15 najlepszych darmowych narzędzi do analizy konkurencji dla firm w 2024 roku

Budowanie i utrzymywanie silnej obecności w Internecie jest wyzwaniem, podobnie jak uprawa zdrowej rośliny w zatłoczonym ogrodzie. Ale tak jak dobry zestaw narzędzi ogrodniczych może zrobić różnicę, tak narzędzia do analizy konkurencji pomagają Twojej firmie rozwijać się online. 🛠️

Pokazują one, jak Twoja firma wypada na tle konkurencji i dają wgląd w ich strategie - od taktyk SEO i mediów społecznościowych po techniki marketingu e-mailowego.

Pożyczając stronę od Książka Steve'a Jobsa "Dobrzy artyści kopiują. Wielcy artyści kradną" Celem jest tutaj wyciągnięcie wniosków z mocnych i słabych stron konkurencji, a następnie dostosowanie tych wniosków do własnego biznesu.

Gotowy do zwiększenia swojej cyfrowej obecności? W tym artykule zebraliśmy 15 najlepszych darmowych (i płatnych) narzędzi do analizy konkurencji w 2024 roku i później. Pomogą Ci one zbudować kwitnącą obecność online, pozwalając Twojej firmie wyróżnić się na tle konkurencji.

Czego należy szukać w narzędziach do analizy konkurencji?

Różne narzędzia do analizy konkurencji specjalizują się w różnych obszarach i ważne jest, aby wziąć pod uwagę potrzeby i cele biznesowe przy wyborze odpowiedniego.

Mając to na uwadze, oto kluczowe obszary, na które należy zwrócić uwagę podczas oceny:

Prostota: Narzędzie powinno być przyjazne dla użytkownika i proste. Nie chcesz spędzać całego czasu na zastanawianiu się, jak z niego korzystać

Narzędzie powinno być przyjazne dla użytkownika i proste. Nie chcesz spędzać całego czasu na zastanawianiu się, jak z niego korzystać Wszechstronne dane: W zależności od głównego przypadku użycia narzędzia, powinno ono zapewniać szereg funkcji do analizy strategii konkurencji i oferować przydatne spostrzeżenia w celu ulepszenia własnych

W zależności od głównego przypadku użycia narzędzia, powinno ono zapewniać szereg funkcji do analizy strategii konkurencji i oferować przydatne spostrzeżenia w celu ulepszenia własnych Wizualizacja danych **Wybierz narzędzie, które prezentuje dane w łatwym do zrozumienia formacie wizualnym. Może to pomóc w lepszej interpretacji i wykorzystaniu informacji

Integracje: Jeśli potrzebujesz narzędzia do pracy z określonym oprogramowaniem biznesowym, sprawdź, czy ma ono natywne integracje, które sprawiają, że proces ten jest prosty i płynny

Jeśli potrzebujesz narzędzia do pracy z określonym oprogramowaniem biznesowym, sprawdź, czy ma ono natywne integracje, które sprawiają, że proces ten jest prosty i płynny Cena: Zastanów się, ile jesteś skłonny wydać. Niektóre narzędzia są darmowe, podczas gdy inne kosztują, ale oferują więcej funkcji. Porównaj koszty z korzyściami, aby znaleźć rozwiązanie, które oferuje wartość za swoje pieniądze

Zastanów się, ile jesteś skłonny wydać. Niektóre narzędzia są darmowe, podczas gdy inne kosztują, ale oferują więcej funkcji. Porównaj koszty z korzyściami, aby znaleźć rozwiązanie, które oferuje wartość za swoje pieniądze Materiały szkoleniowe i wsparcie: Wybierz narzędzie, które ma dobre materiały szkoleniowebaza wiedzy i obsługę klienta. Będą one pomocne, jeśli kiedykolwiek napotkasz problemy lub będziesz potrzebować pomocy w zrozumieniu, jak korzystać z narzędzia

15 najlepszych narzędzi do analizy konkurencji do wykorzystania w 2024 roku

Wiedza o tym, co robi konkurencja, jest jak tajna broń w przyborniku biznesowym. Jednak przy tak wielu dostępnych narzędziach znalezienie tych właściwych może wydawać się przytłaczające.

