygląd i sposób działania osobistych zespołów zwinnych i scrumów, więc jest również pomocna dla zdalnych zespołów programistycznych.

W aplikacji Jira można tworzyć personę użytkownika i historie, śledzenie problemów i przypisywanie zadań do zespołu. Platforma jest w pełni konfigurowalna, więc możesz ją dowolnie modyfikować, aby dopasować ją do swojego cyklu pracy i specyfiki rozwoju oprogramowania.

Ponadto, Jira integruje się z wieloma aplikacjami innych firm za pośrednictwem Atlassian Marketplace, więc integracja jest na wyciągnięcie ręki.

Najlepsze funkcje Jira:

Funkcje automatyzacji bez użycia kodu, takie jak wyzwalacze, pozwalają zaoszczędzić czas

Wizualne dane na temat wydajności w czasie rzeczywistym

Zarządzanie zwinnymi zadaniami na cyfrowej tablicy Kanban

Jira limits:

Jira jest przeznaczona dla zespołów programistycznych, więc jeśli nie jesteś zespołem programistycznym, prawdopodobnie nie ma sensu korzystać z tego narzędzia

Jira jest skomplikowana w użyciu i ma wysoką barierę wejścia dla oprogramowania do zarządzania projektami

Ceny Jira:

Free

Standard: $7.75/użytkownika, do 35,000 użytkowników

$7.75/użytkownika, do 35,000 użytkowników Premium: $15.25/użytkownika

$15.25/użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Jira oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (5,400+ recenzji)

4.3/5 (5,400+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 200 opinii)

Check out these **Alternatywy dla Jira !

3. Oracle Agile PLM

przez Oracle Czy jesteś firmą Oracle? Jeśli tak, wypróbuj oprogramowanie Oracle Agile do zarządzania cyklem życia produktu.

Jest to PLM w chmurze, więc Twój zespół może uzyskać do niego dostęp z dowolnego miejsca. Ma to największy sens dla teamów, które polegają na wielu informacjach związanych z produktem - takich jak dane w czasie rzeczywistym lub raportowanie błędów - w celu standaryzacji i strukturyzacji danych.

Oracle jest bardziej popularny wśród przedsiębiorstw, ponieważ organizuje dużą ilość złożonych danych bez uszczerbku dla wydajności. Platforma ta pozwala scentralizować zarządzanie dokumentacją produktową, analizy przyczyn źródłowych i rozwój produktów w całym przedsiębiorstwie.

Najlepsze funkcje Oracle Agile PLM:

Oracle PLM dobrze integruje się z innymi rozwiązaniami Oracle, więc jeśli już korzystasz z Oracle, jest to strzał w dziesiątkę

Zmniejszenie ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych produktów poprzez tworzeniedokumentów dotyczących wymagań produktowych dla wszystkich linii produktów

Egzekwuj zgodność z przepisami na każdej scenie cyklu życia oprogramowania, dodając swoje standardy do Oracle

Limity Oracle Agile PLM:

Oracle ma wiele dzwonków i gwizdków, więc jest trudny w użyciu dla początkujących

Narzędzia do zarządzania projektami nie są dostępne w wersji Free ani Freemium

Ceny Oracle Agile PLM:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Oracle Agile PLM:

G2: 4.0/5 (60+ reviews)

4.0/5 (60+ reviews) Capterra: 4,2/5 (ponad 20 opinii)

4. New Relic

przez New Relic New Relic to rozwiązanie do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM) zaprojektowane z myślą o inżynierii oprogramowania i procesach produkcyjnych. To narzędzie ALM specjalizuje się w upraszczaniu danych telemetrycznych, które są informacjami pobieranymi z urządzeń obsługujących Internet rzeczy (IoT).

New Relic jest bardziej odpowiedni do produkcji części lotniczych lub motoryzacyjnych, ale zespoły programistów przysięgają na jego solidne funkcje. Może zarządzać rozwojem aplikacji, zatrzymywać błędy i optymalizować wrażenia użytkownika.

