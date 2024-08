10 najlepszych narzędzi do zbierania opinii klientów w celu poprawy satysfakcji klientów w 2024 r

Reagowanie na opinie zwiększa zadowolenie klientów i buduje ich lojalność. Zanim jednak będziesz mógł odpowiedzieć na opinie, musisz je zebrać.

Narzędzia do zbierania opinii klientów znalazły swoje miejsce w wielu niestandardowych rozwiązaniach technologicznych strategie zarządzania relacjami z klientami . Narzędzia te występują w różnych formularzach, takich jak oprogramowanie do ankiet online z gotowymi szablonami ankiet i widżetami opinii użytkowników.

Niezależnie od tego, czy chcesz zagłębić się w zachowania użytkowników, zmierzyć swój wynik promotora netto, czy poprawić jakość obsługi klienta, istnieje produkt, który spełni Twoje potrzeby. W tym przewodniku omówimy najlepsze dostępne narzędzia do zbierania opinii klientów i wyjaśnimy, co je wyróżnia. 🛠️

Czym są narzędzia do zbierania opinii klientów?

Narzędzia do zbierania opinii klientów to oprogramowanie, które pomaga firmom zbierać opinie klientów od użytkowników ich produktów lub usług w celu zrozumienia i poprawy doświadczeń klientów. W zależności od oprogramowania, firmy mogą gromadzić dane za pośrednictwem forów z opiniami, recenzji online i wyskakujących ankiet.

Organizacje mogą następnie stworzyć pętlę sprzężenia zwrotnego, co pozwala im być proaktywnymi w zakresie zwiększania satysfakcji klientów i dostarczania swoim wewnętrznym zespołom krytycznych informacji zwrotnych za pośrednictwem szablony planów poprawy wydajności . Narzędzia te obejmują widżety opinii, które marki mogą osadzać na swoich stronach internetowych i ankiety w aplikacjach mobilnych, które zbierają opinie w podróży.

Czego należy szukać w narzędziach do zbierania opinii klientów?

Szukając najlepszych narzędzi do zbierania opinii klientów, należy pamiętać o następujących kluczowych kwestiach:

Wielokanałowe zbieranie opinii: Wybrane narzędzie powinno umożliwiać zbieranie opinii z wielu kanałów, w tym aplikacji mobilnych, stron internetowych i interakcji osobistych

Wybrane narzędzie powinno umożliwiać zbieranie opinii z wielu kanałów, w tym aplikacji mobilnych, stron internetowych i interakcji osobistych Niestandardowe ankiety: Idealne narzędzie pozwoli ci tworzyć ankiety dostosowane do konkretnych pytań, aby uzyskać wgląd w całą podróż klienta

Idealne narzędzie pozwoli ci tworzyć ankiety dostosowane do konkretnych pytań, aby uzyskać wgląd w całą podróż klienta Zaawansowana analityka: Poza samym zbieraniem opinii klientów, narzędzie powinno posiadać funkcje analizy opinii, aby przekształcić surowe dane w przydatne informacje zwrotne, takie jak wykorzystywanie opinii użytkowników do ustalania priorytetów projektów

Poza samym zbieraniem opinii klientów, narzędzie powinno posiadać funkcje analizy opinii, aby przekształcić surowe dane w przydatne informacje zwrotne, takie jak wykorzystywanie opinii użytkowników do ustalania priorytetów projektów Przyjazny dla użytkownika interfejs: Oprogramowanie, które jest trudne w użyciu może być bardziej przeszkodą niż atutem. Idealne narzędzie powinno umożliwiać każdemu szybkie rozpoczęcie pracy i idealnie zawierać gotowe do użycia zasoby, takie jak free feedback formularz szablony aby od razu rozpocząć pracę

Oprogramowanie, które jest trudne w użyciu może być bardziej przeszkodą niż atutem. Idealne narzędzie powinno umożliwiać każdemu szybkie rozpoczęcie pracy i idealnie zawierać gotowe do użycia zasoby, takie jak free feedback formularz szablony aby od razu rozpocząć pracę Wizualne informacje zwrotne: Niektóre z najlepszych narzędzi do zbierania opinii klientów zapewniają klientom wizualne mechanizmy opinii, które pozwalają im wyróżnić określone obszary strony internetowej lub produktu

