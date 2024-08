Tworzenie skutecznych person użytkowników dla ukierunkowanego zasięgu (w tym szablony i przykłady)

Czy kiedykolwiek przeglądałeś swój kanał społecznościowy i natknąłeś się na reklamę, która wydawała się być stworzona dla Ciebie? Cóż, prawdopodobnie tak było. 🤓

Nie martw się, ten artykuł nie jest o agencie CIA mieszkającym w twoim telefonie - jest o produktach, które te reklamy próbują ci sprzedać. A dokładniej o produktach, które kupiłeś i które absolutnie pokochałeś.

Znasz te produkty. Te, które rozwiązały każdy niszowy problem, nie wymagały czasu na naukę i sprawiły, że życie zawodowe stało się o wiele łatwiejsze. Nie chcę rozbijać twojej bańki, ale za twoją reklamą stał cały zespół marketingowy. I ten zespół prawdopodobnie przewidział to z daleka, ponieważ pasujesz do jednej z ich person użytkowników. 🫱🏼‍🫲🏾

Persony użytkowników są częścią procesu planowania marketingowego który określa, do kogo kierujesz marketing, jak do nich dotrzeć i co im powiedzieć. Zasadniczo jest to fikcyjna osoba, która reprezentuje idealną grupę docelową.

Jest to istotna informacja nie tylko dla zespołów marketingowych, ale także dla zespołu projektowego, sprzedaży i kreacji w całej organizacji. Zrozumienie docelowych użytkowników jest kluczem do poprawy doświadczenia klienta z produktem i będzie miało duży wpływ na przyszły rozwój produktu i komunikację.

Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz tworzyć persony użytkowników, czy też chcesz odświeżyć te nieaktualne zasoby, ten artykuł jest dla Ciebie! Dowiedz się wszystkiego, aby stworzyć konkurencyjną i skuteczną personę użytkownika, ponieważ omawiamy kluczowe definicje, elementy, szablony i przykłady, aby rozpocząć proces.

Czym jest persona użytkownika?

User persona to nieco fikcyjna i realistyczna postać, która reprezentuje najważniejsze grupy użytkowników twojego produktu. Mówimy nieco fikcyjna, ponieważ chociaż ta osoba jest ostatecznie wymyślona, jej dane demograficzne, rola, motywacje i codzienne problemy są oparte na rzeczywistych badaniach użytkowników i danych, aby pomóc firmom lepiej zrozumieć ludzi napędzających ich biznes. Więc nawet jeśli Barb, Head of HR, jest technicznie wyobrażona przez twój zespół, jej doświadczenie przemówi do prawdziwych użytkowników w podobnych rolach i pokaże im, jak korzystać z twojego produktu. A to buduje empatię!

Twoi użytkownicy poczują się tak, jakby byli widziani i w pewnym sensie, jakbyś ich znał. Dlatego te zasoby są bardziej szczegółowe, niż mogłoby się wydawać.

Szczegółowa persona określa wiek, lokalizację, styl życia, codzienne czynności, a może nawet potencjalne cytaty, które twoja persona użytkownika mogłaby powiedzieć. Nie mówimy, że musisz rozpakowywać skłonności Barb z dzieciństwa - ale notatka, że jest ona obeznaną z technologią 37-letnią mamą trójki dzieci, która podróżuje przez cały rok, jednocześnie żonglując swoją zdalną rolą na wyższym szczeblu, jest zdecydowanie kluczem.

Dlaczego User Personas są przydatne?

Persony użytkowników (czasami określane jako buyer persona) są pierwszym krokiem do zrozumienia elementu "Co z tego będę miał?", którego szuka każdy potencjalny klient. Chodzi o poznanie ich potrzeb, sposobu, w jaki lubi się z nimi rozmawiać, miejsca, w którym można do nich dotrzeć i haczyka, który wzbudzi ich odsetki.