Pomóżmy ci przebić się przez hałas. Oto 15 najlepszych narzędzi do analizy konkurencji, które powinieneś rozważyć w 2024 roku.

1. ClickUp #### Najlepsze do zarządzania analizą konkurencji wiki

Korzystaj z ClickUp Whiteboards, aby przydzielać zadania, oznaczać przypisanych użytkowników i robić wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia kolejnej współpracy

ClickUp jest wszechstronnym narzędziem do zarządzania analiza konkurencji spostrzeżenia.

Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest wbudowane narzędzie do tworzenia białych tablic Tablice ClickUp -ClickUp Whiteboards to przestrzeń współpracy do analizowania strategii konkurencji. Dzięki funkcjom takim jak pióro, karteczki samoprzylepne, zakreślacze i mapy myśli, możesz wizualizować swoje przemyślenia i wnioski, przeprowadzać burze mózgów i tworzyć konspekty strategiczne plany awaryjne .

Następnie jest Dokumenty ClickUp -scentralizowane centrum do tworzenia i przechowywania dokumentów, w tym plany badawcze dane z badań rynku i konkurencji, profile konkurentów i strategie biznesowe.

Możesz łatwo udostępniać te dokumenty swojemu zespołowi, pozwalając im zostawiać komentarze i sugestie bezpośrednio w dokumentach. Ułatwia to pracę zespołową i sprawia, że wszyscy są na bieżąco. ✨

ClickUp nie kończy się jednak na organizowaniu informacji. Jest to również skuteczny narzędzie do zarządzania projektami do realizacji działań marketingowych i strategii. Możesz podzielić swoje cele biznesowe na możliwe do wykonania kroki, delegować je swojemu zespołowi, ustalać terminy i śledzić postępy. Dzięki ClickUp realizacja strategii staje się usprawnionym i prostym procesem.

Najlepsze cechy ClickUp

Wypróbuj wszystkie kluczowe funkcje w darmowym planie

Użyj funkcji celów, aby ustawić i śledzićcele biznesowe i KPI* Integracja z ponad 80 narzędziami, w tym Google Drive, Dropbox i Slack

Współpracuj w obszarze roboczym ClickUp poprzez komentarze, czaty, dokumenty i tablice

Oszczędzaj czas i zwiększaj produktywność zespołu poprzez automatyzację powtarzalnych zadań

Uzyskaj dogłębny wgląd w swój zespół i postępy w realizacji strategii dziękiKonfigurowalne pulpity nawigacyjne ClickUp inarzędzia do raportowania* Użyj narzędziaSzablon analizy konkurencji ClickUp, jeden z szablonów1,000+ szablonów ClickUpaby rozpocząć i usprawnić proces analizy

DźwigniaClickUp AI aby szybko podsumować badania konkurencji, przeprowadzić burzę mózgów i wygenerować plany działania

Ograniczenia ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby poznać wszystkie rozbudowane funkcje ClickUp

ClickUp AI nie jest obecnie dostępny w darmowym planie, ale jest dostępny w ramach bezpłatnej wersji próbnej

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 200 opinii)

4,7/5 (ponad 8 200 opinii) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opinii)

2. Similarweb

Najlepszy do analizy udziału w rynku

przez Similarweb Similarweb to internetowy serwis narzędzie marketingowe które daje przegląd wyników wyszukiwania i udziału w rynku Twojej witryny - oraz tego, jak wypada ona na tle najlepszych konkurentów.