Niektóre z najlepszych narzędzi do zbierania opinii klientów zapewniają klientom wizualne mechanizmy opinii, które pozwalają im wyróżnić określone obszary strony internetowej lub produktu Fora opinii: Narzędzie powinno mieć fora opinii, które pozwalają klientom dyskutować o produktach, przesyłać prośby i wchodzić w interakcje bezpośrednio z członkami zespołu

Narzędzie powinno mieć fora opinii, które pozwalają klientom dyskutować o produktach, przesyłać prośby i wchodzić w interakcje bezpośrednio z członkami zespołu Natychmiastowa informacja zwrotna: Najlepsze narzędzia będą miały mechanizmy natychmiastowej informacji zwrotnej, które pozwolą ci proaktywnie reagować na skargi lub sugestie klientów

Najlepsze narzędzia będą miały mechanizmy natychmiastowej informacji zwrotnej, które pozwolą ci proaktywnie reagować na skargi lub sugestie klientów Możliwości integracji: Platforma do zbierania opinii klientów powinna płynnie integrować się z innymi narzędziami narzędzia i oprogramowanie do obsługi klienta kanałami obsługi klienta i innymi kluczowymi elementami stosu technologicznego

10 najlepszych narzędzi do zbierania opinii klientów w 2024 roku

Przy tak wielu opcjach, znalezienie odpowiedniego narzędzia do zbierania opinii klientów może mieć ogromne znaczenie. Poniższa lista narzędzi do zbierania opinii klientów obejmuje zakres przypadków użycia, aby pomóc w rozpoczęciu poszukiwań:

1.

ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

ClickUp to platforma do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", która zapewnia wiele funkcji korzystnych dla innych zadań, w tym narzędzia do zbierania opinii użytkowników. Na przykład,

Formularze ClickUp

ma na celu ułatwienie zbierania opinii, a niestandardowe formularze można wykorzystać do żądania opinii klientów i zbierania konkretnych informacji istotnych dla danego produktu. Dostępny jest nawet

Szablon formularza opinii ClickUp

który pokazuje możliwości platformy do zrobienia.

Dokumenty ClickUp

to kolejne narzędzie do zbierania opinii klientów, które oferuje przestrzeń do współpracy przy tworzeniu i edytowaniu dokumentów. To świetny sposób na dokumentowanie lub zbieranie opinii od użytkowników. Zapewnia również repozytorium dokumentów związanych z opiniami i pomaga w dostosowaniu i informowaniu wszystkich członków zespołu.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych formularzy do udostępniania użytkownikom w celu uzyskania opinii

Kategoryzowanie typów opinii za pomocą pól niestandardowych

Omawianie opinii z członkami Teams za pomocą funkcji komentarzy

Tworzenie zadań i przypisywanie członków zespołu do odpowiedzi na opinie

Tworzenie i udostępnianie często zadawanych pytań lub drogowskazów do sekcji baza wiedzy aby odpowiedzieć na często zadawane pytania

Limity ClickUp

Krzywa uczenia się może być stroma dla niektórych użytkowników, ponieważ ClickUp jest platformą typu "wszystko w jednym" łączącą funkcje znalezione w narzędziach do zarządzania projektami, oprogramowanie do niestandardowego powodzenia klienta i wiele więcej

Aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Canny

Via

Canny

To narzędzie do zbierania opinii klientów pomaga organizacjom tworzyć dynamiczną pętlę opinii klientów. Dostawcy tworzą zgłoszenia funkcji, aby przekazać swoje opinie. Inni użytkownicy następnie głosują na te prośby, pomagając ustalić priorytety, nad którymi należy pracować.

To demokratyczne podejście zapewnia wgląd w preferencje klientów i zmiany, które użytkownicy cenią najbardziej. Widżet opinii, który łatwo integruje się z aplikacjami lub stronami internetowymi, zbiera opinie klientów.

