10 najlepszych narzędzi AI dla mediów społecznościowych, które usprawnią Twoją strategię w 2024 roku

Z stopa wzrostu na poziomie 28,77% w ciągu najbliższych pięciu lat, media społecznościowe oparte na sztucznej inteligencji dowodzą, że jest to stale rozwijający się rynek, na który warto zwrócić uwagę.

Z pomocą co najmniej jednego świetnego narzędzia mediów społecznościowych opartego na sztucznej inteligencji można uprościć i usprawnić swoją strategię mediów społecznościowych w niemal cudowny sposób.

Tworzenie treści? Jasne! Planowanie mediów społecznościowych? Jasne! Oprogramowanie do zarządzania projektami ? Jasne!

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o 10 najlepszych narzędziach mediów społecznościowych opartych na sztucznej inteligencji, które pomogą zmienić sposób pracy i uprościć zarządzanie mediami społecznościowymi. 📱✨

Czym są narzędzia AI w mediach społecznościowych?

Narzędzia mediów społecznościowych to programy lub aplikacje, które mogą pomóc marketerom w ich dążeniu do zarządzania kontami, analizowania danych i wreszcie maksymalizacji zasięgu i poziomów rentowności.

Automatyzują one procesy takie jak planowanie treści, śledzenie obserwujących, monitorowanie konwersacji, tworzenie treści od podstaw i wiele innych. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą również usprawnić zarządzanie mediami społecznościowymi i zwiększyć swoją wydajność.

Korzystanie z ClickUp AI w ClickUp Docs do generowania kampania marketingowa pomysły dostosowane do odbiorców docelowych i celów kampanii

Co sprawia, że AI jest świetnym narzędziem do mediów społecznościowych?

Od optymalizacji treści po automatyzację zadań, narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą pomóc w szybszym, skuteczniejszym i znacznie wydajniejszym zarządzaniu mediami społecznościowymi. ⚡️

Ale co sprawia, że AI jest doskonałym narzędziem do mediów społecznościowych?

1. Wysoka jakość wyników

W zatłoczonym krajobrazie mediów społecznościowych, gdzie niezliczone marki konkurują o uwagę, nie można przeoczyć znaczenia wysokiej jakości wyników. Wyjątkowo spreparowane i wciągające posty w mediach społecznościowych pozwalają marce odróżnić się od rywali, zapewniając jej przewagę konkurencyjną.

Kiedy narzędzia AI generują dobrze przygotowane, atrakcyjne wizualnie i istotne treści, znacznie zwiększa to prawdopodobieństwo przyciągnięcia uwagi użytkowników mediów społecznościowych. To z kolei prowadzi do wyższego poziomu zaangażowania i zachęca użytkowników do aktywnej interakcji z postami społecznościowymi.

Nadążaj za konkurencją dzięki tym_ narzędzia analizy konkurencji !

2. Intuicyjny interfejs

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownicy mogą skutecznie uzyskać dostęp do konkretnych funkcji i funkcjonalności, których potrzebują z narzędzia AI.

Ważne jest, aby móc płynnie poruszać się po menu, uzyskiwać dostęp do ustawień i wykonywać zadania bez żadnych trudności. To usprawnione doświadczenie zwiększa produktywność, ponieważ użytkownicy mogą osiągnąć swoje wysiłki w mediach społecznościowych i pracować szybciej .

3. Dobry punkt cenowy

Bardzo podobny Narzędzia marketingowe AI , media społecznościowe powinny zapewnić, że wartościowe zwroty będą towarzyszyć inwestycjom dokonywanym przez firmy.

Oferując dobrze wycenione narzędzie sztucznej inteligencji, firmy mogą zyskać więcej zwrot z inwestycji (ROI) . Gdy koszt jest zgodny z dostarczoną wartością, firmy mogą skutecznie wykorzystać funkcje narzędzia, aby zwiększyć swoje wysiłki w mediach społecznościowych.

10 najlepszych narzędzi AI dla mediów społecznościowych, które usprawnią Twoją strategię w 2024 roku

Sukces w mediach społecznościowych jest w Twoich rękach. Dzięki najnowocześniejszym narzędziom AI wszystko jest możliwe. Oto 10 najlepszych narzędzi AI w mediach społecznościowych w 2024 roku.