Możesz śledzić różne wskaźniki, takie jak dzienne wizyty na stronie, źródła ruchu w wyszukiwarce, czas trwania wizyty, strony na wizytę i współczynnik odrzuceń. Niezależnie od tego, czy chcesz zoptymalizować swoją strategię SEO, czy też odkryć nowe możliwości partnerstwa, Similarweb jest idealnym źródłem informacji. 🧰

Najlepsze funkcje Similarweb

Posiada intuicyjny interfejs, który jest łatwy w nawigacji

Rozszerzenie Chrome jest dostępne do analizy konkurencji "na miejscu"

Baza danych platformy jest codziennie aktualizowana, dzięki czemu można być na bieżąco z trendami

Otrzymasz przegląd kanałów przyczyniających się do ruchu w witrynie Twojego konkurenta - takich jak bezpośrednie, e-mailowe, skierowania, społecznościowe, organiczne wyszukiwanie, płatne wyszukiwanie i reklamy displayowe

Pokazuje najlepsze płatne i organiczne słowa kluczowe, na które pozycjonuje się konkurencja

Narzędzie to pozwala zobaczyć najlepsze witryny odsyłające i źródła mediów społecznościowych generujące największy ruch dla konkurencji

Możesz wizualizować wydajność swojej witryny w porównaniu z maksymalnie czterema konkurentami na pierwszy rzut oka

Ograniczenia Similarweb

Nie może przechwytywać danych z witryn o niskim ruchu

Brak danych z niektórych krajów

Czasami powolne rozszerzenie Chrome

Drogie płatne plany

Cennik Similarweb

Starter: $149/miesiąc za użytkownika

$149/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $399/miesiąc za użytkownika

$399/miesiąc za użytkownika Zespół: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Similarweb

G2: 4.5/5 (760+ opinii)

4.5/5 (760+ opinii) Capterra: 4.5/5 (90+ opinii)

3. Ahrefs

Najlepszy do analizy SEO

przez Ahrefs Ahrefs jest kompleksowym Oprogramowanie SEO zaprojektowane, aby pomóc zoptymalizować ruch organiczny w witrynie. To narzędzie do badania konkurencji pomaga znaleźć opłacalne słowa kluczowe, odkryć udane treści niszowe i śledzić postępy w rankingu w czasie.

Dodatkowo, można uzyskać wgląd w wyniki SEO konkurentów, przeglądając ich ruch organiczny, słowa kluczowe w rankingu, domeny odsyłające i reklamy PPC.

Ahrefs jest idealnym rozwiązaniem dla agencji SEO, zespołów marketingu treści i właścicieli witryn, którzy chcą szybko pozycjonować treści w nowych (i istniejących) witrynach lub zwiększyć ogólną wydajność wyszukiwania organicznego. 📈

Najlepsze funkcje Ahrefs

Pozwala ocenić problemy z witryną wraz z zaleceniami dotyczącymi ich naprawy

Daje wgląd za pomocą narzędzia do badania słów kluczowych na temat słów kluczowych konkurencji - w tym liczby wyszukiwań, trudności, powiązanych słów kluczowych i często zadawanych pytań

Pozwala śledzić ilość treści publikowanych przez konkurencję

Pokazuje słowa kluczowe, na które pozycjonują się Twoi konkurenci, ale nie Ty, dzięki funkcji luki w treści

Posiada rozszerzenie Chrome do zbierania informacji o słowach kluczowych w wyszukiwaniach Google w czasie rzeczywistym

Pozwala zobaczyć strony internetowe o najwyższej pozycji w rankingu dla Twojej witryny, a także te w witrynach konkurencji

Daje przegląd ilości i jakości linków zwrotnych konkurencji

Ograniczenia Ahrefs

Każde kliknięcie podczas badania słów kluczowych zużywa kredyt

Interfejs może wydawać się przytłaczający dla nowych użytkowników

Ma ograniczone dane na temat słów kluczowych o niskim wolumenie

Nie ma darmowego planu

Cennik Ahrefs

Lite: Zaczyna się od $99/miesiąc

Zaczyna się od $99/miesiąc Standardowy: Zaczyna się od $199/miesiąc

Zaczyna się od $199/miesiąc Zaawansowany: Od 399 USD/miesiąc

Od 399 USD/miesiąc Enterprise: Zaczyna się od $999/miesiąc

Oceny i recenzje Ahrefs

G2: 4.6/5 (470+ recenzji)

4.6/5 (470+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (520+ recenzji)

4. BuzzSumo

Najlepszy do analizy treści

przez BuzzSumo BuzzSumo to jedno z najlepszych narzędzi do analizy konkurencji, które pomaga tworzyć angażujące treści dla odbiorców. Pozwala znaleźć popularne i popularne tematy, zapewniając wgląd w treści, które mogą przyciągnąć uwagę odbiorców.