Podobają nam się również zintegrowane funkcje bezpieczeństwa zarządzania cyklem życia aplikacji, które są idealne dla firm o znaczeniu krytycznym, które nie mogą mieć cyberprzestępstwa. 👀

Najlepsze funkcje New Relic:

New Relic oferuje bezpłatny poziom z bogatymi funkcjami, dzięki czemu można go wypróbować przed zakupem

Zarządzanie wydaniami i kontrola wersji zapewniają więcej kontekstu dla każdego produktu

New Relic ma ponad 600 integracji

New Relic Grok to asystent obserwowalności AI, który upraszcza dane telemetryczne za pomocą przetwarzania języka naturalnego, a la ChatGPT

Limity New Relic:

New Relic jest dobrym rozwiązaniem tylko dla wysoce technicznych teamów i pól o ścisłym procesie rozwoju

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma ma opóźnienia i problemy z dostępem

Inni twierdzą, że koszty licencji są zbyt wysokie

Ceny New Relic:

Standard: Free dla jednego użytkownika pełnej platformy; $99/miesiąc za dodatkowego użytkownika, do pięciu użytkowników

Free dla jednego użytkownika pełnej platformy; $99/miesiąc za dodatkowego użytkownika, do pięciu użytkowników Pro: 349 USD/miesiąc za użytkownika pełnej platformy, rozliczane rocznie

349 USD/miesiąc za użytkownika pełnej platformy, rozliczane rocznie Enterprise: $549/miesiąc za użytkownika pełnej platformy, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje New Relic:

G2: 4.3/5 (400+ recenzji)

4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 160 recenzji)

5. Productboard

przez Tablica produktów Productboard jest unikalnym rodzajem oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu, ponieważ daje klientowi głos na każdej scenie cyklu życia produktu. Większość firm korzysta z oddzielnego oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu platformę niestandardowych opinii klientów do zrobienia tego, ale Productboard łączy informacje zwrotne z zadaniami i priorytetami.

Productboard łączy Teams - nawet z różnych działów - z jedną mapą drogową i ustandaryzowanymi praktykami pracy.

Productboard umożliwia współtworzenie produktów wraz z niestandardowymi klientami. Jeśli klient zażąda określonej funkcji, oprogramowanie waży znaczenie żądania funkcji wraz z poziomem ważności klienta (np. roczny powtarzający się przychód, wielkość itp.), aby pomóc w ustaleniu priorytetów nowych funkcji i poprawek.

Najlepsze funkcje Productboard:

Productboard oferuje bezpłatną wersję próbną

Productboard wykorzystuje ranking oparty na danych, aby automatycznie nadawać priorytet ważnym elementom: Koniec zgadywania

Productboard AI szybko analizuje opinie, aby usprawnić opinie o produkcie i ułatwić wysiłek związany z zarządzaniem testami

Limity Productboard:

Productboard nie obejmuje zarządzania zadaniami. Brakuje również integracji z innymi firmami w zakresie zarządzania cyklem życia aplikacji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma jest niestandardowa i elastyczna

Ceny Productboard:

Essentials: 20 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

20 USD/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Pro: $80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Productboard:

G2: 4.3/5 (220+ recenzji)

4.3/5 (220+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 140 recenzji)

Check out these **Alternatywy dla płyt głównych !

6. PTC Windchill

przez PTC Windchill PLM firmy PTC jest pomocny w szerokim zakresie zastosowań, ale naprawdę błyszczy w przestrzeni produktów fizycznych. To oprogramowanie jest przeznaczone dla wielofunkcyjnych Teams które pracują zdalnie lub w różnych centrach produkcyjnych na całym świecie.

Windchill może być tak techniczny lub tak prosty, jak chcesz. Pakiety Non-Expert upraszczają zawartość PLM, aby technologia była bardziej dostępna dla wszystkich zespołów w procesie rozwoju.

