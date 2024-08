10 darmowych szablonów graficznych dla zespołów kreatywnych w 2024 roku

Projektowanie graficzne jest niezbędnym wymogiem dla każdego biznesu lub organizacji. Jest to sposób na wizualną komunikację z odbiorcami i skuteczne przekazywanie przesłania marki.

Jednak tylko niektóre firmy mają wymagane umiejętności projektowe, czas lub zasoby, aby tworzyć profesjonalnie wyglądające projekty w wyznaczonym terminie. Właśnie tam przydają się szablony projektów graficznych.

Dzięki szablonom, teams projektowe i interesariusze usprawniają cykl pracy, przyspieszają proces opiniowania i dostarczają lepsze wyniki w krótszym czasie, ponieważ szablony stanowią punkt wyjścia dla projektów i mogą być używane przez osoby z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w projektowaniu. 🎨👩‍🎨

Czym są szablony graficzne?

Szablony graficzne to wstępnie zaprojektowane zasoby, które można niestandardowo dostosować za pomocą własnego tekstu, obrazów, kolorów i marki.

Szablony mogą być używane do różnych projektów, od Danych powstania zawartości do mediów społecznościowych do projektowania kart Business i broszur, i mogą być niestandardowe w zaledwie kilka kliknięć.

Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przed użyciem szablonów jest to, że nie zawsze mogą one pasować do konkretnych potrzeb lub brandingu. W takim przypadku ważne jest, aby dostosować szablon tak bardzo, jak to możliwe, aby był wyjątkowy i zgodny z marką. 📌

Stwórz płynny cykl pracy nad projektami graficznymi i usprawnij proces składania zapytań dzięki szablonowi Graphic Design by ClickUp

Co składa się na dobry szablon projektu graficznego?

Szablony projektów graficznych mogą być cennym narzędziem dla firm i osób prywatnych, które chcą uprościć swój cykl pracy nad projektami graficznymi i tworzyć profesjonalnie wyglądające projekty w ramach budżetu. Ale dlaczego grafik miałby używać szablonu do zakończenia projektu?

Niezależnie od tego, czy twój projekt i kreatywne Teams są wewnętrzne Lub freelancerzy jednym z wyzwań, przed którymi stają wszyscy projektanci w swojej codziennej pracy, jest ilość zawartości, którą muszą szybko dostarczyć, aby zaspokoić potrzeby klienta.

Tutaj z pomocą przychodzą szablony projektów graficznych. 👏

Szablony te obejmują zarówno szablony do zarządzania projektami i cyklu pracy, które usprawniają procesy, jak i szablony projektowe, które zespół może wykorzystać jako punkt wyjścia dla swoich projektów, które mogą później dostosować i dostosować do potrzeb klienta i zespołu.

Inne zalety szablonów projektowych obejmują:

Oszczędność czasu i pieniędzy: Zamiast zaczynać od zera, możesz wybrać szablon, który pasuje do twoich potrzeb i niestandardowy, aby uczynić go swoim własnym. Według ankiety przeprowadzonej przez Creative Market,58% Projektantów graficznych korzysta z szablonów, aby przyspieszyć swój cykl pracy i zwiększyć wydajność. Jest to szczególnie pomocne dla małych firm lub osób prywatnych, które nie mają budżetu na projektowanie wszystkiego od podstaw, takich jak logo, ilustracje, prezentacje, ulotki lub realizowanie innych pomysłów na branding

Zamiast zaczynać od zera, możesz wybrać szablon, który pasuje do twoich potrzeb i niestandardowy, aby uczynić go swoim własnym. Według ankiety przeprowadzonej przez Creative Market,58% Projektantów graficznych korzysta z szablonów, aby przyspieszyć swój cykl pracy i zwiększyć wydajność. Jest to szczególnie pomocne dla małych firm lub osób prywatnych, które nie mają budżetu na projektowanie wszystkiego od podstaw, takich jak logo, ilustracje, prezentacje, ulotki lub realizowanie innych pomysłów na branding Zapewnienie punktu wyjścia dla projektu : Nawet przy niewielkim doświadczeniu w projektowaniu można użyć szablonu jako przewodnika i poznać zasady projektowania, takie jak kolor, typografia i układ. Ponadto korzystanie z nich pozwala na zmianę kolorów lub dostosowanie czcionek zgodnie z potrzebami projektowymi