Dodatkowo, możesz monitorować obecność swojej marki w Internecie, porównywać ją z konkurencją i wykorzystywać influencerów w mediach społecznościowych, aby zwiększyć swój zasięg. Jeśli chcesz zoptymalizować swoją strategię content marketingową i skutecznie dotrzeć do docelowych odbiorców, BuzzSumo jest narzędziem, które pozwoli Ci wykonać to zadanie.

Najlepsze funkcje BuzzSumo

Ułatwia znajdowanie popularnych tematów w branży

Pozwala porównywać wiele tematów i śledzić ich trendy w czasie

Śledzi każdą wzmiankę o markach konkurencji (w tym o Twojej) i produktach

Umożliwia śledzenie organicznych słów kluczowych i treści z określonych witryn internetowych i autorów

Gromadzi popularne pytania związane z określonym słowem kluczowym z forów internetowych, w tym Reddit, Quora i Amazon

Pozwala analizować skuteczność treści konkurencji na podstawie ich zaangażowania na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter i Pinterest

Przegląd najpopularniejszych influencerów i kont w mediach społecznościowych pod kątem potencjalnego partnerstwa i współpracy

Ograniczenia BuzzSumo

Brak integracji z platformami takimi jak LinkedIn, Snapchat i TikTok

Działa dobrze tylko w przypadku szerokich tematów

Nieintuicyjny interfejs

Drogie plany

Cennik BuzzSumo

Podstawowy: $119/miesiąc

$119/miesiąc Tworzenie treści: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc PR i komunikacja: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Suite: $499/miesiąc

$499/miesiąc Enterprise: $999/miesiąc

Oceny i recenzje BuzzSumo

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 140 recenzji)

5. Surfer

Najlepszy do analizy treści

przez Surfer Surfer to narzędzie do analizy optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), które pomaga ulepszyć treści pisane w celu uzyskania wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania wśród konkurencji. Dostarcza w czasie rzeczywistym sugestie dotyczące poprawy tekstu, takie jak optymalizacja użycia słów kluczowych, poprawa struktury i zwiększenie czytelności.

Niezależnie od tego, czy jesteś marketerem treści, czy ekspertem SEO, Surfer może pomóc w tworzeniu wysokiej jakości artykułów zoptymalizowanych pod kątem SEO. 🤩

Najlepsze funkcje Surfer

Pomaga zidentyfikować i naprawić problemy techniczne i SEO na stronie

Zapewnia wgląd w słowa kluczowe, w tym liczbę wyszukiwań, trudność i powiązane terminy

Zapewnia sugestie SEO w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji treści pod kątem wyszukiwania

Ułatwia szybkie wyszukiwanie, tworzenie i optymalizację artykułów za pomocą Surfer AI

Posiada rozszerzenie Chrome do szybkiego odkrywania wolumenu wyszukiwania, CPC i powiązanych słów kluczowych wokół określonych terminów wpisywanych w wyszukiwarce Google

Narzędzie SERP Analyzer pozwala zrozumieć, co dokładnie sprawia, że strony zajmujące najwyższe pozycje w rankingu odnoszą sukcesy, dzięki czemu można odzwierciedlić te wyniki

Ograniczenia dla surferów

Edytor treści nie pozwala na tworzenie ani dodawanie tabel

Ceny nie są przyjazne dla małych firm

Czasami może działać wolno

Ceny dla surferów

Essential: $89/miesiąc

$89/miesiąc Zaawansowany: 179 USD/miesiąc

179 USD/miesiąc Maksymalny: 299 USD/miesiąc

299 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Surfer

G2: 4.8/5 (ponad 460 recenzji)

4.8/5 (ponad 460 recenzji) Capterra: 4.9/5 (370+ opinii)

6. Google Trends

Najlepsze do prognozowania trendów

przez Google Trends Google Trends to bezpłatne narzędzie do analizy konkurencji Google, które pozwala śledzić częstotliwość wyszukiwania określonych słów kluczowych lub fraz. Oferuje ono wgląd w globalną i regionalną popularność słowa lub frazy.