Najlepsze funkcje Canny

Gromadzenie opinii o produktach w jednym miejscu

Analizowanie danych zwrotnych w celu podejmowania decyzji dotyczących produktu

Ustalanie priorytetów i planowanie funkcji w oparciu o informacje zwrotne

Ogłaszanie aktualizacji produktu w celu zaangażowania niestandardowych klientów

Integracja oprogramowania z innymi narzędziami do zarządzania projektami

Limity Canny

Może być drogie

Brak możliwości tworzenia białych etykiet

Import danych wymaga więcej opcji

Kanciaste ceny

Free

Rozwój: 360 USD/miesiąc

Business: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Canny

Capterra: 4.7/5 (44 opinie)

3. Survicate

Via

Survicate

Survicate umożliwia skuteczne zbieranie opinii klientów za pośrednictwem różnych mediów, w tym celowych ankiet, widżetów opinii i narzędzi do zbierania opinii na stronie internetowej. Umożliwia organizacjom tworzenie ankiet opinii klientów, które rezonują z ich odbiorcami, wykorzystując analizę nastrojów do oceny nastrojów i opinii respondentów.

Narzędzie bez trudu integruje się z popularnymi platformami do zarządzania relacjami z klientami i platformami marketingowymi, usprawniając proces gromadzenia danych. Survicate oferuje również ankiety NPS, pozwalające mierzyć lojalność klientów i identyfikować obszary, w których można poprawić doświadczenie klienta i wspierać długoterminowe relacje.

Najlepsze funkcje Survicate

Przeprowadzanie wielokanałowych ankiet opinii klientów

Śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników opinii klientów

Tworzenie profesjonalnych ankiet z ponad 400 szablonami

Integracja oprogramowania z innymi narzędziami innych firm

Korzystaj z zaawansowanych celów, aby poprawić ocenę odpowiedzi

Limity Survicate

Czasami powolny backend

Mniej funkcji w porównaniu z konkurencją

Stroma krzywa uczenia się dla niektórych funkcji

Survicate pricing

Starter: 53 USD/miesiąc

Business: $117/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Survicate oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (29 recenzji)

4. Pętla

przez

Pętla

Ten stosunkowo nowy produkt jest wizualnym narzędziem opinii klientów, które pozwala użytkownikom robić zrzuty ekranu strony internetowej lub aplikacji internetowej i dodawać do nich adnotacje. Widżet opinii osadza się na stronach internetowych, zapewniając dostawcom łatwy dostęp.

Tak widoczne umieszczenie widgetu na stronie zachęca do tworzenia pętli opinii, przypominając odwiedzającym, że organizacja dba o zadowolenie klientów. Pętla opinii służy jako potężny czynnik napędzający analizę nastrojów klientów.

Loop oferuje również narzędzia do tworzenia forum użytkowników, na którym klienci mogą przekazywać bezpośrednie opinie i wchodzić w interakcje z członkami personelu i innymi użytkownikami.

Najlepsze funkcje Loop

Wizualne opinie klientów zintegrowane bezpośrednio z witryną

Osadzone forum pozwala użytkownikom głosować na opinie

System ocen umożliwia ocenianie opinii w skali od 1 do 10, zapewniając wysoką jakość opinii

Opinie w aplikacji pozwalają użytkownikom robić zrzuty ekranu i dodawać adnotacje do określonych sekcji

Limity pętli

Limit niestandardowych opinii klientów

Ceny pętli

Free

Premium: 39 USD/miesiąc

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Loop oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

5. Typeform

Via

Typeform

Typeform to narzędzie ankietowe o interaktywnym i przyjaznym dla użytkownika wyglądzie. Oferuje kilka szablonów ankiet, które pozwalają szybko rozpocząć zbieranie opinii.

Firmy mogą tworzyć nieograniczone ankiety, aby zagłębić się we wszystkie aspekty doświadczenia klienta, w tym ankiety celowe, które wskazują określone segmenty klientów, aby uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na doświadczenie klienta. Może to pomóc w oświetleniu segmentów klientów i upewnieniu się, że wysiłki marketingowe przemawiają do ich preferencji.