: Nawet przy niewielkim doświadczeniu w projektowaniu można użyć szablonu jako przewodnika i poznać zasady projektowania, takie jak kolor, typografia i układ. Ponadto korzystanie z nich pozwala na zmianę kolorów lub dostosowanie czcionek zgodnie z potrzebami projektowymi Pomagają tworzyć bardziej efektywne projekty : Szablony uwzględniają oczekiwania użytkowników i trendy, ponieważ stworzyli je projektanci. Mają dużą szansę na powodzenie i pasują do celów marketingowych. W rzeczywistości,89% Marketerów twierdzi, że zawartość wizualna jest niezbędna w ichStrategii marketingowejwedług ankiety przeprowadzonej przez Venngage

: Szablony uwzględniają oczekiwania użytkowników i trendy, ponieważ stworzyli je projektanci. Mają dużą szansę na powodzenie i pasują do celów marketingowych. W rzeczywistości,89% Marketerów twierdzi, że zawartość wizualna jest niezbędna w ichStrategii marketingowejwedług ankiety przeprowadzonej przez Venngage Umożliwiają skalowanie projektów graficznych: W przypadku projektów, w których ważna jest objętość, na przykład podczas testowania kreacji AB, szablony umożliwiają szybką i łatwą iterację tworzonych projektów

Skuteczność w Proces projektowania jest kluczem, szczególnie w przypadku pracy z klientami lub markami, które wymagają stałego przepływu pracy, aby zachować świeżość zawartości.

10 Free Design Templates 2024

Wybór odpowiedniego szablonu projektowego dla konkretnych potrzeb każdego projektu może znacznie usprawnić pracę zespołu.

A Dobrze zaprojektowany szablon , takie jak te, które wymienimy poniżej, mogą zapewnić ustrukturyzowane ramy, które pozwolą ci skupić się na wykonywaniu, tworzeniu zawartości i ulepszaniu funkcji projektu.

1. Szablon projektu graficznego autorstwa ClickUp

Wyprzedź każde żądanie projektowe dzięki wielu gotowym listom w tym szablonie Graphic Design by ClickUp

Szablon Szablon Projektu Graficznego autorstwa ClickUp zawiera wszystkie narzędzia i widoki niezbędne dla projektantów:

Natychmiastowe wyszukiwanie i dostęp do wszystkich plików projektowych

Ustawienie szacowanego czasu dla wszystkich projektów i zadań

Wizualizację i priorytetyzację wszystkich zadań w potoku projektowym

Dzięki elastycznym, wstępnie zbudowanym widokom, niestandardowym statusom, niestandardowym polom i nie tylko, szablon projektowy ClickUp daje ci możliwość stworzenia Cykl pracy który jest idealnie dostosowany do odzwierciedlenia idealnego procesu projektowania.

Szablon projektu graficznego ClickUp pomoże Ci do zrobienia wszystkich powyższych rzeczy i nie tylko - wszystko w jednym miejscu!

2. Kreatywny i designerski szablon od ClickUp

Zbuduj zakończony cykl pracy dla swoich kreatywnych i projektowych teamów dzięki temu pomocnemu szablonowi ClickUp

Teamsy kreatywne i projektowe są często bombardowane prośbami o zaprojektowanie i opracowanie kreatywnych zasobów z wielu działów. Ale dzięki naszemu szablonowi kreatywna produkcja staje się dziecinnie prosta.

Szablon Szablon Kreatywny i Projektowy firmy ClickUp wsparcie dla kompleksowego cyklu pracy, który przechodzi od przyjęcia żądania do planu z Dokumenty briefu kreatywnego , realizacja projektu przy użyciu podzadań oraz biblioteka zasobów, aby wszystko było uporządkowane.

Dzięki temu usprawnionemu procesowi Twój zespół może skupić się na tym, co robi najlepiej - tworzeniu niesamowitych projektów i dostarczaniu wysokiej jakości zasobów.

