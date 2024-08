18 najlepszych darmowych szablonów dla mediów społecznościowych do postów, kampanii i treści

Czy wiesz, że 69% marketerów korzysta z mediów społecznościowych do zrobienia dobrego wrażenia na swojej marce? Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, firmy zaczynają wymyślać sprytne sposoby na usprawnienie swoich działań w mediach społecznościowych cykl pracy w mediach społecznościowych .

Z tego powodu wiele małych firm i dużych przedsiębiorstw w większym stopniu polega na profesjonalnie zaprojektowanych szablonach niż kiedykolwiek wcześniej, aby zakończyć różne zadania dobrze i na czas. Korzystając z szablonów, marki mogą wreszcie uwolnić część swojego czasu i skupić się na innych zadaniach marketingu cyfrowego, które wymagają ich niepodzielnej uwagi.

Przyjrzyjmy się 18 najlepszym szablonom mediów społecznościowych, których możesz użyć, aby zmaksymalizować swoją wydajność, osiągnąć więcej w krótszym czasie i stworzyć spójność między Teams, projektami i nie tylko!

Czego szukać w szablonie dla mediów społecznościowych?

Posiadanie biblioteki szablonów na wyciągnięcie ręki może przenieść twoje projekty na wyższy poziom. Na początek przyjrzyjmy się najważniejszym elementom, których należy szukać w szablonach dla mediów społecznościowych:

Czysty design: Szukaj szablonu z designem, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji. Powinien być wysoce wizualny, odpowiednio zorganizowany i w razie potrzeby posiadać szczegółową legendę

Szukaj szablonu z designem, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji. Powinien być wysoce wizualny, odpowiednio zorganizowany i w razie potrzeby posiadać szczegółową legendę Łatwa personalizacja: Kolejnym ważnym szczegółem podczas wyszukiwania szablonów do mediów społecznościowych jest upewnienie się, że są one w pełni niestandardowe. W ten sposób można łatwo dodać kolory, czcionki i logo marki. Powinieneś także być w stanie modyfikować i zmieniać położenie jego elementów oraz wypełniać puste pola w razie potrzeby

Kolejnym ważnym szczegółem podczas wyszukiwania szablonów do mediów społecznościowych jest upewnienie się, że są one w pełni niestandardowe. W ten sposób można łatwo dodać kolory, czcionki i logo marki. Powinieneś także być w stanie modyfikować i zmieniać położenie jego elementów oraz wypełniać puste pola w razie potrzeby Zawartość krok po kroku: Szablon może stać się pełnowartościowym narzędziem marketingowym tylko wtedy, gdy pełni funkcję solidnej zawartości. Zawsze staraj się postępować zgodnie z szablonem krok po kroku z kompleksowymi wytycznymi, które są zgodne z twoją strategią

18 szablonów do zarządzania mediami społecznościowymi

Sprawdź jedne z najlepszych dostępnych obecnie szablonów i wykorzystaj je, aby usprawnić swoje procesy w mediach społecznościowych i czerpać z nich korzyści!

1. Szablon cyklu pracy nad strategią social media od ClickUp

Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych od ClickUp

Jeśli szukasz jednego z najlepsze oprogramowanie zwiększające wydajność clickUp jest jednym z wiodących narzędzi do zarządzania projektami i wydajności dla teamów z różnych branż i biznesów każdej wielkości. Ta kompleksowa platforma do zarządzania projektami jest w pełni konfigurowalna, co oznacza, że można ją skonfigurować tak, aby pasowała do każdego przypadku użycia, potrzeb projektu, preferencji dotyczących cyklu pracy i nie tylko.

ClickUp oferuje setki elastycznych funkcji, w tym bibliotekę szablonów dla każdego zespołu w tym teamów marketingowych. Po pierwsze, marketerzy mediów społecznościowych mogą korzystać z szablonu Szablon cyklu pracy nad strategią mediów społecznościowych autorstwa ClickUp który eliminuje wszelkie domysły związane z budowaniem strategii mediów społecznościowych od podstaw.