Organizacje mogą nawet korzystać z funkcji analitycznych Typeform, aby analizować opinie klientów i wykorzystywać je do napędzania ich powodzenia.

Najlepsze funkcje Typeform

Zawiera formularze, które mają być odświeżająco różne

Prezentuje jedno pytanie na raz, dzięki czemu wypełnianie formularza nie wymaga wysiłku

Funkcje przyciągające wzrok użytkowników dzięki efektownej grafice

Umożliwia osadzanie formularzy na różnych platformach

Integruje się z ponad 120 innymi narzędziami

Limity Typeform

Zbyt restrykcyjny plan Free, w przeciwieństwie do wielu innych najlepszych alternatyw Typeform

Opóźniona wydajność w przypadku złożonych formularzy

Kosztowna struktura cenowa

Ceny Typeform

Free

Podstawowy: $29/miesiąc

Plus: $59/miesiąc

Business: $99/miesiąc

Typeform oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 650 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

6. Feefo

Via

Feefo

Feefo ma na celu zapewnienie autentycznych środków do zbierania opinii klientów, koncentrując się na recenzjach online, które podlegają ścisłemu procesowi weryfikacji, aby zapewnić, że opinie są ważne i reprezentują rzeczywiste doświadczenia klientów.

Narzędzia analityczne dostępne w Feefo pomagają zidentyfikować przerwy w satysfakcji klientów i dokładnie wskazać obszary wymagające uwagi. Przejrzystość i zaufanie, które te interakcje wspierają, pomagają budować retencję klientów, pozwalając organizacjom na budowanie reputacji powodzenia wśród klientów.

Najlepsze funkcje Feefo

Największa zweryfikowana platforma opinii kupujących

Prawdziwe i zweryfikowane recenzje

Ulepszony produkt i niestandardowe doświadczenia klientów

Limity Feefo

Może być drogie

Raportowanie może być skomplikowane, zwłaszcza jeśli integrujesz się z oprogramowanie do utrzymania klientów

Cennik Feefo

Podstawowy: 119 USD/miesiąc

Enhanced: 299 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Feefo

G2: 4.2/5 (20+ recenzji)

Capterra: 4/5 (2 recenzje)

7. Hotjar

Via

Hotjar

Hotjar to coś więcej niż tylko oprogramowanie do zbierania opinii klientów: to zakończone rozwiązanie do zarządzania doświadczeniami klientów. Obejmuje to zestaw narzędzi do testowania użytkowników, które pozwalają organizacjom uzyskać dogłębny i praktyczny wgląd w zachowanie klientów na stronach internetowych i zapewniają informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które Hotjar prezentuje w łatwej do zrozumienia wizualizacji.

Gromadzenie danych pochodzi z rejestrowania danych wejściowych klientów na stronach internetowych i bezpośrednich opinii użytkowników. Te łatwo dostępne dane można wykorzystać do zwiększenia wartości życiowej klientów.

Najlepsze funkcje Hotjar

Używaj map cieplnych, aby ocenić, które części Twojej witryny przyciągają najwięcej uwagi

Nagrywanie rzeczywistych sesji użytkowników w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów

Zbieranie bezpośrednich opinii od użytkowników podczas korzystania z witryny

Tworzenie ankiet w celu bezpośredniego zaangażowania użytkowników

Przeprowadzanie wywiadów indywidualnych z niestandardowymi użytkownikami

Limity Hotjar

Ograniczony darmowy plan

Stroma krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji

Limity przechowywania danych

Ceny Hotjar

Free

Observe Plus: 32 USD/miesiąc

Observe Business: $80/miesiąc

Observe Scale: $171/miesiąc

Ask Plus: 48 USD/miesiąc

Ask Business: 64 USD/miesiąc

Ask Scale: 128 USD/miesiąc

Engage Plus: 280 USD/miesiąc

Engage Business: 440 USD/miesiąc

Engage Scale: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4.3/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 450 recenzji)

8. Sprinklr Insights

Via

Sprinklr Insights

Sprinklr Insights to solidne narzędzie do zbierania opinii klientów, które dokładnie zarządza i analizuje opinie klientów. Pełni funkcję ujednoliconej platformy do zbierania opinii klientów z różnych punktów styku, umożliwiając zakończoną integrację danych klientów.