3. Szablon Design Brief by ClickUp

Zaplanuj proces twórczy i łatwo współpracuj ze swoim zespołem dzięki szablonowi Design Brief by ClickUp

Usprawnij komunikację w projekcie dzięki szablonowi Design Brief firmy ClickUp.

Szablon Szablon Design Brief by ClickUp usprawnia proces twórczy, zapewniając jasną mapę drogową dla celów, kierunku, zakresu i osi czasu projektu.

Korzystając z tego briefu projektowego, możesz skutecznie komunikować się zarówno z działami kreatywnymi, jak i marketingowymi, wypełniając lukę między stroną biznesową a projektową i wykonawczą projektu oraz poprawiając Priorytetyzację projektu .

Dzięki takiemu poziomowi informacji, projekty pozostają na właściwym torze, a cele są odpowiednio komunikowane, zapewniając, że wszyscy są zgodni. Innymi słowy, umożliwia to wszystkim zaangażowanym zrozumienie projektu i jego rozwoju.

4. Szablon portfolio dla projektantów od ClickUp

Prosty i wizualny szablon, dzięki któremu Twoje projekty będą uporządkowane i zawsze dostępne.

Ulepsz swój projekt brandingowy lub projekt produktu dzięki Szablon Portfolio Projektowego ClickUp .

Ten prosty, elastyczny i atrakcyjny wizualnie szablon pozwala z łatwością planować i monitorować swój projekt.

Szablon usprawnia komunikację między członkami Teams i zapewnia podpowiedź w realizacji zadań, co czyni go idealnym wyborem dla każdego projektu.

Dzięki niestandardowym polom, niestandardowym statusom i niestandardowym widokom, takim jak lista, tablica, widok tabeli i inne, możesz zdefiniować swoją wizję i pozostać na bieżąco podczas całego procesu.

Zacznij korzystać z szablonu Design Portfolio już dziś, aby podnieść jakość swojego projektu i skutecznie realizować swoje cele.

5. Szablon Graphic Design Simple autorstwa ClickUp

Usprawnij swoją grafikę I usprawnij współpracę w zespole dzięki aplikacji Graphic Design Prosty szablon ClickUp

Chcesz usprawnić przepływ pracy przy projektowaniu graficznym?

Szablon Prosty Szablon Graficzny autorstwa ClickUp został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc grafikom i kreatywnym teamom stworzyć płynny proces od pomysłu do zakończonego projektu oraz usprawniony proces, który eliminuje niepotrzebne kroki i upraszcza złożone zadania

Niezależnie od tego, czy pracujesz nad małym projektem, czy kampanią na dużą skalę, szablon Graphic Design Simple zawiera wszystko, czego potrzebujesz do zorganizowania się i powodzenia projektów.

PRO WSKAZÓWKA ClickUp oferuje setki szablonów z możliwością dostosowania - odkryj więcej Szablony dla zespołów kreatywnych i projektowych i dostosować je do swoich potrzeb, a także dostosowywać je w miarę rozwoju firmy.

6. Szablon projektu logo od Envato

przez Envato Elements

Używając tego Szablon projektu logo może być dobrym wyborem dla firm z branży spożywczej lub restauracji.

Minimalistyczny projekt logo od Envato Elements skupia się na prostocie, z czystym i przejrzystym układem i bezszeryfową czcionką. Minimalny układ może pomóc zwrócić uwagę widza na istotne elementy logo: nazwę marki i ilustrację, dzięki czemu jest ono bardziej zapadające w pamięć i rozpoznawalne.

Taki minimalny szablon logo można również łatwo dostosować do różnych kontekstów i zastosowań.

7. Szablon elementu graficznego od Envato

przez Envato Elements

Ten zestaw ikon i elementów interfejsu użytkownika od Envato Elements pozwoli ci zaoszczędzić czas i zapewni, że twoje elementy projektu będą dopracowane i spójne. Wszystkie elementy graficzne są w 100% wektorowe, więc można je niestandardowo edytować za pomocą Adobe Illustrator.

Ten zestaw ikon zapewnia spójność projektów, jednocześnie dodając odsetki wizualne i przejrzystość.