Ponadto to bezpłatne narzędzie pozwala obserwować zmiany popularności w czasie, dzięki czemu jest doskonałym źródłem do identyfikowania trendów i wzorców użytkowników. Wykorzystaj te dane, aby uzyskać ogólne informacje na temat strategii i planów marketingowych .

Najlepsze funkcje Google Trends

Sekcje Explore i Trending Now pozwalają odkrywać popularne tematy w wielu krajach i kategoriach

Wykresy liniowe, słupki i mapy ułatwiają interpretację danych firmy na pierwszy rzut oka

Użycieszablony porównawcze aby porównać popularność i trendy do pięciu słów kluczowych jednocześnie

Funkcja powiązanych zapytań pomaga odkryć słowa kluczowe powiązane z wyszukiwanym terminem

Oprócz wyszukiwarki internetowej Google, możesz przeglądać wyszukiwania na różnych platformach, takich jak wyszukiwarka obrazów, wyszukiwarka wiadomości, zakupy Google i wyszukiwarka YouTube

Ograniczenia Google Trends

Aktualizacja danych zajmuje kilka dni

Nie rejestruje wyszukiwanych haseł o niskim wolumenie

Nie podaje dokładnej liczby wyszukiwań słów kluczowych

Ceny Google Trends

Darmowy na zawsze

Oceny i recenzje Google Trends

G2: 4.5/5 (ponad 130 recenzji)

4.5/5 (ponad 130 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

7. Google Analytics

Najlepszy do analizy strony internetowej

przez Google Analytics Google Analytics to potężne narzędzie, które zapewnia dogłębny wgląd w ruch na stronie. Dostarcza informacji na temat odwiedzających, w tym ich danych demograficznych, lokalizacji geograficznej i ogólnego zachowania.

Ponadto możesz zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy angażują się w Twoją witrynę, np. jakie strony odwiedzają, jak długo pozostają i jakie działania podejmują (np. dokonują zakupu lub wypełniają formularz). Te spostrzeżenia pomagają zoptymalizować witrynę pod kątem lepszego doświadczenia użytkownika i zwiększenia liczby konwersji.

Najlepsze funkcje Google Analytics

Posiada hojny darmowy plan, który spełnia potrzeby większości firm

Gromadzi dane demograficzne o odwiedzających witrynę, w tym ich wiek, płeć i lokalizację

Zapewnia szczegółową analizę ruchu, w tym liczbę dziennych odwiedzających, źródła ruchu (np. media społecznościowe, reklamy Google itp.) oraz używane urządzenia i przeglądarki

Umożliwia wizualizację konkretnych kroków podejmowanych przez użytkowników podczas poruszania się po witrynie dzięki funkcji przepływu zachowań

Umożliwia ustawienie i śledzenie wskaźników konwersji - takich jak dokonanie zakupu przez odwiedzającego witrynę, wyświetlenie określonej strony lub spędzenie określonej ilości czasu w witrynie

Ograniczenia Google Analytics

Stroma krzywa uczenia się

Czasami powolne ładowanie danych

Ogromny skok cenowy z wersji darmowej do Analytics 360

Cennik Google Analytics

Google Analytics: Bezpłatna

Bezpłatna Google Analytics 360: $12,500/miesiąc

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 6 100 recenzji)

4,5/5 (ponad 6 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 500 recenzji)

8. Majestic

Najlepszy do analizy linków zwrotnych

przez Majestic Majestic to narzędzie do analizy konkurencji SEO, które specjalizuje się w analizie linków zwrotnych. Zapewnia ono kompleksowy przegląd profilu linków zwrotnych użytkownika i jego konkurentów. Te spostrzeżenia pomagają zoptymalizować strategię budowania linków i w efekcie poprawić ogólną wydajność SEO witryny.