Ponadto, Twój produkt i Twoja strategia odniosą większy sukces, jeśli skoncentrujesz swoje wysiłki na wybranej grupie osób, które statystycznie pokochają Twój produkt lub usługę - zamiast bezcelowo wystrzeliwać reklamy w eter.

Twoja persona użytkownika informuje również o twoich wiadomościach, tworząc bardziej spersonalizowane doświadczenie, które rezonuje z użytkownikami, gdy twoja grupa docelowa wchodzi w interakcję z twoją zawartością lub produktem. Im lepiej poznasz swoich odbiorców, tym więcej cennych informacji uzyskasz na temat funkcji i funkcji, które naprawdę chcą zobaczyć.

Oto kilka kluczowych sposobów, w jakie persona użytkownika wpisuje się w ogólną strategię marketingową:

Zawartość : Dokładne badania użytkowników pozwolą ci poznać rodzaj zawartości, która przyciągnie uwagę odbiorców i przekształci ją w sprzedaż. Czy twój idealny klient preferuje krótkie wideo? A może długie formularze? Odpowiedzi na te pytania będą się różnić w zależności od odbiorców i wpłyną na Twoją przyszłośćkalendarz zawartości *Kanały: Gdzie oni są? Nie możesz oczekiwać, że niestandardowi klienci sami do Ciebie przyjdą - musisz spotkać się z nimi tam, gdzie są. Znajomość ich ulubionychmedia społecznościowe platformy, serwisy informacyjne i wydarzenia branżowe powiedzą Ci wiele o preferencjach Twoich odbiorców i ustawią Twój Business na powodzenie poprzez publikowanie w miejscach, w których są najbardziej aktywni

: Dokładne badania użytkowników pozwolą ci poznać rodzaj zawartości, która przyciągnie uwagę odbiorców i przekształci ją w sprzedaż. Czy twój idealny klient preferuje krótkie wideo? A może długie formularze? Odpowiedzi na te pytania będą się różnić w zależności od odbiorców i wpłyną na Twoją przyszłośćkalendarz zawartości *Kanały: Gdzie oni są? Nie możesz oczekiwać, że niestandardowi klienci sami do Ciebie przyjdą - musisz spotkać się z nimi tam, gdzie są. Znajomość ich ulubionychmedia społecznościowe platformy, serwisy informacyjne i wydarzenia branżowe powiedzą Ci wiele o preferencjach Twoich odbiorców i ustawią Twój Business na powodzenie poprzez publikowanie w miejscach, w których są najbardziej aktywni Kampanie: Wszystkie te elementy współpracują ze sobą, aby pomóc Ci stworzyć przemyślaną kampaniękampanie marketingowe które są spersonalizowane dla użytkowników. Wiedza o tym, co Twoi odbiorcy lubią oglądać, gdzie lubią chodzić oraz o ich ogólnych potrzebach i odsetkach, pozwoli Ci określić komunikaty, które najbardziej do nich trafią

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Stamtąd możesz iterować i ulepszać wrażenia użytkownika swojego produktu, aby jeszcze bardziej zachwycić swoich niestandardowych klientów - być może nawet do tego stopnia, że organicznie udostępniają Twój produkt. AKA, free marketing. 😍

Elementy skutecznej persony użytkownika

Żaden klient nie chce czuć się, jakby był tylko liczbą, chce być postrzegany jako prawdziwy człowiek z bardzo realnymi celami, bolączkami i obowiązkami. Dlatego tak ważne jest, aby być dokładnym i przemyślanym podczas tworzenia person użytkowników, zaczynając od tych kluczowych elementów:

Utwórz nagłówek persony użytkownika

Nagłówek jest zasadniczo pierwszym wrażeniem Twojej persony użytkownika, więc musi być niezapomniany. Umieść w nim zdjęcie użytkownika, a także jego imię i nazwisko, tytuł zawodowy oraz cytat lub opis persony, który powie Twojemu zespołowi nieco więcej o tym, kim jest ta osoba.