Plik do pobrania zawiera typy plików .EPS i .AI; wszystkie jego elementy są uporządkowane i warstwowe.

8. Szablon broszury od Envato

przez Envato Elements

Zintegrowane infografiki i proste wektorowe elementy infograficzne, takie jak te na tym szablonie broszury, będą pasować do dokumentów drukowanych lub cyfrowych z profesjonalnie wykonanymi układami.

Jedną z zalet tego szablonu jest możliwość ponownego pokolorowania grafiki za pomocą próbek kolorów, dzięki czemu można ją łatwo zmienić Pasuje do wytycznych marki najlepszy sposób.

Użyj tego szablonu, aby stworzyć szczegółową broszurę infograficzną dla Wizualizacja danych . Plik Adobe Illustrator zawiera już tekst, więc dodanie własnej kopii zajmie tylko kilka minut.

9. Szablon e-mail od Envato

przez Envato Elements

Responsywny szablon e-mail, taki jak ten od Envato Elements, automatycznie dostosowuje układ i wygląd wiadomości e-mail do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest oglądana.

Oznacza to, że obrazy, elementy graficzne i tekst nie będą źle rozmieszczone. Dostosują się one do rozmiaru ekranu, zapewniając profesjonalny wygląd i dostępność e-maili niezależnie od urządzenia. W wyniku tego szablony e-mail pomagają w Pisać lepsze e-maile ponieważ nie trzeba martwić się o przyciągającą wzrok oprawę wizualną.

Dodatkowo, responsywne szablony e-maili i personalizacja, które są dostępne w Wielu wiodących narzędziach do e-mail marketingu może pomóc poprawić wskaźniki otwarć i kliknięć e-maili poprzez Aż o 139% ponieważ odbiorcy są bardziej skłonni do angażowania się w e-maile, które są łatwe w czytaniu i nawigacji.

10. Szablon strony

przez Envato Elements

Używając minimalnego szablon strony taki szablon może być dobrym wyborem z różnych powodów. Ze względu na prostą konstrukcję, ten ponadczasowy, wszechstronny szablon zapewnia szybkie ładowanie strony i łatwą nawigację. Może to ostatecznie poprawić ocenę w wyszukiwarkach i zmniejszyć współczynnik odrzuceń.

Czarno-biały minimalistyczny design koncentruje się na prostocie, czystym i przejrzystym układzie oraz minimalnym wykorzystaniu kolorów i grafiki. Oprócz funkcji niestandardowych, szablon zawiera pełną responsywność, wbudowany Bootstrap, efekty/animacje CSS3, zoptymalizowany kod, mapy Google i portfolio z możliwością filtrowania.

Zoptymalizuj swój cykl pracy z szablonami graficznymi

Teamsy projektowe mogą korzystać z szablonów graficznych, ponieważ oszczędzają one czas i pieniądze, stanowią punkt wyjścia dla projektów i mogą być używane przez osoby z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w projektowaniu. Marketerzy i Projektanci mogą korzystać z profesjonalnych szablonów w celu zwiększenia wydajności. Chociaż szablony mogą mieć pewne wady, takie jak brak oryginalności lub niedopasowanie do konkretnych potrzeb brandingowych, przedstawione funkcje dowodzą, że szablony mogą być cennym narzędziem dla Business, Teams i osób, które chcą tworzyć profesjonalnie wyglądające projekty.

Szablony projektowe mogą być przełomowym narzędziem usprawniającym proces projektowania i przynoszącym korzyści marce. Korzystanie z szablonów do zarządzania i projektowania zapewnia, że projekty są spójne, profesjonalne i zgodne z tożsamością wizualną marki przy jednoczesnym dotrzymaniu terminów.

ClickUp i Envato Elements oferują szeroki zakres szablonów projektowych, w tym szablony stron internetowych, mediów społecznościowych i e-maili. Te konfigurowalne szablony można dostosować do własnych potrzeb, zachowując spójny wygląd i styl. 😌 ---

Guest Writer:

Alina Midori Hernández jest dziennikarką i producentką zawartości, która pracuje w Envato. Pasjonuje się copywritingiem i pisaniem zawartości, i lubi poezję i czytanie literatury faktu