1. ClickUp #### Najlepsze narzędzie do zarządzania projektami z intuicyjnym i opartym na rolach asystentem pisania AI

Szablon postów społecznościowych ClickUp zawiera elastyczne, wstępnie zbudowane widoki, niestandardowe statusy, pola niestandardowe i wiele więcej, aby zapewnić idealną podstawę do podłączania, planowania i optymalizacji treści

Po pierwsze, porozmawiajmy o ClickUp.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i współpracy zespołowej, które oferuje setki zaawansowanych funkcji i w pełni konfigurowalną platformę, aby zapewnić zespołom i firmom elastyczność w konfigurowaniu ClickUp w celu zaspokojenia ich potrzeb, preferencji i złożonych przepływów pracy.

Zespoły mediów społecznościowych mogą skutecznie wykorzystywać go do różnych celów zarządzania projektami, planowania mediów społecznościowych i harmonogramowania, tworzenie briefów kreatywnych , współpraca zespołowa i wiele więcej, aby usprawnić przepływ pracy w marketingu w mediach społecznościowych i realizować udane kampanie.

Co więc sprawia, że jest to jedno z najlepszych narzędzi AI w mediach społecznościowych?

ClickUp wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby przenieść umiejętności zarządzania treścią i pisania na wyższy poziom. ClickUp AI asystent pisania oparty na rolach, wbudowany w ClickUp, może pomóc pokonać blokadę pisarską, stworzyć angażującą kopię, wyeliminować zadania administracyjne i wiele więcej. ✍️⚡️

Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji ClickUp możesz generować kopie z podpowiedzi, a następnie ponownie je monitować, aby wprowadzić zmiany w tonie

Dzięki ClickUp AI odkryjesz zupełnie nowy poziom wydajności i przyjemności w procesie pisania. To niezwykłe narzędzie nie tylko udoskonala kopię i przyspiesza przepływ pracy, ale także zapewnia szereg funkcji specjalnie zaprojektowanych, aby pomóc Ci w wielu obszarach, w tym:

Strategia kampanii: Generowanie świetnych pomysłów na kampanie marketingowe i pomoc w wyborze zwycięskich strategii kampanii

Generowanie świetnych pomysłów na kampanie marketingowe i pomoc w wyborze zwycięskich strategii kampanii Kopie postów społecznościowych : Błyskawiczne tworzenie angażujących treści do postów w mediach społecznościowych i nie tylko

: Błyskawiczne tworzenie angażujących treści do postów w mediach społecznościowych i nie tylko Nazewnictwo funkcji: generowanie kreatywnych i angażujących nazw dla funkcji produktu

generowanie kreatywnych i angażujących nazw dla funkcji produktu Pisanie ankiet: Tworzenie intuicyjnych i skutecznych pytań ankietowych w kilka sekund

Tworzenie intuicyjnych i skutecznych pytań ankietowych w kilka sekund Planowanie wydarzeń: Burza mózgów i sugerowanie pomysłów na miejsca i agendy oraz organizowanie udanych i niezapomnianych wydarzeń

Burza mózgów i sugerowanie pomysłów na miejsca i agendy oraz organizowanie udanych i niezapomnianych wydarzeń Hasła marketingowe: Pomóż swojej marce wyróżnić się dzięki atrakcyjnym hasłom marketingowym

Pomóż swojej marce wyróżnić się dzięki atrakcyjnym hasłom marketingowym Osobisty redaktor tekstów: Podniesienie jakości tekstów, aby były jasne, zwięzłe i angażujące

Podniesienie jakości tekstów, aby były jasne, zwięzłe i angażujące Doskonale sformatowana treść: Automatyczne formatowanie treści w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu

Automatyczne formatowanie treści w celu uzyskania profesjonalnego wyglądu Usprawnienie komunikacji: streszczanie notatek ze spotkań, aktualizacji projektów i długich treści w kilka sekund

streszczanie notatek ze spotkań, aktualizacji projektów i długich treści w kilka sekund Tłumaczenie tekstów: Użyj akcji Tłumacz, aby przetłumaczyć tekst na 12 języków

Ponadto ClickUp oferuje ponad 1000 szablonów, które można wykorzystać do usprawnienia przepływu pracy i zarządzania mediami społecznościowymi. Na przykład Zaawansowany szablon mediów społecznościowych ClickUp jest idealny do zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z tworzeniem treści z jednego miejsca. 👏