Majestic jest popularny wśród właścicieli stron internetowych, ekspertów SEO i marketerów cyfrowych, którzy chcą zwiększyć autorytet domeny swojej witryny i rankingi w wyszukiwarkach. 💪🏻

Najlepsze funkcje Majestic

Umożliwia analizowanie danych linków zwrotnych wielu adresów URL jednocześnie

Zapewnia dwa oddzielne indeksy dla określonego adresu URL - indeks historyczny dla przeszłych danych linków zwrotnych i indeks świeży dla najbardziej aktualnych danych linków zwrotnych

Mierzy jakość i ilość linków zwrotnych witryny użytkownika i konkurencji

Pozwala wyświetlić porównanie profili linków dwóch stron internetowych

Ograniczenia Majestic

Nieintuicyjny interfejs

Drogie plany

Brak darmowego planu

Cennik Majestic

Lite: $49.99/miesiąc

$49.99/miesiąc Pro: 99,99 USD/miesiąc

99,99 USD/miesiąc API: Zaczyna się od 399,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Majestic

G2: 4,3/5 (ponad 70 recenzji)

4,3/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

9. Hootsuite

Najlepszy do analizy obecności cyfrowej i społecznościowej

via Hootsuite Hootsuite to kompleksowa strategia marketingowa i narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, które wiele zespołów wykorzystuje do analizy konkurencji. Z jednego pulpitu nawigacyjnego można publikować posty na różnych kontach w mediach społecznościowych w tym samym czasie i trzymać się regularnego harmonogramu publikowania.

Możesz także użyć Hootsuite, aby usprawnić swoje działania w mediach społecznościowych (np. przeglądanie głównego kanału, odpowiadanie na komentarze itp.) bez konieczności odwiedzania każdej witryny osobno. Jest to świetne narzędzie dla firm zmagających się z zarządzaniem swoją obecnością na wielu platformach mediów społecznościowych.

Najlepsze funkcje Hootsuite

Łączy się z siedmioma popularnymi platformami społecznościowymi - Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest i YouTube

Sugeruje zalecane godziny publikowania postów na kontach w celu maksymalnego zaangażowania

Pomaga szybko tworzyć podpisy pod postami za pomocą wbudowanej sztucznej inteligencji i generatora hashtagów

Integruje się z Canva i Grammarly, aby uprościć tworzenie atrakcyjnych wizualnie treści z bezbłędnymi podpisami

Pozwala monitorować rozmowy i wzmianki o marce w różnych sieciach społecznościowych

Posiada kompleksowe narzędzia analityczne do śledzenia wydajności mediów społecznościowych

Ograniczenia Hootsuite

Brak bezpłatnego planu

Tylko jeden użytkownik w planie podstawowym

Złożony interfejs dla nowych użytkowników

Wolne działanie w godzinach szczytu

Cennik Hootsuite

Profesjonalista: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zespół: 249 USD/miesiąc

249 USD/miesiąc Biznes: 739 USD/miesiąc

739 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Hootsuite

G2: 4,1/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,1/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 3 460 recenzji)

10. Owletter

Najlepszy do analizy konkurencji w e-mail marketingu

przez Owletter Owletter to narzędzie monitorujące do śledzenia biuletynów e-mail konkurencji. Zamiast subskrybować poszczególne newslettery i zaśmiecać skrzynkę odbiorczą, przechwytuje i zapisuje wiadomości e-mail z domen konkurencji.

Ponadto posiada funkcje analizy, które pomagają zrozumieć strategie e-mailowe konkurencji poprzez wykrywanie wspólnych tematów i wzorców z ich wiadomości e-mail, aby zapewnić przewagę nad konkurencją. Te spostrzeżenia są pomocne w tworzeniu bardziej skutecznych kampanii e-mail marketingowych.