Szablon zawiera:

Pięć niestandardowych typów widoków, w tym Social Media Strategy Steps w widoku listy, Scenę powstania w widoku Tablicy, Brand Guidelines Doc,Tablica nastrojówi inne

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy zadań upraszczające i usprawniające cykl pracy

Przewodnik ułatwiający rozpoczęcie pracy

Korzystanie z tego szablonu cyklu pracy gwarantuje, że żadne zadanie nie zostanie pominięte, i pozwala śledzić postępy krok po kroku, koncentrując się na mediach społecznościowych priorytetach i przypisując każde zadanie do konkretnego zespołu członkom.

2. Szablon strategii mediów społecznościowych od SocialBee

przez SocialBee

Nadszedł czas, aby zebrać wszystkie działania marketingowe w jednym miejscu. Dzięki odpowiedniej strategii w mediach społecznościowych możesz z jednego miejsca dokładnie obserwować konkurencję, grupę docelową, cele i strategię dotyczącą zawartości. Do zrobienia tego z powodzeniem, powinieneś zacząć polegać na szablonie, który naprowadzi cię na właściwe tory.

Oto składniki szablonu strategii social media:

Audyt mediów społecznościowych: Śledzenie zasięgu, zaangażowania i informacji o koncie w celu opracowania solidnej strategii. Dodatkowo, notatka ROAS i Google Analytics dla lepszego przeglądu

Śledzenie zasięgu, zaangażowania i informacji o koncie w celu opracowania solidnej strategii. Dodatkowo, notatka ROAS i Google Analytics dla lepszego przeglądu AnalizaSWOT: Poznaj swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, odpowiadając na serię pouczających pytań dotyczących twojego biznesu

Poznaj swoje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, odpowiadając na serię pouczających pytań dotyczących twojego biznesu Oprogramowanie do analizy konkurencji **Dokładnie przeanalizuj swoich konkurentów, notując ich nastroje, częstotliwość publikowania, najpopularniejszą zawartość i nie tylko. Pomoże ci to uzyskać przewagę

**Dokładnie przeanalizuj swoich konkurentów, notując ich nastroje, częstotliwość publikowania, najpopularniejszą zawartość i nie tylko. Pomoże ci to uzyskać przewagę Szablon persony kupującego: Zdefiniuj swojego idealnego klienta za pomocą szablonuszablon persony użytkownika. Notatka ich pragnienia, potrzeby, cele i preferencje, aby lepiej zrozumieć swoich odbiorców docelowych

Zdefiniuj swojego idealnego klienta za pomocą szablonuszablon persony użytkownika. Notatka ich pragnienia, potrzeby, cele i preferencje, aby lepiej zrozumieć swoich odbiorców docelowych Cele w mediach społecznościowych: Zdecyduj o swoich celach biznesowych i celach w mediach społecznościowych oraz sporządź listę wskaźników i KPI. W ten sposób możesz łatwo skupić się na tym, co jest najważniejsze dla twojego biznesu

Zdecyduj o swoich celach biznesowych i celach w mediach społecznościowych oraz sporządź listę wskaźników i KPI. W ten sposób możesz łatwo skupić się na tym, co jest najważniejsze dla twojego biznesu Miesięcznieplaner zawartości mediów społecznościowychStwórz miesięczny plan dla każdego kanału społecznościowego, z którego korzystasz. Pomoże ci to w śledzeniu tego, co zostało opublikowane i jak dobrze to działało

Szablon można łatwo edytować, wpisując informacje w każdej z dostępnych komórek. Wystarczy utworzyć kopię i przenieść ją do osobistego folderu, gdzie można ją niestandardowo dostosować.

3. Szablon audytu mediów społecznościowych od SocialBee

przez SocialBee

Audyt mediów społecznościowych ma na celu pomóc ci spojrzeć na twoją strategię z odpowiedniej perspektywy. Oceniając każdy kanał społecznościowy, z którego korzystasz, możesz uzyskać jaśniejszy obraz tego, jak możesz poprawić swoje obecne wysiłki w mediach społecznościowych i wskazać więcej możliwości rozwoju dla swojego biznesu.

Z Szablon audytu mediów społecznościowych SocialBee możesz przeprowadzić audyt swoich kont w mediach społecznościowych i dowiedzieć się więcej o swojej ogólnej wydajności. Jako bonus, możesz również uzyskać dostęp do przydatnego przykładu analizy konkurencji. Wykorzystaj go jako sposób na porównanie własnych wyników z wynikami konkurencji.