Ta krótka biografia powinna być łatwa do odczytania i nie powinna przekraczać jednego lub dwóch zdań. Na przykład, jeśli prowadzisz agencję medialną i reklamową w branży kosmetycznej i wellness, typową personą użytkownika może być ktoś taki jak Kelly - współzałożyciel i dyrektor generalny małej marki do pielęgnacji włosów, która potrzebuje kogoś, kto zajmie się marketingiem cyfrowym, aby mogli skupić się na nowych produktach i rozwijaniu swojej działalności.

Jeśli chodzi o wizerunek, przedstawienie użytkownika powinno być realistyczne i pasować do podstawowych cech, osobowości i tonu idealnego klienta. To uczłowieczy personę użytkownika i ułatwi interesariuszom nawiązanie relacji i empatii z celami.

Mając pomysł na wizerunek użytkownika, sugerujemy wyszukanie otwartej licencji lub obrazów stockowych, aby ten element persony był prosty i rzeczowy.

Dokładny profil demograficzny i pochodzenie

Informacje w nagłówku mogą być fikcyjne, ale wszystkie są zakorzenione w badaniach! Badania te przejawiają się w sekcji demograficznej person użytkowników. Nie krępuj się być tutaj tak szczegółowym, jak to tylko konieczne, weź pod uwagę osobiste i zawodowe pochodzenie klienta, środowisko użytkownika i wszelkie zmienne psychologiczne, które mogą wpływać na jego styl życia i wybory.

Chcesz wiedzieć, co dokładnie należy uwzględnić w profilu demograficznym? Oto co mamy na myśli:

Tło osobiste

Nie musisz wchodzić zbyt głęboko w wyimaginowane życie tej osoby, po prostu namaluj obraz tego, kim jest, poprzez fikcyjne dane osobowe. Zdefiniuj ważne statystyki, takie jak wiek, tożsamość płciowa, pochodzenie etniczne i rasa, poziom wykształcenia i status cywilny, które mają wpływ na jej życie zawodowe.

Na przykład, nasza dziewczyna Kelly może być 43-letnią pracującą mamą mieszkającą w Scottsdale w Arizonie z tytułem doktora chemii organicznej.

Tło zawodowe

W tym miejscu należy nieco bardziej zagłębić się w aspekt zawodowy. Skorzystaj z aktualnych badań rynkowych, aby określić tytuł użytkownika, realistyczny poziom dochodów, historię pracy i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Środowisko użytkownika

Jakie są codzienne potrzeby użytkowników do zrobienia czegoś w kontekście społecznym, fizycznym lub technologicznym?

Rozważ potencjalny stos technologiczny użytkownika. Niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy zdalnie, z iloma pracownikami współpracują, ile czasu spędzają na spotkaniach, czy jak często są online w ciągu dnia, te szczegóły mają znaczenie.

Kelly może pracować w biurze przez większość dni w tygodniu, ale rzadko siedzi przy biurku, ponieważ jest zajęta warsztatami pomysłów lub przygotowywaniem się do wydarzeń z zespołem.

Psychographics

Psychografia to wszechstronny termin opisujący wzorce zachowań, postawy, odsetki, opinie, punkty bólu, motywacje i inne cechy odbiorców. Zasadniczo wszystko, co czyni Kelly, Kelly. 💜

Twórz dokumenty z dowolnego miejsca w obszarze roboczym ClickUp z zagnieżdżonymi podstronami, tabelami i stylizacją, aby szybko i czysto organizować tony informacji w idealną strukturę

Nie krępuj się być kreatywnym i naprawdę konkretnym, aby celować w niszową grupę odbiorców. Zaufaj nam, jeśli jeden z Twoich klientów rozwiązuje problem za pomocą Twojego produktu, prawdopodobnie są tysiące innych takich jak on, którzy mogliby skorzystać w ten sam sposób - po prostu jeszcze nie znaleźli Twojej firmy.