Najlepsze funkcje

Wbudowany asystent pisania AI : Wykonuj swoją pracę szybciej dzięki asystentowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji, dostosowanemu do Twojej roli

: Wykonuj swoją pracę szybciej dzięki asystentowi ClickUp opartemu na sztucznej inteligencji, dostosowanemu do Twojej roli Ponad 15 niestandardowych widoków : Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków, aby wizualizować swoją pracę na swój sposób, w tym widok kalendarza do zarządzania kalendarzami treści i nie tylko

: Wybieraj spośród ponad 15 niestandardowych widoków, aby wizualizować swoją pracę na swój sposób, w tym widok kalendarza do zarządzania kalendarzami treści i nie tylko Widok kalendarza do zarządzania treścią : Zarządzaj kalendarzem społecznościowym, rozwijaj treści w mediach społecznościowych i nie tylko w jednym widoku

: Zarządzaj kalendarzem społecznościowym, rozwijaj treści w mediach społecznościowych i nie tylko w jednym widoku W pełni konfigurowalna platforma : Dostosuj ClickUp do swoich potrzeb dziękiClickApps, polom niestandardowym i nie tylko

: Dostosuj ClickUp do swoich potrzeb dziękiClickApps, polom niestandardowym i nie tylko Proofing : Przyspiesz proces opiniowania i zatwierdzania, dodając adnotacje bezpośrednio na obrazach, filmach i plikach PDF oraz oznaczając członków zespołu lub klientów

: Przyspiesz proces opiniowania i zatwierdzania, dodając adnotacje bezpośrednio na obrazach, filmach i plikach PDF oraz oznaczając członków zespołu lub klientów Tagi : Dodawaj własne tagi, aby organizować zadania według kategorii

: Dodawaj własne tagi, aby organizować zadania według kategorii Flagi priorytetów : Oznaczaj zadania jako pilne, o wysokim, normalnym i niskim priorytecie, aby upewnić się, że Twój zespół wie, co należy zrobićco należy traktować priorytetowo *Aplikacja mobilna: ClickUp jest dostępny na urządzeniach mobilnych. Uzyskaj dostęp do swojej pracy w dowolnym momencie z dowolnego miejsca

: Oznaczaj zadania jako pilne, o wysokim, normalnym i niskim priorytecie, aby upewnić się, że Twój zespół wie, co należy zrobićco należy traktować priorytetowo *Aplikacja mobilna: ClickUp jest dostępny na urządzeniach mobilnych. Uzyskaj dostęp do swojej pracy w dowolnym momencie z dowolnego miejsca Możliwości integracji: Połącz ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi do pracy, aby przenieść całą swoją pracę i zespoły w jedno miejsce i jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy

Połącz ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi do pracy, aby przenieść całą swoją pracę i zespoły w jedno miejsce i jeszcze bardziej usprawnić przepływ pracy Konfigurowalne szablony: Wybieraj spośród ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla każdego przypadku użycia, w tymszablony kalendarza treści,harmonogram publikowania w mediach społecznościowych,posty w mediach społecznościowychi nie tylko

Zarządzaj kalendarzem mediów społecznościowych i publikuj posty na różnych kanałach w widoku kalendarza ClickUp i szablonie kalendarza mediów społecznościowych

WSKAZÓWKA PRO Media społecznościowe są coraz ważniejszą częścią kampanii marketingowych, a tworzenie i zarządzanie kalendarzem mediów społecznościowych jest kluczem do posiadania skutecznej strategii mediów społecznościowych. Podnieś poziom zarządzania treścią i usprawnij przepływ pracy związany z tworzeniem treści w mediach społecznościowych dzięki Nowoczesny szablon kalendarza mediów społecznościowych od ClickUp .

Ograniczenia

Niewielka krzywa uczenia się na początku ze względu na liczbę dostępnych funkcji i opcji dostosowywania

Ceny

Free Forever: Bogaty w funkcje plan darmowy

Bogaty w funkcje plan darmowy Nieograniczony: 7 USD miesięcznie za użytkownika

7 USD miesięcznie za użytkownika Biznes: 12 USD miesięcznie za użytkownika

12 USD miesięcznie za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,7 na 5 (ponad 8 100 recenzji)

4,7 na 5 (ponad 8 100 recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 3 700 opinii)

2. SocialBee

Najlepsze narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi oparte na sztucznej inteligencji

Twórz, planuj i publikuj posty społecznościowe oparte na sztucznej inteligencji dzięki SocialBee, kompleksowej platformie do zarządzania mediami społecznościowymi SocialBee to oparte na sztucznej inteligencji, kompleksowe narzędzie do zarządzania mediami społecznościowymi, stworzone w celu zwiększenia wydajności osób i firm w zarządzaniu ich obecnością w mediach społecznościowych i planowaniu treści.