4. Szablon analizy konkurencji według ClickUp

Szablon analizy konkurencji ClickUp

Kiedy ostatni raz przyjrzałeś się swoim konkurentom i zdecydowałeś się zbadać ich mocne i słabe strony? Szablon do analizy konkurencji na tablicy firmy ClickUp pozwala łatwo zmierzyć obecność konkurencji na rynku i poziom zadowolenia z produktów.

Szablon zawiera:

Wstępnie zbudowaną matrycę analizy konkurencji wTablica ClickUp* Przewodnik ułatwiający rozpoczęcie pracy

Oferuje on interaktywny widok i obszerną legendę dla każdego kwadrantu. Cztery dostępne kategorie (Konkurenci, Liderzy, Nisze i Wysokie Wyniki) pomogą ci planować bardziej strategicznie.

Skorzystaj z tego interaktywnego widoku, aby stworzyć szczegółową i łatwą do przeprowadzenia analizę konkurencji, w której możesz dowolnie dodawać, modyfikować i pozycjonować elementy zgodnie z własnymi potrzebami.

5. Szablon kalendarza postów w mediach społecznościowych od ClickUp

Szablon kalendarza postów w mediach społecznościowych od ClickUp

Musisz trafić z zawartością marketingowe OKR ?

Konfigurowalny Zaawansowany szablon dla mediów społecznościowych od ClickUp zapewnia solidne podstawy do zarządzania zawartością.

Ten szablon zawiera:

Gotowe widoki, w tym posty w mediach społecznościowych w widoku listy i widoku kalendarza, widok Tablicy i inne

Niestandardowe pola i niestandardowe statusy zadań do organizowania zadań i tworzenia płynnego cyklu pracy

Jak korzystać z tego szablonu Dokument, który pomoże ci maksymalnie wykorzystać szablon

Oraz inne elastyczne narzędzia, które pozwalają z łatwością optymalizować i strategizować zawartość

Szablon ten umożliwia także dodawanie ważnych szczegółów organizacyjnych, takich jak kategorie zawartości i wersje robocze połączone ze sobą. Co więcej, funkcja niestandardowych statusów pomoże wszystkim członkom zespołu śledzić postępy w pracach nad każdym nadchodzącym postem w mediach społecznościowych.

6. Szablon kalendarza zawartości mediów społecznościowych by SocialBee

przez SocialBee

Innym świetnym źródłem jest Szablon kalendarza zawartości mediów społecznościowych SocialBee . Jest on łatwy do niestandardowego dostosowania i pełni funkcje ważnych szczegółów organizacyjnych, takich jak przypisany specjalista ds. mediów społecznościowych, kopia i wizualizacje postów oraz hashtagi. Teams mogą również śledzić daty publikacji, adresy URL i dane analityczne każdego posta, dodając je do szablonu.

7. Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych od ClickUp

Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych ClickUp

Łatwo organizuj, zarządzaj, edytuj i monitoruj swój harmonogram postów w mediach społecznościowych dzięki szablonowi Szablon harmonogramu postów w mediach społecznościowych od ClickUp .

Szablon ten zawiera:

Wstępnie zbudowane widoki z widokiem Kalendarza działań, widokiem Listy tygodniowych zadań do wykonania, widokiem Tablicy, aby zobaczyć wszystkie zaplanowane posty według platform i nie tylko

Niestandardowe pola i niestandardowe statusy zadań, aby utrzymać porządek i płynność pracy

Przewodnik ułatwiający poruszanie się po szablonie

Wypróbuj i ustal swoje cele w mediach społecznościowych dzięki temu szablonowi ClickUp wyposażonemu w funkcje takie jak powtarzające się zadania, niestandardowe pola i nie tylko, aby utrzymać swój zespół na właściwym torze, a także aby pracować szybciej i bardziej zorganizowana niż kiedykolwiek wcześniej.

8 . Szablon do śledzenia wyników w mediach społecznościowych od ClickUp

Szablon do śledzenia wyników w mediach społecznościowych ClickUp

Być może już wiesz, że gromadzenie i analizowanie danych z głównych kont w mediach społecznościowych może pomóc w podejmowaniu mądrzejszych decyzji biznesowych.