Oto kilka danych psychograficznych Kelly'ego, które pozwolą ci ruszyć głową:

Kelly założyła swoją firmę zajmującą się pielęgnacją włosów ponad 20 lat temu jako poboczny biznes, aby utrzymać się w szkole, ale w ciągu ostatnich siedmiu lat stało się to jej pełnoetatową karierą

Kiedyś Kelly była bardziej zaangażowana w rozwój produktów, teraz spędza dużo czasu na targach lub odwiedzając potencjalnych sprzedawców detalicznych, aby osobiście zwiększać świadomość marki

Widzi dużą wartość w marketingu cyfrowym i afiliacyjnym, ale nie wie, od czego zacząć. Jej produkty są obecne na lokalnym rynku, ale chce rozszerzyć sprzedaż na więcej stanów

Kiedy Kelly nie pracuje, priorytetowo traktuje czas spędzany z dziećmi i rzadko sprawdza telefon poza godzinami pracy. Zachęca swoich pracowników do zrobienia tego samego!

Cel i motywacja Twojej persony użytkownika

Jest to wielkie dlaczego kierujące zachowaniem i decyzjami użytkowników.

Ta sekcja opisuje, co użytkownicy chcą uzyskać dzięki korzystaniu z produktu - co jest w tym dla mnie. Określenie właściwych celów końcowych jest kluczem do zrozumienia tego, co użytkownicy starają się osiągnąć i tworzenia produktów i komunikatów, które współgrają z ich wizją.

Dodatkowo, zdefiniowanie ich codziennych motywacji i profesjonalnego celu końcowego wraz z problemem, przed którym stoją, jest kluczem do określenia, czy znalazłeś odpowiednią grupę odbiorców dla swojego produktu. Dla Kelly, jej celem może być znalezienie agencji kreatywnej, która zajmie się jej brandingiem i obecnością w Internecie od końca do końca.

Możesz również rozwinąć ten cel, opisując czynniki, które ją do tego motywują. Być może Kelly nie jest w stanie zarządzać cyfrowymi procesami marketingowymi we własnym zakresie, ale chce rozwijać ten obszar swojej działalności bez dodawania kolejnej firmy lista do zrobienia do jej harmonogramu. Po prostu upewnij się, że uwzględniasz to, co użytkownicy chcą osiągnąć i dlaczego to robią, a będziesz w dobrej formie. 🙂

Najczęstsze bolączki i wyzwania

Znajomość motywacji użytkowników łatwo przełoży się na typowe wyzwania, przed którymi stoją w związku z obecnymi produktami - i co zachęciłoby ich do zmiany.

Rysowanie połączeń i łączenie pomysłów w zorganizowany sposób tablica cyfrowa aby lepiej rozpoznawać wzorce i punkty bólu podczas tworzenia person

Zastanów się nad przeszkodami, które mogą uniemożliwiać użytkownikom osiągnięcie ich celów lub pytaniami bez odpowiedzi, z którymi mogą się wielokrotnie borykać. Idealnie byłoby, gdyby Twój produkt wypełniał lukę w ich cyklu pracy lub tworzył rozwiązanie, które jest zgodne z ich codziennymi operacjami.

Wracając do Kelly, wie ona, że traci mnóstwo potencjalnych klientów, nie wykorzystując potencjalnych klientów z reklam w mediach społecznościowych, ogólnie silniejszej obecności w Internecie i spójnego brandingu. Może również mieć trudności ze znalezieniem agencji, której ufa z kilku powodów! Być może z perspektywy kreatywności, logistyki lub odpowiedzialności.

Scenariusz z życia wzięty

Ten scenariusz w niczym nie przypomina "dnia z życia" TikToków, które potajemnie uwielbiasz śledzić. Jest to krótka narracja opisująca, w jaki sposób użytkownicy będą odkrywać i wchodzić w interakcję z produktem, aby osiągnąć pożądane rozwiązanie lub cele.

Daleko od dosłownego opisu ich dnia, scenariusz persony użytkownika będzie napisany z ich własnej perspektywy i będzie informował o kluczowych przypadkach użycia twojego produktu w przyszłości!