Dzięki generatorowi postów AI SocialBee można generować podpisy i pomysły na treści, skrypty wideo i obrazy. Co więcej, możesz zaplanować i automatycznie publikować te treści w najlepszym czasie.

Aby osiągnąć większą wydajność i przestać marnować tak dużo czasu na tworzenie treści, upewnij się, że korzystasz z jednej z podpowiedzi z dostępnej biblioteki 1K+ lub wpisz szczegółową podpowiedź samodzielnie. Wyniki będą zdumiewające!

Najlepsze funkcje

Obsługiwane platformy: SocialBee oferuje wsparcie dla różnych platform mediów społecznościowych, w tym Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google Business Profile, TikTok i YouTube.

SocialBee oferuje wsparcie dla różnych platform mediów społecznościowych, w tym Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Google Business Profile, TikTok i YouTube. Integracje projektowe: Wykorzystaj integracje Canva, Unsplash i GIPHY w SocialBee, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie posty

Wykorzystaj integracje Canva, Unsplash i GIPHY w SocialBee, aby tworzyć atrakcyjne wizualnie posty AI Post Generator: Wykorzystaj oparty na sztucznej inteligencji Post Generator z pomocą funkcjipodpowiedzi aby automatycznie generować podpisy i obrazy dla swoich postów

Wykorzystaj oparty na sztucznej inteligencji Post Generator z pomocą funkcjipodpowiedzi aby automatycznie generować podpisy i obrazy dla swoich postów Kategorie treści: Organizuj swoje treści w kategorie, aby uzyskać dobrze zbalansowaną mieszankę

Organizuj swoje treści w kategorie, aby uzyskać dobrze zbalansowaną mieszankę Integracja z kanałem RSS: Podłącz kanał RSS dowolnego bloga, aby automatycznie importować treści do SocialBee

Podłącz kanał RSS dowolnego bloga, aby automatycznie importować treści do SocialBee Generowanie hashtagów: Automatyczne generowanie odpowiednich hashtagów na podstawie zdjęć lub podpisów.

Automatyczne generowanie odpowiednich hashtagów na podstawie zdjęć lub podpisów. Dostosowywanie postów: Dostosuj swoje posty indywidualnie dla każdej sieci społecznościowej

Dostosuj swoje posty indywidualnie dla każdej sieci społecznościowej Recykling treści: Łatwy recykling wiecznie zielonych postów i utrzymanie świeżości w mediach społecznościowych

Łatwy recykling wiecznie zielonych postów i utrzymanie świeżości w mediach społecznościowych Harmonogram publikowania postów: Dzięki planowaniu mediów społecznościowych możesz przygotować swoje treści z wyprzedzeniem

Dzięki planowaniu mediów społecznościowych możesz przygotować swoje treści z wyprzedzeniem Wiele przestrzeni roboczych i współpraca: Korzystaj z wielu przestrzeni roboczych i funkcji współpracy zespołowej

Korzystaj z wielu przestrzeni roboczych i funkcji współpracy zespołowej Integracja ze skracaczami adresów URL: Śledź wydajność swoich linków dzięki integracji z ponad 5 skracaczami adresów URL

Śledź wydajność swoich linków dzięki integracji z ponad 5 skracaczami adresów URL Analiza wydajności: Analizuj wydajność swoich kont w mediach społecznościowych

Analizuj wydajność swoich kont w mediach społecznościowych Funkcje zaangażowania: Zaangażuj się w komentarze lub wzmianki swoich obserwujących bezpośrednio z poziomu SocialBee

Ograniczenia

Niewielka krzywa uczenia się na początku

Ceny

14-dniowy bezpłatny okres próbny Dzięki innowacyjnej platformie Synthesia opartej na przeglądarce możesz bez wysiłku tworzyć wciągające filmy, które pozostawiają trwały wpływ.