Śledzenie odpowiednich wskaźników, takich jak zasięg na Facebooku i polubienia strony lub komentarze i wyświetlenia na Instagramie, za pomocą szablonu Szablon do analizy mediów społecznościowych ClickUp . Dzięki intuicyjnemu i kolorowemu projektowi będziesz miał znacznie łatwiejszy czas na śledzenie kluczowych wskaźników wydajności.

Szablon zawiera:

Gotowe widoki, takie jak Podsumowanie w widoku Tablicy, Analizy w widoku Listy i Wydajność w widoku Tabeli

Pola niestandardowe i niestandardowe statusy do efektywnego zarządzania zadaniami

Dokument Getting Started, który pomoże ci w pełni wykorzystać ten konfigurowalny szablon

Oszczędzaj czas na postach z_ **Narzędzia mediów społecznościowych & **Narzędzia do tworzenia zawartości !

9. Kalendarz kampanii w mediach społecznościowych od ClickUp

Kalendarz kampanii w mediach społecznościowych ClickUp

Sekret powodzenia zarządzanie kampaniami marketingowymi to wielozadaniowość, ale w inteligentny i nie nadmiernie zagracony lub chaotyczny sposób.

Dlatego Kalendarz kampanii w mediach społecznościowych ClickUp może przydać się zarówno małym, jak i dużym Businessom. Dzięki temu wysoce wizualnemu szablonowi możesz być na bieżąco ze wszystkimi postępami poczynionymi przez każdego przypisanego członka zespołu.

Szablon zawiera:

Gotowe widoki, takie jak Wydarzenia w widoku kalendarza, Kampania w widoku listy, Proces kampanii w widoku tabeli

Niestandardowe pola i niestandardowe statusy zadań w celu uporządkowania cyklu pracy i ustanowienia spójnego procesu w różnych zespołach i projektach

Szablon definiuje zadania poprzez wstawienie głównych celów, budżetów kampanii i faz kampanii.

10. Szablon Social Media Ads Planner by ClickUp

Szablon Social Media Ads Planner by ClickUp

Czas na ciekawostkę. Czy wiesz, że budżety na reklamę w mediach społecznościowych mają wzrosnąć? 11.76% rocznie do 2026 roku ?

Jeśli planujesz uruchomić kilka reklam w mediach społecznościowych, prawdopodobnie nie wiesz, jak śledzić każdy z celów marketingowych. Nie martw się, ponieważ dzięki Szablon harmonogramu reklam ClickUp możesz teraz notować istotne dane, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia każdej reklamy, którą zamierzasz wdrożyć.

Szablon zawiera:

Gotowe widoki, w tym Ads Pipeline w widoku Tablicy i widok Kalendarza

Niestandardowe pola i niestandardowe statusy zadań, dzięki którym zadania i harmonogram reklam będą uporządkowane i widoczne

Odpowiednie priorytetyzowanie reklam i śledzenie ich aktualnego statusu. Teraz uruchamianie reklam i upewnianie się, że inwestycja się opłaca, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

11. Szablon wytycznych dotyczących marki w mediach społecznościowych od ClickUp

Szablon Social Media Brand Guidelines by ClickUp

Co definiuje solidną tożsamość marki? Oczywiście logo marki, czcionki, kolory i inne zasoby. Powinny one natychmiast przyciągać wzrok i być rozpoznawalne. W rzeczywistości, Business powinien zawsze być w stanie udostępniać swoje wytyczne dotyczące marki zarówno ze współpracownikami, jak i członkami Teams.

Podczas opracowywania wytycznych dotyczących marki warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Przyjrzyjmy się tym, które można znaleźć w dokumencie Szablon wytycznych marki od ClickUp :

Twoja firma: Szczegółowo omów historię i etos marki. Dostarcz również wnikliwych informacji, o których powinni wiedzieć członkowie twojego zespołu i współpracownicy

Szczegółowo omów historię i etos marki. Dostarcz również wnikliwych informacji, o których powinni wiedzieć członkowie twojego zespołu i współpracownicy Twoja misja: Jaki jest cel Twojej marki? Do czego dąży i w jaki sposób uczyni świat lepszym? Ustaw jasne cele i szczegółowo zdefiniuj swoją wizję