Mapuj, jak Twoja persona użytkownika pasuje do ogólnej strategii marketingowej na cyfrowej tablicy w ClickUp

**WSKAZÓWKA PRO Sugerujemy przechowywanie scenariusza persony użytkownika pod ręką na przyszłość testy użyteczności i niestandardowa mapa podróży klienta ! Zamiast zagłębiać się w rozłożenie w czasie swoich person, użyj fragmentów informacji, które już zebrałeś, aby spleść swoją historię. Nie trzeba przekraczać 100 słów. 🙌🏼

Jak stworzyć personę użytkownika

Teraz, gdy omówiliśmy podstawowe elementy, wykorzystajmy naszą wiedzę w praktyce, tworząc persony użytkowników! Postępuj zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku, aby stworzyć persony dla dowolnej branży, produktu lub usługi. Nie zostawiamy cię jednak, abyś zaczynał od zera, przewijaj dalej, aby uzyskać wsparcie szablon person użytkowników o którym marzyłeś. 🎉

Krok 1: Research

Przeprowadź badania użytkowników i zbierz dane na temat prawdziwych użytkowników, aby znaleźć informacje wyszczególnione powyżej, w tym dane demograficzne, zachowania i motywacje. Możesz przeprowadzić badania w staroświecki sposób lub przeczesać własne dane Oprogramowanie CRM do wysyłania ankiet, przeprowadzania wywiadów i wspierać prawdziwe niestandardowe połączenia z klientami podczas zbierania danych.

Twórz intuicyjne i szczegółowe ankiety oraz prośby o opinie bezpośrednio z obszaru roboczego za pomocą ClickUp Formularze

Krok 2: Szukaj wzorców

Przeczytaj, przeczytaj ponownie i uporządkuj swoje badania, aby zidentyfikować wszelkie wzorce w wynikach, aby skupić się na docelowych użytkownikach. Użyj tych wzorców, aby rozpocząć składanie historii użytkowników. I pamiętaj, że możesz stworzyć więcej niż jedną personę!

W zależności od produktu i rodzaju powtarzających się motywów znalezionych w badaniach, możesz odkryć nowy rynek i stworzyć wiele person, które będą go reprezentować.

Teraz, gdy masz już na uwadze swoje badania użytkowników i zamierzonych użytkowników - nadszedł czas, aby to wszystko połączyć.

Krok 3: Zawsze, zawsze, zawsze używaj szablonu!

Oprogramowanie do przeprowadzania ankiet wśród użytkowników, zarządzania zadaniami, uzyskiwania dostępu do bazy danych klientów i tworzenia projektów jest niezbędne w tym procesie. Ale zarządzanie tą listą narzędzi to nie lada wyczyn. Zamiast dzielić swój czas na skomplikowany stos technologiczny i zaczynać od zera z każdym elementem procesu tworzenia persony użytkownika, zacznij od szablonu.

Najlepsze szablony są konfigurowalne, Free w użyciu i integrują się ze wszystkimi innymi aplikacjami, aby proces tworzenia persony użytkownika był znacznie łatwiejszy i bardziej wydajny. Zasadniczo wszystko to, do czego został stworzony ClickUp!

ClickUp to jedyne oprogramowanie zapewniające wystarczającą wydajność, aby scentralizować pracę - w dowolnej aplikacji - na jednej platformie współpracy. Dzięki stale rosnącej lista funkcji aby zająć się wszystkim, od planowania kampanii po proces projektowania wykonanie, ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do każdego zadania.

Widok kluczowych informacji na temat odbiorców docelowych, w tym ich motywacji, danych demograficznych i historii zawodowej za pomocą szablonu User Persona firmy ClickUp

Szablon Szablon User Persona by ClickUp posiada funkcje potrzebne do aranżacji, organizacji i łatwego dostępu do profili. Z czterema widoków projektów do zarządzania profilami i 17 Pola niestandardowe to Szablon na poziomie listy daje głębsze zrozumienie odbiorców w celu zbudowania skutecznych person.