Owletter najlepsze cechy

Posiada łatwy w nawigacji interfejs

Umożliwia śledzenie wielu konkurencyjnych witryn jednocześnie

Automatycznie przechwytuje i przechowuje każdą wiadomość e-mail z witryn wybranych do śledzenia

Zachowuje oryginalny wygląd każdej wiadomości e-mail jako migawkę, dzięki czemu można zobaczyć dokładne formatowanie i użyte elementy wizualne

Pozwala zobaczyć liczbę wiadomości e-mail wysłanych przez konkurencję, dzień i godzinę ich wysłania oraz ich reputację spamu

Ograniczenia Owletter

Brak darmowego planu

Ograniczona integracja z zewnętrznymi aplikacjami

Brak bardziej dogłębnych analiz, takich jak współczynniki klikalności i konwersji

Owletter pricing

Start: $19/miesiąc

$19/miesiąc Pro: $39/miesiąc

$39/miesiąc Nieograniczony: $79/miesiąc

Oceny i recenzje Owletter

G2: Brak recenzji

Brak recenzji Capterra: Brak recenzji

11. SpyFu

Najlepszy do analizy PPC

przez SpyFu SpyFu to kompleksowe narzędzie SEO, które dostarcza szczegółowych danych na temat strategii SEO konkurencji. Oferuje wgląd w ich najbardziej dochodowe słowa kluczowe, płatne i organiczne wyszukiwanie oraz historię rankingów. SpyFu jest doskonałym narzędziem do badania konkurentów PPC i może pomóc odkryć nowe słowa kluczowe, na które należy kierować reklamy.

Najlepsze cechy SpyFu

Umożliwia pobranie słów kluczowych PPC konkurencji

Zapewnia historię organicznych rankingów wyszukiwania przez ponad dekadę

Oferuje nieograniczone wyniki wyszukiwania, eksport danych i przegląd domen w formacie PDF

UproszczenieZarządzanie projektami SEO tworząc grupy słów kluczowych i konfigurując powiadomienia

SpyFu ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że dane mogą być czasami nieco nieaktualne

Interfejs może być mylący dla początkujących

SpyFu ceny

Podstawowy plan : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Profesjonalny plan: $79/miesiąc

SpyFu oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

iSpionage

Najlepszy do badania konkurencji w mediach społecznościowych

przez iSpionage iSpionage to zaawansowane narzędzie SEO, które pomaga zrozumieć strategie konkurencji. Jego kompleksowy zestaw funkcji obejmuje badanie konkurencji PPC, badanie konkurencji SEO i badanie konkurencji w mediach społecznościowych. iSpionage dostarcza szczegółowych danych na temat słów kluczowych konkurencji, treści reklam i linków zwrotnych, dając pełny wgląd w ich taktykę.

Najlepsze cechy iSpionage

Oferuje obszerne dane dotyczące słów kluczowych i treści reklam dla siedmiu wyszukiwarek w ponad 90 krajach

Zapewnia wgląd w strategie konwersji konkurentów

Funkcja Campaign Watch umożliwia monitorowanie strategii kampanii konkurencji

Integracja z narzędziami takimi jak Google Ads, Bing Ads i Yahoo Ads w celu usprawnienia działań SEO

Ograniczenia iSpionage

Użytkownicy zgłaszali, że projekt systemu może być nieco przestarzały

Może być drogi dla mniejszych firm lub użytkowników indywidualnych

Ceny iSpionage

Starter: $59/miesiąc

$59/miesiąc Profesjonalny: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zaawansowany: $299/miesiąc

$299/miesiąc Enterprise: Kontakt z działem sprzedaży

Oceny i recenzje iSpionage

G2: 3.5/5 (ponad 10 recenzji)

3.5/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

13. Semrush

Najlepszy dla marketingu cyfrowego

przez Semrush Semrush to kompletny zestaw narzędzi dla specjalistów od marketingu cyfrowego. Obejmuje on SEO, PPC, SMM i analizę konkurencji. Narzędzie to pomaga zrozumieć strategie konkurencji, w tym ich reklamy displayowe, budowanie linków oraz organiczne i płatne wyszukiwanie. Semrush oferuje zestaw raportów analitycznych, które pozwalają zagłębić się w ruch internetowy i widoczność online konkurencji.