Jaki jest cel Twojej marki? Do czego dąży i w jaki sposób uczyni świat lepszym? Ustaw jasne cele i szczegółowo zdefiniuj swoją wizję Logo marki: Idealnie byłoby, gdyby logo marki miało zarówno jasny, jak i ciemny tryb. Ich formatem może być PNG lub SVG, w zależności od projektu

Idealnie byłoby, gdyby logo marki miało zarówno jasny, jak i ciemny tryb. Ich formatem może być PNG lub SVG, w zależności od projektu Praktyki dotyczące logo: Możesz być bardzo konkretny, jeśli chodzi o sposób wykorzystania logo podczas projektowania. Jeśli tak, upewnij się, że notatka o tych specyfikacjach znajduje się w szablonie

Możesz być bardzo konkretny, jeśli chodzi o sposób wykorzystania logo podczas projektowania. Jeśli tak, upewnij się, że notatka o tych specyfikacjach znajduje się w szablonie Do zrobienia i nie do zrobienia: Zasoby marki powinny być używane zgodnie z określonymi wytycznymi. Ustaw limity i podaj szczegółowe instrukcje. Twoja marka, Twoje zasady. Szablon wytycznych marki ClickUp gwarantuje, że Twoja księga marki jest gotowa do użycia

Zasoby marki powinny być używane zgodnie z określonymi wytycznymi. Ustaw limity i podaj szczegółowe instrukcje. Twoja marka, Twoje zasady. Szablon wytycznych marki ClickUp gwarantuje, że Twoja księga marki jest gotowa do użycia Paleta kolorów: Używaj uderzających i unikalnych kombinacji kolorów, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki. W ten sposób odbiorcy nie będą musieli sprawdzać, czy to Ty. Będą to wiedzieć. Dodaj swoje ulubione kolory do szablonu i zanotuj ich kody Hex

Używaj uderzających i unikalnych kombinacji kolorów, które odzwierciedlają tożsamość Twojej marki. W ten sposób odbiorcy nie będą musieli sprawdzać, czy to Ty. Będą to wiedzieć. Dodaj swoje ulubione kolory do szablonu i zanotuj ich kody Hex Typografia: Kolory i czcionki idą w parze, prawda? Poza tym, czym jest Brand Book bez przynajmniej jednej fantazyjnej nazwy czcionki? Po prostu dodaj preferowane czcionki do szablonu Brand Guidelines

12. Szablony postów na Facebooka od Canva

via Canva

Czy Facebook jest jednym z Twoich ulubionych kanałów mediów społecznościowych?

Jeśli tak, to z przyjemnością odkryjesz, że Darmowe szablony postów na Facebooka od Canva . Są one łatwe do niestandardowego dostosowania i dostępne w różnych tematach, szczególnie na specjalne okazje.

Sprawdź te Alternatywy dla Canva !

13. Szablony postów na Instagram od SocialBee

przez SocialBee

Statystyki pokazują, że Instagram ma ok 1.318 miliardów użytkowników z całego świata. Fajnie, prawda? Być może wiesz, że publikowanie Instagram Stories to szybki sposób na połączenie się z obserwującymi. Ale co, jeśli nie masz pomysłów do pracy? Darmowe szablony historii na Instagram od SocialBee dostarczą ci bardzo potrzebnej inspiracji na te dni, kiedy po prostu nie możesz stworzyć atrakcyjnego wizualnie projektu.

14. Szablony postów na Twittera od Piktochart

przez Piktochart

Dzięki Piktochart możesz teraz przeglądać szeroką kolekcję gotowych i gotowych do użycia szablonów Twittera. Są one dostępne w różnych kolorach i wzorach, które warto sprawdzić. Pamiętaj, aby dodać swoje logo i spersonalizować je, aby odzwierciedlały tożsamość Twojej marki.

15. Szablony postów LinkedIn od Freepik

przez Freepik

W LinkedIn chodzi o to, by wywrzeć nienaganne wrażenie wśród rówieśników, konkurentów i liderów branży. Dołącz do ich grona, stale aktualizując swoje konto o treści informacyjne i wizualnie oszałamiające.