Poza narzędziem do zbierania opinii, zaawansowana analityka Sprinklr dostarcza praktycznych informacji. Ulepszenia sztucznej inteligencji (AI) sprawiają, że i tak już cenne opinie są jeszcze bardziej przydatne.

Najlepsze funkcje Sprinklr Insights

Ujednolicona platforma niestandardowego doświadczenia klienta

Słuchanie oparte na AI dla głębszego wglądu w informacje zwrotne

Interpretacja głosów klientów w czasie rzeczywistym

Limity Sprinklr Insights

Ograniczone możliwości zaangażowania

Opcje publikowania, które mogłyby być bardziej rozbudowane

Brak funkcji dotyczących wsparcia LinkedIn

Cennik Sprinklr Insights

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Sprinklr Insights

G2: 4,3/5 (ponad 50 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (ponad 50 recenzji)

9. Userbrain

Via

Userbrain

Oprogramowanie do zbierania opinii użytkowników Userbrain ma unikalną propozycję wartości. Jego duża baza danych wolontariuszy zapewnia organizacjom rzeczywisty wgląd użytkowników w ich produkty. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą przeprowadzić wczesne testy doświadczeń klientów w zakresie nowych produktów lub nowych funkcji dla istniejących produktów.

Ponieważ jest to unikalny sposób zbierania opinii w porównaniu z innymi elementami na tej liście, Userbrain doskonale łączy się z wieloma innymi narzędziami do zbierania opinii klientów.

Najlepsze funkcje Userbrain

Tworzenie testów użytkownika w kilka minut

Dostęp do ogromnej puli testerów

Uzyskiwanie wglądu w wideo interakcji użytkowników w czasie rzeczywistym

Lepsza reakcja na opinie dzięki funkcjom współpracy

Limity Userbrain

Interfejs mobilny wymaga dopracowania

Funkcje oprogramowania mają pewne limity w porównaniu z konkurencją

Informacje zwrotne od testerów nie zawsze są wnikliwe

Ceny Userbrain

Starter: 99 USD/miesiąc

Pro: 299 USD/miesiąc

Agencja: $799/miesiąc

Pay as you go: 39 USD za testera

Oceny i recenzje Userbrain

G2: 5/5 (pięć recenzji)

Capterra: 4.3/5 (86 recenzji)

10. SurveyMonkey

Via

SurveyMonkey

Jedna z największych marek wśród narzędzi do zbierania opinii, SurveyMonkey oferuje platformę do tworzenia i dystrybucji niestandardowych ankiet. Chociaż istnieje wiele narzędzi o najwyższej ocenie

SurveyMonkey alternatywy

surveyMonkey pozostaje jednym z najlepszych narzędzi do zbierania opinii klientów na rynku.

Dostarcza szyk szablonów i niestandardowych opcji, które pomagają organizacjom skutecznie zbierać opinie klientów. Możesz osadzić widżet ankiety na stronach internetowych, aby przechwytywanie opinii użytkowników było bardziej płynne i wykorzystać wynik promotora netto do oceny lojalności i satysfakcji klientów.

Najlepsze funkcje SurveyMonkey

Obsługuje szeroki zakres przypadków użycia

Integruje się z ponad 100 aplikacjami

Pozwala łatwo tworzyć i niestandardowe formularze

Pomaga tworzyć lepsze ankiety dzięki wbudowanemu AI

Limity SurveyMonkey

Ograniczony darmowy plan

Limity odpowiedzi są niskie

Krzywa uczenia się dla zaawansowanych funkcji

Ceny SurveyMonkey

Użytkownicy indywidualni: $39/miesiąc

Teams: $25/miesiąc za użytkownika

Premier: $75/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje SurveyMonkey

G2: 4,4/5 (ponad 18 tys. recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 9 500 recenzji)