Kosztowne produkcje wideo należą już do przeszłości. Nie potrzeba kamer ani ekip filmowych. Wystarczy wybrać spośród szerokiej gamy awatarów, wprowadzić skrypt w ponad 65 językach i obserwować, jak wideo ożywa w ciągu kilku minut.

Najlepsze funkcje

Produkcja wideo oparta na sztucznej inteligencji: Synthesia wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji do przekształcania treści tekstowych w angażujące filmy. Przekształca skrypty w mowę za pomocą realistycznych awatarów, dzięki czemu proces tworzenia wideo jest szybki i wydajny

Synthesia wykorzystuje technologię sztucznej inteligencji do przekształcania treści tekstowych w angażujące filmy. Przekształca skrypty w mowę za pomocą realistycznych awatarów, dzięki czemu proces tworzenia wideo jest szybki i wydajny Wielojęzyczne wsparcie: Dzięki obsłudze ponad 65 języków, Synthesia umożliwia tworzenie filmów w wielu językach, docierając do globalnej publiczności i zapewniając skuteczną komunikację z różnymi widzami

Dzięki obsłudze ponad 65 języków, Synthesia umożliwia tworzenie filmów w wielu językach, docierając do globalnej publiczności i zapewniając skuteczną komunikację z różnymi widzami Konfigurowalne awatary: Wybieraj spośród różnych awatarów, aby reprezentować narratora swojego filmu. Dostosuj ich wygląd, głos i język, aby pasowały do Twojej marki i grupy docelowej

Wybieraj spośród różnych awatarów, aby reprezentować narratora swojego filmu. Dostosuj ich wygląd, głos i język, aby pasowały do Twojej marki i grupy docelowej Łatwa edycja skryptu: Potrzebujesz wprowadzić zmiany lub aktualizacje do swojego wideo? Synthesia zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do edycji i modyfikacji skryptów w dowolnym momencie, umożliwiając elastyczność i szybkie wprowadzanie zmian

Ograniczenia

Trochę drogie dla małych firm

Sporadyczne usterki awatara

Ceny

Personal: 30 USD miesięcznie lub 270 USD rocznie

30 USD miesięcznie lub 270 USD rocznie Przedsiębiorstwo: Niestandardowe

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,8 na 5 (ponad 750 recenzji)

4,8 na 5 (ponad 750 recenzji) Capterra: 4,8 na 5 (ponad 20 opinii)

8. Audiense

Najlepsze badania konsumenckie oparte na sztucznej inteligencji

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych informacji o odbiorcach dzięki Audiense, opartemu na sztucznej inteligencji narzędziu do badania konsumentów Audiense to pionierska platforma Audience Intelligence, która umożliwia marketerom i badaczom konsumentów opracowywanie innowacyjnych strategii zorientowanych na odbiorców.

Wykorzystując zastrzeżoną segmentację konsumentów społecznościowych i zapewniając dogłębny wgląd w zachowania konsumentów, Audiense umożliwia marketerom zrozumienie ich docelowych odbiorców i angażowanie się z nimi w znaczący sposób.

Najlepsze cechy

Społecznościowa segmentacja konsumentów: Segmentacja odbiorców na podstawie zachowań społecznościowych, zainteresowań, danych demograficznych i innych

Segmentacja odbiorców na podstawie zachowań społecznościowych, zainteresowań, danych demograficznych i innych Zróżnicowanie konkurencyjne: Odkryj unikalne podejścia marketingowe, wykorzystując bogate dane społecznościowe, pomagając wyróżnić się na tle konkurencji i tworzyć innowacyjne kampanie

Odkryj unikalne podejścia marketingowe, wykorzystując bogate dane społecznościowe, pomagając wyróżnić się na tle konkurencji i tworzyć innowacyjne kampanie Monitorowanie mediów społecznościowych: Uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w rozmowy prowadzone na Twitterze, pozwalające na monitorowanie wzmianek o marce, trendów branżowych i nastrojów klientów w celu informowania o strategiach marketingowych

Uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w rozmowy prowadzone na Twitterze, pozwalające na monitorowanie wzmianek o marce, trendów branżowych i nastrojów klientów w celu informowania o strategiach marketingowych Optymalizacja kampanii: Zoptymalizuj swoje kampanie marketingowe poprzez zrozumienie preferencji odbiorców, wzorców zachowań i wskaźników zaangażowania, upewniając się, że Twoje wiadomości trafiają do właściwych odbiorców