Darmowe szablony postów na LinkedIn od Freepik to świetna opcja. Wystarczy wybrać swój ulubiony szablon i kliknąć przycisk pobierania. Następnie pamiętaj o niestandardowych ustawieniach.

16. Szablony postów na Pinterest od Freepik

przez Freepik

Pinterest to przede wszystkim atrakcyjne wizualizacje i sprytne opisy zdjęć. Aby spojrzeć na to z perspektywy, około 445 milionów ludzi korzysta z tej platformy społecznościowej każdego miesiąca.

Zaprezentuj swoje produkty i usługi w wyjątkowy sposób dzięki darmowym szablonom Pinterest od Freepik. Są one dostępne we wszystkich kształtach i rozmiarach i można je łatwo spersonalizować.

17. Szablony postów TikTok od Canva

via Canva

TikTok od kilku lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Ta platforma wideo jest odwiedzana przez wiele firm, które promują swoje najnowsze produkty i usługi.

Aby stać się wirusowym na TikTok, upewnij się, że korzystasz z gotowego szablonu, który możesz łatwo spersonalizować. Nie trzeba zaczynać od zera. Po prostu uzyskaj dostęp do darmowych szablonów wideo TikTok firmy Canva i przygotuj się na światowy rozgłos.

18. Szablony postów YouTube od ClickUp

Szablony postów YouTube od ClickUp

Posiadanie kanału YouTube z pewnością nie jest dla osób o słabym sercu. Business potrzebuje jasnej strategii, angażujących skryptów, przyciągających wzrok miniaturek i niesamowitych umiejętności edycji. Jeśli potrzebujesz lepszego sposobu na zarządzanie różnymi pomysłami na nadchodzącą zawartość wideo, skorzystaj z szablonu YouTube od ClickUp, aby uchwycić wszystkie kreatywne pomysły i utrzymać porządek. W ten sposób możesz posortować je w kategorie i listy odtwarzania oraz załączyć ich adresy URL.

A co najlepsze? Możesz udostępniać pliki osobom odpowiedzialnym za Twój kanał YouTube i sprawić, że współpraca będzie bezproblemowa.

Zacznij korzystać z szablonów mediów społecznościowych i zwiększ swoją wydajność jak nigdy dotąd

Czy jesteś gotowy na podbój świata mediów społecznościowych? Jeśli tak, upewnij się, że korzystasz z szablonów, które Ci udostępnialiśmy i miej oko na wzrost wydajności. Jak widzieliśmy, regularne korzystanie z szablonów mediów społecznościowych może znacznie zaoszczędzić czas, ograniczyć codzienny wysiłek zespołów i zapewnić, że spójność jest najwyższym priorytetem.

Dzięki ClickUp możesz teraz zarządzać zadaniami, projektami i cyklami pracy przy minimalnym wysiłku i w krótszym czasie niż kiedykolwiek wcześniej. Planuj, zarządzaj i śledź swoje strategie w mediach społecznościowych. Uzyskaj wszystko w jednym narzędzie do zarządzania projektami z tysiącami konfigurowalnych szablonów i ciesz się optymalną wydajnością - to free, aby rozpocząć .

A jeśli szukasz zarządzania mediami społecznościowymi i oprogramowanie marketingowe, które może pomóc w planowaniu , tworzyć i planować nadchodzące posty w mediach społecznościowych, to SocialBee jest właściwym wyborem dla Ciebie. Platforma ta jest świetna dla małych Businessów, solopreneurów i agencji, które chcą zrobić więcej za mniej. Rozpocznij 14-dniowa bezpłatna wersja próbna teraz.

Co najlepsze, możesz zintegrować te dwa potężne narzędzia razem. Użyj ClickUp do skutecznego zarządzania projektami w mediach społecznościowych i współpraca zespołowa oraz SocialBee, aby podnieść poziom strategii mediów społecznościowych! 🙌

Guest Writer:

Raluca jest autorem zawartości marketingowej w SocialBee _. Zawsze tworzy ekscytujące artykuły na temat zarządzania mediami społecznościowymi i marketingu cyfrowego. Była również niezależnym Copywriterem i specjalistą ds. mediów społecznościowych

w wolnym czasie pisze poezję, tworzy świeżą zawartość na swój kanał YouTube i ma słabość do wszystkiego, co związane ze sztuką