Najlepsze funkcje Semrush

Dostarcza danych o źródłach ruchu konkurencji, słowach kluczowych w rankingu i wynikach w mediach społecznościowych

Oferuje dogłębną analizę linków dla dowolnej domeny

Narzędzie do badania reklam pozwala przeanalizować budżety reklamowe konkurentów i dostrzec ich najskuteczniejsze kopie reklam

Integracja z Google Analytics, Google Search Console, Google Moja Firma i Google Ads

Ograniczenia Semrush

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że sama ilość danych może być przytłaczająca

Interfejs może wymagać nieco przyzwyczajenia dla początkujących

Ceny Semrush

Pro: $129.95/miesiąc za użytkownika

$129.95/miesiąc za użytkownika Guru: $249.95/miesiąc za użytkownika

$249.95/miesiąc za użytkownika Biznes: $499.95/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Semrush

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

4,5/5 (ponad 1800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

14. Kompyte

Najlepszy dla aktualnej analizy konkurencji

przez Kompyte Kompyte to narzędzie do analizy konkurencji, które zapewnia firmom wgląd w strategie i działania ich konkurentów, umożliwiając im podejmowanie skutecznych decyzji. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą śledzić konkurentów w wielu kanałach i otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym.

Najlepsze cechy Kompyte

Alerty w czasie rzeczywistym dotyczące aktualizacji konkurencji w kanałach takich jak strony internetowe, media społecznościowe, kampanie reklamowe itp

Porównanie stron internetowych użytkownika i konkurencji w celu podkreślenia zmian

Analityka oparta na sztucznej inteligencji oferuje wgląd w strategie konkurencji, pomagając użytkownikom wykorzystać nadarzające się okazje

Integracja z popularnymi platformami sprzedażowymi i marketingowymi, w tym HubSpot, Salesforce i Slack

Ograniczenia Kompyte

Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że narzędzie wymaga sporego dostosowania, aby uzyskać najbardziej odpowiednie wyniki.

Ceny mogą być mniej przystępne dla mniejszych firm lub startupów

Cennik Kompyte

Skontaktuj się z działem sprzedażyplany cenowe Oceny i recenzje Kompyte

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.6/5 (30+ recenzji)

15. Kredka

Najlepszy do analizy konkurencji AI

przez Kredka Crayon zapewnia pełny zestaw funkcji analizy konkurencji, umożliwiając użytkownikom śledzenie różnych aspektów strategii konkurencji. Crayon wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby zapewnić pełny przegląd konkurencji, w tym aktywność w mediach społecznościowych, zmiany na stronie internetowej i nie tylko.

Najlepsze funkcje Crayon

Szczegółowy wgląd w ceny, produkty i strategie konkurencji

Analiza rynku i śledzenie trendów pomaga firmom zidentyfikować i uchwycić gorące trendy rynkowe przed konkurencją

Integracja z popularnymi narzędziami sprzedażowymi i marketingowymi w celu usprawnienia obsługi

Alerty w czasie rzeczywistym, dzięki którym użytkownicy są zawsze na bieżąco z działaniami konkurencji

Ograniczenia Crayon

Konfiguracja i przyzwyczajenie się do platformy może być dość skomplikowane dla niektórych użytkowników

Funkcje premium są dostępne tylko w droższych planach

Ceny Crayon

Skontaktuj się z działem sprzedażydemo oprogramowania i ceny Oceny i recenzje Crayon

G2: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

4.6/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.5/5 (6 recenzji)

Wyprzedź konkurencję dzięki darmowym narzędziom do analizy konkurencji

Te 15 najlepszych narzędzi do analizy konkurencji może być przełomem w zwiększaniu widoczności firmy w Internecie i napędzaniu wzrostu.

Ale chociaż mogą one dostarczyć cennych spostrzeżeń, zarządzanie i organizowanie tych ustaleń jest równie ważne. Na szczęście ClickUp sprawia, że jest to bardzo łatwe.

Jako kompleksowa platforma zwiększająca produktywność, ClickUp może pomóc w śledzeniu kluczowych informacji o konkurencji, jednocześnie nadzorując realizację działań biznesowych i strategii produktowej . W rezultacie nie tylko lepiej zrozumiesz swoich konkurentów - prześcigniesz ich. 🏆

Czy jesteś gotowy, aby wyprzedzić konkurencję i zostać zauważonym przez potencjalnych klientów? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!