Ograniczenia

Trochę krzywej uczenia się na początku

Ceny

Darmowy plan : Dostępny

: Dostępny Twitter Marketing oraz Audience Intelligence: Zobaczplany cenowe dla Audiense *Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,4 na 5 (ponad 150 recenzji)

4,4 na 5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4,3 na 5 (ponad 10 opinii)

9. Midjourney

Najlepszy generator obrazów AI

wygeneruj jedno lub więcej zdjęć do swojego kanału w mediach społecznościowych za pomocą Midjourney_ Midjourney to innowacyjne narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji na Discordzie, które pozwala użytkownikom tworzyć wspaniałe obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych. Zyskało popularność dzięki imponującym wynikom i realistycznym cechom.

Podczas gdy wewnętrzne działanie Midjourney pozostaje nieujawnione jako samofinansująca się i zamknięta platforma, w dużym stopniu wykorzystuje zaawansowane technologie uczenia maszynowego, w tym duże modele językowe i dyfuzyjne.

Najlepsze cechy

Generatywne tworzenie obrazów AI: Midjourney wykorzystuje technologię generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia oszałamiających i wizualnie urzekających obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych

Midjourney wykorzystuje technologię generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia oszałamiających i wizualnie urzekających obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych Imponujący realizm: Wygenerowane obrazy mają realistyczne cechy, wychwytując skomplikowane szczegóły i przekazując poczucie autentyczności

Wygenerowane obrazy mają realistyczne cechy, wychwytując skomplikowane szczegóły i przekazując poczucie autentyczności Integracja technologii uczenia maszynowego: Midjourney wykorzystuje zaawansowane technologie uczenia maszynowego, w tym duże modele językowe i dyfuzyjne, aby zasilić proces generowania obrazu

Ograniczenia

Trochę krzywej uczenia się na początku

Ceny

Plan podstawowy: $10 miesięcznie

$10 miesięcznie Plan standardowy: $30 miesięcznie

$30 miesięcznie Plan Pro: $60 miesięcznie

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,5 na 5 (5 recenzji)

4,5 na 5 (5 recenzji) Capterra: Ocena obecnie niedostępna

Sprawdź te_ Midjourney alternatywy !

10. Zawartość pieprzu

Najlepsza platforma marketingu treści AI

Skaluj swoje działania content marketingowe i zwiększ zwrot z inwestycji dzięki Pepper Content

Dzięki potężnej sztucznej inteligencji i rynkowi talentów, Pepper Content pomaga w tworzeniu, badaniu, tworzeniu, publikowaniu i analizie.

Łącząc wszystkie treści, dane i zespoły, Pepper pomaga udowodnić i poprawić zwrot z inwestycji w content marketing.

Najlepsze funkcje

Pepper AI: Jego oparte na danych, bogate w kontekst dane wyjściowe i kreatywność AI + Human mogą pokonać bluesa pustej strony

Jego oparte na danych, bogate w kontekst dane wyjściowe i kreatywność AI + Human mogą pokonać bluesa pustej strony Content Briefs: Zapewnienie spójnej, dopasowanej i wysokiej jakości treści w ciągu kilku dni, eliminując zamieszanie, nieprecyzyjność i ciągłe zmiany

Zapewnienie spójnej, dopasowanej i wysokiej jakości treści w ciągu kilku dni, eliminując zamieszanie, nieprecyzyjność i ciągłe zmiany Czat Pepper: Dzięki przestrzeni czatu i funkcjom tagowania, zespoły ds. treści mogą zwiększyć odpowiedzialność, skutecznie reagować na prośby i opinie oraz usprawnić przepływ pracy

Dzięki przestrzeni czatu i funkcjom tagowania, zespoły ds. treści mogą zwiększyć odpowiedzialność, skutecznie reagować na prośby i opinie oraz usprawnić przepływ pracy Śledzenie pozycji słów kluczowych: Bezproblemowe śledzenie wydajności słów kluczowych, mierzenie wpływu SEO i wyprzedzanie w SERPach

Ograniczenia

Problemy z długimi typami treści

Ceny

7-dniowy bezpłatny okres próbny

Premium: 399 USD miesięcznie

399 USD miesięcznie Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej wyceny

Oceny i recenzje klientów

G2: 4,6 na 5 (480+ opinii)

4,6 na 5 (480+ opinii) Capterra: 5 na 5 (2 opinie)

Korzyści z używania narzędzi AI w strategii mediów społecznościowych

Gotowy do zmiany swojej strategii? Narzędzia sztucznej inteligencji zrewolucjonizowały sposób, w jaki firmy zarządzają swoją obecnością cyfrową na kilku platformach mediów społecznościowych.