Wyświetlaj profile person na wyższym poziomie z interaktywnej Listy, a nawet przechwytuj kluczowe szczegóły, w tym ich grupę wiekową, motywację, zawód, cele i wynagrodzenie za pomocą jednego widoku. Informacje te mogą być wykorzystane do filtrowania, grupowania i sortowania listy person za pomocą kilku kliknięć lub ułożone według płci na wstępnie zbudowanej liście Tablica Kanban .

Grupuj i zarządzaj profilami użytkowników na interaktywnej tablicy Kanban za pomocą szablonu User Persona Template by ClickUp

Przewodnik Getting Started Guide działa jak Twój osobisty przewodnik Dokument pomocy aby zacząć korzystać z tego szablonu jak profesjonalista od momentu jego zastosowania. A w miarę iteracji produktu można łatwo aktualizować profile użytkowników z poziomu szablonu, aby były zawsze aktualne.

Krok 4: Zbierz informacje zwrotne

Po opracowaniu profilu użytkownika nadszedł czas, aby dokładnie sprawdzić swoją pracę poprzez przemyślane i powtarzające się rundy opinii. Zatwierdź persona, udostępniając ją interesariuszom, członkom Teams, niestandardowym klientom, ekspertom i nie tylko.

Następnie zbierz ich opinie i dostosuj w razie potrzeby. Stworzenie persony użytkownika może zająć kilka iteracji, a nawet ulec zmianie w miarę dojrzewania produktu. Pamiętaj tylko, że im więcej czasu poświęcisz na dopracowanie swoich profili, tym większą wartość wniosą one do Twojego biznesu.

Korzystanie z persony użytkownika Widok formularza w szablonie ClickUp jest do tego idealny. Gdy członek zespołu lub interesariusz prześle prośbę w stylu ankiety, ten potencjalny profil zostanie bezpośrednio przekształcony w wykonalne zadanie dla zespołu marketingowego i projektowego do zbadania, opracowania i ewentualnego zatwierdzenia!

Krok 5: Wykorzystaj to w praktyce

Nadszedł czas, aby wykorzystać swoje personas! 🎉

To może być kawałek twojego marketingowe OKR i strategii, ale person użytkowników to zasoby do wykorzystania przez Teams w całej organizacji. Udostępnianie profili zespołowi sprzedaży, autorom blogów, Projektantom UX i przedstawicieli obsługi klienta, aby mogli lepiej zrozumieć, z kim mają codzienne połączenie.

W miarę jak Twój Business będzie dojrzewał, profile te staną się integralną częścią Twojego wytyczne dotyczące marki dla projektanta UX i zarządzanie produktem teams do naśladowania. Należy pamiętać o odbiorcach rynkowych podczas dokonywania dużych wyborów dotyczących produktów i tworzenia nowych funkcji, komunikatów i projektów, aby były one nadal zgodne z odbiorcami.

Rozwijaj personę użytkownika dzięki ClickUp

Istnieje mnóstwo szablonów person użytkowników do wyboru, więc nie musisz decydować się na pierwszy lepszy. Ponadto sama persona użytkownika jest stałym zasobem w całej strategii marketingowej - a nie jednorazowym i zrobionym elementem działania. Tak więc znalezienie szablonu, który jest angażujący i przystępny, będzie miało o wiele więcej do zrobienia na dłuższą metę.

Nasza sugestia? Nie szukaj dalej niż ClickUp. 🙂

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

ClickUp integruje się z ponad 1000 innych narzędzi i jest dostarczany z ogromnym Biblioteka szablonów dla każdego przypadku użycia, aby usprawnić procesy - w tym szablon do tworzenia person użytkowników! Zacznij korzystać z ClickUp za darmo aby rozpocząć tworzenie person i obserwować, jak ich profile nabierają kształtu w mgnieniu oka!