Windchill może być zainstalowany lokalnie lub w chmurze. Integruje się nawet z systemem zarządzania zasobami Enterprise

ERP

aby zebrać wszystkie dane dotyczące produktów w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje PTC Windchill:

Windchill oferuje dodatki, które sprawiają, że platforma jest bardziej odpowiednia dla danej roli, branży lub zadania

Widok danych produktu w 2D, 3D, a nawet w rzeczywistości rozszerzonej

Zarządzanie danymi produktu i dynamiczna wizualizacja w czasie rzeczywistym

Limity PTC Windchill:

Ma stromą krzywą uczenia się dla niektórych projektów oprogramowania

Windchill może być zbyt kosztowny dla małych zespołów zajmujących się rozwojem biznesu

Ceny PTC Windchill:

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje PTC Windchill:

G2: 4.0/5 (80+ recenzji)

4.0/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2 recenzje)

7. Upchain

przez Autodesk Upchain to produkt Autodesk, który łączy ludzi, dane i procesy biznesowe w ramach jednej platformy. Określa się jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich danych o produkcie, co jest nie lada wyczynem. 🌻

Podoba nam się modułowy kreator procesów i cykli pracy Upchain typu "przeciągnij i upuść". Nie ma potrzeby kodowania czegokolwiek: wystarczy zwizualizować cykl życia produktu za pomocą kilku kliknięć i gotowe.

Upchain jest również dostępny w wielu różnych wersjach i oferuje rozwiązania dla zespołów Enterprise, inżynierów projektantów, a nawet zespołów nieinżynieryjnych, które potrzebują czegoś mniej technicznego.

Najlepsze funkcje Upchain:

Upchain umożliwia integrację projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), połączenie interfejsu programowania aplikacji oraz integrację z danymi planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania powiązaniami z klientami

Upchain posiada wersję mobilną umożliwiającą dostęp w podróży

Zapewnij dostęp do plików CAD wszystkim osobom w organizacji, nawet jeśli nie posiadają licencji CAD

Limity Upchain:

Oferuje tylko aplikację internetową

Upchain ma pewne limity związane z przetwarzaniemdokumenty techniczne produktów Cennik Upchain:

Kontakt w sprawie cen

Upchain oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (100+ recenzji)

4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (1 opinia)

8. Siemens Teamcenter

przez Siemens Siemens Teamcenter obejmuje każdą scenę zarządzania cyklem życia, od wymagań, przez projektowanie i wizualizację, aż po połączenie.

Jest to potężne PLM, które jest wyposażone w przydatne funkcje, takie jak cyfrowe bliźniaki. Nie każda firma będzie tego potrzebować, ale jest to świetne rozwiązanie, jeśli chcesz tanio symulować fizyczne prototypy w środowisku cyfrowym. Mądrze wykorzystane cyfrowe bliźniaki znacznie przyspieszają fazę projektowania.

Teamcenter jest dostępny lokalnie, w chmurze, a nawet jako oprogramowanie jako usługa (SaaS). Jest to rozwiązanie zarówno dla małych firm, jak i przedsiębiorstw, choć prawdopodobnie bardziej pasuje do dużych przedsiębiorstw ze względu na integrację z innymi technologiami Siemens.

Najlepsze funkcje Siemens Teamcenter:

Siemens oferuje dodatkowe komponenty do rozwoju oprogramowania 3D, CAD i oprogramowania do przewidywania wydajności

Zarządzanie kosztami produktu z poziomu PLM

Analiza PLM w czasie rzeczywistym, aby utrzymać zespół na celu

Siemens Teamcenter limits:

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z wdrożeniem i użytecznością

Teamcenter nie oferuje opcji Free lub Freemium

Ceny Siemens Teamcenter:

Kontakt w sprawie cen

Siemens Teamcenter oceny i recenzje:

G2: 4.3/5 (280+ recenzji)

4.3/5 (280+ recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 80 opinii)

Porzuć arkusze kalkulacyjne: Użyj ClickUp dla PLM

Twoi niestandardowi klienci wymagają szybszych, bardziej innowacyjnych produktów. Ponieważ procesy zarządzania stają się z dnia na dzień coraz bardziej złożone, najwyższy czas podarować swojemu zespołowi solidne oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu.

Najbardziej wydajną i oszczędzającą czas opcją na tej liście jest ClickUp. Tysiące firm polega na ClickUp, aby pisać opisy produktów za pomocą AI, udostępniać dokumentację produktów i wizualizować zwinne cykle pracy w tym samym pulpicie.

Wiemy jednak, że zobaczyć znaczy uwierzyć. Załóż konto ClickUp już teraz aby napędzać swój zespół - to Free Forever, nie wymaga karty kredytowej. ✨