Przyjrzyjmy się niektórym z ich głównych zalet!

1. Oszczędność czasu i zasobów

Większość narzędzi opartych na sztucznej inteligencji jest obecnie w stanie zaoferować niezwykłe rekomendacje dotyczące nowych treści. Wymyślają również innowacyjne sposoby prowadzenia działalności i wprowadzania innowacji zarządzanie projektami w mediach społecznościowych bez marnowania czasu.

Dodatkowo, te narzędzia mediów społecznościowych umożliwiają dostęp do kreatywnych zdolności sztucznej inteligencji w sposób, który pasuje do strategii mediów społecznościowych bez konieczności rozbijania banku. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek osiągnąć więcej przy znacznie mniejszym nakładzie czasu i zasobów.

2. Dywersyfikacja strategii treści w mediach społecznościowych Narzędzia AI mogą generować pomysły na treści, tworzyć posty w mediach społecznościowych oraz automatyzować planowanie i publikowanie treści. Jakie to fajne

Upraszcza to proces proces tworzenia treści , umożliwiając menedżerom bardziej efektywne przydzielanie czasu i koncentrowanie się na innych zadaniach, które są równie ważne.

Jak większość marketerów mediów społecznościowych może wiedzieć, dywersyfikacja strategii treści może zwiększyć poziom konwersji i zapewnić przewagę konkurencyjną, której potrzebujesz, aby odnieść sukces w kanałach mediów społecznościowych.

Algorytmy sztucznej inteligencji mają możliwość generowania treści poprzez wykorzystanie predefiniowanych szablony mediów społecznościowych , słowa kluczowe lub preferencje użytkownika. Umożliwia to marketerom tworzenie postów w mediach społecznościowych bez nadmiernej pracy ręcznej.

Takie narzędzia mogą również tworzyć różne warianty treści, w tym podpisy, nagłówki lub opisy, dostosowane do grupy docelowej i różnych kanałów mediów społecznościowych.

Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji ClickUp możesz wygenerować kopię bio z podpowiedzi, a następnie ponów monit, aby wprowadzić zmiany w tonie

Na przykład narzędzie oparte na sztucznej inteligencji może automatycznie przekształcić wpis na blogu w serię postów w mediach społecznościowych, infografik lub treści wideo. Ta skalowalność umożliwia poszerzenie obecności w mediach społecznościowych i utrzymanie poczucia spójności na wielu platformach społecznościowych.

Usprawnij swoje działania marketingowe dzięki narzędziom AI w mediach społecznościowych

Ponieważ firmy nadal dążą do bardziej efektywnych sposobów dotarcia do docelowych odbiorców, narzędzia AI stają się koniecznością. Dzięki odpowiednim badaniom i zasobom każda firma może znaleźć najlepsze narzędzie sztucznej inteligencji w mediach społecznościowych dla swojej organizacji.

Niezależnie od tego, czy chodzi o automatyzację przyziemnych zadań, czy gromadzenie informacji na temat interakcji z klientami, istnieje narzędzie, które może ułatwić życie i pomóc w osiągnięciu konkretnych celów. Wymienione tutaj 10 najlepszych narzędzi AI dla mediów społecznościowych oferuje tylko przedsmak tego, co jest możliwe, jeśli chodzi o korzystanie z tej najnowocześniejszej technologii. Więc zacznij odkrywać już dziś!

Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś

Raluca jest Content Marketing Writerem w SocialBee _. Zawsze tworzy ekscytujące artykuły na temat zarządzania mediami społecznościowymi i marketingu cyfrowego. Była także niezależnym copywriterem i specjalistą ds. mediów społecznościowych

w wolnym czasie pisze poezję, tworzy świeże treści na swój kanał YouTube i ma słabość do wszystkiego, co związane ze sztuką